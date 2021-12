Atlético Mineiro champion du Brésil +++ Meier cartonne en NHL

Premier titre depuis 50 ans pour l'Atlético Mineiro Image: KEYSTONE/EPA/WALMIR CIRNE L'Atlético Mineiro de Hulk et Diego Costa a remporté jeudi le Brasileirao, le championnat brésilien, pour la première fois en 50 ans. L'équipe de Belo Horizonte brise ainsi l'hégémonie de Flamengo. La formation dirigée par Alexi Stival "Cuca" a obtenu son deuxième titre après celui de 1971, grâce à une victoire contre Bahia 3-2 à Salvador de Bahia lors d'une remontée épique deux matches avant la fin de la compétition. Avec 81 points en 36 matchs, elle devance de 11 points le Flamengo, deuxième du classement, qui avait remporté les deux dernières éditions de la compétition. Après un mauvais début de saison, l'Atlético Mineiro a réussi à se ressaisir et a dominé la compétition à partir de la 15e journée. Ce titre de champion récompense les investissements financiers des "Mineiros" dans des joueurs mondialement convoités pour mettre fin au règne de Flamengo.

9 points en 5 matches pour Meier Timo Meier est intenable cette saison Image: KEYSTONE/AP/Jim McIsaac Timo Meier continue d'enquiller les points cette saison en NHL. L'Appenzellois a signé deux assists jeudi dans une partie gagnée 2-1 après prolongation par les Sharks face aux New York Islanders, réalisant ainsi un troisième match consécutif à deux points. Auteur de deux buts dans chacune de ses deux précédentes sorties, Timo Meier a réussi 9 points dans ses cinq derniers matches. Avec 24 unités (11 buts, 13 assists) en 18 parties disputées dans cet exercice 2021/22, il pointait jeudi soir au 14e rang du classement des compteurs de la Ligue. L'attaquant appenzellois, dont le prochain but sera le 100e en saison régulière, s'est notamment montré décisif en prolongation. Servi par Erik Karlsson sur un 2 contre 1, il a rendu le puck au défenseur suédois en se retournant, signant une passe lumineuse depuis derrière la cage. Cette victoire, acquise après 39'' en "overtime", est la troisième d'affilée pour San Jose. Les Sharks ont aussi infligé une neuvième défaite consécutive aux Islanders, dont les deux derniers matches avaient été reportés en raison de cas de Covid-19. Josi et les Preds "blanchis" Deuxième meilleur pointeur suisse de la saison, Roman Josi (20 points) est en revanche resté "muet" pour un troisième match consécutif. Le défenseur bernois des Predators a pourtant tout tenté jeudi, réussissant 9 tirs cadrés dans un match perdu 2-0 par Nashville face à Boston. Les autres Helvètes engagés jeudi en NHL ne se sont pas non plus illustrés. Mais la soirée fut tout de même douce pour Kevin Fiala et Minnesota: Le Wild a décroché son cinquième succès de rang en dominant 5-2 les Devils de Nico Hischier et de Jonas Siegenthaler, qui ont perdu sept de leurs neuf derniers matches.

Record pour les Grizzlies, qui écrasent le Thunder de 73 points Aldama (7) et les Grizzlies ont battu le Thunder avec une marge record de 73 points Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Memphis a écrasé jeudi Oklahoma City avec un écart de 73 points (152-79), le plus grand de toute l'histoire de la NBA. Les Grizzlies, pourtant privés de leur meilleur joueur Ja Morant, blessé, ont compté jusqu'à 78 longueurs d'avance! La franchise du Tennessee devient aussi la première équipe à gagner un match en NBA avec un avantage de plus de 70 points. Le précédent record était un écart de 68 unités (148-80) obtenu par les Cleveland Cavaliers contre le Miami Heat le 17 décembre 1991. Jaren Jackson a mené l'assaut avec 27 points, aidé par l'ailier fort espagnol Santi Aldama, auteur de 18 points et 10 rebonds. Au total, neuf joueurs des Grizzlies ont marqué plus de dix points, dont trois seulement faisaient partie du cinq de base. Quant au Thunder, son nouveau record d'équipe la plus lourdement battue en NBA s'ajoute à celui, tout aussi peu glorieux, du plus lourd écart de score subi à domicile (57 points, en mai dernier contre les Indiana Pacers). Record pour les Suns aussi Phoenix a pour sa part établi un record de franchise en cueillant son 18e succès consécutif. Les Suns, finalistes des derniers play-off, se sont imposés 114-103 devant Detroit. Ils affichent un bilan de 19 victoires pour 3 défaites, le meilleur de la Ligue.

