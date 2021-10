Murray tient sa première victoire de l'année contre un top-ten +++ Vögele battue

Un premier top-ten pour Andy Murray Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Andy Murray (ATP 156) tient enfin sa première victoire de l'année contre un top-ten. A Vienne, l'Ecossais s'est imposé 6-4 6-7 (6/8) 6-3 devant Hubert Hurkacz (ATP 10). Face au "bourreau" de Roger Federer à Wimbledon, Andy Murray aurait pu conclure en deux sets. Seulement, le Polonais a sauvé magistralement une balle de set dans le tie-break de la deuxième manche. Andy Murray devait réussir le break décisif au sixième jeu du troisième set. Titré à Vienne en 2014 et en 2016, Andy Murrey affrontera en huitième de finale l'espoir espagnol de 18 ans Carlos Alcaraz (ATP 42).

Stefanie Vögele à la trappe Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Stefanie Vögele s'est inclinée 6-2 6-2 au 1er tour du tournoi WTA 250 de Courmayeur (ITA) contre la tête de série no 5, la Danoise Clara Tauson (WTA 49). L'Argovienne (WTA 116) avait déjà subi le même sort il y a une semaine à Ténérife. Clara Tauson, 18 ans, est en pleine ascension. Elle avait remporté le tournoi de Chicago, juste avant l'US Open, en battant en finale la Britannique Emma Raducanu, au terme d'un match de haut vol. Juste après, Raducanu gagnait l'US Open...

Douche froide pour Jil Teichmann Petit accident de parcours pour Jil Teichmann en Roumanie. Image: KEYSTONE/AP/DARRON CUMMINGS Jil Teichmann (WTA 39) a subi une surprenante défaite au 1er tour de l'Open de Transylvanie à Cluj-Napoca (ROU). Elle a perdu en trois sets contre Anastasia Gasanova, classée 107 places derrière elle. La Biennoise (ATP 39/no 4) a remporté le 1er set 6-4 avant de concéder les deux suivants 0-6 et 5-7 face à la Russe. Elle menait 5-3 dans la troisième manche mais a laissé s'envoler les quatre derniers jeux. Après un beau retour en forme cet été, Teichmann cale ces dernières semaines. Elle a été battue dès son entrée en lice à Indian Wells au début du mois, contre la Roumaine Irina-Camelia Begu, alors 61e. Fin septembre, elle avait perdu au 3e tour face à Marketa Vondrousova (41e) à Chicago.

Chaussures de Michael Jordan vendues pour 1,5 million Michael Jordan (ici en 2002 sous le maillot des Washington Wizards) fascine toujours autant. Image: KEYSTONE/AP Une paire de sneakers portée par Michael Jordan et datant de 1984 a été vendue aux enchères pour près de 1,5 million de dollars (presque autant en francs) par Sotheby's. Il s'agit d'un modèle "Nike Air Ships" que le légendaire basketteur américain a porté au début de sa carrière, lors de sa première saison avec les Chicago Bulls, annonce Sotheby's, la maison d'oeuvres d'art et d'objets de collection basée à New York. Le marché pour les baskets usagées a explosé ces dernières années. Autrefois produits de niche, ces chaussures fascinent aujourd'hui les collectionneurs. La vente de ce week-end pulvérise le record pour une vente aux enchères de ce type, qui était auparavant de 615'000 dollars, déjà pour des chaussures du célébrissime basketteur.

Le gardien suisse souhaite rester au-delà de 2023 Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Yann Sommer est disposé à prolonger le contrat qui le lien déjà jusqu'à l'été 2023 avec Mönchengladbach. "J'en suis à ma huitième saison dans ce club. J'y ai vécu beaucoup de choses et suis prêt à aller au-delà de 2023", a dit le portier de l'équipe de Suisse dans une interview publiée lundi par le Kicker. "Le club a grandi, également sur le plan des infrastructures, il a surmonté des bouleversements. Ce n'est pas facile de rester titulaire aussi longtemps dans un club aussi ambitieux, et d'avoir le privilège de connaître le succès. Ce club est tout simplement super." Le gardien âgé de 32 ans n'a pas engagé de discussions à ce jour avec la direction en vue d'une prolongation au-delà de 2023, mais il reste serein: "Je suis content d'être encore sous contrat pour un an et demi." Mönchengladbach n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière cette saison, avec seulement trois victoires en neuf matches de Championnat. L'équipe s'apprête à affronter le Bayern Munich mercredi au 2e tour de la Coupe.

