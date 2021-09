Bâle ramène un petit point de Bakou ++ Belinda Bencic en quarts à Luxembourg

Bâle, un point c'est tout Image: KEYSTONE/AP/Aziz Karimov Bâle a commencé son épopée en Conference League à Bakou. Opposés à Qarabag, les Rhénans n'ont pu faire mieux qu'un nul 0-0 grâce à leur portier Heinz Lindner. Service minimum pour le FCB en Azerbaïdjan. Bien loin d'être transcendants, les hommes de Patrick Rahmen peuvent même s'estimer heureux de rentrer de Bakou avec quelque chose. Ils peuvent aussi dire un grand merci à leur gardien Heinz Lindner. Pas que l'Autrichien ait été mis à contribution tout au long de la rencontre, mais le dernier rempart bâlois a sorti deux arrêts décisifs en fin de partie. A la 84e, il a repoussé un ballon de Vesovic que Lang a ensuite dégagé loin de la zone de vérité. Et à la 94e, il a eu la main ferme sur une tête à bout portant de Sheydaev qui avait le poids du 1-0 et des trois points pour les Azéris. Au lieu de ça, les RotBlau repartent avec une unité. Leur seule possibilité de réussir le hold-up est venue à la 88e lorsque Cabral, très discret jusqu'ici, s'est créé une belle chance de marquer à partir de pas grand-chose. Dominés, les Rhénans doivent aussi espérer que les blessures de Cömert et Burger ne sont pas trop graves. Les deux hommes ont dû quitter leurs coéquipiers et Rahmen doit déjà composer avec une infirmerie encombrée. Annoncé comme l'adversaire le plus redoutable de ce groupe, Qarabag a tenu son rang. L'expérience des Coupes d'Europe - huit phases de groupe de suite dont une en Ligue des champions - a sans doute aidé les Azéris à ne pas baisser les yeux devant les Bâlois. L'autre rencontre du groupe H entre Omonia Nicosie et Kairat Almaty s'est elle aussi soldée par un match nul et vierge.

Bencic sans encombres en quarts à Luxembourg Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Belinda Bencic (WTA 12) n'a pas connu de problèmes pour venir à bout de Zarina Diyas (WTA 105) en huitièmes de finale du tournoi de Luxembourg. La championne olympique a dominé la Kazakhe 6-1 6-3. La Saint-Galloise a passé 62 minutes sur le court pour écarter Diyas. La tête de série numéro un du tournoi n'a bien évidemment pas connu de grandes frayeurs pour son entrée en lice. Elle regrettera peut-être d'avoir perdu son service dans le deuxième set pour se retrouver menée 2-1. Mais juste derrière, elle a repris ses esprits et sa marche en avant en enlevant quatre jeux de rang. Elle a par la suite conclu sur sa première balle de match. En quarts de finale, la Saint-Galloise sera opposée à la Liudmila Samsonova (WTA 48). Bencic possède une facture ouverte avec la Russe qui l'avait battue en finale à Berlin cette année.

Morbidelli promu chez Yamaha, Dovizioso chez Yamaha-SRT Franco Morbidelli remplace Vinales. Image: KEYSTONE/AP/JOSE BRETON L'Italien Franco Morbidelli rejoint Yamaha dès le Grand Prix de Saint-Marin ce week-end et jusqu'en 2023, remplacé chez Yamaha-SRT par son compatriote Andrea Dovizioso jusqu'en 2022. Morbidelli, 26 ans, vice-champion du monde en titre, remplace l'Espagnol Maverick Vinales dont le contrat avec l'écurie d'usine a été prématurément rompu à mi-saison et qui a rejoint Aprilia. Morbidelli redevient l'équipier du Français Fabio Quartararo, comme en 2019 et 2020 au sein du team satellite Yamaha-SRT, mais cette fois au sein de l'équipe officielle. L'Italien, vainqueur de trois GP en 2020, et champion du monde Moto2 en 2017, est par ailleurs de retour de blessure, ayant manqué les quatre précédents GP à cause d'une opération au genou en juin. Son départ permet le retour en MotoGP de Dovizioso, 35 ans, qui avait quitté la catégorie reine de la vitesse moto en fin d'année dernière. Présent en MotoGP depuis 2008, depuis 2013 avec Ducati, Dovizioso a gagné 15 Grands Prix pour 62 podiums. Champion du monde de la catégorie inférieure 125cc en 2004, il a échoué trois fois à s'emparer du titre MotoGP (2017, 2018, 2019), toujours battu par Marc Marquez (Honda). Dovizioso formera jusqu'à la fin de saison une paire de pilotes très expérimentés aux côtés de la légende Valentino Rossi, qui vit ses dernières courses en MotoGP avant de prendre sa retraite à 42 ans. Le nom du futur coéquipier de Dovizioso n'est pas encore connu.

