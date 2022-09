Ajoie bat Gottéron ++ Coupe Davis: la Suisse mène

Laaksonen manque le coche, l'Equateur égalise Image: KEYSTONE/AP/Dolores Ochoa La journée de dimanche sera décisive dans le 1er tour du groupe mondial I de Coupe Davis entre la Suisse et l'Equateur (1-1). Si Marc-Andrea Hüsler (ATP 87) a rempli son contrat dans le simple d'ouverture à Salinas, Henri Laaksonen (ATP 123) a manqué le coche dans le deuxième match. Préféré à Dominic Stricker (ATP 124) pour la place de no 2 helvétique, le Schaffhousois s'est incliné 6-4 6-3 devant le meilleur joueur équatorien, Emilio Gomez (ATP 120). Il a trouvé les ressources pour revenir de 2-4 à 4-4 dans le set initial, mais a craqué dans la foulée en concédant cinq jeux d'affilée. Titularisé pour la troisième fois en simple dans cette compétition, Marc-Andrea Hüsler a en revanche maîtrisé son sujet sur le court en dur du Salinas Golf & Tenis Club. Il s'est aisément imposé 6-4 6-2 devant le modeste Roberto Quiroz (ATP 260), sans avoir dû faire face à la moindre balle de break. Le gaucher zurichois sera donc sous pression dimanche. Il sera tout d'abord aligné au côté de Dominic Stricker dans un double qui s'annonce crucial, face aux spécialistes Gonzalo Escabor/Diego Hidalgo (dès 18h heure suisse). Il devra ensuite affronter Emilio Gomez dans le choc des nos 1.

Bienne leader, Ajoie terrasse Fribourg-Gottéron Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER A la faveur de son succès 2-0 face à Genève-Servette, Bienne est leader de National League après deux journées. Fribourg-Gottéron est tombé à Ajoie (2-4). Avec son armada offensive, Genève-Servette est revenu bredouille de son déplacement du Seeland. Malgré tous les noms ronflants qui composent son offensive, le team genevois n'a inscrit que deux buts en deux parties. Pas de quoi sauter au plafond. Face à Bienne, les véritables occasions de marquer n'ont pas été si nombreuses. Linus Omark a paru sans imagination face à des Biennois, pour le moins efficace en supériorité numérique. Gaëtan Haas et Timo Kessler avec la collaboration judicieuse de Pietro Cunti ont fait la différence à 5 contre 4. Comme la saison dernière, Bienne compte six points après deux journées. Un Tim Wolf en feu dans la cage ajoulote a plongé Gottéron dans le doute. Les joueurs de Christian Dubé n'imaginaient sans doute pas compter un point après deux journées en ayant rencontrer Ambri-Piotta et Ajoie. Une attaque en berne - malgré une statistique de tirs de 46-25 en faveur des Fribourgeois - face au portier jurassien a précipité la défaite. Les Ajoulots ont toujours mené dans cette partie. Leduc et Devos ont donné deux buts d'avance. Christoph Bertschy a bien réduit le score mais Frossard bien seul devant Connor Hughes a marqué le 3-1 crucial (27e). Si Fribourg a pu revenir grâce à la seule erreur de Wolf sur un tir de Walser (47e), Macquat a assuré le succès dans la cage vide. Le tenant du titre Zoug a été longtemps malmené par les Langnau Tigers (5-3). Les Emmentalois, sans complexe, n'ont-ils pas mené 2-0 grâce à des réussites de Weibel et Pesonen, et même 3-1 après un but du défenseur Tim Grossniklaus (27e). Les Zougois sont revenus à la parité avant la fin de la deuxième période par Djoos et Martschini avant de faire la différence dans l'ultime tiers-temps. Ambri-Piotta connaît un début de Championnat en fanfare. Après avoir battu Fribourg-Gottéron, les Léventins ont "atomisé" Berne (5-1), qui traîne déjà en bas du classement.

