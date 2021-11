Andy Murray dégoûté ++ Lionel Messi forfait

Maria Ugolkova en finale du 400 m 4 nages Maria Ugolkova compte bien briller cette semaine en Russie. Image: KEYSTONE/EPA/Szilard Koszticsak Maria Ugolkova s'est qualifiée pour la finale du 400 m 4 nages aux Championnats d'Europe en petit bassin de Kazan (RUS), programmée en soirée ce mardi (20h30 en Suisse). La néo-Zurichoise a signé le 8e temps des séries (4'37''59). La distance de prédilection d'Ugolkova, la femme en forme de la natation helvétique, est le 200 m 4 nages, dont la finale a lieu samedi. Mardi matin, Lisa Mamié (Limmat Sharks) s'est qualifiée pour les demi-finales du 100 m brasse en sortant 14e des séries.

"Cris racistes" contre Fayulu: affaire classée à la SFL Image: KEYSTONE/ROBERT HRADIL La Swiss Football League (SFL) a classé l'enquête sur les insultes racistes dont le gardien de Sion Timothy Fayulu avait dit avoir subies lors du match de Super League à St-Gall le 21 août dernier. "Bien qu'il n'y ait aucune raison de remettre en cause les propos du gardien du FC Sion, l'accusation de racisme repose sur les déclarations d'une seule personne et ne peut être prouvée de manière irréfutable. Pour cette raison, la commission de discipline considère qu'une condamnation du FC St-Gall serait injustifiée", écrit la SFL dans un communiqué sur son site. Après la rencontre, Timothy Fayulu avait rejoint les vestiaires en pleurs. Il a accusé certains fans adverses d’avoir proféré des insultes racistes à son encontre. Son club s'est montré solidaire. Après l'égalisation sédunoise dans les arrêts de jeu (1-1), la rencontre, tendue, s'était finie dans la confusion. Un début de bagarre avait éclaté. Au micro de la RTS, le portier genevois d'origine congolaise a déclaré: "Ils (les supporters saint-gallois) me jetaient des bières et des briquets dessus, mais ça, ce n’est rien. J’ai entendu crier 'Monkey! Monkey!' (singe). Je ne me suis jamais fait tirer dessus, mais c’est comme si on me tirait une balle." Le FC St-Gall avait présenté ses excuses à Timothy Fayulu et à ses coéquipiers. Le gardien avait annoncé son intention de porter l'affaire devant la justice civile.

Lionel Messi (PSG) forfait à Leipzig Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Lionel Messi (PSG), qui ressent une gêne aux ischio-jambiers de la cuisse gauche ainsi qu'une douleur à un genou, a déclaré forfait pour le match de Ligue des champions à Leipzig mercredi. L'attaquant Kylian Mbappé, absent vendredi contre Lille en Ligue 1 (2-1) en raison d'une infection ORL, retrouve en revanche le groupe de 21 joueurs convoqués, annoncé mardi le club parisien.

Swiss-Ski nouveau propriétaire de l'enceinte de Lenzerheide Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La stade de biathlon de Lenzerheide sera géré à l'avenir par Swiss-Ski. La fédération reprendra à l'actionnaire majoritaire Michael Hartweg, à compter du 1er mai prochain, la société d'exploitation de l'enceinte. "Il s'agit de poser de nouveaux jalons, un an après l'attribution à Lenzerheide des Championnats du monde de biathlon 2025. L'arrivée de Swiss-Ski comme actionnaire principal permettra de poursuivre le développement de ce sport et de renforcer l'assise financière du site", indique mardi un communiqué des parties prenantes. Michael Hartweg gardera son siège au conseil d'administration de la société et poursuivra son engagement en faveur du biathlon.