Le marathon de Pékin reporté sine die Image: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein Le marathon de Pékin prévu dimanche prochain a été reporté sine die pour prévenir tout risque de transmission du Covid-19. Tout cela à une centaine de jours des JO, ont annoncé les organisateurs. La Chine a enregistré lundi 39 nouveaux cas de Covid-19, mettant à l'épreuve sa politique de "tolérance zéro" à l'égard du coronavirus. Le marathon de Pékin a été reporté à une date indéterminée "de manière à prévenir le risque de transmission épidémique (et) à protéger efficacement la santé et la sécurité des coureurs, du personnel et des résidents", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Quelque 30'000 coureurs devaient participer à l'épreuve le 31 octobre. Le marathon de Wuhan, qui devait compter 26'000 participants dimanche dernier dans la ville où le nouveau coronavirus avait été identifié pour la première fois fin 2019, avait été lui aussi annulé au dernier moment pour les mêmes raisons. Pékin marquera mercredi les 100 jours précédant les Jeux olympiques d'hiver, qui débuteront le 4 février. Les organisateurs ont admis au début du mois qu'ils étaient "confrontés à une grande pression" en raison du Covid-19. Les autorités chinoises s'efforcent de contenir la contagion en procédant à des tests massifs sur les résidents et à des fermetures ciblées. Les autorités ont annoncé dimanche la suspension des voyages organisés inter-provinciaux dans cinq régions où des cas ont été détectés, dont Pékin. Certaines villes ont également suspendu les services de bus et de taxi.

Les Lakers gagnent enfin Image: KEYSTONE/AP/Ringo H.W. Chiu Les Los Angeles Lakers, portés par le vétéran Carmelo Anthony, ont obtenu dimanche leur première victoire de la saison en NBA. Ils se sont imposés 121-118 à domicile face à Memphis. Avec 28 points et 6 tirs réussis sur 8 à 3 points, Carmelo Anthony a bien pris le relais d'un LeBron James maladroit (19 points à 7 sur 19) pour épauler Anthony Davis (22 points, 8 rebonds) et offrir enfin une victoire aux Lakers, qui avaient entamé leur saison par deux revers. A Brooklyn, les Nets d'un Kevin Durant un peu isolé (38 points) se sont inclinés pour leur premier match à domicile face aux Hornets de Charlotte (111-95), toujours invaincus après trois rencontres, comme les Golden State Warriors de Stephen Curry (27 points, 10 passes décisives), qui sont allés l'emporter à Sacramento (119-107).

Un Roman Josi de gala Image: KEYSTONE/AP/Andy Clayton-King Roman Josi a signé une performance majuscule dimanche soir en NHL. Le capitaine de Nashville s'est fait l'auteur d'un but et de trois assists lors d'un match remporté 5-2 par les Predators sur la glace du Wild de Kevin Fiala. Ces 4 points en une partie ne constituent toutefois même pas un record pour le défenseur bernois dans la Ligue nord-américaine. Il avait en effet fait mieux en février 2018 à Winnipeg, où il avait été crédité de 5 mentions d'assistance pour égaler un record de la franchise. Roman Josi a lui-même montré la voie à suivre dans cette rencontre face à une équipe de Minnesota qui avait gagné ses quatre premières parties. Il a ouvert la marque après 3'45'' en supériorité numérique en reprenant un rebond accordé par le gardien du Wild Kaapo Kahkonen. Josi (7 points déjà cette saison) a réussi un assist sur les trois buts suivants des Preds, qui ont cueilli leur deuxième succès en six matches dans ce championnat 2021/22. Il a été désigné troisième étoile du match, la première étant revenue à son coéquipier Ryan Johansen (2 buts dimanche). Un 8e point pour Meier Timo Meier a quant à lui poursuivi sur sa lancée. Auteur d'un but face à Boston dimanche, l'attaquant appenzellois a inscrit au moins un point lors des cinq premiers matches des Sharks. La franchise de San José a néanmoins subi à Boston (4-3) sa première défaite de la saison. Il en est à 8 points dans cet exercice 2021/22.

