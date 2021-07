Bencic en grande forme +++ Biles blessée

La Russie remporte le concours général par équipes Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis La Russie a remporté le concours général féminin par équipes de gym des JO de Tokyo. Ceci devant les Etats-Unis, tenants du titre et diminués par l'abandon de leur superstar Simone Biles. Au lendemain de la victoire de l'équipe masculine, la Russie qui concourt à Tokyo sous drapeau neutre dans le cadre des sanctions pour sa mise en place d'un système de dopage d'Etat, s'est imposée avec 169,528 points, devant les Etats-Unis (166,096 pt) et la Grande-Bretagne (164,096 pts). Biles, 24 ans, avait semblé fébrile lors des qualifications dimanche et a commis des erreurs inhabituelles chez elle. Fait rare, les Etats-Unis avaient été devancé dès les qualifications par la Russie. Biles, cinq médailles olympiques à Rio, est qualifiée pour les six finales dont la prochaine, le concours général individuel, a lieu jeudi soir.JO

Simone Biles remplacée durant le concours par équipe Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash Simone Biles a été remplacée durant le concours par équipe des JO de Tokyo mardi "pour raisons médicales", a indiqué à l'AFP la Fédération américaine. Elle est incertaine pour le reste des Jeux. "Simone (Biles) s'est retirée de la compétition par équipe pour des raisons médicales. Des examens seront réalisés quotidiennement pour déterminer si elle peut recevoir le feu vert médical pour les compétitions à venir", a indiqué la fédération américaine dans un email, sans donner plus de précisions sur l'état de santé de la superstar de la gymnastique. Simone Biles a été remplacée pendant le concours général, après un passage au saut en dessous de ses standards habituels, conclu avec une note de 13,766 points. La quadruple championne olympique 2016 a ensuite quitté brièvement la salle puis est revenue aux côtés de coéquipières, avec cette fois le statut de remplaçante aux barres asymétriques et aux deux autres agrès au programme (sol, poutre). Inhabituellement fébrile L'Américaine de 24 ans ne semblait pas diminuée ou blessée. Elle a fait des étirements le long de la poutre et encouragé ses coéquipières avant d'être réconfortée par Cécile Landi, son entraîneure française. Elle a même esquissé des pas de danse au son des musiques qui rythment les différents passages des concurrentes. Dimanche, lors des qualifications pour le concours général, l'Américaine était apparue inhabituellement fébrile et avait fait plusieurs fautes, notamment de réception. Elle était tout de même parvenue à se qualifier pour les six finales au programme à Tokyo, le concours général individuel et le concours par équipe, ainsi que les quatre finales aux agrès.

Sanz Lanz a pris 6 kilos pour faire le poids Mateo Sanz Lanz a pris 6 kilos de muscle Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Petit gabarit de 1m71, le véliplanchiste Matteo Sanz Lanz n'a pas son pareil pour tirer son épingle du jeu par vent modéré. Pour étoffer son "jeu", il a cependant augmenté la musculation. Résultat, ce fils d'un matelot espagnol et d'une mère bernoise, qui vit et est né sur la petite île des Baléares de Formentera, peut briller aujourd'hui par tous les temps. Il pointe en 2e position après six des treize régates olympiques dans la baie d'Enoshima. "J'ai réussi un départ de rêve, mais la série est encore longue", a observé l'athlète binational de 27 ans, plutôt réservé et peu à l'aise en dialecte alémanique mais (presque) parfait sur sa planche. Coordination et mobilité Responsable de la voile suisse, Tom Reulein souligne la fantastique aptitude de Sanz Lanz à "sentir le vent" ainsi que sa coordination et sa mobilité. "Sur un plan tactique cependant, il gagnerait à être parfois un peu plus offensif." Il doit encore améliorer ses départs. Mateo Sanz Lanz a commencé la planche à voile à l'âge de douze ans. Son entraîneur espagnol Asier Fernandez a rapidement décelé son talent. Prise de muscles Décevant aux JO de Rio en 2016, où il avait manqué l'accès à la "Medal Race" réussissant les dix meilleurs, il en a tiré les conséquences. Au Brésil, sa relative frêle morphologie, avec ses 62 kilos, ne lui avait pas permis de bien manoeuvrer dans le vent. "Pour régater face aux meilleurs mondiaux, j'ai pris conscience de devoir effectuer davantage de travail musculaire. Il est essentiel de pouvoir résister dans des conditions très venteuses." "C'était une décision délicate", admet Tom Reulein. "Il s'agissait de renforcer la musculature de Mateo sans altérer son feeling, ses qualités de glisse ni sa mobilité." Quelques mois difficiles Sanz Lanz est passé par quelques mois difficiles en compétition, avant de pouvoir décrocher le quota helvétique pour ces JO aux Mondiaux 2019 en Italie. Il a confirmé la même année en prenant la 6e place du test pré-olympique à Enoshima. Sanz Lanz pèse aujourd'hui 68 kg, six de plus qu'avant son renforcement musculaire, mais reste parmi les gabarits les plus légers. Il semble en mesure de viser les médailles même si le vent devait forcir d'ici la course aux médailles de dimanche. Mais heureusement, les risques de typhon paraissent désormais écartés, et l'homme des Baléares devrait bénéficier dimanche de conditions clémentes parfaitement adaptées pour lui.

