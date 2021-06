Tokyo supprime les fan-zones prévues pour suivre les compétitions Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Les 6 fan-zones initialement prévues pour suivre sur des écrans géants les compétitions olympiques à Tokyo lors des Jeux olympiques (23 juillet-8 août) sont supprimées en raison de la crise sanitaire. L'annonce a été faite samedi la gouverneure de la capitale japonaise, Yuriko Koike. "Nous avons décidé d'annuler ces événements qui rassemblent du monde", a-t-elle déclaré devant des journalistes après une rencontre avec le premier ministre japonais Yoshihide Suga. "Pour compenser, nous allons utiliser encore plus internet pour créer l'atmosphère des Jeux et diffuser de nombreuses informations culturelles", a continué Mme Suga. Le Japon a déjà interdit l'entrée du public étranger sur son territoire pour l'événement et a également réduit le nombre de bénévoles et d'invités. Cette annonce intervient deux jours avant une réunion importante avec les membres de l'organisation des Jeux afin de finaliser ce qui sera autorisé pour les spectateurs locaux. Politiques et organisateurs poussent pour autoriser quelques spectateurs à assister aux compétitions, mais les experts sanitaires conseillant le gouvernement estiment qu'il serait plus sûr d'organiser les Jeux à huis clos. L'archipel nippon a été relativement épargné par la pandémie, ayant déploré officiellement jusqu'ici 14'000 morts liés au Covid-19 depuis début 2020. Mais la crise sanitaire a mis sous pression le système hospitalier et l'accueil des JO fait redouter une recrudescence des cas et une propagation aggravée de variants, d'autant qu'à peine 6% de la population japonaise est complètement vaccinée pour l'heure.

Belinda Bencic s'est qualifiée pour la finale Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER A Berlin, Belinda Bencic s'est qualifiée pour sa douzième finale du circuit WTA. La St-Galloise s'est imposée en demi-finale 7-5 6-4 face à la Française Alizé Cornet (WTA 63). Pour la deuxième fois cette année après Adelaïde en février, Bencic disputera une finale WTA. En Australie, elle avait échoué face à la Polonaise Iga Swiatek. Pour la première édition du tournoi à Berlin, la St-Galloise semble mieux armée pour aller chercher son cinquième sacre dans un tournoi WTA, le premier depuis octobre 2019 à Moscou. Dans le stade Steffi Graf à Berlin, ses adversaires ne furent pas les plus renommées. Elle a successivement battu Jule Niemeier (WTA 167), Petra Martic (WTA 25), Ekaterina Alexandrova (WTA 34) et Alizé Cornet (WTA 63). Mais la Suissesse fut quand même mise sous pression dans sa demi-finale contre Cornet. Au cours de la première manche, la Française, accrocheuse, avait réussi un break et a repoussé trois balles de set. Bencic s'est énervée à propos de son service qui laissait à désirer ou sur un smash manqué en deuxième manche. Toutefois, la douzième du classement mondial est restée concentrée sur le cours de la partie. "Je joue mieux quand je m'énerve", lâchait-elle lors de son interview sur le court. Elle a trouvé presque instantanément les bonnes réponses à chaque retour et à chaque réaction de Cornet. Dimanche sur le coup de 11h00, Bencic disputera sa quatrième finale sur le gazon (victoire à Eastbourne en 2015, défaites à Bois-le-Duc 2015 et à Majorque en 2019). Son adversaire sera soit la double lauréate de l'Open d'Australie, la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 16) ou la qualifiée russe Ludmilla Samsonova (WTA 106).

Petkovic adresse une lettre ouverte à la Suisse Vladimir Petkovic a fait part de son ressenti dans une lettre ouverte. Image: KEYSTONE/EPA L'entraîneur de l'équipe de Suisse Vladimir Petkovic s'est adressé par le biais d'une lettre ouverte samedi dans "Schweiz am Wochenende" aux "chères/chers Suissesses et Suisses". Il est question d'attentes non comblées, d'humanité et de solidarité. Après une prestation manquée contre l'Italie et avant le match décisif contre la Turquie dimanche, Petkovic donne un petit aperçu de la vie intérieure du groupe. Il exprime son regret à propos de la performance très décevante contre l'Italie et appelle au soutien "de tous". Quelques extraits de la lettre. Attentes et objectifs "Nous voulions vous offrir une nuit magique. Que vous soyez fiers de nous et de notre Suisse. Nous voulions à nouveau vous rendre heureux avec une victoire face à l'Italie après les nombreuses privations dues à la pandémie. Nous avions visé haut. Trop peut-être. Et à la fin, il n'est resté que la déception. Pour vous, pour nous et pour les quatre mille Suissesses et Suisses qui avaient fait le déplacement à Rome. Cela a touché nos coeurs." "Demain est un nouveau jour. Nous avons encore une chance contre la Turquie de nous qualifier pour les huitièmes de finale. (...) Dans ce match de la dernière chance, nous devons, outre suivre les consignes tactiques, mettre sur la pelouse toutes nos valeurs et nos vertus: solidarité, identification, joie et respect. Ainsi nous pouvons réussir" "Chacun veut donner le meilleur" "Depuis le 26 mai, le premier jour de la préparation, nous vivons ensemble. Dans les hôtels entre chambres, salles à manger et terrains de football. Nous poursuivons là un seul but: gagner pour vous et pour la Suisse. (...) Chacun veut donner le meilleur de soi-même. Chaque minute et chaque seconde." "Hier, Yann Sommer est revenu après un court voyage à la maison. Comme papa tout frais de sa fille Nayla. Ce fut un superbe moment pour nous tous. Les joueurs et les entraîneurs ont des sensations, des soucis, des craintes et des joies comme tous les autres. Nous sommes aussi vulnérables."