Andy Murray cède malgré sept balles de match Murray vaillant mais perdant. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Andy Murray a livré un nouveau combat dont il a le secret, mais il a fini par céder malgré sept balles de match au 1er tour du Masters 1000 de Paris face à l'Allemand Dominik Koepfer (58e). L'ex-no 1 mondial, au-delà du top 100 depuis qu'une prothèse a été posée à sa hanche droite début 2019 (144e cette semaine), s'est incliné 6-4 5-7 7-6 (11/9) au bout de trois heures, permettant à Koepfer de conclure dès sa première occasion, sur un coup droit mal frappé et trop long. Le Britannique de 34 ans venait pourtant de se procurer sept balles de match, deux premières sur la mise en jeu de son adversaire allemand à 5-4, puis cinq dans le jeu décisif. Une heure et demie plus tôt, Murray, combatif à l'extrême comme à son habitude, détermination hurlante et public tout acquis à sa cause, avait trouvé une fois de plus les ressources pour reprendre pied dans un match très mal embarqué: Koepfer a ainsi servi pour le gain de la rencontre à 5-4 dans le deuxième set, avant de voir l'Ecossais recoller sur un jeu blanc, puis égaliser à une manche partout. "Je n'ai pas assez bien joué pour gagner, c'est ce dont je suis le plus déçu ce soir (lundi)", a estimé Murray, attendu à Stockholm la semaine prochaine. "Une tonne d'occasions" "J'ai fait ce qu'il fallait pour me mettre en position de gagner le match, j'ai eu une tonne d'occasions de conclure, mais je ne crois pas que je méritais de le gagner, mon niveau de jeu n'était pas assez bon ce soir", a-t-il développé. "C'était un match incroyable, Andy Murray a fait son Andy Murray en se battant de toutes ses forces et je l'ai vu revenir", a raconté Koepfer, heureux de s'en être sorti. Murray, qui prouve semaine après semaine sa détermination à ne pas se laisser dicter sa fin de carrière par sa prothèse de hanche, avait bénéficié d'une invitation pour entrer dans le tableau principal du tournoi parisien. Il n'y avait plus participé depuis 2016, année où il avait soulevé le trophée et terminé l'année sur le trône de no 1 mondial.

Kane offre la victoire aux Blackhawks Image: KEYSTONE/AP/Charles Rex Arbogast Philipp Kurashev et les Blackhawks ont décroché lundi leur premier succès de la saison en NHL. Chicago a dominé les Senators d'Ottawa 5-1. Ancien pigiste du HC Bienne, Patrick Kane a signé un triplé pour les Blackhawks, qui ont connu le pire début de saison de leur histoire avec neuf défaites en neuf sorties. L'attaquant américain effectuait son retour au jeu après avoir été soumis au protocole Covid-19 lors des quatre précédents matches. Les deux autres buts des Blackhwaks ont été marqués par Brandon Hagel, qui s'était illustré sous le maillot de... Thurgovie la saison dernière (15 points en 14 matches de Swiss League). Philipp Kurashev, qui est toujours en quête d'un premier but dans cet exercice 2021/22, ne s'est en revanche guère illustré: l'international suisse a terminé la partie avec un bilan de -1.

Les Hawks dominent Washington 118-111 Capela (15) et les Hawks ont battu Washington lundi Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Battus lors de leurs deux dernières sorties, les Hawks ont renoué avec la victoire lundi en NBA. Clint Capela et ses équipiers ont dominé Washington 118-111. L'intérieur genevois a inscrit 16 points - son meilleur total de la saison - et capté 12 rebonds face aux Wizards, qui avaient remporté cinq de leurs six premiers matches dont trois d'affilée. Auteur de son quatrième double double en sept parties disputées dans cet exercice 2021/22, il a également réussi 2 contres. L'homme du match fut néanmoins Trae Young. Le meneur d'Atlanta s'est fait l'auteur de 26 points, 6 passes décisives et 4 rebonds, pour un différentiel de +19 (+2 pour Clint Capela). Sept joueurs des Hawks ont par ailleurs dépassé les 10 points dans cette partie, la quatrième gagnée cette saison par le finaliste de la Conférence Est. La franchise de Géorgie a notamment pu compter sur une adresse folle sur la ligne des lancers-francs lundi soir, avec un 29/29 dans cet exercice (11/11 pour Young). Elle a forcé la décision dans le dernier quart-temps en signant un partiel de 9-0 qui lui a permis de mener 110-94 à 3'32'' de la fin.

