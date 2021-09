Zverev en quarts de finale Alexander Zverev imperturbable. Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig L'Allemand Alexander Zverev s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open à New York en dominant l'Italien Jannik Sinner 6-4 6-4 7-6 (9/7). Il a cueilli au passage un 15e succès de rang. Zverev (no 4) a sauvé cinq balles de set dans la deuxième manche avant de s'imposer au terme de 2h25' de jeu contre la tête de série no 13. L'Allemand de 24 ans, principal concurrent de Novak Djokovic sur la route de la finale à Flushing Meadows, avait lâché un set au tour précédent contre l'Américain Jack Sock. Cette fois il a connu moins de difficultés pour s'imposer face à un adversaire ne déméritant pas, mais simplement un ton en dessous. Impérial sur son service au premier set (6 aces, 17 au total), Zverev a été à la fois efficace et opportuniste. Finaliste malheureux l'an dernier à Flushing Meadows contre Dominic Thiem, le Hambourgeois ambitionne de devenir le deuxième homme, après Andy Murray en 2012, à enchaîner l'or olympique en simple et la victoire à l'US Open. Zverev jouera en quarts contre le vainqueur du match entre Reilly Opelka (USA/no 22) et Lloyd Harris (RSA).

Belinda Bencic intraitable Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Belinda Bencic est en quarts de finale de l'US Open. La Saint-Galloise a dominé 7-6 (14/12) 6-3 la Polonaise Iga Swiatek, tête de série no 7, grâce à sa solidité et à sa puissance. Ce tournoi de Flushing Meadows est décidément celui qui convient le mieux à Bencic (no 11) en Grand Chelem. La voilà en quarts pour la troisième fois de sa carrière à Big Apple, après 2014 et 2019. Il y a deux ans, elle avait même atteint les demi-finales. Et en 2014, c'est là qu'elle s'était fait connaître, à dix-sept ans. La championne olympique n'a toujours pas égaré le moindre set depuis huit jours. Ce succès face à la lauréate de Roland-Garros en 2020 va gonfler encore sa confiance, elle qui n'avait pas eu à affronter de "gros morceau" jusque-là dans ce tournoi. Belinda Bencic a semblé d'abord pouvoir empocher assez aisément le premier set. Elle a mené 5-3 et a eu trois balles de double break. Mais une ou deux grimaces et un petit mal de dos passager l'ont désarçonnée. Swiatek est revenue, les deux femmes se rendant coup sur coup tout en se montrant assez inconstantes. Au terme d'un tie-break haletant de près de 24 minutes, Belinda Bencic a fini par devoir sauver quatre balles de set avant de faire pencher la balance en sa faveur, "avec un peu de chance aussi, car il en faut dans ces circonstances", a-t-elle dit. Mais elle fut, surtout, la plus solide des deux, notamment derrière son premier service et avec son jeu tout en profondeur. Elle n'a plus eu "qu'à" dérouler en deuxième manche. Belinda Bencic jouera en quarts contre la gagnante du match entre Shelby Rogers (USA/WTA 43) et Emma Raducanu (GBR/WTA 150), une joueuse issue des qualifications.

