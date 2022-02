Bâle et Sion se neutralisent ++ La Suisse battue 8-0

Bundesliga: le Borussia Dortmund chute à domicile Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Le Borussia Dortmund a perdu gros lors de la 21e journée de Bundesliga. Battu 5-2 à domicile par le Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane, le BVB accuse neuf points de retard sur le Bayern Munich. Manuel Akanji, auteur d'un malheureux autogoal (10e), et Gregor Kobel ont participé à cette défaite qui compromet les espoirs de Dortmund d'aller titiller le leader bavarois. L'absence du buteur norvégien Haaland a été durement ressentie. Le Bayer Leverkusen a mérité sa victoire, ses contres rapides mettant souvent au supplice la défense du Borussia. Il occupe le 3e rang du classement à cinq longueurs de sa victime dominicale.

La marche était trop haute pour la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/MARK CRISTINO L'équipe de Suisse a été balayée dimanche par les États-Unis 8-0 lors de son troisième match du tournoi féminin des JO de Pékin. Même si elle a livré une prestation honorable, la sélection de Colin Muller concède une troisième défaite en autant de rencontres. Malgré l'ouverture du score rapide des Américaines (6e) par Knight, la Suisse a fait preuve d'une belle résilience jusqu'au quart d'heure. Néanmoins, la sélection à croix blanche a connu un relâchement coupable qu'elle a payé au centuple face à l'une des deux meilleures équipes du monde. En l'espace d'un peu plus de cinq minutes, les États-Unis ont inscrit quatre buts pour faire passer le score à 5-0 avant la première sirène. La messe était ainsi dite et les quarante dernières minutes ont fait office de remplissage. Elles ont néanmoins permis aux Suissesses de se rassurer en défense en n'encaissant que trois réussites face à l'armada offensive américaine. La troupe de Colin Muller aura l'occasion lundi de marquer ses premiers points dans le tournoi olympique. Elle affrontera la Finlande, un adversaire considéré à sa portée. Pour rappel, la Suisse est sûre de disputer les quarts de finale, comme toutes les équipes du groupe A.

Super League: le FC Bâle égare deux points Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a abandonné deux points à domicile qui pourraient lui coûter cher. Les Rhénans ont en effet été accrochés 3-3 au Parc Saint-Jacques par un valeureux FC Sion, qui n'a rien volé. Les Valaisans, qui attendent un succès sur les bords du Rhin depuis le siècle passé (2 août 1997), ne sont pas passés loin de mettre fin à cette longue attente. Ils ont causé beaucoup de problèmes aux Bâlois tout au long de cette rencontre spectaculaire. Coup franc superbe Sion a ouvert le score dès la 11e par Itaitinga, d'une superbe bicyclette. Le FCB a réagi grâce à des buts de Stocker (23e) et Dan Ndoye (35e), les deux fois sur service de Males. Les visiteurs sont revenus à 2-2, Grgic transformant un coup franc de magnifique manière (56e). Dans la foulée, Sion a manqué deux grosses occasions par Bua et Stojilkovic. Et quand Millar a redonné l'avantage aux Bâlois (69e), on a pu croire que les Sédunois avaient laissé passer leur chance. Malheureux Djiga Un penalty - sévère - causé par Djiga quelques secondes après son entrée en jeu a permis à Grgic d'égaliser une fois encore (83e). Il a fallu ensuite une parade de Lindner pour empêcher Wesley de créer la sensation (88e). Bâle perd gros avec ce dixième nul de la saison. Les Rhénans se retrouvent à neuf longueurs du FC Z

Kobayashi en maître, dur apprentissage pour Peier Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Les Suisses n'ont pas répondu présent lors du concours olympique au petit tremplin. Ils n'étaient pas assez forts pour maîtriser le vent capricieux, contrairement au médaillé d'or Ryoyu Kobayashi. Le Japonais a eu des nerfs d'acier. Il s'est imposé avec des sauts de 104,5 m et 99,5, le tout agrémenté de notes de style à la hauteur de sa précision en vol. En première manche, comme tous les favoris, il a pourtant dû affronter un vent devenu soudain défavorable. Mais le double vainqueur de la Tournée des Quatre-Tremplins a tenu bon, pendant que ses principaux rivaux cet hiver sombraient. Le Nippon est monté du même coup pour la première fois de sa carrière sur un podium majeur, lui qui n'avait brillé jusqu'à présent qu'en Coupe du monde, et a réalisé le très rare enchaînement Quatre-Tremplins-JO. L'Autrichien Manuel Fettner, jamais mieux classé que 12e en individuel dans une compétition majeure à ce jour, a décroché une inattendue médaille d'argent (à 4,2 pts de Kobayashi). Le bronze est revenu au Polonais Dawid Kubacki. La hiérarchie, hormis Kobayashi, s'est retrouvée chamboulée. Peier n'y était pas Côté suisse, ce fut plutôt la soupe à la grimace. Surtout pour Killian Peier, 37e seulement avec un saut de 90,5 m en 1re manche, qui ne lui a pas permis d'accéder à la finale. Le Vaudois, dès son arrivée en Chine, n'a pas trouvé ses marques sur ce tremplin d'altitude, à Zhangjiakou. En plus, le médaillé de bronze des Mondiaux 2019 au grand tremplin s'est élancé à un moment défavorable sur le plan météorologique. Dur, pour ses premiers JO, lui qui avait retrouvé cet hiver son meilleur niveau. Simon Ammann, pour ses 4es Jeux, s'est classé 25e. le Saint-Gallois, tout heureux d'être là, n'a pas perdu son sourire. Sorti 7e des qualifications, le Lucernois Gregor Deschwanden espérait mieux que sa 17e place. Le Zurichois Dominik Peter (35e) n'a pour sa part pas franchi le cut après la 1re manche.