La République tchèque fait la différence en double Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek La République tchèque a battu l'Allemagne 2-1 dans le premier match du groupe D lors de la finale de la Billie Jean King Cup à Prague. Les Allemandes affrontent la Suisse mardi dès 17h. Favorites pour le titre, les Tchèques ont fait la différence en double. La paire composée de Lucie Hradecka et de la championne olympique de double Katerina Siniakova s'est imposée 6-4 6-7 (2/7) 10/8 devant le duo Anna-Lena Friedsam/Jule Niemeier. Cette victoire place les Tchèques en position idéale avant leur deuxième match, prévu face à la Suisse. L'Allemagne n'a pour sa part plus droit à l'erreur avant de se mesurer à la formation du capitaine Heinz Günthardt.

Le double sera décisif entre Tchèques et Allemandes Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Dans le premier match du groupe D du tournoi final de la Billie Jean King Cup à Prague entre la Tchéquie et l'Allemagne, le double sera décisif. Après les deux simples, le score est de 1-1. La finaliste olympique Marketa Vondrousova (WTA 35) n'a fait qu'une bouchée (6-1 6-3) d'Andrea Petkovic (WTA 76) dans une O2 Arena à moitié pleine. Puis Angelique Kerber (WTA 9) a dominé la gagnante de Roland-Garros Barbora Krejcikova (WTA 3) 6-7 (5/7) 6-0 6-4 en un peu moins de deux heures et demie. Le double a commencé tard lundi soir. L'Allemagne sera le premier adversaire de l'équipe de Suisse mardi soir.

Aguero absent au moins trois mois Sergio Aguero va se reposer pendant trois mois Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Victime d'un malaise samedi en plein match, Sergio Aguero sera indisponible pour au moins les trois prochains mois. Le temps d'évaluer l'efficacité du traitement qu'il va devoir suivre. "Kun Agüero a été soumis à un processus diagnostique et thérapeutique par le Dr. Josep Brugada", a déclaré le FC Barcelone sur son site internet. "Il ne sera pas disponible pour les trois prochains mois, l'efficacité du traitement sera évaluée pour déterminer son processus de récupération." Le club a ajouté que l'Argentin avait subi samedi soir "des examens cardiologiques". Agüero a été victime d'un léger malaise lors du match contre Alavés samedi au Camp Nou et s'est allongé à terre en se touchant la poitrine et le cou peu avant la mi-temps. L'arbitre a appelé les secouristes mais Agüero est sorti du terrain en marchant, remplacé par Philippe Coutinho. Il a ensuite été évacué vers un hôpital de Barcelone. Le club a publié une photo du joueur sur Twitter avec le hashtag #ForçaKun (Force Kun). L'attaquant de 33 ans, qui a rejoint le FC Barcelone cet été en provenance de Manchester City, a fait cinq apparitions officielles avec le Barça, pour un seul but.

