Eliminé en C1 et sous pression, Nagelsmann n'a "pas peur" Coach du Bayern, Julian Nagelsmann n'a pas peur pour son poste Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Sans inspiration, avec des stars fatiguées, le Bayern est sorti mardi sans gloire de la Ligue des champions, surpris par Villarreal. L'entraîneur Julian Nagelsmann assure n'avoir "pas peur" pour l'avenir mais doit reconstruire avec un effectif pas aussi riche que les autres géants européens. Pour sa première saison sur le banc du "Rekordmeister", l'ancien technicien prodige du RB Leipzig (34 ans) a chuté dès les quarts de finale de la C1, résultat surprise contre le modeste "Sous-marin jaune" (0-1, 1-1) mais conclusion logique d'une saison trop irrégulière. "Le jeune entraîneur a apporté beaucoup d'élan, mais il a hérité d'un groupe plus faible après les départs de David Alaba et Jérôme Boateng, et l'année précédente de Thiago, Ivan Perisic et Philippe Coutinho", tous présents lors de la finale gagnée en 2020 contre le PSG (1-0), constate mercredi le magazine allemand Kicker. "La pression (sur Nagelsmann) la saison prochaine va peu à peu devenir énorme", prédit pour sa part le quotidien populaire Bild, qui rappelle qu'au Bayern, la mission d'un entraîneur est de gagner tous les titres. "Je suis responsable" Mardi dans la nuit, un journaliste a pour la première fois demandé à Nagelsmann s'il se sentait menacé: "Je ne sais pas ce qui m'attend', a-t-il répondu d'une voix lasse. "Je n'ai pas peur, il y a des choses plus graves..." Visiblement très affecté, Julian Nagelsmann a d'abord cherché à protéger ses joueurs: "Je suis responsable et je ne vais pas essayer de renvoyer la faute sur quelqu'un d'autre", a-t-il dit: "Nous sommes éliminés en Ligue des champions, éliminés en Coupe d'Allemagne. C'est le même bilan que la saison dernière (réd: avec Hansi Flick) et pour le Bayern Munich je pense que ce n'est pas suffisant". Le dixième titre consécutif de champion d'Allemagne qui se profile ne changera pas l'impression générale: le club termine de nouveau la saison en dessous de ses ambitions. Un duel supposé désiquilibré Ce Villarreal-Bayern était pourtant présenté, au moment du tirage au sort, comme le plus déséquilibré des duels des quarts de finale. Et même après la défaite 1-0 à l'aller, le Bayern semblait en mesure de retourner la situation. Au-delà du manque d'inspiration, d'efficacité, de rigueur défensive, les observateurs allemands se penchent désormais sur les raisons structurelles des lacunes bavaroises. Premier constat: les tauliers sont fatigués. Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané, Leon Goretzka, Joshua Kimmich... la liste est longue des cadres à court de forme en ce mois d'avril, soit par surmenage, soit par manque de rythme après des pauses forcées. "Trop de ratés" Pourtant, toutes ces stars en méforme se retrouvent titulaires match après match, simplement parce que Nagelsmann ne dispose pas de remplaçants de valeur égale. Au total, on peut considérer que le Bayern joue cette saison avec 15 joueurs de classe internationale. Les autres sont là pour boucher les trous. Conséquence: un manque de concurrence dommageable et une accumulation de fatigue. Très loin des standards d'autres grands d'Europe, dont la profondeur de banc fait souvent la force. Soucieux d'une gestion rigoureuse de leur budget, les dirigeants n'envisagent pas de casser leur tirelire pour attirer des stars. Les deux seuls joueurs visés pour l'instant sont deux espoirs de l'Ajax, Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch. Pas forcément de quoi donner à Nagelsmann les armes pour régner de nouveau sur l'Europe...