Super-G de Beaver Creek: Marco Odermatt écrase tout Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Marco Odermatt a remporté haut la main le Super-G Coupe du monde de Beaver Creek. Sur la Birds of Prey, le Nidwaldien a repoussé Matthias Mayer à 0''78 et Andreas Sander à 0''98. Il était le dernier vainqueur du Super-G disputé dans la station du Colorado en 2019. Deux ans plus tard, le Nidwaldien n'a pas abandonné sa couronne et signé son sixième succès en Coupe du monde, le troisième dans la discipline. Dans la première des quatre courses à Beaver Creek, Odermatt a écrasé la course de son talent. A l'instar d'une Lara Gut-Behrami, "Odi" possède un instinct au-dessus de la moyenne. Alors que les premiers dossards ont eu toutes les peines du monde à maîtriser le premier mur, le leader du classement de la Coupe du monde s'est glissé entre les portes tel un félin. D'une stabilité rare, l'as d'Hergiswil a livré un récital dès la mi-course après avoir été intelligent et "prudent" sur le haut du tracé. Au général, le deuxième de la saison dernière compte désormais 250 points et 70 d'avance sur Mayer. Ce n'est pas toutefois l'Autrichien qui sera le principal rival d'Odermatt pour le gros globe, mais bien Alexis Pinturault, le tenant du titre. Bon 5e, le Français n'a pas à rougir de sa performance. Les autres Suisses ont réussi des résultats conformes à leurs qualités. Gino Caviezel a surpris avec une belle 8e place. Moins bon en Super-G qu'en descente, Beat Feuz s'est classé au 10e rang. Absent à Lake Louise car non vacciné, Urs Kryenbühl a pris la 13e place pour sa première course après sa terrible chute à Kitzbühel. De plus en plus solide dans cette discipline avec une 9e place à Kitzbühel et une 7e à Garmisch la saison dernière, Loïc Meillard est passé à côté d'un gros coup. Parti comme une bombe, le skieur d'Hérémence a commis une immense erreur après trente secondes de course. Un coup de frein rédhibitoire qui l'a relégué au 22e rang provisoire à 2''82.

Coupe Davis: Medvedev envoie les Russes dans le dernier carré Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Daniil Medvedev (ATP 2) a gagné 6-4 6-4 son simple contre le Suédois Mikael Ymer (ATP 94) à Madrid. Il a qualifié la Russie pour les demi-finales de la Coupe Davis où elle affrontera l'Allemagne. Auparavant, Andrey Rublev (ATP 5) avait battu beaucoup plus difficilement l'aîné des frères Ymer, Elias (ATP 171) en trois sets, 6-2 5-7 7-6 (7/3). Les Russes atteignent le dernier carré sans avoir à jouer le double. Medvedev impérial Trois matches joués, trois matches gagnés, le tout sans perdre le moindre set. Medvedev est impérial depuis le début de la compétition, même s'il a semblé fatigué jeudi, commettant beaucoup de fautes directes (20), y compris des doubles fautes (9) avec 58% de premières balles seulement pour ce grand serveur. Mais son adversaire était trop tendre pour profiter des difficultés du vainqueur du dernier US Open et les Russes retrouveront samedi les demi-finales, comme en 2019. Cette année-là, sans Medvedev, ils avaient battu la Serbie de Novak Djokovic au tie break (10/8) du troisième set du double décisif. Les Russes avaient ensuite perdu face au Canada. Cette année, c'est une équipe allemande sans son no 1 Alexander Zverev qui se dressera de l'autre côté du filet. La 100e du capitaine Par ailleurs, le capitaine Shamil Tarpischev a fêté par une victoire sa 100e rencontre de Coupe Davis sur le banc de la Russie Tarpischev a été nommé capitaine de l'Union soviétique pour la première fois en 1974. Il est de loin le capitaine le plus capé de l'histoire de la compétition. L'autre demi-finale opposera vendredi la Serbie de Novak Djokovic à la Croatie.

