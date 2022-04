Bencic dans le top 15 +++ Record d'audience au GP d'Australie

419'000 spectateurs sur quatre jours au GP d'Australie Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Près de 420'000 fans, 419'114 très exactement selon les organisateurs, ont investi l'Albert Park en quatre jours pour le retour du Grand Prix d'Australie de F1 au calendrier mondial. Ce nouveau record pour l'épreuve, et l'une des plus grandes audiences cumulées de l'histoire de la F1 sur un week-end, dépasse le score de 401'000 spectateurs réalisé en 1996 pour la première édition du GP d'Australie à Melbourne, après onze ans passés à Adelaïde. Charles Leclerc, le pilote monégasque de Ferrari, a gagné dimanche devant 128'294 fans, mais ils étaient déjà 55'107 jeudi pour profiter de l'ambiance décontractée et ensoleillée, autour du paddock et dans les stands, alors qu'aucune F1 n'a roulé ce jour-là. En 2021, 400'000 fans s'étaient déplacés sur le Circuit des Amériques pour le GP des USA à Austin. Le record en Australie est toujours de 520'000 spectateurs en 1995, pour la dernière édition à Adelaïde, dans un pays dingue de sport. Les organisateurs estiment que l'effet Netflix, et donc les nouveaux fans créés par la série documentaire "Drive To Survive", explique en partie ce succès, en plus des annulations de 2020, à la dernière minute, et en 2021, pour les mêmes raisons sanitaires. Le héros local, Daniel Ricciardo, originaire de Perth, a été très suivi mais a dû se contenter de la 6e place dimanche dans sa McLaren à moteur Mercedes, derrière son coéquipier britannique Lando Norris.

Deux assists pour Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker La soirée de dimanche fut belle pour Nino Niederreiter. Le Grison a signé deux assists lors d'un match remporté 5-2 par Carolina face à Anaheim. Les Hurricanes ont ainsi repris la tête de la Metropolitan Division en NHL. Nino Niederreiter, qui affiche désormais 39 points à son compteur 2021/22, a été crédité d'une mention d'assistance sur le 2-0 (6e minute) puis sur le 4-2 (54e) des Canes. Ces deux réussites ont été l'oeuvre de Jordan Staal, auteur d'un triplé dimanche à Raleigh. Kevin Fiala a pour sa part réussi un assist sous le maillot de Minnesota, qui a dominé Los Angeles 6-3 après avoir été mené 3-0 dès la 11e minute. Le Wild consolide ainsi sa place dans le top 3 de la Central Division, dominée par Colorado. Josi "muet" à Pittsburgh Quatrième de cette Division et pour l'heure en position d'atteindre les play-off grâce à une "wild card", Nashville s'est incliné 3-2 après prolongation face aux Penguins. Roman Josi est resté "muet" à Pittsburgh, où Sidney Crosby a signé son 1400e point en saison régulière en marquant le but de la victoire. A noter également le 6e but inscrit cette saison par Philipp Kurashev. Le Bernois (18 points en 59 matches dans cet exercice 2021/22) a néanmoins connu la défaite avec Chicago, dominé 6-4 par les Dallas Stars. Des Stars qui détiennent pour l'heure la deuxième "wild card" à l'Ouest, avec un point de retard sur Nashville.

Atlanta bat Houston mais reste 9e à l'Est Clint Capela (15) et les Hawks affronteront Charlotte mercredi en barrage Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Atlanta a conclu la saison régulière sur une victoire en s'imposant 130-114 à Houston dimanche. Les Hawks de Clint Capela terminent donc au 9e de la Conférence Est et affronteront donc le 10e Charlotte mercredi dans un premier barrage. Finaliste malheureuse de la Conférence Est l'an passé, la franchise géorgienne doit gagner deux matches pour accéder aux play-off. S'ils s'imposent à domicile face aux Hornets. Clint Capela et ses équipiers affronteront vendredi le perdant de Brooklyn-Cleveland pour l'obtention du 8e et dernier ticket donnant accès aux séries. Les Hawks - qui défieraient Miami en cas de qualification pour ces play-off - ont dominé les débats dimanche sur le parquet de la moins bonne équipe de la saison (20 victoires pour 62 défaites pour les Rockets). Atlanta a cueilli son 43e succès dans ce championnat régulier grâce notamment aux 28 points et 11 assists de Trae Young. Clint Capela a quant à lui fait le job face à son ancienne équipe. L'intérieur genevois a compilé 18 points (à 7/10 au tir) et 13 rebonds (dont 7 captés en phase offensive). Meilleur rebondeur de la Ligue la saison dernière, il termine 4e cette fois-ci avec en moyenne 11,8 prises par rencontre.