Carlos Alcaraz tombe d'entrée, battu par Sebastian Korda Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER L'Espagnol Carlos Alcaraz, ATP 11 et très attendu pour son premier tournoi de Monte-Carlo, a été éliminé dès son entrée en lice par l'Américain Sebastian Korda (42e) 7-6 (7/2) 6-7 (5/7) 6-3 en 3h01. Au prochain tour, Korda, qui participe pour la première fois lui aussi à ce premier Masters 1000 sur terre battue de la saison, affrontera son compatriote Taylor Fritz (13e) ou le Croate Marin Cilic (22e). "Il m'avait battu en finale du Masters Next Gen l'an dernier donc c'est bon de prendre ma revanche !", s'est exclamé Korda au sujet de son adversaire du jour qu'il juge être "un joueur extraordinaire" promis à un "grand avenir". A 18 ans, Alcaraz est attendu comme la nouvelle pépite du tennis espagnol et mondial, surtout après la tournée américaine sur dur du début de saison: il n'a été éliminé qu'en demi-finales à Indian Wells par Rafael Nadal, avant de remporter son premier Masters 1000 quelques jours plus tard à Miami. De son côté, Korda (21 ans) a obtenu son meilleur résultat cette année à l'ATP 250 de Delray Beach (dur) en février où il a atteint les quarts de finale. Il s'était fait un prénom - lui le fils de l'ancien no 2 mondial Petr Korda - en atteignant les 8es de finale à Roland-Garros en 2020.

Quarts, demi-finales et finale à Malaga en 2022 et 2023 Image: KEYSTONE/EPA EFE/JUANJO MARTIN Malaga a été choisie pour accueillir les quarts de finale, demi-finales et finale de la Coupe Davis en 2022 et 2023, a annoncé mercredi la Fédération internationale de tennis (ITF). Une option d'une ville neutre avait été avancée il y a quelques mois. La phase finale de la Coupe Davis nouvelle formule, développée depuis 2019 et jusque-là disputée en un seul bloc en clôture de la saison, est cette fois découpée en deux temps: une phase de groupes avec seize équipes programmée mi-septembre (du 14 au 18) dans quatre villes puis la phase à élimination directe maintenue fin novembre. "La ville espagnole de Malaga va accueillir la phase à élimination directe de la phase finale de la Coupe Davis 2022. Les matches seront joués sur dur en indoor au Palais des sports, du 21 au 27 novembre", écrivent les organisateurs, l'ITF et le promoteur Kosmos, qui précisent que "la ville a été retenue pour deux ans". Début décembre, en marge de l'édition 2021, alors qu'Abou Dhabi était pressentie pour accueillir la phase finale de l'édition suivante, Kosmos avait seulement fait part d'une "option préférentielle" existante et espérait une annonce "dans les prochaines semaines". Une nouvelle ville recherchée Malaga faisant partie des quatre villes sélectionnées mi-mars pour accueillir en septembre un des groupes de la phase de poules - avec Bologne (Italie), Glasgow (Grande-Bretagne) et Hambourg (Allemagne) -, un appel à candidatures pour remplacer la ville andalouse est ouvert jusqu'au 21 avril, indique l'ITF. La décision sera connue le 26 avril, jour du tirage du sort de la phase finale 2022, complète-t-elle. La Russie, tenante du trophée, a été exclue de la compétition par équipes en raison de l'invasion de l'Ukraine. Les seize équipes qui joueront cette phase finale sont la Croatie, finaliste l'an dernier, la Serbie, la Grande-Bretagne (invitée), le Canada, et les douze nations passées par les qualifications (Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Kazakhstan, Pays-Bas et Suède). Elles seront réparties en quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe obtiendront une place dans le tableau final. Madrid avait accueilli les deux premières éditions de la Coupe Davis new-look, en 2019 et 2021.

La Néerlandaise Ellen van Dijk va s'attaquer au record de l'heure Ellen van Dijk est la championne du monde du contre-la-montre en titre. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET La Néerlandaise Ellen van Dijk va s'attaquer au record du monde de l'heure le 23 mai sur la piste du vélodrome de Granges en Suisse, a annoncé l'Union cycliste internationale (UCI), mercredi. Van Dijk, 35 ans, tentera de battre la marque de la Britannique Joscelin Lowden, qui avait parcouru 48,405 kilomètres dans l'heure le 30 septembre 2021. Ellen van Dijk est l'une des meilleures rouleuses du peloton. Double championne du monde du chrono (2013, 2021) et lauréate du Tour des Flandres (2014), elle compte un titre mondial sur piste, acquis en 2018 dans le scratch. Le record du monde de l'heure hommes appartient au Belge Victor Campenaerts avec 55,089 km depuis le 16 avril 2019, une performance réalisée à Aguascalientes, au Mexique, à près de 1900 m d'altitude.

