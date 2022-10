Alcaraz battu par Auger-Aliassime ++ Manchester City bat Leicester

Silvan Widmer buteur lors de la large défaite face au Bayern Image: KEYSTONE/AP/Alexandra Beier Silvan Widmer a fêté son retour dans le onze titulaire de Mayence avec un but lors de la large défaite contre le Bayern Munich (6-2) en Championnat d'Allemagne. Son coéquipier Jonathan Burkhart avait manqué sa reprise du point de penalty en tirant sur le portier du Bayern Sven Ulreich. Sur le corner qui a suivi, le défenseur helvétique s'est trouvé à la bonne place pour marquer de la tête le 1-3. Finalement, l'équipe de Widmer, qui portait le brassard de capitaine, s'est inclinée 6-2 en déplacement sur la pelouse munichoise. Le Bayern prend ainsi la tête de la Bundesliga en tout cas jusqu'à demain dimanche avant le match d'Union Berlin qui reçoit Borussia Mönchengladbach. Pour Ruben Vargas, le match entre Stuttgart et Augsburg s'est déjà arrêté à la 25e minute. L'international helvétique a été touché dans un choc avec son coéquipier Carlos Gruezo. Une triste manière de fêter son 100e matche en Bundesliga à trois semaines de la Coupe du monde au Qatar. La gravité de la blessure n'est pas encore connue.

Le leader Naples déroule contre Sassuolo Victor Osimhen marque pour Naples contre Sassuolo. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Naples a conforté sa place de leader de Serie A en déroulant à domicile 4-0 contre Sassuolo lors de la 12e journée du championnat italien samedi. Portés par leur attaquant nigérian Victor Osimhen, auteur d'un triplé (4e, 19e, 77e), et par l'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, buteur (36e) et passeur décisif, les Napolitains restent la seule équipe invaincue en championnat. Le Napoli compte à présent six points d'avance sur son dauphin, l'AC Milan, qui se déplace dimanche chez le Torino.

Felix Auger Aliassime fesse le no 1 mondial Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Personne n'arrête Felix Auger-Aliassime (ATP 9) en cet automne ! Même pas le no 1 mondial Carlos Alcaraz, fessé par le Canadien en demi-finale des Swiss Indoors. Felix Auger-Aliassime s'est imposé 6-3 6-2 pour signer un douzième succès de rang en indoor. Titré à Florence et à Anvers, le Canadien visera la passe de trois ce dimanche à Bâle face au vainqueur de la rencontre entre le Danois Holger Rune (ATP 25) et le "bourreau" de Stan Wawrinka Roberto Bautista Agut (ATP 22). Après sa démonstration contre un Carlos Alcaraz désarmé et qu'il a battu pour la troisième fois en trois rencontres, Felix Auger Aliassime abordera bien sûr la finale dans la peau du grandissime favori. Une seule statistique souligne l'emprise exercée par le Canadien cette semaine à Bâle. Il a gagné les 40 jeux de services qu'il a disputés lors de ses quatre matches pour ne concéder qu'une seule balle de break, dans l'ultime jeu de sa demi-finale. Mené 6-3 5-2, Carlos Alcaraz ne l'a pas gagnée. Mais il était déjà bien trop tard pour le joueur de Murcie.

Manchester City bat Leicester, Akanji sort sur blessure Kevin De Bruyne a inscrit l'unique but des Citizens samedi Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Manchester City a pris provisoirement la tête de la Premier League samedi après-midi. Les Citizens, qui ont perdu Manuel Akanji sur blessure, sont allés s'imposer 1-0 à Leicester. En l'absence d'Erling Haaland (22 buts cette saison), le champion d'Angleterre n'a fait la différence qu'en deuxième mi-temps malgré une très nette domination. Kevin De Bruyne a débloqué la situation d'un coup-franc magistral à la 49e. Manchester City n'a guère souffert pour conserver cet avantage, même si une frappe lointaine de Youri Tielemans (53e) a trouvé la transversale des buts d'Ederson. La sortie de Manuel Akanji (72e), victime d'un ennui musculaire derrière la cuisse gauche, n'a pas non plus perturbé la défense des Citizens. Manchester City s'empara de la 1re place du classement avec 29 points acquis en 12 parties, soit un de plus qu'Arsenal. Les Gunners de Granit Xhaka auront l'occasion de reprendre les commandes dimanche avec la réception du Nottingham Forest de Remo Freuler.

