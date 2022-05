Araujo hors de danger +++ Bärtschi au CP Berne

"On a eu peur, mais le docteur nous a rassurés, il nous a dit qu'il était conscient, qu'il allait bien, qu'il était hors de danger. Il va passer la nuit à l'hôpital par précaution, mais il va bien, il pourra peut-être rentrer chez lui dès demain", avait glissé son entraîneur Xavi en conférence de presse d'après-match.

L'international uruguayen avait dû être évacué du Camp Nou en ambulance après un choc tête contre tête avec son jeune coéquipier Gavi peu après l'heure de jeu. Revenu à son poste en titubant et en grimaçant, il s'était ensuite effondré au sol, alors que le score était de 3-1.

Le Bernois n'est jamais parvenu à s'imposer véritablement en NHL, réussissant tout de même 138 points en 294 matches sous les couleurs de Calgary, Vancouver et Vegas. Il n'a joué qu'une seule partie avec les Golden Knights cette saison, au cours de laquelle il s'est fait l'auteur de 29 points en 46 matches avec Henderson en AHL.

Jil Teichmann, qui avait déjà battu Karolina Pliskova en demi-finale à Cincinnati l'été dernier, a parfaitement su se ressaisir après la perte du deuxième set. Incapable de conclure sur son service à 5-3 dans l'ultime manche, elle a trouvé les ressources pour signer un huitième et dernier break dans la foulée.

La gauchère de 24 ans s'est imposée 6-2 4-6 6-4 devant la Tchèque, qui a cueilli le titre en 2019 sur la terre battue du Foro Italico et a atteint la finale des deux éditions suivantes. Cette place de 8e de finaliste lui permettra de poursuivre sa progression dans le classement WTA, où elle devrait apparaître dans le top 25.

La gagnante du récent tournoi de Charleston n'a pas à rougir de cette défaite, subie face à une joueuse qui avait atteint les demi-finales à Roland-Garros en 2019. Amanda Anisimova (20 ans) avait qui plus est remporté le dernier duel livré face à Belinda Bencic, au 2e tour de l'Open d'Australie 2022 (6-2 7-5).

La terre battue du Foro Italico ne convient donc toujours pas à Belinda Bencic, qui restait sur un 8e de finale à Madrid. Battue dès son entrée en lice tant en 2020 qu'en 2021 dans la Ville éternelle, la championne olympique de simple n'y a remporté que trois matches dans le tableau final, en six participations.

Belinda Bencic (WTA 14) a chuté dès le 2e tour du tournoi WTA 1000 de Rome. Tête de série no 12 du tableau, la St-Galloise s'est inclinée 7-6 (7/5) 6-1 devant Amanda Anisimova (WTA 32).

La sélection autrichienne sera donc dirigée par un duo helvétique à Helsinki et Tampere. Un duel face à la Suisse de Patrick Fischer serait possible en quarts de finale, mais il semble hautement improbable. L'Autriche doit en effet sa participation à l'exclusion de la Russie et du Bélarus.

Mikko Lehtonen évoluait en 2021/22 en KHL, avec le SKA St-Pétersbourg, pour lequel il a inscrit 15 points en 30 matches. Champion de Suède en 2017 avec HV71, il avait tenté sa chance en NHL en 2020/21, mais sans trop de succès (6 points en 26 matches sous les maillots de Toronto et de Columbus).

"Mikko est le défenseur offensif productif que nous recherchions. Il est puissant, et est un excellent patineur. Il est un défenseur complet, qui est aussi très solide sur le plan défensif", explique dans un communiqué le directeur sportif des Zurich Lions, Sven Leuenberger.

Le Finlandais de 28 ans, champion du monde en 2019 et champion olympique en février à Pékin, a signé un contrat de deux ans.

La Super Ligue prévoit des dotations de 25 millions de dollars par tournoi, soit plus du double de chacun des quatre Majeurs. Pas une seule épreuve de la PGA n'offre autant d'argent. Et la surenchère semble devoir se prolonger: Norman a déclaré qu'un financement supplémentaire de 2 milliards de dollars avait été trouvé pour une série de 10 tournois en 2023.

L'Espagnol Sergio Garcia, vainqueur du Masters 2017, a quant à lui clamé son "impatience de quitter ce circuit. Plus que quelques semaines avant de ne plus avoir affaire à vous", avait-il lancé lors du Wells Fargo Championship sous le coup de la colère après avoir écopé d'une pénalité.

Le vainqueur de six Majeurs s'est ensuite excusé pour ses propos et s'est éloigné des greens. Tenant du titre du Championnat PGA, qui aura lieu la semaine prochaine, il est sur la liste des participants mais sa présence reste à confirmer.

"Nous avons informé ceux qui se sont inscrits pour ce tournoi que leur demande de dérogation a été refusée, conformément au règlement du circuit", a écrit le vice-président de l'instance, Tyler Dennis, dans un mémo. "En conséquence, les membres ne sont pas autorisés à participer à l'événement de la Super Ligue saoudienne à Londres en vertu de notre règlement. Cette décision est dans le meilleur intérêt du circuit et de ses joueurs."

La National League sur Léman Bleu

Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Léman Bleu sera le partenaire de MySports pour la Suisse romande dès la saison 2022/23 de National League.

La chaîne lémanique pourra diffuser en direct le nouveau "match de la semaine", prévu le dimanche dès 19h30 pendant la saison régulière, ainsi que l'intégralité de la finale des play-off.

L'accord porte sur les cinq prochaines saisons, soulignent Léman Bleu et Sunrise UPC (MySports) dans des communiqués distincts diffusés mercredi matin. TV24 et Teleticino ont quant à eux été choisis comme diffuseurs gratuits pour la Suisse alémanique et le Tessin. SRG SSR se retrouve donc sur la touche.

Outre la finale des play-off, les téléspectateurs des trois nouveaux partenaires auront par ailleurs droit à une dizaine d'autres matches en direct durant les pré play-off et les play-off. Les temps forts des rencontres seront par ailleurs proposés en deuxième partie de soirée lors de chaque journée de championnat, précise Léman Bleu.

"Pour les fans de hockey en Suisse romande et au Tessin, ce partenariat annonce un plus grand nombre de matches de hockey sur glace disponibles gratuitement, ainsi que davantage de temps forts, d'actualités et d'informations", explique dans le communiqué de Sunrise UPC Matthias Krieb, directeur de MySports.

Vaucher "très impressionné"

MySports avait déjà annoncé des partenariats avec CH Media (Suisse alémanique) et Blick Gruppe (Suisse alémanique et Suisse romande). Partenaire de streaming, Blick Gruppe diffusera ainsi chaque mardi un match en direct. Tous les buts et les "highlights" seront également disponibles sur Blick.ch.

"Nous sommes très impressionnés par le modèle innovant de MySports et impatients d'entrer dans une nouvelle ère de la National League en septembre prochain avec un puissant réseau de partenaires de distribution passionnés de hockey ainsi que de nouveaux formats et canaux de diffusion", explique pour sa part Denis Vaucher, CEO de la National League, cité dans le communiqué de Sunrise UPC.