Une tâche pratiquement impossible pour Fribourg et Davos Image: KEYSTONE/PostFinance Menés 3-0 par les Zurich Lions et Zoug dans leur série de demi-finales des play-off de National League, Fribourg-Gottéron et Davos se trouvent devant un défi pratiquement impossible à relever. Remporter quatre victoires de suite quand on se retrouve le dos au mur n'a été réalisé qu'à quatre reprises depuis l'introduction des séries au meilleur des 7 matches en 1998. L'exploit n'a été réalisé qu'en quarts de finale. Le dernier en date est tout récent puiqu'il s'est déroulé à l'occasion des quarts de finale cette saison lorsque Davos a renversé les Rapperswil-Jona Lakers en sept matches après avoir remonté un handicap de 0-3. Les Grisons avaient déjà réussi le même exploit en 2008 contre... Zoug. Les quatre "retournements" de situation depuis l'introduction des séries en 7 matches: 1. 2005-2006 Lugano - Ambri-Piotta 0-3 puis 4-3 (1/4) 2. 2006-2007 Zoug - Rapperswil-Jona 0-3 puir 4-3 (1/4) 3. 2007-2008 Davos - Zoug 0-3 puis 4-3 (1/4) 4. 2021-2022 Davos - Rapperswil-Jona 0-3 puis 4-3 (1/4).

Les Commanders accusés de malversations financières Les Washington Commanders sont dans la tourmente Image: KEYSTONE/AP/Manuel Balce Ceneta La franchise de NFL des Washington Commanders a pratiqué diverses malversations financières, ont affirmé mardi des législateurs du Congrès américain. La principale commission d'enquête de la Chambre des représentants a déclaré que ces fraudes avaient été découvertes en marge d'une investigation sur l'environnement du travail présumé toxique au sein du club. Les législateurs ont expliqué que les Commanders avaient escroqué des "milliers" de clients, ainsi que la puissante NFL. Selon eux, des courriels, des documents et des témoignages d'anciens employés attestent que la franchise a intentionnellement retenu des millions de dollars de dépôts remboursables dus aux fans et caché des revenus qui auraient dû être versés à la NFL dans le cadre des règles de partage en vigueur. Les preuves découvertes par le comité ont été envoyées à la Commission fédérale du commerce (FTC). Déprédation profonde "Ces découvertes relatives à éventuelle inconduite financière suggèrent que sous la direction du propriétaire Dan Snyder, la déprédation est beaucoup plus profonde qu'on ne l'imaginait", a déclaré la présidente de la commission, Carolyn Maloney. "Cela renforce encore l'inquiétude, quant au fait que cette franchise a pu fonctionner en toute impunité pendant beaucoup trop longtemps". "Ces nouvelles informations suggèrent qu'en plus d'avoir encouragé une culture de travail hostile, M. Snyder a peut-être aussi trompé les fans de l'équipe et la NFL. J'espère que la FTC examinera ce fonctionnement troublant sur le plan financier et déterminera si d'autres actions sont nécessaires", a-t-elle ajouté. Commandité en haut lieu La commission qu'elle préside a expliqué avoir été informée des malversations présumées après un entretien avec un ancien cadre commercial des Commanders, Jason Friedman, le mois dernier. "M. Friedman a décrit un ensemble de pratiques commerciales très préoccupantes commanditées en haut lieu, y compris par M. Snyder", a déclaré l'instance dans un communiqué. Ces allégations sont les dernières d'une longue série qui ont secoué les Commanders. En février, une ancienne employée de l'équipe a notamment affirmé avoir été harcelée sexuellement par Dan Snyder, ce qu'il a vivement contesté. Au même moment, son équipe venait de changer son nom, après avoir abandonné le précédent (Redskins), à connotation raciale, en 2020.

