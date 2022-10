Alonso récupère la 7e place ++ Le rêve de Sergio Perez

Le parquet retire toutes ses accusations Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le parquet espagnol a retiré toutes ses accusations contre Neymar et les autres accusés du procès sur les irrégularités présumées ayant entouré le transfert du Brésilien au FC Barcelone en 2013. Intervenant lors d'une des dernières audiences de ce procès se tenant à Barcelone, à moins d'un mois du Mondial, le procureur a annoncé "retirer l'accusation contre tous les prévenus et pour tous les faits" qui leur sont reprochés. Le parquet avait initialement requis deux ans de prison et dix millions d'euros d'amende à l'encontre de la star brésilienne du Paris SG, accusée de corruption. Outre Neymar et ses parents, deux ex-présidents du Barça - Sandro Rosell et Josep María Bartomeu - et un ex-dirigeant du club brésilien de Santos, Odilio Rodrigues Filho, sont jugés dans ce procès qui doit s'achever lundi. Escroquerie? La justice espagnole cherche à déterminer dans ce procès si la société d'investissement brésilienne DIS - détentrice de 40% des droits du joueur lorsqu'il jouait au sein du club brésilien de Santos, avant son départ à Barcelone - avait été escroquée durant ce transfert. DIS, qui a porté l'affaire en justice en 2015, estime avoir été lésée lors de cette opération et affirme que le Barça, Neymar et sa famille puis Santos, dans un deuxième temps, se sont alliés pour dissimuler le montant réel de l'opération et "l'escroquer". Elle leur reproche de ne pas l'avoir informée de l'existence d'un contrat d'exclusivité signé en 2001 entre le joueur et le Barça qui a faussé, selon elle, le mercato en empêchant d'autres clubs de lutter pour recruter Neymar. 35 millions réclamés par DIS Le Barça a initialement chiffré le coût du transfert à 57,1 millions d'euros (40 millions pour Neymar et sa famille et 17,1 pour Santos) mais la justice espagnole estime qu'il a en réalité coûté au moins 83 millions d'euros. DIS, qui a touché 6,8 millions d'euros sur les 17,1 officiellement versés au club brésilien, réclame 35 millions d'euros, soit la somme qu'elle estime avoir perdue dans l'affaire. "Ney" et ses parents ont nié toute irrégularité lors des audiences. Le joueur, qui tentera de décrocher avec le Brésil le titre mondial à partir du 20 novembre au Qatar, avait affirmé ne pas "se souvenir" d'avoir participé aux négociations de l'accord d'exclusivité scellé en 2011 et s'était retranché derrière son père.

GP des Etats-Unis: Alonso récupère la 7e place Image: KEYSTONE/EPA/LUIS LICONA Fernando Alonso récupère la 7e place du Grand Prix des Etats-Unis. Le recours déposé par son écurie Alpine a été accepté en deuxième instance, a annoncé la Formule 1. Alonso avait écopé d'une pénalité "Stop and Go" de 30 secondes pour avoir roulé sans rétroviseur latéral droite après son accident avec Lance Stroll, à la suite d'une réclamation de l'équipe Haas. Il avait ainsi reculé à la 15e place. Les commissaires de course ont annulé la décision prise après la course dimanche car ils ont finalement estimé que le protêt de Haas n'avait pas été effectué dans les délais impartis. Un premier recours d'Alpine avait été rejeté pour manque de preuves.