Un Mondial tous les deux ans "diluerait" le "joyau" du foot Aleksander Ceferin critique le projet de Coupe du monde tous les deux ans Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Une Coupe du monde tous les deux ans, envisagée depuis plusieurs mois par la FIFA, "diluerait" le "joyau" du football mondial. C'est ce qu'a assuré Aleksander Ceferin, patron de l'UEFA. "Vous avez probablement entendu que la FIFA mène une étude de faisabilité" pour doubler la fréquence de sa compétition reine, a lancé le dirigeant slovène en ouverture de l'assemblée générale de l'Association européenne des clubs (ECA). "Eh bien, nous pensons que le joyau qu'est la Coupe du monde tient précisément sa valeur de sa rareté. L'organiser tous les deux ans (...) diminuera sa légitimité et va hélas diluer la Coupe du monde elle-même", a-t-il argumenté. Pour le patron de l'UEFA, qui avait balayé dès la mi-juin le projet "impossible" de la FIFA, les rencontres internationales et de clubs occupent "pleinement l'espace physique et commercial" du calendrier, qui ne gagnerait pas à être densifié. "Nos joueurs n'ont pas besoin de passer encore plus de leurs étés en tournois épuisants, au lieu de se consacrer au repos et à la récupération", a plaidé M. Ceferin. L'hostilité de l'UEFA aux manoeuvres de la FIFA était connue depuis des mois, l'instance européenne cherchant à faire de la place pour ses propres compétitions, en particulier depuis l'annonce en avril d'une nouvelle formule de la Ligue des champions à partir de 2024, avec 100 matches supplémentaires par saison. Et après la trêve estivale, la guerre du calendrier international devrait reprendre de plus belle à l'automne: principal promoteur du Mondial tous les deux ans au sein de la FIFA, le Français Arsène Wenger a de nouveau défendu cette idée vendredi dernier auprès du quotidien "L'Equipe". S'exprimant après Aleksander Ceferin, le patron du PSG et nouveau président de l'ECA, Nasser Al-Khelaïfi, a d'ailleurs estimé que la refonte du calendrier était "le plus urgent" des défis posés aux clubs, qui "supportent tous les risques" de la surcharge imposée aux joueurs. "Les compétitions internationales ne peuvent étouffer les liens des supporters et des joueurs avec les clubs", ni amputer les "revenus vitaux" que les ligues tirent des championnats, a-t-il rappelé. Sans citer la FIFA, le dirigeant qatari a jugé que ce dossier nécessitait "un engagement honnête et pas des décisions unilatérales et intéressées".

Formule 1: Bottas pilotera une Alfa Romeo dès 2022 Valtteri Bottas ne conduira plus une Mercedes l'an prochain Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Valtteri Bottas (32 ans) pilotera une Alfa Romeo-Ferrari en 2022. Le Finlandais a signé un contrat de plusieurs années avec le team basé à Hinwil. Il y remplacera son compatriote Kimi Raikkonen. Bottas évolue chez Mercedes depuis cinq saisons. Il a accumulé neuf victoires, 17 pole positions et 54 podiums, mais il n'a jamais pu menacer son coéquipier Lewis Hamilton. Il s'est cependant montré comme un bon numéro deux. Ce départ de Bottas devrait être suivi par l'annonce de l'arrivée du jeune Anglais George Russell chez Mercedes.

Gino Mäder a récolté plus de 3000 euros pour la bonne cause Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Gino Mäder (24 ans) s'est illustré lors du Tour d'Espagne en finissant 5e et meilleur jeune. Mais le Bernois a aussi fait parler de lui en bien grâce à une action caritative. Au départ de la 76e Vuelta, Mäder avait indiqué sur Twitter qu'il donnerait un euro pour une oeuvre d'entraide par coureur classé derrière lui lors de chaque étape. Au terme des 21 jours de course, il a ainsi récolté 3159 euros. L'identité de l'oeuvre qui bénéficiera de cet argent n'est pas encore connue. Vainqueur d'étape cette année sur le Giro et le Tour de Suisse, Gino Mäder sera en lice dimanche en Italie. Il disputera le championnat d'Europe sur route dans la région du Trentin.

National League: Denis Malgin signe aux Zurich Lions Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Denis Malgin (24 ans) revient en Suisse. L'attaquant a signé un contrat de quatre ans avec les Zurich Lions. Il met ainsi fin à son aventure en NHL. En quatre saisons en Amérique du Nord, Malgin a disputé un total de 192 matches de NHL avec les Florida Panthers et les Toronto Maple Leafs. Il a inscrit 60 points. La saison dernière, le Soleurois avait été prêté à Lausanne où il avait accumulé 42 points en 45 matches. Environnement connu Malgin va retrouver un environnement qu'il connaît bien au Hallenstadion. Avant de traverser l'Atlantique, il avait disputé deux saisons avec les Lions après avoir été promu des juniors en équipe première. Mardi, les Zurichois accueilleront Genève-Servette lors de la 1re journée de National League.

