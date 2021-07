Bencic en grande forme +++ Spirig sixième

Belinda Bencic élimine la Championne de Roland-Garros Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Belinda Bencic (WTA 12) a signé l'une des plus belles victoires de sa carrière à Tokyo. La Saint-Galloise s'est imposée 1-6 6-2 6-3 devant la Championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova (WTA 11). Belinda Bencic peut désormais vraiment viser une médaille, qui serait la première en simple dames pour le tennis suisse. En quart de finale, elle affrontera la Russe Anastasia Pavlyuchekova (WTA 18) qu'elle a battue à quatre reprises en six rencontres. Tous les feux sont donc au vert pour la Saint-Galloise qui a retrouvé à Tokyo presque comme par magie sa fluidité dans le jeu et toute son inspiration. A la peine dans un premier set longtemps interrompu par la pluie face à une Tchèque qui avait enlevé vingt-deux de ses vingt-trois derniers matches avant ce huitième de finale, Belinda Bencic a été capable d'élever considérablement le niveau de son jeu pour renverser la situation. Offensive et toujours aussi percutante au retour, elle a progressivement pris l'ascendant pour conserver le droit de rêver dans son tournoi olympique. Après avoir écarté la Championne de Roland-Garros, il lui reste à battre la finaliste de cette dernière édition des Internationaux de France pour monter sur le podium. Si elle produit le même tennis que lors des deux derniers sets contre Barbora Krejcikova, elle devrait être en mesure de passer l'épaule face à la plus francophone des joueuses russes. La journée de Belinda Bencic n'est toutefois pas encore terminée. Elle est appelée à disputer le huitième de finale du double avec Viktorija Golubic face aux Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez Navarro.

Un Brésilien et une Américaine sacrés en surf Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Italo Ferreira et Carissa Moore sont devenus les premiers champions olympiques de surf de l'histoire mardi à Ichinomiya, à une centaine de kilomètres à l'extrême est de Tokyo. Le Brésilien a battu en finale le Japonais Kanoa Igarashi, l'Américaine dominant la Sud-Africaine Bianca Buitendag. Enfant, Italo Ferreira surfait sur une plaque de polystyrène. Mais c'est l'or olympique que ce fils de pêcheur est venu chercher aux Jeux de Tokyo, auréolé de son titre de champion du monde 2019. Il est un fier représentant de la "Brazilian storm", la tempête brésilienne qui secoue le surf mondial depuis bientôt une décennie. Trois Brésiliens occupent les premières places du classement mondial, avec Italo Ferreira, Gabriel Medina (4e à Tokyo) et Felipe Toledo, non-qualifié pour les JO, chaque pays étant limité à deux représentants. C'est l'Australien Owen Wright qui s'est paré de bronze mardi. La favorite s'impose Carissa Moore (28 ans) a elle aussi fait honneur à son statut de favorite dans une épreuve féminine où la Japonaise Amuro Tsuzuki a pris la médaille de bronze. De joie, les bras en l'air, l'Américaine s'est même offert une dernière vague à chevaucher pour rejoindre la plage où elle est tombée dans les bras de Bianca Buitendag puis de son clan qui l'attendait pour l'envelopper dans le drapeau américain.

L'or pour Jolanda Neff, incroyable triplé suisse Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Jolanda Neff a écrasé l'épreuve olympique de cross-country à Izu, emmenant un historique triplé helvétique. Elle s'est imposée devant Sina Frei et Linda Indergand pour un triple exploit inattendu. Jolanda Neff a écrasé l'épreuve olympique de cross-country à Izu, emmenant un historique triplé helvétique. Elle s'est imposée devant Sina Frei et Linda Indergand pour un triple exploit inattendu. C'est seulement la troisième fois dans l'histoire olympique, Jeux d'été et d'hiver confondus, qu'un triplé suisse est accompli. Les deux précédents l'avaient été en gymnastique, en 1924 et en 1936... Il avait plu à Izu les heures avant le départ, rendant le parcours glissant et bouleversant tous les repères. Formidables techniciennes, audacieuses mais pas casse-cou, les Suissesses ont archidominé les Françaises annoncées grandes favorites. La surprise est de taille. Jolanda Neff s'était cassé la main gauche à mi-juin en Autriche en Coupe du monde. Sa carrière avait en outre été compromise par une rupture de la rate survenue fin 2019 à l'entraînement aux Etats-Unis. Revenue de nulle part ou presque Mais libre cette fois de toute pression, la Saint-Galloise de 28 ans, championne du monde en 2017 mais 6e seulement aux JO de Rio 2016, a ressurgi au moment où on l'attendait le moins pour devancer Sina Frei de 1'19'' et Linda Indergand de 1'23''. Et dire que les Suissesses ne sont pas montées une seule fois sur un podium de Coupe du monde cette saison! Depuis l'introduction de la discipline aux Jeux en 1996 à Atlanta, les vététistes suisses ont déjà raflé dix médailles olympiques. Pour Neff, c'est une résurrection. La quadruple championne d'Europe et triple lauréate du général de la Coupe du monde, après sa grave blessure à fin 2019, n'aurait certainement pas été là si les JO n'avaient pas été reportés d'un an à cause du Covid. La fille de l'ex-vice champion du monde de la spécialité Markus Neff a profité, sur ce parcours très exigeant, de sa polyvalence, elle qui s'illustre aussi sur route et en cross-country. Depuis qu'elle s'est installée aux Etats-Unis avec son compagnon américain, également vététiste, elle a encore élargi sa palette pour afficher une belle aisance en descente, plus une maîtrise tactique et nerveuse hors du commun. "Nos adversaires ont commis des fautes, nous avons su rester tranquilles", a souligné la médaillée de bronze Linda Indergand. De fait, la Française Loana Lecomte, gagnante des quatre courses de Coupe du monde cette saison, a été dépassée par les événements après notamment des problèmes techniques. Et sa compatriote Pauline Ferrand-Prévot a chuté dès le premier tour. Rien ni personne ne pouvait gâcher le festival helvétique.

