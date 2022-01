Bencic et Teichmann en lice dès lundi ++ Patinage: Valieva sacrée

Langnau: O'Leary remercié, Sarault à la barre Yves Sarault est le nouveau coach de Langnau Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Jason O'Leary n'est plus l'entraîneur de Langnau. La formation emmentaloise sera dirigée par Yves Sarault pour affronter Rapperswil-Jona lundi en National League. Les Tigers "ont réagi à la série négative persistante et au manque de développement sportif" en se séparant avec effet immédiat de Jason O'Leary, expliquent-ils dans un communiqué. Avant-derniers du classement, ils ont perdu leurs sept derniers matches de championnat. Ancien joueur de Berne et Genève-Servette notamment, Yves Sarault avait entraîné Viège durant l'exercice 2020/21 de Swiss League, après une expérience à la tête des M20 du LHC. Le Canadien de 49 ans a signé un contrat portant jusqu'au terme de la présente saison avec les Tigers, qui avaient engagé Jason O'Leary en février 2021.

Djokovic perd son recours et doit quitter l'Australie Pas d'Open d'Australie pour Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Novak Djokovic ne disputera pas l'Open d'Australie, qui débute lundi à Melbourne. La Cour fédérale a rejeté le recours du no 1 mondial, dont le visa avait été annulé à deux reprises. Le Serbe de 34 ans va être expulsé du territoire. Cette décision intervient alors que le programme des matches de lundi à l'Open d'Australie a déjà été officialisé. En conséquence, Novak Djokovic sera simplement remplacé par un "lucky loser", qui prendra sa place tout en haut du tableau masculin.

Novak Djokovic bientôt fixé sur son éventuelle expulsion Image: KEYSTONE/AP/James Ross L'ultime bataille judiciaire entre le no 1 mondial Novak Djokovic et le gouvernement australien s'est tenue dimanche devant la Cour fédérale d'Australie à Melbourne. Le gouvernement australien soutient que le Serbe non-vacciné contre le Covid-19 constitue un "risque sanitaire" et entend l'expulser du pays. La décision de la Cour est attendue dans la matinée en Suisse. Les trois juges de la Cour ont entendu durant plusieurs heures les arguments des représentants du tennisman et ceux du gouvernement, avant de se retirer pour délibérer. Autorisé à quitter le centre de rétention où il a été placé samedi, Djokovic a suivi l'audience en ligne depuis les bureaux de ses avocats. A la veille des premiers coups de raquette de l'Open d'Australie où "Nole" espérait toujours pouvoir remporter un 21e titre du Grand Chelem record, l'audience en référé doit décider si le joueur doit être immédiatement renvoyé chez lui et interdit de territoire australien pendant trois ans, ou si au contraire il peut disputer le tournoi. Dans ses conclusions déposées samedi devant la Cour, le ministre de l'Immigration Alex Hawke a soutenu que la présence de Djokovic dans le pays "est susceptible de représenter un risque sanitaire". Selon lui, elle encourage "le sentiment anti-vaccination" et pourrait dissuader les Australiens de se faire injecter leurs doses de rappel, alors que le variant Omicron se répand à grande vitesse dans le pays. "Troubles civils" La présence en Australie du champion pourrait même "entraîner une recrudescence des troubles civils", a ajouté le ministre. Même s'il a qualifié le risque que Djokovic contamine lui-même des Australiens de "négligeable", le ministre a estimé que son "mépris" passé des règles sanitaires contre le Covid constitue un mauvais exemple. Dimanche devant la Cour, les avocats de Novak Djokovic ont qualifié le placement en rétention de leur client et sa possible expulsion d'"illogique", "irrationnelle" et "déraisonnable". Le gouvernement "ne sait pas quelles sont les opinions de M. Djokovic actuellement", a plaidé l'avocat Nick Wood, affirmant que son client n'a jamais soutenu publiquement le mouvement anti-vaccination. Preuves suffisantes L'avocat du gouvernement, Stephen Lloyd, a répondu que le fait que le champion ne soit pas vacciné près de deux ans après le début de la pandémie et qu'il ait ignoré de façon répétée les règles sanitaires, notamment en omettant de s'isoler alors qu'il se savait infecté, constituaient des preuves suffisantes de sa position. La décision que prendront les trois juges de la Cour fédérale sera pratiquement impossible à contester tant par le gouvernement australien que par Djokovic.

