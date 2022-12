Allemagne, Belgique et Croatie, trois grands en danger

Yann Sommer et Nico Elvedi ne se sont pas entraînés Yann Sommer pourra-t-il tenir sa place vendredi ? Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Yann Sommer et Nico Elvedi seront-ils présents vendredi soir face à la Serbie ? Le Bâlois et le Zurichois, victimes d'un refroidissement, ne se sont pas entraînés jeudi. Les deux joueurs sont restés sagement à l'hôtel. Plus réjouissant, Xherdan Shaqiri et Noah Okafor étaient, en revanche, présents lors de cet entraînement matinal. Les deux attaquants devraient être en mesure de tenir leur place vendredi. Si Yann Sommer et Nico Elvedi devaient renoncer, ils seraient remplacés par Gregor Kobel, intronisé no 2 par Murat Yakin avant les trois coups de cette Coupe du monde, et par Fabian Schär.

Allemagne, Belgique et Croatie, trois grands d'Europe en danger Trois grands d'Europe, l'Allemagne, la Belgique et la Croatie, sont en danger jeudi lors de la 3e et dernière journée des poules E et F au Mondial 2022. A tout seigneur tout honneur. L'Allemagne (1 point) sait ce qu'elle a à faire jeudi soir contre le Costa Rica (3 points): gagner à tout prix, si possible avec plus de deux buts d'écart, histoire de dépasser le Japon à la différence de buts si les Nippons arrivent à arracher un match nul à l'Espagne, un cas de figure qui mettrait la Roja hors d'atteinte, avec 5 points. Une victoire de l'Espagne éliminerait automatiquement le Japon, quel que soit le résultat d'Allemagne-Costa Rica. Et favoriserait la Mannschaft, à condition que cell-cie vienne à bout de Keylor Navas et ses partenaires, totalement relancés par leur victoire dimanche sur le Japon (1-0). Le pire scénario Une victoire du Japon serait le pire scénario pour les Allemands, car elle mettrait les Nippons à 6 points, avec l'Espagne à 4 points et une différence de buts très favorable grâce au carton contre le Costa Rica (7-0). Mais en cas de victoire du Japon, les Espagnols seraient éliminés d'office si le Costa Rica bat l'Allemagne... Trois équipes sur quatre peuvent encore gagner cette poule E, d'abord l'Espagne et le Japon, bien sûr, mais aussi le Costa Rica s'il bat l'Allemagne et que dans le même temps les Espagnols et les Japonais font match nul. Tout est possible. La Belgique dos au mur La situation dans le groupe F est aussi très indécise avec trois équipes toujours en lice pour deux places. Le Canada est déjà éliminé, après deux défaites, et ne devrait pas peser lourd face à un Maroc pétri de talent, toujours invaincu et gonflé à bloc par sa victoire sur la Belgique. Dans ce cas de figure le plus probable, la deuxième place se jouera entre la Croatie et la Belgique dans un 16e de finale à suspense entre un finaliste du Mondial 2018, qui a de beaux restes comme Luka Modric, et une demi-finaliste, la Belgique, qui semble en perte de vitesse. Petit détail important, les Croates ont un point d'avance sur les Belges et pourront se contenter d'un match nul pour assurer leur qualification. Mais ils devront gagner pour avoir une chance de finir en tête du groupe si les Marocains battent les Canadiens. A la différence de buts? La première place est l'autre enjeu: l'équipe qui l'obtiendra pourrait bien affronter l'Allemagne en 8es de finale. Entre Maroc et Croatie, ça se jouera probablement à la différence de buts ou aux buts marqués, si les deux équipes gagnent. Et si la Belgique se réveille, elle peut même finir en tête, à condition que le Maroc ne batte pas le Canada. Les paris sont ouverts.

Un grand Clint Capela à Orlando Clint Capela (no 15) s'interpose devant Paolo Banchero. Image: KEYSTONE/AP/Phelan M. Ebenhack Après trois défaites de rang, Atlanta a relevé la tête en Floride. Les Hawks se sont imposés 125-108 devant Orlando grâce notamment à une performance de choix de Clint Capela. Auteur d'un 9/10 au tir, le Genevois a inscrit 20 points et a cueilli 12 rebonds pour son 11e double double de la saison. Crédité d'un différentiel de +21, il a été l'un des grands artisans de ce succès. Face à une équipe qui a concédé une sixième défaire consécutive pour ne comptabiliser que 5 victoires en 22 rencontres, Atlanta a tué très vite tout suspens. Les Hawks remportaient ainsi 38-27 le premier quarter pour asseoir d'entrée de jeu leur supériorité.

