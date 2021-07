"Sa nature discrète et sa vivacité d'esprit manqueront profondément à la FIS et au monde sportif international. Au nom de toute la famille de la FIS, je tiens à exprimer nos plus sincères condoléances à la famille Kasper", poursuit Johan Eliasch, cité dans un communiqué de la FIS.

M. Kasper - qui avait succédé à un autre Suisse, Marc Hodler, à la présidence de la FIS - a été membre du CIO de 2000 à 2018 et était membre de l'Agence mondiale antidopage depuis 2003. Membre exécutif du CIO de 2016 à 2018, il avait reçu l'Ordre olympique et avait été nommé membre honoraire en 2018.

Dimanche, la course va grimper à son point le plus haut, au port d'Envalira, à 2408 mètres d'altitude, dans la 15e étape entre Céret (Pyrénées-Orientales) et Andorre-la-Vieille. Avec un col pentu (Beixalis) de première catégorie suivi d'une rapide descente dans les 20 derniers kilomètres.

Cette étape au profil accidenté, à la veille de l'entrée dans les Pyrénées, a permis à Mollema (34 ans) de signer son deuxième succès sur la Grande Boucle. Il avait déjà gagné une étape en 2017. Le Néerlandais a lâché ses compagnons d'échappée à 42 km de l'arrivée et n'a plus été rejoint pour s'imposer avec 1'04 d'avance sur l'Autrichien Patrick Konrad.

Ashleigh Barty a fait valoir sa plus grande solidité dans cette partie, qui n'a pas atteint des sommets. Karolina Pliskova (29 ans) est en effet passée à côté de sa finale, qui était pourtant sa deuxième en Grand Chelem après celle perdue en 2016 à New York, même si elle a su relever la tête dans la deuxième manche.

Présentes en quart de finale pour la quatrième fois consécutive sur le World Tour, Nina Betschart et Tanja Hüberli avaient manqué le coche au premier set face aux têtes de série no 2. Elles ont en effet mené 12-9 dans cette manche initiale, avant de concéder sept points d'affilée.

Tête de série no 9 du tableau dans l'Oberland bernois, le duo de Suisse centrale s'est pourtant accroché jusqu'au bout, recollant à 12-11 dans le tie-break après avoir accusé 4 points de retard (12-8). Mais Agatha et Duda ont serré le jeu pour s'imposer sur leur première balle de match, après 56'.

Cette décision revêt une importance symbolique. Les responsables de Tokyo-2020 ont longtemps présenté ces JO comme des "Jeux de la reconstruction" destinés à mettre en évidence le redressement de la région du "tohoku", située dans le nord et qui comprend la préfecture de Fukushima, après le séisme et le tsunami meurtriers de 2011 qui y ont provoqué un grave accident nucléaire.

Le gouverneur de Fukushima, Masao Uchibori, a de son côté déclaré lors d'une conférence de presse samedi que l'augmentation des infections au coronavirus et la pression exercée sur les lits d'hôpitaux dans sa région et dans la région du grand Tokyo l'ont poussé à interdire aux supporters d'assister aux matchs de baseball et de softball qui se dérouleront à Fukushima.

Sapporo doit aussi accueillir le marathon et les épreuves de marche. Des responsables olympiques et locaux ont déjà demandé au public de ne pas y assister.

L'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a sanctionné l'Angleterre pour "l'usage de faisceau laser", "perturbations" constatées durant les hymnes nationaux et "allumage de fumigènes", peut-on lire dans un communiqué de l'UEFA. Celle-ci avait annoncé jeudi avoir ouvert une procédure disciplinaire.

M. Bach a souligné l'importante couverture télévisée. "Il ne faut pas se sentir seul dans les stades. Des milliards de personnes dans le monde seront rivées sur leur écran et seront avec vous dans leur cœur", a-t-il lâché. "Ceux qui regardent les compétitions à la maison pourront profiter de la couverture la plus complète jamais offerte par les services de diffusion olympique."

"J'espère que nous sommes tous d'accord pour dire que le plus important, c'est que les JO aient lieu afin que vous puissiez réaliser votre rêve olympique", a ajouté dans son message l'Allemand, qui est arrivé à Tokyo dans le courant de la semaine, avant que l'état d'urgence ne soit réinstauré et le huis clos décrété pour les épreuves prévues dans la capitale nippone.

La bataille de Wembley s'annonce furieuse et emballante

Image: KEYSTONE/AP/Laurence Griffiths

Attention aux secousses dimanche pour la finale de l'Euro!

