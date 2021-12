8 nouveaux cas de Covid à GE Servette +++ Rahmen prolonge au FC Bâle

Cologna mal récompensé de sa course d'attaque Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dario Cologna a terminé au 15e rang de la 3e étape du Tour de Ski, une course sur 15 km style libre avec départ en ligne à Oberstdorf. Après avoir montré du coeur, le Grison en a payé le prix dans le dernier tour. Victoire du Norvégien Johannes Hösflot Klaebo. Lors de l'avant-dernier passage sur la ligne d'arrivée, une vision replongeait le fond des années en arrière. Cologna abordait le dernier tour dans un groupe de cinq derrière Alexander Bolshunov et Klaebo. Le routinier grison n'avait pas ménagé sa peine pour se retrouver dans cette position enviable. Mais lorsque Bolshunov a accéléré pleins gaz, ce fut de trop pour Cologna, incapable de rester dans le sillage des meilleurs. Cologna a été absorbé par le peloton des poursuivants et a concédé 40'' dans l'ultime ronde. Même Jonas Baumann (13e) est passé devant le leader de l'équipe de Suisse. Beda Klee (16e) a terminé sur les spatules de Cologna. Au classement général du Tour de Ski, Klaebo a renforcé sa position de leader sans problème. La fusée norvégienne a même réussi à prendre encore quelques secondes à Bolshunov dans la dernière descente. A l'arrivée, Klaebo a mis son compatriote Paal Golberg à 45'' et le Russe à 47''. L'édition de ce Tour de Ski a été dessinée pour les spécialistes de l'effort court avec deux sprints et trois courses avec départ en ligne sur six étapes. Klaebo ne devrait pas rencontrer de grands problèmes pour s'assurer une deuxième victoire au classement général. Cologna figure également au 15e rang du classement général comme meilleur Suisse à 2'58''. Le Grison, pour sa dernière apparition dans cette course par étapes, n'a plus d'ambition au classement général. Il vise un exploit lors d'une étape.

Huit nouveaux positifs à Genève-Servette Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La vague de cas positifs dans les rangs de Genève-Servette a connu une forte progression après Noël. Huit nouveaux joueurs ont été détectés porteur du coronavirus avant la reprise de l'entraînement. Les résultats ont été communiqués aux autorités cantonales et le club genevois est maintenant en attente de leur décision. Les joueurs positifs au Covid sont isolés et ne présentent soit aucun symptôme, soit des symptômes modérés et ils se portent tous bien. Genève-Servette avait été touché le 18 décembre par une première vague d'infection. Le dixième de Super League avait dû reporter trois matches contre Fribourg-Gottéron, Berne et Ajoie. Genève-Servette doit en principe recevoir Ambri-Piotta le 4 janvier et se déplacer à Lausanne le 8 janvier.

Finalement, Bâle prolonge Patrick Rahmen comme entraîneur Patrick Rahmen a finalement obtenu une prolongation de contrat. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le FC Bâle a finalement décidé de prolonger le contrat de son entraîneur Patrick Rahmen d'une saison, soit au terme du Championnat 2022-2023. Dans un communiqué, le club rhénan annonce aussi que Boris Smiljanic sera le nouvel assistant de Rahmen et Guillermo Abscal embrasse un rôle d'entraîneur spécial au sein du staff. L'assistant actuel, Michael Silberbauer quitte le club d'un commun accord. Rahmen, un ancien joueur du club, avait pris les rênes du FC Bâle au mois d'avril dernier pour remplacer Ciriaco Sforza. Le club a bouclé la première phase du Championnat à la deuxième place avec sept points de retard sur le FC Zurich, mais avec un point d'avance sur les Young Boys. Toutefois, les rumeurs allaient bon train sur le remplacement de Rahmen à la pause. Des discussions ouvertes et intenses ont poussé les dirigeants à le prolonger d'une saison. Mais ils lui ont flanqué une garde rapprochée avec l'ancien défenseur rhénan Boris Smiljanic et l'ancien entraîneur de Lugano, l'Espagnol Guillermo Abascal.