Perez vise la gagne dimanche et... la course au titre en 2023 Sergio Perez veut jouer le titre en 2023 Image: KEYSTONE/EPA/LUIS LICONA Pas le moindre doute pour Sergio Perez (Red Bull): entre gagner le GP du Mexique et finir 2e du championnat de F1 à la fin de la saison, le Mexicain choisit la victoire devant son public. A l'approche de l'antépénultième Grand Prix de la saison, deux petits points séparent le Monégasque Charles Leclerc (267) de Perez (265), le co-équipier de Max Verstappen déjà sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive. "Sans aucun doute, je préfère gagner à Mexico parce que c'est un rêve depuis que je suis enfant tandis que finir vice-champion de monde n'a jamais été mon rêve", a expliqué sans ambages "Checo", diminutif de Sergio au Mexique, lors d'une conférence de presse à Mexico. "J'espère l'emporter. Je viens pour ça et j'ai l'opportunité de le faire. Nous espérons que tout va bien se passer", a ajouté le natif de Guadalajara, qui s'attend néanmoins à une course compliquée en raison de l'altitude, la capitale mexicaine culminant à 2240 mètres. "Le facteur de l'altitude va jouer un rôle très important: les freins, les moteurs, tout va être poussé à la limite et c'est un tracé très compliqué", a-t-il souligné à propos du circuit de l'Autodrome Hermanos Rodríguez (4,3 km). Se battre pour le titre en 2023 Son écurie Red Bull a fait coup double cette saison en remportant également le championnat du monde des constructeurs (le 5e de son histoire), mettant fin à une razzia de huit titres consécutifs pour le rival Mercedes. Perez voit là le début d'une lutte acharnée entre les mastodontes du paddock, Red Bull, Mercedes et Ferrari. "Ce serait incroyable de pouvoir entamer une ère de domination de Red Bull. L'équipe est très solide, mais la compétition est toujours plus forte avec Mercedes et Ferrari qui sont également des équipes très costaudes et compétitives et ça ne va pas être facile, loin s'en faut", a-t-il relevé. A titre personnel, il reste à "Checo" Perez (32 ans) encore deux années de contrat avec Red Bull, qu'il a bien l'intention de mettre à profit pour aller chercher un titre de champion du monde des pilotes. "Pour moi, c'est très important de finir (cette saison) très fort pour m'attaquer à la prochaine avec tous les atouts, et ce dès le début, et me battre pour le titre toute l'année", a prévenu le Mexicain, qui considère que les ajustements sur sa voiture en première partie de saison l'ont empêché de se mêler à la course au titre.

Hamilton annonce qu'il restera en F1 au-delà de 2023 Image: KEYSTONE/AP/Charlie Neibergall Sous contrat jusqu'à fin 2023, le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a pour intention de signer un contrat "pluriannuel" avec Mercedes. "Je ne me suis pas fixé de limite, pour être honnête", a expliqué le Britannique lors d'un point presse en marge du GP du Mexique, ajoutant qu'il avait "pour projet de signer un contrat pluriannuel avec (son) équipe". "Je ne sais vraiment pas de quoi seront faites les cinq prochaines années... Nous sommes encore en train de travailler là-dessus", a-t-il poursuivi. Aujourd'hui âgé de 37 ans, Lewis Hamilton avait précédemment déclaré qu'il n'avait pas l'intention de courir au-delà de 40 ans. Il explique désormais que ses projets en marge de la F1, notamment sa fondation Mission 44 dont l'objet est d'aider des jeunes venant de milieux défavorisés, représentent un élan supplémentaire pour rester dans le sport. "Je ne me sens pas vieux, je me sens jeune et en forme", a-t-il également avancé, assurant vouloir "emmener l'équipe vers plus de titres" mondiaux. "Après je ne sais pas... Si Fernando (Alonso, 41 ans) part, je devrais y réfléchir à deux fois parce que je serais alors le pilote le plus âgé !", a-t-il blagué. Sa pire saison Après la désillusion du titre perdu au dernier GP de 2021 contre Max Verstappen, Hamilton vit en 2022 sa pire saison, à la 6e place mondiale. Il n'a pas encore gagné de course cette année alors qu'il ne reste que trois rendez-vous, au Mexique dimanche puis au Brésil et à Abou Dhabi en novembre. Co-recordman de titres avec l'Allemand Michael Schumacher, Hamilton se donne donc du temps pour parvenir à être, seul, en haut du panthéon de la Formule 1 avec huit sacres.

