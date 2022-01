Barty en patronne à Melbourne ++ Bâle perd Cabral

Descente de Garmisch: Doublé suisse, Suter devant Flury Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Doublé suisse lors de la descente de Garmisch. Favorite en l'absence d'une bonne partie du plateau, Corinne Suter s'est imposée devant Jasmine Flury. Les absents ont toujours tort dit le proverbe, et ce n'est pas Corinne Suter qui va dire le contraire. Alors que plusieurs athlètes ont préféré renoncer à se déplacer en Bavière pour se préparer en vue des JO, la Schwytzoise a choisi de s'aligner et elle a parfaitement su faire honneur à son statut de favorite. Avec seulement 41 skieuses au départ, cette descente ressemblait davantage à une épreuve de Coupe d'Europe améliorée. Sans Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin, Sofia Goggia, Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova et bien d'autres, Corinne Suter en a profité pour enlever son quatrième succès en Coupe du monde, le troisième en descente. Elle a rappelé qu'elle était très à l'aise sur la piste Kandahar puisqu'elle avait remporté le Super-G il y a deux ans. Mieux, la championne du monde, blessée en octobre, semble monter en puissance après sa 2e place lors du Super-G de Zauchensee et sa 4e en descente à Cortina. Elle revient en outre à 69 points de Sofia Goggia au classement de la discipline (331 contre 400), sachant que l'Italienne s'est blessée à Cortina et que sa fin de saison s'inscrit pour l'heure en pointillé. Derrière la Schwytzoise, on retrouve Jasmine Flury. La Grisonne, solide aux entraînements, a su reproduire le même schéma en course. Elle signe le deuxième podium de sa carrière après sa victoire en Super-G à St-Moritz en 2017 lorsqu'elle avait devancé Michelle Gisin. Les Suissesses ne sont pas passées loin d'un triplé. Détentrice du deuxième temps intermédiaire avant la FIS Schneise, Joana Hählen a malheureusement commis une grosse erreur qui l'a repoussée à la 8e place. C'est l'Autrichienne Cornelia Hütter qui a pris place sur la 3e place. Priska Nufer est provisoirement 14e, Jasmina Suter 20e et Noémie Kolly 23e.

Ashleigh Barty remporte son premier Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Andy Brownbill La no 1 mondiale Ashleigh Barty a remporté son premier Open d'Australie. Elle a battu en finale l'Américaine Danielle Collins (30e) 6-3 7-6 (7/2). L'Australienne décroche ainsi à 25 ans son troisième titre majeur après Roland-Garros en 2019 et Wimbledon en 2021, le premier à domicile. Elle est aussi la première Australienne à s'imposer à Melbourne depuis Chris O'Neill en 1978. Barty a gagné sans vraiment bien jouer et sans être aussi dominatrice que lors des six premiers tours. Dans la première manche, elle a sauvé la seule balle de break qu'elle a concédée et a transformé la seule qu'elle s'est créée. Après 32 minutes, la moitié du travail était faite. Mais elle a traversé un passage à vide en début de deuxième manche. Elle a cédé à deux reprises sa mise en jeu en un set, soit le double du nombre de jeux concédés lors des six matchs pour en arriver là (un break concédé face à Amanda Anisimova en 8es). Menée 5-1 en commettant un nombre inattendu de fautes directes et de doubles fautes, elle est quand même parvenue à se reprendre pour revenir à 5-5. Collins a réussi à emmener le match au tie-break mais Barty a rapidement pris l'avantage, s'offrant quatre balles de match et concluant dès la première. Barty participait à son 9e Open d'Australie et n'avait jamais dépassé les demi-finales (2020). Pour remporter le titre samedi, elle a vaincu quatre Américaines lors de ses quatre derniers matchs: Amanda Anisimova en 8es, Jessica Pegula en quarts, Madison Keys en demies et Collins en finale. Pour décrocher son premier Majeur en 2019 à Roland-Garros, l'Australienne avait battu les quatre même joueuses: Pegula au 1er tour, Collins au 2e, Keys en quarts et Anisimova en demies. Elle devient la seule joueuse en activité avec Serena Williams à avoir remporté des Majeurs sur toutes les surfaces (dur, gazon et terre battue).