Le Canadien prend la main Image: KEYSTONE/AP/Paul Chiasson Mené pourtant deux fois au score, Montréal a pris la main dans la demi-finale qui l'oppose à Vegas. Le Canadien mène désormais 2-1 dans la série après son succès 3-2 dans l'acte III. Sur sa glace, le Canadien a forcé la décision sur une réussite de Josn Anderson après 12'53'' de jeu dans la prolongation. Ce même Anderson avait su exploiter une incroyable bévue du gardien Marc-Andre Fleury derrière sa cage pour égaliser à 2-2 à 1'55'' de la fin du temps réglementaire. Carey Price fut l'autre héros du Canadien avec Josh Anderson. Elu homme du match, le portier a réussi 43 arrêts dans une rencontre que les Golden Knights n'auraient jamais dû perdre.

Ryan Crouser bat un record du monde vieux de 31 ans Image: KEYSTONE/AP/Charlie Riedel Ryan Crouser a battu le record du monde du poids lors des Trials d'Eugene. Dans l'Oregon, le Champion olympique a réussi un jet à 23,37 m. L'Américain de 28 ans a effacé des tablettes le record de Randy Barnes (23,12 m) vieux de... 31 ans. "Je me sentais vraiment, vraiment confiant en arrivant ici, mais ce n'était pas dans mes attentes, explique le héros du jour. Les fois où je n'ai pas réussi, c'est parce que j'étais un peu tendu et que j'essayais de forcer les choses. Je suis resté détendu et j'ai exécuté le plan que j'avais. C'est ce qui m'a permis de réussir." En matinée, lors des séries qualificatives de l'épreuve, l'Américain avait lancé son poids à 22,92 m dès sa première tentative, réalisant alors la cinquième meilleure performance de tous les temps, qui devient donc de facto la sixième. Et en finale, il a pris son temps. Après trois jets en guise d'échauffement à 22,61 m, 22,55 m et 22,73 m, il a sorti son lancer monstrueux. "À la seconde où le poids a quitté ma main, j'ai su que c'était bon", a-t-il réagi. "Cela a demandé beaucoup de travail et de dévouement. C'est comme si un... poids avait été enlevé de mes épaules.

Une première balle de match galvaudée pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta n'a pas su conclure. Dans leur salle, Clint Capela et ses coéquipiers ont laissé filer une première balle de match dans la demi-finale de la Conférence Est face à Philadelphia. Les Hawks se sont inclinés 104-99 pour permettre aux 76ers d'égaliser à 3-3. Le septième match décisif aura lieu dimanche à Philadelphie où Atlanta s'est déjà imposé à deux reprises dans cette série. Battus dans les actes IV et V malgré respectivement des avantages de 18 et de 26 points, les 76ers ont été portés dans ce sixième match par l'adresse de Seth Curry. Auteur de 24 points, le frère de Stephen a réussi un 6 sur 9 derrière la ligne des 3 points qui a pesé lourd dans la balance. Après une très belle entame qui lui a permis de compter 12 points d'avance (20-8) à la 6e minute, Atlanta n'a pas tenu la distance face à une équipe qui a pleinement justifié son rang de tête de série no 1 à l'Est. Avec ses 14 points, son meilleur total dans cette série, et ses 11 rebonds pour un différentiel de -1, Clint Capela a livré la marchandise. Mais le Genevois sait qu'il devra monter encore en puissance pour mener les siens en finale de Conférece dimanche. Une première finale de Conférence pour les Clippers A l'Ouest, les Clippers se sont hissés pour la première fois de l'histoire de la franchise, soit 51 ans, en finale de la Conférence. L'équipe de Los Angeles a battu Utah 131-119 dans l'acte VI pour obtenir le droit de défier Phoenix en finale. Les Clippers ont remporté les deux derniers matches de cette série malgré l'absence de leur maître à jouer Kawhi Leonard, blessé au genou droit.