La saison 2023 débutera par une nouvelle épreuve mixte Image: KEYSTONE/AP/TREVOR COLLENS La saison 2023 débutera par une nouvelle épreuve mixte, la United Cup. Cette compétition sera organisée en Australie entre le 29 décembre et le 8 janvier, ont annoncé l'ATP et la WTA. La United Cup sera dotée de 15 millions de dollars de prix et permettra de marquer des points au classement mondial, ont précisé les instances qui régissent les circuits masculin et féminin du tennis mondial. Répartie entre Brisbane, Perth et Sydney, cette épreuve opposera 18 pays représentés chacun par un maximum de huit joueurs (quatre hommes, quatre femmes). Dans le détail, une première phase (29 décembre - 4 janvier) verra les 18 pays répartis en six groupes de trois avec deux simples hommes, deux simples femmes et un double mixte. Dans chacune des trois villes, les vainqueurs des deux groupes s'affronteront ensuite et les trois pays ainsi qualifiés joueront une phase suivante à Sydney (6-8 janvier). Un quatrième, le mieux classé de la première phase, complètera ce Final Four. La finale aura lieu le 8 janvier, soit huit jours avant le début de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem.

Roman Josi et Timo Meier ouvrent leur compteur Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Roman Josi et Timo Meier ont - enfin - ouvert leur compteur en NHL ! Le Bernois et l'Appenzellois ont inscrit leur première réussite de la saison jeudi soir. Avec son but et ses deux assists, Roman Josi a été le grand homme du succès 6-2 à domicile de Nahsville devant St. Louis. Récompensé pour sa performance par la première étoile, le capitaine a marqué le 5-2 avec une certaine réussite. Son lancer a tapé la bande avant de revenir pour être dévié finalement dans la cage par le patin du gardien allemand Thomas Greis... Nino Niederreiter n'a pas témoigné du même brio que son capitaine. Le Grison a accusé un bilan de -1. Cette victoire contre les Blues met un terme à une série de cinq défaites de rang pour Nashville. Les Predators n'avaient plus gagné une seule rencontre après leurs deux succès devant San Jose à Prague. San Jose, justement, a bénéficié du grand réveil de Timo Meier pour battre 4-3 Toronto avec un Denis Malgin à nouveau présent dans l'alignement. L'Appenzellois a marqué le 3-1 pour les Sharks avant de délivrer l'assist pour le goal de la victoire d'Eri Karlsson après 57'' de jeu dans la prolongation. San José a cueilli sa troisième victoire en dix rencontres, la première à domicile.

Stan Wawrinka: "Je vais devoir récupérer" Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Ce vendredi face à Roberto Bautista Agut, Stan Wawrinka disputera un sixième quart de finale à Bâle pour viser une troisième demi-finale. "Je vais devoir récupérer", souffle le Vaudois. "Comme je n'ai pas enchaîné beaucoup de matches cette année, la difficulté est bien là, poursuit-il. D'autant plus face à Roberto Bautista-Agut, un joueur difficile à manoeuvrer, qui frappe à plat et qui bouge bien. Mais j'ai travaillé depuis des mois pour me retrouver dans une telle situation. Je me réjouis vraiment de jouer cette rencontre." Il la disputera à nouveau dans une ambiance de folie. "Le public n'est pas comme d'habitude avec moi, sourit le Vaudois. Tout est bien différent par rapport à tout ce que j'ai pu vivre ici par le passé." Stan Wawrinka est pleinement conscient que la retraite de Roger Federer est l'une des raisons pourquoi le public rhénan le soutient avec une telle ferveur. "Les gens ont encore envie de profiter de notre génération...", lâche-t-il. Pour revenir au match contre Brandon Nakashima, Stan Wawrinka n'a jamais eu la tentation de jeter l'éponge après la perte du deuxième set. "Le perdre 7-5 après avoir servi pour le match n'est, bien sûr, jamais évident. Mais le chemin que je suis depuis ce printemps est à la fois difficile et long. Il est si dur de revenir, remarque-t-il. Je mesure les efforts consentis ces derniers mois. C'est pourquoi je ne veux plus rien lâcher dans un match."