Le relais 4x200 m libre helvétique en finale Image: KEYSTONE/EPA/Patrick B. Kraemer Le relais 4x200 m libre helvétique disputera la finale des Jeux de Tokyo mercredi. Antonio Djakovic, Nils Liess, Noè Ponti et Roman Mityukov ont signé le 6e temps des séries en "explosant" de plus de 4 secondes le record de Suisse établi en mai aux Européens de Budapest. Le quatuor helvétique a été crédité d'un chrono de 7'06''59 mardi, alors qu'il avait réussi 7'11''15 lors des séries à Budapest. Antonio Djakovic a placé ce relais sur la bonne vague en 1'46''41, Roman Mityukov signant un remarquable 1'45''84 lancé pour permettre au quatuor d'atteindre son objectif dans ces joutes. Cette finale sera la première pour la natation helvétique depuis les JO de Pékin 2008. Dominik Meichtry avait alors terminé au 6e rang du 200 m libre.

Mityukov passe en demi-finales du 100 m libre Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Roman Mutyukov disputera les demi-finales du 100 m libre, la discipline-reine, mercredi aux JO de Tokyo. Le Genevois a signé le 15e temps des séries. Engagé dans la septième des neuf séries, Roman Mityukov a signé un chrono de 48''43, à 0''23 du record de Suisse qu'il s'était approprié en mai lors des Européens de Budapest en tant que premier relayeur du 4x100 m libre. Il avait nagé en 48''46 dimanche en séries du relais dans ces JO. Roman Mityukov a tremblé jusqu'au bout, le Japonais Katsumi Nakamura (17e) réussissant ainsi 48''48 lors de la dernière série. Mais il sera bel et bien de la partie en demi-finales, en compagnie notamment de Thomas Ceccon (1er des séries en 47''71), Caeleb Dressel (2e en 47''73) ou Kyle Chalmers (3e en 47''77).

Un succès sur le fil pour le double suisse L'aventure continue pour Belinda Bencic et pour Viktorija Golubic. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Belinda Bencic et Viktorija Golubic marchent toujours sur les traces de Timea Bacsinszky et de Martina Hingis. Elles disputeront les quarts de finale du double. Cinq ans après l'argent cueilli par le duo Bacinszky/Hingis, la Saint-Galloise, qui est également quart de finaliste en simple, et la Zurichoise sont en passe d'écrire, elles aussi, une très belle histoire dans le tournoi olympique. Elles se sont qualifiées à la faveur de leur succès 3-6 6-1 11/9 devant les Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez Navarro. Elles ont sauvé une balle de match à 9/8 dans le super tie-break grâce à une volée imparable de Viktorija Golubic. La Zurichoise devait, ainsi, gagner au filet les trois derniers points de la partie pour signer un succès fort probant face à une paire de grande valeur. En quart de finale, les Suissesses aborderont leur rencontre contre les Australiennes Ellen Perez et Samantha Stosur avec les faveurs du pronostic. En cas de succès, elles seront l'une des quatre paires à se battre pour les trois médailles.

Maud Jayet remporte la 6e régate et se relance Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Maud Jayet s'est bien relancée dans l'épreuve olympique de Laser Radial à Tokyo. La navigatrice vaudoise, en difficulté lors des deux premières journées, a remporté la sixième régate. Ce succès, obtenu avec un vent plus soutenu, lui permet de remonter de la 21e à la 13e place au classement général. Elle n'accuse désormais plus que 8 points de retard sur la 10e place, la dernière donnant accès à la "Medal Race". "Je suis ravie de pouvoir bénéficier d'un jour de repos mercredi", a souligné Maud Jayet, qui dispute ses premiers JO. "J'essaierai à nouveau de passer à l'offensive lors des quatre dernières régates", a-t-elle poursuivi. La Vaudoise a mené la flotte de bout en bout de la sixième régate. "J'ai réussi à passer outre ma déception des deux journées précédentes. Et pour une fois, je me suis fié à mon intuition et non à ma boussole", a-t-elle encore souligné. Schneiter/Cujean manquent leur départ Sébastien Schneiter et Lucien Cujean ont quant à eux manqué leur entrée en 49er, où une seule régate a pu se dérouler mardi en raison des conditions météorologiques. Pénalisés pour une faute commise au départ, les deux Genevois ont terminé au 16e rang.