Hüsler donne le premier point à la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Marc-Andrea Hüsler (ATP 87) a mis l'équipe de Suisse de Coupe Davis sur la bonne orbite à Salinas. Le Zurichois a dominé le no 2 équatorien Roberto Quiroz (ATP 260) 6-4 6-2 en 75' dans le match d'ouverture de ce 1er tour du groupe mondial I. Titularisé pour la troisième fois en simple dans cette compétition, Marc-Andrea Hüsler a maîtrisé son sujet sur le court en dur du Salinas Golf & Tenis Club. Il s'est emparé à trois reprises du service adverse - une fois dans le set initial, deux dans le deuxième - et n'a pas dû faire face à la moindre balle de break. Le no 1 équatorien Emilio Gomez (ATP 112) se retrouve donc sous pression avant le deuxième simple. Il est opposé au Schaffhousois Henri Laaksonen (ATP 124), qui a été préféré à Dominic Stricker (ATP 123) pour la place de no 2 helvétique en simple.

YB s'en sort de justesse face au SLO Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Young Boys a dû s'employer pour vaincre Stade Lausanne-Ouchy en 16e de finale de la Coupe de Suisse. Dominés pendant la première heure de jeu, les hommes de Raphael Wicky se sont imposés 1-0 à la Pontaise. Le SLO n'est pas passé loin de l'exploit face à un leader de Super League bien décevant. Deux frappes vaudoises ont ainsi heurté les montants des buts de David von Ballmoos en première mi-temps. Et YB a évolué à dix pour les dix dernières minutes à la suite de l'expulsion de Kevin Rüegg. Mais Young Boys a su faire preuve de réalisme. En pleine confiance depuis son arrivée dans le club de la capitale cet été, l'attaquant international Cedric Itten a trouvé la faille de la tête à la 66e, sur un corner botté par Filip Ugrinic, inscrivant ainsi son sixième but de la saison sur le premier ballon cadré par son équipe. Servette, qui compte le même nombre de points qu'YB en championnat, n'a pas connu les mêmes tourments à La Chaux-de-Fonds. Solide et appliquée, la formation d'Alain Geiger a néanmoins également fait la différence après le thé, sur des buts de Steve Rouiller (50e) et d'Enzo Crivelli (67e).

Wawrinka-Djere au 1er tour des qualifications Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Stan Wawrinka (ATP 284) est en lice en qualifications du tournoi ATP 250 de Metz. Le Vaudois, qui bénéficie d'une invitation, affrontera la tête de série no 1 Laslo Djere (ATP 66) au 1er tour. Battu d'entrée dans ses cinq derniers tournois et contraint à l'abandon au 1er tour à l'US Open en raison d'une gêne à une cuisse, Stan Wawrinka doit gagner deux matches pour intégrer le tableau final. Il a remporté l'unique duel livré face au Serbe Laslo Djere, en mai sur la terre battue de Rome. Il s'agit d'ailleurs d'une de ses trois seules victoires obtenues depuis son retour fin mars.

Spirig conclut sa carrière sur une belle 2e place Image: KEYSTONE/DPA/HANNIBAL HANSCHKE Nicola Spirig a conclu en beauté sa carrière d'athlète professionnelle. La championne olympique 2012 de triathlon a pris la 2e place du semi-marathon du Greifensee samedi. La Zurichoise de 40 ans, qui s'est également parée d'argent aux JO de Rio 2016, a réalisé 1h15'14'' après avoir tout donné une dernière fois. Il s'agit d'ailleurs de son record personnel sur un semi-marathon. Seule l'Ethiopienne Serkalem Mengiste (1h15'08'') s'est montrée plus rapide. Nicola Spirig est allée saluer ses nombreux supporters sitôt la ligne d'arrivée passée, tapant dans de nombreuses mains. "C'est pour cette raison que j'ai choisi cette course pour ma dernière compétition. Je voulais faire mes adieux à mes supporters", a-t-elle lâché, forcément émue. Le Kényan Elvis Tabarach s'est pour sa part imposé en 1h03'45'' dans le semi-marathon masculin, avec environ deux minutes d'avance sur son dauphin bernois Luca Noti. Ali Abdi-Salam (30'38'') et Fabienne Vonlanthen (34'56'') ont quant à eux triomphé sur 10 km.

