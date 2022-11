Après 30 podiums, Holdener remporte son premier slalom

Ce fut par contre bien difficile pour Camille Rast, 23e, et Michelle Gisin, seulement 26e. On sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour l'Obwaldienne. Habituellement très solide dans cette discipline, la double championne olympique de combiné doit maintenant se tourner vers la vitesse et Lake Louise pour chasser les éventuelles mauvaises pensées qui pourraient venir polluer son esprit.

Présent au côté de Murat Yakin lors la conférence officielle d'avant-match organisée par la FIFA - un indice de plus pour sa titularisation lundi -, Xherdan Shaqiri garde, bien naturellement, un beau souvenir de la confrontation de Rostov-sur-le-Don lors de la Coupe du monde 2018. "Ce 1-1 fut un très grand résultat pour nous, glisse le Bâlois. Depuis quatre ans, je me dis que notre équipe a bien grandi. On sait désormais comment battre les meilleurs. Même si j'ai été impressionné par la performance livrée par les Brésiliens contre la Serbie, je me dis aussi qu'ils ont aussi leurs points faibles." L'homme aux 110 sélections rêve de les exploiter.

Le Japon battu par le Costa Rica

epa10331750 Golkeeper Keylor Navas of Costa Rica prays ahead of the second half during the FIFA World Cup 2022 group E soccer match between Japan and Costa Rica at Ahmad bin Ali Stadium in Doha, Qatar, 27 November 2022. EPA/Neil Hall Geo-Information: Katar/Doha Quelle: EPA Fotograf: Neil Hall Image: KEYSTONE/EPA/Neil Hall

Le Japon a perdu dimanche le bénéfice de son exploit signé mercredi face à l'Allemagne dans le Mondial au Qatar.

La sélection de Hajime Moriyasu s'est inclinée 1-0 devant le Costa Rica au stade Ahmed Bin Ali dans la 2e journée du groupe E.

Fessé 7-0 par l'Espagne quatre jours plus tôt, le Costa Rica a forcé la décision à la 81e minute sur sa première - et seule - véritable occasion. Une occasion due à une mauvaise relance japonaise, dont Keysher Fuller a profité en lobant de justesse un Shuichi Gonda trop avancé devant la cage japonaise.

Dominateur - surtout en deuxième mi-temps -, le Japon n'a jamais trouvé la solution face à une défense costaricienne qui a su se faire pardonner sa déroute initiale. Keylor Navas n'a ainsi que rarement été mis en danger, sa seule parade déterminante survenant à la 88e sur un tir de Daichi Kamada.

Le Costa Rica de Luis Fernando Suarez tentera de continuer à jouer les trouble-fête dans cette poule jeudi face à l'Allemagne, qui défiera l'Espagne dimanche soir. Les Samuraï Blue japonais joueront pour leur part leur qualification pour les 8es de finale face à la Roja jeudi soir.