Deux buts pour Fiala, trois assists pour Hischier Image: KEYSTONE/AP/Jim Mone Kevin Fiala a signé son quatrième doublé de la saison mardi en NHL. L'attaquant du Wild a été désigné première étoile d'une partie remportée 5-1 par Minnesota face à Edmonton. Nico Hischier s'est aussi illustré en réussissant trois assists. Auteur du 2-0 (24e) et du 3-0 (30e), Kevin Fiala affiche désormais 65 points - dont 26 buts - à son compteur personnel. Le St-Gallois a mené Minnesota vers une deuxième victoire de suite, la 11e dans ses 14 derniers matches. Le Wild est ainsi solidement installé dans le top 3 de la Central Division, dans laquelle Nashville pointe pour sa part au 4e rang. Les Predators de Roman Josi ont gardé la main dans la lutte pour les deux "wild cards" disponibles dans la Conférence Ouest en battant 1-0 après prolongation les Sharks de Timo Meier. 7 points en 3 matches pour Hischier Eliminés quant à eux de la course aux play-off, les Devils sont allés s'imposer 6-2 sur la glace d'Arizona qui enregistrait le retour de Janis Moser après un mois d'absence sur blessure. Capitaine de New Jersey, Nico Hischier a signé ses 35e, 36e et 37e assists de la saison dans cette partie. Le centre valaisan en est désormais à 57 points en 64 matches disputés cette saison, dont 7 dans ses trois dernières sorties. Sa forme est réjouissante pour l'équipe de Suisse dans l'optique du championnat du monde. Tout comme celle de Philipp Kurashev, auteur de 2 assists dans un match perdu 5-2 par Chicago face aux L.A. Kings.

Brooklyn et Minnesota en play-off Kevin Durant (au dunk) et les Nets joueront les play-off Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Brooklyn, à l'Est, et Minnesota, à l'Ouest, se sont qualifiés mardi pour les play-off de NBA. Les Nets et les Timberwolves ont su exploiter l'avantage du parquet pour battre respectivement Clevelant et les Los Angeles Clippers dans les premiers barrages. Kyrie Irving (34 points, 12 assists) pour commencer, Kevin Durant (25 points, 11 passes décisives) pour finir le job: les Nets, portés par leur duo vedette, ont battu les Cavaliers (115-108). Ils défieront ainsi les Boston Celtics au 1er tour des play-off. "On a eu des hauts et des bas, mais nous sommes restés ensemble, nous avons été résilients. Nous nous sentons bien, même si nous savons que le travail n'est pas terminé", a commenté Kyrie Irving, qui a longtemps été privé de basket cette saison du fait de son refus de se faire vacciner contre le Covid. Pour Cleveland, il reste un espoir d'accrocher les play-off. Il faudra pour cela s'imposer à domicile, vendredi, contre le vainqueur du barrage prévu mercredi entre les Hawks de Clint Capela et les Charlotte Hornets. Avec en ligne de mire une série du 1er tour contre Miami. Minnesota face à Memphis Minnesota s'est pour sa part imposé 109-104 devant les L.A. Clippers pour gagner le droit d'affronter Memphis au 1er tour des play-off. Les Timberwolves ont forcé la décision grâce aux 30 points d'Anthony Edwards et aux 29 points de D'Angelo Russell. Les Clippers affronteront le gagnant de New Orleans-San Antonio vendredi pour décrocher le 8e ticket disponible à l'Ouest.

Karim Benzema envoie le Real en demi-finale Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Match de folie à Santiago Bernabeu ! Grâce à une tête de Karim Benzema à la 96e minute, le Real Madrid a arraché son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais le Real revient vraiment de nulle face au Chelsesa de Thomas Tuchel qui a prouvé à Madrid qu'elle était bien une équipe formidable. Battus 3-1 six jours plus tôt dans leur antre de Stamford Bridge sur un triplé de Benzema, les Londoniens ont mené 3-0 après 75 minutes d'une rencontre qu'ils ont survolées. Seulement, le Real revenait à la vie à la 80e minute grâce à un extérieur du pied magique de Luka Modric qui trouvait Rodrygo pour le but qui envoyait le Real en prolongations. Celui de Benzema le propulsait au paradis après été bien très proche de basculer en enfer. Chelsea perd sa Ligue des Champions le soir où il livre l'un des plus beaux matches de son histoire. Jusqu'à l'éclair de génie de Modric, les Londoniens avaient récité une magnifique leçon de football avec un Mason Mount et un Kai Harvetz étincelants. Sans le brio de Thibaut Courtois dans la cage du Real et sans la VAR qui a annulé pour des raisons bien obscures une réussite de Marcos Alonso, Chelsea aurait sans doute plié l'affaire avant le 3-0 de Timo Werner à la 75e minute. A cet instant du match, on pouvait se demander par quel miracle le Real n'était qu'à un but de la prolongation... La suite de l'histoire pour le Real Madrid s'écrira contre le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et... l'Atlético Madrid. Face aux Anglais ou face au rival d'à côté, nul doute que Karim Benzema trouvera l'inspiration pour briller à nouveau deux mille feux.