Sacre majeur pour Scheffler, sacré retour pour Woods Image: KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY Le no 1 mondial Scottie Scheffler a remporté en favori le Masters, son premier Grand Chelem, dimanche à Augusta. Tiger Woods a quant à lui réussi son pari fou d'un retour à la compétition treize mois après son accident de voiture. Scottie Scheffler (25 ans) a fini avec un score de -10, devançant de trois coups le Nord-Irlandais Rory McIlroy, auteur d'une remontée fantastique mais vaine et qui attendra pour ajouter le seul Majeur manquant à sa collection. L'Australien Cameron Smith et l'Irlandais Shane Lowry, troisièmes ex aequo, ont fini à cinq unités. "Je ne peux pas mettre de mots sur ce que cela signifie pour moi de savoir que je pourrai revenir ici à vie", a déclaré Scheffler, après que son prédécesseur au palmarès, le Japonais Hideki Matsuyama, lui a fait la traditionnelle veste verte réservée aux vainqueurs. Après ce succès prestigieux, il confirme sa suprématie actuelle sur le circuit nord-américain PGA. Or son ascension est météorique, car il n'a remporté son premier tournoi qu'il y a deux mois, à l'Open de Phoenix. Puis il a enchaîné, s'adjugeant l'Arnold Palmer Invitational en Floride le 6 mars, puis le Championnat du monde de match-play à Austin (Texas) le 28. Cerise sur le gâteau de cette victoire, le Texan a alors chipé la première place mondiale à l'Espagnol Jon Rahm. Sang-froid à toute épreuve La pression était donc sur ses épaules en arrivant à Augusta, même si le retour fascinant de Woods a concentré la majeure partie de l'attention et l'a laissé un peu tranquille. Mais ça n'a valu que le temps de 48 heures, car dès vendredi, il survolait déjà les débats et comptait cinq longueurs d'avance après 36 trous. Mais il ne comptait plus qu'une longueur d'avance sur Cameron Smith dimanche, après deux birdies réussis d'entrée par l'Australien lors de ce 4e tour entamé piano par Scheffler, qui possède un sang-froid à toute épreuve. En témoigne cet extraordinaire birdie au no 3 grâce à un chip parfait au-dessus de la butte. Ce coup de maître a quelque part aussi mis Smith K.O. Car il concédait dans le même temps un bogey sur ce trou, repassant dès lors à trois unités de retard. Ce fut le début de la fin: trois autres bogeys ont suivi et même un double bogey au no 12 de l'Amen Corner, là où en effet se perdent et se gagnent les Masters. Un Tigre heureux Le public avait réservé de vibrants vivats à Tiger Woods deux heures plus tôt. Son score de +13, le plus bas en 24 participations, ne comptait évidemment pas. Car ce champion hors norme, qui a frôlé l'amputation de sa jambe droite en février 2021, venait de réaliser là un de ses plus grands exploits. "Je ne pense pas que les mots puissent décrire ce que j'ai ressenti. C'était incroyable", a confié le Tigre, tout simplement heureux de rugir à nouveau.