Aston Martin conserve Vettel et Stroll pour la saison prochaine Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'écurie Aston Martin a annoncé jeudi un duo de pilotes inchangé pour la saison 2022 de Formule 1, l'Allemand Sebastian Vettel et le Canadien Lance Stroll étant tous deux conservés. Aston Martin, qui est revenu en F1 cette année, est motorisé par Mercedes. L'équipe, anciennement connue sous le nom de Racing Point, occupe actuellement la septième place du championnat des constructeurs. Cette saison, elle a obtenu son meilleur résultat en course grâce à Vettel, qui a terminé deuxième du GP d'Azerbaïdjan en juin. Stroll, le fils du propriétaire principal de l'écurie, participe à 22 ans à sa cinquième saison dans la catégorie reine du sport automobile. La saison 2022 verra une refonte des règlements techniques de la F1, leur introduction ayant été retardée cette année en raison des effets de la pandémie de coronavirus. "Je suis vraiment impatient de piloter la nouvelle génération de voitures de Formule 1", a déclaré Vettel, cité dans le communiqué de son équipe. "Leur look est très différent et les nouvelles réglementations techniques devraient nous donner des voitures qui peuvent courir beaucoup plus près (des autres) que récemment", a souligné le quadruple champion du monde, qui n'est pas parvenu à gagner un titre chez Ferrari entre 2015 et 2020. "Des courses plus passionnantes, ce sera formidable pour les pilotes comme pour les fans. Les changements sont si importants que chaque équipe repartira sur de nouvelles bases", a indiqué le pilote de 34 ans.

Dominic Stricker va faire ses débuts en Coupe Davis Dominic Stricker disputera le premier simple de la Suisse contre l'Estonie. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Dominic Stricker (ATP 287), vainqueur chez les juniors à Roland-Garros en 2020, effectuera ce vendredi ses débuts avec l'équipe de Suisse de Coupe Davis. En barrage du groupe mondial II, il ouvrira les feux dès 13h30 à Bienne lors du match face à l'Estonie contre Vladimir Ivanov (ATP 717). Dans le deuxième simple, le no 1 suisse Henri Laaksonen (ATP 119) en découdra avec Mattias Siimar (ATP 1041). Le capitaine helvétique Severin Lüthi a désigné les deux gauchers Stricker et Marc-Andrea Hüsler pour disputer le double. Les deux premiers simples sont programmés vendredi. Le double ouvrira la deuxième journée samedi dès 13.00, suivi par les deux autres simples. La composition pour les matches de samedi peut encore être changée.