Meier atteint la barre des 40 points Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Timo Meier a signé son 40e point de la saison samedi en NHL. L'Appenzellois a été crédité d'un assist lors d'un match perdu 2-1 après prolongation par San Jose face à Pittsburgh. Les Sharks ont ouvert la marque dès la 8e minute sur une réussite de Rudolfs Balcers. Timo Meier a obtenu sur ce but sa 25e mention d'aide dans cet exercice 2021/22 et atteint ainsi la barre des 40 points en seulement 34 parties. Timo Meier a ainsi repris la main dans le duel qui l'oppose à Roman Josi pour le titre de meilleur compteur suisse de la saison. Le défenseur bernois avait signé son 39e point un peu plus tôt dans la journée, dans un match perdu également après prolongation par son équipe de Nashville (4-3 à Boston).

Bencic et Teichmann en lice dès lundi Image: KEYSTONE/AP/ELISE AMENDOLA Deux Suissesses seront en lice dès la première journée de l'Open d'Australie lundi. Belinda Bencic (no 22) ouvrira les feux dès 1h du matin en Suisse dans la Kia Arena, où elle doit se frotter à la Française Kristina Mladenovic (WTA 91). Jil Teichmann (WTA 37) jouera quant à elle son 1er tour en fin d'après-midi australienne, soit vers 7h du matin en Suisse. La gauchère seelandaise en découdra avec la Croate Petra Martic (WTA 54) sur le court no 8. Le programme de lundi a été dévoilé extrêmement tard, les organisateurs ayant longuement attendu un verdict dans l'affaire Novak Djokovic. Le Serbe est supposé affronter son compatriote Miomir Kecmanovic en "night session", soit vers 11h en Suisse. Il sera remplacé par un "lucky loser" s'il doit renoncer à ce tournoi.

Les Hawks battus pour la 5e fois de suite Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a subi samedi une cinquième défaite consécutive en NBA. Battus 124-118 à Miami vendredi, les Hawks se sont inclinés 117-108 face aux New York Knicks 24 heures plus tard en Géorgie. Privés pour une quatrième rencontre de suite de Clint Capela, touché à la cheville gauche, les Hawks affichaient un bilan de 17 victoires pour 25 défaites au terme de cette partie. Ils ont perdu neuf de leurs onze derniers matches et se retrouvent à cinq succès des Knicks, 10es à l'Est avec un bilan de 22-21. Atlanta n'a pourtant rien lâché dans cette partie, revenant à deux longueurs des Knicks (93-91) à 7'26'' du buzzer après avoir accusé jusqu'à 17 points de retard dans le troisième quart (70-53). Mais les Hawks ont à nouveau lâché prise dans le "money time" pour subir une 10e défaite d'affilée à domicile.

Le sacre de Kamila Valieva Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS La Russie a réussi le Grand Chelem aux Championnats d'Europe de Tallinn. En Estonie, Kamila Valieva a conclu la démonstration russe avec la conquête du quatrième titre mis en jeu. Alexia Paganini n'a, en revanche, pas obtenu le résultat espéré. Créditée d'un total de 178'10 points, la Suissesse a dû se contenter du dixième rang. Elle avait cueilli une très belle quatrième place il y a deux ans à Graz. La déception est également de mise pour Yasmine Kimiko Yamada qui a terminé au 19e rang. Déjà largement en tête après le programme court et invaincue cet hiver, Kamila Valieva, avec l'insouciance de ses 15 ans, sera la grande favorite pour l'or olympique à Pékin. Le podium européen est 100% russe, puisque Valieva, qui a totalisé 259,06 points, a devancé la championne du monde en titre Anna Shcherbakova (237,42) et Alexandra Trusova (234,36). Les trois Russes, toutes élèves de la sévère Eteri Tutberidze à Moscou, ont intégré au moins un quadruple saut au cours de leur programme libre. Sinitsina/Katsalapov couronnés en couple En l'absence de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont conservé l'or européen en couple. Papadakis et Cizeron, vice-champions olympiques 2018 en quête d'or aux JO-2022, ont fait l'impasse sur ce rendez-vous par précaution sanitaire. Sinitsina et Katsalapov, titrés une première fois en 2020, se sont imposés avec 217,96 points, devant leurs compatriotes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (213,20) et les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri (207,97). Dans le camp suisse, Jasmine Tessari et Stephane Ealker ont pris le 19e rang avec une performance jugée moyenne en libre (86,57).

Un 39e point pour Roman Josi Image: KEYSTONE/AP/MARK HUMPHREY Roman Josi est revenu à la hauteur de Timo Meier dans la lutte du meilleur compteur suisse de NHL. Le Bernois a inscrit son 39e point lors de la défaite 4-3 de Nashville à Boston. Le Bernois a inscrit son 39e point lors de la défaite 4-3 de Nashville à Boston.. Le Bernois a inscrit son 39e point lors de la défaite 4-3 de Nashville à Boston. Roman Josi a signé sa 13e réussite de la saison pour permettre à ses couleurs de revenir à 3-3. Les Predators devaient toutefois céder après 101'' de jeu dans la prolongation sur un but de Taylor Hall. Roman Josi a comptabilisé au moins un point lors des cinq derniers matches qu'il a livrés. Son bilan lors de cette belle série est de deux buts et de sept assists.