Livio Wenger démarre timidement Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Livio Wenger espérait davantage que sa 18e place en finale olympique du 5000 m, à Pékin. Sur une discipline qui n'est certes pas sa favorite, il a concédé 18'' au vainqueur suédois Nils van der Poel. Le Lucernois a tourné en 6'27''01 sur l'anneau de glace pékinois. C'est 6 secondes plus vite qu'aux Championnats d'Europe aux Pays-Bas le mois dernier mais insuffisant pour rivaliser dans les courses en contre-la-montre. Raison pour laquelle l'Alémanique place encore une fois tous ses espoirs dans la mass-start (départ en ligne), où l'aspect tactique est souvent déterminant. Cette épreuve, qui lui avait permis de finir 4e aux JO 2018 à Pyeongchang, aura lieu le 19 février. "Je me suis peut-être un peu trop concentré sur mes rivaux au lieu de faire ma course", a relevé Wenger dimanche au terme de son 5000 m. "Mon résultat n'est pas très bon mais pas catastrophique non plus. Il faut l'accepter", a-t-il ajouté, en rappelant qu'il avait attrapé le Covid début décembre. Derrière Nils van der Poel, par ailleurs détenteur du titre mondial et du record du monde, le Néerlandais Patrick Roest a décroché l'argent et le Norvégien Hallgeir Engebraaten, le bronze.

Fanny Smith peut s'envoler pour Pékin Soulagement pour Fanny Smith. La médaillée de bronze des JO 2018 a annoncé sur son compte Instagram qu'elle allait pouvoir rejoindre Pékin après avoir obtenu le feu vert médical. "Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Je suis de retour sur les skis", a également écrit sur le réseau social la Vaudoise, qui avait été victime d'une contusion osseuse à un genou à la mi-janvier à Nakiska. Fanny Smith, qui prévoyait de voyager le 9 février, a enchaîné les séances de physiothérapie depuis sa blessure. Les choses sérieuses débuteront le 17 février pour les spécialistes féminines de skicros, avec les qualifications.

Bolshunov emmène un doublé russe, Baumann 15e Alexander Bolshunov intouchable dimanche sur le skiathlon olympique. Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Les Russes ont dynamité le skiathlon 30 km des JO de Pékin en réalisant un impressionnant doublé. Alexander Bolshunov, meilleur fondeur des deux derniers hivers, a remporté son premier titre olympique, devant Denis Spitsov. Le Finlandais Iivo Niskanen a glané le bronze, au terme d'une course où il aura eu le mérite d'attaquer très tôt, sur les 15 premiers kilomètres en style classique, suivi seulement par Bolshunov, qui s'est ensuite envolé en skating. Les écarts à l'arrivée sont énormes. Sur un tracé extrêmement exigeant et accidenté en altitude (1700 m), Bolshunov, 25 ans, a devancé son compatriote du même âge de 1'11'' et Niskanen de 2 minutes, tandis que le premier Suisse, Jonas Baumann, finissait 15e - un de ses meilleurs résultats dans une épreuve majeure - à près de quatre minutes et demie. Russes guère ébranlés Bolshunov, qui courait sous la bannière olympique du team ROC, a montré que les affaires de dopage qui n'ont cessé d'ébranler la Russie ces dernières années n'ont guère entamé la belle mécanique du fond russe. Bien qu'assez expérimenté, double vainqueur du général de la Coupe du monde (2020 et 2021) et quadruple médaillé aux JO de Pyongchang 2018 (trois fois l'argent, une fois le bronze), Bolshunov fait partie de la nouvelle garde russe et s'annonce, peut-être, comme la figure marquante de ces JO en fond. Il aura bien d'autres occasions de s'illustrer. Bolshunov, par ailleurs détenteur du titre mondial de skiathlon, revient néanmoins d'assez loin, après deux opérations aux gencives subies juste avant l'ouverture de la saison. Les Norvégiens, les battus du jour, terminent au pied du podium avec Hans Christer Holund (4e) et Paal Golberg (5e). Les Suisses ont skié conformément aux attentes. Un temps à la lutte pour une place dans les douze premiers, Baumann a un peu fléchi sur la fin mais a précédé de sept places le Valaisan Candide Pralong (22e). Ce dernier obtenu son meilleur résultat olympique, quatre ans après une 29e et une 30e place à Pyongchang. Jason Rüesch est arrivé 27e. Dario Cologna n'était pas au départ. Il débutera vendredi sur le 15 km en classique.