Le FC Bâle perd son buteur Cabral Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle devra composer dans l'avenir sans son buteur Arthur Cabral. Le Brésilien de 23 ans est transféré immédiatement à la Fiorentina en Serie A. Le transfert devrait rapporter dans les 15 millions de francs au club rhénan. Cabral était leader des buteurs dans le Championnat de Super League avec 14 buts lors des dix-huit journées. Le Sud-Américain était arrivé en Bâle pour la saison 2019-2020 en provenance de Palmeiras Sao Paulo. Aucun remplaçant n'a encore été engagé par le FC Bâle pour suppléer son puissant attaquant brésilien. L'entraîneur Patrick Rahmen ne dispose dans son cadre actuel d'aucun joueur aux qualités équivalentes. Dans les cinq grands Championnats européens, la période des transferts se termine lundi 31 janvier.

Un but et un assist pour Kevin Fiala au Madison Square Garden Image: KEYSTONE/AP/John Munson La fête continue pour Kevin Fiala ! Auteur d'un but et d'un assist lors du succès 3-2 de Minnesota devant les Rangers à New York, le Saint-Gallois poursuit une série magnifique. Devant 18'006 spectateurs venus au Madison Square Garden rendre hommage au gardien légendaire des Rangers Henrik Lundqvist dont le maillot no 30 a été retiré, Kevin Fiala a comptabilisé au moins un point dans un dixième match de rang. Elu meilleur joueur de la rencontre, il a signé son 12e but de la saison pour permettre au Wild de revenir à 2-1 à la 33e avant de délivrer une passe décisive, sa 19e de l'exercice, pour le but de la victoire de Frederic Gaudreau inscrit à la 42e. Auteur désormais de 8 buts et de 5 assists lors de ses dix derniers matches, Kevin Fiala est l'un des artisans de la très belle embellie du Wild, qui a reporté sept de ses huit dernières rencontres. Ce nouveau succès offre à Minnesota, quatrième de la Central Division, un matelas confortable de 9 points sur la barre.

Un sixième succès de rang pour Clint Capela et les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Et de six pour Atlanta ! Grâce à une défense de fer, les Hawks ont, sur leur parquet, battu Boston 108-92 pour cueillir un sixième succès de rang. Cette victoire est due à la fois à une défense de fer de la part d'une équipe qui avait trop souvent manqué de rigueur dans son camp et à un banc qui a surclassé celui des Celtics. Les remplaçants ont inscrit 46 points pour contribuer à ce succès qui permet à Atlanta de revenir à la hauteur de Wahsington à la 10e place de la Conférence Est. Toujours ménagé après sa blessure à la cheville, Clint Capela a bénéficié d'un temps de jeu de 23 minutes pour inscrire 6 points et capter 7 rebonds. Le Genevois et ses coéquipiers accueilleront les Lakers de LeBron James dimanche avec l'espoir de poursuivre cette série vertueuse.

National League: 18e revers de suite pour Ajoie Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Les matches se suivent et les défaites s'enchaînent pour Ajoie. Les Jurassiens ont été écrasés 11-0 à Zoug, où ils ont subi à la fois un "stängeli" et un 18e revers consécutif. Dans l'antre du tenant du titre, le jeune Loïc Galley (19 ans), gardien des juniors élites de Fribourg, a vécu un baptême du feu bien délicat en National League avec Ajoie, où il effectue une semaine de stage. Son entame a été difficile puisqu'il a cédé deux fois lors des sept premières minutes. Calvaire Les choses ne se sont guère améliorées ensuite, avec notamment trois buts concédés en 3'02 au début de l'ultime tiers. Son calvaire a pris fin avec le 8-0 et il a cédé son poste au titulaire Tim Wolf à la 45e. Genève-Servette a poursuivi sur sa bonne série à domicile en battant les Zurich Lions 3-0. Winnik, auteur des deux premiers buts dans le tiers initial, a été décisif. Vermin a scellé le score final dans le but vide. Langnau va aussi mal Les Langnau Tigers ont concédé une 13e défaite de suite. Les Bernois ont perdu 7-4 à domicile contre Lugano. Davos s'est pour sa part imposé 4-3 contre Berne, qui était privé pour ce match de son coach John Lundskog, testé positif au Covid-19. Ses assistants ont dirigé l'équipe.