NL: les Zurich Lions intraitables dans leur nouvel écrin Les Zurichois alignent les victoires Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Zurich Lions sont intraitables dans leur nouvelle patinoire. Ils ont battu Ajoie 4-2 et ont ainsi fêté un septième succès en autant de matches à domicile. Trois des quatre buts ont été inscrits en supériorité numérique. Cette victoire, la cinquième consécutive, permet aux Zurichois de revenir à une longueur de Bienne (2e), avec deux rencontres jouées en moins.

Mondial 2022: l'Argentine et la Pologne qualifiées Szczesny retient le penalty de Messi Image: KEYSTONE/EPA/Georgi Licovski L'Argentine jouera bien les 8es de finale du Mondial 2022. Elle a battu la Pologne 2-0 lors de la 3e journée du groupe D et terminé ainsi en tête avec 6 points. Le deuxième billet pour la suite de la compétition revient aux Polonais, qui finissent avec 4 points tout comme le Mexique, mais avec une meilleure différence de buts (0 contre -1). Les Argentins affronteront l'Australie au tour suivant, alors que la Pologne jouera contre la France. Les Argentins ont marqué par Mac Allister (46e) et Alvarez (67e), après s'être longtemps brisés sur l'excellent Szczesny. Le gardien polonais a effectué toute une série d'arrêts décisifs en première mi-temps, dont un sur un penalty, bien généreusement accordé, de Messi (39e). La Pologne a évolué de manière très défensive et minimaliste. Sa qualification tient presque du miracle, tant elle a été dominée et a manqué d'ambition dans le jeu. Elle devra montrer autre chose contre les tenants du titre. Mexicains malheureux Le Mexique a pour sa part battu l'Arabie saoudite 2-1. Il a mené après des réussites de Martin (48e) et Chavez (53e) et a poussé tant et plus pour saler l'addition. En contre, les Saoudiens ont réduit l'écart par Al-Dawsari (95e). En gagnant 2-0, les Mexicains étaient à égalité parfaite avec la Pologne (2-2 de goal average, 0-0 dans la confrontation directe). Si le score n'avait pas bougé, ils auraient été éliminés au nombre d'avertissements! C'est pourquoi ils ont tenté tant et plus d'aller inscrire un troisième but qui les aurait propulsé dans la phase à élimination directe. Les Saoudiens reviennent quant à eux sur terre après leur exploit contre l'Argentine lors de la 1re journée. Ils finissent derniers du groupe avec 3 points.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach tient à son gardien suisse Yann Sommer: Borussia M Image: KEYSTONE/AP/Petr Josek Borussia Mönchengadbach espère garder Yann Sommer (33 ans) dans ses rangs. L'avenir du gardien de l'équipe de Suisse est ouvert, mais un accord avec le Borussia semble tenir la corde. Roland Virkus, directeur sportif du club allemand, a évoqué une possible prolongation de contrat pour Sommer. "Une offre a été transmise à Yann. Nous avons eu de bonnes discussions. Une décision sera prise après la Coupe du monde", a-t-il dit. Le contrat de Sommer avec le Borussia arrive à échéance au terme de la saison en cours. Le gardien suisse évolue à Mönchengladbach depuis 2014.

Mondial 2022: exploit de l'Australie, succès tunisien inutile Leckie inscrit le but qui propulse l'Australie en 8es de finale Image: KEYSTONE/AP/Thanassis Stavrakis L'Australie a causé la surprise dans le groupe D du Mondial 2022. Les Socceroos ont battu le Danemark 1-0 lors de la 3e journée et se sont ainsi qualifiés pour les 8es de finale. Le bonheur australien a été matérialisé par une réussite de Leckie à la 60e. Ce sera la deuxième participation des Australiens aux 8es de finale après 2006. Ils ont mérité ce succès en se montrant plus solides et plus réalistes que des Danois qui ont terriblement déçu. Ils n'ont jamais été en mesure de retrouver la jouerie et le dynamisme qui leur avait permis d'aller en demi-finales de l'Euro 2021 l'été dernier. Avec 1 point en 3 matches, le Danemark échoue au dernier rang du groupe. C'est quand même une sacrée désillusion. Défaite française sans conséquence Dans cette poule, la France avait déjà décroché son billet pour la suite de la compétition. Didier Deschamps avait ainsi pu se laisser le luxe d'effectuer pas moins de neuf changements dans son onze de départ face à la Tunisie. Plus entreprenante, celle-ci a pris un avantage mérité par Khazri à la 58e. Les Bleus, qui se sont rebellés en fin de rencontre, ont cru égaliser à la... 98e par Griezmann, qui était entré en cours de match tout comme Mbappé et Dembélé, mais la réussite a été invalidée par la VAR. L'issue est cruelle pour la Tunisie, qui a frôlé la qualification. Il aurait fallu que Danois et Australiens se séparent sur un nul pour que les Aigles de Carthage passent au tour suivant.