La Russie diminuée pour défendre son titre à l'ATP Cup Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez La Russie va tenter de défendre son titre à l'ATP Cup avec Daniil Medvedev comme leader incontesté d'une équipe diminuée par l'absence de trois des quatre joueurs dès demain samedi. La Russie avait battu l'Italie en finale, il y a un an à Sydney. La compétition entre seize équipes nationales ouvre la saison de tennis à partir de samedi. Dans le Groupe B, la Russie retrouvera l'Italie, emmenée par Matteo Berrettini. Elle sera aussi confrontée à la France, dimanche, et au pays organisateur, l'Australie. Les Russes seront privés d'Andrey Rublev, no 5 mondial, qui avait remporté tous ses simples l'an dernier à Sydney. Il a attrapé le Covid-19 en décembre lors d'une exhibition à Abou Dhabi. Quant à Aslan Karatsev (no 18 mondial) et Evgeny Donskoy (no 172), forfaits de dernière minute, ils ont été remplacés par Evgeny Karlovskiy et Roman Safiullin. La formule de cette mini-Coupe Davis, prévue jusqu'au 9 janvier, prévoit que seul le vainqueur de chacun des quatre groupes passe en demi-finales, ce qui garantit le suspense. Medvedev confiant Medvedev, vainqueur du dernier US Open, débutera sa campagne dimanche contre le Français Ugo Humbert. Il ne tarit pas d'éloge sur son compatriote Roman Safiullin, 167e joueur mondial, "qui va être l'outsider dans tous les matches, et c'est bien. Il a un gros potentiel et beaucoup de talent", estime le no 2 mondial. "L'ATP Cup, c'est un bon moyen pour des gars comme lui de marquer beaucoup de points, de gagner beaucoup d'argent et de confiance avant les qualifications de l'Open d'Australie, tout en devenant un meilleur joueur", ajoute Medvedev, très confiant dans les capacités de sa sélection. Le choc du Groupe B aura lieu contre l'Italie, jeudi, avec dans ses rangs deux joueurs du Top 10, Berrettini (7e) qui affrontera Medvedev, et Jannik Sinner (10e). Comme en Coupe Davis, il y aura deux simples et un double par rencontre. Medvedev "est vraiment solide, il se déplace vraiment bien, il ne fait pas beaucoup de fautes quand il joue aussi bien", résume Berrettini. "Sur terrain dur, il est probablement le meilleur joueur du moment avec Novak (Djokovic). Je me prépare le mieux possible pour ce match." Deux sites à Sydney ont été sélectionnés pour cette édition de l'ATP Cup, la Ken Rosewall Arena et la Qudos Bank Arena. La Serbie, privée de Djokovic, débutera sa campagne contre la Norvège de Casper Ruud alors que le Chili commencera contre l'Espagne, sans Rafael Nadal qui récupère du Covid-19. Les deux autres rencontres de samedi opposeront l'Argentine à la Géorgie et la Grèce de Stefanos Tsitsipas à la Pologne.

Joel Suter passe chez Emirates Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Après deux saisons au sein de l'équipe belge Bingoal (Pro Team), le Bernois Joel Suter (23 ans) a été engagé pour une saison par l'équipe UAE Emirates de Tadej Pogacar et Marc Hirschi. Suter est le dernier coureur engagé par la grande armada dont le directeur opérationnel est le Tessinois Mauro Gianetti. Un véritable changement de standing pour ce coureur complet. Cette saison, Suter avait disputé le Tour de Romandie et le Tour de Suisse avec la formation de Swiss-Cycling. Il avait terminé deuxième du classement de meilleur grimpeur de la boucle romande. Il avait également pris la 4e place de l'étape du Tour de Suisse qui s'est terminée à Gstaad.