Fribourg leader à la pause olympique Chris DiDomenico inscrit le 2-0 pour Fribourg Image: KEYSTONE/PostFinance Fribourg vivra une pause olympique tranquille. Dans son antre, le leader de National League a conservé son fauteuil en dominant Bienne 5-3. Finir sur une bonne note avant quelques jours de pause. Offrir une nouvelle victoire dans une patinoire comble avant de recharger les batteries. Fribourg avait clairement envie de se faire plaisir avant d'attaquer la dernière ligne droite de la saison régulière. Et les joueurs de Christian Dubé ont pris cette partie par le bon bout en ouvrant la marque à la 5e via Raphael Diaz. Et malgré une légère domination biennoise, les Dragons ont doublé la mise à la 18e par DiDomenico. Les Fribourgeois ont même enfilé le troisième en tout début de période médiane (Desharnais 22e). Pas forcément dépassé, mais peu aidé par un Elien Paupe hésitant, Bienne a mis du temps à sortir la tête de l'eau. A la décharge du deuxième gardien, il a dû jouer en raison de l'absence de Joren van Pottelberghe. Le portier titulaire biennois, positif au covid, s'est logiquement placé à l'isolement. Sélectionné comme troisième gardien par Patrick Fischer pour les JO de Pékin, l'ancien Davosien doit croiser les doigts et espérer pouvoir présenter des PCR négatifs pour pouvoir partir en Chine. Mais les Seelandais ont connu plus de réussite au cours du deuxième tiers. Künzle (26e) puis Brunner (28e) ont battu Reto Berra côté mitaine. Le numéro 96 a d'ailleurs manqué un penalty à la 27e et "réparé" cette erreur en inscrivant le 3-2 quelques instants plus tard. Pas si loin que ça du 3-3, les Seelandais ont pourtant dû capituler une quatrième fois sur une séquence qui a vu Viktor Lööv briser sa canne à la ligne bleue fribourgeoise et ainsi offrir une rupture à DiDomenico. Le top scorer des Dragons a trouvé son capitaine Julien Sprunger pour un 4-2 juste avant la deuxième pause qui a fait mal à des Bernois en train de faire suer Gottéron. Les Dragons ont classé l'affaire sur un power-play conclu par Desharnais (47e). En confiance, Fribourg est vraiment impressionnant cette saison.

Serie A: la Juventus engage Dusan Vlahovic Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari La Juventus a bouclé le transfert de l'attaquant serbe Dusan Vlahovic. Elle a cassé sa tirelire à mi-saison pour engager la révélation de la première moitié saison sous le maillot de la Fiorentina. La Juventus a bouclé le transfert de l'attaquant serbe Dusan Vlahovic. Elle a cassé sa tirelire à mi-saison pour engager la révélation de la première moitié saison sous le maillot de la Fiorentina. La Serie A a officialisé l'arrivée de Vlahovic chez les Bianconeri vendredi en affichant le mot "permanent" en face de son nom sur la liste des transactions. Transfert record Avec un transfert estimé à quelque 70 millions d'euros, prix fixé par la Viola pour se défaire de la pépite de 22 ans sous contrat jusqu'en 2023, la Juve bat le record pour une transaction hivernale en Italie. Milan détenait jusqu'ici la palme avec les 38 mio d'euros versés en 2019 pour Lucas Paqueta. Même si la Juventus avait assuré qu'elle ne ferait aucun coup d'éclat en janvier, les difficultés récurrentes de l'équipe de Massimiliano Allegri ont incité les Bianconeri à accélérer pour recruter cet attaquant suivi depuis longtemps. Actuellement 5e du classement après une première moitié de saison sur courant alternatif, elle doit hausser le ton pour espérer décrocher l'un des quatre billets qualificatifs pour la Ligue des champions, compétition que la "Vieille dame" a toujours disputée depuis 2012. Des airs de Zlatan Avec Vlahovic, elle met la main sur l'un des meilleurs attaquants du moment en Italie, meilleur buteur du championnat à égalité avec Ciro Immobile (17 buts). De la tête, en vitesse, en force ou avec sang-froid du point de penalty, l'attaquant de 1m90 impressionne par sa palette large, rappelant parfois celle d'un Zlatan Ibrahimovic, passé lui aussi par la Juve en début de carrière et idole de Vlahovic.