Premier accroc pour Naples, freiné par la Roma Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Naples a égaré ses premiers points de la saison en Serie A lors de la 9e journée, en faisant 0-0 sur la pelouse de l'AS Rome. Les Napolitains restent leaders grâce à une meilleure différence de buts que celle de l'AC Milan. Mis sous pression par les Milanais, qui avaient pris les rênes du en s'imposant 4-2 à Bologne samedi, les Napolitains sont restés muets au Stadio Olimpico. Terne dans le jeu, ce match a cependant été tendu sur les bancs : José Mourinho a été exclu à dix minutes du terme et s'est fendu d'un pouce moqueur adressé à l'arbitre, imité sitôt le match fini par Luciano Spalletti pour avoir applaudi ironiquement l'arbitre de la rencontre. L'Inter et la Juventus ont partagé l'enjeu (1-1). Edin Dzeko a ouvert la marque pour les Milanais à la 17e. Les Turinois ont égalisé à la faveur d'un penalty transformé par Paulo Dybala à la 89e minute. Une décision qui avait provoqué l'expulsion de Simone Inzaghi, l'entraîneur des Interistes, pour protestations répétées.

GP des Etats-Unis: Verstappen l'emporte de peu devant Hamilton Image: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté le Grand Prix des Etats-Unis à Austin. Le Néerlandais a ainsi renforcé sa place de leader du championnat à cinq courses de la fin d'une saison très disputée. Au terme d'une course très tactique, Verstappen s'est imposé avec 1''333 d'avance devant Lewis Hamilton (Mercedes), qui lui a mis une grosse pression dans les derniers tours. Le septuple champion du monde britannique avait pris la tête au départ, mais son rival l'avait dépassé en anticipant son premier arrêt. Tout près Le Néerlandais s'est également arrêté avant l'Anglais pour son deuxième changement de pneus. Quand Hamilton a effectué son second passage aux stands au 38e des 56 tours, il est ressorti avec 9'' de retard sur Verstappen. Il a pu revenir tout près dans les trois dernières boucles, mais n'a pas été en mesure de porter une attaque. Au championnat, l'avance de Verstappen sur Hamilton - qui a obtenu le point récompensant l'auteur du meilleur tour - se monte désormais à 12 points. La balance semble légèrement pencher du côté du pilote de la voiture no 33. Perez sur le podium Loin derrière les deux dominateurs de la saison, à plus de 40 secondes, Sergio Perez (Red Bull-Honda) a complété le podium. Le Mexicain a cependant apporté des points précieux à son équipe. Charles Leclerc (Ferrari) a terminé au 4e rang devant Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) et Valtteri Bottas (Mercedes). les Alfa Romeo-Ferrari ne sont pas entrées dans les points: Antonio Giovinazzi n'est pas passé loin en finissant 11e alors que Kimi Raikkonen s'est classé 13e.

Marseille et Paris partagent l'enjeu dans un match décevant Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le classico du Championnat de France a fait pschitt. Marseille et PSG se sont quittés sur un triste 0-0. Les Parisiens restent de solides leaders avec sept points d'avance sur Lens. Annoncé comme l'un des plus palpitants Classico de ces dernières années, ce OM-PSG fut une grande déception. Entre des Marseillais sans imagination et très lents pour développer leurs actions dans le camps adverse et des Parisiens, dominateurs, mais peu dangereux, la partie fut souvent monotone. L'expulsion du Parisien Achraf Hakimi pour une faute de dernier recours (57e) a bien sûr fortement freiné les ambitions des joueurs de Mauricio Pochettino. Neymar sur un tir dévié et Milik avaient cru chacun avoir marqué en première mi-temps, mais la VAR a finalement annulés les deux buts pour des hors-jeux. Lyon craque De son côté, Xherdan Shaqiri a suivi du banc la déroute de Lyon dimanche. L'OL s'est incliné 3-2 à Nice après avoir mené 2-0 jusqu'à la 80e. L'Olympique Lyonnais a craqué après l'expulsion de son attaquant Tino Kadewere à la 85e, alors qu'il menait encore 2-1. Andy Delort a inscrit le 2-2 sur penalty à la 89e, l'ancien de Lausanne-Sport Evann Guessand offrant la victoire à l'OGC Nice à la 92e.