Italie: Davide Rebellin tué par un camion Image: KEYSTONE/EPA/NICOLAS BOUVY L'Italien Davide Rebellin (51 ans) a perdu la vie dans un accident de la circulation. Il a été percuté par un camion lors d'une sortie à l'entraînement. Rebellin avait pris sa retraite au terme de la saison 2022. Durant sa très longue carrière, il avait notamment gagné trois fois la Flèche wallonne (2004, 2007, 2009), Liège - Bastogne - Liège en 2004 et l'Amstel Gold Race la même année. Il avait aussi remporté des courses par étapes comme Paris - Nice (2008) et Tirreno - Adriatico (2001). Vice-champion olympique à Pékin en 2008, la carrière du coureur italien avait été ternie par des affaires de dopage. Rebellin a été percuté sur la commune de Montebello Vicentino, en Vénétie, par un camion qui ne s'est pas arrêté. Il est mort sur le coup.

Mondial 2022: feu vert pour Shaqiri et Okafor Djibril Sow sous le feu des questions Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON "Ils sont entraînés tous les deux normalement. Cela devrait le faire !" Djibril Sow se veut rassurant quant à la condition de Xherdan Shaqiri et de Noah Okafor. Seul membre de l'équipe suisse habilité à s'exprimer à J-2 du choc contre la Serbie, le demi de l'Eintracht Francfort veut croire que les deux attaquants bâlois seront aptes vendredi. "Et tout le monde sait combien un Xherdan Shaqiri peut être décisif dans une telle rencontre", sourit Djibril Sow. Le vainqueur de l'Europa League a tenu, par ailleurs, à rappeler que l'équipe de Suisse se trouvait bien dans une position favorable avant cet ultime match de poules. "Notre destin est entre nos mains, dit-il. Avec un succès, nous sommes qualifiés. Un nul peut également suffire." Vulnérables derrière Il poursuit: "Mais je ne connais pas une seule équipe au monde qui entre sur le terrain pour spéculer sur un 0-0. Cela est tellement dangereux. Je sais que notre production offensive a été insuffisante contre le Brésil. On sait aussi que la Suisse n'a jamais été, dans son histoire, une toute grande équipe sur le plan offensif. Mais chaque match a son histoire. Les Serbes vont devoir attaquer. Ils ont les joueurs pour le faire. Mais ils sont aussi vulnérables derrière. A nous d'en profiter." Dans un rôle de no 10 qu'il ne tient pas à Francfort, Djibril Sow a tenté lundi d'orchestrer le jeu de l'équipe de Suisse. Remarquable joueur de devoir avant tout, le Zurichois s'est peut-être vu remettre un costume trop grand pour lui. Au service de l'équipe "Je me suis efforcé avant tout d'être au service de l'équipe. Nous n'avons pas été bien loin de cueillir un point, dit-il. D'autres formations vont perdre contre ce Brésil-là. Le grand regret vient peut-être de notre incapacité à exploiter les balles arrêtées dont nous avons bénéficié. Nous avons mal tiré les corners, les coups francs. A Saragosse, on marque deux buts à l'Espagne sur des balles arrêtées. Après le match, personne ne s'est plaint de notre jeu d'attaque..." Djibril Sow n'ignore pas que cette rencontre ne sera pas une rencontre comme les autres en raison de son enjeu et du souvenir de Kaliningrad 2018. "C'est sûr, elle va être très forte sur le plan émotionnel, lâche-t-il. Ce match ne va pas être simple. Mais nous y sommes préparés. Et nous sommes aussi là où nous voulions être." A un point du bonheur...

