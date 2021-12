Alinghi, le retour +++ Bienne prolonge deux joueurs

Yakovenko et Lööv prolongent au HC Bienne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le HC Bienne a prolongé les contrats avec ses défenseurs étrangers, le Russe Alexandr Yakovenko (23 ans) et du Suédois Viktor Lööv (31 ans). Yakovenko était arrivé cet été en provenance de Jukurit en 1re division finlandaise. En 21 matches avec les Seelandais, il compte 18 points (4 buts/14 assists). Il s'est engagé pour trois nouvelles saisons. De son côté, Lööv est aussi arrivé à l'entresaison en provenance de la KHL. L'ancien défenseur du Jokerit Helsinki a disputé 24 matches avec Bienne (3 buts/7 assists). Il restera dans le Seeland au moins jusqu'en 2024.

Alinghi revient à la Coupe de l'America Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Selon une nouvelle du New-Zealand Herald, Alinghi est de retour dans la Coupe de l'America après 11 ans d'absence. Le syndicat suisse a payé la taxe d'inscription pour avoir le droit de disputer la 37e édition de la Coupe de l'America, qui aura lieu en 2024. Alinghi, propriété d'Ernesto Bertarelli, avait remporté la Coupe de l'America pour la première fois en 2003. En finale, l'équipe helvétique avait battu 5-0 le Team New Zealand. Le syndicat helvétique avait défendu victorieusement son trophée en 2007 à Valence. Il avait ensuite connu la défaite en 2010. Affronter Team New Zealand Team New Zealand (TNZ) a conservé en mars dernier le prestigieux trophée en battant l'italien Luna Rossa 7-3 au large d'Aucland. Le confinement de la ville néo-zélandaise, qui tente d'éliminer le très contagieux variant Delta, a contraint TNZ à se donner plus de temps pour choisir le site de la Coupe de l'America 2024. La décision devrait tomber avant le 31 mars 2022. Malgré son nom, Team New Zealand est une organisation privée et n'a pas l'obligation d'organiser en Nouvelle-Zélande la défense de son titre sur la prestigieuse compétition, dont la prochaine édition est prévue en 2024. Les sites de Cork en Irlande, de Valence et de Jeddah en Arabie Saoudite sont évoqués pour l'organisation de la prochaine édition.

Un 17e succès de suite pour Phoenix, qui fait plier Golden State Image: KEYSTONE/AP/Matt York Phoenix a dominé Golden State 104-96 mardi dans le choc opposant les deux meilleures équipes du début de saison de NBA. Les Suns ont décroché à cette occasion leur 17e succès consécutif, égalant ainsi un record de la franchise. Finalistes malheureux des derniers play-off, les Suns ont pourtant rapidement dû composer sans leur arrière-vedette Devin Booker, contraint de quitter le parquet dans le deuxième quart-temps déjà en raison d'une blessure à la cuisse gauche. Ils ont forcé la décision grâce notamment à une superbe défense sur Stephen Curry. Phoenix a maintenu le meilleur marqueur de la Ligue à 12 points, à 4 sur 21 au tir (3 sur 14 à trois points). Les Suns ont aussi pu compter sur l'efficacité offensive de leur meneur vétéran Chris Paul (15 points, 11 passes décisives) et de l'intérieur Deandre Ayton (24 points, 11 rebonds). La franchise de l'Arizona a ainsi rejoint les Golden State Warriors en tête de la Conférence Ouest, avec 18 victoires et 3 défaites. Les Brooklyn Nets ont quant à eux conforté leur 1re place à l'Est (15 victoires, 6 défaites) en battant les New York Knicks 112-110 grâce notamment aux 34 points, 10 rebonds et 8 assists de James Harden.

