Bencic en 8e à Miami +++ Yakin a tranché

Maxime Chabloz remporte l'Xtreme de Verbier Maxime Chabloz dans ses oeuvres Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT A 20 ans, Maxime Chabloz a remporté l'Xtreme de Verbier. Le Vaudois établi dans le canton de Nidwald a également décroché le classement général du Freeride World Tour. Sur ses skis, le frère du skieur alpin Yannick Chabloz a été le meilleur depuis le petit Bec des Rosses. A tout juste 20 ans, c'est un bel accomplissement pour celui qui a enlevé sa troisième victoire sur le circuit mondial. Chabloz a devancé les Américains Ross tester et Jack Nichols. Chez les dames, c'est la régionale de l'étape Sybille Blanjean qui s'est imposée. A 22 ans, la Bagnarde, débutante, a battu la Norvégienne Hedvig Wessel et la Canadienne Olivia McNeill. Vainqueure l'an dernier, Elisabeth Gerritzen a dû se contenter du 4e rang. Le classement général est revenu à la Néo-Zélandaise Jessica Hotter.

Belinda Bencic déroule Belinda Bencic: l'air de la Floride lui fait du bien. Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Belinda Bencic (WTA 28) trace aisément sa route au Masters 1000 de Miami. La Saint-Gallooise s'est aisément qualifiée pour les huitièmes de finale. Après un succès initial 6-3 6-1 devant l'Ukrainienne Marta Kostyuk, l'unique tête de série encore en lice dans le premier quart du tableau s'est imposée 6-4 6-1 devant la Britannique Heather Watson (WTA 115) en moins d'une heure et demie. Menée 4-2 par une adversaire qui avait déjà passé... 6h03' sur le court lors de ses deux premiers matches, Belinda Bencic a su accélérer au bon moment pour éviter toute mauvaise surprise. Elle prend ainsi sa revanche sur Heather Watson qui l'avait battue lors de leur première confrontation, il y a huit ans déjà à Indian Wells. Au prochain tour, Belinda Bencic sera opposée à la gagnante de la rencontre entre la Roumaine Irina-Camela Begu (WTA 70) et la Bélarruse Aliaksandra Sasnovich (WTA 60).

Le choix de Murat Yakin Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Murat Yakin a tranché. Il a accordé sa confiance à Renato Steffen et à Ruben Vargas pour animer les côtés ce samedi à Wembley contre l'Angleterre (coup d'envoi à 18.30). Le sélectionneur laisse ainsi Steven Zuber et Noah Okafor sur le banc. En défense, Fabian Frei évoluera dans l'axe aux côtés de Manuel Akanji. Le Bâlois a été préféré à Nico Elvedi qui a contracté le coronavirus la semaine dernière. Comme annoncé, Jonas Omlin gardera la cage. Le portier de Montpellier honorera sa troisième sélection après ses débuts contre la Croatie le 7 octobre 2020 (1-2) et la rencontre du 31 mars 2021 contre la Finlande (3-2). La Suisse évoluera dans la composition suivante: Omlin; Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Steffen, Shaqiri, Vargas; Embolo.

Meillard domine Odermatt, le slalom pour Holdener Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Marco Odermatt a trouvé meilleur que lui lors du géant des championnats de Suisse à St-Moritz. C'est Loïc Meillard qui a été sacré en devançant de 0''30 le vainqueur du grand globe. Après la première manche, Odermatt dominait de 0''16 le tenant du titre Justin Murisier et Meillard de 0''23. Mais lors de la deuxième manche, le Valaisan d'origine neuchâteloise a été le plus rapide, si bien qu'il a relégué Odermatt à la deuxième place et Murisier à la troisième à 0''46. Meillard s'est assuré son quatrième titre de champion de Suisse, le premier en géant. Le slalom pour Holdener C'est la sixième fois que Wendy Holdener remporte le titre de championne de Suisse de slalom. La Schwytzoise a posé les bases de ce succès en réalisant le meilleur temps de la première manche devant Michelle Gisin. Avec le quatrième temps de la deuxième manche, Holdener a conservé 0''23 de bonus sur Aline Danioth. L'Uranaise s'est ainsi glissée entre les deux protagonistes de la Coupe du monde.

