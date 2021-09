Trois Suisses ont participé à cette fête de l'athlétisme en ville: le décathlète Simon Ehammer et Benjamin Gföhler à la longueur, et Jonas Raess sur 5000 m. Un 5000 m où le Zurichois a terminé au 7e rang en 13'43''47 dans une course remportée par l'Ethiopien Benhu Aregawi en 12'58''65.

Le plus beau concours fut sans nul doute celui de la hauteur féminine. Les trois dominatrices de la saison se sont livré une bataille acharnée. Et à la fin, c'est la championne olympique Mariya Lasitskene qui s'est imposée avec une barre à 2m05, soit la meilleure performance mondiale de l'année. Si la Russe a pu aller aussi haut, c'est parce qu'elle a été challengée par l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchick à 2m03 et par l'Australienne Nicola McDermott à 2m01.

Sur la célèbre Sechseläutenplatz, où les Zurichois viennent assister à la crémation du Böögg, le bonhomme hiver, le Weltklasse a installé un sautoir pour la hauteur féminine, un terrain herbeux pour les deux concours du poids, une piste pour la longueur féminine et masculine, et enfin un tartan temporaire pour les deux 5000 m.

L'occasion manquée de Belinda Bencic

Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola

Belinda Bencic est redescendue brutalement de son nuage. Elle s'est inclinée 6-3 6-4 en quarts de finale de l'US Open face à la grande sensation du tournoi, la qualifiée britannique Emma Raducanu.

C'est l'histoire d'une occasion manquée pour Bencic. La tête de série no 11 n'a jamais produit son meilleur tennis. Son jeu a été décousu du début à la fin, ses quelques points gagnants étant presque systématiquement suivis de fautes directes parfois grossières.

La championne olympique n'a pas non plus pu se réfugier derrière son service, défaillant mercredi. Au final, elle s'est fait balader par la Britannique de 18 ans, 150e joueuse mondiale mais plus mobile, plus sereine, plus rusée, plus précise. Ainsi donc, Belinda Bencic n'aura pas pu rééditer sa performance de 2019, lorsqu'elle avait atteint les demi-finales à New York.

La Saint-Galloise a fait illusion en début de match en menant 3-1. En fait, elle s'est laissé endormir. Elle a perdu les cinq jeux suivants en "caviardant" un grand nombre de coups (14 fautes directes, quatre double fautes), pendant que son adversaire faisait fuser son joli coup droit. Bencic n'a jamais pu évacuer sa frustration.

Conte de fées

Pour Raducanu, le conte de fées continue. Hors Grand Chelem, cette fille d'un père roumain et d'une mère chinoise n'a pas gagné le moindre match sur le circuit WTA. Mais elle s'est hissée en 8es de finale à Wimbledon, où elle avait été invitée une fois ses études terminées, et désormais dans le dernier carré à New York, où elle bluffe le public comme les observateurs.

En cinq matches dans le tableau principal de Flushing Meadows, Emma Raducanu n'a pas perdu de set. Mieux, elle a concédé à peine plus de deux jeux en moyenne par manche.

C'est la première fois qu'une joueuse issue des qualifications va en demi-finale à l'US Open. Emma Raducanu affrontera en demies la gagnante du match entre la Tchèque Karolina Pliskova (no 4) et la Grecque Maria Sakkari (no 17).