World Tour: Mark Cavendish va prolonger avec son équipe actuelle Image: KEYSTONE/EPA Mark Cavendish (36 ans) "va prolonger d'un an" le contrat le liant à Deceunink-Quick Step. L'annonce émane du patron de l'équipe belge, Patrick Lefévère, sur le site internet de la télévision Sporza. "C'est fait avec Mark. Il ne manque que la signature, mais ce sera bientôt en ordre et il restera une année supplémentaire avec nous", a assuré le manager de la formation qui deviendra Quick Step-Alpha Vinyl la saison prochaine. "Mark souhaitait une prolongation de contrat. Je ne pouvais pas lui refuser cela", a-t-il poursuivi. Convalescence Cavendish est actuellement en convalescence après s'être fracturé deux côtes lors des Six jours de Gand, il y a dix jours. L'ancien champion du monde britannique participera toutefois au stage de son équipe dès lundi à Calpe, en Espagne. Après quelques années en mode mineur, Cavendish avait signé un retour fracassant au premier plan lors du dernier Tour de France, y remportant le maillot vert ainsi que quatre étapes. Cela lui avait permis d'égaler le record de succès (34) sur la Grande Boucle détenu par le légendaire champion belge Eddy Merckx.

Eriksen reprend l'entraînement au Danemark Image: KEYSTONE/AP Getty Pool Le meneur de jeu danois Christian Eriksen, éloigné des terrains depuis son impressionnant arrêt cardiaque lors du premier match de son pays à l'Euro, a repris l'entraînement. Officiellement sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en 2024, Eriksen, 29 ans, est actuellement à Odense, où il a fait ses débuts et possède encore une résidence. Le 12 juin à Copenhague, il s'était écroulé en plein match, victime d'un arrêt cardiaque. "Nous sommes (...) heureux qu'il nous ait demandé s'il pouvait reprendre l'entrainement à Ådalen", le centre d'entraînement d'OB (Odense Boldklub, 1re division danoise), se réjouit le responsable sportif du club, Michael Hemmingsen, dans les colonnes du quotidien B.T. D'après le journal, Eriksen s'est entraîné mercredi dès 08h00 avec un coach. Selon ces sources, le milieu de terrain se concentre principalement sur des exercices physiques, mais s'entraîne également avec un ballon. "Nous sommes très heureux que Christian Eriksen entretienne sa forme ces jours-ci sur nos terrains", s'est félicité M. Hemmingsen. Eriksen était retourné en Italie en août, quelques semaines après s'être fait implanter un défibrillateur, dispositif pour prévenir le risque de mort subite. Mais le revoir sur une pelouse de Serie A reste pour le moment improbable, dans la mesure où le port d'un pacemaker est, en Italie, une contre-indication à la pratique du football professionnel. L'Inter avait indiqué cet été que son joueur allait "suivre le programme de rééducation préparé par des spécialistes à Copenhague", mais sans se prononcer davantage sur ses chances de rejouer en Italie. Le plus vraisemblable, à ce stade, est de voir Eriksen, s'il souhaite poursuivre sa carrière, partir à l'étranger, dans un championnat autorisant le port d'un défibrillateur. Le Corriere dello Sport a évoqué un éventuel retour à l'Ajax Amsterdam, où Eriksen a débuté en professionnel (2010-2013). L'Ajax compte un joueur également porteur d'un appareil cardiaque, l'international néerlandais Daley Blind. Cela permettrait à Eriksen de pouvoir poursuivre sa carrière, une perspective sur laquelle plusieurs spécialistes restaient toutefois très réservés cet été.