Une belle première pour Belinda Bencic Belinda Bencic: un premier titre sur terre battue pour Belinda Bencic. Image: KEYSTONE/AP/Mic Smith Vingt-trois ans après la dernière victoire de Martina Hingis, le drapeau suisse flotte à nouveau sur Charleston. Belinda Bencic s'est imposée à son tour sur la terre battue de Caroline du Sud. La Championne olympique s'est imposée 1-6 7-5 6-4 devant la no 10 mondiale Ons Jabeur en finale de ce tournoi WTA 500 qui a toujours été l'un des plus renommés du Circuit. 21e mondiale avant d'engager le fer à Charleston, Belinda Bencic occupera ce lundi le 13 rang du classement de la WTA, un rang bien plus conforme à son potentiel. Lors de cette finale longue de 2h35', Belinda Bencic a réussi une entame parfaite. Elle gagnait ainsi six jeux de rang pour mener 6-1 1-0 service à suivre. Seulement, la Tunisienne a eu le mérite de réagir et d'égaliser à une manche partout grâce à un coup droit gagnant magnifique sur la balle de set. Malgré la frustration suscitée par la perte de cette deuxième manche qui aurait pu lui sourire - elle a galvaudé une balle de break à 4-4 et deux à 5-5 -, Belinda Bencic a eu la bonne idée de toujours faire la course en tête dans le troisième set. Elle devait signer trois breaks pour conclure sur un jeu blanc et pour enlever son sixième titre, le premier sur terre battue, le premier aussi depuis son titre olympique à Tokyo en septembre dernier. Une confirmation éclatante Demi-finaliste à Miami juste avant ce tournoi de Charleston, Belinda Bencic a apporté la confirmation éclatante de son retour au premier plan. Touchée par le Covid-19 en décembre, la Saint-Galloise n'avait pas vraiment pu jouer les premiers tournois de l'année en pleine possession de ses moyens. Depuis trois semaines, elle les a retrouvés pour évoluer dans le registre qui avait été le sien lors du tournoi olympique. Avec ce titre à Charleston, Belinda Benic peut nourrir les plus grandes espérances pour la saison européenne sur terre battue. Même si Iga Swiatek, la nouvelle patronne du Circuit, possède une belle longueur d'avance sur ses rivales, rien ne dit que Belinca Bencic ne s'affirmera pas ces prochaines semaines comme l'une de ses principales rivales. Il n'y a, en effet, pas beaucoup de joueuses qui "sentent" aussi bien la balle qu'elle. Face à Ons Jabeur, sa faculté de lire le jeu de l'adversaire fut l'une des clés de sa victoire. Et celui de la Tunisienne peut être parfois déroutant...

Zoug fait le break à la der Christian Djoss a inscrit le 1-1 pour Zoug Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Zoug a réussi à faire le break lors des demi-finales de National League. Les joueurs de Dan Tangnes se sont imposés 2-1 à Davos et ils mènent 2-0 dans la série. Christian Wohlwend en a jeté des objets sur la glace de rage. Le 2-1 de Zoug est tombé à 15 secondes de la fin du troisième tiers de la crosse de Marco Müller et alors que les Zougois étaient en power-play. C'est très certainement cette pénalité infligée à Zgraggen à la 59e qui a eu raison du calme de l'entraîneur grison. Avant cela, les Davosiens avaient ouvert la marque très tôt par l'entremise de leur maître à jouer Enzo Corvi. Un but tombé après 63 secondes seulement et qui avait tout pour enflammer les Grisons. Mais on le sait, Zoug n'est pas du genre à s'inquiéter. Les joueurs de Suisse centrale ont attendu leur heure et celle-ci est arrivée à la 26e lorsque Christian Djoos a pu égaliser. Puis Müller est sorti de sa boîte.

Nino Schurter s'impose et égale le record d'Absalon Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Nino Schurter a fêté sa 33e victoire en Coupe du monde à l'occasion de l'ouverture de la saison à Petropolis au Brésil. Le Grison de 35 ans a ainsi égalé le record du Français Julien Absalon. Le champion du monde s'est imposé au terme d'un splendide sprint qui l'a opposé au Français Maxime Marotte et au Roumain Vlad Dascalu. Schurter n'avait plus gagné en Coupe du monde depuis juillet 2019. A peine une minute après Schurter, l'espoir tessinois Filippo Colombo (24 ans) a pris la 5e place d'une course boudée par le champion olympique Tom Pidcock et par le Néerlandais Mathieu van der Poel, accaparés par la saison des classiques sur route. Thomas Litscher, le surprenant deuxième de la short race vendredi, est également entré dans le top 10 avec une huitième place. Mathias Flückiger, vainqueur du classement général de la Coupe du monde et deuxième aux JO, a dû se contenter de la 14e place. Les Suissesses en retrait Chez les dames, les Suissesses ont raté leur entrée à Petropolis. En l'absence de Jolanda Neff, Linda Indergand et Alessandra Keller se sont classées respectivement 7e et 8e. Rebecca McConnell a fêté sa première victoire en Coupe du monde. L'Australienne a devancé de 17'' la Néerlandaise Anne Terpstra et de 38'' la Française Loana Lecomte. Comme vendredi, Jolanda Neff a renoncé à prendre le départ en raison d'un refroidissement. La championne olympique ne s'est pas remise à temps pour la course dominicale.

