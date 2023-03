Arsenal en force ++ Christian Constantin n'a pas réussi son pari

Christian Constantin boycotte la presse Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Invaincu en Coupe de Suisee comme entraîneur intérimaire à la tête de son FC Sion, Christian Constantin n'a pas réussi la passe de quatre, contre Lugano. Déçu, le président-entraîneur ne s'est pas présenté en conférence de presse, envoyant son directeur sportif, son fils Barthélémy, devant les médias. "L'absence de mon père en conférence de presse? Vous lui en demanderez la raison la prochaine fois que vous le verrez." Interrogé sur le contenu du match, Barthélémy Constantin ne s'est pas caché derrière de faux-semblants: "Nous sommes dégoûtés. Un de nos gros objectifs de la saison, c'était la Coupe. Le 0-1 nous a fait mal. Le 0-2 nous a tués. Derrière, on commence à s'écrouler, on n'a plus de réactions. On ne peut pas se contenter des 55 premières minutes de jeu. Dans la dernière demi-heure, nous n'étions plus là." Les trois occasions manquées en début de seconde période auront pesé sur le résultat final de la partie. "On a vu les problèmes de confiance que l'on a devant le but adverse", corroborait Barthélémy Constantin. "On espère désormais une réaction (ndlr: dès dimanche en championnat contre Lugano), davantage d'orgueil, et que les joueurs soient prêts à aller à la guerre pour que nous puissions nous relancer", conclut le directeur sportif, marqué, à chaud, par l'élimination de son équipe.

Arsenal bat Everton et se détache Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth En battant facilement Everton (4-0), mercredi en match en retard de la 7e journée de Premier League, Arsenal a porté à cinq points son avance sur Manchester City, en tête du classement. Face à des Toffees venus jouer le contre, les Gunners de Granit Xhaka ont trouvé la faille deux fois à la fin du premier acte par Bukayo Saka (40e) et Gabriel Martinelli (46e). Martin Odegaard (71e) et Martinelli, pour son doublé (80e) ont ensuite aggravé la marque.

Sion sorti en quart de finale par Lugano Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le FC Sion ne disputera pas les demi-finales de la Coupe de Suisse. Malgré la présence du président Christian Constantin sur le banc, les Valaisans n'ont pas trouvé la solution contre un Lugano supérieur collectivement (0-3). Le détenteur du trophée poursuit donc sa route. Peinant à la construction, les Sédunois n'ont pas suffisamment pesé sur la rencontre, manquant pour la troisième saison consécutive une qualification pour le dernier carré. Cherchant à s'appliquer, les Sédunois ont pourtant tenté de sortir la tête de l'eau après une série de onze rencontres de championnat sans succès. Sauf qu'entre la théorie et la pratique, pas facile de redonner du moral, de la grinta et une jouerie de qualité à une équipe grippée depuis des semaines. Avant la partie, Christian Constantin avait tenté de fouetter l'orgueil de ses gars, en leur montrant une vidéo retraçant l'ultime victoire du club en Coupe (2015). Sauf que ce grain de folie espéré par "CC", on ne l'aura pratiquement jamais vu. Chances galvaudées Le club aux 13 Coupes de Suisses se sera pourtant ménagé trois énormes opportunités de prendre l'avantage. Mais ni Cyprien (49e), ni Araz (51e) ni Itaitinga (53e) n'ont réussi à battre Saipi. Sion venait de laisser passer sa chance. Trois minutes après son entrée en jeu (62e), Amoura trouvait la cible (1-0). Le 2-0 tombait à la 72e, Aliseda transformant un penalty à la suite d'une faute de Baltazar sur Espinoza. La messe était dès lors dite, le 3-0 de Sabbatini, consécutivement à une bourde de Fickentscher n'étant qu'anecdotique.

Saut: Pas de manche finale pour les Suissesses Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Les deux jeunes Suissesses engagées dans le concours au grand tremplin des Mondiaux de Planica n'ont pas signé d'exploit mercredi soir. Sina Arnet (17 ans) et Emely Torazza (18 ans) ne sont pas parvenues à se qualifier pour la deuxième manche. Eliminées en qualifications au petit tremplin, l'Obwaldienne et la Glaronaise ont respectivement atterri à 101,5 et à 98 mètres pour se classer aux 33e et 36e rangs. Elles étaient les deux premières sauteuses helvétiques à disputer une compétition lors d'un grand rendez-vous depuis Bigna Windmüller aux les JO de Sotchi 2014. Les deux Suissesses ont échoué à plus de cinq points d'une place en manche finale. Elles ont assisté en spectatrices au sacre d'Alexandria Loutitt, qui s'est posée à 134,5 et à 136,5 mètres pour offrir au Canada le premier titre mondial de son histoire en saut à ski. A noter aussi la 3e place de l'Allemande Katharina Althaus, sacrée au petit tremplin et qui a conquis quatre médailles à Planica.