La bataille de Wembley s'annonce furieuse, bruyante et emballante entre la solide Angleterre, aux ambitions gonflées par la présence massive de ses supporters, et l'Italie avide de retrouver sa majesté.

A l'approche du "D-Day", la pression monte, mais les futurs adversaires font comme si de rien était. Comme si disputer une première finale depuis le Mondial 1966 ne pouvait pas faire trembler les jambes des Anglais. Comme si affronter un public massivement hostile ne faisait pas cogiter les Italiens.

Un tel sommet, "c'est énorme et le fait que ce soit à Wembley, c'est encore plus spécial", mais le défenseur John Stones ne fera "pas d'insomnie" à l'idée d'affronter la Nazionale. "On va jouer chez eux, mais cela ne nous effraie pas", a évacué son vis-à-vis Leonardo Bonucci.

Le stade mythique du nord-ouest de Londres attendait en tout cas une telle fête depuis bien longtemps. C'est déjà ici que la sélection des "Three Lions" avait chassé son premier, et dernier, trophée en soulevant la Coupe du monde il y a un peu plus d'un demi-siècle, sous le magistère d'Alf Ramsey.

65'000 supporters attendus

En 1966, l'actuel sélectionneur anglais Gareth Southgate n'était pas né. L'élégant barbu de 50 ans, au flegme "so british", fait partie de cette génération qui a enchaîné les désillusions les unes après les autres. En demi-finale de l'Euro 1996, dans un Wembley plein à craquer, c'est même lui qui avait raté le dernier tir au but face à l'Allemagne (1-1, 5-6 tab.).

Le défenseur d'Aston Villa a longtemps souffert de reproches et d'insultes, mais cette période sombre est bel et bien finie. Désormais, les fans anglais chantent à sa gloire dans le métro, les pubs ou au stade, avec l'entêtant "You're the one" inspiré d'un tube du groupe de pop Atomic Kitten.

Dimanche, Wembley entrera de nouveau en fusion, comme mercredi lors de la victoire acquise en prolongation contre le Danemark (2-1) par le capitaine Harry Kane et sa bande, devant les 64'950 spectateurs recensés par l'UEFA. Les Italiens devront hurler pour se faire entendre puisque moins de 10'000 billets leur sont réservés.

"On ne pense qu'à jouer au foot"

La majorité des places sera occupée par des fans italiens habitant en Grande-Bretagne. Seul un millier de supporters venus d'Italie ont été autorisés à dribbler la quarantaine imposée aux étrangers, à condition de fournir un test PCR négatif, emprunter des vols dédiés et respecter une période d'isolement au retour.

Pour Bonucci, pas question de polémiquer sur un éventuel favoritisme envers les hôtes anglais. "On ne pense qu'à jouer au foot, à s'amuser et à apporter de l'enthousiasme. Le reste, ce sont des bavardages. Ce qui va se passer pendant le match, ce sera le meilleur spectacle pour le football européen et mondial, de la part de l'Angeterre, de l'Italie et de la classe arbitrale", a glissé le joueur de la Juventus Turin.

"Donner le maximum et basta!"

A 34 ans, Leonardo Bonucci est le dernier rescapé, avec son compère de la défense Giorgio Chiellini, de la finale de l'Euro 2012 perdue contre l'Espagne (0-4). Depuis, la cote des "Azzurri" s'est délitée, de l'élimination en quart de finale de l'Euro 2016 jusqu'à l'échec pour se qualifier au Mondial 2018, une catastrophe dans ce pays.

Victorieuse de l'Espagne (1-1 ap, 4-2 tab) mardi aux tirs au but, la séduisante Italie redressée par Roberto Mancini rêve désormais de rééditer l'exploit des Portugais en 2016, eux qui avaient brisé les espoirs de la France, pays organisateur.

"C'est sûr, en allant en finale, la pression et la responsabilité augmentent, mais il faut donner le maximum et basta! Il n'y a pas de recettes, il faut donner le meilleur avec le caractère adéquat, ce qui compte c'est la confiance dans ses moyens", a déclaré Dino Zoff, gardien des champions du monde 1982 et ancien sélectionneur de la Nazionale.

Le défi est en tout cas immense face à une équipe d'Angleterre réputée pour sa défense de fer, uniquement prise à défaut sur un coup franc danois, son attaque tirée vers le haut par le redoutable Kane et l'insaisissable Raheem Sterling, et qui dispose, avec Mason Mount et Jack Grealish, de meneurs à la hauteur. Vivement dimanche!