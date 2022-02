Bâle face à Marseille +++ La finale de la LDC pas en Russie

F1: le GP de Russie est annulé en raison de la guerre en Ukraine La Haas a perdu ses couleurs russes vendredi Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le GP de Russie de formule 1, prévu le 25 septembre à Sotchi, a été annulé. Le promoteur du championnat du monde de F1 a pris cette décision en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. "Jeudi soir, la formule 1, la FIA et les équipes ont discuté de la position de notre sport, et la conclusion est, tenant compte de l'avis de toutes les parties prenantes, qu'il est impossible d'organiser le Grand Prix de Russie dans les circonstances actuelles", a expliqué le promoteur de la F1, Formula One. "Nous suivons les développements en Ukraine avec tristesse et stupeur et espérons une résolution rapide et pacifique de la situation actuelle", est-il aussi écrit. Vettel très clair La décision intervient au lendemain de l'appel par plusieurs pilotes demandant l'annulation de la course, dont les champions du monde Max Verstappen (2021) et Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013). "C'est horrible de voir ce qu'il se passe. Pour ma part, mon opinion est que je ne devrais pas y aller, je n'irai pas", avait réagi l'Allemand Vettel, pilote d'Aston Martin, lors d'une conférence de presse. Pour la dernière journée des essais de pré-saison vendredi, l'écurie américaine de F1 Haas a choisi de ne pas arborer les couleurs russes de son sponsor principal Uralkali, groupe russe spécialisé dans la potasse. Haas a présenté une livrée blanche unie, sans la marque de son sponsor titre. Mazepin en sursis Le directeur de l'écurie Guenther Steiner a expliqué qu'une décision serait annoncée la semaine prochaine quant à l'avenir de la collaboration à long terme entre Haas et Uralkali. Il a ajouté que l'écurie n'était pas affectée pour le moment par les sanctions occidentales contre la Russie. Uralkali a pour directeur non-exécutif l'homme d'affaires Dmitry Mazepin, le père du pilote Haas Nikita Mazepin. L'avenir de ce dernier au volant d'une Haas n'est pas garanti en raison des développements de la situation, a ajouté Steiner. Le Grand Prix de Russie a été ajouté en 2014 pour la première fois au calendrier de la F1. La ville de Sotchi, hôte des Jeux olympiques d'hiver la même année, avait été choisie pour l'accueillir. Cela devait être le dernier organisé à Sotchi, avant de déménager dès 2023 à Saint-Pétersbourg.

Conference League: le FC Bâle contre Marseille en 8es de finale Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le FC Bâle affrontera Marseille en 8es de finale de Conference League. Le match aller aura lieu le 10 mars en France, le retour étant prévu le 17 mars. Premiers de leur groupe sans avoir connu la défaite, les Rhénans étaient directement qualifiés pour les 8es de finale. Marseille a pour sa part dû passer par les barrages et y a éliminé Karabagh. L'OM a gagné 3-1 à domicile et 3-0 en Azerbaïdjan. Le club entraîné par l'Argentin Jorge Sampaoli occupe le 2e rang de la Ligue 1, avec 13 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Pour le FCB, ce tirage est certes attractif, mais assez difficile. Les Rhénans auront le léger avantage de jouer le match retour devant leur public du Parc Saint-Jacques.

Ligue des champions: la finale aura lieu au Stade de France Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Réuni en urgence à Nyon, le comité exécutif de l'UEFA a décidé que la finale de la Ligue des champions ne se jouera pas à Saint-Pétersbourg le 28 mai. La guerre en Ukraine en est la cause. Le match aura lieu au Stade de France, a précisé l'UEFA. L'enceinte avait déjà accueilli la finale en 2006, quand Barcelone avait battu Arsenal 2-1. L'UEFA a aussi décidé que les équipes russes - clubs et sélection - n'auraient plus le droit de jouer dans leur pays. Ils devront le faire sur terrain neutre pour tous les matches de l'UEFA. Il en va de même pour les équipes ukrainiennes, car il ne peut pas y avoir de matches dans le pays pour des raisons de sécurité.