"Trop d'erreurs et de naïveté", concède Servette Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Beaucoup d'erreurs, peu d'efficacité": ainsi Alain Geiger, le coach servettien, résumait-il la prestation de son équipe, après la défaite contre Sion (1-2). Les Valaisans ont donné une leçon de réalisme. Avec seulement 2 points lors de ses 5 derniers matches, Servette s'enfonce mais pas question, a répondu Geiger, de parler de crise. "Nous traversons une période difficile, avec des erreurs défensives récurrentes. Aujourd'hui, on s'est compliqué la vie nous-mêmes. Sion était plus serein. Nous étions excités, je ne sais pas trop pourquoi. L'équipe est généreuse, domine, mais manque de précision. Ils nous faut plus de stabilité", a ajouté le coach. Le gardien et capitaine servettien Jeremy Frick n'avait pas la langue dans sa poche: "Nous n'avons quasiment pas pu nous entraîner sur cette pelouse depuis le match de Coupe d'Europe contre Molde, à fin juillet. Quand l'équipe de Suisse vient à Genève, c'est Wembley, tout est fait pour elle. Mais quand c'est nous, c'est Cherpines", a dit le portier, en référence au centre sportif de Plan-les-Ouates. Tout autre était évidemment le discours dans le camp des vainqueurs. Même si le directeur sportif de Sion, Barthélémy Constantin, se gardait bien de pavoiser. La route est encore longue. "Ce match était très compliqué, mais nous avons montré de la cohésion, une unité. Le travail et les nouvelles idées de l'entraîneur commencent à payer. Nous cherchons à mettre de la pression sur l'adversaire, pour jouer un football offensif. Nous voulons maintenant repartir sur une série favorable comme au mois d'août", a dit le fils du président. Prochain défi, contre Grasshopper, dimanche prochain.

Premier League: Liverpool et Salah se régalent contre Man U Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Incroyable scénario à Old Trafford dans le choc de la 9e journée de Premier League. Liverpool a donné une correction à Manchester United, battu 5-0 avec notamment un triplé de Salah. L'Egyptien s'est illustré dès la 5e en servant un caviar à Keita pour l'ouverture du score. Jota a doublé la mise à la 13e avant que Salah n'ajoute trois autres superbes réussites (38e/45e/50e) face à une défense mancunienne aux abois. Pogba expulsé Les Red Devils ont fini à dix après l'expulsion de Pogba pour un tacle violent sur Keita, qui a dû sortir sur une civière (61e). Ronaldo était aussi passé tout près du carton rouge juste avant la pause pour un vilain geste sur Jones. Liverpool a ainsi remporté le plus large succès de son histoire sur la pelouse de son grand rival du nord de l'Angleterre. Et Salah a établi un nouveau record en marquant pour un dixième match consécutif avec les Reds. Il est aussi le premier joueur de l'histoire de son équipe à marquer lors de trois rencontres consécutives à Old Trafford. Solskjaer en danger Cette déroute risque bien de fragiliser encore la position du manager Ole Gunnar Solskjaer. Beaucoup de fans de Man U ont quitté le stade bien avant la fin du match, et les autres n'ont pas caché leur colère face à la prestation de leurs favoris. Au classement, Chelsea est leader avec un point d'avance sur Liverpool et deux sur Manchester City. Manchester United se retrouve déjà à huit longueurs.I

Espagne: le Real Madrid s'impose à Barcelone Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le Real Madrid a gagné le clasico lors de la 10e journée de Liga. Il s'est imposé 2-1 au Camp Nou face au FC Barcelone. Pour ce premier clasico depuis les départs de Sergio Ramos et Lionel Messi au Paris Saint-Germain, les Madrilènes se sont imposés notamment grâce au premier but sous le maillot blanc du défenseur autrichien David Alaba. Ils ont ajouté le numéro deux par Lucas Vazquez (94e) avant la réduction du score trop tardive signée Sergio Agüero (97e).