Une première depuis 2012 pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Les Devils ont battu Colorado 1-0 vendredi à Newark en NHL, cueillant leur cinquième succès en huit matches joués cette saison. Il s'agit du premier blanchissage pour un gardien de New Jersey face à l'Avalanche depuis... mars 2012. Auteur de 24 parades devant le filet des Devils, Vitek Vanecek est simplement le deuxième gardien de l'histoire de la franchise de Newark à signer un "shutout" face à Colorado, après la légende Martin Brodeur. Jack Hughes a inscrit l'unique but de cette partie à la 53e, en supériorité numérique. Le capitaine Nico Hischier et Jonas Siegenthaler sont restés "muets" face au dernier vainqueur de la Coupe Stanley. Mais le centre valaisan s'est illustré en remportant 94% (!) de ses engagements. Le défenseur zurichois s'est lui fait l'auteur de 2 charges, bloquant 1 tir adverse.

Atlanta domine à nouveau Detroit Trae Young (11) a inscrit 36 points vendredi face aux Pistons Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Atlanta a cueilli vendredi son deuxième succès en l'espace de trois jours face à Detroit en NBA. Clint Capela et ses équipiers ont dominé les Pistons 136-112 dans le Michigan. Les Hawks ont forcé la décision dans une deuxième mi-temps remportée 67-45, alors qu'ils ne menaient que de deux points (69-67) à la pause. Auteur de 35 points mercredi dans le premier duel entre les deux équipes, Trae Young en a cette fois-ci inscrit 36, ajoutant 12 passes décisives. Clint Capela est resté discret sur le plan offensif, ne marquant que 5 points (2/6 au tir, 1/3 au lancer-franc). Mais l'intérieur genevois des Hawks a tenu son rôle en défense, captant 8 rebonds (11 au total) et bloquant 2 tirs adverses. Pivot no 2 d'Atlanta, Onyeka Okongwu a quant à lui brillé en attaque (16 points). Les Hawks, qui avaient battu Detroit 118-113 mercredi, affichaient un bilan de quatre victoires pour une défaite au terme de cette rencontre. Ils enchaînent dès samedi soir avec un déplacement à Milwaukee pour y défier les Bucks de Giannis Antetokounmpo, seule équipe encore invaincue cette saison.

Stan Wawrinka: "Il était injouable" Image: KEYSTONE/AP/Georgios Kefalas "Il était injouable..." Même s'il y a sans doute une petite pointe d'exagération dans ses propos, Stan Wawrinka a rendu hommage à son vainqueur. Roberto Bautista Agut avait vraiment placé la barre très haut. "J'ai dû changer ma manière de servir devant l'agressivité qu'il pouvait témoigner en retour, explique-t-il. J'ai cherché à varier, à servir plus lentement. Le niveau de cette rencontre fut, je pense, très élevé. Roberto a été un peu plus fort. J'ai eu mes occasions, deux ou trois points qui auraient pu faire basculer le match en ma faveur." Malgré cette défaite, Stan Wawrinka tire un bilan très positif de sa semaine à la Halle St. Jacques, une semaine marquée par son extraordinaire communion avec le public bâlois. "Je suis arrivé au stade où je voulais: être à nouveau capable de battre les meilleurs joueurs du monde. Je l'ai fait à Metz contre Medvedev, ici contre Ruud, se félicite-t-il. La clé fut toujours d'y croire malgré tout ce que je pouvais entendre ou lire. De ne rien lâcher à l'entraînement." De retour en équipe de Suisse 2023 s'annonce donc bien prometteur pour le Vaudois. Il l'entamera avec le maillot à croix blanche. Il entend, en effet, disputer la United Cup, cette nouvelle épreuve mixte organisée par l'ATP et la WTA, lors de la première semaine de janvier. "Nous en avons parlé entre nous les joueurs. Je suis partant, dit-il. Je pense que nous aurons une belle équipe avec Belinda Bencic, Jil Teichmann, Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker." Après l'Open d'Australie, on pourrait aussi retrouver Stan Wawrinka en Coupe Davis pour le barrage de qualification pour les phases de poules. "Même si je ne suis pas un fan du nouveau format, j'ai toujours dit que je voulais rejouer en Coupe Davis. On verra si cela sera possible dès le mois de février."