Meier brille face aux Devils Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun Timo Meier a signé un deuxième doublé consécutif en NHL mardi. Victimes de la verve de l'Appenzellois, les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler se sont inclinés 5-2 devant les Sharks. Auteur des deux buts de San Jose deux jours plus tôt à Chicago, Timo Meier a été à nouveau désigné première étoile mardi. Il a inscrit le 3-0 des Sharks à la 31e minute avant de sceller le score dans la cage vide à 3'01'' de la fin du match, pour afficher désormais 22 points (11 buts, 11 assists) en 17 matches disputés cette saison. Nico Hischier a quant à lui réalisé un assist, son 100e en saison régulière, sur le premier but des Devils. Mené 4-0 à la 32e, New Jersey a réagi bien trop tardivement dans ce match, marqué par le retour de son centre Jack Hughes. Ce dernier, qui avait manqué 17 parties sur blessure, avait signé un peu plus tôt une prolongation de contrat de 8 ans pour un total de 64 millions de dollars. "Hold up" des Red Wings Pius Suter s'est lui aussi fait l'auteur d'un assist mardi. Ses Red Wings ont réalisé un véritable "hold up" à Boston, s'imposant 2-1 en n'ayant cadré que 16 tirs contre 42 pour les Bruins. Les Hurricanes de Nino Niederreiter (1 assist également mardi) ont vécu le même cauchemar que Boston, s'inclinant 4-1 à Dallas malgré une très nette domination (40 tirs cadrés, contre 17 pour les Stars). Roman Josi (20 points déjà cette saison) ne s'est en revanche pas illustré mardi et cède donc la première place du classement des compteurs helvétiques à Timo Meier. C'est Filip Forsberg qui a tenu la vedette face à Columbus, chez qui Grégory Hofmann était surnuméraire: l'attaquant suédois a signé un quadruplé dans un match gagné 6-0 par les Predators.

Gut-Behrami souffre, Hählen brille Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Un refroidissement tenace handicape Lara Gut-Behrami. La Tessinoise a dû lutter à l'occasion du premier entraînement en vue des descentes Coupe du monde dames à Lake Louise vendredi et samedi. Gut-Behrami a concédé plus de trois secondes au meilleur temps au cours de ce premier et peut-être unique entraînement en raison d'une météo qui s'annonce mauvaise. La Tessinoise a eu de la peine à respirer. Dans l'entourage de Swiss-Ski, on entend que Gut-Behrami souffre depuis plusieurs semaines de crises répétées et qu'elle n'a pu s'entraîner qu'à cinq reprises en novembre. D'autre part, Joana Hählen a brillé sur une piste intensivement arrosée avec le troisième temps. Elle s'est montrée une demi-seconde plus lente que l'Italienne Sofia Goggia. Mikaela Shiffrin, lauréate dimanche en slalom à Killington, s'est essayée à la vitesse. Elle a réussi le 17e temps.