João Cancelo (Manchester City) agressé et blessé Image: KEYSTONE/EPA/MAGI HAROUN João Cancelo (27 ans), le défenseur de Manchester City, a été agressé, dépouillé et légèrement blessé à son domicile. Le Portugais a relaté l'événement sur son compte Instagram et a posté une photo le montrant avec une plaie ouverte au-dessus de l'oeil droit. Les voleurs ont pris toute la bijouterie de la famille. Les agressions de joueurs connus en Angleterre ne sont pas une rareté. Au cours des deux dernières années, Mesut Özil, Sead Kolasinac, Gabriel, Reece James, Jan Vertonghen et Dele Alli ont été la cible de criminels.

Brooklyn perd malgré le retour de Durant Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Le retour de Kevin Durant n'a pas suffi aux Nets pour contrer les Sixers jeudi en NBA. Brooklyn s'est incliné 110-102 sur son parquet face à Philadelphie, malgré les 33 points de sa superstar. Libéré des protocoles sanitaires après avoir manqué trois matches, Kevin Durant (33 points, 6 rebonds) n'a pas pu empêcher la défaite des siens dans un match qui s'est joué lors de ses deux dernières minutes. Les Sixers ont forcé la décision grâce à un panier à 3 points de Seth Curry qui leur a donné sept points d'avance à 1'52'' du "buzzer" (106-99). Joel Embiid a scellé la victoire des Sixers à 15''3 de la sirène, récupérant un rebond offensif avant d'inscrire deux points supplémentaires (108-102). Le pivot camerounais, encore impressionnant à l'image de son contre sur James Harden dans le troisième quart-temps, a terminé la rencontre avec 34 points et 7 rebonds. Draymond Green s'énerve A l'Ouest, le seul match de la soirée a finalement été reporté en raison de l'incapacité des Nuggets, décimés par les blessures et les cas positifs au Covid, d'aligner huit joueurs sur le terrain. Trois joueurs ainsi que l'entraîneur Michael Malone ont été testés positifs dans la journée, et ont rejoint une liste déjà fournie d'absents pour cause de blessures. Ce report a vivement fait réagir l'ailier fort des Warriors, Draymond Green, absent pour Covid comme plusieurs autres joueurs de son équipe lors de sa défaite à domicile mardi contre les mêmes Nuggets (86-89). "Comment pouvez-vous continuer à annuler des matches alors que des règles ont été mises en place pour empêcher que cela ne se produise ?", a-t-il lancé Green sur Twitter.

Un 9e but pour Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Au repos forcé depuis le 18 décembre, Carolina a parfaitement négocié son retour aux affaires jeudi en NHL. Les Hurricanes se sont imposés 4-0 face à Montréal à Raleigh, grâce notamment à une réussite de Nino Niederreiter. L'attaquant grison a ouvert la marque en supériorité numérique à la 11e minute, reprenant un rebond accordé par le portier des Canadiens Sam Montembeault sur un tir de Jaccob Slavin (3 assists jeudi). Il en est désormais à 9 buts et 7 assists cette saison, en 24 matches disputés. Carolina, dont les quatre dernières parties avaient été reportées en raison du Covid-19, a forcé la décision grâce à ses unités spéciales. Les Hurricanes ont marqué trois buts en "power-play" et un en infériorité numérique pour cueillir leur troisième succès consécutif et reprendre la tête de la Metropolitan Division.

WTA: début de saison retardé pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Belinda Bencic (WTA 23) retarde son début de saison. La championne olympique s'alignera lors du tournoi WTA de Sydney dans une dizaine de jours. Elle ne disputera donc pas le tournoi d'Adelaide qui commence lundi. Cette épreuve arrive trop vite pour Bencic, qui doit rester en quarantaine à Abou Dhabi jusqu'au 31 décembre. "Le timing est trop serré pour jouer à Adelaide", a expliqué la Suissesse âgée de 24 ans.