Enea Bastianini s'impose et reprend la tête du championnat Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay L'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini), vainqueur du Grand Prix des Amériques dimanche à Austin, a repris la tête du championnat du monde de MotoGP après la 4e manche de la saison. L'Espagnol Alex Rins (Suzuki), 2e sur le fil, et l'Australien Jack Miller (Ducati) complètent le podium au Texas, où le sextuple champion MotoGP Marc Marquez (Honda) et le tenant du titre Fabio Quartararo (Yamaha) ont fini 6e et 7e, roue dans roue. Joan Mir (Suzuki) et Francesco Bagnaia (Ducati) ont terminé au pied du podium, 4e et 5e. Les Ducati-Pramac de Jorge Martin (8e), parti en pole position, et de Johann Zarco (9e) ainsi que l'Aprilia de Maverick Vinales suivent dans le top 10. Au championnat du monde, Aleix Espargaro (Aprilia), 11e dimanche, laisse la place de leader à Bastianini. L'Italien de 24 ans, vainqueur au Qatar en mars de sa première course dans l'élite, a désormais 5 points d'avance sur Rins et 11 sur Espargaro. Mir et Quartararo sont 4e et 5e, à 15 et 17 points. "C'est un jour fantastique, Miller avait un rythme fantastique lors de la première partie de course, (...) ensuite j'ai senti qu'il fallait pousser, j'ai accéléré comme un fou et j'ai gagné. Gagner ici en Amérique c'est fantastique, maintenant on va pouvoir manger quelques burgers !", a déclaré l'Italien. Au jeu de la vitesse pure dans la longue ligne droite du circuit des Amériques, Bastianini a donc gagné. Au 16e tour, il a surpris l'Australien, impuissant, qui laissait même, au tout dernier virage, la 2e place à Rins. "Je suis mitigé, j'ai fait une course fantastique, Enea m'a passé mais je n'ai pas fait d'erreur", a retracé Miller, qui a mené pendant 15 tours après avoir doublé, dès le premier virage, le poleman Jorge Martin. Rins a lui dédié sa 2e place "à l'Ukraine, et à tous les gens qui souffrent", de la guerre et "aussi du Covid".

City et Liverpool reste au coude-à-coude après leur nul Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Comme au match aller, Manchester City et Liverpool se sont neutralisés (2-2) au terme d'un choc palpitant, dimanche, pour la 32e journée de Premier League. Les deux équipes restant séparées d'un point, en faveur de City, en tête du classement. Les deux équipes qui dominent le football anglais depuis quelques années se sont rendu coup pour coup, même si City aurait sans doute mérité de l'emporter aux points. Moins agressifs qu'à leur habitude, surtout en première période, les Reds ont tout de même réussi à revenir deux fois au score, tout comme les Citizens avaient réussi à le faire à Anfield Road, en octobre dernier, lors du match aller. Et ce n'est pas un mince exploit car, depuis le début de la saison, les hommes de Pep Guardiola avaient remporté les 22 rencontres où ils avaient ouvert le score. L'ouverture du score est ainsi venue d'un coup franc rapidement joué par City, sur lequel Kevin de Bruyne a pu s'approcher des buts, éliminer bien trop facilement Fabinho d'un crochet, avant de frapper et de marquer (1-0, 5e), quelques secondes seulement après un face-à-face perdu par Sterling avec Alisson. De même, le deuxième but des Sky Blues est venue d'une très belle diagonale de Joao Cancelo vers Jesus, qui a pris à revers la défense de Liverpool qui remontait après un corner, pour marquer au deuxième poteau (2-1, 36e). Mais Liverpool a de la ressource et si sa série de 10 victoires consécutives en championnat s'interrompt, il reste au contact du tenant du titre, alors qu'il ne reste que sept journées à jouer. Il le doit à un but de Jota, qui avait été très bien servi par une déviation en retrait par Trent Alexander-Arnold, monté aux avants-postes (1-1, 13e) et à une sublime passe de Salah pour Mané, après moins de 50 secondes de jeu en seconde période, que le Sénégalais a converti avec sang-froid (2-2, 46e).