Jolanda Neff: "Une incroyable histoire" Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHER JUE Dans un anglais parfait, Jolanda Neff a livré une analyse empreinte de précision et d'émotions après sa démonstration olympique en VTT. "C'est une incroyable histoire", a lâché la Saint-Galloise, qui a passé le confinement en Caroline du Nord avec son ami américain vététiste. "J'étais comme portée aujourd'hui. J'ai fait une course parfaite, fluide, sans faute, dans les conditions les plus dures possible. Nous n'avons eu qu'une heure pour nous entraîner et nous préparer sur le parcours modifié par les pluies de la matinée. Il a fallu apprendre vite, reconnaître de nouvelles trajectoires, s'habituer à la terre humide", a-t-elle expliqué. "Il était important de bien partir, de trouver son propre rythme. J'aime courir seule devant, c'est là que je me sens la plus à l'aise dans les descentes. Tout a joué en notre faveur. Nous avons beaucoup travaillé la technique à l'entraînement, les réflexes", a-t-elle poursuivi. Plus rien gagné depuis fin 2019 "Pour moi, c'est une incroyable histoire. Depuis le test pré-olympique sur ce même parcours à fin 2019, je n'avais plus rien gagné. Les dernières années ont été dures. Heureusement, mon entourage m'a soutenue. Je savais que je devais d'abord retrouver la santé, éviter de nouveaux déboires", a souligné Jolanda Neff. "Et puis, il y a eu encore cette fracture à une main à la fin du printemps, qui m'a empêchée de m'entraîner à VTT pendant six semaines. Mais ce devait être mon jour. Et j'étais tellement contente de pouvoir à nouveau, pour la première fois depuis deux ans, m'aligner devant du public (le parcours d'Izu accueillait un nombre étonnant de spectateurs). J'adore la compétition!", a-t-elle conclu. "Notre préparation a payé" La médaillée d'argent Sina Frei était elle aussi extrêmement lucide dans son analyse. "Notre préparation a payé comme jamais. Les fortes pluies avant la course nous ont d'abord un peu perturbées. Mais notre équipe en soutien a été exceptionnelle. Et le fait que nous soyons arrivées une demi-heure plus tôt que prévu sur le tracé m'a aidée à ne pas devoir tuer le temps dans ma chambre d'hôtel", a-t-elle déclaré. "J'adresse un grand merci à tous nos techniciens", a pour sa part déclaré la médaillée de bronze Linda Indergand. "Leur accompagnement sur le parcours avec ces conditions de course modifiées par la pluie a été très important. Le fait d'avoir pu courir longtemps au côté de Sina Frei m'a aussi aidée. Elle m'a poussée dans les montées."

Belinda Bencic élimine la Championne de Roland-Garros Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Belinda Bencic (WTA 12) a signé l'une des plus belles victoires de sa carrière à Tokyo. La Saint-Galloise s'est imposée 1-6 6-2 6-3 devant la Championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova (WTA 11). Belinda Bencic peut désormais vraiment viser une médaille, qui serait la première en simple dames pour le tennis suisse. En quart de finale, elle affrontera la Russe Anastasia Pavlyuchekova (WTA 18) qu'elle a battue à quatre reprises en six rencontres. Tous les feux sont donc au vert pour la Saint-Galloise qui a retrouvé à Tokyo presque comme par magie sa fluidité dans le jeu et toute son inspiration. A la peine dans un premier set longtemps interrompu par la pluie face à une Tchèque qui avait enlevé vingt-deux de ses vingt-trois derniers matches avant ce huitième de finale, Belinda Bencic a été capable d'élever considérablement le niveau de son jeu pour renverser la situation. Offensive et toujours aussi percutante au retour, elle a progressivement pris l'ascendant pour conserver le droit de rêver dans son tournoi olympique. Après avoir écarté la Championne de Roland-Garros, il lui reste à battre la finaliste de cette dernière édition des Internationaux de France pour monter sur le podium. Si elle produit le même tennis que lors des deux derniers sets contre Barbora Krejcikova, elle devrait être en mesure de passer l'épaule face à la plus francophone des joueuses russes. La journée de Belinda Bencic n'est toutefois pas encore terminée. Elle est appelée à disputer le huitième de finale du double avec Viktorija Golubic face aux Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez Navarro.

