Alcaraz impressionnant pour son retour ++ Servette sauvé par la VAR

Pour son retour à la compétition après trois mois et demi d'absence à cause de blessures, Carlos Alcaraz (no 2 mondial) a remporté dimanche le tournoi sur terre battue de Buenos Aires.

Dans l'autre match disputé à 16.30, le FC Zurich a remporté le 281e derby zurichois pour abandonner la "lanterne rouge" à Winterthour. Mené à la pause par des Grasshoppers qui souffrent de plus en plus de l'absence d'un bon gardien, le FCZ a renversé la table grâce à un doublé d'Aiyegun Tosin. Déjà auteur d'un triplé contre le Servette FC en novembre dernier, le Béninois symbolise le renouveau du Champion en titre.

Après une très belle entame récompensée par l'ouverture du score d'Alexis Antunes à la 20e, les Grenat ont calé à la reprise. En l'espace de dix minutes, Zeki Amdouni, le meilleur homme du match, et Andi Zeqiri pouvaient battre Jérémy Frick pour donner l'avantage au FCB juste après l'heure de jeu. Avec leurs jambes peut-être un peu trop lourdes trois jours après le match européen en Turquie et leur mental toujours aussi friables, les Rhénans n'étaient toutefois à l'abri de rien. Pas de ce coup de poignard de la VAR qui leur a privé d'une victoire sans doute méritée.

"Le parcours me convenait très bien. J'ai apprécié les changements de rythme, haut et bas, gauche et droite", a relevé le Thurgovien de 29 ans à l'heure de l'interview du vainqueur. "Je savais que ce serait très serré. Mais j'ai eu de la puissance jusqu'à la fin. Durant l'hiver, nous avons beaucoup travaillé ma position sur la machine", a-t-il complété. Küng s'était déjà imposé dans le contre-la-montre de Lagoa en 2019.

Un but de Toni Rajala et un doublé de Mike Künzle ont dessiné le score de 5-0 au terme du premier tiers-temps. Le portier finlandais Juha Metsola a laissé sa place après le 4-0 au jeune Timo Johner, qu'il remplacera ensuite au début de la deuxième période. De l'autre côté, le gardien Jeroen van Pottelberghe a livré la marchandise.

La formation UAE Emirates a régné presque sans partage tout au long de la semaine et posé sa griffe sur quatre des cinq étapes, entre Pogacar et Tim Wellens, vainqueur de la 4e vendredi.

Deuxième course et deuxième victoire ! Après avoir réussi sa rentrée en remportant la semi-classique de Jaén, Tadej Pogacar a gagné le Tour d'Andalousie dimanche en raflant trois des cinq étapes.

Ce n'était pas le scénario imaginé par Swiss-Ski. Dossards 1, 2 et 3, Loïc Meillard, Daniel Yule et Ramon Zenhäusern ont connu des fortunes diverses. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a eu droit à cinq secondes de course pour sortir après une faute sur le ski intérieur. Peut-être refroidi par cette mésaventure, Daniel Yule n'a clairement pas pris les risques nécessaires. Dans l'aire d'arrivée, le skieur du Val Ferret a pesté contre lui-même. Il occupe le 21e rang provisoire à 1''37 de la tête.

Celle de Pius Suter devient également de plus en plus aboutie. Le Zurichois témoigne d'une efficacité retrouvée. A Seattle où Detroit s'est incliné 4-2 pour connaître la défaite après cinq victoires de rang, Pius Suter a marqué le 1-1 pour son troisième but en quatre matches.

Comme Nico Hischier, Kevin Fiala a obtenu la première étoile. Le meilleur compteur suisse de la NHL a signé un deuxième match à 3 points avec Los Angeles en l'espace de 24 heures. Après son but et ses deux assists contre Anaheim, Kevin Fiala a inscrit deux goals et a délivré une passe décisive lors de la victoire 6-5 au shootout face à Arizona. Il totalise désormais 61 points (21 buts/40 assists) au sein d'une équipe qui n'a pas été loin de commettre une faute professionnelle samedi.

Avec ses deux buts et ses deux assists, le capitaine a été, bien sûr, le grand artisan du succès 5-2 de New Jersey face aux Penguins de Sidney Crosby. Il a mis fin de la plus belle des manières à une période creuse avec neuf matches sans marquer et un seul assist lors des sept derniers. "Il faut toujours s'accrocher, lâche le Valaisan. Il est évident que je n'oublierai jamais ce 100e but."

Un premier match à 4 points avec en prime son 100e but en saison régulière: Nico Hischier a vécu samedi à Pittsburgh sans doute la plus belle journée de sa carrière.