Espagne-Pologne, des buts ou déboires Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Des buts, vite! L'Espagne, dominatrice stérile en ouverture contre la Suède, et la Pologne, avec son buteur Robert Lewandowski sevré de ballons, se retrouvent samedi (21h00) à Séville. Tous les deux ont l'obligation d'un résultat, l'urgence de marquer, et la vertigineuse perspective d'une élimination prématurée de l'Euro. L'Espagne sera-t-elle la première grande sélection favorite à être au bord du précipice? Après ses désillusions de l'Euro 2016 en France et du Mondial 2018 en Russie, où elle avait été deux fois éliminée en huitièmes de finale, cette "Roja" en reconstruction doit tout faire pour éviter une nouvelle catastrophe. Mais les craintes sont déjà là: "C'est un match très important pour nous. Je dirais même clé. Un match qu'il faut affronter sans penser au (match) nul", a affirmé le défenseur central franco-espagnol Aymeric Laporte jeudi dans un entretien à l'AFP. Après leur nul inaugural (0-0) face à la Suède lundi, les Espagnols ont laissé une impression amère aux observateurs. Certes, les hommes de Luis Enrique ont largement dominé, et se sont même montrés séduisants: ils ont cumulé 953 passes, soit le plus haut total depuis le début de l'Euro, et se sont procuré d'innombrables occasions. Mais la maladresse des attaquants, notamment celle d'Alvaro Morata, qui a manqué deux occasions nettes lundi, a lourdement été critiquée dans la presse espagnole. L'attaquant de la Juventus a même été sifflé par les tribunes du stade de la Cartuja lundi. Lewandowski muselé Après avoir été confrontée à une équipe retranchée dans son camp lundi, sans parvenir à trouver la brèche, l'Espagne risque de retrouver le même schéma samedi soir... avec une menace majeure en plus: Lewandowski. Le Soulier d'Or européen, désigné meilleur joueur du monde par la Fifa en 2020, a été muselé par la défense slovaque lors du premier match (défaite 2-1). "Nous avions dans notre équipe le meilleur joueur du monde. Mais celui qui l'aurait ignoré ne l'aurait jamais cru", a cruellement commenté le quotidien polonais Rzeczpospolita, qui dédouane toutefois l'attaquant de 32 ans, auteur de 66 buts en 120 sélections, "sevré de bonnes passes" lundi à Saint-Pétersbourg. "Evidemment, c'est leur principale menace en attaque, on sait tous la saison qu'il vient de faire, c'est un joueur de classe mondiale", a souligné l'ailier espagnol Pablo Sarabia jeudi.

L'Angleterre à la peine Image: KEYSTONE/EPA/Andy Rain / POOL Le chemin vers un premier titre européen demeure bien tortueux pour l'Angleterre. A Wembley, les Anglais n'ont pu masquer leurs limites lors d'un 0-0 bien inattendu contre l'Ecosse. Face à des Ecossais qui auraient pu rafler la mise sans une parade magnifique de Jordan Pickford et sans un sauvetage sur la ligne de Reece James, la formation de Gareth Southgate a peiné. Elle n'a que trop rarement pu imposer son jeu. Elle n'a, surtout, jamais trouvé Harry Kane à la pointe de l'attaque. Déjà bien discret lors du succès 1-0 devant la Croatie, le capitaine des Three Lions est vraiment dans le dur en ce début de tournoi. De son retour en forme dépend en partie le succès de l'Angleterre. Après ce nul, les Anglais sont virtuellement qualifiés, mais ils devront battre la République tchèque pour s'assurer la première place du groupe. Quant aux Ecossais, une victoire face à la Croatie pourrait leur permettre de se qualifier. Avec l'état d'esprit et la générosité témoignés lors de ce derby contre l'Angleterre, l'Ecosse a marqué les esprits. Les bookmakers ne lui donnaient, en effet, pratiquement aucune chance d'éviter la défaite. La tête de Stones Le scénario de cette rencontre aurait sans doute épousé un autre scénario si la tête de John Stones avait été cadrée plutôt que de trouver le poteau sur le premier corner de l'Angleterre. Cette occasion du défenseur de Manchester City fut la plus franche de la soirée pour les Three Lions. Gareth Southgate espérait sans doute davantage de la part de son équipe qui ne justifie pas pour l'instant toutes les promesses placées en elle.

