Bach «très troublé» par Valieva ++ La Finlande sort la Slovaquie

Ce succès s'apparente à une sensation. Braisaz-Boucher s'était classée 48e du sprint et 40e de l'individuelle à Pékin et avait déclaré forfait pour la poursuite. Elle avait une première fois fait parler d'elle avec une médaille de bronze en individuel aux Mondiaux 2019.

A Zhangjiakou, Lena Häcki a démontré encore une fois son potentiel et amélioré quelque peu le bilan extrêmement terne des biathlètes suisses jusque-là à ces Jeux. Malgré un départ parfait, elle a cependant mal géré la suite et laissé filer l'occasion de réaliser un résultat flatteur au terme des 12,5 km.

Ryan Regez et Alex Fiva ont même tout simplement signé un doublé vendredi à Pékin, offrant à la Suisse ses 13e et 14e médailles dans ces JO.

Le Grison Alex Fiva et le Bernois Ryan Regez se frotteront au Russe Sergey Ridzik et le Suédois Erik Mobaerg. Une 13e médaille est donc assurée pour la délégation helvétique, au lendemain de la disqualification de Fanny Smith.

Auteur d'un seul but dans les sept matches ayant suivi son quintuplé du 17 janvier, Timo Meier a signé jeudi ses 22e et 23e réussites de la saison, à chaque fois en supériorité numérique. Il a ainsi permis à son équipe de recoller à 3-3 à la 41e minute.

Les "Suisses" s'étaient également illustrés sur l'ouverture du score tombée à la 16e minute. Sakari Manninen fut alors le plus prompt à réagir sur un rebond accordé à la suite d'un tir de Petteri Lindbohm (ex-LHC et Bienne), après un premier assist du défenseur du GSHC Sami Vatanen.

Bach "très troublé" par la prestation de Kamila Valieva

Le président du CIO Thomas Bach a indiqué avoir été "très troublé" par la prestation sur la glace de Kamila Valieva.

Au coeur d'une retentissante affaire de dopage et visiblement éprouvée, la Russe fut incapable d'évoluer à son niveau habituel dans le programme libre des JO jeudi, chutant à plusieurs reprises.

M. Bach a également indiqué lors de cette conférence de presse qu'il n'avait pas "beaucoup confiance" en l'entourage de Kamila Valieva. Il regrette notamment sa froideur et son attitude à l'égard de la favorite de l'épreuve féminine après la compétition, qui a terminé au 4e rang.

"J'étais très troublé hier quand j'ai regardé à la TV (le programme libre de patinage artistique). J'ai vu une performance où on a vu la pression sur ses épaules. Ma carrière fait que je sais ce qu'est la pression, mais celle-ci était au-dessus de ce je peux me représenter", a-t-il déclaré.

Stress immense

"La voir craquer sur la glace, pleurer et essayer de finir son programme était difficile. Dans chaque mouvement, son langage corporel, on voyait le stress immense", a poursuivi le patron de l'instance olympique. "Elle aurait sûrement préféré quitter la glace et laisser tout cela derrière elle".

"Et comment elle fut reçue par son entourage en sortant de la glace... C'était glacial, au lieu d'essayer de l'aider et de la réconforter. On sentait la distance et en interprétant son langage corporel (réd: de son entraîneure) c'était dédaigneux. Comment peut-on être si froid avec son athlète ?", a déploré M. Bach.

"Cela ne me donne pas confiance dans son entourage, indépendamment de ce qui a pu se passer ou va se passer dans le futur, comment (est-il possible de) traiter une athlète mineure de 15 ans comme cela ?", a-t-il conclu.