ATP: Zverev mis à l'amende Zverev: un comportement qui lui vaut une lourde amende Image: KEYSTONE/AP Alexander Zverev a été puni d'une amende de 40'000 dollars par l'ATP. L'Allemand a été exclu du tournoi d'Acapulco après avoir frappé à plusieurs reprises la chaise de l'arbitre avec sa raquette. Zverev (24 ans), sacré champion olympique à Tokyo l'été dernier, s'est vu en outre retirer ses gains au Mexique d'un montant total de 31'570 dollars ainsi que les points acquis au classement pour les simples et les doubles disputés. Dans le détail, Zverev a été sanctionné à la fois pour injures et comportement antisportif avec des amendes de 20'000 dollars pour chaque infraction. "Cela représente l'amende maximale pour chaque infraction", a indiqué l'ATP. L'instance a précisé qu'un "examen ultérieur" serait effectué "conformément aux règles" du circuit. Excuses Zverev avait "demandé pardon" à la suite de son coup de sang en double mardi. Dans un post publié sur son compte Instagram, il avait affirmé avoir "présenté ses excuses en privé à l'arbitre de chaise", Alessandro Germani, après son accès de colère "inacceptable" à son encontre, avait-il ajouté. Sur les images vidéo, on voyait Zverev frapper à trois reprises la chaise de l'arbitre, s'asseoir puis se relever pour insulter l'officiel et donner un dernier coup de raquette. A la suite de son coup de colère, le double lauréat du Masters (2018, 2021) avait été écarté du tournoi de simple à Acapulco et n'avait donc pu disputer son deuxième tour mercredi face à son compatriote Peter Gojowczyk.

Nouvelle soirée à 3 points pour Nico Hischier Image: KEYSTONE/AP/Keith Srakocic Nico Hischier a confirmé l'excellence de sa forme jeudi en NHL. Le capitaine des Devils a réussi 3 points lors d'un match gagné 6-1 par New Jersey sur la glace de Pittsburgh. Désigné deuxième étoile de cette rencontre derrière son coéquipier Jesper Bratt (2 buts, 1 assist), Nico Hischier a réalisé deux assists avant de sceller le score à la 50e minute en supériorité numérique. Les Devils ont pris un départ de rêve dans cette partie, menant 3-0 après 6'44'' de jeu. Nico Hischier affiche désormais 33 points à son compteur 2021/22, dont 14 buts. Le centre valaisan a inscrit 9 points dans ses six derniers matches, lui qui avait déjà connu une soirée à 3 points deux semaines plus tôt face à St. Louis. Dean Kukan et Kevin Fiala ont quant à eux signé un assist jeudi. Mais si le défenseur zurichois a connu la victoire avec Columbus (6-3 face aux Panthers), l'attaquant saint-gallois de Minnesota a vu son équipe s'incliner 3-1 à domicile face à Toronto.