Wanders hérite du bronze et recevra sa médaille à l'Escalade Image: KEYSTONE/AP/PEDRO ROCHA Justice est rendue à Julien Wanders, deux ans après les faits. Le Genevois hérite de la médaille de bronze des Championnats d'Europe de cross 2019, qui lui sera remise dimanche à l'Escalade. Une petite cérémonie officielle est prévue dans le cadre de la 43e édition de la course sur route genevoise, lors de laquelle Wanders tentera de remporter une quatrième victoire d'affilée. La 3e place de l'athlète du Stade Genève aux Européens de cross 2019 à Lisbonne est désormais officiellement validée par European Athletics. Wanders récupère la médaille après la disqualification pour dopage du vainqueur, le Suédois Robel Fsiha. Ce dernier avait été contrôlé positif à l'issue d'un contrôle effectué le mois précédant la course et suspendu pour quatre ans au printemps 2020. Cette médaille est la première remportée par Wanders au plan international, toutes disciplines confondues (piste, cross, route). L'athlète âgé de 25 ans s'est forgé une solide réputation grâce à ses formidables chronos - il détient les records d'Europe du 10 km sur route et du semi-marathon - mais a souvent peiné à confirmer en Championnat et dans les compétitions majeures. Ce premier podium valide son talent et s'inscrit dans une logique. Wanders s'envole ce jeudi du Kenya, où il s'entraîne, pour rejoindre Genève. Auteur d'un magnifique hat-trick à l'Escalade de 2017 à 2019, il visera un quatrième succès d'affilée dimanche - l'édition 2020 ayant été annulée -, même s'il semble moins bien armé que les années précédentes.

Les courses de St-Moritz auront lieu Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les deux courses de Super G de la Coupe du monde dames prévues les 11-12 décembre à St-Moritz auront bien lieu. Le canton des Grisons a autorisé une mesure d'exception pour l'entrée en Suisse. Cela signifie que la quarantaine sera allégée pour les concurrentes qui débarqueront du Canada après les épreuves de Lake Louise ce week-end. La découverte d'un nouveau variant du virus Omikron avait conduit à une aggravation de la situation pandémique en Suisse. L'OFSP avait ainsi placé plusieurs pays sur une liste, obligeant les voyageurs à une quarantaine de dix jours. Le Canada y figurait depuis le 29 novembre. Ainsi, le flou régnait sur l'organisation des deux Super-G de St-Moritz. Désormais, le cas est réglé puisque le canton des Grisons a donné son feu vert à une mesure d'exception pour l'entrée en Suisse des skieuses du circuit de la Coupe du monde. Elles pourront voyager en direction de St-Moritz sans s'astreindre à une quarantaine de dix jours. Actuellement, les dispositions exactes qui accompagnent cette mesure d'exception sont examinées. Le Comité d'organisation va communiquer dès que tous les aspects de la sécurité seront assurés, explique Swiss-Ski dans un communiqué. Quid par exemple des spectateurs au bord de la piste ?