Un véritable exploit pour les Suissesses Image: KEYSTONE/AP/BRYNN ANDERSON Pour la quatrième fois de l'histoire, une équipe a remporté toutes ses rencontres du round robin lors d'un Championnat du monde dames: tel est l'exploit signé par la Suisse à Prince George Au Canada, Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, la skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz et Carole Howald ont cueilli un douzième et dernier succès. Les Suissesses ont battu l'Allemagne 7-6. Qualifiée d'office pour les demi-finales, la Suisse affrontera samedi soir un adversaire qui reste à désigner entre la Suède, les Etats-Unis et le Danemark.

Lionel Messi: le sourire retrouvé Image: KEYSTONE/EPA Lionel Messi a retrouvé le sourire. En difficulté au Paris St. Germain, l'Argentin a gagné et a marqué lors du succès 3-0 de l'Albiceleste face au Venezuela. A La Bombonera, l'antre de Boca Juniors, les Argentins ont cueilli leur onzième victoire dans le tour préliminaire de la Coupe du monde. Entre une équipe déjà qualifiée et une qui est la "lanterne rouge" du classement, la différence fut immense. Nicolas Gonzalez, l'attaquant de la Fiorentina, a ouvert la marque à la 34e. Angel Di Maria signait le 2-0 à la 79e avant que Lionel Messi ne scelle le score. Il a bénéficié d'une offrande de Di Maria pour marquer du droit.

Clint Capela reprend la main Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Après un match à 2 points à New York et un à... 1 point à Detroit, Clint Capela a repris la main. Le Genevois a signé un double double convaincant lors du succès 121-110 d'Atlanta devant Golden State. Clint Capela a inscrit 19 points et a cueilli 13 rebonds pour un différentiel de +11. Emmenés également par un Trae Young inspiré avec ses 33 points et ses 15 assists, les Hawks ont forcé la décision lors d'un troisième quarter remporté 32-16 face à un adversaire privé, il est vrai, de Stephen Curry blessé au pied gauche. Ils ont démontré, une fois de plus, leur maîtrise à domicile. Atlanta a, ainsi, enlevé quinze des dix-huit derniers matches disputés sur son parquet. Avec 37 victoires contre 37 défaites, Atlanta occupe toujours la dixième place de la Conférence Est, la dernière qualificative pour les play-in. Clint Capela et ses coéquipiers peuvent nourrir l'ambition de passer devant Brooklyn (38/35) et Charlotte (38/36) d'ici la fin de la saison régulière.

Iga Swiatek sera la nouvelle no 1 mondiale Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Iga Swiatek sera le lundi 4 avril la 28e joueuse à se hisser au premier rang mondial. La Polonaise est assurée de succéder à Asheigh Barty après son succès devant Viktorija Golubic (WTA 42) à Miami. Iga Swiatek s'est imposée 6-2 6-0 en moins d'une heure et quart devant la Zurichoise en 32e de finale du tournoi WTA 1000 floridien. Exemptée du premier tour, la Championne de Roland-Garros 2020 devait gagner au moins un match à Miami pour être couronnée. Comme bien des joueuses depuis un mois, Viktorija Golubic a été désarmée devant la verve d'Iga Swiatek qui reste sur deux titres à Doha et à Indian Wells. La Polonaise évolue aujourd'hui un cran au-dessus des autres à l'image d'Ashleigh Barty en janvier en Australie. La retraite inattendue de l'Australienne laisse le champ libre à Iga Swiatek qui est devenue à 20 ans la plus jeune no 1 mondiale depuis Caroline Wozniacki en 2010. Désormais invaincue depuis 12 rencontres, Iga Swiatek affrontera l'Américaine Madison Brengle (WTA 5) en demi-finale. Elle se profile bien sûr comme la grandissime favorite d'un tournoi qui n'a cessé depuis quatre jours de perdre ses têtes de série. Henri Laaksonen face à un "mur" Dans le simple messieurs. Henri Laaksonen (ATP 86) a, comme Viktorija Golubic face à Iga Swiatek, été surclassé par Casper Ruud (ATP 8). Le Schaffhousois s'est incliné 6-1 6-2 contre le Champion en titre de Genève et de Gstaad. Trois ans après une victoire 6-2 6-4 devant le Norvégien lors des qualifications de l'Open d'Australie, Henri Laaksonen s'est retrouvé face à un véritable "mur" ne marquant notamment que sept malheureux points à la relance.