Kyrgios déclare avoir eu des pensées suicidaires en 2019 Image: KEYSTONE/EPA/DAVE HUNT Nick Kyrgios a déclaré avoir eu des pensées suicidaires en 2019. Le fantasque Australien s'est drogué et auto-mutilé durant cette année noire dans sa carrière. Vainqueur en janvier dernier de l'Open d'Australie en double au côté de son compatriote Thanasi Kokkinakis, Nick Kyrgios a publié jeudi soir un long message sur Instagram. Il a accompagné son post d'une photo prise lors de l'Open d'Australie 2019 et sur laquelle il montre des scarifications sur son bras droit. "C'était moi il y a trois ans. La plupart des gens pensaient que j'allais bien sur le plan mental et que je profitais de la vie... c'était l'une des périodes les plus sombres", a-t-il écrit. "Si vous regardez attentivement, vous pouvez remarquer que je m'auto-mutilais le bras droit. J'avais des pensées suicidaires et j'avais littéralement du mal à sortir du lit sans parler du fait de jouer devant des millions de personnes". Confiance en personne "Je me sentais seul, déprimé, j'avais des pensées noires, j'abusais de l'alcool et des drogues, je rejetais ma famille et mes amis. J'avais l'impression de ne pas pouvoir en parler ou de ne pouvoir avoir confiance en personne", a raconté Nick Kyrgios. L'Australien avait connu une saison 2018 en dents de scie et avait souvent été critiqué pour ses frasques sur les courts de tennis. L'ATP l'avait menacé en 2019 d'une suspension de 16 semaines, levée à l'issue de six mois de probation, après de nombreux incidents sur le terrain. "Contactez-moi" Nick Kyrgios a déclaré être "fier de pouvoir dire qu'il a changé et qu'il a désormais une perspective complètement différente sur tout". "Je sais que la vie au jour le jour peut sembler extrêmement épuisante, impossible parfois. Je comprends que vous ayez l'impression que si vous vous ouvrez, vous vous sentirez faible ou effrayé. Je vous le dis dès maintenant, tout va bien, vous n'êtes pas seul", a-t-il ajouté. "S'il vous plaît, ne vous sentez pas seul, si vous avez l'impression que vous ne pouvez parler à personne, je suis là, contactez-moi", a encore écrit Nick Kyrgios, 26 ans, qui est le dernier d'une série d'athlètes de haut niveau à évoquer publiquement leurs troubles psychologiques.

Medvedev étrenne victorieusement sa place de no 1 Image: KEYSTONE/EPA/David Guzman Daniil Mevedev a célébré de la meilleure des manières son futur titre de no 1 mondial en battant Yoshihito Nishioka 6-2 6-3 en quart de finale du tournoi d'Acapulco. Assuré de détrôner Novak Djokovic depuis la défaite du Serbe en quart de finale à Dubaï jeudi, Daniil Medvedev n'a pas caché son émotion. "Ce n'est pas facile de jouer un match quand on apprend ça pendant la journée", a déclaré le Russe de 26 ans, qui est pourtant venu à bout sans trop de difficultés de son adversaire japonais. Daniil Mevedev rencontrera en demi-finale Rafael Nadal, vainqueur 6-0 7-6 de Tommy Paul jeudi, dans un remake de la finale de l'Open d'Australie remportée par l'Espagnol. L'autre demi-finale mettra aux prises Stefanos Tsitsipas et Cameron Norrie.

Atlanta battu 112-108 par les Bulls Image: KEYSTONE/AP/Charles Rex Arbogast Clint Capela et les Hawks n'ont pas pu enchaîner une troisième victoire consécutive en NBA. Atlanta s'est en effet incliné 112-108 sur le parquet de Chicago jeudi soir. Les Hawks ont manqué de peu l'exploit face aux Bulls, leaders de la Conférence Est, qui ont décroché jeudi leur sixième succès d'affilée. Ils menaient en effet 108-105 à 1'59'' du buzzer, et 108-107 à 46''9 de la fin. Mais la franchise géorgienne n'est pas parvenue à contenir l'attaque des Bulls, emmenée par un DeMar DeRozan en pleine forme: l'ailier de Chicago a inscrit 5 de ses 37 points dans les 50 dernières secondes du match. Le meilleur marqueur des Hawks fut Bogdan Bogdanovic, auteur de 27 points en sortant du banc. Clint Capela a pour sa part cumulé 14 points, 17 rebonds et 2 contres, signant sa prestation la plus aboutie depuis sa blessure à une cheville subie en début d'année.