Qui sera élu "Sportive" et "Sportif" suisses de l'année ? Image: Keystone/ENNIO LEANZA Les meilleurs sportives et sportifs suisses de l'année seront honorés le dimanche 12 décembre lors de la cérémonie des Sports Awards. Les médaillés olympiques et 3 stars du ski sont parmi les nommés. Les six finalistes de chaque genre se battront pour la succession de Mujinga Kambundji et du lutteur suisse Christian Stucki, qui furent les derniers sportifs suisses désignés en 2019, avant l'apparition de la pandémie du coronavirus. Kambundji figure également cette année parmi les athlètes nommés. Elle est accompagnée de Ajla Del Ponte, autre sprinteuse de niveau mondial. Belinda Bencic (tennis), Nina Christen (tir) et Jolanda Neff (cyclisme VTT), les trois championnes olympiques à Tokyo, sont, sans surprise, nommées pour le titre suprême. Cette prestigieuse liste est complétée par la double championne du monde de ski, Lara Gut-Behrami. Desplanches comme Dagon ? Chez les messieurs, prédominance des sports d'été même si les deux skieurs Beat Feuz et Marco Odermatt ont trouvé leur place dans la liste du futur "Sportif suisse" de l'année. On retrouve donc les nageurs Jérémy Desplanches et Noè Ponti, tous deux médaillés de bronze aux JO, ainsi que les cyclistes VTT Mathias Flückiger et Nino Schurter. Relevons que si Desplanches était couronné, il serait le 2e nageur après Etienne Dagon en 1984 à être élu. Depuis seuls deux Romands ont décroché la couronne: Didier Cuche (deux fois) et Stan Wawrinka. Tous les vainqueurs seront récompensés lors d'un gala TV le 12 décembre (dès 20h05 sur RTS2) dans les studios de la SRF à Zurich. Les téléspectateurs peuvent voter au cours de l'émission. La présélection des candidats a été réalisée par les sportives et sportifs suisses d'élite ainsi que par les médias sportifs. La période élective courait du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Les résultats de la présélection (médias et sportifs d'élite) comptent pour deux tiers, le vote pendant l'émission pour un tiers. Outre la "Sportive" et le "sportif" suisses de l'année, l'émission couronnera la meilleure équipe, le sportif paralympique, l'entraîneur et le MVP, ainsi que le meilleur talent.

Des stars du tennis saluent la WTA pour son retrait de Chine Image: KEYSTONE/AP/Andy Brownbill Une décision lourde mais une décision saluée: des grands noms du tennis ont chaleureusement accueilli la décision de la WTA, qui gère le circuit féminin de tennis, de suspendre les tournois en Chine. Une action en soutien à la joueuse Peng Shuai qui a accusé un ex-haut dirigeant chinois d'agression sexuelle. En réponse, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a dénoncé jeudi "toute politisation du sport". La WTA a pris cette initiative en raison, selon son président Steve Simon, des "doutes sérieux" quant à la liberté de mouvement de la joueuse de 35 ans, ex-lauréate de Wimbledon et Roland-Garros en double. Dans un communiqué virulent, il a annoncé mercredi soir "la suspension immédiate de tous les tournois WTA en Chine, y compris Hong Kong". Position saluée Cette position ferme a été saluée par de nombreuses vedettes. Pour Billie Jean King, douze tournois du Grand Chelem en simple à son palmarès, la WTA "est du bon côté de l'histoire". "Quel leader", a de son côté écrit sur Twitter la Française Alizée Cornet à l'adresse de Steve Simon. "Je soutiens complètement la position de la WTA parce qu'on n'a pas assez d'informations" sur Peng Shuai, a affirmé de son côté le no 1 mondial Novak Djokovic, tandis que Roger Federer et Rafael Nadal n'ont pas réagi à ce dernier développement. Martina Navratilova, deuxième joueuse la plus titrée du tennis féminin, a salué jeudi la WTA pour sa "position courageuse" où "nous faisons passer les principes avant les dollars". Elle a également interpellé le Comité international olympique (CIO): "je peux à peine vous entendre!", a lancé l'ex-championne, accusant l'organisation d'être trop discrète depuis le début de l'affaire. "Quelle autre organisation sportive, culturelle, politique et des droits de l'homme rejoindra et collaborera avec la WTA ? C'est une route difficile, mais c'est la bonne", a écrit l'Américaine Pam Shriver, victorieuse de 21 tournois du Grand Chelem en double, sur Twitter. Risque financier Le retrait décidé par la WTA pourrait coûter à terme des millions de francs à l'organisation, car la Chine constitue l'un de ses plus gros marchés. L'ex-no 1 mondial Andy Roddick a souligné le risque pris selon lui par Steve Simon: "Bien agir est bien plus facile quand ça ne coûte rien. Respect." Le pays asiatique n'a toutefois pas accueilli de tournois WTA récemment en raison du Covid-19 et n'en aurait vraisemblablement pas organisé dans un proche avenir. Lors de la saison 2019, la dernière à ne pas avoir été touchée par l'épidémie, dix tournois avaient été organisés en Chine, dont les Masters féminins de fin d'année qui, avec 14 millions de dollars, avaient été mieux dotés financièrement que leurs équivalents masculins. "J'espère que les dirigeants du monde vont continuer à se manifester pour que justice soit rendue à Peng et à toutes les femmes, quelles qu'en soient les conséquences financières", a souligné Steve Simon dans son communiqué. Début novembre, dans un message publié sur le réseau social chinois Weibo, Peng Shuai s'était épanchée longuement sur sa relation avec l'ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli, marié et de 40 ans son aîné. Peng Shuai dit également avoir, il y a trois ans, après la retraite de Zhang Gaoli, "accepté" un nouveau rapport sexuel avec lui, mais avoir "pleuré" et s'être sentie "forcée" de le faire après l'insistance du dirigeant. De nombreuses stars du tennis mondial, de Chris Evert à Naomi Osaka, plusieurs pays occidentaux comme la France et les Etats-Unis, mais aussi l'Union européenne et l'ONU, ont déjà demandé à Pékin de clarifier le sort de Peng Shuai.

