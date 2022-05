Bagnaia s'impose à Jerez +++ Kariem Hussein en forme

Bagnaia s'impose devant Quartararo à Jerez Image: KEYSTONE/EPA/JOSE MANUEL VIDAL Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix d'Espagne dimanche à Jerez, décrochant ainsi sa cinquième victoire en MotoGP. L'Italien de 25 ans a devancé le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui prend seul la tête au classement du championnat du monde. Eliminé lors du GP d'ouverture au Qatar, victime d'une lourde chute lors des qualifications à Portimao il y a huit jours, Francesco Bagnaia a enfin lancé sa saison ce week-end. Auteur d'un nouveau record du circuit samedi, il a cueilli son premier succès 2022 en s'imposant avec 0''285 d'avance sur Fabio Quartararo. "C'était une course très difficile. Pecco (réd: Bagnaia) est très bien parti. J'ai essayé de le doubler dans le 1er tour mais il était super rapide. Je pensais que mon rythme était incroyable, mais ça n'a pas suffi", a expliqué Fabio Quartararo, tenant du titre, qui a décroché dimanche son troisième podium de la saison. L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) complète le podium en Andalousie où son compatriote Alex Rins (Suzuki), coleader du championnat avant cette sixième course de la saison, a fini hors des points. Aleix Espargaro, qui a terminé à plus de 10'' de Bagnaia, est désormais 2e du général à 7 points de Quartararo.

Rentrée concluante de Kariem Hussein Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Kariem Hussein a signé un retour concluant. Neuf mois après sa suspension, le champion d'Europe 2014 a bouclé son 400 m haies en 49''89 lors de sa course de rentrée à Genève. "La joie!", a répondu le Thurgovien dans l'aire d'arrivée, à la question de savoir quel sentiment l'animait au terme de son tour de piste. Son plaisir se lisait sur son visage: "Les conditions étaient parfaites, ma technique plutôt au point. Je suis au niveau des années précédentes pour ma première course, et même plus tôt dans la saison." Hussein (33 ans) avait choisi un petit meeting de catégorie C pour se remettre au travail en ce 1er mai. Trois athlètes étaient au départ. Il a gagné avec 80 m d'avance. Et il reviendra: "Je courrai à nouveau au Bout-du-Monde pour le meeting AtletiCAGenève (le 11 juin). Pour le reste, je ne connais pas encore mon programme de compétition." "Meilleur que l'ancien" Les Championnats du monde (15-24 juillet à Eugene) et d'Europe (15-21 août à Munich) figurent évidemment dans un coin de sa tête. Le "nouveau" Kariem Hussein espère être "meilleur que l'ancien", a-t-il glissé. L'athlète du LC Dübendorf avait manqué les JO de Tokyo l'été dernier après avoir été suspendu neuf mois pour un contrôle positif à la nicéthamide, attribué à la consommation d'un bonbon à la Gly-Coramine juste après la finale des Championnats de Suisse à Langenthal. L'athlète a expliqué s'être senti en hypoglycémie après sa victoire et avoir sorti le bonbon de sa poche comme par réflexe, lui qui en consomme régulièrement à l'entraînement. Sur le moment, il n'a plus pensé que la Gly-Coramine était autorisée à l'entraînement mais pas en compétition. Hussein avait admis sa méprise et renoncé à l'analyse de l'échantillon B. L'esprit libre Hussein peut évoluer aujourd'hui l'esprit libre. Il est occupé à rédiger sa thèse de médecine (sur les Omega 3, la vitamine D et l'entraînement de force des aînés) et se consacre à son sport, sous la conduite de l'ex-sprinter zurichois Rolf Fongué. Son record se situe à 48''45. Il espère pouvoir l'améliorer. Sa suspension lui a valu de perdre son sponsor (Nike), mais dans l'ensemble, l'athlète n'a pas subi de réactions désagréables après la révélation de son "affaire".

