Bach «très troublé» par Valieva ++ Gu titrée en half-pipe

Fiva gagne les qualifications, Regez 7e Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Alex Fiva a frappé fort dans les qualifications de l'épreuve olympique vendredi à Pékin. Le champion du monde 2021 a signé le meilleur temps. Leader de la Coupe du monde, le Bernois Ryan Regez s'est quant à lui classé 7e. Quatrième skieur à s'élancer sur le parcours du Genting Snow Park, Alex Fiva a devancé de 0''34 son dauphin russe Igor Omelin grâce à une excellente glisse. Ryan Regez, qui reste sur deux succès à Idre Fjäll, a concédé 0''50 au Grison de 36 ans pour prendre la 7e place. Les deux autres Suisses engagés se sont montrés moins convaincants dans ce "Seeding Run", qui sert à désigner les têtes de série en vue de la phase à élimination directe prévue dès 7h heure suisse. Joos Berry a réalisé le 21e chrono à 1''49, le Vaudois Romain Détraz terminant 27e à 1''75.

Bach "très troublé" par la prestation de Kamila Valieva Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Le président du CIO Thomas Bach a indiqué avoir été "très troublé" par la prestation sur la glace de Kamila Valieva. Au coeur d'une retentissante affaire de dopage et visiblement éprouvée, la Russe fut incapable d'évoluer à son niveau habituel dans le programme libre des JO jeudi, chutant à plusieurs reprises. M. Bach a également indiqué lors de cette conférence de presse qu'il n'avait pas "beaucoup confiance" en l'entourage de Kamila Valieva. Il regrette notamment sa froideur et son attitude à l'égard de la favorite de l'épreuve féminine après la compétition, qui a terminé au 4e rang. "J'étais très troublé hier quand j'ai regardé à la TV (le programme libre de patinage artistique). J'ai vu une performance où on a vu la pression sur ses épaules. Ma carrière fait que je sais ce qu'est la pression, mais celle-ci était au-dessus de ce je peux me représenter", a-t-il déclaré. Stress immense "La voir craquer sur la glace, pleurer et essayer de finir son programme était difficile. Dans chaque mouvement, son langage corporel, on voyait le stress immense", a poursuivi le patron de l'instance olympique. "Elle aurait sûrement préféré quitter la glace et laisser tout cela derrière elle". "Et comment elle fut reçue par son entourage en sortant de la glace... C'était glacial, au lieu d'essayer de l'aider et de la réconforter. On sentait la distance et en interprétant son langage corporel (réd: de son entraîneure) c'était dédaigneux. Comment peut-on être si froid avec son athlète ?", a déploré M. Bach. "Cela ne me donne pas confiance dans son entourage, indépendamment de ce qui a pu se passer ou va se passer dans le futur, comment (est-il possible de) traiter une athlète mineure de 15 ans comme cela ?", a-t-il conclu.

Eileen Gu logiquement titrée en half-pipe Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Sacrée en Big Air et 2e du slopestyle derrière Mathilde Gremaud, Eileen Gu a cueilli son deuxième titre olympique vendredi à Pékin. La Chinoise s'impose encore un peu plus comme l'une des grandes stars de ces Jeux avec ce triplé inédit en ski freestyle. Née en Californie d'un père américain et d'une mère chinoise, la skieuse de 18 ans, objet de toutes les attentions dans le pays organisateur, a survolé comme attendu sa discipline de prédilection. Elle a obtenu 95,25 points pour son meilleur run, loin devant les Canadiennes Cassie Sharpe, championne olympique 2018 et 2e avec 90,75 points, et Rachael Karker (3e avec 87,75 points). Championne du monde en titre du half-pipe, la double médaillée d'or des JOJ de Lausanne 2020 dispose d'une marge conséquente sur la concurrence dans cette discipline dont elle s'est déjà adjugé le Globe de cristal cette saison en s'imposant lors de chacune des étapes de Coupe du monde qu'elle a disputées. Deux runs de qualité A l'issue des qualifications, Eileen Gu disait être "fatiguée" par l'enchaînement des épreuves depuis le début de la quinzaine olympique, après avoir soufflé l'or à la Française Tess Ledeux sur le Big Air, épreuve qui faisait son entrée au programme des Jeux en ski, et arraché au mental l'argent du slopestyle. L'adolescente a tout de même encore réussi vendredi à produire deux runs de grande qualité dans le "demi-tube" du snowpark de Zhangjiakou, baigné de soleil mais balayé par un vent glacial après les chutes de neige de la veille. Ses sauts, d'une amplitude unique chez les femmes, ont fait frissonner de plaisir les bénévoles et les quelques spectateurs chinois invités, pour une ambiance rare depuis le début de ces Jeux sous bulle sanitaire.