Un Brésilien et une Américaine sacrés en surf Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Italo Ferreira et Carissa Moore sont devenus les premiers champions olympiques de surf de l'histoire mardi à Ichinomiya, à une centaine de kilomètres à l'extrême est de Tokyo. Le Brésilien a battu en finale le Japonais Kanoa Igarashi, l'Américaine dominant la Sud-Africaine Bianca Buitendag. Enfant, Italo Ferreira surfait sur une plaque de polystyrène. Mais c'est l'or olympique que ce fils de pêcheur est venu chercher aux Jeux de Tokyo, auréolé de son titre de champion du monde 2019. Il est un fier représentant de la "Brazilian storm", la tempête brésilienne qui secoue le surf mondial depuis bientôt une décennie. Trois Brésiliens occupent les premières places du classement mondial, avec Italo Ferreira, Gabriel Medina (4e à Tokyo) et Felipe Toledo, non-qualifié pour les JO, chaque pays étant limité à deux représentants. C'est l'Australien Owen Wright qui s'est paré de bronze mardi. La favorite s'impose Carissa Moore (28 ans) a elle aussi fait honneur à son statut de favorite dans une épreuve féminine où la Japonaise Amuro Tsuzuki a pris la médaille de bronze. De joie, les bras en l'air, l'Américaine s'est même offert une dernière vague à chevaucher pour rejoindre la plage où elle est tombée dans les bras de Bianca Buitendag puis de son clan qui l'attendait pour l'envelopper dans le drapeau américain.

L'or pour Jolanda Neff, incroyable triplé suisse Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Jolanda Neff a écrasé l'épreuve olympique de cross-country à Izu, emmenant un historique triplé helvétique. Elle s'est imposée devant Sina Frei et Linda Indergand pour un triple exploit inattendu. Jolanda Neff a écrasé l'épreuve olympique de cross-country à Izu, emmenant un historique triplé helvétique. Elle s'est imposée devant Sina Frei et Linda Indergand pour un triple exploit inattendu. C'est seulement la troisième fois dans l'histoire olympique, Jeux d'été et d'hiver confondus, qu'un triplé suisse est accompli. Les deux précédents l'avaient été en gymnastique, en 1924 et en 1936... Il avait plu à Izu les heures avant le départ, rendant le parcours glissant et bouleversant tous les repères. Formidables techniciennes, audacieuses mais pas casse-cou, les Suissesses ont archidominé les Françaises annoncées grandes favorites. La surprise est de taille. Jolanda Neff s'était cassé la main gauche à mi-juin en Autriche en Coupe du monde. Sa carrière avait en outre été compromise par une rupture de la rate survenue fin 2019 à l'entraînement aux Etats-Unis. Revenue de nulle part ou presque Mais libre cette fois de toute pression, la Saint-Galloise de 28 ans, championne du monde en 2017 mais 6e seulement aux JO de Rio 2016, a ressurgi au moment où on l'attendait le moins pour devancer Sina Frei de 1'19'' et Linda Indergand de 1'23''. Et dire que les Suissesses ne sont pas montées une seule fois sur un podium de Coupe du monde cette saison! Depuis l'introduction de la discipline aux Jeux en 1996 à Atlanta, les vététistes suisses ont déjà raflé dix médailles olympiques. Pour Neff, c'est une résurrection. La quadruple championne d'Europe et triple lauréate du général de la Coupe du monde, après sa grave blessure à fin 2019, n'aurait certainement pas été là si les JO n'avaient pas été reportés d'un an à cause du Covid. La fille de l'ex-vice champion du monde de la spécialité Markus Neff a profité, sur ce parcours très exigeant, de sa polyvalence, elle qui s'illustre aussi sur route et en cross-country. Depuis qu'elle s'est installée aux Etats-Unis avec son compagnon américain, également vététiste, elle a encore élargi sa palette pour afficher une belle aisance en descente, plus une maîtrise tactique et nerveuse hors du commun. "Nos adversaires ont commis des fautes, nous avons su rester tranquilles", a souligné la médaillée de bronze Linda Indergand. De fait, la Française Loana Lecomte, gagnante des quatre courses de Coupe du monde cette saison, a été dépassée par les événements après notamment des problèmes techniques. Et sa compatriote Pauline Ferrand-Prévot a chuté dès le premier tour. Rien ni personne ne pouvait gâcher le festival helvétique.