Le Tour de Romandie et le Tour de Suisse se rapprochent Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Tour de Romandie et le Tour de Suisse ont décidé de se rapprocher dès aujourd'hui afin de valoriser le développement du cyclisme en Suisse. "Rapprochement ne veut pas dire pas fusion", s'est empressé de préciser Richard Chassot, le directeur de le boucle romande sous les yeux d'Olivier Senn, le directeur du Tour de Suisse. Les deux dirigeants estiment qu'il faut tirer le maximum d'une activité cycliste qui bat son plein. La Suisse compte trois épreuves avec le label "World Tour": le Tour de Romandie, le Tour de Suisse et le Tour de Romandie dames. Ces courses devraient être rejointes dans un avenir proche par le Tour de Suisse dames. " Nous pourrions ainsi offrir une exposition de vingt et un jours de course au plus haut niveau au cours d'une période allant d'avril à octobre", a souligné Chassot. Le but est de collaborer pour trouver des partenaires importants qui seraient prêts à soutenir les quatre épreuves. "Parfois, les gros sponsors ne pensent pas à venir investir dans le cyclisme. Avec notre panel de courses, ils trouveraient un bon vecteur d'exposition", poursuit Chassot. Les deux organisations peuvent également optimiser leurs charges dans plusieurs domaines comme le parc des voitures ou dans la communication. Les recherches des villes-étapes pourraient également être facilitées. "Il est temps que le Tour de Suisse soit celui de toutes les régions de Suisse", relève Chassot pour stigmatiser l'absence de la boucle nationale sur les routes romandes. Premier effet, Sergei Aschwanden, le directeur de la région touristique Porte des Alpes Villars, a annoncé que le Tour de Suisse fera étape dans la région en 2023.

Erriyon Knighton (18 ans) court le 200 m en 19''49 Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS Erriyon Knighton est devenu le 4e homme le plus rapide de l'histoire sur 200 m samedi lors du meeting de Baton Rouge. L'Américain de 18 ans a réalisé 19''49, avec un vent favorable de 1,4 m/s. Quatrième sur la distance lors des JO de Tokyo, Erriyon Knighton a pulvérisé son propre record du monde juniors (19''84, établi en juin 2021 lors des sélections olympiques). Il n'est plus qu'à 0''30 du record du monde du Jamaïcain Usain Bolt (19''19) qui date de 2009. Seuls Bolt, Yohan Blake (19''26) et Michael Johnson (19''32) ont été plus rapides sur le demi-tour de piste. Knighton avait créé la sensation en 2021 en obtenant sa qualification pour les JO de Tokyo à seulement 17 ans, une précocité plus vue aux Etats-Unis depuis 1964. Il est déjà plus rapide sur 200 m que des légendes de l'athlétisme américain comme Carl Lewis (19''75) et Tommie Smith (19''83). A titre de comparaison, le meilleur chrono de Bolt sur 200 m avant ses 20 ans était de 19''93... De son côté, le Botswanéen Letsile Tebogo (18 ans) s'est emparé à Gaborone du record du monde juniors du 100 m avec un chrono de 9''96. Il a amélioré de 0''01 le précédent record de l'Américain Trayvon Bromell datant de 2014.