Ligue des champions: déception pour le PSG malgré ses stars Image: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Aligner les stars ne constitue pas une garantie en Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain, qui alignait une attaque Messi - Neymar - Mbappé, l'a constaté en étant accroché 1-1 à Bruges. Les Parisiens n'ont pas convaincu pour leur première sortie dans le groupe A. Après avoir ouvert le score par Herrera sur passe de Mbappé (15e), ils ont subi l'égalisation de Vanaken (27e). Mbappé, touché à une cheville, a dû sortir à la 51e. Neymar et Messi, ce dernier à part un tir sur la barre, sont restés assez discrets. Ces deux points égarés contre l'équipe considérée comme la plus faible du groupe risquent de faire jaser... Dans l'autre rencontre, Manchester City a battu le RB Leipzig 6-3 dans un match très ouvert. Les Allemands sont revenus à 2-1, 3-2 puis 4-3 grâce à trois buts de Nkunku, un jeune formé au PSG. Pour City, Grealish a notamment inscrit un superbe but. Liverpool domine l'AC Milan Seize ans après la légendaire finale d'Istanbul, Liverpool et l'AC Milan ont livré une nouvelle partie spectaculaire à Anfield Road. Les Reds l'ont emporté 3-2, après avoir été menés 1-2 au repos. Ils avaient vite ouvert le score sur un autogoal de Tomori (9e), mais Rebic (42e) et Diaz (44e) renversaient la situation. Salah, qui avait manqué un penalty à la 14e, se faisait pardonner en égalisant (49e). Le capitaine Henderson donnait la victoire aux Anglais à la 69e. Pour leur part, l'Atlético Madrid et le FC Porto en sont restés à 0-0 dans une rencontre fermée et décevante. Quadruplé d'Haller pour Ajax Le Borussia Dortmund a réussi son départ dans le groupe C en allant gagner 2-1 à Istanbul contre Besiktas. Le jeune Anglais Jude Bellingham a été l'élément décisif. Il a ouvert le score à la 20e avant d'offrir sur un plateau le deuxième but à Haaland (45e). Le Norvégien a ainsi inscrit son 21e but en 17 matches de C1. Les Turcs ont réduit l'écart à la 94e par Montero. Gregor Kobel et Manuel Akanji étaient titulaires pour Dortmund. Le gardien s'est mis en évidence avec un bel arrêt à la 6e sur une reprise de Batshuayi. Dans ce groupe, Ajax Amsterdam s'est imposé 5-1 à Lisbonne contre le Sporting, grâce notamment à un quadruplé de l'Ivoirien Sébastien Haller (2e/9e/51e/63e). Surprise en Moldavie Une surprise s'est produite dans le groupe D en Moldavie. Le Sheriff Tiraspol a en effet battu Shakhtar Donetsk 2-0 grâce à des buts d'Adama Traoré (16e) et Momo Yansane (62e). Le choc entre l'Inter Milan et le Real Madrid, deux anciens vainqueurs de la compétition, s'est conclu sur un succès des Espagnols grâce à une réussite de Rodrygo (90e).

Ligue des champions: Borussia Dortmund gagne à Istanbul Image: KEYSTONE/AP Le Borussia Dortmund a réussi son départ dans le groupe C de la Ligue des champions. Les Allemands sont allés gagner 2-1 à Istanbul contre Besiktas. Le jeune Anglais Jude Bellingham a été l'élément décisif du BVB. Il a ouvert le score à la 20e avant d'offrir sur un plateau le deuxième but à Haaland (45e). Le Norvégien a ainsi inscrit son 21e but en 17 matches de C1. Les Turcs ont réduit l'écart à la 94e par Montero. Gregor Kobel et Manuel Akanji étaient titulaires pour Dortmund. Le gardien s'est mis en évidence avec un bel arrêt à la 6e sur une reprise de Batshuayi. Surprise en Moldavie Une surprise s'est produite dans le groupe D en Moldavie. Le Sheriff Tiraspol a en effet battu Shakhtar Donetsk 2-0 grâce à des buts d'Adama Traoré (16e) et Momo Yansane (62e).

Marc Hirschi renoue avec la victoire Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marc Hirschi (UAE Emirates) a fêté son premier succès de la saison. Le Bernois a en effet remporté en solitaire la 2e étape du Tour du Luxembourg et s'est du même coup emparé du maillot de leader. Hirschi n'avait pas encore gagné depuis son changement d'équipe en début d'année. Sa dernière victoire remontait à la Flèche wallonne en septembre 2020. Entre Steinfort et Eschdorf (186,1 km), le coureur suisse a devancé de huit secondes le Portugais Joao Almeida.

La Suisse d'abord face à l'Allemagne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le programme de la finale de la Billie Jean King Cup (ex-FedCup), prévue à Prague du 1er au 6 novembre, est désormais connu. La Suisse affrontera l'Allemagne le mardi 2 novembre puis la République tchèque deux jours plus tard. Ces deux parties démarreront à 17h. La tâche de la sélection du capitaine Heinz Günthardt s'annonce évidemment délicate dans un groupe D dont les favorites selon les Tchèques, titrées à six reprises depuis 2011. Seul le vainqueur de cette poule se qualifiera pour les demi-finales, prévues le vendredi 5. La finale aura lieu le samedi 6, dès 16h. Les rencontres se disputeront au meilleur des trois matches (deux simples et un double). Les capitaines ont jusqu'au lundi 4 octobre pour arrêter leur sélection. Ils peuvent désigner cinq joueuses, trois noms pouvant être modifiés jusqu'au début de cette finale. Prague pour Budapest L'O2 Arena de Prague a été désignée à la fin août pour organiser cette phase finale, initialement prévue à Budapest en avril 2020 mais repoussée à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19. Budapest avait renoncé en mai à accueillir l'événement.