Roman Josi a brillé samedi après-midi en NHL. Le capitaine de Nashville a réalisé un but et deux assists dans un match remporté 7-3 par les Predators face aux Florida Panthers.

Mais les occasions de but bernoises furent rares par la suite, Nsamé se heurtant au gardien luganais Amir Saipi sur la plus nette à la 90e. Joueur, Lugano aurait même pu espérer un meilleur sort. L'équipe du coach Mattia Croci-Torti a surtout manqué le coche en première mi-temps: Hadj Mahmoud a ainsi raté totalement sa reprise de la tête à bout portant à la 8e, et Zan Celar a vu son coup-franc de la 18e détourné par le portier d'YB Anthony Racioppi.

Lausanne surprend Fribourg, Genève-Servette au courage

Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Fribourg-Gottéron s'est fait surprendre à domicile par Lausanne (2-3) en National League. Genève-Servette a pris le meilleur 5-2 sur Berne et compte désormais dix points d'avance sur Bienne.

Les Vaudois ont eu le mérite de se remettre la tête à l'endroit après la claque reçue la veille face à Genève-Servette. Ils ont eu la chance d'ouvrir le score par le banni, le Canadien Daniel Audette dès la 3e minute. Dans ce match heurté et souvent en déficit de technique, les Fribourgeois sont revenus deux fois au score par le Suédois Marcus Sörensen. Le revenant Martin Gernat a inscrit le but de la victoire à la 28e alors qu'il se trouvait seul parmi quatre Fribourgeois ! Avec ce succès, les Lausannois retrouvent la 12e place à trois points de la 10e place si convoitée. Gottéron possède un matelas de six points d'avance sur Zoug mais une partie de plus.

Au lendemain de leur festival à Lausanne, les Genevois ont connu un scénario bien différent pour dominer les joueurs de la capitale. Après un premier tiers-temps flamboyant concrétisé par un but spectaculaire d'Henrik Tömmernes, le défenseur suédois a fait passer le palet entre ses jambes avant de surprendre le portier Philippe Wütrich du revers, les Genevois ont dû puiser dans leurs réserves pour l'emporter. Ils ont subi l'égalisation de Tyler Ennis à une seconde du terme de la deuxième période (2-2). De quoi se mettre à douter. Mais un excellent Gauthier Descloux et un contre promptement mené par Vincent Praplan et conclu par Josh Jooris (47e) ont remis les Genevois dans le bon sens. Teemu Hartikainen pour son 24e but de la saison et Praplan ont encore marqué dans la cage vide. Les Genevois comptent désormais dix points d'avance sur Bienne et pourraient atteindre la barre des 100 points en cas de succès à Zurich mardi.

Deux Davosiens exclus

Ajoie n'a pu freiner le Davos-Express, qui a cueilli son quatrième succès de rang (4-0) et s'approche d'une place toujours plus sûre en play-off. Les Jurassiens ont tenu un tiers-temps avant d'encaisser l'ouverture du score après 23 secondes au début de la deuxième période. Moins de 2 minutes plus tard, Simon Knak doublait la mise. Un double avantage qui n'a pas calmé les Grisons puisque Valentin Nussbaumer (coup de canne/24e) et Joakim Nordström (charge à la tête/31e) ont été exclus pour le match. Las, les Ajoulots ont réussi à encaisser un but en supériorité numérique par Denis Rasmussen (35e).

Bienne s'est fait surprendre par Ambri-Piotta sur sa glace (1-4). Les Seelandais avaient pourtant commencé de manière idéale avec l'ouverture du score par Mike Künzle à la 2e minute. Les joueurs d'Antti Törmänen n'ont pas su capitaliser sur cet avantage. C'est le Tchèque Filip Chlapik qui a inversé le score avec un doublé. Le revenant Thomas Rüfenacht a coupé les derniers espoirs biennois grâce à son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le défenseur léventin Tim Heed a manqué la transformation d'un penalty (51e). Les Bernois pourront se reprendre ce dimanche à Kloten.

Les Zurich Lions ne pouvaient décemment concéder une quatrième défaite en quatre matches aux Rapperswil-Jona Lakers. Eh bien ils l'ont fait alors qu'ils menaient 3-1 ! Les Saint-Gallois ont remporté la dernière période 3-0 grâce à des buts de Lammer, Djuse et Forrer. Le casse est complet pour un succès 4-3. .

Lugano a concédé une défaite sur sa glace (2-3 ap) face aux Langnau Tigers qui pourrait lui coûter cher pour une place en pré-play-off. Cody Eakin a inscrit le but de la victoire en prolongation.

Zoug peut toujours espérer accrocher une place directe en play-off après son succès 6-4 sur Kloten. Le Zougois Lino Martschini a inscrit le septième triplé de sa carrière.