Etoile Carouge fait trembler St-Gall Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Leader de Promotion League, Etoile Carouge a fait trembler St-Gall samedi en 16e de finale de la Coupe de Suisse. La troupe de Thierry Cotting ne s'est inclinée que 4-2 devant le 3e de Super League. Sion a pour sa part évité le piège à Rapperswil-Jona. Cinq minutes de folie en fin de première mi-temps ont permis à Etoile Carouge de croire en l'exploit. Menés dès la 15e minute à la suite d'une réussite de Chadrac Akolo, les Stelliens ont en effet renversé la vapeur grâce à des buts d'Usman Mamadou Simbakoli (39e) et d'Oscar Correia (44e). Ils auraient même pu doubler leur avantage avec un soupçon de réalisme (ou de chance) en plus. Finaliste malheureux des deux dernières éditions, St-Gall a néanmoins su se sortir de ce mauvais pas en haussant le ton. Les Brodeurs ont égalisé à la 56e sur une tête de Matej Maglica, entré en jeu à la pause, avant de reprendre l'avantage à la 71e. Auteur du 3-2, Lukas Görtler a également scellé le score sur un penalty dans les arrêts de jeu. Privé de Mario Balotelli qui a souffert d'un début de bronchite, le FC Sion n'a pas connu les mêmes difficultés à Rapperswil-Jona. Les hommes de Paolo Tramezzani se sont imposés 2-0 sur la pelouse du 9e de Promotion League, grâce à des réussites de l'homme en forme Filip Stojilkovic (45+4e) et de Cleilton Monteiro (50e). Lucerne souffre Lucerne a en revanche souffert à Bellinzone, passant l'épaule en prolongation sur un but de Dejan Storgic (107e). Bien que réduit à dix dès la 54e, Grasshopper a pour sa part forcé la décision en deuxième période sur le terrain du pensionnaire de 3e ligue Goldstern (3-0).

Gavranovic ne voulait pas être la roue de secours en sélection Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Incompréhension et déception ont pesé dans la décision de retrait de l'équipe de Suisse de Mario Gavranovic. Comme l'a précisé l'attaquant tessinois de 32 ans devant les médias suisses, il voulait déjà se retirer au mois de juin. Mais le coach national Murat Yakin lui aurait dit alors qu'il pourrait jouer un rôle important ces prochains mois et également lors de la Coupe du monde au Qatar. Cette semaine, Gavranovic n'est pas apparu dans la sélection en vue des prochains matches de la Ligue des nations et a rapidement fait part de son retrait de l'équipe nationale. "Je ne suis pas prêt à être le 23e joueur de la sélection", a-t-il expliqué. Il a également trouvé étrange qu'en juin, il ait reçu de bons signaux de la part de Yakin et qu'en septembre, ce sont toujours les mêmes joueurs qui sont appelés à l'exception de lui-même. Auteur de 16 buts en 41 sélections, Mario Gavranovic estime qu'il n'est pas considéré à sa juste valeur par le coach national.

Le Barça corrige 3-0 Elche Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia Le FC Barcelone a disposé d'Elche 3-0 samedi au Camp Nou lors de la 6e journée de Liga. Les Catalans prennent provisoirement la tête du championnat, avant le derby madrilène entre l'Atlético et le Real dimanche soir. Robert Lewandowski par deux fois (34e, 48e) et Memphis Depay (41e) ont donné de l'épaisseur à la démonstration des Blaugrana. La tâche du Barça a il est vrai été facilitée par l'expulsion survenue dès la 14e minute du capitaine d'Elche Gonzalo Verdu.

Première défaite de la saison pour le Bayern Munich Image: KEYSTONE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Le Bayern Munich a subi samedi sa première défaite de la saison. Le décuple champion d'Allemagne s'est incliné 1-0 à Augsbourg dans le derby bavarois, compliquant sa situation au classement. Après sept journées de Bundesliga, les coéquipiers de Manuel Neuer en restent à 12 points. Le Rekordmeister n'arrive pas à se sortir de la mauvaise passe qu'il traverse en championnat, lui qui restait avant ce revers sur trois matches nuls consécutifs. Les hommes de Julian Nagelsmann ont cédé sur un but de Mergim Berisha (59e). Le Bayern restait sur 87 matches consécutifs de championnat avec au moins un but inscrit. Augsbourg, chez qui Ruben Vargas est entré en jeu à la 75e, a pourtant été nettement dominé. Vainqueur 3-1 sur le terrain du VfB Stuttgart, l'Eintracht Francfort de Djibril Sow n'a qu'une longueur de retard sur le Bayern. Le Borussia Dortmund a pour sa part profité du faux-pas des Munichois pour prendre provisoirement la tête grâce à son succès (1-0)