Zurich Lions prend sa revanche sur Fribourg-Gottéron Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Fribourg-Gottéron est toujours leader de National League, malgré une défaite 3-4 aux tirs au but face aux Zurich Lions. A Lugano, Genève-Servette s'est incliné sèchement 3-0. En vingt-quatre heures, Fribourgeois et Zurichois ont livré deux "gros" matches. Même si la partie retour au Hallenstadion a été un peu moins dense que la première lundi soir, les deux équipes se sont engagées totalement. Pour la deuxième fois en deux jours, les deux équipes ont fini par se départager aux tirs au but. Si la série de penalties avait été grandiose lundi, cette fois-ci seul le Canadien Justin Azevedo fut dans la capacité à tromper le gardien adverse. Ce deuxième point acquis par les Lions n'est pas usurpé. Ils avaient nettement dominé la deuxième période, mais n'étaient parvenus qu'à tromper à une seule reprise le portier Reto Berra. Fribourg a enregistré avec satisfaction le retour d'Andreï Bykov, qui n'avait plus joué depuis le 19 octobre. Il s'est fait l'auteur d'un but et d'un assist, mais a manqué son tir au but. Genève-Servette sans power-play Incapable de profiter de ses supériorités numériques, Genève-Servette a dû trouver long le chemin retour. Faute d'avoir su poser un power-play digne de ce nom, les Genevois ont laissé passer une bonne chance de marquer des points pour la quatrième fois de suite. Dans un match longtemps fermé, c'est le Canadien Daniel Carr qui a débloqué la situation. Alors que Josh Jooris avait manqué une occasion en or en début de troisième période, Carr ne manquait pas sa chance sur un contre initié par Luca Fazzini. L'attaquant luganais éliminait Arnaud Jacquemet avec classe avant de ne laisser aucune chance à Gauthier Descloux (48e). Quatre minutes tard, Carr transperçait le portier genevois d'une reprise directe sur l'un des rares 5 contre 4 luganais de la soirée. Le réalisme avait parlé. Battus samedi par Zoug après avoir mené 4-0, Ambri-Piotta a pris sa revanche cette fois-ci (4-2). Les Léventins ont mené 2-0 grâce à des réussites de Grassi et Incir en première période. Mais les champions en titre sont revenus à 2-2 en deuxième période par Hansson et Kovar. Les joueurs de Luca Cereda n'ont pas perdu leurs nerfs pour finalement passer l'épaule grâce à Hietanen et D'Agostini. Les Langnau Tigers se sont baladés sur les hauteurs de Davos (6-1). Un triplé de l'inévitable Jesper Olofsson a placé les Emmentalois sur la voie du succès. Pour les Grisons, il s'agit de la troisième défaite au cours des quatre derniers matches. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 27/56 (87-66). 2. Zoug 27/54 (90-65). 3. Rapperswil-Jona Lakers 28/54 (89-69). 4. Davos 26/52 (85-62). 5. Bienne 28/52 (85-68). 6. Zurich Lions 25/42 (76-68). 7. Berne 26/37 (77-72). 8. Lausanne 26/36 (70-73). 9. Lugano 28/36 (77-86). 10. Ambri-Piotta 28/35 (69-76). 11. Genève-Servette 27/29 (66-90). 12. Langnau Tigers 28/27 (87-97). 13. Ajoie 28/18 (52-118).

Minimaliste, Lausanne se défait d'Ajoie L'attaquant lausannois Tim Bozon entre en contact avec le portier ajoulot Tim Wolf sous les yeux de Jordan Hauert. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lausanne a enchaîné un deuxième succès de rang lors de cette soirée de National League. Les Lions ont dominé Ajoie 2-0 dans leur antre. La dernière visite des Jurassiens dans l'enceinte lausannoise s'était soldée par une magnifique victoire en Coupe de Suisse en février 2020, juste avant que la pandémie ne vienne chambouler le monde. Mais point de 7-3 et de fête pour les joueurs de Gary Sheehan cette fois-ci, même si le retrait du numéro 61 de Florian Conz, ancien junior d'Ajoie, a fait de ce match un petit événement. Fait rare cette saison, Gary Sheehan a pu aligner quatre étrangers sur la glace. Il a ainsi choisi de faire confiance au quatuor Devos-Asselin-Fortier-Wannström. Mais ce carré d'as n'a pas su prendre en défaut la défense vaudoise. Ajoie a d'ailleurs clairement loupé le coche entre la fin de la première et le début de la deuxième période lorsque Michael Frolik s'est fait chasser pour cinq minutes à la suite d'une mise en échec contre la bande. Surtout que Cody Almond a écopé de deux minutes alors que le Tchèque avait encore 2'30 à purger. Mais durant cette double supériorité numérique, les Jurassiens n'ont jamais été en mesure de mettre les trois Lausannois hors de position. Et dès que les Vaudois ont pu retrouver un bloc complet sur la glace, Ajoie n'a plus eu voix au chapitre. Mais les joueurs de John Fust n'ont pas su concrétiser cette domination territoriale. Alléchante sur le papier, la ligne Bertschy-Fuchs-Riat a mis du temps à se trouver. Très certainement talentueuse, elle n'a pas semblé se comprendre, hormis sur une action dans le tiers médian. C'est pourtant le talent qui a permis au LHC d'ouvrir la marque après quatre secondes en supériorité numérique. Bien servi, Martin Gernat a transpercé Tim Wolf (7e). Le 2-0 est tombé à la 29e des suites d'une pataugée en défense de la part des Ajoulots. Si le staff vaudois avait entouré cette partie pour prouver que le club était sur la bonne voie, il s'agira de recommencer vendredi pour la venue d'un Davos humilié chez lui par Langnau. John Fust pourra se satisfaire en se disant que les situations spéciales ont été bien négociées et pour le blanchissage de Luca Boltshauser.

