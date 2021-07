La paire helvétique s'est imposée 6-4 6-4 devant le duo australien composé de la gauchère Ellen Perez et de l'ex-no 1 mondial de la spécialité Samantha Stosur (37 ans). Bencic/Golubic auront un sacré coup à jouer en demi-finales, où elles se mesureront aux modestes Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani.

Au dernier temps intermédiaire, il était déjà quatrième mais avec plus de 3'' d'avance sur l'Australien Rohan Dennis. Toutefois, le rouleur des Antipodes a réussi une meilleure fin de course sur le circuit du Mont Fuji que le champion d'Europe alors que l'Italien Filippo Ganna, troisième, perdait toutes ses chances.

L'info du jour, au-delà de ces JO, est tombée en cours d'interview. Wanders a décidé tout récemment de reporter ses ambitions sur marathon. Certes, il prévoit toujours d'en courir un à l'automne. "Mais je n'ai pas encore exploité tout mon potentiel sur piste, raison pour laquelle je vais m'investir encore quelques années dans cette discipline (sur 5000 et 10'000 m) avant de me consacrer à fond au marathon", a révélé le recordman d'Europe du semi-marathon.

Wanders s'efforcera d'avoir de bonnes sensations malgré la chaleur, donc de courir en "negative split" (deuxième partie de course plus rapide que la première). Seuls les athlètes intelligents tactiquement réaliseront un classement flatteur, dans la moiteur tokyoïte.

"J'ai été victime d'une pneumonie en avril. Elle était sans grande gravité mais j'ai mis six semaines à retrouver toute ma capacité pulmonaire", a précisé le "Kényan blanc" mercredi en visioconférence. "Aujourd'hui, mon entraîneur Renato Canova me dit que j'ai retrouvé mon meilleur niveau mais seule la course le dira."

La journée de repos ne lui a rien valu de bon. Respectivement 16e, 17e et 12e des trois régates du jour, le Suisse compte un total de 56 points à l'addition de ses classements sur neuf régates (moins un résultat biffé). Il reste parfaitement dans le coup pour la course aux médailles (Medal Race) de samedi qui réunira les dix meilleurs.

Sanz Lanz a ainsi cédé six places par rapport à lundi, où il pointait en deuxième position après les six premières régates dont la plupart s'étaient déroulées à la quasi-perfection pour lui.

Au dernier temps intermédiaire, il était déjà quatrième mais avec plus de 3'' d'avance sur l'Australien Rohan Dennis. Toutefois le rouleur des Antipodes a réussi une meilleure fin de course sur le circuit du Mont Fuji que le champion d'Europe alors que l'Italien Filippo Ganna, troisième, perdait toutes ses chances.

L'info du jour, au-delà de ces JO, est tombée en cours d'interview. Wanders a décidé tout récemment de reporter ses ambitions sur marathon. Certes, il prévoit toujours d'en courir un à l'automne. "Mais je n'ai pas encore exploité tout mon potentiel sur piste, raison pour laquelle je vais m'investir encore quelques années dans cette discipline (sur 5000 et 10'000 m) avant de me consacrer à fond au marathon", a révélé le recordman d'Europe du semi-marathon.

Wanders s'efforcera d'avoir de bonnes sensations malgré la chaleur, donc de courir en "negative split" (deuxième partie de course plus rapide que la première). Seuls les athlètes intelligents tactiquement réaliseront un classement flatteur, dans la moiteur tokyoïte.

"J'ai été victime d'une pneumonie en avril. Elle était sans grande gravité mais j'ai mis six semaines à retrouver toute ma capacité pulmonaire", a précisé le "Kényan blanc" mercredi en visioconférence. "Aujourd'hui, mon entraîneur Renato Canova me dit que j'ai retrouvé mon meilleur niveau mais seule la course le dira."

Michelle Gisin diagnostiquée avec une forme de mononucléose

Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Michelle Gisin a été diagnostiquée souffrante de la fièvre glandulaire de Pfeiffer, une forme de mononucléose. La maladie s'est déclarée au début du mois, indique Swiss-Ski dans un communiqué.

"Je m'entraînais avec mon programme habituel et j'ai de plus en plus remarqué que je n'avais pas d'énergie et que j'étais extrêmement fatiguée", explique l'Obwaldienne de 27 ans.

Depuis trois bonnes semaines, Michelle Gisin ne peut plus s'entraîner et connaît des hauts et des bas."Il y a des jours où je reste allongée dans mon lit et où je ne fais pas un pas", relève-t-elle.

La skieuse de l'équipe nationale passera des examens complémentaires jeudi et espère pouvoir reprendre l'entraînement en bonne santé le plus rapidement possible.