Evenepoel participera bien au Giro, pas au Tour de France Evenepoel ne disputera pas le prochain Tour de France Image: KEYSTONE/EPA AAP/DEAN LEWINS Remco Evenepoel, champion du monde et vainqueur du Tour d'Espagne cette année, a annoncé mercredi qu'il participerait au Giro en 2023. Le Belge ne prendra en revanche pas part au Tour de France. Le prodige de 22 ans a dévoilé son choix, attendu, dans une petite vidéo postée sur les réseaux sociaux. "Je vais courir le Giro en 2023, ce sera spécial puisque ce sera avec le maillot arc-en-ciel (de champion du monde), j'attends ça avec impatience", explique le Flamand dans cette vidéo. Cette annonce n'est pas une surprise puisque le patron de son équipe Quick-Step, Patrick Lefevere, a toujours dit préférer qu'Evenepoel attende 2024 pour découvrir le Tour de France. Ce choix est d'autant plus évident que le Giro proposera en mai prochain trois étapes contre-la-montre, avec une distance cumulée de 70,6 kilomètres. De quoi plaire au rouleur belge, spécialiste du chrono, alors que le Tour de France n'en proposera qu'un seul, de 22 km. "Je sais qu'après mon succès en Espagne (en septembre), il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui veulent me voir très vite sur le Tour de France. Mais je reste très calme par rapport à cela. Il faut avancer pas à pas", avait déclaré Remco Evenepoel en octobre.

Ryan Gunderson reste fidèle à Gottéron Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Ryan Gunderson prolonge d'une année le contrat le liant à Fribourg-Gottéron, annoncent les Dragons dans un communiqué. Le défenseur américain de 37 ans s'est engagé jusqu'au terme de la saison 2023/24. Défenseur à vocation offensive, Ryan Gunderson est arrivé sur les bords de la Sarine au début de l'exercice 2019/20. Il n'a pas manqué une seule rencontre de National League depuis, précise le club, réussissant 131 points en 184 apparitions. "Ryan est l'exemple parfait du vrai professionnel ! Son éthique de travail fait qu'à 37 ans il est toujours aussi performant et précieux pour notre équipe", souligne l'entraîneur des Dragons Christian Dubé, cité dans le communiqué.

Woods souffre toujours de sa jambe accidentée Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki L'ancien roi incontesté du golf Tiger Woods souffre toujours de sa jambe accidentée, a-t-il confié mardi. Mais l'Américain de 46 ans a pour ambition de disputer les quatre tournois du Grand Chelem en 2023. "Mon objectif, c'est de disputer les tournois du Grand Chelem et un ou deux autres" tournois, a déclaré Tiger Woods en marge du Hero World Challenge, le tournoi du circuit PGA qui débute jeudi aux Bahamas et dont il est l'organisateur. "Physiquement, c'est tout ce que je peux faire. Il ne me reste plus grand-chose dans ma jambe gauche", a-t-il expliqué en référence à la jambe, multi-fracturée, qu'il a failli perdre dans un accident de voiture près de Los Angeles, en février 2021. Toujours autant de mal à marcher "J'aime jouer, j'aime la compétition. Malheureusement, je peux frapper tous les coups que je veux, mais j'ai toujours autant de mal à marcher", a révélé l'ancien no 1 mondial, qui a dû renoncer à participer à son propre tournoi en raison d'une blessure au pied droit. "L'idée, c'est donc de se préparer pour les plus grands (rendez-vous de la saison) et espérer que tout fonctionne pour être en position de gagner", a espéré Tiger Woods, l'un des plus beaux palmarès du golf avec ses 15 sacres en Grand Chelem et ses 82 victoires sur le circuit PGA. Une exhibition le 10 décembre? "J'espère juste que je me souviens" comment gagner, a ajouté l'Américain, qui pointe désormais à la 1277e place mondiale après avoir disputé en 2022 trois tournois, trois rendez-vous du Grand Chelem: le Masters (47e), le PGA Championship (abandon) et le British Open (cut). Woods pourrait faire son retour sur les greens le 10 décembre pour une exhibition sur 12 trous où il doit faire équipe avec le no 1 mondial Rory McIlroy face au duo Jordan Spieth/Justin Thomas. Il prévoit aussi de disputer le PNC Championship les 17 et 18 décembre avec son fils Charlie: "Cela sera facile, Charlie tapera les coups longs et je me chargerai des putts", a-t-il plaisanté.