Nadal veut jouer "en décembre à Abu Dhabi" en visant l'Australie Image: KEYSTONE/EPA/ATIENZA Rafael Nadal, qui n'a joué que 2 matches depuis sa défaite en demi-finale de Roland-Garros à cause de son pied, a affirmé vouloir jouer dès décembre à Abu Dhabi. Il vise l'Open d'Australie. "Mon plan est de jouer Abu Dhabi en décembre puis (en janvier) un tournoi avant l'Australie et ensuite l'Open d'Australie. C'est mon objectif (...) Nous travaillons dur pour que ça se passe comme ça", a déclaré l'Espagnol, 5e mondial, lors d'un événement avec un sponsor à Paris. "Je ne sais pas exactement quand je serai de retour (sur le circuit). Mais je peux dire que mon objectif est de tenter de revenir à Abu Dhabi en décembre, puis ensuite, bien sûr, pour le début de la nouvelle saison en janvier", a tempéré le champion aux vingt titres en Grand Chelem. "La blessure à mon pied doit encore s'améliorer un peu, mais je m'entraîne déjà quasiment une heure et demie par jour donc c'est positif. Il y a des jours meilleurs que d'autres, mais je commence à avoir beaucoup plus de journées positives que de négatives. Donc je suis sur la bonne voie", a insisté le champion de 35 ans. "Je m'entraîne, je me sens mieux. Je suis de retour sur les courts", s'est-il félicité. Début septembre, Nadal avait annoncé avoir subi un traitement au pied gauche qui allait le tenir "éloigné des courts pendant plusieurs semaines". Il souffre du syndrome de Muller-Weiss, une maladie dégénérative qui provoque une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied.

Accord de principe pour six courses sprint qualificatives en 2022 Davantage de courses sprint pour Lewis Hamilton et les autres pilotes de F1 Image: KEYSTONE/AP/Nick Didlick "En principe, nous avons convenu avec les équipes d'avoir 6 courses sprint qualificatives l'année prochaine", après 3 essais en 2021. C'est ce qu'a indiqué le directeur sportif de la F1, Ross Brawn. Dans ce nouveau format de Grand Prix, les qualifications classiques (c'est-à-dire au chrono sur un tour) sont avancées du samedi au vendredi. Leur résultat définit la grille de départ d'une première course sprint d'environ 100 km (soit 30 minutes) le samedi, dont le classement détermine à son tour la grille de la course principale (de 300 km) le dimanche. Inauguré à Silverstone en juillet et Monza en septembre, ce format sera de nouveau en vigueur au Brésil du 12 au 14 novembre. Après ce troisième essai se posera la question de l'améliorer en 2022 (où 23 GP sont au programme) et au-delà. "Notre point de vue est que nous devrions prendre des mesures progressives plutôt que radicales l'an prochain", poursuit Brawn. "En partie parce que nous aurons de nouvelles voitures et que nous avons devons d'abord mesurer l'impact" de ce changement de règlement technique. "Plusieurs choses sont sur la table des discussions", assure le dirigeant. D'abord, attribuer statistiquement la pole position au plus rapide des qualifications, et non au vainqueur du sprint. Ensuite, augmenter le nombre de points attribués lors de la course sprint (actuellement 3 pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième) "afin qu'il y ait plus d'incitation à courir (...) sans pour autant avoir trop d'influence sur le championnat" (il propose un tiers des points distribués le dimanche). A plus long terme, se pose la question de conserver ce format de course sprint mais qu'il ne soit plus qualificatif. Dans ce scénario, les qualifications (le vendredi ou le samedi) détermineraient la grille de départ du Grand Prix le dimanche. Une course sprint supplémentaire, dont la grille de départ pourrait être l'ordre inversé du classement des pilotes, serait organisée le vendredi ou le samedi. Concernant la réception - qui apparaît mitigée - de l'expérimentation engagée cette saison, Brawn estime que, "du point de vue du public, nous avons eu une bonne réaction". "Les fans dévoués n'ont pas encore été convaincus, admet-il. Mais il semble que nous ayons attiré un public plus jeune et moins fidèle avec les qualifications sprint." Ceux-ci "trouvent que suivre ce qui se passe le vendredi vaut dorénavant le coup", explique le directeur sportif de la F1. Un avis partagé, d'après lui, par les pilotes, qui trouvent que ces vendredis sont "super." Quant aux promoteurs de GP, ils seraient tous candidats pour organiser une course sprint. "Il n'y a aucun inconvénient pour eux car le vendredi devient une journée à enjeu", rappelle Brawn.