Fribourg commence bien Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les quarts de finale des play-off de National League ont bien commencé pour Fribourg et Rapperswil. Les Dragons ont dominé Lausanne 2-0. Malmené en fin de saison régulière, Fribourg a su relever la tête et enfiler son costume de favori face à Lausanne. Plus opportunistes que les Vaudois, les joueurs de Christian Dubé ont livré une partie sérieuse. La patinoire comble a assisté à un véritable match de play-off. Les deux équipes se sont astreintes à réduire les espaces pour s'éviter des rushs adverses. Dans ce contexte, on dira que les Fribourgeois se sont créé davantage d'occasions en un contre un. C'est d'ailleurs sur un duel attaquant-gardien que les Dragons ont pu doubler la mise par l'entremise d'Andreï Bykov (33e) et alors que les Fribourgeois étaient en infériorité numérique. Les situations spéciales, citées comme une possible clef de cette série et grande force du côté fribourgeois, ont permis à Gottéron de faire la différence. Les joueurs de Christian Dubé, sans être géniaux, ont su gérer la partie aux bons moments. Lorsqu'ils se sont retrouvés en power-play en fin de tiers initial, ils ont trouvé la faille. C'est Killian Mottet, moins en verve ces temps mais buteur létal en supériorité numérique, qui a battu Luca Boltshauser alors qu'il ne restait que 24 secondes à joueur au cours du premier vingt. En face, Lausanne n'a pas démérité mais il a manqué quelque chose aux Lions. On savait que les hommes de John Fust avaient de la peine à concrétiser leurs occasions, cela s'est une nouvelle fois vérifié ce soir. Et devant la cage fribourgeoise, Reto Berra a fait du Reto Berra pour signer un blanchissage. Rappi surprend Davos Rapperswil a réussi à s'imposer chez lui 4-3 face à Davos pour lancer sa série au mieux. Les Grisons ont ouvert le score, mais les Saint-Gallois ont magnifiquement répondu durant la période médiane en inscrivant trois buts. Wetter a même signé un doublé pour donner trois longueurs d'avance aux Lakers, avant que Davos réduise la marque et flanque la frousse à Rapperswil en fin de partie. Heureusement pour les locaux, ils ont réussi à tenir le score. A Zoug, le champion a dû passer pour les prolongations pour inscrire le premier point face à Lugano. Une victoire 2-1 ap qui porte le sceau des ailiers de la première ligne zougoise. C'est Grégory Hofmann qui a ouvert le score et c'est Dario Simion qui a offert le premier point à ses couleurs à la 66e. Mais les hommes de Dan Tangnes ont eu chaud lorsque leur ancien attaquant, Justin Abdelkader, a égalisé à la 57e.