Barcelone retrouve sa verve offensive, Dortmund éliminé Gerard Pique a inscrit le 3-1 pour Barcelone Image: KEYSTONE/EPA/CIRO FUSCO Barcelone jouera les huitièmes de finale de l'Europa League. A Naples, les Catalans ont parfaitement joué pour dominer le Napoli 4-2 après avoir fait 1-1 à l'aller. Les joueurs de Xavi ont pris d'emblée les choses en mains avec l'ouverture du score de Jordi Alba à la 8e. Puis à la 13e, Frenkie de Jong a placé un bijou de ballon dans la lucarne italienne. Les Transalpins ont répondu sur un penalty d'Insigne à la 23e, mais les Barcelonais ont négocié à la perfection la fin de la première mi-temps en enfilant le 3-1 à la 45e. Aubameyang a classé l'affaire à la 59e. Les hommes de Spalletti ont pu réduire le score à la 87e via Politano, mais on va dire que les Espagnols n'ont pas trop sué. Les Catalans, contraints au nul 1-1 au Camp Nou à l'aller, ont ainsi retrouvé une certaine verve. Parmi les autres grands clubs qualifiés, on peut citer l'Atalanta, le FC Séville, Porto et Leipzig. Avec Remo Freuler, les Bergamasques ont validé tranquillement leur ticket en dominant l'Olympiakos (3-0). C'est en revanche terminé pour Dortmund. Battu 4-2 à l'aller en Allemagne par les Glasgow Rangers, le Borussia n'a pas réussi à inverser la tendance en Ecosse. La partie s'est soldée par un nul 2-2 qui a parfaitement convenu aux locaux qui jouaient sans Cedric Itten. Dans les rangs des Jaune et Noir, seul le portier Kobel a foulé la pelouse côté suisse.

La Suisse a rempli sa mission contre l'Irlande Marko Mladjan a fini meilleur marqueur de la rencontre contre l'Irlande avec 24 pts Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI La Suisse a dominé l'Irlande dans le cadre des préqualifications à l'Euro 2025. A Fribourg, les hommes d'Ilias Papatheodorou se sont imposés 83-72. C'est un succès important pour la Suisse en raison de l'absence de plusieurs cadres de l'équipe, blessés. Mais Marko Mladjan et ses coéquipiers savent que la rencontre la plus importante se tiendra dimanche à Fribourg contre l'Autriche (16h). Toujours est-il qu'avant de penser au match contre les voisins, la Suisse avait tout intérêt à ne pas sous-estimer les Irlandais. Les Helvètes sont d'ailleurs entrés dans le match avec la bonne attitude pour prendre jusqu'à 16 points d'avance à la 9e minute. Très bons à mi-distance et dans la peinture avec un pourcentage de 65,79%, les joueurs de Papatheodorou ont en revanche connu beaucoup de peine à 3 pts avec un abyssal 6/35. Du coup les Suisses se sont fait peur en fin de match alors qu'ils étaient clairement supérieurs. Mais en resserrant les lignes et en tenant en défense, les Suisses ont pu tenir la baraque. Marko Mladjan a terminé meilleur marqueur avec 24 points. Arnaud Cotture en a ajouté 21. Dans l'autre match du groupe, l'Autriche a dominé Chypre 86-77.

La Suisse et l'Autriche renoncent à l'étape de Sunny Valley Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Quelques heures après l'Autriche, la Suisse a elle aussi décidé de ne pas envoyer d'athlètes à Sunny Valley en Russie. Cela concerne la compétition d'aerials et de skicross. Cette décision fait suite à la guerre en Ukraine et l'invasion russe. Avant Swiss-Ski, le comité directeur de la Fédération autrichienne de ski avait décidé via un communiqué de ne plus envoyer d'athlètes en Russie ou en Ukraine jusqu'à nouvel ordre. L'équipe autrichienne de skicross, qui se trouve actuellement à Sunny Valley, sera immédiatement rapatriée en Autriche.

