Beat Feuz 16e pour sa dernière descente ++ Andy Murray a fini par craquer

"Je me sens bien, je suis en bonne santé à l'arrivée", a lancé Feuz Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le champion olympique Beat Feuz, l'un des meilleurs descendeurs de l'histoire, a disputé samedi à Kitzbühel (Autriche) la dernière course de sa carrière, achevée "en bonne santé". "Je me sens bien. je suis en bonne santé à l'arrivée, c'était le plus important. Aujourd'hui, je n'avais pas besoin de me battre pour la victoire. Je voulais encore montrer une belle descente, propre, et c'est ce que j'ai fait", a apprécié Feuz en zone mixte. Le Bernois, âgé de 35 ans, se retire du ski professionnel en pleine saison fort d'un immense palmarès. Il compte trois médailles olympiques (or en descente en 2022, bronze en descente et argent en super-G en 2018), un titre mondial (descente en 2017), quatre petits globes de cristal de descente pour 16 victoires sur le circuit mondial, dont trois à Kitzbühel. Samedi, il a pris une 16e place anecdotique en portant le dossard 217, comme son nombre de départs en Coupe du monde depuis décembre 2006. "J'avais ma famille dans l'arrivée, c'était parfait. Toute la journée d'aujourd'hui était spéciale. Tous les skieurs sont venus me saluer pour me dire qu'ils avaient eu du plaisir à skier avec moi." Les skieurs ne sont pas les seuls à avoir rendu hommage au "Kugelblitz" (la boule de foudre) dans l'aire d'arrivée. Le héros local Arnold Schwarzenegger a également tenu à saluer le champion. "Il est venu me serrer la main, aujourd'hui il ne m'a pas dit que j'avais de grosses cuisses, il m'avait dit ça une fois!" a lâché le Suisse légèrement potelé, après sa rencontre avec l'ex-culturiste.

Un premier podium pour Riebli, Fähndrich 4e Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Les fondeurs suisses ont signé une magnifique performance d'ensemble samedi dans le sprint en skating de Livigno. L'Obwaldien Janik Riebli a cueilli le premier podium de sa carrière en terminant 3e, alors que Nadine Fähndrich (4e) et Valerio Grond (5e) ont également pris part aux finales. L'exploit de Janik Riebli est de taille. L'Obwaldien de 24 ans a fait mieux que tenir le choc pour sa première finale à ce niveau. Il a arraché la 3e place avec 1''49 d'avance sur le 4e Paal Golberg dans une course remportée par le grand favori Johannes Hösflot Klaebo devant Richard Jouve. Le meilleur résultat de Janik Riebli était jusqu'ici une 7e place, décrochée le 31 décembre dernier dans le sprint du Val Müstair en ouverture du Tour de Ski. Si l'on excepte le quadruple champion olympique Dario Cologna, l'Obwaldien offre au fond masculin helvétique son premier podium depuis décembre 2013 et le 3e rang de Gianluca Cologna dans le sprint d'Asiago. Valerio Grond, qui avait devancé son compatriote tant lors de la qualification qu'en demi-finale samedi, a en revanche manqué de force en finale. Le Grison de 22 ans, champion du monde M23 de sprint l'an dernier, a terminé à 2''22 de Janik Riebli. Il obtient néanmoins son meilleur résultat en Coupe du monde. Fähndrich à 0''17 du podium Victorieuse à trois reprises cet hiver dans la spécialité, Nadine Fähndrich n'a jamais paru en mesure de lutter pour la victoire samedi. La vice-championne du monde de sprint par équipe s'est toutefois pleinement rassurée après avoir terminé le Tour de Ski à bout de souffle. Opposée à... cinq Suédoises en finale, la Lucernoise a tout de même pu en devancer deux pour s'offrir son quatrième top 5 de la saison. Elle a manqué pour 0''17 la troisième marche du podium dans une course remportée par la championne du monde 2021 de la spécialité Jonna Sundling.