Anthamatten/Marti/Bonnet prennent leur revanche Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Deuxièmes en 2018, Martin Anthamatten, Werner Marti et Rémi Bonnet ont remporté l'édition 2022 de la Patrouille des Glaciers. Le Valaisan, le Bernois et le Fribourgeois ont ainsi pris leur revanche sur les tenants du titre, les Italiens du CS Esercito. La Swiss Team I s'est imposée en 6h35'56, avec une marge de près de neuf minutes sur le trio transalpin. Vainqueurs des deux précédentes éditions - en 2014 avec Damiano Lenzi, en 2018 au côté de Robert Antonioli - et associés cette fois-ci à Davide Magnani, Michele Boscacci et Matteo Eydallin n'ont donc pas pu signer un triplé. "Un rêve" "Nous avons fait une bonne dernière montée, et nous nous sommes entraidés du début à la fin", a analysé Rémi Bonnet au micro de la chaîne Blue. "Nous étions déçus en 2018, et voulions donc vraiment gagner", a poursuivi le plus jeune (27 ans) membre du trio victorieux. "C'est génial de pouvoir offrir ça à Martin, qui disputait sans doute sa dernière Patrouille dans l'élite. C'est un rêve", a lâché le Fribourgeois. "C'est un rêve de gagner avec Rémi et Werner", a enchaîné Martin Anthamatten (37 ans), qui avait déjà triomphé en 2010 en compagnie de Florent Troillet et Yannick Ecoeur. Plus de fraîcheur Le trio helvétique a fait la différence dans le dernier quart d'un parcours long de 53 km entre Zermatt et Verbier. Plus frais que leurs rivaux italiens, Anthamatten/Marti/Bonnet ont creusé l'écart dans la Rosablanche et le Col de la Chaux pour aborder la descente vers Verbier avec une marge de quelque six minutes. Le départ des courses de l'élite avait été reporté de 24 heures en raison d'une dégradation météorologique, qui aurait pu empêcher toute évacuation sanitaire par voie aérienne. Les patrouilles sont arrivées sous le soleil dimanche matin, après avoir dû porter leurs skis sur quelque 14 des 53 km en raison du manque d'enneigement.

Shaqiri marque, mais Chicago perd Shaqiri a inscrit samedi son 2e but en MLS Image: KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL Xherdan Shaqiri a signé samedi son deuxième but depuis son arrivée en MLS. La réussite du Bâlois n'a cependant pas suffi à Chicago, battu 2-1 à domicile par les New York Red Bulls. Pour son deuxième match depuis sa blessure à un mollet contractée début avril, Xherdan Shaqiri a ouvert la marque sur penalty dès la 17e minute. Mais Chicago n'a pas tenu le choc face au leader de la Conférence Est, concédant deux buts dans le dernier quart d'heure. Réduit à neuf après les expulsions successives de Duran (80e) et de Czichos (83e), Chicago a craqué dans les arrêts de jeu, New York transformant un penalty à la 91e. Privé de victoire dans ses cinq dernières parties (trois défaites, deux nuls), le Fire glisse à l'avant-dernière place de la Conférence Est.

Ledecky et Dressel concluent en beauté Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Katie Ledecky et Caeleb Dressel ont conclu en beauté les sélections américaines pour les championnats du monde de Budapest. Les stars de la natation US ont tous deux décroché un quatrième titre samedi. Ledecky a dominé le 1500 m libre, Dressel s'imposant pour sa part sur 50 m libre. Septuple championne olympique, Katie Ledecky a réalisé un temps de 15'38''99, améliorant le meilleur chrono de la saison qui lui appartenait déjà pour battre sa dauphine Katie Grimes de 12''37. Il s'agit de la 15e performance la plus rapide de l'histoire, Ledecky possédant déjà 13 des 14 meilleurs temps jamais réalisés. Katie Ledecky était un peu déçue de ne pas avoir fait mieux. "C'était correct", a jugé Ledecky, qui avait déjà remporté les 200, 400 et 800 m nage libre cette semaine lors des Trials. "J'aurais aimé être un peu plus rapide, mais je m'en contenterai au final." Quintuple médaillé d'or aux JO de Tokyo 2021, Caeleb Dressel a également remporté sa quatrième épreuve dans ces sélections samedi. Il a réalisé le meilleur chrono de la saison sur le 50 m libre avec 21''29, devançant Michael Andrew (21''45).

Servette fait du surplace, St-Gall engrange Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO St-Gall est bien la meilleure équipe du 2e tour de Super League. Les Brodeurs se sont imposés 2-0 à Genève contre Servette lors de la 32e journée. L'équipe d'Alain Geiger a ainsi subi une quatrième défaite sur ses cinq derniers matches. A l'inverse, ce succès a de quoi renforcer encore la confiance des St-Gallois, à quinze jours de la finale de la Coupe de Suisse contre Lugano. L'équipe revient à 3 points de la 3e place occupée par les Young Boys, qui jouent dimanche à Sion. Le premier but, magnifique, a été inscrit à la 68e par le défenseur Fazliji. Légèrement décalé à la limite des 16 mètres, il a propulsé le ballon hors de portée de Frick. St-Gall doublait la mise à la 88e par Lungoyi. En première mi-temps, Fazliji avait provoqué un coup franc pour une faute sur Antunes à la 32e. Imeri s'était chargé de le tirer, expédiant le ballon sur le poteau. Au final, les trois points sont allés à l'équipe ayant le vent en poupe et qui a le plus souvent tenté sa chance.