Josi buteur décisif face aux Ducks Josi inscrit sur ce tir le but de la victoire pour les Predators Image: KEYSTONE/AP/Mark Zaleski Roman Josi s'est une nouvelle fois montré décisif mardi en NHL. Le défenseur bernois a inscrit le but de la victoire pour Nashville, qui s'est imposé 2-1 après prolongation face aux Anaheim Ducks. Le capitaine des Predators a signé sa 5e réussite de la saison après 3'50'' en "overtime" en profitant d'un assist de l'ex-éphémère pigiste d'Ambri-Piotta Matt Duchene, sur son 6e tir cadré de la soirée, le 41e de son équipe. Il affiche désormais 17 points à son compteur 2022/23, en 21 parties. Kevin Fiala a, lui, réussi en vain quatre assists mardi à Los Angeles, où les Kings se sont inclinés 9-8 (!) après prolongation devant le Kraken de Seattle. Le Saint-gallois en est à 26 points en 25 matches, soit 1 de plus le capitaine des Devils Nico Hischier qui a toutefois atteint ce total en 22 apparitions cette saison. Troisième meilleur compteur helvétique dans cet exercice 2022/23, Timo Meier a pour sa part réalisé son 23e point - le 11e assist - lors d'une rencontre remportée 4-0 par San Jose sur la glace de Montréal. Les Sharks ont ainsi mis fin à une série de trois défaites.

La France va faire tourner, l'Argentine va tout donner La France, 1re qualifiée pour les 1/8es de finale, va faire tourner son effectif mercredi contre la Tunisie dans le Groupe D. Dans le Groupe C l'Argentine va jouer son avenir contre la Pologne. Groupe C - La qualification Une multitude de scénarios sont possibles lors de cette troisième et dernière journée du groupe C, y compris une qualification du Mexique, dernier avec un point, s'il bat l'Arabie Saoudite (3 pts) et si le même jour, à la même heure, la Pologne bat l'Argentine, ce qui éliminerait définitivement l'Albiceleste. Ce n'est pas le scénario le plus plausible et il y en a d'autres, autour d'un classement permettant à la Pologne (4 pts) de se contenter d'un match nul contre l'Argentine de Leo Messi (3 pts) pour finir devant... sauf si dans le même temps l'Arabie Saoudite bat le Mexique. Autre cas de figure possible, une victoire des Argentins contre la Pologne de Robert Lewandowski les amènerait à six points, le total atteignable par les Saoudiens d'Hervé Renard s'ils battent le Mexique et se qualifient donc à coup sûr, quel que soit le résultat de Pologne-Argentine. - La première place Trois équipes sur quatre peuvent encore viser cette place, et donc un billet pour un 1/8 de finale contre l'équipe qui finira 2e du groupe D, celui de la France. La Pologne est la mieux placée, pour l'instant, mais si les Argentins et les Saoudiens finissent avec six points chacun, la première place se jouera à la différence de buts, puis aux buts marqués. En cas d'égalité parfaite sur ces deux premiers critères, les Saoudiens auront l'avantage de leur victoire au premier match sur les Argentins (2-1). Groupe D - La qualification La France est déjà qualifiée et les trois autres équipes sont encore en vie. Un seul scénario permettrait aux Tunisiens de voir le 2e tour, à coup sûr, celui associant une victoire sur les Bleus, quel que soit le score, à un match nul entre l'Australie et le Danemark. Le scénario le plus compliqué associerait une victoire du Danemark sur l'Australie, a priori moins forte, à un succès de la Tunisie face aux "coiffeurs" français, ce qui mettrait les deux sélections à égalité, avec quatre points. Dans ce cas, tout est possible. Les deux équipes sont actuellement à -1 pour la différence de buts, mais les Danois ont déjà marqué une fois, les Tunisiens pas encore. La 2e place peut se jouer aux buts marqués mais pas sur le résultat du match déjà joué samedi (0-0). Il faudra peut-être aller jusqu'au classement du fair-play... - La première place Il faudrait à la fois un carton hautement improbable de l'Australie face au Danemark de Kasper Schmeichel et une défaite des Bleus face à la Tunisie pour que les "Socceroos" terminent en tête de ce groupe. Autant dire que les Bleus sont dans un fauteuil et peuvent préparer sereinement leur affrontement contre le 2e du groupe C. On ne connaîtra pas son identité avant la fin des matches de cette poule très indécise, mercredi en fin de soirée.