Belinda Bencic à une victoire d'une médaille Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Belinda Bencic (WTA 12) a signé l'une des plus belles victoires de sa carrière à Tokyo. La Saint-Galloise s'est imposée 1-6 6-2 6-3 devant la Championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova (WTA 11). Belinda Bencic n'est donc plus qu'à une victoire d'une médaille, qui serait la première en simple dames pour le tennis suisse. En quart de finale, elle affrontera la Russe Anastasia Pavlyuchekova (WTA 18) qu'elle a battue à quatre reprises en six rencontres. Tous les feux sont donc au vert pour la Saint-Galloise qui a retrouvé à Tokyo presque comme par magie sa fluidité dans le jeu et toute son inspiration. A la peine dans un premier set longtemps interrompu par la pluie face à une Tchèque qui avait enlevé vingt-deux de ses vingt-trois derniers matches avant ce huitième de finale, Belinda Bencic a été capable d'élever considérablement le niveau de son jeu pour renverser la situation. Offensive et toujours aussi percutante au retour, elle a progressivement pris l'ascendant pour conserver le droit de rêver dans son tournoi olympique. Après avoir écarté la Championne de Roland-Garros, il lui reste à battre la finaliste de cette dernière édition des Internationaux de France pour monter sur le podium. Si elle produit le même tennis que lors des deux derniers sets contre Barbora Krejcikova, elle devrait être en mesure de passer l'épaule face à la plus francophone des joueuses russes. La journée de Belinda Bencic n'est toutefois pas encore terminée. Elle est appelée à disputer le huitième de finale du double avec Viktorija Golubic face aux Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez Navarro.

Le jeu de massacre se poursuit Une bien triste performance pour Naomi Osaka. Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Le jeu de massacre se poursuit dans le simple dames du tournoi olympique. Après la no 1 Ashleigh Barty et la no 3 Aryna Sabalenka, Noami Osaka (no 2) est allée à son tour au tapis. La Japonaise s'est inclinée 6-1 6-4 en huitième de finale face à la gauchère tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42). Naomi Osaka a commis un festival de fautes directes - 32 au total - pour concéder une défaite aussi inattendue que désolante. Dans ce match joué dans les conditions de l'indoor en raison de la pluie qui a notamment perturbé la rencontre entre Belinda Bencic et Barbora Krejcikova - la Saint-Galloise est menée 3-1 -, Naomi Osaka a fait illusion au début de la seconde manche avec un break qui lui a permis de mener 2-0. Mais celle qui a eu l'honneur d'allumer la flamme olympique vendredi dernier, devait très vite retomber dans ses travers. Finaliste en 2019 à Roland-Garros face à Ashleigh Barty, Marketa Vondrousova n'a pas eu à forcer son talent pour créer une surprise dans ce tableau du simple dames. Tête de série no 4, Elina Svitolina est désormais la joueuse à battre. Mais la femme de Gaël Monfils n'offre depuis des mois plus aucune véritable assurance...