Albert Goger, l'un des héros de Sapporo 1972, est décédé Albert Giger lors des JO de Sapporo en 1972 Image: KEYSTONE/IC Albert Giger est décédé à l'âge de 74 ans. Le fondeur grison avait marqué l'histoire du ski nordique suisse lors des JO de Sapporo en 1972, obtenant le bronze dans le relais 4 x 10 km. Giger s'est éteint samedi après une longue lutte contre le cancer qui a duré dix ans, a indiqué sa famille lundi. Il laisse derrière lui son épouse Lisbeth, deux filles et deux petits-enfants. L'heure de gloire d'Albert Giger a été sans aucun doute cette historique médaille de bronze à Sapporo. Ce résultat inattendu avait provoqué un vrai boom pour le ski de fond en Suisse. L'hiver suivant, pas moins de 120'000 paires avaient été vendues dans le pays, ce qui reste un record encore aujourd'hui. Sprint mémorable Le 13 février 1972, le premier relais suisse avait été assuré par Alfred Kälin. Giger avait suivi avant Alois Kälin et Edi Hauser. Ce dernier avait dominé le Suédois Sven-Ake Lundbäck dans un sprint mémorable pour la troisième place. Giger n'était pas un véritable athlète professionnel à l'époque. Il vendait des chaussures pour enfants. Les membres de l'équipe de Suisse achetaient alors eux-mêmes leurs skis. Avant de se mettre au fond, le Grison avait pratiqué le hockey sur glace. Cinq succès au marathon de l'Engadine Outre sa médaille olympique, Albert Giger a brillé lors du marathon de l'Engadine, s'y imposant cinq fois entre 1971 et 1978. Cela reste un record. Après sa carrière, il a longtemps dirigé l'école de ski de fond de Saint-Moritz et a été directeur de course pour le marathon de l'Engadine.

Sabalenka vole en quart de finale Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Aryna Sabalenka (no 2) s'est qualifiée très facilement pour les quarts de finale de l'US Open. Favorite logique du tournoi depuis les éliminations d'Ashleigh Barty (no 1) et de Naomi Osaka (no 3), la Bélarusse a dominé la Belge Elise Mertens (no 15) 6-4 6-1 dimanche. Demi-finaliste à Wimbledon - sa meilleure performance en Grand Chelem - cet été, Aryna Sabalenka n'a pas tremblé face à son ancienne partenaire de double. Plus forte dans tous les compartiments du jeu, elle s'est surtout montrée très réaliste avec quatre balles de break converties sur cinq opportunités. Krejcikova sort Muguruza Victorieuse en 1h11', la puissante Bélarusse de 23 ans disputera le deuxième quart de finale majeur de sa carrière face à la championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova (no 8). Elle a remporté l'automne dernier à Linz l'unique duel livré face à la Tchèque, qui a battu Garbiñe Muguruza (no 9) 6-3 7-6 (7/4) dimanche. Barbora Krejcikova a joué à se faire peur face à l'Espagnole. Après avoir mené tranquillement 6-3 4-0, elle a en effet concédé cinq jeux d'affilée, devant même écarter trois balles d'égalisation à un set partout. Mais la Tchèque s'est parfaitement reprise, dominant les débats au tie-break. Fernandez confirme Tombeuse de Naomi Osaka au 3e tour, Leylah Fernandez (WTA 73) a par ailleurs confirmé cet exploit. La Canadienne de 18 ans s'est offert le scalp d'un autre ex-no 1 mondial, l'Allemande Angelique Kerber (no 16), s'imposant 4-6 7-6 (7/5) 6-2 dans ce duel de gauchères. Elle défiera Elina Svitolina (no 5) en quart de finale.

