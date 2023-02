Atlanta victorieux ++ Hischier décisif

Le "QB", qui a également fini en tête du nombre de touchdowns à la passe (41), a conduit les Chiefs à la première place de la Conférence américaine avec 14 victoires et 3 défaites. Lors des play-off, Mahomes a surmonté la douleur résultant d'une entorse à une cheville pour guider son équipe à la qualification contre les Jaguars et les Bengals.

Atlanta affiche ainsi à nouveau un bilan équilibré, avec 28 victoires pour 28 défaites. Les Hawks n'ont par ailleurs pas non plus aligné jeudi leur nouvelle recrue Saddiq Bey (14,8 points par match en 2022/23). Celui-ci débarque de Detroit dans le cadre d'un échange concernant trois équipes qui a vu Atlanta céder cinq deuxièmes tours de draft à Golden State.

Troisième meilleur compteur suisse derrière Kevin Fiala (53 points) et Timo Meier (51), Nico Hischier a, lui, porté son total à 47 points (21 buts) en 50 apparitions. Sa soirée fut bien plus douce que celle de Meier, qui a terminé avec un bilan de -4 une rencontre perdue 4-1 par les Sharks sur la glace des Florida Panthers.

Les joueurs de Fischer ne sont pas parvenus à conserver leur avantage. A la 58e, Tikka arrachait l'égalisation à 5-5 en supériorité numérique avec un joueur de champ en plus. Pourtant, Hischier avait ajusté la transversale une minute plus tôt sur un contre. Après la prolongation où Herzog fut près de donner la victoire aux Suisses, la série des tirs aux buts a tourné en faveur des Finlandais auteur d'une réalisation alors que les cinq tireurs suisses ont échoué.

Puis ce fut une déferlante au début de la deuxième période. Chaque palet touché par un Suisse semblait destiné à se transformer en but. Calvin Thürkauf donnait l'avantage à la sélection helvétique après 14'' de jeu seulement. Moins de 3 minutes plus tard, elle menait 4-1. Un avantage de courte durée puisque Arttu Ruotsalainen (Kloten) réduisait le score dans la minute suivante.

Le maillot jaune et mauve no 24 de Kobe Bryant a été vendu par une personne voulant rester anonyme.

"L'image de Kobe portant ce maillot en particulier est passée dans la culture populaire, a été réimprimée sur des façades, des livres, des journaux et est devenue un symbole de sa détermination sans faille et sa passion qui résonne dans le monde entier", s'est félicité M. Wachter.

A 5,8 millions de dollars (5,35 millions de francs), tel qu'annoncé par Sotheby's à l'issue d'une vente qui s'est achevée en ligne jeudi à New York, le prix dépasse les 3,7 millions de dollars, en 2021, pour un maillot de la star des Los Angeles Lakers aux cinq titres de NBA et deux médailles d'or olympiques.

Il s'agit du troisième prix le plus élevé pour un maillot de sport après ceux de Michael Jordan et Diego Maradona.

Cinq jours après son exploit de Trèves contre Alexander Zverev, Marc-Andrea Hüsler quitte Montpellier avec le sentiment d'être vraiment capable d'inquiéter les meilleurs joueurs du monde. On rappellera, en effet, que Holger Rune avait terminé l'année 2022 en trombe avec une finale à Bâle et, surtout, un titre au Masters 1000 de Paris-Bercy.

Tête de série no 1 du tableau, Holger Rune (ATP 9) s'est imposé 7-6 (7/5) 6-2 devant le no 1 suisse en huitième de finale du tournoi ATP 250 de Montpellier. Il tient ainsi sa revanche face à un adversaire qui l'avait battu l'automne dernier en finale du tournoi de Sofia.

Pour justifier son choix, le Valaisan d’origine neuchâteloise a expliqué que le format ne lui convenait pas puisqu’il était similaire à celui d’il y a deux ans. Un format qui ne favorise pas les meilleurs athlètes puisque le retard maximum entre la première et la deuxième manche ne peut pas dépasser 0"50.Il sera donc présent vendredi prochain pour le géant et dimanche pour le slalom.

Le "quatre" suisse éliminé de la course aux médailles

Image: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Aux Championnats d'Europe sur piste à Granges, le "quatre" suisse masculin n'a pas montré la progression attendue et s'est retrouvé éliminé par la Belgique dans le tour principal.

Le quartette formé de Valère Thiébaud, Alex Vogel, Noah Bögli et Claudio Imhof n'a pas convaincu comme la veille. En 3'57''059, les quatre poursuiteurs n'ont été que quatre dixièmes de seconde plus rapide que mercredi (3'57''463). Avec ce nouveau temps, ils ont concédé plus de 5 secondes à leur adversaire, la Belgique et ont dû se contenter de la 7e place.

L'entraîneur national Mickaël Bouget s'est montré déçu par la performance, mais la défection de dernière minute de Simon Vitzthum n'a pu être compensée. Avec le Thurgovien, les Suisses avaient arraché la médaille d'argent aux Européens il y a dix-huit mois sur la même piste soleuroise. Victime d'une fracture de la clavicule à la suite d'une chute à l'entraînement, il a largement fait défaut. "Il nous manque de la profondeur pour pouvoir cacher un forfait d'un coureur de l'acabit de Simon Vitzthum, explique Bouget. Mais il n'y a pas que ça. Nous savons que nous devons rouler plus vite et que nous pouvons rouler plus vite."

Reusser a aimé

Le quatre suisse dames avec Marlen Reusser, Fabienne Buri, Jasmin Liechti et Aline Seitz a facilement dominé l'Espagne pour assurer la sixième place. Elles ont très légèrement amélioré leur record de Suisse de trois centièmes (4'21''751).

Reusser tirait un bilan positif après la course: "J'ai beaucoup appris et j'ai pris beaucoup de plaisir et je crois qu'on a vu que ce projet a du potentiel".

Comment l'équipe va se développer dans le futur ? La question reste ouverte. "Nous savons maintenant où nous nous situons. Nous allons analyser nos perspectives dans l'optique d'une qualification pour les Jeux olympiques. Et après nous déciderons de la suite des opérations", précise Patrick Müller, le chef de la performance à Swiss Cycling.