Genève se sort du piège luganais, Bienne cartonne, Ajoie surprend Ca rigole pour Bienne Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les deux premiers du championnat de National League se sont imposés. Genève a battu Lugano 3-2, alors que Bienne a écrasé Langnau 7-2. Privé de Marc-Antoine Pouliot pour trois à quatre semaines, Jan Cadieux avait une nouvelle fois dû revoir ses lignes. Et le moins que l'on puisse dire c'est que Genève a eu de la peine à se mettre en marche. La faute à des Tessinois très en jambes et bien décidés à mettre de la pression sur la relance servettienne. Les Aigles ont été constamment repoussés par le forechecking luganais qui a produit deux buts par Bennett et Zanetti (12e et 15e). Mais les Grenat ont progressivement relevé la tête. Omark a réduit le score durant le tiers médian, puis en 50 secondes, Le Coultre et Hartikainen ont permis aux Genevois de virer en tête à la 50e. Lugano a forcément poussé pour égaliser, mais les Bianconeri ne sont pas assez bien sous leurs casques pour opérer ce genre d'opération. Genève a dû se recroqueviller devant Gauthier Descloux, mais l'essentiel fut acquis. A Bienne, on rigole journée après journée. Face à Langnau, les Seelandais ont une nouvelle fois fait preuve d'une vraie force offensive avec sept buts. Yakovenko a ouvert le score à la 7e, puis Künzle a fait mal aux Tigers en doublant la mise à sept secondes de la première pause. Les événements se sont précipités au cours d'un tiers médian riche en buts. Rathgeb, Lööv, Hofer et Künzle ont complété la symphonie des hommes de Törmänen à la mi-match. Certainement trop confiants, les Biennois ont vu les Emmentalois inscrire deux buts (33e) et 39e), comme une piqûre de rappel. Mais ce Bienne a trop de talent en ce moment pour se laisser déborder et Sallinen a réussi le numéro 7 dans la dernière période. Ajoie est allé chercher une victoire très importante en Léventine. Un succès 5-3 au Tessin est un pas dans la bonne direction. Et pourtant les événements n'ont pas été sympas avec les Jurassiens puisqu'ils ont encaissé l'ouverture du score après seulement 56 secondes de la crosse de Kneubühler. Mais les joueurs de Filip Pesan ont du caractère et un excellent défenseur étranger en T.J. Brennan. L'Américain y est allé d'un doublé dans le tiers initial, puis Schmutz a inscrit le 1-3 à la 23e. Revenu à une longueur en toute fin de tiers médian, les Léventins ont ensuite vu Hazen s'offrir un doublé.

Stan Wawrinka est tombé les armes à la main Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Les armes à la main ! Souvent galvaudée, cette expression est pleinement justifiée pour Stan Wawrinka. Le Vaudois est vraiment tombé avec les honneurs aux Swiss Indoors. Il s'est incliné 7-5 7-6 (7/5) en quart de finale devant Roberto Bautista Agut (ATP 22), ce fan du Villarreal CF qui vous oblige presque toujours à jouer un coup de plus, un coup de trop. Stan Wawrinka n'a vraiment pas à rougir de cette défaite concédée devant un homme qui avait donné la leçon à Andy Murray vingt-quatre heures plus tôt. Porté par un public fantastique, l'homme aux trois titres du Grand Chelem n'a pas été loin de jouer un troisième set. Une balle de break pour mener 5-3 service à suivre, une attaque plus ou moins franche qui lui a coûté trois balles de set dans le jeu décisif à 5/3 et, enfin, cette balle de match perdue sur une volée trop croisée après pourtant une défense magnifique: les occasions n'ont pas manqué pour entraîner l'Espagnol dans une manche décisive dont personne n'aurait pu prédire l'issue. Ce quart de finale n'a pas connu le moindre round d'observation. Agressé en retour, Stan Wawrinka lâchaît d'entrée son service sur la cinquième balle de break. A 2-0, il sauvait une quatrième balle de double break sur un passing de revers le long de la ligne qui fait lever tout le stade. Le plus beau point du match l'a mis sur la bonne orbite. Très vite, il est revenu à la hauteur de son adversaire pour offrir aux 8000 spectateurs un match mémorable. S'il a encore un peu d'essence dans le réservoir, Stan Wawrinka disputera la semaine prochaine le Masters 1000 de Paris-Bercy dont il fut demi-finaliste en 2015. Il entrera en lice très certainement mardi contre Holger Rune (ATP 25) qui aurait pu être son adversaire samedi à Bâle. S'il bat le Danois, il aura l'assurance de figurer parmi les 150 meilleurs mondiaux au 31 décembre. En attendant mieux bien sûr avec cette année 2023, celle de ses 38 ans, qui s'annonce très belle.