Fanny Smith 2e derrière l'intouchable Sandra Näslund Image: KEYSTONE/AP/Anders Wiklund Fanny Smith monte en puissance. La Vaudoise a cueilli son troisième podium de l'hiver samedi en Coupe du monde à Idre Fjäll, terminant 2e derrière l'intouchable Sandra Näslund. La médaillée de bronze des JO 2022 a donc parfaitement récupéré de la fracture (non déplacée) du tubercule majeur dont elle avait été victime à San Candido, où elle s'était pourtant classée 2e et 3e juste avant Noël. Elle s'est offert samedi son 67e podium en Coupe du monde, le troisième en six épreuves disputées cette saison. Fanny Smith n'a toutefois rien pu faire en finale, même si elle a devancé la co-médaillée de bronze de Pékin Daniela Maier dans les derniers mètres pour arracher la 2e place. La Villardoue a terminé à 1''13 de la Suédoise Sandra Näslund, qui a cueilli sa... 14e victoire consécutive à ce niveau, la 34e au total. Les autres Helvètes en lice samedi n'ont pas signé d'exploit. Saskja Lack (13e) et Sixtine Cousin (15e) ont été éliminées en quarts de finale chez les dames, Marc Bischofberger (21e), Joos Berry (30e) et Gil Martin (32e) s'arrêtant dès les 8es de finale chez les messieurs.

Feuz 16e pour sa der', Kilde impressionnant Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Beat Feuz n'a pas signé d'exploit samedi pour son 217e et dernier départ en Coupe du monde. Le Bernois de 35 ans s'est classé 16e de la deuxième descente de Kitzbühel, remportée par le nouveau patron de la discipline Aleksander Aamodt Kilde. Dans le coup sur la première partie d'un mythique parcours où il a triomphé à trois reprises dans la discipline, Beat Feuz a perdu trop de temps sur les portions de glisse pour espérer un meilleur sort. Le champion olympique 2022 et champion du monde 2017 de descente a concédé au final 2''01 à l'impressionnant Aleksander Aamodt Kilde. En l'absence de Marco Odermatt, touché au genou gauche vendredi sur la Streif, Niels Hintermann a de nouveau signé le meilleur résultat helvétique. Mais le Zurichois, brillant 3e la veille, n'a pu faire mieux que 10e. Il a concédé 1''53 au vainqueur du jour, perdant de précieux dixièmes sur les 30 premières secondes de course. La revanche de Kilde Aleksander Aamodt Kilde a pour sa part pris une superbe revanche sur sa mésaventure de la veille (16e), lui qui avait évité de justesse les filets de protection à la sortie de la dernière traverse. Il a devancé de 0''67 le Français Johan Clarey qui, à 42 ans, se classe pour la troisième fois au 2e rang en descente à Kitzbühel. Kilde s'offre ainsi son 20e succès en Coupe du monde à l'occasion de son 199e départ, le septième de l'hiver déjà. Comme l'an dernier, le Norvégien de 30 ans a donc triomphé tant à Wengen qu'à Kitzbühel dans la discipline-reine et s'envole vers un deuxième Globe consécutif en descente.

Une mission impossible pour Andy Murray Image: KEYSTONE/AP Il n'y a pas eu de miracle pour Andy Murray (ATP 66) à Melbourne ! Après ses exploits devant Matteo Berrettini et Thanasi Kokkinakisl, l'Ecossais s'est incliné devant Rpberto Bautista Agut (no 24). Andy Murray s'est incliné 6-1 6-7 (7/9) 6-3 6-4 après 3h29' de jeu devant l'Espagnol en seizième de finale de l'Open d'Australie. Il était, faut-il le rappeler, resté 4h49' sur le court face à Berretini et 5h45' face à Kokkinakis dans une rencontre qui s'était terminée à 4h05 vendredi matin. Face à un joueur comme Roberto Bautista Agut qui ne lâche aucun point, la tâche proposée à Andy Murray était pratiquement insurmontable. Quatre ans après avoir annoncé sa retraite au soir d'une défaite dans ce même tournoi et face à ce même adversaire, Andy Murray aura, à 35 ans, été le héros de la première semaine de l'Open d'Australie. L'ancien no 1 mondial n'a peut-être pas fini d'écrire sa légende.