Premier League: Nuno Espirito Santo limogé par Tottenham Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Nuno Espirito Santo n'est plus le manager de Tottenham, a annoncé lundi le club anglais. Le technicien portugais a été limogé au lendemain d'une défaite 3-0 contre Manchester United en Premier League. "Je sais à quel point Nuno et son staff voulaient réussir et je regrette de devoir prendre cette décision", a déclaré le directeur du football des Spurs, Fabio Paratici. Les Londoniens, seulement huitièmes de Premier League, ont essuyé cinq défaites, dont plusieurs lourdes, lors de leurs dix derniers matches de championnat. Ils sont également troisièmes de leur groupe en Ligue Europa Conférence, où ils partaient favoris devant Rennes, Vitesse (championnat des Pays-Bas) et Mura (championnat de Slovénie). Nuno Espirito Santo, ancien entraîneur de Wolverhampton, avait pris les rênes des Spurs au début de la saison.

Le retour de Djokovic Sept semaines après son rêve de Grand Chelem calendaire brisé en finale de l'US Open, Novak Djokovic fait son retour sur le circuit au Masters 1000 de Paris, qui débute lundi. Des larmes au changement de côté, dans l'immense stade Arthur Ashe, la tête sous la serviette: voilà la dernière image du no 1 mondial imprimée dans les esprits. A cet instant, mené 6-4 6-4 5-4 par Daniil Medvedev en finale de l'US Open, il est au bord de la défaite dans le match le plus important de sa carrière. Quelques points plus tard, sa chance de signer le premier Grand Chelem calendaire depuis 1969 est envolée. Depuis, le Serbe de 34 ans - ainsi resté à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal au nombre record de trophées du Grand Chelem, avec 20 titres - a pris ses distances avec le circuit, renonçant notamment au prestigieux tournoi d'Indian Wells. C'est à Paris-Bercy, où il s'est déjà imposé cinq fois, qu'il a décidé de reprendre la raquette. Djokovic en simple et en double L'y attend une entrée en lice - mercredi au plus tôt - soit face à l'Italien Fabio Fognini (ATP 36), soit face au Hongrois Marton Fucsovics (ATP 39). Avant un éventuel troisième tour contre le no 1 français Gaël Monfils (ATP 21). Novak Djokovic y jouera aussi en double, avec son compatriote Filip Krajinovic, en ayant en tête la phase finale de la Coupe Davis (25 novembre-5 décembre), troisième et dernier morceau de son programme de fin de saison, avec le Masters réunissant les huit meilleurs joueurs de l'année (14-21 novembre à Turin). Le retour de Nole coïncide avec les discussions autour de la question de la vaccination pour l'Open d'Australie (17-30 janvier), le terrain de jeu préféré du Serbe, cependant réfractaire au vaccin et qui refuse de partager son statut vaccinal. A ce stade, et malgré un scénario évoquant une quatorzaine, les autorités australiennes répètent qu'elles ne transigeront pas sur la nécessité d'être complètement vacciné. Avec quelles conséquences pour Djokovic ? L'attraction Murray Comme d'habitude, la semaine parisienne est l'occasion de distribuer les derniers sésames pour le Masters, organisé pour la première fois à Turin après douze éditions à Londres. Avec Djokovic, ils sont six à avoir déjà leur billet en poche: Daniil Medvedev, le tenant du titre dans la salle de Bercy, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev et Matteo Berrettini. Deux restent à attribuer. Pour l'instant, les mieux placés sont le Norvégien Casper Ruud et le jeune Italien Jannik Sinner, un des hommes en forme du moment. Autre attraction: le retour d'Andy Murray, qui prouve semaine après semaine sa détermination à ne pas se laisser dicter sa fin de carrière par la prothèse posée à sa hanche droite début 2019. "Je vais percer dans une ou deux semaines, ou peut-être quelques mois", veut croire le Britannique, venu pour la dernière fois à Bercy en 2016... et alors reparti avec le trophée.