Villarreal élimine le Bayern Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Après la Juventus, le Bayern Munich ! Mais où s'arrêtera donc le Villarreal d'Unai Emery ? Victorieux 1-0 au match aller à domicile, les Espagnols ont obtenu le nul 1-1 à Munich pour provoquer une nouvelle sensation. Le but de la qualification a été inscrit par le Nigérian Samuel Chukwueze à la 88e minute sur une rupture magnifique. Le Bayern était revenu à la hauteur de leur adversaire à la 52e sur un but de Robert Lewandowski. Après le 1-0 du Polonais, on ne donnait pas cher des chances de Villarreal. Mais les joueurs d'Unai Emery ont laissé passer l'orage pour attendre le bon moment pour frapper. Il est survenu dans une fin de match où le Bayern avait encore moins la tête à défendre. Cette élimination en quart de finale est un échec personnel pour Julian Nagelsmann. Recruté à prix d'or de Leipzig l'été dernier, le nouvel entraîneur a perdu la bataille tactique proposée par Unai Emery. Méconnaissable au match aller, son équipe n'a jamais semblé vraiment à son aise lors de la seconde manche. Villarreal rêve désormais d'un nouvel exploit en demi-finale. Tout indique que le "Sous-marin jaune" se frottera à Liverpool qui devrait valider sa qualification ce mercredi à Anfield Road face à Benfica après son succès 3-1 à Lisbonne mardi dernier.

Zoug à une victoire de la finale Pas de cadeau entre le Davosien Marc Wieser et le Zougois Dominik Schlumpf. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Vainqueur 3-0 de Davos, Zoug mène désormais 3-0 dans sa demi-finale des play-off de National League. Dans ce troisième match, le portier davosien Sandro Aeschlimann a longtemps retardé l'échéance. Il a gagné ses duels directs face à Jan Kovar et Fabrice Herzog. Le jeune Dario Allenspach avait ouvert la marque dès la 6e minute à la faveur d'un rebond favorable. Les Grisons ont vu un but annulé pour une obstruction légère de Marc Wieser sur le portier Leonardo Genoni. La décision a été cette fois acceptée sans broncher par l'entraîneur Christian Wohlwend. Les Zougois ont fait le break en début de dernière période grâce à un but de Yannick Zehnder (45e). Dario Simion a clos les débats avec un but dans la cage vide à 1'' du terme du temps réglementaire. Les tenants du titre continuent donc à gagner malgré le mutisme de leur attaquant-vedette: Gregory Hofmann n'a inscrit qu'un but depuis le début des play-off. Mené 3-0, Davos pourra-t-il rééditer le même exploit réussi au tour précédent contre Rapperswil-Jona lorsqu'il avait fini par remporter 4-3 la série ? Douteux dans la mesure où l'adversaire semble autrement plus solide que les Lakers.