Le Barça est-il devenu une équipe quelconque en Europe ? Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Méconnaissable, privé de stars, lourdement endetté, le Barça vit un déclassement sportif symbolisé mardi par la gifle subie mardi à domicile face au Bayern Munich (3-0). Désormais orphelins de Lionel Messi, les Catalans n'ont plus gagné un match de Ligue des champions depuis le 2 décembre 2020 contre le modeste Ferencvaros (3-0). Jadis forteresse, le Camp Nou est devenu un terrain où les autres géants d'Europe n'ont plus peur de livrer bataille. Le Barça y a perdu ses trois derniers matches de C1, encaissant dix buts et n'en marquant qu'un seul ! Et la cinglante défaite face au Bayern mardi, un an après l'historique déroute 8-2 de Lisbonne en quart de finale de l'édition 2019-2020, n'a fait que confirmer des impressions déjà connues. "Pauvre Barça" Le Barça n'avait pas entamé une campagne européenne par une défaite à domicile depuis 1997 (3-2 contre Newcastle), soit depuis 24 ans. C'est aussi la première fois de son histoire en Ligue des champions que le club catalan conclut un match sans avoir cadré la moindre frappe. Le constat d'échec dans la presse madrilène et catalane est sans appel ce mercredi matin. "Pauvre Barça", a titré Marca, le journal le plus vendu en Espagne. "Triste réalité", a affiché le quotidien catalan Sport à sa une sur fond noir. "Très, très loin", a pour sa part titré le journal sportif en catalan L'Esportiu. Une impuissance partagée par l'icône blaugrana Gerard Piqué au coup de sifflet final: "C'est comme ça, on est ce qu'on est. Dans l'immédiat, c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a une nette différence, c'est clair. Pour être franc, aujourd'hui on ne fait pas partie des grands favoris". D'après les médias catalans, le président Joan Laporta et ses plus proches associés ont tenu une réunion d'urgence dans les bureaux du Camp Nou tard dans la nuit, après le match, sans annoncer de décision dans l'immédiat. "Le match a confirmé l'impression de désolation qui poursuit le Barça ces derniers jours. Un match long et inutile pour le Barça, une espèce de couloir de la mort au bout duquel il n'y avait d'autre espoir que la défaite. Personne ne pouvait espérer autre chose", a taclé Alfredo Relaño, président d'honneur du quotidien As et voix respectée du football espagnol, dans un éditorial mercredi. Rayon d'espoir Doit-on déjà enterrer le Barça ou l'espoir est-il encore permis ? Il faut dire que le club blaugrana a joué de malchance avant cette rentrée continentale. Le Barça a perdu deux stars durant le mercato, avec le départ de Messi vers le PSG et le prêt d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. Les blessés, nombreux et surtout en attaque (Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Sergio Agüero, Martin Braithwaite...), n'ont pu aider. Les cadres, à l'instar d'un Jordi Alba qui a joué malade et qui s'est blessé, d'un Sergio Busquets lessivé ou d'un Sergi Roberto sifflé à sa sortie, ne peuvent plus porter l'équipe seuls. Et les jeunes pousses, à l'image d'Eric Garcia fautif sur le but de Thomas Müller, mais aussi de Riqui Puig, Pedri, Gavi, Oscar Mingueza, Alex Balde, Yusuf Demir, Sergino Dest ou Ronald Araujo, doivent encore accumuler de l'expérience avant de prétendre pouvoir rivaliser au plus haut niveau. "Je sais qu'avec nos très jeunes joueurs, on va finir par rivaliser. Ils vont prendre de l'expérience, et à la fin de la saison, vous verrez...", a glissé Piqué mardi soir. Une méthode Coué à vite mettre en pratique.