Les M21 se qualifient pour la "finale" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse M21 a défendu avec succès sa première place dans les qualifications pour l'Euro. Les Suisses ont battu le Pays de Galles 5-1 à Lausanne avant la finale décisive mardi aux Pays-Bas. L'automne dernier, lors du match aller, l'équipe de l'entraîneur Mauro Lustrinelli avait peiné pour décrocher un 1-0 au Pays de Galles. A Lausanne, tout s'est déroulé beaucoup plus calmement. Après douze minutes, le Bernois Felix Mambimbi, qui avait déjà marqué le but décisif au Pays de Galles, a donné l'avantage aux Suisses. Après 20 minutes, les Suisses menaient 3-0 après des buts de Dan Ndoye (Bâle) et Zeki Amdouni (Lausanne), tous deux préparés par Kastriot Imeri. Forts de cette avance, les Suisses ont ralenti le rythme. Ce n'est qu'au début de la deuxième mi-temps que Ndoye et Amdouni ont marqué deux buts supplémentaires. Les Pays-Bas ont perdu des points lors de leur nul 0-0 contre la Bulgarie à Sofia. Avant la deuxième rencontre directe de mardi à Deventer aux Pays-Bas, la relève suisse mène avec cinq points d'avance sur les Pays-Bas, qui ont toutefois disputé un match de moins et peuvent passer devant la Suisse en cas de victoire lors du duel direct et du match à rattraper. Le match aller entre la Suisse et les Pays-Bas s'est terminé en octobre dernier à Lausanne sur un score de 2-2, l'équipe de Lustrinelli avait laissé filer un avantage de deux buts à la fin du match. En prenant un point à Deventer, les Suisses peuvent faire un pas de géant vers la qualification pour le tour final. La phase finale aura lieu en été 2023 en Roumanie et en Géorgie.

Van Aert gagne l'E3 Classic, Küng 3e Image: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Küng derrière un duo Jumbo. Lors de l'E3 Classic, la répétition du Tour des Flandres, le Thurgovien n'a été battu que par le champion de Belgique Wout van Aert et son coéquipier Christophe Laporte. Favori de la course, van Aert a remporté pour la première fois cette course d'un jour, comptant pour le circuit mondial (WorldTour) et disputée autour de Harelbeke sur 204 kilomètres. Mais Stefan Küng, bien que 3e, a fini en tête d'un groupe de poursuivants à près de deux minutes. L'équipe Jumbo a maîtrisé la course avec van Aert qui a provoqué une première sélection dans le Taaienberg, à 80 kilomètres de l'arrivée. Le Belge, aidé par ses équipiers (Benoot, Teunissen), a ensuite porté l'estocade dans le Paterberg pour rallier l'arrivée, en compagnie de Laporte, après un raid de 42 kilomètres. Le duo, qui avait déjà réalisé (avec Roglic) un coup de force du même type dans la première étape de Paris-Nice, a augmenté son avance dans les 30 derniers kilomètres (36 sec) pour la porter à plus d'1'30 15 kilomètres plus loin. Le vainqueur sortant, le Danois Kasper Asgreen, s'est retrouvé esseulé dans le groupe de poursuite après la crevaison de son coéquipier de Quick-Step, le Français Florian Sénéchal, avant l'attaque décisive. Agé de 27 ans, van Aert s'est imposé pour la troisième fois de la saison après ses succès dans le Het Nieuwsblad et le contre-la-montre de Paris-Nice. Dans Milan-Sanremo, dont il était samedi dernier l'homme à battre, le Belge n'avait pu faire mieux que 8e.

Schalk transféré au Japon Alex Schalk quitte Servette pour le Japon. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'attaquant néerlandais de Servette Alex Schalk a signé avec les Urawa Red Diamonds, actuels 6es de la J-League japonaise. Il aura passé quatre ans à Genève. En 110 rencontres officielles avec Servette, "la bombe de Breda" - ainsi que le surnomme Servette vendredi sur son site - a inscrit 32 buts (plus 15 passes décisives), en Challenge League puis en Super League. Schalk a "pris une part active dans les deux qualifications européennes du club en 2020 et 2021", saluent les Grenat. Il laisse l’image d’un joueur explosif qui a donné tout pour son club. Le contrat de Schalk à Genève devait prendre fin en juin mais Schalk a été libéré avec effet immédiat, selon divers médias. La durée de son engagement au Japon n'est pas précisée.