e-Prix de Diriyah: Mortara seul Suisse dans les points Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Les Suisses ont été assez loin du compte à Diriyah lors du premier e-Prix de la saison 8 de formule E. Edoardo Mortara (Venturi) a fini 6e alors que Sébastien Buemi (Nissan e.dams) s'est classé 17e. Tous deux ont été pénalisés par leur position sur la grille de départ. Mortara, victime d'une sortie de piste lors des qualifications, s'est élancé 12e alors que Buemi a dû partir en 21e et avant-dernière place. Belle remontée Au prix d'une belle remontée, le natif de Genève a pu rentrer dans le top 10 et ainsi inscrire des points, mais la tâche était par contre bien trop difficile pour le Vaudois. La course a été écrasée par les Mercedes, qui ont signé le doublé. Le Néerlandais Nyck de Vries, tenant du titre, s'est imposé devant son coéquipier belge Stoffel Vandoorne et le Britannique Jake Dennis (Andretti). Un deuxième e-Prix aura lieu sur le même circuit saoudien samedi à 18h00.

Max Eberl quitte Borussia Mönchengladbach Image: KEYSTONE/EPA POOL En poste depuis 2008, le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, Max Eberl (48 ans) se retire pour des raisons de santé. "Je suis épuisé, fatigué, n'ai plus d'énergie pour ce job", a précisé Eberl. Son contrat courait jusqu'en 2026. Sous sa conduite, le club de tradition s'est stabilisé sur les plans sportif et économique. Il a recollé avec le haut du classement en Bundesliga. L'essor avait commencé avec l'engagement de Lucien Favre au poste d'entraîneur en février 2011. Le Vaudois avait sauvé de justesse le club de la relégation et l'avait conduit ensuite en 2015 pour la première fois en Ligue des champions. Ces dernières années, plusieurs joueurs suisses se sont retrouvés sous contrat avec les Fohlen (poulains en français). Actuellement, Yann Sommer, Denis Zakaria, Nico Elvedi et Breel Embolo font partie de l'équipe dirigée par Adi Hütter. Eberl s'en va alors que le club ne va pas très bien après six défaites au cours des huit derniers matches.

Urs Kryenbühl se blesse gravement en Autriche Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Urs Kryenbühl est tombé lourdement lors du Super--G de la Coupe d'Europe à Saalbach-Hinterglemm jeudi. Le Schwytzois a été rapatrié en Suisse par hélicoptère. Ce spécialiste de la vitesse de 28 ans s'est blessé au bassin, toutefois aucun organe interne n'a été touché. Héliporté jusqu'à Zurich, il a été opéré dans une clinique au bord de la Limmat. Kryenbühl n'en est pas à sa première chute grave. Victime d'une terrible cabriole dans l'ultime mur de la descente de Kitzbühel il y a près d'une année, il avait été victime de graves lésions. Le Schwytzois a souffert ainsi d'une commotion cérébrale, d'une fracture de la clavicule et d'une déchirure des ligaments internes et croisés du genou droit.