Un grand choc samedi entre Alcaraz et Auger-Aliassime Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Les Swiss Indoors tiennent une première demi-finale de gala. Elle opposera le no 1 mondial Carlos Alcaraz à Felix Auger-Aliassime (ATP 9), l'homme qui ne perd plus un match. Carlos Alacaraz n'a rencontré aucune difficulté majeure pour assurer sa qualification face à Pablo Carreno Busta (ATP 15). Avec un coup droit toujours aussi percutant, il a battu 6-3 6-4 son meilleur ami sur le Circuit pour arriver parfaitement "lancé" pour cette demi-finale qui promet tant et qui sera également placée sous le signe de la revanche. Carlos Alcaraz reste, en effet, sur une défaite face au Canadien, concédée à Valence dans le cadre de la Coupe Davis. A Bâle, la tâche de l'Espagnol ne s'annonce guère aisée. Il se heurtera, en effet, à un adversaire qui regorge de confiance, qui a battu 6-2 6-3 vendredi Aleaxander Bulbik (ATP 38) pour un onzième match sans défaite et qui n'a pas encore concédé une seule balle de break cette semaine en 31 jeux de service. Des statistiques tout simplement affolantes pour un joueur qui admet "bien servir et être parfaitement concentré sur son sujet". Victorieux ces deux dernières semaines des tournois de Florence et d'Anvers, le protégé de Toni Nadal vise une passe de trois appelée à marquer les esprits avant les échéances de Paris-Bercy et, s'il se qualifie bien sûr, du Masters de Turin.

7 millions de dollars d'amende pour Red Bull Image: KEYSTONE/EPA/GREG NASH Red Bull a été sanctionnée d'une amende de 7 millions de dollars et d'une réduction de 10% du temps de développement de sa monoplace en soufflerie. Ceci pour avoir dépassé le plafond budgétaire 2021. En revanche, la FIA n'a pas infligé de perte de points rétroactive à Red Bull pour ce dépassement "mineur" de 1,6% du plafond (1,864 million de livres sterling). L'écurie conserve donc son titre de champion du monde chez les pilotes obtenu par le Néerlandais Max Verstappen l'an dernier. Red Bull est la seule écurie a avoir dépassé le plafond budgétaire, mis en place pour la première fois en F1 pour la saison 2021 et alors fixé à 145 millions de dollars. La FIA a loué la "coopération" de Red Bull dans la résolution de cette affaire, qui avait été révélée par l'instance le 10 octobre, et estime que Red Bull n'a pas voulu agir "de façon malhonnête ou de mauvaise foi". Autre circonstance atténuante selon la FIA, il s'agissait de "la première année" du règlement financier, "ensemble très complexe de règles" auquel devaient se soumettre les dix écuries de l'élite du sport automobile mondial. Red Bull a désormais trente jours pour régler son amende. C'est également à la structure basée à Milton Keynes en Angleterre de régler les frais de procédure. Au niveau sportif, l'écurie du double champion du monde 2021 et 2022 Verstappen échappe au pire des sanctions qui étaient dans l'escarcelle de la FIA: retrait de points, déclassement, disqualification a posteriori. Elle devra néanmoins compter pendant douze mois sur un temps réduit de soufflerie, crucial pour le développement des futures monoplaces. Ce temps est par ailleurs inversement proportionnel au classement des écuries au championnat du monde. Et comme Red Bull a été titrée championne 2022, elle bénéficie déjà du plus petit temps en soufflerie de la grille de F1.