Meyrin battu 4-0 par Winterthour Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Meyrin n'a pas signé d'exploit samedi après-midi en 16e de finale de la Coupe de Suisse. Mais la formation genevoise de 1re ligue n'a pas à rougir de sa défaite subie face à Winterthour. Les hommes du coach Jean-Philippe Lebeau se sont inclinés 4-0 devant la lanterne rouge de Super League, sans jamais fermer le jeu mais en cédant physiquement dans la dernière demi-heure. Winterthour, qui a rapidement trouvé l'ouverture sur un but de Thibault Corbaz (23e), ne s'est mis à l'abri qu'en deuxième période grâce à une réussite de Samuel Ballet (52e) et à un doublé de Roman Buess (79e, 85e).

City s'empare de la tête, Haaland encore buteur Image: KEYSTONE/EPA/ANDREW YATES Après sa victoire difficile contre Dortmund en Ligue des champions mercredi, Manchester City s'est emparé provisoirement de la tête de la Premier League. Les Citizens ont battu facilement Wolverhampton (3-0) samedi pour la 8e journée. Avec 17 points, City dépasse Arsenal (15) qui se déplace dimanche à Brentford. Et la machine offensive des champions d'Angleterre - 23 buts en 7 journées - s'est emballée dans le sillage d'Erling Haaland qui a inscrit son 14e but en 9 matches toutes compétitions confondues. Petite particularité tout de même, il s'agissait de son premier but hors de la surface. Il s'est emmené le ballon sur une douzaine de mètres avant de placer une frappe à ras de terre d'une précision diabolique pour le 2-0 (16e). L'expulsion de Nathan Collins dès la 33e n'a pas arrangé les affaires des Wolves. Manuel Akanji, qui faisait ses débuts en Premier League après ses deux apparitions en Ligue des champions sous le maillot des Citizens, a e encore une fois pleinement justifié la confiance de Pep Guardiola. Le défenseur central zurichois a une nouvelle fois disputé l'intégralité de la rencontre.

Bagnaia (Ducati) en pole position en MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER CEBOLLADA L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a décroché samedi la pole position du Grand Prix d'Aragon, 15e manche du championnat de MotoGP. Leader au championnat, Fabio Quartararo partira 6e. Devant des tribunes clairsemées, Bagnaia, deuxième au général, a signé sur le MotorLand Aragon sa cinquième pole de la saison. Il a battu au passage l'ancien record du circuit qu'il avait lui-même signé l'année dernière. Francesco Bagnaia s'élancera d'une première ligne 100% Ducati avec à ses côtés l'Australien Jack Miller (2e) et son compatriote Enea Bastianini, 3e au guidon de sa Ducati-Gresini. Sur une piste espagnole qui n'est pas la plus favorable à sa Yamaha, Quartararo partira en 6e position.

Nouveau podium pour Jolanda Neff Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID La championne olympique Jolanda Neff a cueilli un nouveau podium sur la scène internationale samedi au Danemark. La St-Galloise de 29 ans s'est parée de bronze lors des Mondiaux de marathon. Jolanda Neff s'est inclinée dans un sprint à trois au terme d'une épreuve de 87,5 km. Elle a été battue par la Française Pauline Ferrand-Prévot, déjà sacrée dans la spécialité en 2019, et la Britannique Annie Last. Pauline Ferrand-Privot signe ainsi, à 30 ans, un superbe triplé en 2022. Elle avait déjà cueilli l'or dans la short race puis sur l'épreuve de cross country "classique" - dans laquelle elle avait devancé Jolanda Neff - lors des Mondiaux aux Gets à la fin août. Chez les messieurs, le titre est revenu au Néo-Zélandais Samuel Gaze, sacré dans la short race aux Gets, l'Allemand Andreas Seewald et le Danois Simon Andreassen se parant respectivement d'argent et de bronze. Meilleur Suisse, Marc Stutzmann a terminé 20e.