Ponti et Ugolkova à 0''06 d'une place en finale Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Noè Ponti, sur 200 m papillon, et Maria Ugolkova, sur 200 m 4 nages, ont tous deux échoué en demi-finales des JO de Tokyo mardi matin. Le Tessinois et la Zurichoise d'adoption ont manqué de très peu une place dans le top 8. Ils se retrouvent tous deux à 0''06 de la 8e place des demi-finales, lors desquelles la majorité des concurrents se sont montrés plus lents qu'en séries la veille au soir. Cinquième sur la distance lors des championnats d'Europe en mai, Noè Ponti a signé le 10e temps des demi-finales, en 1'55''37. Le Tessinois est resté à 0''32 de son record de Suisse, qui lui avait permis de prendre la 5e place des séries. Maria Ugolkova s'est pour sa part classée 9e des demi-finales, en 2'10''65. La médaillée de bronze des Européens 2018 avait "explosé" son record de Suisse lundi, nageant en 2'10''04 pour réaliser elle aussi le 5e temps des séries. La déception est grande pour Maria Ugolkova qui, à 32 ans, n'aura sans doute plus l'occasion de s'illustrer sur la scène olympique. Noè Ponti (20 ans) a quant à lui tout l'avenir devant lui. Il bénéficiera même d'une deuxième chance à Tokyo sur 100 m papillon, sa distance de prédilection.

Tom Dean devance Scott Duncan sur 200 m libre Image: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ La Grande-Bretagne s'est offert un doublé sur 200 m libre mardi aux JO de Tokyo. Tom Dean (21 ans) a cueilli l'or devant Duncan Scott, le Brésilien Fernando Scheffer prenant la troisième place. Pour ses premiers Jeux, Tom Dean s'est imposé en 1'44''11, avec un souffle d'avance sur son compatriote de 24 ans (1'44''26) et un net écart sur Scheffer (1'44''66). Le nouveau champion olympique avait décroché le bronze sur la distance aux récents Européens. Révélation de la saison, David Popovici (16 ans) a échoué quant à lui au pied du podium, à 0''02 de Fernando Scheffer. Le jeune Roumain abattra sa meilleure carte sur 100 m libre, discipline dans laquelle il détient le meilleur chrono de l'année (47''30). Record européen pour Rylov La Russie a elle aussi signé un doublé mardi, Evgeny Rylov s'imposant sur 100 m dos en 51''98 (nouveau record d'Europe), devant Kliment Kolesnikov (52''00). Détenteur du record du monde depuis son sacre de 2016 à Rio, l'Américain Ryan Murphy doit se contenter du bronze, en 52''19. L'Australienne Kaylee McKeown (20 ans) a pour sa part décroché l'or sur 100 m dos, devançant la Canadienne Kylie Masse et l'Américaine Regan Smith. La nageuse de Brisbane s'est imposée en 57''47, à 0''02 de son tout frais record du monde. Les Etats-Unis ont tout de même obtenu un titre mardi, grâce à Lydia Jacoby sur 100 m brasse.

Nicola Spirig 6e, Flora Duffy titrée Nicola Spirig doit se contenter d'une 6e place pour ses derniers JO Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Nicola Spirig n'a pas conquis de troisième médaille olympique mardi à Tokyo. La Zurichoise de 39 ans a pris la 6e place d'une course remportée par la représentante des Bermudes Flora Duffy. Sacrée en 2012 à Londres et 2e en 2016 à Rio, Nicolas Spirig a concédé trop de temps sur les 1500 m de natation (21e à 1'08'') pour espérer un meilleur sort. Elle a pu revenir au 6e rang après les 40 km à vélo, mais accusait alors toujours plus d'une minute de retard sur la tête de la course. La Zurichoise s'est accrochée en course à pied, reculant provisoirement à la 8e place avant de s'arracher dans les deux derniers kilomètres pour repasser en 6e position, mais a perdu près d'une minute et demie sur la troisième partie de l'épreuve. Deuxième Suissesse en lice, Jolanda Annen a terminé 19e. Double lauréate des World Series (2016, 2017) et 2e l'an dernier, Flora Duffy (33 ans) s'est rapidement détachée en course à pied pour aller cueillir le plus beau titre de sa carrière. La Bermudienne a devancé de 1'14'' sa dauphine britannique Georgia Taylor-Brown pour offrir à son pays le premier titre olympique de son histoire, l'Américaine Katie Zaferes se parant de bronze à 1'27''. Ce triathlon féminin s'est disputé dans des conditions très difficiles et de fortes pluies. Les précipitations, causées par l'arrivée sur la capitale japonaise de la tempête tropicale Nepartak, ont obligé les organisateurs à repousser d'un quart d'heure le départ de la course.

Covid-19: test positif pour Denis Zakaria Denis Zakaria doit patienter avant de retrouver le terrain Image: KEYSTONE/AP/Maxim Shemetov Denis Zakaria (24 ans) est en quarantaine après un test positif au Covid-19. L'international suisse ne pourra ainsi pas reprendre l'entraînement mardi avec Borussia Mönchengladbch comme prévu. Zakaria a été testé positif durant ses vacances après l'Euro. Il se trouve en quarantaine et est suivi par le département médical du club, a indiqué celui-ci. Le joueur suisse se sent bien. Il n'a eu aucun contact avec ses coéquipiers.