Le FC Bâle devra attendre pour se qualifier Image: KEYSTONE/AP/Peter Schneider Le FC Bâle n'est pas parvenu à décrocher sa qualification pour la phase à élimination directe de la Conference League. Les Rhénans ont concédé le nul (2-2) aux Lituaniens de Zalgiris Vilnius après avoir mené 2-0. Les Bâlois se retrouvent deuxièmes de leur poule avant un déplacement jeudi prochain à Pyunik Erevan. Même en cas de succès, ils ne tiennent plus leur destin en mains pour une qualification directe en huitièmes de finale. Pourtant, les joueurs de l'entraîneur Alex Frei s'étaient parfaitement lancés dans cette partie grâce à une ouverture du score après 55'' (!) de jeu. Un maître tir du Français Andy Diouf en reprise directe n'a laissé aucune chance au portier balte. A la 18e, les Bâlois semblaient avoir fait le plus dur avec le 2-0 signé Andi Zeqiri d'un superbe tir. Une incroyable bourde du gardien Marwin Hitz succédant à une mauvaise série de passes en retrait redonnait espoir aux Lituaniens. Le portier bâlois dégageait directement sur le pied de Mathias Oyewusi qui propulsait le ballon dans le but (42e). Le même Nigérian profitait également des largesses dans la défense rhénane pour égaliser (2-2/62e). Les Bâlois furent par la suite bien incapables d'inquiéter le portier lituanien. Ils étaient retombés dans leurs travers qui freinent leur avancée en Championnat. Les coéquipiers de Fabian Frei n'ont donc pas préparé au mieux le choc de dimanche à Berne contre les Young Boys.

Le retour d'un grand champion Stan Wawrinka: une rage de vaincre intacte. Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Stan Wawrinka (ATP 194) a enchaîné pour le plus grand bonheur d'une Halle St. Jacques en éruption. Le Vaudois disputera bien ce vendredi les quarts de finale des Swiss Indoors. Quarante-huit heures après son succès 6-4 6-4 devant le no 3 mondial Casper Ruud, Stan Wawrinka s'est imposé 6-4 5-7 6-4 devant Brandon Nakashima (ATP 44), cet Américain de 21 ans qui vient de remporter son premier titre à San Diego. Ce vendredi, il retrouvera cette fois un joueur de sa génération ou presque en la personne de Roberto Bautista Agut (ATP 22), facile vainqueur 6-3 6-2 d'un bien pâle Andy Murray (ATP 49). Même si Roberto Bautista Agut demeure à 34 ans un sacré client, tous les espoirs sont permis pour Stan Wawrinka. Porté comme jamais par le public, on pourrait croire que le ciel est sa seule limite cette semaine à Bâle. La question toutefois est de savoir s'il aura pleinement récupéré des efforts consentis lors de ce huitième de finale. A deux points du match sur son service à 5-4 30-30 au deuxième set, le Vaudois a connu un trou d'air que personne n'a vu venir pour être contraint de jouer les prolongations. Fort heureusement, il a retrouvé très vite cette paix intérieure sans laquelle rien n'est possible. Il ne lâchait rien sur ses jeux de service au troisième set avant de trouver l'ouverture à 4-4 30-30. Il armait un passing de revers dans les pieds de l'Américain pour s'offrir sa troisième balle de match. Comme les deux autres, il la convertissait pour obtenir le droit de service une seconde fois pour le match. Cette fois, il ne devait pas faillir. Sur sa première balle de match, il concluait avec un revers imparable, sa marque de fabrique. Avec cette victoire acquise au terme d'un match long de 2h13', le triple vainqueur en Grand Chelem a envoyé un message limpide: le grand Stan Wawrinka est de retour. La route fut sans doute bien longue depuis ce Challenger de Marbella au début avril, une première étape bien laborieuse dans cette saison II de la résurrection après celle de 2019. Il aura fallu patienter l'automne pour que tout le travail entrepris porte enfin ses fruits. Mais cela valait bien le coup d'attendre, non ?