Pellegrini fait ses adieux aux bassins sur une victoire Federica Pellegrini, une grande dame de la natation se retire. Image: KEYSTONE/EPA ANSA/CIRO FUSCO La légende italienne Federica Pellegrini a disputé - et gagné - mardi à Riccione la toute dernière course de sa carrière sur sa distance fétiche du 200 m nage libre, à l'âge de 33 ans. Depuis les Jeux de Tokyo, où elle établi une série unique dans l'histoire en disputant une cinquième finale olympique consécutive sur cette distance, elle a disputé des courses dans le cadre de la ligue privée ISL. Pour ses adieux, la "Divine" a choisi une course disputée à Riccione, comptant pour les championnats italiens en petit bassin, course qu'elle a remportée en 1'54''95. "Last Free 200" ("Dernier 200 libre"), a écrit en anglais la star italienne sur ses réseaux sociaux où elle a aussi diffusé en direct la cérémonie hommage durant laquelle elle a entraîné dans le bassin - tout habillé - le président du Comité olympique italien (Coni) Giovanni Malago. "Cela a été 20 ans de natation et de fatigue. J'ai aimé follement la natation et je l'aime encore. Ce qui manquera le plus, ce sera le groupe, mais ce qui ne me manquera sûrement pas, c'est la fatigue à l'entraînement", a souligné la sextuple championne du monde, toujours détentrice du record sur 200 mètres nage libre, citée par la Rai. "Le titre olympique (en 2008 à Pékin, ndlr), les victoires et les records mondiaux, les cinq finales consécutives olympiques (...). Merci pour tout, Fede", a écrit le Coni sur son compte Twitter.

Les Suissesses cartonnent contre la Lituanie Image: KEYSTONE/AP/Mindaugas Kulbis L'équipe de Suisse dames poursuit son impressionnant parcours en qualification pour le Mondial. Elle a remporté son sixième match consécutif avec un carton à la clé: 7-0 en Lituanie. Coumba Sow s'est mise en évidence avec un doublé au cours d'une partie rapidement jouée. Les Suissesses menaient 6-0 après la première mi-temps. Les joueuses de l'entraîneur national Nils Nielsen conservent ainsi la tête du classement avec une avance de trois points sur l'Italie. Elles possèdent ainsi toujours les meilleures chances de se qualifier directement pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande en finissant premières leur groupe. De leur côté, les Italiennes ont gagné 5-0 contre la Roumanie.

Dario Cologna renonce à Lillehammer Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Dario Cologna renonce à disputer les courses Coupe du monde de Lillehammer le week-end prochain. A la place, le Grison se préparera à Davos, qui recevra la Coupe du monde les 11 et 12 décembre. Selon Swiss-Ski, cette décision prise en concertation avec l'entraîneur et les médecins de l'équipe datait d'avant le début de la saison. Cologna avait pris le départ de sa dernière saison de Coupe du monde à Kuusamo le week-end dernier, bien qu'il se soit blessé à un genou mi-octobre à la suite d'une chute en skis à roulettes. Le Grison a pris la 24e place sur le 15 km classique après avoir brisé un bâton. Pour la poursuite du lendemain, Cologna avait déclaré forfait comme de nombreuses vedettes du peloton en raison d'une température tombée à moins 20 degrés. A Lillehammer, un sprint vendredi, une course avec départ individuel le samedi et un relais dimanche figurent au programme.