Ludovic Magnin rebondit à Altach Cap sur le Vorarlberg pour Ludovic Magnin. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Ludovic Magnin a été nommé entraîneur d'Altach, actuelle lanterne rouge de la 1re division autrichienne. L'ancien international vaudois prendra ses fonctions pour le début du 2e tour. Magnin (42 ans) a signé jusqu'au terme de la saison 2022/23. Il reprend ainsi du service plus d'un an après son limogeage au FC Zurich, en octobre 2020. Le club d'Altach, petite ville du Vorarlberg de 7000 habitants, a perdu ses six derniers matches de Championnat et compte 13 points de retard sur la 6e place qualificative pour le tour final. Cette équipe évolue en Bundesliga depuis 2014/15, ayant même alors disputé les qualifications de l'Europa League. Le Zurichois Urs Schönenberger avait brièvement entraîné la formation à fin 2008.

Annulation des épreuves de Maribor Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les épreuves de Coupe du monde dames prévues la semaine prochaine à Maribor en Slovénie n'auront pas lieu, annonce jeudi la FIS. Les conditions d'enneigement et les prévisions météo sont défavorables. Un géant devait se dérouler samedi 8 janvier et un slalom le lendemain. La FIS est à la recherche d'un lieu de remplacement. Les températures sont actuellement anormalement élevées à Maribor (environ 10 degrés). Elles devraient le rester ces prochains jours.

Le Championnat continue, nouveau classement Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Une interruption du Championnat de National League est hors de question, ont décidé les clubs jeudi lors d'une visioconférence. Ils veulent continuer malgré la pandémie du Covid-19. "Au vu du calendrier déjà très chargé et de la pause qu'entraîneront les Jeux de Pékin, un arrêt du Championnat n'est actuellement pas à l'ordre du jour", relèvent les responsables des clubs de National League. Une telle mesure n'aurait de sens ni sur un plan sportif, ni économique. Cinq équipes se trouvent actuellement en quarantaine: Davos, Zoug, Lugano, et, c'est récent, Lausanne et Ajoie. Trois arbitres sont également en quarantaine. La plupart des joueurs, officiels et arbitres testés positifs sont soit asymptomatiques, soit avec de légers symptômes, relève la Ligue. Plusieurs matches ont déjà dû être renvoyés, d'autres le seront probablement encore. Des dates de remplacement sont à l'étude. Les clubs ont la ferme intention de mener le Championnat à son terme. Pour faciliter la tâche des équipes, l'exigence minimale pour être autorisé à disputer une rencontre est ramenée avec effet immédiat à 12 joueurs (+1), contre 15 (+1) jusqu'à présent. Comme il existe un risque que tous les matches reportés ne puissent pas être rattrapés étant donné le calendrier serré, le classement est désormais calculé différemment. Les équipes ne sont plus classées en fonction du nombre total de points, mais de la moyenne de points par match, comme la saison passée.

Deuxième Super-G masculin de Bormio annulé Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Le deuxième Super-G masculin prévu à Bormio ce jeudi à 11h30 est annulé. Les conditions de la piste n'en permettent pas le déroulement. Les températures élevées pour la saison et la pluie ont eu raison de la volonté des organisateurs. Dans ces conditions, il n'était pas possible de maintenir l'épreuve. Ce deuxième Super-G sur la Stelvio devait remplacer celui de Lake Louise (CAN) annulé à fin novembre. Une dernière possibilité de rattrapage s'offrira à Kvitfjell, en Norvège, où une descente et un Super-G sont prévus début mars. Ensuite ne restera qu'un Super-G masculin au programme, lors de finales de la Coupe du monde à Courchevel/Méribel.

Pavlyuchenkova a attrapé le coronavirus Anastasia Pavlyuchenkova en quarantaine. Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA A l'approche de l'Open d'Australie, la finaliste de Roland-Garros Anastasia Pavlyuchenkova a été contrôlée positive au Covid-19. La Russe (WTA 11) a été testée à son arrivée en Australie. La joueuse doit être placée en quarantaine. Elle bénéficie d'"une protection vaccinale complète".