La bonne affaire pour Sion à Lugano Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Le FC Sion a fêté un beau succès 3-1 en Super League sur la pelouse du FC Lugano, où il n'est jamais simple de s'imposer. A St-Gall, Bâle a arraché un point (2-2). Après trois défaites de rang, Sion s'est brillamment relevé au Cornaredo. Les Valaisans, privés de leur fer de lance Stojilkovic, ont dominé la première période avec des buts de Baltazar, bien servi par Kevin Bua (42e) et de Dimitri Cavaré, qui a su profiter d'une grosse bourde du défenseur Fabio Daprelà (44e). La deuxième période fut un peu plus difficile à vivre. Les Tessinois sont enfin sortis de leur léthargie. Kevin Fickentscher a dévié avec brio un essai de Haile-Sélassié (53e). Le portier sédunois n'a rien pu faire sur le tir de Sandi Lovric, pris à l'orée des seize mètres (72e). Gaëtan Karlen a assuré le succès valaisan en mystifiant le portier Osigwe en se retournant (84e). Grâce à ce succès, Sion a laissé Lucerne, barragiste, à neuf points. A St-Gall, c'était la fête du football dans un stade à copieusement rempli (18'861 spectateurs). Bâle a longtemps résisté au rouleau compresseur de Peter Zeidler. Duah a ouvert le score (20e), mais les Rhénans ont égalisé à la faveur d'un autogoal de Stergiou (29e). Les Saint-Gallois ont pris l'avantage suite à un beau numéro de Jérémy Guillemenot sur le flanc gauche (65e). La réaction bâloise n'a pas tardé puisque le Canadien Liam Millar a rétabli la parité d'un superbe tir enroulé de l'aile gauche deux minutes plus tard. Les Bâlois n'ont ainsi pas pu profiter du faux-pas de Zurich, battu à Genève par Servette (1-0), pour ramener l'écart à neuf points.

Martin Fuchs remporte la finale de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Martin Fuchs a remporté à Leipzig la finale de la Coupe du monde. Le Zurichois est passé de la 3e place à la tête du classement avec Chaplin et est devenu le 4e Suisse à remporter ce trophée. Mais quel fantastique cavalier que Martin Fuchs. Deuxième en 2019 derrière son pote Steve Guerdat, le champion d'Europe rejoint son oncle Markus (en 2001), Beat Maendli (en 2007) et...Steve Guerdat (2015, 16 et 19) au palmarès de cette prestigieuse compétition. "C'est absolument incroyable, a réagi le Zurichois avant de monter sur la plus haute marche du podium. Mes deux chevaux ont été super. The Sinner a été brillant vendredi et aujourd'hui Chaplin a montré qu'il était un grand combattant. Je suis si heureux de pouvoir monter un cheval pareil. Parce que Chaplin a su rattraper mes erreurs." Le cavalier de 29 ans doit sa victoire lors de ces officieux championnats du monde en salle à deux parcours sans faute dimanche. Il a ainsi rattrapé et dépassé l'Américain McLain Ward et le Néerlandais Harrie Smolders. Mais cette victoire a tenu à deux barres effleurées qui auraient pu coûter très cher. Heureusement, les obstacles sont restés en place. Le tenant du titre Steve Guerdat, qui avait entamé la journée de dimanche avec un handicap de 13 points de pénalité à la 16e place, est remonté au 11e rang.

Naples encore piégé à domicile, l'Atalanta s'enfonce Image: KEYSTONE/EPA/CESARE ABBATE Naples (3e) a encore lâché de précieux points dans son stade Diego Maradona en vue du scudetto, battu par la Fiorentina (3-2) lors de la 32e journée de Serie A. Cette dernière dépasse au classement l'Atalanta (8e) battue à Sassuolo (2-1). Comme en Coupe d'Italie en janvier (5-2 ap), la Fiorentina a mis au pas le Napoli dans son antre grâce à son attaquant argentin Nicolas Gonzalez (29e), au premier but en Serie A du Français Jonathan Ikoné, tout juste entré en jeu (66e), et à son avant-centre brésilien venu du FC Bâle, Arthur Cabral, en puissance (72e). Trop brouillon offensivement, le Napoli s'était remis à y croire grâce à l'égalisation signée Dries Mertens (58e), lui aussi quelques instants après être entré. Mais le second but signé Victor Osimhen, une fois n'est pas coutume régulièrement battu dans le duel physique, est lui arrivé trop tard (84e) pour espérer renverser ce match pris en main par la Viola. Avec cette cinquième défaite à domicile (pour une seule en déplacement), Naples fait une bien mauvaise opération dans la bataille pour le titre. Rejoints samedi par l'Inter Milan, victorieuse de l'Hellas Vérone (2-0), les Napolitains peuvent voir l'AC Milan prendre quatre points d'avance en tête en cas de succès en soirée sur le terrain du Torino. Atalanta à la peine Mauvaise journée aussi pour l'Atalanta Bergame qui, trois jours après son nul à Leipzig (1-1) en quart de finale de Ligue Europa, a été pris de vitesse par Sassuolo (2-1). La "Dea", sans Freuler, blessé, a cédé sur deux contres rapides des Neroverdi conclus par le même joueur, Hamed Junior Traoré (24e, 61e), auteur de ses sixième et septième buts de la saison en championnat. La "Dea" recule à la huitième place, à quatre points de la 5e place qualificative pour la Ligue Europa (mais avec un match en retard).