Europa League: les Glasgow Rangers s'imposent 4-2 à Dortmund Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Le Borussia Dortmund ne s'attendait pas à ça: en barrages aller de l'Europa League, le BVB a perdu 4-2 chez lui contre les Glasgow Rangers, hypothéquant ainsi ses chances de qualification. Gregor Kobel et Manuel Akanji (remplacé à la 55e) ont vécu une rencontre bien compliquée, à l'instar de toute leur équipe. Le Borussia, qui a semblé moins concerné que les visiteurs écossais, s'est écroulé en l'espace de quelques minutes. Les Rangers - sans Cédric Itten pas sur la feuille de match - ont marqué par Tavernier (38e/pen), Morelos (41e/54e) et Lundstram (49e). Bellingham (51e) et Guerreiro (82e) ont répliqué, mais il faudra un immense exploit au retour à Ibrox Park pour que les Allemands poursuivent leur parcours européen. Nul au Camp Nou L'autre affiche de la soirée n'a pas connu de vainqueur. Barcelone et Naples ont fait match nul 1-1 au Camp Nou. Zielinski a ouvert le score pour les Italiens, le Barça égalisant sur penalty par Ferran Torres (59e). Les Catalans ont nettement dominé, mais ils ont raté trop d'occasions nettes.

Tournoi WTA de Dubai: Jil Teichmann battue en quarts de finale Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Jil Teichmann (WTA 35) a été éliminée en quarts de finale du tournoi WTA 500 de Dubai. La Seelandaise a subi la loi de la Russe Veronika Kudermetova (WTA 31), victorieuse 6-2 5-7 6-4 en 2h25. Cette partie a été très serrée, les deux joueuses prenant tour à tour l'ascendant. Après un set initial nettement en faveur de la Russe, la Suissesse s'est bien reprise pour égaliser à une manche partout. Le troisième set a d'abord vu Kudermetova mener 2-0, avant la réaction de Teichmann qui a marqué trois jeux consécutifs. La Russe a fini par prendre le meilleur en réalisant le break qui lui a permis de servir pour le match. Bilan positif La Seelandaise n'a donc pas réussi à se hisser dans le dernier carré, comme l'an passé. Elle peut néanmoins tirer un bilan positif de son tournoi, car ses résultats récents ne sont pas au niveau qu'elle espère. Depuis mars 2021, elle n'avait ainsi franchi plus qu'un tour à une seule reprise, lors de sa finale au Masters 1000 de Cincinnati. Avant de venir à Dubai, elle n'avait gagné qu'un seul match cette année, au premier tour de l'Open d'Australie. Lundi prochain, la Suissesse devrait reculer au 41e rang de la hiérarchie.

David Guion succède à Petkovic à Bordeaux David Guion, ici sous le maillot de Reims. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI David Guion a été nommé entraîneur des Girondins de Bordeaux jusqu'à la fin de la saison, a annoncé jeudi le club, lanterne rouge de la Ligue 1. L'ex-entraîneur de Reims, 54 ans, remplace l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse Vladimir Petkovic, limogé pour insuffisance de résultats. David Guion "va pouvoir apporter toute son expérience et son expertise du football français (plus de 100 matches de L1). De vrais atouts dans la perspective du maintien du club dans l'élite du Championnat de France", a assuré girondin, qui détient la pire défense des cinq grands championnats européens (61 buts encaissés en 24 journées). Après des débuts comme entraîneur au SO Chambéry (CFA 2) en 2010 puis à l'AS Cannes (CFA) en 2011, cet ancien défenseur avait permis au Stade de Reims de monter en 2018 en première division en étant sacré champion de France de Ligue 2. Il avait reçu cette même année la distinction de meilleur entraîneur de Ligue 2.

Valieva craque sous la pression, Paganini en retrait Anna Scherbakova, nouvelle championne olympique. Image: KEYSTONE/EPA ANSA La Russe Anna Shcherbakova a été sacrée championne olympique jeudi à Pékin, où sa compatriote Kamila Valieva, au coeur d'une embarrassante affaire de dopage, a craqué et échoué au pied du podium. En tête après le programme court, Valieva (15 ans), autorisée à concourir à la dernière minute, a manqué plusieurs réceptions de saut lors de son programme long et n'a totalisé que 224,09 points. Shcherbakova, championne du monde en titre, s'impose avec un total de 255,95 points, devant une autre Russe, Alexandra Trusova (251,73), et la Japonaise Kaori Sakamoto (233,13). Alexia Paganini loin des meilleures Le programme libre s'est soldé par une déception pour Paganini. La jeune femme de 20 ans a encore reculé de trois positions par rapport au programme court et a terminé la compétition à la 22e place. Avec 168,91 points, La Grisonne est restée bien en deçà de son meilleur score de 192,88, qu'elle avait réalisé lors des Championnats d'Europe de Graz en 2020, compétition dont elle avait pris la 4e place. Depuis lors, Paganini est à la recherche de son meilleur niveau. Elle a fait moins bien à Pékin qu'à Pyeongchang il y a quatre ans (21e).