Perret/Rios éliminés Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Vice-champions olympiques en 2018, Jenny Perret et Martin Rios ne disputeront pas les demi-finales du double mixte aux Jeux de Pékin. La Seelandaise et le Glaronnais ont subi la défaite de trop dans le 11e tour du Round Robin, s'inclinant 9-6 devant l'Australie dans un match qu'ils ne pensaient même pas devoir disputer. Jenny Perret/Martin Rios pensaient en effet s'imposer par forfait après que plusieurs tests au Covid-19 effectués par Tahil Gill s'étaient avérés positifs. Mais la curleuse de 22 ans, placée à l'isolement dans un premier temps, a finalement été autorisée par le corps médical à disputer cette rencontre. Jenny Perret et Martin Rios ont craqué dans le "money time", concédant six points sur les trois derniers ends. Ils avaient pourtant renversé une situation compromise: menés 3-0 par une paire qui avait perdu ses sept premiers matches, ils semblaient avoir le match en main à 6-3 en leur faveur après cinq ends...

Pas de finale pour Bösiger et Huber Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL Déception pour les "riders" suisses engagés dans les qualifications du slopestyle aux JO de Pékin. Ni Nicolas Huber ni Jonas Bösiger n'ont pu décrocher leur ticket pour la finale prévue lundi. Le Zurichois (20e avec 54,58 points) et le Schwytzois (25e avec 40,11 points) ont manqué leur affaire dans le Genting Snow Park. Sous pression après un premier run raté, ils n'ont pas su se sublimer sur le second. Nicolas Huber (27 ans) a perdu tout espoir sur son dernier saut, dont il n'est pas parvenu à tenir la réception. "Ca fait mal quand on est si près du but", a expliqué au micro de SRF le Zurichois, qui s'était retrouvé à l'isolement à son arrivée en Chine après un test positif au Covid-19. Jonas Bösiger (26 ans) a échoué plus nettement, partant à la faute dès le premier secteur de rails. Seuls les douze premiers de ces qualifications, remportées par l'étonnant Chinois Su Yiming (17 ans), se sont hissés en finale.

La Russie s'empare de la tête à la veille du dénouement Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Grâce à la prestation étincelante de Kamila Valieva, la Russie, favorite pour l'or olympique, s'est emparée de la tête de la compétition par équipes des Jeux de Pékin dimanche. Passée en tête à l'issue du programme court dames dans la matinée, l'équipe russe l'a conservée après le premier des quatre programmes libres, celui des messieurs, dominé par le jeune Japonais Yuma Kagiyama. Avec 45 points, la Team ROC devance les Etats-Unis (42) et le Japon (39) avant les trois derniers librés prévus lundi. Kamila Valieva (15 ans) a quant à elle brillé pour ses premiers pas olympiques: elle a délivré un programme court impeccable, récompensé par 90,18 points, tout près de son record du monde (90,45) établi aux Championnats d'Europe il y a moins d'un mois à Tallinn. Elle a ainsi apporté 10 points, le maximum possible, à la Russie. Hanyu toujours invisible Changements dans les compositions d'équipe - deux maximum sont autorisés - pour le programme libre hommes ensuite: le triple champion du monde en titre Nathan Chen, victorieux du court vendredi, a laissé la place à Vincent Zhou pour les Etats-Unis, et Shoma Uno à Kagiyama pour le Japon. Yuzuru Hanyu, double champion olympique en titre en individuel et en quête à Pékin d'un triplé pas réalisé depuis près d'un siècle, se réserve donc pour la compétition individuelle prévue mardi et jeudi. Le Japonais de 27 ans n'est pas encore apparu sur la glace olympique, même à l'entraînement.