Novak Djokovic abandonne son trône Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Novak Djokovic ne sera plus no 1 mondial lundi pour la première fois depuis... 371 semaines. Le Serbe a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre à Dubai. Il s'est incliné 6-4 7-6 (7/4) en quart de finale du tournoi ATP 500 de Dubaï face au qualifié Jiri Vesely (ATP 123). Le gaucher tchèque s'impose ainsi pour la deuxième fois en deux rencontres face à Novak Djokovic, six ans après une première victoire sur la terre battue de Monte-Carlo. Aux Emirats, le Tchèque, qui ne peut plus cacher ses rondeurs, a livré le match parfait. Percutant au service et en coup droit, Jiri Vesely a rappelé les promesses qu'il avait suscitées en 2013 avec son rang de no 1 mondial juniors. La défaite de Novak Djokovic ouvre une voie royale à Daniil Medvdev qui aurait toutefois pu se hisser cette semaine à Acapulco à la première place mondiale indépendamment du résultat de Novak Djokovic à Dubai. Le Russe jouera désormais sans pression extrême au Mexique où l'attend en principe une demi-finale royale vendredi contre Rafael Nadal. C'est la première fois depuis... février 2004 que le trône de l'ATP ne sera pas occupé par l'un des membres du Big Four, à savoir Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray. Sans doute la fin d'une époque si l'on sait que Novak Djokovic ne pourra pas bâtir le programme qu'il entend en raison de sa situation vaccinale.

3 pays demandent la délocalisation des barrages prévus en Russie Image: KEYSTONE/EPA POOL Les fédérations de Pologne, de Suède et de République tchèque ont demandé à délocaliser les matches de barrages au Mondial 2022 prévus fin mars en Russie et impliquant leurs sélections. Ceci face à "l'escalade militaire" russe en Ukraine. Ces fédérations "n'envisagent pas de voyager en Russie" les 24 et 29 mars 2022 pour disputer leur billet pour la Coupe du monde et ont demandé à la FIFA et à l'UEFA, organisatrices, de "réagir immédiatement et de présenter des solutions alternatives" concernant le lieu des rencontres. L'UEFA tient une réunion extraordinaire de son comité exécutif vendredi (10h). "L'escalade militaire que nous observons entraîne de sérieuses conséquences et une sécurité considérablement moindre pour nos équipes nationales et nos délégations officielles", remarquent les fédérations. La Russie doit en effet accueillir la Pologne le 24 mars à Moscou, en demi-finale des barrages du Mondial 2022. Et si elle se qualifie, la "Sbornaïa" recevra le 29 mars le vainqueur de Suède-République tchèque.

Benjamin Weger va arrêter en fin de saison Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Benjamin Weger (32 ans) arrêtera sa carrière au terme de la saison. Le Valaisan est monté à cinq reprises sur le podium en Coupe du monde, où il évolue depuis la saison 2008/09. "Ma décision est la conséquence d'un processus de réflexion. Elle était déjà prise au début de la saison", a expliqué Weger, cité dans un communiqué de Swiss-Ski. Il avait retardé son annonce afin de se concentrer au mieux sur ses objectifs sportifs. Le Suisse a obtenu son meilleur résultat avec un 2e rang à Pokljuka en décembre 2020. Weger est monté au moins une fois sur le podium dans les quatre disciplines du biathlon (sprint, poursuite, individuel, mass-start), mais il n'a jamais réussi à vraiment s'établir parmi l'élite mondiale. Deux diplômes olympiques Ses meilleurs classements au général de la Coupe du monde ont été un 14e rang (2018/19) et une 15e place (2017/18). Il a participé à quatre Jeux olympiques et a gagné deux diplômes en 2018 à Pyeongchang en terminant 6e de l'individuel et de la poursuite. Le Valaisan va renoncer à l'étape Coupe du monde de Kontiolahti (4 au 6 mars). Il fera ses adieux au plus haut niveau lors des finales prévues à Oslo.