Un huitième de finale qui s'annonce compliqué pour Djokovic Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Malgré une douleur à la cuisse gauche qui le tenaille, Novak Djokovic trace toujours sa route à Melbourne. Le Serbe jouera les huitièmes de finale de l'Open d'Australie lundi. Novak Djokovic s'est imposé 7-6 (9/7) 6-3 6-4 devant Grigor Dimitrov (no 27) en 3h07' dans une rencontre dont le score ne reflète pas sa physionomie. Le Bulgare a, en effet, offert une superbe réplique sur la Rod Laver Arena. Il aurait sans doute pu espérer un meilleur sort s'il avait gagné la balle de premier set à 7/6 qu'il a jouée à la relance dans le jeu décisif. Désormais invaincu depuis 37 matches en Australie, Novak Djokovic s'apprête à vivre des heures difficiles lundi. Il sera opposé, en effet, à Alex de Minaur (no 22). Considéré comme le joueur le plus véloce du Circuit, l'Australien sera très certainement poussé par un public qui dépasse parfois les bornes dans son soutien aux joueurs locaux. Les deux hommes s'affronteront pour la première fois.

Gut-Behrami à 0''01 du podium, Stuhec victorieuse Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Lara Gut-Behrami a dû se contenter d'une 4e place dans la deuxième descente de Cortina d'Ampezzo, remportée par la Slovène Ilka Stuhec. Cinquième la veille, la Tessinoise manque le podium pour 0''01, alors que Priska Nufer (6e) échoue à 0''03 de la 3e place occupée par Elena Curtoni. C'est sur la partie de glisse finale que Lara Gut-Behrami a laissé échapper son premier top 3 de l'hiver en descente. Elle a concédé 0''35 à Ilka Stuhec et 0''09 à Kajsa Vickhoff Lie (2e), qui est de retour à la compétition cette saison après avoir été éloignée des pistes sur blessure pendant une année et demie. En l'absence de Corinne Suter, qui a renoncé par précaution aux deux autres courses du week-end après sa cabriole de la veille, deux autres Suissesses figurent dans le top 10. Priska Nufer a décroché une inattendue 6e place pour signer son meilleur résultat de la saison, Michelle Gisin se classant quant à elle 10e. Quatre ans de disette Deuxième vendredi - et 2e en décembre à St-Moritz -, Ilka Stuhec a signé sa première victoire depuis le 19 décembre 2018, la 10e au total en Coupe du monde. La double championne du monde de la discipline (2017, 2019) est passée par tous les états d'âme lors des deux précédentes saisons, entre blessures et doutes. Victorieuse la veille, Sofia Goggia a quant à elle connu l'élimination, partant à la faute en négociant mal un mouvement de terrain. L'Italienne commet ainsi son premier faux pas de l'hiver dans la discipline-reine, elle qui avait gagné quatre des cinq premières descentes de la saison.

Corinne Suter renonce à la suite du programme à Cortina Corinne Suter ne s'alignera pas samedi et dimanche Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Corinne Suter renonce à disputer la descente et le super-G programmés samedi et dimanche à Cortina d'Ampezzo. La Schwytzoise a lourdement chuté vendredi lors de la première descente. Les examens médicaux effectués à Cortina n'ont révélé aucune blessure grave. Mais la championne olympique et championne du monde de descente ne se sent malgré tout pas à 100% et préfère ne pas prendre part aux courses prévues samedi et dimanche par mesure de précaution. Son état de santé sera réévalué la semaine prochaine, souligne Swiss-Ski. Corinne Suter ne devrait donc plus disputer la moindre course avant les Mondiaux de Courchevel/Méribel (6-19 février), où le premier entraînement de descente est prévu le mardi 7 février. Seules des épreuves techniques figurent encore au programme d'ici là, à Plan de Corones et à Spindleruv Myn.