Zurich fête son premier succès et garde l'espoir Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Incapable de s'imposer en Super League, le FC Zurich a enfin fêté un succès cette saison. Les champions de Suisse ont battu 2-1 les Norvégiens de Bodö/Glimt en Ligue Europa. Les Zurichois conservent ainsi une chance de terminer troisièmes de leur poule ce qui leur permettrait d'être reversés en Coupe Conférence. Mais ils devront faire au minimum un point jeudi prochain sur la pelouse d'Arsenal, leader du Championnat d'Angleterre et espérer que Bodö/Glimt perde contre le PSV Eindhoven. Après une première mi-temps catastrophique, les joueurs de l'entraîneur Bo Henriksen ont paru transformés à leur retour sur le terrain. Ils se sont remis d'une ouverture du score encaissée dans les arrêts de jeu de la première période suite à un dégagement complètement raté de Katic. Après plusieurs tentatives de Jonathan Okita, Zurich a trouvé la faille par Nikola Boranijasevic, qui a repris un tir sur la transversale d'Okita (67e). Après une tête de Marchesano sauvée sur la ligne par le portier norvégien (83e), le même joueur inscrivait le but libérateur à la 94e lancé par Rohner. Dans l'autre match du groupe A, Eindhoven a réussi l'exploit de battre 2-0 le leader Arsenal. Les Londoniens qui alignaient une équipe remaniée avec tout de même Granit Xhaka en 1re mi-temps, ont fait entrer Partey, Saka et Jesus en seconde période pour tenter de retourner le score. En vain.

Roberto Bautista Agut sans pitié pour Andy Murray Roberto Bautista Agut toujours aussi solide. Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Stan Wawrinka connaît son adversaire en quart de finale des Swiss Indoors s'il a le bonheur de s'imposer ce soir contre Brandon Nakashima. C'est Roberto Bautista Agut qui se dressera sur sa route. 22e joueur mondial, le joueur de Villarreal s'est imposé très aisément 6-3 6-2 devant Andy Murray (ATP 49). Il a confirmé le succès... 6-0 6-1 remporté en février dernier contre un Ecossais qui a fait son âge - 35 ans - à la Halle St. Jacques. Même s'il a signé le premier break pour mener 2-1, Andy Murray a commis trop de fautes directes pour espérer un meilleur sort contre un adversaire toujours aussi solide. Vainqueur de deux tournois cette année, à Doha et à Kitzbühel, Roberto Bautista Agut reste une valeur sûre. Pouvoir le battre signifie que l'on joue bien au tennis.

Lausanne: longue absence pour Castella Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sorti sur blessure vendredi dernier lors de la rencontre face au FC Thoune, le portier du Lausanne-Sports, Thomas Castella a passé des examens qui ont révélé une fracture déplacée du cubitus. Le gardien vaudois a été opéré lundi. L'opération s'est bien déroulée. Thomas Castella est sorti mercredi de la clinique et a commencé son processus de guérison entouré par l’encadrement médical du club. La durée de son indisponibilité est estimée entre deux et trois mois.