Kwiatkowski vainqueur à la photo-finish Image: KEYSTONE/AP RTR/STEPHANE MAHE Le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos) a remporté l'Amstel Gold Race. Ceci après examen de la photo-finish du sprint face au Français Benoît Cosnefroy au terme des 254 kilomètres. Dans un premier temps, Cosnefroy avait été annoncé par l'organisation vainqueur de la seule classique organisée aux Pays-Bas. Kwiatkowski, 31 ans, s'est imposé pour la deuxième fois, six ans après son premier succès à Valkenburg, dans les collines du sud du Limbourg néerlandais. L'année passée déjà, la photo-finish avait été nécessaire pour départager le Belge Wout van Aert et le Britannique Tom Pidcock, un coéquipier de Kwiatkowski, séparés par un écart infime. La course a pris tournure dans le Keutenberg où l'équipe Ineos (Kwiatkowski, Pidcock) a provoqué une sélection de onze coureurs, à 35 kilomètres de l'arrivée. A l'entrée du tour de circuit final (22 km), Kwiatkowski a réussi à sortir, imité quelques minutes plus tard par Cosnefroy qui l'a rejoint à 19 kilomètres de l'arrivée, dans l'avant-dernière ascension. Derrière les deux hommes, le Belge Tiejs Benoot est sorti en contre-attaque dans le final pour prendre la 3e place. Le grand favori, le Néerlandais Mathieu van der Poel, s'est classé 4e. Cosnefroy, 26 ans, a signé la meilleure performance d'un coureur français depuis la victoire de Bernard Hinault en 1981. Deux coureurs français seulement ont gagné la course depuis sa création en 1966, année du succès de Jean Stablinski. Kwiatkowski, champion du monde en 2014, a enlevé la 29e succès de sa carrière. Les Suisses ont été plutôt bons puisque Stefan Küng, 8e, et Marc Hirschi, 9e, ont pu se glisser dans le groupe des favoris.

Doublé de Mitch Evans à Rome, Mortara abandonne Image: KEYSTONE/EPA EFE/LUIS LICONA Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) a remporté la deuxième course du E-Prix de Rome dimanche. Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah), 2e, a pris la tête du championnat du monde à Edoardo Mortara. Vergne, parti en pole position, est resté devant jusqu'à mi-course avant de perdre plusieurs places au petit jeu des "modes attaque", un dispositif qui facilite les dépassements. Mais il a su être patient et revenir aux avant-postes, sans pouvoir toutefois lutter avec Evans, impérial dans la ville éternelle ce week-end avec deux victoires en deux courses. Le Français profite de l'abandon d'Edoardo Mortara après un accrochage avec Antonio-Felix Da Costa (DS-Techeetah) pour dérober la première place au championnat du monde des pilotes (60 points) au Genevois, après un week-end marqué par sa constance (quatrième samedi). Le Néerlandais Robin Frijns (Envision) monte à la fois sur le podium de cette course (3e) et du championnat (2e, 58 points) devant le Belge Stoffel Vandoorne sur Mercedes (56 points). Le Belge Stoffel Vandoorne, 5e de la course monte à la troisième place du classement, juste devant la star du week-end, Evans. Sébastien Buemi a pris la 9e place. La prochaine course aura lieu à Monaco le 30 avril avant un nouveau week-end à deux courses les 14 et 15 mai à Berlin.