Bastien Toma en prêt à St-Gall jusqu'à la fin de la saison Bastien Toma, ici sous le maillot de la Suisse M21, veut se relancer en Super League. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le milieu de terrain Bastien Toma (22 ans) a été prêté par le club belge de Genk à St-Gall jusqu'au terme de la saison. Formé à Sion, Toma était parti en Belgique en septembre 2020. L'international suisse M21 n'avait jamais réussi à s'imposer avec le RC Genk. Il n'a fait que cinq apparitions en Championnat de Belgique. Le Valaisan reste toutefois engagé avec Genk jusqu'en 2024.

Corinne Suter à nouveau la Suissesse la plus rapide Corinne Suter pourrait retrouver les joies de la victoire samedi. Image: KEYSTONE/AP La Schwytzoise Corinne Suter semble se rapprocher de sa première victoire en Coupe du monde depuis un an. La championne du monde a terminé à la 3e place du deuxième entraînement en vue de la descente de Garmisch-Partenkirchen de samedi. Jeudi, elle avait réalisé le meilleur temps. Corine Suter a concédé 39 centièmes, à la Française Romane Mirado, la plus rapide de l'entraînement vendredi. Le deuxième temps a été réussi par l'Autrichienne Mirjam Puchner. Avec Jasmine Flury (7e) et Jasmina Suter (8e), deux autres Suissesses figurent dans le top 8. Pour cette dernière descente de la Coupe du monde avant les Jeux olympiques, les meilleures de la discipline seront nombreux à être absents. Sofia Goggi, quadruple vainqueur cette, blessée ne sera pas de la partie comme Lara Gut-Behrami, qui se ménage ainsi que l'Américaine Breezy Johnson, également blessée.

Daniil Medvedev: la victoire après la grosse colère Image: KEYSTONE/EPA/DEAN LEWINS La finale de l'Open d'Australie opposera Rafael Nadal à Daniil Medvedev. Le Russe a assuré sa qualification à la faveur de son succès en quatre sets, 7-6 (7/5) 4-6 6-4 6-1 devant Stefanos Tsitsipas. L'enjeu de cette finale ce dimanche à 19.30 (09.30 en Suisse) sera considérable pour les deux hommes. S'il la gagne, Rafael Nadal deviendra l'unique détenteur des victoires en Grand Chelem avec 21 titres. Pour Daniil Madvedev qui avait sauvé une balle de match en quart de finale face à l'épatant Félix Auger-Aliassime, une victoire lui donnera pratiquement l'assurance de ravir le mois prochain la place de no 1 mondial à Novak Djokovic. La question est donc savoir lequel des deux joueurs supportera pleinement l'immense pression qui reposera sur ses épaules... Ainsi comme l'an dernier, Daniil Medveev a barré la route à son meilleur ennemi Stefanos Tsitsipas. Le Russe a eu la bonne idée de faire la course en tête grâce au gain du tie-break du premier set dans lequel il fut pourtant mené 4/1. Il devait accuser toutefois un couac retentissant avec la perte de son service à 4-4 dans la deuxième manche Il perdait alors le contrôle de ses nerfs en reprochant d'une manière bien trop véhémente à l'arbitre Jaume Campistol son laxisme devant le coaching d'Apostolos Tsitsipas envers son fils. Il doit s'estimer heureux de n'avoir écopé que d'un simple avertissement pour ce débordement verbal qui n'ajoutera rien à sa gloire. Daniil Medevdev retrouvait toutefois très vite son calme pour attendre tranquillement son heure. Elle survenait à 5-4 au troisième set avec un break décisif qui devait sonner le glas des espérances de Stefanos Tsitsipas. Sans doute éprouvé par les efforts fournis depuis le début du tournoi, le Grec devait lâcher prise très vite dans la dernière manche. Comme si l'avertissement qu'il écopait - enfin - pour coaching au début de ce quatrième set à sens unique légitimait en quelque sorte le formidable travail de sape de cet adversaire qu'il déteste tant.