Un point qui vaut de l'or pour les deux équipes Luka Modric et la Croatie: il faut maintenant battre l'Ecosse. Image: KEYSTONE/EPA/Petr Josek / POOL Vice-Championne du monde en titre, la Croatie est enfin lancée. Battue 1-0 par l'Angleterre dimanche dernier, elle a cueilli à Glasgow un point (1-1) face à la République tchèque qui vaut de l'or. Menée au score à la pause sur un penalty sévère dicté pour une faute de Dejan Lovren sur Patrik Schick, la Croatie a eu le bonheur d'égaliser juste après la reprise grâce à Ivan Perisic. Après un coup-franc joué très vite, le joueur de l'Inter a trompé l'ex-Bâlois Tomas Vaclik dont la main ne fut pas assez ferme. Les deux formations ont semblé ensuite se contenter de ce résultat. Il qualifie à 99,9 %% les Tchèques qui avaient battu l'Ecosse 2-0 lors de leur premier match. Il offre, par ailleurs, une chance aux Croates de les rejoindre en cas de succès sur l'Ecosse mardi prochain. Victorieux de seulement deux de leurs dix derniers matches - contre Malte et Chypre -, Luka Modric et ses coéquipiers auront tout intérêt à élever le curseur pour éviter une mauvaise surprise contre l'équipe présumée la plus faible du groupe. Avec cette formule qui n'élimine au premier tour que huit des vingt-quatre équipes, ces arrangements entre amis sont courants. Le prochain concernera les Ukrainiens et les Autrichiens qui seront tous les deux qualifiés s'ils partagent l'enjeu lundi.

Un succès capital pour la Suède Image: KEYSTONE/EPA/Anatoly Maltsev Après avoir tenu l'Espagne en échec à Séville (0-0), la Suède a fait un pas décisif vers la qualification pour les huitièmes de finale. Elle a battu la Slovaquie 1-0 à Saint-Pétersbourg. Après avoir tenu l'Espagne en échec à Séville (0-0), la Suède a fait un pas décisif vers la qualification pour les huitièmes de finale. Elle a battu la Slovaquie 1-0 à Saint-Pétersbourg."Bourreau" de la Suisse il y a trois ans sur cette même pelouse de l'ancienne capitale impériale, Emil Forsberg a inscrit le seul but de la rencontre à la 77e minute. Le demi de Leipzig a transformé un penalty qui avait été accordé pour une faute du gardien Martin Dubravska sur Aleander Isak. Dans un match plutôt fermé en raison du choix de la Slovaquie de "tenir" le 0-0 après leur succès 2-1 devant la Pologne, les Suédois ont obtenu un juste salaire. Après l'heure de jeu, les Scandinaves ont su trouver, en effet, un second souffle pour exercer un ascendant très net. Avant de provoquer le penalty, Alexander Isax s'était, ainsi, procuré deux chances en or. Le jeune attaquant de la Real Sociedad (21 ans) fut le meilleur homme d'un match pour s'inscrire comme le digne héritier de Zlatan Ibrahimovic.

Eclair dans la grisaille pour Tom Lüthi: 10e rang aux essais Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Tom Lüthi a aperçu un peu de soleil à l'occasion de la première journée d'essais du Grand Prix d'Allemagne. Le Bernois a terminé dans le top 10 sur le Sachsenring pour la première fois de la saison. Dixième, l'Emmentalois n'a concédé que neuf dixièmes de seconde au meilleur temps de l'Australien Remy Gardner. Lüthi n'est jamais parti mieux placé que 17e sur la grille cette saison. A lui de confirmer ce samedi lors de la qualification dans une catégorie où quinze pilotes sont réunis dans la même seconde ce vendredi. Le départ de la course des Moto2 dimanche sera donné à 12h20 sur le circuit près de Chemnitz.

Luca Zuffi s'engage avec le FC Sion Le milieu de terrain Luca Zuffi rejoint le FC Sion. Belle prise pour le club valaisan. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Non retenu par le FC Bâle, Luca Zuffi (31 ans) poursuivra sa carrière au FC Sion. Le Zurichois s'est engagé pour trois saisons avec le club valaisan. Né à Winterthour, le milieu de terrain a été formé dans le club de sa ville avant de rejoindre les rangs du FC Thoune en 2012, puis ceux du FC Bâle en 2014. En sept ans avec le club rhénan, il a remporté trois Championnats et deux Coupes. Le gaucher a également participé à plusieurs campagnes européennes, aussi bien en Ligue des Champions qu’en Europa League. Au total, il compte 254 matchs de Super League à son actif en inscrivant 31 buts et délivrant 56 passes décisives. Il compte quatre sélections en équipe de Suisse. "C'est un joueur d’expérience qui a toujours eu une mentalité exemplaire et qui sera en mesure de nous apporter son vécu, notamment à nos jeunes joueurs. Hormis ses qualités footballistiques, il colle parfaitement à la mentalité valaisanne et à l’état d’esprit qui caractérise notre canton", affirme Barthélémy Constantin, le directeur sportif du club valaisan dans un communiqué