Les courses dames de St-Moritz en danger Image: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI Les courses de la Coupe du monde dames prévues à St-Moritz les 11 et 12 décembre ne pourraient pas avoir lieu. Les nouvelles restrictions prises par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en sont la cause. Les voyageurs en provenance du Canada devront s'astreindre à une quarantaine de dix jours à leur arrivée en Suisse. Ainsi, les dames disputeront trois courses de vitesse entre les 3 et 5 décembre à Lake Louise et devraient ensuite rejoindre les Grisons. Les organisateurs s'activaient ce mardi pour obtenir une règle d'exception. La réponse du médecin cantonal des Grisons n'est pas encore connue. L'OFSP a recommandé, toutefois, aux cantons de se montrer parcimonieux dans l'autorisation d'exceptions dans les quarantaines. Comme les athlètes évolueraient dans une "bulle", une autorisation spéciale pourrait tout de même être obtenue. Le thème doit encore être examiné de près, a souligné l'OFSP. Le Canada était un pays où le développement de la pandémie n'avait rien d'alarmant avec 2500 cas journaliers pour 38 millions d'habitants. Mais la présence du nouveau variant Omikron a fait placer le pays sur la liste rouge de l'OFSP. Beat Tschuor, l'entraîneur des dames à Swiss-Ski, estime à Lake Louise, que les dégâts seraient "immenses" pour la fédération en cas d'annulation des courses de St-Moritz malgré les assurances.

Liverpool: Ray Kennedy est mort à l'âge de 70 ans Image: KEYSTONE/AP/ANONYMOUS L'ancien international anglais Ray Kennedy est décédé à l'âge de 70 ans. Il souffrait depuis 35 ans de la maladie de Parkinson. Il avait fait l'essentiel de sa carrière avec Liverpool. Ray Kennedy a disputé 393 matches avec les Reds entre 1974 et 1981, inscrivant 72 buts. Il avait entamé sa carrière comme attaquant à Arsenal, avec qui il avait fait le doublé Coupe-championnat en 1971 et marqué 71 buts en 212 rencontres. A Liverpool, Bob Paisley l'a repositionné en milieu gauche, poste où sa technique a fait merveille. Ray Kennedy a gagné cinq titres de champions avec Liverpool, ainsi que trois Coupes d'Europe des clubs champions, une Coupe UEFA et une Coupe de la Ligue. Il a été sélectionné à 17 reprises en équipe nationale, marquant trois buts.

Le Bayern va devoir rejouer à huis clos Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayern Munich, comme tous les clubs bavarois, va devoir rejouer à huis clos, en raison de nouvelles mesures anti-Covid, a annoncé le chef de l'exécutif régional de Bavière, Markus Söder. M. Söder, qui plaide pour une interdiction des spectateurs au niveau national, a annoncé que sa région prendrait les devants quoi qu'il arrive: "Il y a différentes approches (...) mais si nous ne prenons pas de décision (de huis clos) au niveau fédéral, la Bavière le fera seule", a-t-il dit à l'issue d'une réunion du gouvernement et des dirigeants des Länder. "Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose dans le football", a-t-il ajouté, en référence au match Cologne-Mönchengladbach (4-1) qui s'est tenu samedi devant 50'000 spectateurs, provoquant des critiques de toutes parts. "Il n'y a pas encore de décision définitive" sur le retour au huis clos dans tout le pays, a-t-il dit, mais "si on ferme les marchés de Noël, il n'est pas cohérent d'envoyer 15'000 ou 18'000 personnes au football", a encore plaidé le dirigeant bavarois. En Allemagne, chaque région est autonome pour décider des mesures anti-Covid, et certains clubs peuvent jouer dans un stade plein ou partiellement plein alors que d'autres jouent à huis clos. Le premier club de première division touché par le huis clos en novembre a été Leipzig - dans le Land de Saxe -, qui a perdu dimanche à domicile (3-1) contre Leverkusen devant des tribunes entièrement vides. L'Allemagne est particulièrement touchée par une nouvelle vague de Covid-19, avec un taux d'incidence mardi de 452,2 pour 100'000 habitants.