Djokovic domine Griekspoor en deux sets secs Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili En difficulté la veille dans son 1er tour, Novak Djokovic s'est pleinement rassuré mercredi à Dubai. Le no 1 mondial s'est imposé en deux sets secs face à Tallon Griekspoor (ATP 39) en 8e de finale. Le Serbe, qui n'avait vaincu le Tchèque Tomas Machac (ATP 130) qu'au tie-break de la troisième manche mardi, a dominé le Néerlandais 6-2 6-3 après 77 minutes de jeu. Il en est ainsi à 19 victoires consécutives, dont 14 depuis le début de la saison. Le co-détenteur du record de titres majeurs (22), qui affrontera Hubert Hurkacz (ATP 11) ou Pavel Kotov (ATP 138) en quarts, a survolé les débats face à Tallon Griekspoor. Il n'a ainsi perdu que 9 points sur son service dont 4 dans un antépénultième jeu où il a concédé son seul break de la journée. Novak Djokovic, dont la dernière défaite remonte à la finale du Masters 1000 de Paris face à Holger Rune en novembre dernier, dispute cette semaine son premier tournoi depuis son 10e sacre à l'Open d'Australie. Il avait triomphé à Melbourne malgré une blessure à une cuisse qui semble ne plus le gêner.

Krüger décroche sa deuxième médaille d'or à Planica Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Simen Hegstad Krüger a fêté son 2e titre aux Championnats du monde de fond à Planica. Après son sacre en Skiathlon, le Norvégien a décroché l'or sur le 15 km skating devant trois de ses compatriotes. Le double champion olympique de Pyeongchang 2018 s'est imposé avec 5,3 secondes d'avance sur Harald Östberg Amundsen. Aux 3e et 4e rangs, on retrouve deux autres Norvégiens, qui n'ont pas totalement assuré leur rôle de favoris: le bronze va à Hans Christer Holund, le tenant du titre d'Oberstdorf. Il a devancé Johannes Hösflot Klaebo, moins à l'aise qu'en sprint. Pour les Suisses, l'épreuve a tourné à la déception générale. Aucun fondeur helvétique n'a trouvé place dans le top 30. Beda Klee, pourtant bien parti, a coulé par la suite pour terminer à la 37e place à 2'50''. Le désarroi se lisait sur le visage de Candice Pralong devant la caméra de la RTS. Le Valaisan a terminé 48e à 3'22'' du vainqueur sans pouvoir trouver une explication à cet échec.

Lennström pour remplacer Tömmernes à Genève-Servette Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Genève-Servette tient le successeur (espéré) d'Henrik Tömmernes, qui retourne dans son pays. Il s'agit du défenseur suédois Theodor Lennström (28 ans) en provenance de Fäjestad (1re division suédoise) Lennström s'est engagé pour deux saisons soit jusqu'au terme de l'exercice 2024-2025. Le club genevois devait faire face au départ de son meilleur défenseur Henryk Tömmernes qui retourne à Frölunda Göteborg après six années passées aux Vernets. La tâche n'était pas simple pour Marc Gautschi, le directeur sportif du club genevois. Son choix s'est finalement porté sur le défenseur offensif Theodor Lennström. Cette saison, il compte 30 points (13 buts, 17 assists) en trente et un matches dans les rangs de Färjestad. "Il est l'un des défenseurs les plus dominants de la SHL et il a été notre priorité dès le début. Theodor (Lennström) est un patineur extrêmement rapide et dynamique, ce qui le rend efficace dans les trois zones. Avec sa forte volonté offensive et ses qualités de playmaker, il va dynamiser notre jeu", précise Gautschi dans un communiqué du club. Passage par la KHL Né à Stockholm, il a été formé à l’AIK IF, une équipe avec laquelle il fait ses débuts professionnels au second échelon suédois lors de la saison 2013-2014 à l’âge de 19 ans, Lennström a joué en SHL (1re division suédoise) avec Färjestad (2017-2019) puis avec Frölunda (2019-2021) avec qui il remporte la Champions Hockey League. Theodor tente ensuite sa chance en Amérique du Nord avec les Condors de Bakersfield, l'équipe ferme des Oilers d’Edmonton, lors de la deuxième partie de la saison 2020-2021. Il revient en Europe l’année d’après en signant avec le Torpedo Nizhny Novgorod (KHL). Il finit cette saison 2021-2022 en Suède avec l’équipe de Färjestad qu’il connaît bien. Il remporte le titre de SHL en étant étincelant lors des play-off (4 buts, 10 passes en 19 matchs). International suédois a plusieurs reprises, il dispute les Jeux olympiques de Pékin en 2022 avec les Tre Kronor.