Ralph Pfäffli: "Du jamais-vu" Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'indignation régnait dans le camp suisse et au-delà après la disqualification de Fanny Smith en finale du skicross des JO. L'entraîneur national Ralph Pfäffli a parlé d'une "journée noire". L'épreuve s'est conclue dans la confusion après la douche glacée subie par Fanny Smith, privée de la médaille de bronze après coup par le jury pour "un contact intentionnel" (avec sa concurrente, l'Allemande Daniela Maier, finalement 3e) tout sauf évident aux yeux de nombreux spécialistes et observateurs. Ralph Pfäffli a répété sur tous les tons que la manoeuvre reprochée à Fanny Smith n'avait rien d'intentionnel. "Personne ne comprend cette décision. Il y a eu touchette, un contact entre les skis à une vitesse de 50 ou 60 km/h alors que les concurrentes étaient chahutées à l'approche d'un saut. Parler d'un contact intentionnel de la part de Fanny Smith relève d'un non-sens absolu. Je crois que même pas Daniela Maier n'a envisagé ne serait-ce qu'un instant qu'il y ait eu une infraction au règlement. S'il avait dû y en avoir une, elle serait plutôt à mettre sur le compte de Marielle Thompson, qui a gêné du bras Fanny Smith dans le virage précédent", a expliqué le coach. "Quelqu'un du snowboard" Selon lui, "le jury n'a toujours pas compris qu'une simple touchette des skis peut avoir une grande influence sur la conduite de ceux-ci". Ralph Pfäffli, qui a 20 ans de carrière derrière lui, est allé jusqu'à mettre en cause la compétence des juges: "Dans le jury siège notamment un membre qui vient du snowboard. Un autre est Allemand. Est-ce que cela a eu une influence? Je ne veux pas juger." "Ce n'est pas la première fois que des décisions incompréhensibles sont prises, mais je n'ai encore jamais connu une telle immixtion du jury à ce niveau-là. En temps normal, je suis quelqu'un qui accepte les verdicts. Mais là, la pilule est très amère. Pour les quatre finalistes, le résultat à l'arrivée (avec Fanny Smith 3e) était valable. C'est une journée noire dans ma longue carrière." L'entraîneur national éprouvait de la compassion pour sa protégée: "Pour Fanny Smith, c'est brutal. Une décision aussi incompréhensible a de quoi détruire une athlète. Fanny méritait clairement la médaille. Peut-être a-t-elle payé le fait d'être depuis longtemps dans le circuit, où elle est connue pour son habileté." Ralph Pfäffli, qui examine un possible recours, craint que le temps lui fasse défaut et que les chances de succès d'une telle procédure soient bien minces.

Les Suissesses font le plein de confiance Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson Déjà qualifié pour les demi-finales du tournoi olympique féminin, le CC Aarau a pris la mesure jeudi du Japon 8-4 dans sa dernière partie du Round Robin. Les Helvètes bouclent ces qualifications avec un bilan de huit victoires en neuf rencontres. Face à la formation nippone, la skip Silvanna Tirinzoni et ses coéquipières dont la remplaçante Carole Howald, qui disputait ses premières pierres sur la glace chinoise, ont su attendre leur heure pour faire la différence. Les Argoviennes ont marqué trois points lors du neuvième end pour prendre une avance décisive et obliger les Japonaises à prendre tous les risques dans l'ultime reprise. Cette dernière n'a d'ailleurs même pas été disputée jusqu'au bout tant le retard du Japon était trop conséquent pour être rattrapé. Les curleuses à croix blanche terminent ce tour préliminaire à la première place et feront office d'épouvantail. La Suisse retrouvera d'ailleurs vendredi le Japon en demi-finale. L'autre affiche des demies opposera la Suède à la Grande-Bretagne, vendredi également.