Olympic et les Lions qualifiés en trois matches La joie des joueurs d'Olympic, qui ont sorti Monthey en trois matches Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Vainqueur de la phase préliminaire, Olympic n'a eu besoin que de trois matches pour valider son ticket pour les demi-finales des play-off de LNA messieurs. Les Fribourgeois ont toutefois souffert samedi sur le terrain de Monthey-Chablais, ne s'imposant que 79-75. Les hommes du coach Petar Aleksic ont en effet accusé jusqu'à 12 points de retard dans l'acte III de ce quart de finale (52-40 à la 25e minute). Encore menés à 9'05'' de la fin du match (61-59), Slobodan Miljanic (19 points) et Cie ont forcé la décision en réussissant un partiel de 16-3 en l'espace de 6'30''. Olympic connaît déjà son prochain adversaire. Les Fribourgeois retrouveront leurs "meilleurs ennemis", les Lions de Genève, qui ont également passé l'épaule en trois matches face à Swiss Central. Les Genevois sont allés gagner 74-66 samedi à Lucerne, où leur intérieur Dragan Zekovic a brillé (14 points, 11 rebonds). Union prend la main Neuchâtel a par ailleurs récupéré l'avantage du parquet qu'il avait cédé à Nyon dès le premier match de cette série. Les Unionistes ont battu Nyon 60-56 au Rocher, grâce notamment aux 20 points de Bryan Colon. Le meneur a signé un panier à 3 points crucial à 1'17'' du buzzer, permettant à son équipe de prendre 7 points d'avance (56-49).

La Suisse gagne son premier duel avec la Lettonie La joie des Suisses, qui ont battu la Lettonie 5-2 samedi Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ L'équipe de Suisse a remporté samedi le premier des deux duels programmés à Weinfelden face à la Lettonie. Elle s'est imposée 5-2 devant la formation balte, Simon Le Coultre scellant le score à l'ultime seconde. La sélection de Patrick Fischer a dû batailler jusqu'au bout, alors que la messe semblait dite à l'issue du premier tiers-temps (3-0). Elle a assuré son succès - le quatrième en cinq matches de préparation au Mondial - à 3'17'' de la fin, Killian Mottet inscrivant le 4-2 en supériorité numérique sur un rebond. Indiscipline La Suisse s'était mise toute seule en danger après avoir rapidement compté trois longueurs d'avance grâce à des buts de Dominik Egli (4e), Enzo Corvi (7e) et Mike Künzle (15e, à 5 contre 4). Elle a failli payer très cher son indiscipline, elle qui a écopé de pas moins de sept pénalités mineures Sandro Aeschlimann a tenu la baraque sur les premières périodes d'infériorité numérique auxquelles son équipe a fait face. Mais le portier du HCD a fini par céder à deux reprises dans cette situation, la Lettonie recollant à 3-2 après des buts signés Janis Jaks (35e) et Nikolajs Jelisejevs (44e). Un 12e succès de suite face aux Lettons La Suisse a néanmoins assuré l'essentiel avec cette 12e victoire consécutive obtenue face à la Lettonie. Mais elle voudra certainement afficher un visage plus conquérant dimanche pour le dernier match prévu sur territoire helvétique avant le championnat du monde, certains éléments jouant leur place en Finlande.