Christian Constantin prêt à repartir pour un tour Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Christian Constantin repartira-t-il pour un tour ? Dans une interview au "Nouvelliste", le boss du FC Sion affirme que sa décision de quitter le football professionnel en 2024 n'est pas irrévocable. Christian Constantin est prêt, en effet, à demeurer à la tête du FC Sion si un projet de nouveau stade à Tourbillon et d'un centre d'entraînement estimé à 150 millions de francs voit le jour. Il est prêt à le financer à la hauteur de 50 millions de francs. "Avec 50 millions de francs de fonds propres, on peut débloquer 50 millions de crédits bancaires et les différents soutiens étatiques peuvent générer 50 autres millions", précise Christian Constantin. Dans cette interview, Christian Constantin rend public ce projet "pour mettre toutes les cartes sur la table avant 2024." "Ce projet ne pourra pas se réaliser avant 2030. Mais s'il y a une volonté de le faire, je serais fou de ne pas demander de licence en Super League pour la saison 2024/2025", explique-t-il. Pour lui désormais, la balle est dans le camp des autorités politiques valaisannes.

Un cinquième succès pour les Hawks Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Et de cinq pour Atlanta ! Victorieux 139-124 des New York Knicks sur leur parquet, les Hawks ont signé un cinquième succès de rang. Il a été acquis grâce au brio de Dejounte Murray (29 points) et de Trae Young (27 points). Les deux arrières ont sorti le grand jeu. Le match s'est joué au début du quatrième quarter qui a vu les Hawks signer un partiel de 20-4. De retour dans le cinq de base après deux rencontres débutées sur le banc, Clint Capela, toujours ménagé après sa blessure au mollet, n'a bénéficié que d'un temps de jeu de 20 minutes Le Genevois a inscrit 7 points et a cueilli 9 rebonds pour un différentiel de +15. Son coach Nate McMillan assure que son apport pour l'instant limité est très important sur le plan défensif.

Un choc pour Belinda Bencic en huitième de finale Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Belinda Bencic (no 12) n'a pas failli. La Championne olympique sera bien au rendez-vous lundi des huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Belinda Bencic s'est qualifiée à la faveur de son succès 6-2 7-5 devant Camila Giorgi (WTA 70). Même si elle a accusé un bref moment d'égarement au moment de conclure le match à 5-4 sur son engagement, elle a témoigné d'une très belle maitrise face à l'Italienne, une joueuse jugée "dangereuse" malgré la modestie de son classement. Avec ses 18 coups gagnants, elle a imprimé son rythme dans cette rencontre pour asseoir une supériorité très marquée. Belinda Bencic revient ainsi en deuxième semaine à Melbourne. On rappellera qu'elle avait été incapable de le faire l'an dernier lors des quatre tournois du Grandn Chelem. Lundi, sa tâche s'annonce très ardue. Elle affrontera, en effet, Aryna Sabalenka (no 5) dans un choc qui opposera les deux gagnantes des deux tournois disputés à Adelaide avant cet Open d'Australie. Finaliste malheureuse du Masters de Fort Worth face à Caroline Garcia en novembre dernier, la Bélarusse dégage une impression formidable. Depuis son arrivée en Australie, elle n'a pas lâché le moindre set en sept rencontres. Les deux joueuses n'ont plus été opposées depuis bientôt quatre ans. Belinda Bencic reste sur une victoire, 9/7 au tie break de la troisième manche, face à Aryna Sabalenka en février 2019 en huitième de finale du tournoi de Dubai qu'elle devait remporter. On peut peut-être y voir un signe.

Yann Sommer: un nul pour commencer Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Yann Sommer n'a pas fêté des débuts victorieux avec le Bayern Munich. Les Bavarois ont été tenus en échec à Leipzig (1-1) au lendemain du transfert du gardien de l'équipe de Suisse. Après leurs six victoires de rang avant la Coupe du monde, les Bavarois ne sont pas parvenus à enchaîner à Leipzig malgré l'ouverture du score à la 37e minute d'Eric Choupu-Moting. Yann Sommer devait, en effet, s'incliner à la 52e minute. Marcel Halstenbeg pouvait exploiter une erreur du capitaine Joshua Kimmich pour égaliser. Yann Sommer n'endosse aucune responsabilité sur ce but. Peu sollicité, le Bâlois a livré un match très propre. Le Bayern conserve la tête du classement avec une avance de 5 points sur le SC Fribourg, qui se déplace à Wolfsburg samedi, et 6 sur Leipzig.