Pas de choc Brésil-Argentine Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Les retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar en sélection ont tourné court, avec l'arrêt du match Brésil-Argentine dimanche à Sao Paulo, sur intervention des autorités sanitaires brésiliennes. Quatre joueurs argentins évoluant en Angleterre sont accusés d'avoir violé les protocoles anti-Covid. La FIFA a confirmé dans un communiqué que cette rencontre des qualifications pour le Mondial 2022 avait été "suspendue sur décision de l'arbitre", sans préciser si elle est reportée ou non. Le coup d'envoi avait été donné depuis à peine cinq minutes quand la scène surréaliste s'est produite: des représentants de l'agence sanitaire Anvisa et de la police fédérale sont entrés sur le terrain pour mettre fin à la rencontre, dans la confusion la plus totale. "Nous rentrons à la maison" Les Argentins ont tenté de parlementer mais ont fini par regagner le vestiaire, où ils sont restés pendant plus de trois heures, avant de finalement quitter le stade une heure après la délégation brésilienne. Les joueurs de l'Albiceleste ont ensuite décollé de l'aéroport de Sao Paulo à 21h36 à destination de Buenos Aires. "Nous rentrons à la maison!", peut-on lire dans un tweet de la sélection, avec une photo montrant une partie de l'équipe à bord d'un avion. "Ça fait trois jours qu'on est ici, pourquoi ne sont-ils (les agents de l'Anvisa) pas venus avant?", a demandé Messi, au côté de Neymar et des sélectionneurs des deux équipes, dans une vidéo de la chaîne argentine TyC en pleine confusion. "A aucun moment nous n'avons été informés que (les quatre joueurs) ne pourraient pas jouer le match. Nous voulions jouer, et les Brésiliens aussi", a déclaré pour sa part le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, cité sur le compte Twitter de la fédération argentine. "Fausses informations" Quelques heures avant le coup d'envoi, l'Anvisa avait pourtant annoncé dans un communiqué avoir recommandé aux autorités locales de l'Etat de Sao Paulo que les quatre footballeurs soient "placés immédiatement en quarantaine" pour avoir fourni de "fausses informations" dans le formulaire d'entrée au Brésil. Selon l'agence sanitaire, Giovanni Lo Celso (Tottenham), Emiliano Martinez (Aston Villa), Emiliano Buendia (Aston Villa) et Cristian Romero (Tottenham) auraient omis de signaler qu'ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des quatorze derniers jours précédant leur arrivée. Le président de l'AFA a pour sa part nié tout "mensonge" de la part des joueurs. Une ordonnance ministérielle datant du 23 juin interdit l'entrée sur le territoire brésilien à toute personne étrangère venue du Royaume-Uni, d'Inde ou d'Afrique du Sud, pour éviter la propagation de variants du Covid-19. Le communiqué de l'Anvisa faisait état d'un "risque sanitaire grave", interdisant aux joueurs de "prendre part à toute activité et de demeurer sur le territoire brésilien". Consignes pas respectées Malgré cette décision, trois des quatre joueurs en question (Lo Celso, Martinez et Romero) avaient été alignés dans le onze de l'Albiceleste et avaient débuté le match. "Nous sommes arrivés à cette situation parce que tout ce que l'Anvisa avait recommandé, depuis le début, n'a pas été respecté. (Les joueurs) avaient reçu la consigne de rester isolés dans l'attente de leur expulsion (du pays), mais ils sont allés au stade et sont entrés sur le terrain", a déclaré le directeur de l'agence sanitaire, Antonio Barra Torres, à la chaîne TV Globo. Contrairement aux neuf Brésiliens de Premier League convoqués par le sélectionneur Tite, les quatre Argentins ont fait le voyage malgré le veto des clubs anglais, qui ont interdit à leurs joueurs sud-américains de participer à ces matches internationaux pour éviter une quarantaine à leur retour. "Tout le monde a été pris de court. C'est un épisode lamentable, un match Brésil-Argentine est au coeur de l'attention dans le monde entier", a déploré le président par intérim de la Confédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues.