Xherdan Shaqiri veut quitter Liverpool Image: KEYSTONE/AP/Anton Vaganov Xherdan Shaqiri (29 ans) veut quitter Liverpool cet été. Le club anglais devrait accéder au souhait de l'international suisse, qui évolue chez les Reds depuis juillet 2018. "J'ai dit aux dirigeants de Liverpool que je me sentais prêt pour un nouveau challenge. Ils ont accepté ma décision et vont examiner les offres pour me vendre", a expliqué Shaqiri dans le "Corriere dello Sport". Ses propos ont aussi été relayés dans le "Liverpool Echo". Jouer régulièrement "Ce qui est important à ce moment de ma carrière, c'est d'être capable de jouer régulièrement, ce qui n'a pas été le cas lors des trois dernières saisons", a poursuivi le Suisse. "Je n'ai que 29 ans, j'ai joué dans plusieurs des meilleurs championnats en Europe et j'aimerais que cela continue." Le contrat de l'international suisse court jusqu'à fin juin 2023. Le bon Euro réalisé par Shaqiri, notamment auteur de trois buts, a fait monter sa valeur. Les Reds espèrent pouvoir le vendre en réalisant une plus-value par rapport aux 12 millions de livres déboursés en 2018 pour le faire venir de Stoke. Destinations possibles Selon la presse, plusieurs clubs seraient intéressés par le Bâlois. La Lazio, Naples, le FC Séville et Villarreal font partie des destinations possibles. En trois saisons à Anfield Road, Xherdan Shaqiri a effectué au total 63 apparitions, dont 45 en Premier League. Il a marqué 8 buts (7 en championnat). Lors de la saison écoulée, il n'a été aligné que durant 551 minutes en Premier League, réparties en 14 bouts de matches, avec un maigre bilan de deux assists. Malgré son faible temps de jeu, qui s'explique aussi par une concurrence féroce et quelques blessures, Shaqiri a pu ajouter quelques lignes à son palmarès. Il a ainsi notamment gagné la Ligue des champions en 2019 et le titre de champion d'Angleterre en 2020.

Favre n'est pas candidat à la succession éventuelle de Petkovic Image: KEYSTONE/AP POOL/MARTIN MEISSNER Lucien Favre ne sera pas l'éventuel successeur de Vladimir Petkovic à la tête de l'équipe de Suisse. Son agent Christophe Payot l'a affirmé auprès de Keystone-ATS. "Lucien Favre et moi-même recevons beaucoup de demandes de la part de journalistes ces jours, ce qui est normal. Mais comme Lucien Favre l’a déjà déclaré vendredi dernier dans son communiqué, il ne va pas reprendre une équipe durant cet été, et cela est donc aussi valable pour l'équipe de Suisse, explique Christophe Payot. Lucien Favre a été très demandé ces derniers mois par de très bons clubs, mais il tient à s’accorder une parenthèse après ses deux ans et demi à Dortmund comme il l’avait déjà fait après ses expériences au Hertha Berlin et au Borussia Mönchengladbach."

Un 2e succès en 2 matches pour Heidrich/Vergé-Dépré Image: KEYSTONE/AP/Petros Giannakouris Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré disputeront les 8es de finale du tournoi olympique de Tokyo. Les championnes d'Europe 2020 sont assurées de terminer à l'une des deux premières places du groupe A grâce à leur succès obtenu face aux Néerlandaises Katja Stam/Raisa Schoon (22-20 21-18). Heidrich/Vergé-Dépré affichent deux succès en deux parties, tout comme les Canadiennes Sarah Pavan/Meliassa Humana-Paredes qu'elles affronteront jeudi pour leur dernier match de poule. Un succès face aux championnes du monde 2019 leur permettrait de remporter ce groupe et de bénéficier d'un tableau plus favorable. Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré sont revenues de loin face à Katja Stam/Raisa Schoon. La Zurichoise et la Bernoise ont ainsi dû effacer cinq balles de set de manière consécutive dans la première manche! Menées 15-20, elles ont empoché sept points d'affilée, le dernier sur un contre de Joana Heidrich. Heidrich/Vergé-Dépré, qui avaient eu besoin de trois sets pour vaincre Julia Sude/Karla Borger lors de la 1re journée, ont cette fois-ci pu s'imposer en deux sets. Elles ont à nouveau parfaitement géré le "money time" dans la deuxième manche, remportant cinq des six derniers points après s'être retrouvées menées 16-17.