Allemagne: Neuer toujours indisponible Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Manuel Neuer, capitaine au Bayern et en équipe d'Allemagne, est toujours indisponible en raison d'une blessure à une épaule. Sa présence au Mondial qui débute dans un peu plus de trois semaines n'est pas garantie. "Je ne sais pas car je ne suis pas voyant", a répondu l'entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann en conférence de presse à la veille du match de Bundesliga du club bavarois contre Mayence, questionné sur la date du retour de Manuel Neuer. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde, Neuer (36 ans) souffre d'une épaule depuis plus de deux semaines, ce qui l'écarte des terrains. "Je ne pars pas du principe qu'il ne pourra pas jouer à la Coupe du monde, je pars même tout à fait du principe qu'il pourra le faire. Mais je ne suis malheureusement pas un voyant", a répété l'entraîneur munichois. "Nous aimerions qu'il puisse rejouer le plus tôt possible (...) nous oeuvrons pour qu'il puisse revenir le week-end de la semaine prochaine. Mais je ne sais pas" ce qui va se passer, a-t-il précisé. "Il s'agit d'un hématome qui demande du repos. Et l'épaule est de manière générale une articulation compliquée" à soigner, a ajouté l'entraîneur. Le premier match de la Mannschaft au Mondial qatari est programmé le 23 novembre contre le Japon.

Le parquet retire toutes ses accusations Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le parquet espagnol a retiré toutes ses accusations contre Neymar et les autres accusés du procès sur les irrégularités présumées ayant entouré le transfert du Brésilien au FC Barcelone en 2013. Intervenant lors d'une des dernières audiences de ce procès se tenant à Barcelone, à moins d'un mois du Mondial, le procureur a annoncé "retirer l'accusation contre tous les prévenus et pour tous les faits" qui leur sont reprochés. Le parquet avait initialement requis deux ans de prison et dix millions d'euros d'amende à l'encontre de la star brésilienne du Paris SG, accusée de corruption. Outre Neymar et ses parents, deux ex-présidents du Barça - Sandro Rosell et Josep María Bartomeu - et un ex-dirigeant du club brésilien de Santos, Odilio Rodrigues Filho, sont jugés dans ce procès qui doit s'achever lundi. Escroquerie? La justice espagnole cherche à déterminer dans ce procès si la société d'investissement brésilienne DIS - détentrice de 40% des droits du joueur lorsqu'il jouait au sein du club brésilien de Santos, avant son départ à Barcelone - avait été escroquée durant ce transfert. DIS, qui a porté l'affaire en justice en 2015, estime avoir été lésée lors de cette opération et affirme que le Barça, Neymar et sa famille puis Santos, dans un deuxième temps, se sont alliés pour dissimuler le montant réel de l'opération et "l'escroquer". Elle leur reproche de ne pas l'avoir informée de l'existence d'un contrat d'exclusivité signé en 2001 entre le joueur et le Barça qui a faussé, selon elle, le mercato en empêchant d'autres clubs de lutter pour recruter Neymar. 35 millions réclamés par DIS Le Barça a initialement chiffré le coût du transfert à 57,1 millions d'euros (40 millions pour Neymar et sa famille et 17,1 pour Santos) mais la justice espagnole estime qu'il a en réalité coûté au moins 83 millions d'euros. DIS, qui a touché 6,8 millions d'euros sur les 17,1 officiellement versés au club brésilien, réclame 35 millions d'euros, soit la somme qu'elle estime avoir perdue dans l'affaire. "Ney" et ses parents ont nié toute irrégularité lors des audiences. Le joueur, qui tentera de décrocher avec le Brésil le titre mondial à partir du 20 novembre au Qatar, avait affirmé ne pas "se souvenir" d'avoir participé aux négociations de l'accord d'exclusivité scellé en 2011 et s'était retranché derrière son père.

GP des Etats-Unis: Alonso récupère la 7e place Image: KEYSTONE/EPA/LUIS LICONA Fernando Alonso récupère la 7e place du Grand Prix des Etats-Unis. Le recours déposé par son écurie Alpine a été accepté en deuxième instance, a annoncé la Formule 1. Alonso avait écopé d'une pénalité "Stop and Go" de 30 secondes pour avoir roulé sans rétroviseur latéral droite après son accident avec Lance Stroll, à la suite d'une réclamation de l'équipe Haas. Il avait ainsi reculé à la 15e place. Les commissaires de course ont annulé la décision prise après la course dimanche car ils ont finalement estimé que le protêt de Haas n'avait pas été effectué dans les délais impartis. Un premier recours d'Alpine avait été rejeté pour manque de preuves.