Un quart de finale Alcaraz - Auger-Aliassime Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY La jeunesse sera au rendez-vous des quarts de finale de l'US Open. Carlos Alcaraz (18 ans) sera ainsi opposé à Felix Auger-Aliassime (21 ans) mercredi à ce stade de la compétition. Tombeur de Stefanos Tsitsipas (no 3) au tour précédent, Carlos Alcaraz (ATP 55) a confirmé tout le bien que l'on pense de lui en dominant Peter Gojowczyk (ATP 141) en 8e de finale. L'Espagnol, plus jeune quart de finaliste de l'ère Open à Flushing Meadows, s'est imposé 5-7 6-1 5-7 6-2 6-0 face au "bourreau" de Henri Laaksonen. Gojowczyk touché à une cuisse Le match d'après n'est jamais simple quand on vient de réussir un exploit, surtout quand on a 18 ans. Présenté par de nombreux observateurs comme le futur Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a été bien aidé par la blessure à une cuisse qui a plombé le qualifié allemand au début du quatrième set. S'il n'avait pas été si souvent fébrile sur ses jeux de service au premier set (quatre breaks concédés), l'Espagnol aurait pu en finir plus tôt. Mais il ne pouvait être hermétique aux grandes attentes qu'il suscite désormais. Attentes justifiées, car il a également su se remettre dans le match après la perte du troisième set. 24 aces pour Auger-Aliassime Carlos Alcaraz retrouvera le statut d'outsider en quart de finale. Il se frottera à un autre néophyte à ce stade de la compétition en Grand Chelem, Felix Auger-Aliassime (no 12), tombeur de l'Américain Frances Tiafoe (ATP 50) 4-6 6-2 7-6 (8/6) 6-4 dimanche soir dans le stade Arthur Ashe. Après la perte du premier set, le Canadien a trouvé son rythme en s'appuyant sur un solide service (24 aces). S'il n'a finalement concédé son engagement qu'une fois, il a eu beaucoup d'opportunités de ravir celui de Frances Tiafoe (15) et n'y est parvenu que trois fois. Un ratio guère élevé, mais suffisant pour s'imposer, en 3h23'.

Sommer: "Ce n'est presque pas normal" Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La Suisse a réussi ses débuts sous les ordres de son nouvel entraîneur Murat Yakin. Après le partage des points contre l'Italie (0-0), les sourires étaient de mise sur les visages des joueurs suisses. "Quelque part, ce n'est pas normal que nous ayons réussi une telle performance", lâchait, hilare, Yann Sommer. Le portier relevait au micro de la RTS que la performance était immense "après une semaine chaotique. C'est incroyable que nous ayons réussi à avoir une telle possession de la balle avec une équipe si inhabituelle. Un Fabian Frei ne devait plus être venu depuis trois ans." Le portier de Mönchengladbach ne pouvait éviter une question sur son arrêt du penalty de Jorghino. "Je lui ai envoyé des mauvaises ondes", s'amusait le Bâlois. De son côté, Fabian Frei, l'appelé de la dernière heure, relevait son degré d'épuisement après un match plein. "J'ai essayé de donner le maximum. Je crois que j'ai réussi à montrer quelques qualités", relevait le milieu du FC Bâle. "Mes coéquipiers de club avaient quatre jours de congé, mais je n'aurais manqué pour rien au monde ce match. Mais je ne sais pas comment je pourrais jouer dans trois jours...." Manuel Akanji, patron de la défense, soulignait la bonne prestation de l'équipe. "Nous avons beaucoup mieux joué que lors de notre match de l'Euro contre l'Italie. A la fin, nous étions morts de fatigue. Nous avons montré que nous pouvions tenir. Le milieu de terrain a fourni un super job." "Nous avons su trouver des solutions contre un adversaire d'un très grand calibre", savourait Murat Yakin. "Les statistiques montrent que nous n'avons pas été si dominés que ça. On a gagné le respect de notre adversaire."