Olten obtient le droit à la promotion Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Si Olten est sacré champion de Swiss League, il aura le droit d'évoluer en National League la saison prochaine. La National League SA a donné son feu vert au dossier de promotion du club soleurois. Olten est en tête du classement de la Swiss League avec vingt victoires en vingt-trois matches. Les Soleurois comptent six points d'avance - aux points perdus - sur le tout aussi ambitieux Kloten. Tous les autres clubs comptent déjà 20 ou plus de points de retard. Si Olten et Kloten - ou un autre club dont le dossier a été accepté, on parle de La Chaux-de-Fonds et de Viège - atteignent la finale des play-off au printemps, la National League sera alors augmentée de treize à quatorze équipes. Il n'y aura, en effet, aucun relégué en Swiss League.

Un assist et la victoire pour Suter Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Pius Suter a inscrit un point au cours d'un quatrième match consécutif mercredi en NHL. L'attaquant zurichois s'est fait l'auteur d'un assist lors d'un match gagné 4-3 aux tirs au but par Detroit face à Seattle. Suter a été crédité d'une mention d'assistance sur le 1-0, inscrit en supériorité numérique par Robby Fabbri à la 25e minute. Il affiche désormais 11 points (5 buts, 6 assists) en 24 matches joués cette saison, dont 4 dans ses quatre dernières sorties. Les Red Wings ont cueilli mercredi leur quatrième succès d'affilée, le 12e en 24 sorties, grâce notamment au 10e but de leur "rookie" suédois Lucas Raymond. Ils ont forcé la décision au "shootout" sur sur des réussites de Dylan Larkin et Adam Erne.

Atlanta s'impose sur le fil chez les Pacers Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Atlanta a parfaitement réagi après sa défaite subie samedi dernier face aux Knicks, qui avaient mis fin à la série de sept victoires des Hawks. Clint Capela et ses coéquipiers sont allés s'imposer 114-111 sur le parquet des Indiana Pacers mercredi en NBA. La franchise géorgienne a souffert jusqu'au bout avant de cueillir son troisième succès d'affilée à l'extérieur, le quatrième en huit matches joués loin de ses bases cette saison. Le ballon perdu par Trae Young à 9''1 du "buzzer", à 112-111, aurait pu coûter cher. Les Pacers ont été victimes d'une mauvaise décision des arbitres dans les derniers instants, estime leur coach Rick Carlisle. Selon ce dernier, une faute aurait dû être sifflée à l'encontre du Hawk Kevin Huerter sur le "layup" de Chris Duarte à 5''6 de la fin. Duarte a manqué sa tentative. Trae Young a capté le rebond qui suivait, convertissant les deux lancers-francs dont il a bénéficié à 1''2 du terme de cette partie après une faute commise par Domantas Sabonis pour assurer la victoire des Hawks. Le meneur d'Atlanta a d'ailleurs brillé mercredi, manquant de peu le triple double (33 points, 10 passes décisives, 8 rebonds). Clint Capela (8 points, 9 rebonds, 4 assists, 2 contres) s'est pour sa part montré plus discret, terminant d'ailleurs la partie avec le plus mauvais différentiel de son équipe (-15).