Pas de descente messieurs Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Le programme des courses de ski alpin est chamboulé dès le premier jour. La descente des hommes a dû être annulée dimanche en raison d'un vent trop fort. La course aurait dû commencer à 4h, heure suisse. Le départ a été repoussé trois fois d'une heure. La direction de course attendait un créneau horaire favorable après que les prévisions météorologiques ont laissé entrevoir une amélioration de la situation en début d'après-midi. Mais à 6 heures, il était déjà clair que le départ ne pourrait pas être donné dimanche. La date de la descente n'est pas encore connue. Lundi, le slalom géant féminin est au programme des courses alpines, et mardi, le Super-G masculin devrait avoir lieu. Il semble que l'on discute de l'option d'organiser la descente entre les deux manches du slalom géant des femmes lundi. Le prochain jour sans course de ski au calendrier olympique est le samedi 12 février.

Burri manque sa finale, l'or pour Zoi Sadowski Synnott Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL Pour sa première olympique, la snowboardeuse Ariane Burri a terminé 12e et dernière de la finale de slopestyle après trois manches ratées. L'or est allé à la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott. Sadowski Synnott, 20 ans, originaire de Wanaka et née en Australie, a remporté le titre olympique grâce à un dernier run spectaculaire en finale. L'argent et le bronze ont été remportés par l'Américaine Julia Marino et l'Australienne Tess Coady au cours d'une compétition marquée par de nombreuses chutes. L'Américaine Jamie Anderson, championne olympique en 2014 et 2018, n'a terminé que 9e après une épreuve ratée. La finale ne s'est pas non plus déroulée comme souhaité pour Ariane Burri, qui, en tant que 12e des qualifications, était la dernière à se glisser en finale. La Lucernoise de 21 ans, qui a ouvert les feux, a manqué son saut lors du premier kicker et a chuté violemment. Lors du deuxième et du troisième run, Burri n'a pas non plus réussi à tenir son saut. Avec 24,01 points, elle s'est retrouvée en fond de classement. "Logiquement, ce n'est pas le résultat que j'espérais, a déclaré Burri à SRF. Mais la qualification pour la finale est tout de même un succès."

Stricker de nouveau en finale Image: KEYSTONE/MANUEL LOPEZ Dominic Stricker s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP Challenger de Cleveland. Le Bernois a battu l'Américain Michael Mmoh 3-6 6-3 et 7-6. Après avoir perdu le premier set, le joueur de 19 ans est mieux entré dans la partie et a pris pour la première fois le service de son adversaire de 24 ans dès le deuxième jeu. Stricker a ensuite bien défendu son avance et a repoussé pas moins de sept balles de break jusqu'au gain du set. La troisième manche a été très équilibrée avec de nombreuses chances de break. Le Suisse, actuellement 204e mondial, a réussi son premier break à 5-5, avec la possibilité de conclure le match sur son propre service. Stricker a alors ressenti la pression et a cédé son engagement dans la foulée. Lors du tie-break, il a finalement assuré la victoire après près de deux heures et demie et grâce à quelques erreurs de l'Américain, actuellement 38e au classement mondial. Stricker se retrouve ainsi pour la deuxième fois en une semaine en finale du Challenger Tour et a l'occasion de remporter son deuxième titre individuel à ce niveau après son triomphe en mars 2021 à Lugano. Et comme il y a une semaine à Columbus, il affrontera dimanche le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 123). Le dernier duel avec le joueur de 26 ans a été sans appel. Nishioka s'était imposé 6-2 6-4 en 78 minutes à Columbus.

Super League: le FCZ poursuit son rêve éveillé Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Zurich a signé une huitième victoire de rang au Letzigrund en gagnant le derby de la Limmat contre Grasshopper 3-1. Le FCZ consolide ainsi sa place de leader de Super League. Devant 16'112 fans, les deux clubs zurichois se sont livrés une belle bataille avec de l'intensité, de l'émotion et de la justesse technique. Malgré une légère domination de Zurich, c'est la troupe de Giorgo Contini qui a ouvert la marque juste avant la pause (43e) grâce à une combinaison conclue par Dominik Schmid. Ceesay, le facteur X Au retour des vestiaires, le coach du FCZ André Breintenreiter lançait pour la première fois en 2022 son meilleur buteur Assan Ceesay, de retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Un pari gagnant car le Gambien a égalisé d'une tête rageuse deux minutes plus tard. Sous les yeux du sélectionneur helvétique Murat Yakin, Zurich a continué de pousser et GC a craqué à la 67e lorsque Tosin a profité d'une mésentente entre Kawabe et le portier Moreira pour inscrire le 2-1. En fin de match (83e), Wilfried Gnonto a tué tout suspense en inscrivant le 3-1. Zurich reprend ainsi dix points d'avance sur Bâle en tête du classement, mais avec un match de plus tandis que Grasshopper reste englué à la septième place avec ce deuxième revers de suite.