Qualifications de la Coupe du monde: la Suisse accroche l'Italie Sommer retient le penalty de Jorginho Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Une Suisse courageuse a tenu l'Italie championne d'Europe en échec à Bâle dans le groupe C des qualifications de la Coupe du monde 2022. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul 0-0. Pour son premier match officiel à la tête de la sélection helvétique, Murat Yakin a pu compter sur un excellent Yann Sommer. Le gardien du Borussia Mönchengladbach a tenu la baraque en effectuant plusieurs parades décisives, notamment face à Berardi qui se présentait seul face à lui (19e) et sur un penalty, certes mal tiré, de Jorginho (53e). Sans le capitaine d'un soir - en l'absence de Granit Xhaka positif au Covid-19 -, la Suisse aurait sans doute dû s'incliner. Donnarumma pas inquiété Offensivement, les Helvètes ont été très discrets. Au point que Donnarumma n'a pas eu le moindre arrêt difficile à faire. Les joueurs de Murat Yakin, après avoir beaucoup subi, ont par contre bien fini le match, mais sans parvenir à se créer des occasions nettes. Le sélectionneur avait fait des choix forts, avec notamment une défense à quatre et les titularisations de Frei et Aebischer à mi-terrain. Ces deux joueurs ont fait le job, leur activité et leur justesse technique étant précieuses. Si Sommer a été le véritable héros du match côté suisse, d'autres éléments se sont illustrés. La charnière centrale composée d'Elvedi et d'Akanji a été solide, même si les relances n'ont pas toujours été parfaites. Rodriguez en difficulté Le point faible a été constitué par Rodriguez sur le flanc gauche. C'est lui qui a concédé le penalty après une double erreur. Il a par ailleurs souvent été en difficulté, de sorte que son remplacement par Garcia est apparu logique. Les changements effectués par Yakin en cours de seconde période ont fait du bien à l'équipe. Zakaria a apporté plus de dynamisme dans l'entrejeu, alors que Vargas s'est montré plus actif et percutant qu'un Zuber en retrait par rapport à ses dernières sorties. Après deux victoires dans ce groupe C, la Suisse a connu son premier accroc. Mais ce point obtenu contre la Squadra azzurra est précieux, au vu des circonstances et des nombreuses absences. Longue attente La Suisse n'arrive décidément plus à battre son voisin transalpin. La dernière victoire des Helvètes remonte au 1er mai 1993 à Berne (1-0). Depuis, les dix parties suivantes ont débouché sur cinq succès italiens et cinq nuls. Avec ce résultat, l'Italie est désormais seule détentrice du record de la plus longue série d'invincibilité d'une sélection. La sélection dirigée par Roberto Mancini n'a plus perdu depuis 36 matches. Mais le technicien italien n'a pas semblé très content de la prestation des siens.