Wild cards pour Stricker, Riedi et Kym Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Swiss Tennis a attribué les trois wild cards disponibles pour la première édition du Challenger ATP de Bienne, prévu la semaine prochaine. Ces invitations reviennent aux espoirs Dominic Stricker (ATP 287), Leandro Riedi (ATP 763) et Jérôme Kym (ATP 1113), tous en lice samedi et dimanche en Coupe Davis à Bienne face à l'Estonie. Il y aura donc au moins cinq Suisses dans le tableau final de ce Challenger, Henri Laaksonen (ATP 119) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 160) ayant été admis directement. Antoine Bellier (ATP 472), Jakub Paul (ATP 569) et Remy Bertola (ATP 581) ont quant à eux reçu une wild card pour les qualifications, auxquelles Sandro Ehrat (ATP 395) prendra également part.

Bencic face à Diyas en 8e de finale Zarina Diyas (ici lors du tournoi de Lausanne) affrontera Belinda Bencic jeudi au Luxembourg Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Belinda Bencic (WTA 12) entrera en lice jeudi au Luxembourg. Tête de série no 1 de ce tournoi WTA 250, la St-Galloise affrontera Zarina Diyas (WTA 105) en 8e de finale. Exemptée de 1er tour au Grand-Duché, Belinda Bencic mène 2-1 dans son face-à-face avec la Kazakhe (ex-no 31 de la hiérarchie), qui a atteint les quarts de finale du Ladies Open cet été à Lausanne. La championne olympique a remporté aisément (6-2 6-1) leur plus récent duel, ce printemps à Miami.

OL: Shaqiri pas du voyage à Glasgow Shaqiri ne jouera pas en Europa League jeudi soir Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Xherdan Shaqiri n'est pas du voyage à Glasgow, où Lyon affrontera les Rangers jeudi en Europa League. Le Bâlois aurait été placé en quarantaine à son retour s'il avait rejoint l'Ecosse. Le parcours vaccinal de l'international suisse est en effet incomplet avec une seule dose reçue juste après sa signature à l'OL le 23 août, a-t-on appris dans les médias français. Il avait bien contracté le Covid-19, mais il y a déjà près d'une année (en octobre 2020). Le Ministère des Sports français aurait imposé à Xherdan Shaqiri une mise en quarantaine de sept jours sans possibilité de s'entraîner ni de jouer s'il s'était rendu en Ecosse. Il aurait ainsi manqué le choc contre le Paris Saint-Germain, dimanche prochain, et le duel avec Troyes, le mercredi 22.

L'AMA va réexaminer l'interdiction du cannabis Image: KEYSTONE/AP/Thomas Boyd L'Agence mondiale anti-dopage (AMA) a annoncé qu'elle réexaminerait l'inscription du cannabis sur la liste des substances interdites. Cette annonce intervient quelques mois après la suspension de Sha'Carri Richardson, privée des JO de Tokyo. Il sera procédé à un examen scientifique du cannabis l'an prochain. Mais la drogue restera quoiqu'il arrive interdite pendant l'année 2022, a précisé le comité exécutif de l'AMA mardi à l'issue d'une réunion à Istanbul. "Après avoir reçu les demandes d'un certain nombre de parties prenantes, le (comité exécutif) a approuvé la décision du Groupe consultatif d'experts de la liste d'initier en 2022 un examen scientifique du statut du cannabis", a indiqué l'AMA dans un communiqué. Sha'Carri Richardson devait être une des têtes d'affiche des Jeux de Tokyo après plusieurs prestations époustouflantes sur 100 m en début de saison. Mais l'Américaine de 21 ans a été privée de JO à cause d'une suspension de 30 jours consécutive à un dépistage positif à la marijuana lors des Trials en juin. L'appel de Coe Son cas a ouvert un débat sur la présence de la marijuana sur la liste des produits interdits de l'AMA. De nombreuses célébrités, athlètes et politiques, ont fustigé une règle qu'elles jugent dépassée et inutile. Le patron de la fédération internationale d'athlétisme, Sebastian Coe, a lui aussi appelé à un réexamen du statut du cannabis. "Ce n'est pas déraisonnable aujourd'hui d'avoir un réexamen", a-t-il estimé pendant les JO en juillet. "C'est sensé, rien n'est inscrit dans le marbre. On s'adapte et on réévalue à l'occasion".