Un volcan s'éveille Image: KEYSTONE/AP / L'EQUIPE Un volcan s'éveille. 35 ans après sa dernière apparition, le Puy de Dôme fait son grand retour au milieu d'autres géants, lors d'un Tour de France 2023 résolument tourné vers la montagne. Visite des cinq massifs de montagnes de l'Hexagone. Un record de trente cols. Près de 56'000 mètres de dénivelé positif. Quatre arrivées au sommet. Et un seul contre-la-montre de 22 km comprenant un raidard mythique: il faudra avoir la socquette légère en juillet prochain! Dévoilé jeudi à Paris, le parcours 2023 prend de la hauteur. Ce n'est pas toujours une garantie de spectacle. Mais au moins cela fait saliver pendant les huit mois qui précèdent le grand départ donné le 1er juillet à Bilbao, deuxième lancement depuis l'Espagne et 25e depuis l'étranger dans l'histoire plus que centenaire de l'épreuve. Le tracé de la 110e édition ressemble à une flèche qui traverse la France en diagonale, du sud-ouest au centre-est, du Pays basque à l'Alsace, délaissant du coup des pans entiers du territoire, au risque de froisser des terres de vélo comme la Bretagne, le Nord et le Sud méditerranéen. Mais les massifs montagneux, il n'en oublie aucun, parcourant successivement les Pyrénées, le Massif Central, le Jura, les Alpes et les Vosges, où une étape comprenant six ascensions propose de faire durer le suspense jusqu'à la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées le 23 juillet. Le retour du col de la Loze S'il ne fallait retenir qu'un grand rendez-vous symbolique, ce serait celui du 9 juillet lorsque le Tour de France renouera avec les pentes redoutables du Puy de Dôme, 35 ans après son dernier passage et 59 ans après le duel légendaire entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. Le volcan d'Auvergne, qui a célébré des champions comme Coppi, Bahamontes, Ocana ou van Impe, est propice au mythe et le peloton pourrait entrer en éruption ce jour-là, notamment dans les quatre derniers kilomètres à près de 12% de moyenne et sans public, vu l'étroitesse des lieux. Mais il y a bien d'autres endroits pour secouer le Tour 2023. Les coureurs vont escalader des mythes comme le Tourmalet, alors que les Pyrénées sont au menu dès la 5e étape, entre Pau et Laruns, avec les cols de Soudet et de Marie Blanque. Les sprinters, qui pourront se consoler sur les étapes menant à Bayonne, Bordeaux, au circuit automobile de Nogaro ou à Limoges, vont également maudire des sommets plus récents, appelés à devenir de grands classiques. En premier lieu, l'infernal col de la Loze avec ses passages à plus de 20%, découvert en 2020, et qui sera emprunté cette année juste avant la plongée sur Courchevel pour l'étape-reine. Mais aussi le Grand Colombier, juge de paix du Jura, où l'arrivée aura lieu, le 14 juillet, pour la deuxième fois seulement de l'histoire, deux ans après la terrible défaillance d'Egan Bernal. Un seul chrono, dans les Alpes Dans l'ensemble, le Tour 2023, dont la dernière étape partira du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, semble plus que jamais promis à un champion qui aime la grimpette, et ce dès la première étape avec une boucle autour de Bilbao proposant un dénivelé positif de 3300 m. Le seul chrono au programme, entre Passy et Combloux, est placé à cinq jours du dénouement. Il ne fait que 22 kilomètres - au cumul c'est l'étiage le plus bas de l'histoire après les 13 km en 2015 - et passe par la côte de Domancy (2,5 km à 9,4%), où Bernard Hinault avait écoeuré la concurrence dans une ambiance de corrida pour devenir champion du monde en 1980. S'il fallait convaincre le Belge Remco Evenepoel, très à l'aise dans l'exercice chronométré, d'attendre 2024 pour faire ses débuts dans le Tour de France, les organisateurs ne s'y seraient pas pris autrement! Avec d'autres ascensions corsées dans les Alpes (Ramaz, Joux Plane, Forclaz, Croix Fry, Le Bettex), le parcours 2023 semble, à ce stade, dresser d'abord une scène rêvée pour un remake du duel entre Jonas Vingegaard, vainqueur sortant, et Tadej Pogacar, lauréat en 2020 et 2021, qui rêve de prendre sa revanche l'été prochain.

Rikard Grönborg quittera Zurich pour la Finlande Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Rikard Grönborg quittera les Zurich Lions à la fin de la saison 2022/23. Le Suédois de 54 ans aurait accepté une offre de Tappara Tampere selon les médias finlandais. Entraîneur des Lions depuis 2019/20, Grönborg avait un contrat jusqu'à la fin de la saison en cours. Le club précise qu'il voulait attendre et suivre l'évolution du club cette saison avant de lui proposer une éventuelle prolongation. Préférant assurer la suite de sa carrière, le Suédois a répondu favorablement à l'appel d'un autre club, vraisemblablement Tappara Tampere. Triple champion du monde avec la Suède, Grönborg a failli offrir le titre au "Z" la saison passée, mais les Lions ont été battus 4-3 en finale par Zoug alors qu'ils menaient 3-0 dans la série.