Messi Ballon d'Or: tout le monde ne comprend pas Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le septième Ballon d'Or de Lionel Messi n'est pas célébré universellement: en Allemagne, qui croyait dur comme fer à une victoire de Robert Lewandowski, la déception est immense, mais ailleurs aussi. "Choix scandaleux!", titre mardi le quotidien allemand Bild, jamais à court d'une outrance: "Depuis des années, la star du Bayern est performante, accumule les buts et les titres (...) mais ça ne suffit visiblement pas". Bien que Polonais, Lewandowski a été définitivement adopté par l'Allemagne, où il joue depuis 2010 et son arrivée à Dortmund, à l'âge de 21 ans. Désigné meilleur joueur FIFA en 2020, après avoir été meilleur buteur de la Ligue des champions, il n'avait pas gagné le Ballon d'Or cette année-là, le concours ayant été annulé pour cause de pandémie. Mais la saison dernière, il a inscrit 41 buts en Bundesliga, battant le record mythique de Gerd Müller (40 buts en 1971-72). Cet exploit, qui a enflammé l'Allemagne, n'a toutefois pas eu le même écho à l'étranger, où la Copa America de Messi avec l'Argentine a évidemment beaucoup plus marqué les esprits. "Messi est transparent" Dans la soirée de lundi, d'anciennes ou d'actuelles gloires du football ont réagi à chaud, sur les réseaux sociaux ou les plateaux de télévision: "Honnêtement, je n'y comprends plus rien", a lâché Lothar Matthäus, Ballon d'Or 1990: "Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne l'avait autant mérité que Lewandowski. Certes, Messi a gagné la Copa America avec l'Argentine, mais à Paris il est transparent". Même sans soutenir Lewandowski, d'autres ont tiqué devant leur télévision: "Il m'est à chaque fois plus difficile de croire en ces récompenses dans le football", dit ainsi Iker Casillas, le légendaire gardien espagnol désormais retraité. Scepticisme "Pour moi, Messi est l'un des cinq meilleurs joueurs de toute l'histoire, mais il faudrait commencer à savoir distinguer ceux qui ont été les meilleurs à l'issue d'une saison. Ce n'est pourtant pas difficile, punaise!", conclut le portier. Même scepticisme pour Toni Kroos, du Real Madrid, qui soutenait son partenaire de club Karim Benzema, finalement quatrième: "Pourquoi Benzema n'a-t-il pas gagné le Ballon d'Or? Dans une élection, ce qui importe, c'est surtout la première place. Et Leo (Messi) ne la mérite pas. Il n'y a pas de doute qu'avec Cristiano (Ronaldo), il a été le joueur de la dernière décennie, mais cette année, d'autres auraient dû passer devant lui". "Mauvaise blague" La presse spécialisée émet désormais des doutes sur la philosophie du prestigieux concours de son confrère France Football: "Ce prix est devenu une farce", s'exclamait lundi la Gazzetta dello Sport, en Italie, avant même de connaître le verdict: "Le moment est venu de réévaluer la valeur de cette reconnaissance qui semble devenir toujours plus un prix récompensant la carrière plutôt que la saison en cours. Et elle ne tient pas compte de la fantastique année 2020 du Polonais Lewandowski. Quelle mauvaise blague pour Robert, la deuxième place n'est qu'une inutile compensation."