Tiger Woods se sent en mesure de revenir sur le circuit Image: KEYSTONE/AP/Ryan Kang Tiger Woods se sent capable de revenir un jour sur le circuit professionnel, à 46 ans, mais il n'a aucune idée de la date à laquelle ce serait possible, un an après son grave accident de voiture. "Je suis en mesure de revenir, oui", a dit l'ancien numéro 1 mondial mercredi, la veille du 1er tour du Genesis Invitational dont il est l'un des parrains au Riviera Country Club. "J'aimerais pouvoir vous dire quand je rejouerai, j'aimerais le savoir, mais je ne le sais pas", a aussitôt ajouté le vainqueur de quinze Majeurs, grièvement blessé à une jambe en février 2021. "Mes activités golfiques sont très limitées. Je peux jouer des coups d'approche et putter très bien, taper des fers courts très bien aussi, mais je ne peux pas encore frapper loin, parce que je dois plus solliciter ma jambe", a-t-il précisé. "Beaucoup de chance" De quoi calmer les fans les plus enthousiastes qui rêvaient d'un retour de Woods au prochain Masters, en avril à Augusta. Il était déjà réapparu en public en décembre, avec son fils Charlie, prenant la 2e place du PNC Championship en Floride, une compétition en famille. "J'ai eu vraiment beaucoup de chance", a-t-il également rappelé, lui qui avait failli perdre l'usage de sa jambe droite dans son accident de la route. C'était plus facile qu'un tournoi du PGA Tour, car Tiger se déplaçait dans une voiturette de golf. Rien à voir avec un tournoi du circuit professionnel, qui semble pour l'instant un objectif trop compliqué, en jouant plusieurs tours d'affilée à pied. "Je continue à travailler sur la partie marche, sur la force (de mes jambes). Ça prend du temps", a aussi dit Woods. "Ce qui est frustrant, c'est que je ne peux pas fixer la feuille de route. J'aimerais être à un certain point, mais je n'y suis pas. Il faut juste que je continue à travailler". "Je progresse, oui, mais pas à la vitesse que je souhaite. Il y a aussi le facteur de l'âge. Je ne guéris pas aussi vite qu'avant, et c'est frustrant", a aussi regretté le Tigre, 46 ans.

Fanny Smith privée du bronze par le jury, Näslund titrée Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Terrible désillusion pour Fanny Smith. Troisième de la finale de skicross, la Vaudoise a été privée du bronze par les officiels pour, selon eux, une faute de ski. Sous la neige de Zhangjiakou, le titre est revenu à la Suédoise Sandra Näslund, l'argent à la Canadienne Marielle Thompson et donc le bronze à l'Allemande Daniela Maier. Après de longues minutes à revisionner la fin du run, le jury a estimé que Fanny Smith avait volontairement gêné Daniela Maier dans la dernière ligne droite. Elle-même gênée par Marielle Thompson, la Vaudoise a plaidé son cas en disant qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Sans succès. Deuxième Suissesse encore en lice au stade des quarts de finale, Talina Gantenbein a connu l'élimination, terminant 3e de sa série. Saskja Lack n'a quant à elle pas passé le cap des 8es de finale.

Le Canada tient sa revanche Les Canadiennes ont reconquis l'or olympique jeudi Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong L'équipe féminine du Canada a reconquis l'or olympique jeudi à Pékin. Les joueuses à la feuille d'érable se sont imposées 3-2 en finale face aux Etats-Unis, prenant ainsi leur revanche sur la défaite subie face à leurs éternelles rivales au même stade de la compétition il y a quatre ans à PyeongChang. Le Canada a forcé la décision durant la première moitié de cette finale, menant 3-0 à la 30e. La Team USA a sorti la tête de l'eau grâce à une réussite en infériorité numérique de Hilary Knight à la 37e minute, mais son deuxième but est tombé bien trop tard - à 13''5 de la fin - pour espérer renverser la vapeur. Tombeur de la Suisse en demi-finales (10-3), le Canada a pu compter sur l'excellente Marie-Philip Poulin (2 buts et 1 assist) pour faire la différence dans cette finale. La patrie du hockey-roi s'est ainsi offert son cinquième titre olympique chez les dames après ceux conquis en 2002, 2006, 2010 et 2014.

Fantastique doublé Gisin-Holdener en combiné Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Michelle Gisin est bien la reine du combiné. L'Obwaldienne conserve son titre olympique de Pyeongchang en devançant Wendy Holdener pour un fantastique doublé suisse. Deuxième médaille dans ces Jeux pour Michelle Gisin. Après le bronze en Super-G, la soeur de Dominique a maîtrisé le combiné avec une manche de slalom absolument parfaite pour dominer sa collègue d'1''05. Victime d'une mononucléose l'été passé, l'Obwaldienne a lutté pour revenir au plus haut niveau. Federica Brignone a pris la 3e place à 1''85. Cinquième de la descente et favorite de la compétition avec une manche de slalom piquetée par son entraîneur Mike Day, Mikaela Shiffrin n'a pas passé dix piquets! L'Américaine, en lice dans les cinq disciplines, repartira de Chine sans médaille individuelle. Troisième Suisse en lice dans ce combiné, Priska Nufer a été éliminée lors de la manche de slalom.