Les Suisses loin des médailles en snowboardcross Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL La délégation suisse de snowboardcross s'est montrée décevante à l'occasion des Championnats du monde à Bakouriani. Seule la St-Galloise Lara Casanova a franchi un tour à élimination directe. Après avoir terminé dernière de sa demi-finale après une touchette, elle s'est également classée dernière de la petite finale (8e). Avec Sophie Hediger, Thomas Abegglen et Kalle Koblet, trois athlètes de Swiss-Ski s'étaient qualifiés pour le premier tour à élimination directe, qui fut aussi le dernier. L'élimination la plus rageante en huitièmes de finale est sans doute celle de Koblet, qui a longtemps occupé la deuxième place avant d'être battu de 4 centièmes sur la ligne par l'Américain Nick Baumgartner. Le Zurichois avait fêté à Bakouriani son meilleur résultat - 2e - en Coupe du monde en mars 2021.

Just Fontaine, recordman des buts (13) dans un Mondial, est mort Image: KEYSTONE/AP/JACQUES BRINON Le Français Just Fontaine, recordman du nombre de buts inscrits lors d'une phase finale de Coupe du monde (13) en 1958, est décédé à l'âge de 89 ans, a-t-on appris mercredi auprès de sa famille. International à 21 reprises, Fontaine avait été l'un des héros du Mondial 58 en Suède où l'équipe de France avait atteint les demi-finales pour la première fois de son histoire, battue par le Brésil de Pelé.

Di Domenico suspendu pour une troisième simulation Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Chris Di Domenico sera suspendu pour le match contre les Langnau Tigers jeudi. L'attaquant du CP Berne a été puni par la Commission disciplinaire de la National League pour une simulation lors du match contre Rapperswil-Jona Lakers le 24 février. En outre, il devra s'acquitter d'une amende de 6000 francs. Comme il s'agit pour le Canadien du troisième cas d'embellissement de la saison, il est automatiquement suspendu pour un match.

Alcaraz forfait pour le tournoi d'Acapulco Carlos Alcaraz est forfait pour Acapulco Image: KEYSTONE/AP/Bruna Prado Le no 2 mondial Carlos Alcaraz a annoncé mardi qu'il renonçait au tournoi ATP 500 d'Acapulco, au Mexique. L'Espagnol est blessé à la cuisse droite. "J'ai une déchirure de grade 1 à l'ischio-jambier droit qui me tiendra à l'écart des courts pendant plusieurs jours, après les examens effectués ce matin", a expliqué le plus jeune no 1 mondial de l'histoire dans un tweet. Vainqueur du tournoi de Buenos Aires il y a dix jours face à Cameron Norrie, Carlos Alcaraz s'est en revanche incliné face au même adversaire en finale à Rio dimanche. Au cours de la rencontre, il était apparu gêné par une douleur à la cuisse droite - celle-là même qui l'avait contraint à renoncer à l'Open d'Australie en janvier - et avait laissé planer un doute en conférence de presse sur sa participation au tournoi d'Acapulco. L'an dernier, l'Espagnol était devenu le plus jeune no 1 mondial depuis la création du classement ATP en 1973, en remportant son premier titre du Grand Chelem à l'US Open, avant de connaître une série de pépins physiques et de devoir renoncer à l'Open d'Australie. Vainqueur à Melbourne, le Serbe Novak Djokovic avait récupéré la première place mondiale. Cameron Norrie, no 12 mondial, s'est lui aussi retiré du tournoi d'Acapulco pour cause de "fatigue" selon les organisateurs.

