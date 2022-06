Alonso rétrogradé ++ Papadakis et Cizeron font un break

Papadakis et Cizeron font un break d'un an

Les champions olympiques Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron s'octroient une pause d'un an. Image: KEYSTONE/AP/BERNAT ARMANGUE

Quelques mois après leur consécration olympique et une 5e couronne mondiale en danse, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont décidé de ne prendre part à aucune compétition la saison prochaine.

Sans "fermer la porte" à une reprise dans un an.

"On a décidé de prendre un petit break de la compétition, de prendre le temps de se reposer et de se concentrer plus sur les spectacles et les tournées de gala", explique Guillaume Cizeron dans un entretien à l'AFP et l'Equipe. "La chose dont on est sûrs, c'est qu'on ne fera pas la saison prochaine. Et pour le reste, toutes les portes sont encore ouvertes", ajoute Gabriella Papadakis.

Après avoir obtenu leur premier titre olympique à Pékin en février, Papadakis et Cizeron, 27 ans tous les deux, ont clos leur saison avec un cinquième titre mondial, conquis à Montpellier en mars. Ils laissaient alors planer le doute depuis sur la suite qu'ils comptaient donner à leur carrière.

"Ca va être très reposant"

"Ca n'a pas été vraiment une décision difficile à prendre, ça a été difficile à confirmer peut-être parce que c'est nouveau pour nous, on n'avait jamais pris ce genre de décision", explique Gabriella Papadakis. "Mais en même temps, je pense que c'était évident qu'on avait tous les deux besoin de se reposer et qu'on ne reprendrait pas les compétitions à l'automne."

Les deux patineurs manqueront notamment les Mondiaux-2023 de Saitama (Japon) et consacreront donc leur saison 2022-2023 à des tournées et des spectacles et en profiteront surtout pour mettre leur corps au repos après plus de 17 années de carrière intense. "On ne va pas s'entraîner tous les jours corps et âme. Physiquement, ça va être très reposant", savoure Cizeron.