Lugano et GC se neutralisent Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Lugano et Grasshopper se sont neutralisés au Cornaredo (1-1) lors de la 32e journée de Super League. Ce match ouvert aurait pu basculer des deux côtés en fin de partie. GC a ouvert le score à la 58e par Bonatini, auteur de son septième but de la saison, avant l'égalisation de Sabbatini à la 75e, sur un centre de Bottani. Trois minutes plus tard, Ziegler héritait d'une chance en or de redonner l'avantage à Lugano, mais le gardien zurichois Moreira était sur le coup. Les Luganais de leur côté ont eu chaud à la 88e, Daprela sauvant sur la ligne. Ce point ne fait pas vraiment le bonheur des Tessinois, à quinze jours de leur finale de Coupe de Suisse contre St-Gall. Ils ont raté l'occasion de se refaire une santé après trois revers d'affilée. Dans la lutte pour la 3e place, qui permet d'accéder à la Conference League, Lugano compte 3 points de retard sur YB, qui joue dimanche à Sion. Une victoire en Coupe ferait cependant l'affaire. GC de son côté confirme sa belle série en cours, après ses victoires contre Servette et Lausanne. Les Zurichois possèdent 9 points d'avance à quatre matches du terme sur la place de barragiste occupée par Lucerne, qui accueille dimanche la lanterne rouge Lausanne.

15e trophée pour le FC Zurich Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Zurich a remporté la 15e Coupe de Suisse de son histoire, record de YB égalé, en gagnant en finale contre Grasshopper au Letzigrund (4-1). GC a eu sa chance mais a craqué dans la dernière demi-heure. Sous une pluie battante et devant 7960 spectateurs (un record), le FC Zurich a pu compter sur sa vaillante capitaine Fabienne Humm, auteure du 1-0 dès la 4e et du 3-1 à la 80e. Grasshopper avait égalisé à la 69e par Moser et ne méritait pas une défaite aussi lourde, même si Zurich lui était supérieur. L'équipe entraînée par Inka Grings disputait sa septième finale de Coupe d'affilée. Le virage Sud rempli des supporters habituels du FC Zurich a bruyamment soutenu l'équipe, dans un match disputé également sous les yeux d'André Breitenreiter, le coach de l'équipe masculine, et de l'ancien entraîneur de Zurich et Bâle Urs Fischer.

Un 8e succès de suite pour Bencic Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Belinda Bencic (WTA 13) a cueilli samedi son huitième succès consécutif sur terre battue. La St-Galloise s'est hissée en 8e de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid en battant difficilement Karolina Muchova (WTA 67) 6-3 4-6 7-5 au 2e tour. Demi-finaliste en 2019 et quart de finaliste l'an dernier dans la capitale espagnole, Belinda Bencic a mis 2h45' pour se débarrasser de Karolina Muchova. Il s'agit de son deuxième succès en deux duels face à la Tchèque, qui dispute simplement son deuxième tournoi depuis son retour après ses sept mois de pause forcée. La championne olympique de simple a parfaitement su réagir après la perte du deuxième set, dans lequel elle était revenue de 1-3 à 3-3 avant de concéder un deuxième break dans l'ultime jeu. Elle a signé l'unique break enregistré dans la manche décisive à 5-5, avant de conclure dans le jeu suivant sur sa première balle de match. Belinda Bencic disputera son 8e de finale lundi. La St-Galloise se mesurera soit à la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 10), qu'elle a battue en finale à Charleston il y a trois semaines, soit à la Russe Varvara Gracheva (WTA 73).

Le Real Madrid remporte son 35e titre Le Real d'Ancelotti est champion d'Espagne Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Le Real Madrid de Carlo Ancelotti a remporté samedi le 35e titre de champion d'Espagne de son histoire après sa victoire 4-0 contre l'Espanyol Barcelone à quatre journées de la fin de la Liga. Le technicien italien est ainsi le premier homme à remporter les cinq grands championnats européens. Sans la plupart de ses cadres, laissés au repos avant la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City mercredi, le Real a offert un festival pour sceller son sacre au Bernabéu. C'est néanmoins l'inévitable Karim Benzema qui a scellé le score à la 81e minute. Les Merengue s'étaient mis à l'abri avant l'entrée en jeu de leur attaquant français à la 81e. Deux buts du jeune Rodrygo (33e, 44e) et un troisième de Marco Asensio (55e) leur avaient permis de s'assurer une marge de 17 points sur leur dauphin provisoire, le Séville FC.