Niederreiter battu pour ses débuts avec Winnipeg Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Nino Niederreiter a connu la défaite pour ses débuts sous le maillot de Winnipeg. Les Jets se sont en effet inclinés 6-5 après les tirs au but face aux Kings de Kevin Fiala mardi en NHL. Aligné durant un peu plus de 18 minutes - dont 3'51'' en supériorité numérique, Nino Niederreiter est resté "muet" dans une partie où il s'est fait l'auteur de cinq charges mais n'a pas réussi le moindre tir cadré. Le Grison a terminé le match avec un bilan de -1. Kevin Fiala a pour sa part réussi un assist sur le premier but de Los Angeles, inscrit après 26 secondes de jeu dans le deuxième tiers par Anze Kopitar qui a permis à son équipe de revenir à 2-1. L'attaquant saint-gallois en est à 64 points cette saison. Les Kings ont renversé une situation compromise, eux qui étaient menés 2-0 à la 18e minute et 5-3 après deux tiers-temps. Ils ont pu compter sur un Anze Kopitar en feu: l'attaquant slovène a signé un quadruplé face aux Jets. Un deuxième Suisse s'est par ailleurs illustré sur le plan comptable mardi. Philipp Kurashev a également réussi un assist, lors d'un match perdu 4-1 par Chicago face aux Coyotes de Janis Moser. Les Blackhawks évoluaient sans l'ancien Biennois Patrick Kane, qui a rejoint mardi les New York Rangers dans le cadre d'un échange.

Fin de série pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta n'est pas parvenu à enchaîner un troisième succès consécutif mardi en NBA. Les Hawks de Clint Capela se sont inclinés 119-116 face aux Washington Wizards de Bradley Beal (37 points). Nouveau coach d'Atlanta, Quin Snyder a pu constater l'étendue du travail qui l'attend. Sa nouvelle équipe a une nouvelle fois perdu un match qu'elle semblait maîtriser. Les Hawks, qui menaient de 8 longueurs (108-100) à 6'03'' de la fin, ont cédé dans le "money time" face à des Wizards pourtant pas au complet. Meilleur marqueur des Hawks avec 31 points, Trae Young a été contré à trois reprises dans les 150 dernières secondes de cette partie. Le meneur All Star a ensuite manqué les deux tirs à 3 points qu'il a pu tenter dans les ultimes secondes, alors que Washington menait 119-116, Clint Capela lui ayant offert sa dernière opportunité au "buzzer" après avoir capté un rebond offensif. L'intérieur genevois n'a quant à lui pas grand-chose à se reprocher. Auteur d'un assist, d'un contre et donc d'un rebond offensif dans les 115 dernières secondes du match, il a réussi au final 13 points, 15 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions, pour un différentiel de +2.

Johann Lonfat se dit choqué par le niveau technique sédunois Fabio Celestini mis à l’écart, le président du FC Sion Christian Constantin sera sur le banc lors du quart de finale de Coupe de Suisse contre Lugano (20h15). Une situation qui ne surprend guère. Champion de Suisse 1997 et triple vainqueur de la Coupe de Suisse sous le maillot valaisan, Johann Lonfat se dit choqué par le niveau technique, d’enchaînement de passes et de mouvements de l’équipe sédunoise depuis la reprise. "On n’a pas l’impression que la mise en place de Fabio Celestini fonctionnait. Même Winterthour est supérieur en matière d’expression collective", entame-t-il. Au terme de la 11e ronde, les Valaisans pointaient pourtant à la 3e place. Depuis lors, ils n’ont engrangé que 4 points en 11 parties. "Les arrivées de Cyprien, Moubandje et Balotelli auraient dû bonifier le jeu. En réalité, il s’est étiolé", constate l’ex-milieu de terrain du Servette FC. Une réintégration impossible Le rendement de la star italienne interroge, inévitablement. "C’était un coup de poker. Chacun savait qu’il s’agissait d’un joueur de caractère. Certains ont cru au coup du siècle. Malheureusement, c’est un échec, pas une plus-value." Mettre toute la faute sur le duo Celestini-Balotelli, Johann Lonfat s’en garde bien : "J’ai toutefois été surpris par le choix d’une mise à l’écart temporaire de Fabio. Sa réintégration me semble impossible." "Dans cette équipe, il manque des leaders, Kevin Fickentscher excepté (ndlr : l’actuel gardien remplaçant)", poursuit l’ex-international (24 sélections, 1 but). "On ne trouve que de bons petits soldats, pour la majorité bien payés, qui attendent que les choses se passent. Il n’y aura pas de futur chef d’entreprise parmi eux!" Titiller l'amour-propre En Coupe de Suisse puis en championnat, toujours face à Lugano, Christian Constantin effectuera son septième intérim. "Tant mieux, si ce choix s’accompagne d’un électrochoc", estime encore Lonfat. "Christian a cette capacité de titiller l’amour-propre, de piquer les joueurs. Au niveau du contenu, je m’attends à un jeu proche de celui de Paolo Tramezzani avec une forte assise défensive et un football basé sur la contre-attaque et les deuxièmes ballons." "La balle est dans le camp des joueurs. A eux de réagir. Mais si cela devait mal se passer, je ne serais pas choqué de voir certains être écartés du groupe", conclut Johann Lonfat.