Touché au genou gauche, Odermatt renonce à la course de samedi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt ne participera pas à la deuxième descente de Kitzbühel prévue samedi. Le Nidwaldien a subi un coup sur le genou gauche à la sortie du Steilhang. "Je suis content de ne pas avoir atterri dans le filet, a expliqué le leader de la Coupe du monde dans un communiqué de Swiss-Ski. Mais maintenant, je dois d'abord ménager un peu mon genou et je verrai au jour le jour." En soirée, Swiss-Ski a donné des précisions. Les premiers examens médicaux menés à Kitzbühel n'ont pas révélé de nouvelles blessures au genou. Les effets du choc seront soignés de manière traditionnelle. Le genou du Nidwaldien a besoin d'une petite pause et Odermatt évaluera au jour le jour quand il sera apte à reprendre la compétition.

Genève-Servette gagne le match au sommet Lausanne - Langnau Tigers: le portier emmentalois Luca Boltshauser s'interpose devant le Lausannois Michael Raffl. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette est toujours leader de la National League. Les Genevois se sont imposés 3-2 ap sur la glace de Bienne. Lausanne a battu 5-0 les Langnau Tigers dans un match de la dernière chance. Le choc au sommet entre les Seelandais et les Genevois fut très intense. Les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux ont complètement manqué leur entrée en matière. Après 71'' de jeu, Gaëtan Haas pouvait servir latéralement Fabian Hofer, complètement abandonné par le deuxième défenseur grenat pour l'ouverture du score. Deux minutes plus tard, le défenseur Yanick Stampfli inscrivait son premier but de la saison d'un tir qui abusait un peu facilement Robert Mayer, bien meilleur par la suite. Les Genevois ont réussi à se remettre dans le sens du jeu dès la deuxième période. Malheureusement pour eux, le Harri Säteri dans la cage biennoise n'avait rien à voir avec le portier défaillant entrevu à Fribourg mardi. Le Finlandais avait retrouvé de sa superbe et a longtemps contrecarré le retour des Genevois. Finalement, le jeune défenseur Giancarlo Chanton a lui aussi ouvert son compteur buts d'un tir du poignet (28e). Puis Noah Rod a décroché l'égalisation sur un service de Vincent Praplan après une longue période de domination genevoise (56e). Linus Omark a crucifié les Biennois en prolongation sur une superbe ouverture de Praplan. Les Seelandais pourront prendre leur revanche et éventuellement la tête du classement dès ce samedi aux Vernets. Lausanne n'a pas laissé passer sa chance face à Langnau dans une partie à sens unique. Encore fallait-il battre le gardien Luca Boltshauser. Guillaume Maillard l'a fait dès la 10e minute, suivi peu de temps après par Marco Pedretti, auteur d'une bonne déviation sur un tir de Joel Genazzi. Ken Jäger a inscrit le 3-0 de la sécurité à la 48e. Les Vaudois restent ainsi dans la course à la 10e place. Un doublé de Sprunger Fribourg-Gottéron s'est incliné 5-3 à Zoug. Les joueurs de Christian Dubé ont été menés 2-0 avant de réagir et obtenir l'égalisation sur un doublé de Julien Sprunger (44e et 48e). Mais la fin de match a été favorable aux Zougois, auteur d'une belle performance après leur élimination mardi en demi-finale de la Ligue des champions. Fabrice Herzog à 5 contre 4 et Lino Martschini ont donné un avantage décisif aux champions en titre, qui restent dans la course aux play-off. Les Rapperswil-Jona Lakers se sont imposés à l'usure 4-1 sur la glace d'Ajoie. Les Jurassiens ont tenu le match nul après un but de Frédéric Gauthier jusqu'à la 50e minute. Le temps que Maxim Noreau ne marque. Puis Rowe et Albrecht ont salé l'addition. A noter les 3 points de Roman Cervenka. Kloten s'est imposé 3-2 à la Gottardo face à Ambri-Piotta avec un doublé de Arttu Ruotsalainen. Menés 2-0 par Berne, Davos s'est finalement imposé 4-2 dans la capitale. Les Zurich Lions, l'un des principaux favoris pour le titre, se sont inclinés 2-1 à Lugano. C'est la cinquième défaite. Une série négative qui ne leur était plus arrivé depuis la saison 2005-2006 où ils avaient disputé les play-out...