Omlin titulaire devant la cage suisse samedi Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Jonas Omlin sera titulaire devant la cage de l'équipe de Suisse samedi en match amical contre l'Angleterre, à Wembley. Son rival et coéquipier Gregor Kobel jouera mardi à Zurich contre le Kosovo. Gardien de Montpellier en Ligue 1, Omlin est d'ordinaire le portier no 3 en équipe de Suisse. La hiérarchie derrière Yann Sommer, le no 1, est à nouveau ouverte alors que Kobel était le no 2 en septembre. Omlin (ex-Lucerne et Bâle), avait brillé le week-end dernier avec Montpellier lors du succès de l'équipe à Bordeaux (0-2), en Ligue 1. Il avait été nommé dans le onze idéal du journal L'Equipe.

La presse italienne dépitée après l'élimination des Azzurri Image: KEYSTONE/EPA/CARMELO IMBESI "Les Azzurri sous le choc": effondrement collectif ou responsabilité du sélectionneur, la presse italienne fait les comptes vendredi au lendemain de l'élimination de l'Italie du Mondial 2022, synonyme d'"adieu à la Nazionale" dans sa forme actuelle. "Tout le monde à la maison", titre La Repubblica, le grand quotidien de centre-gauche estimant que la déroute jeudi soir à Palerme face à la Macédoine du Nord (défaite 1-0) signe "l'adieu à une Nazionale perdue pour toujours". La Stampa fustige une "prestation désastreuse" des joueurs de Roberto Mancini qui n'ont cadré que cinq tirs sur 32 alors que les Macédoniens ont marqué sur un de leurs quatre tirs du match. Pour le grand journal milanais, l'élimination de l'Italie, quadruple championne du monde (1934, 1938, 1982, 2006) et championne d'Europe en titre, annonce "un changement de génération" et une "refondation". Pas de quoi s'étonner, relève La Gazzetta dello Sport: "l'Euro gagné a été une parenthèse heureuse entre des années de déception en sélection et dans les clubs", en berne sportivement et économiquement. "Tout le système à revoir" "Notre football paye un prix énorme: il manque encore une vision et il n'y a pas de courage (...). Faire le procès de Mancini serait une erreur, c'est tout le système Calcio qu'il faut revoir", analyse le quotidien sportif. Mancini qui devrait d'ailleurs rester à son poste. Le sélectionneur a été prolongé jusqu'en 2026 l'an dernier et il paraît protégé par sa victoire à l'Euro. "L'heure des responsabilités" est venue, tonne pourtant Il Corriere dello Sport. En dépit des absences (l'attaquant Federico Chiesa blessé notamment), son directeur, Ivan Zazzaroni, un proche du sélectionneur italien, ne lui trouve aucune circonstance atténuante: "Mancini a été l'artisan du triomphe européen, Mancini est le premier responsable de cet échec". "Aucune surprise", rappelle Il Messaggero, "mais la conséquence d'années de chute libre". "Nous ne gagnons pas en club de compétitions européennes depuis 2010, une disette aussi longue inédite dans l'histoire des coupes européennes". "Ces 15 dernières années, la Serie A s'est effondrée. La chute de la Juve après l'affaire Calciopoli [scandale d'arbitrage en 2006] puis les désengagements de Berlusconi et Moratti avec les Milanais ont affaibli les grands clubs historiques et sapé les équilibres, fragilisant l'ensemble du championnat", détaille le quotidien romain. Dans un communiqué, le patron de la Serie A Lorenzo Casini a appelé de ses voeux "une réflexion sérieuse et un profond changement de système". L'Italie, avant d'être éliminée dans ce barrage face à la Macédoine du Nord, avait déjà échoué à terminer première de son groupe de qualification, remporté par la Suisse.