Brésil-Argentine interrompu à cause d'un imbroglio sanitaire Image: KEYSTONE/EPA/Sebastiao Moreira Confusion totale à Sao Paulo: le choc des qualifications du Mondial 2022 entre le Brésil et l'Argentine a été interrompu après seulement cinq minutes de jeu. Quatre joueurs argentins ont été accusés de violer les protocoles anticovid. La scène était surréaliste: le coup d'envoi a bien été donné, avec les stars Messi et Neymar, mais cinq minutes après, des représentants de l'agence sanitaire Anvisa sont entrés sur le terrain pour ordonner son interruption, face à des joueurs médusés. Les Argentins ont tenté de parlementer, mais ont fini par regagner le vestiaire. Les Brésiliens, eux, demeuraient encore sur la pelouse, jouant et s'entraînant entre eux, une heure après le coup d'envoi, sans savoir si le match reprendra ou sera reporté à une date ultérieure. "Sur décision de l'arbitre, le match entre le Brésil et l'Argentine a été suspendu. L'arbitre a fait un rapport à la commission de discipline de la Fifa, qui décidera quels seront les prochaines étapes à suivre", a publié la Confédération Sud-américaine (Conmebol) sur Twitter. "Fausses informations" Quelques heures avant le coup d'envoi, l'Anvisa avait annoncé dans un communiqué avoir recommandé aux autorités locales de l'Etat de Sao Paulo que les quatre footballeurs soient "placés immédiatement en quarantaine" pour avoir fourni de "fausses informations" dans le formulaire d'entrée au Brésil. Selon l'agence sanitaire, Giovanni Lo Celso (Tottenham), Emiliano Martinez (Aston Villa), Emiliano Buendia (Aston Villa) et Cristian Romero (Tottenham) auraient omis de signaler qu'ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des quatorze derniers jours précédant leur arrivée. Une ordonnance ministérielle datant du 23 juin interdit l'entrée sur le territoire brésilien à toute personne étrangère venue du Royaume-Uni, d'Inde ou d'Afrique du Sud, pour éviter la propagation de variants du Covid-19. Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus endeuillé par le Covid-19, avec plus de 580'000 morts. Le communiqué de l'Anvisa faisait état d'un "risque sanitaire grave", interdisant aux joueurs de "prendre part à toute activité et de demeurer sur le territoire brésilien". Duel Messi-Neymar avorté Malgré cette décision, Lo Celso, Martinez et Romero avaient été alignés dans le "onze" titulaire de l'Albiceleste et avaient débuté le match. Contrairement aux neuf Brésiliens de Premier League convoqués par le sélectionneur Tite, les quatre Argentins ont fait le voyage malgré le véto des clubs anglais, qui ont interdit à leurs joueurs sud-américains de participer à ces matches internationaux pour éviter une quarantaine à leur retour. L'attente était énorme pour ce choc, la revanche de la finale de la Copa América, qui avait vu la superstar argentine Lionel Messi remporter son premier titre en sélection, le 10 juillet dernier, au Maracana. Cette rencontre devait opposer Messi et Neymar, coéquipiers au Paris SG depuis cet été après avoir joué ensemble pendant quatre ans au FC Barcelone (2013-2017). Il s'agit du duel au sommet de ces qualifications sud-américaines, les Brésiliens caracolant en tête avec 21 points et sept victoires en sept matches, suivis de l'Albiceleste (15 points).

Medvedev s'impose à nouveau en trois sets Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Daniil Medvedev (no 2) poursuit sa promenade de santé dans le bas du tableau à l'US Open. Vainqueur 6-3 6-4 6-3 de Daniel Evans (no 24) en 8e de finale, le Russe n'a pas encore lâché le moindre set. Double finaliste sur dur en Grand Chelem (US Open 2019, Open d'Australie 2021), titré dans le récent Masters 1000 de Toronto, Daniil Medvedev a mis 1h43'' pour se débarrasser du Britannique sous le toit du stade Arthur Ashe. Il n'a concédé que 32 jeux en quatre matches, et n'a jamais perdu plus de quatre jeux dans un set... La route menant à la finale lui est grande ouverte. D'autant plus que Diego Schwartzman (no 11), son adversaire désigné des quarts de finale, est sorti par la petite porte dimanche. L'Argentin s'est incliné 6-3 6-4 5-7 5-7 6-1 devant le qualifié néerlandais de 25 ans Botic van de Zandschulp (ATP 117), qui défiera donc Daniil Medvedev pour son premier quart de finale majeur.