La Suisse cède devant l'Italie Ramona Bachmann devance Manuela Giugliano: une image malheureusement trompeuse. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Selon toute vraisemblance, la Suisse devra passer par la case des barrages si elle entend disputer la Coupe du monde 2023. Les Suissesses ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. A Thoune devant 6281 spectateurs pour la plus belle affluence de son histoire, la Suisse s'est inclinée 1-0 devant l'Italie. La décision est tombée à la 82e minute sur un coup franc victorieux de Cristiana Girelli. La joueuse de la Juventus trouvait l'ouverture au premier poteau de Gaëlle Thalmann. Les Suissesses ont sans doute été lésées sur cette action dans la mesure où la faute de main de Sandy Maendly qui a provoqué ce coup franc n'avait vraiment rien d'évidente. Un barrage "compliqué" La Suisse aura donc perdu gros en l'espace de quatre jours. Tenue en échec vendredi en Roumanie (1-1), elle cède la première place du groupe G après cette défaite face à la Squadra Azzurra. Seule l'équipe victorieuse de ce groupe sera qualifiée directement pour la Coupe du monde qui se déroulera l'an prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. La deuxième place sera synonyme d'un barrage pour le moins "compliqué" avec neuf équipes en lice pour deux places, voire une troisième délivrée à l'issue d'une dernière rencontre intercontinentale. La Suisse accuse désormais deux points de retard avant les deux dernières rencontres qui l'opposeront en septembre prochain à la Croatie et à la Moldavie. Mais tout indique que les positions resteront figées avec l'Italie qui devrait logiquement cueillir les six points de la qualification contre la Moldavie et la Roumanie. Battues 2-1 au match aller à Palerme, les Italiennes peuvent savourer leur revanche. Elle a été obtenue après une performance aboutie. Le succès de la Squadra Azzurra ne souffre aucune discussion. Elle a témoigné d'une réelle emprise sur cette rencontre. Elle n'a concédé qu'une seule occasion sur la frappe d'Ana-Maria Crnogorcevic détournée avec brio par Laura Giuliani à la 22e minute. Après cette action de la joueuse du FC Barcelone, les Suissesses ont sans doute commis l'erreur de jouer trop tôt le 0-0.

Novak Djokovic devant un immense chantier Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Novak Djokovic n'a pas entamé sa saison sur terre battue de la plus belle des manières. Le no 1 mondial est tombé d'entrée de jeu au Masters 1000 de Monte-Carlo. Il s'est incliné 6-3 6-7 (5/7) 6-1 devant l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46) pour son quatrième match de l'année seulement. Son manque de compétition n'a pas pardonné face à un adversaire opiniâtre, mais sans grand génie. Avec ses 46 erreurs directes et les 20 balles de break concédées derrière son service, le Serbe a été loin de témoigner de la maîtrise attendue. Novak Djokovic tentera de rebondir la semaine prochaine chez lui à Belgrade dans un ATP 250 où l'opposition ne sera pas très relevée. Le Serbe a un mois et demi devant lui pour monter en puissance avant le rendez-vous de Roland-Garros où il aura un titre à défendre. Après ce match contre Davidovich Fokina, Novak Djokovic se retrouve devant un immense chantier. Les impasses forcées qu'il a dû consentir pour l'Open d'Australie et les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami en raison de son refus du vaccin contre le Covid-19 expliquent pourquoi Novak Djokovic a été bien incapable de tenir vraiment la balle dans le court à Monte-Carlo. Seul l'enchaînement des matches l'aidera à retrouver un niveau de jeu décent.

Clap de fin pour Kim Clijsters Kim Clijsters: elle ne reviendra plus sur le Circuit. Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Kim Clijsters renonce pour de bon à la compétition. La Belge de 38 ans avait tenté depuis deux ans un nouveau retour au plus haut niveau. "J'ai décidé de ne plus jouer de tournois officiels (...) merci à tous ceux qui m'ont soutenue ces deux dernières années", a écrit l'ancienne no 1 mondiale sur son compte Instagram, sous une photo la montrant devant un paysage de vacances avec son mari et ses trois enfants. Sur le site de la WTA, la sportive flamande désormais installée aux Etats-Unis a expliqué sa décision par ses charges de mère de famille incompatibles avec les exigences de la compétition. Elle veut aussi soutenir la carrière naissante de basketteuse de sa fille aînée Jada, 14 ans. Son dernier match officiel remonte au 7 octobre 2021, où son élimination dès son entrée en lice au WTA 1000 d'Indian Wells faisait suite à quatre revers subis depuis son second come-back entamé en 2020 après plus de sept ans sans jouer. La Belge avait quitté les courts une première fois à 23 ans en mai 2007, avant un retour retentissant en 2009 un an seulement après la naissance de sa fille Jada, pour remporter deux éditions de l'US Open (2009, 2010) après celle de 2005, et un Open d'Australie (2011). Clijsters avait annoncé son retour sur le circuit en septembre 2019, mais la pandémie de coronavirus (imposant des restrictions de voyages) et une blessure au genou ont contribué à lui compliquer la tâche, a-t-elle aussi souligné.