Genève-Servette passe une bonne soirée à Berne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Genève-Servette poursuit sa belle série en National League. Les Genevois se sont imposés 4-1 sur la glace du CP Berne. Rien à faire pour Ajoie face aux Zurich Lions (1-6). Avec huit victoires à l'occasion des neuf derniers matches, les Genevois se sont remis dans le bon chemin. Il paraît pratiquement impossible qu'ils rejoignent le top 6, mais ils devraient pouvoir se préparer sereinement pour les pré-play-off. Cette fois-ci, c'est l'équipe de la capitale qui fait les frais du redressement des Genevois. Un jeu défensif retrouvé, une attaque opportuniste avec des joueurs comme Joël Vermin ou Tyler Moy bientôt au sommet de leur forme. Pour l'occasion, les Genevois alignaient leur sixième (!) gardien de la saison avec Connor Hughes, généreusement prêté par Fribourg-Gottéron. Le Canado-Suisse a rendu une copie propre. Pour Berne, étonnamment amorphe, il s'agit de la quatrième défaite de suite. Privé de leur "âme", Tristan Scherwey, les joueurs de la capitale paraissent manquer de caractère. Les Ajoulots ont concédé leur douzième revers de suite. Face à une des grosses machines du Championnat, les joueurs de Gary Sheehan n'ont pas fait le poids. Privés de compétition depuis le 23 décembre, avec seulement deux seuls renforts étrangers Philip-Michael Devos et Jerome Gauthier-Leduc, difficile pour les Jurassiens de rivaliser avec une équipe zurichoise où certains des joueurs suisses sont supérieurs aux étrangers comme Denis Malgin, décisif. L'international helvétique a d'abord "piqué" le palet à trois Jurassiens mal positionnés près de la bande pour ouvrir la marque (11e). Il a ensuite inscrit le 4-0. Les Lions comptent désormais sept succès consécutifs. Même dans l'attente de Gregory Hofmann, Zoug possède une armada offensive d'une efficacité redoutable. Lugano en a subi les conséquences (5-0). Le Suédois Carl Klingberg a réussi un doublé, bien aidé par un rebond de la bande sur l'ouverture du score. A 3-0, Chris McSorley a sorti son gardien Niklas Schlegel pour le remplacer par Thibaut Fatton. Sans effet surtout par la faute de l'offensive tessinoise bien tendre. Les Rapperswil-Jona Lakers ne sont pas prêts d'abandonner leur place dans les six premiers. Ils ont piégé Davos (2-0), un adversaire direct. Sandro Forrer et Andrew Rowe ont joué les marqueurs dans les rangs saint-gallois. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 34/71 (115-84). 2. Rapperswil-Jona Lakers 37/70 (120-93). 3. Zoug 34/68 (110-79). 4. Zurich Lions 37/67 (125-99). 5. Bienne 36/66 (112-90). 6. Davos 37/65 (107-91). 7. Genève-Servette 36/53 (97-101). 8. Lugano 36/51 (101-106). 9. Lausanne 34/49 (92-97). 10. Berne 36/46 (104-106). 11. Ambri-Piotta 37/43 (91-103). 12. Langnau Tigers 37/32 (103-136). 13. Ajoie 35/18 (62-154).

Fanny Smith chute à Nakiksa Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Fanny Smith a été victime d'une chute lors de la deuxième épreuve Coupe du monde organisée dans la station canadienne de Nakiksa. Elle est tombée en finale sans apparemment se blesser sérieusement. Fanny Smith a été victime d'une chute samedi lors de la deuxième épreuve Coupe du monde organisée dans la station canadienne de Nakiksa. Elle est tombée en finale sans apparemment se blesser sérieusement. La victoire est revenue à Sandra Näslund. La Suédoise s'est imposée une septième fois. Sa tâche fut bien sûr facilitée par l'accrochage entre Fanny Smith et la Canadienne Marielle Thompson. Chez les messieurs, Ryan Regez a pris la troisième place. Le Bernois signe ainsi son troisième podium de l'hiver après son succès et sa deuxième place obtenus à San Candido. La semaine prochaine, Fanny Smith et l'équipe de Suisse seront en lice en Suède, à Idre sur un tracé qui ressemblera à celui des Jeux de Pékin. A Nakiksa, il était beaucoup trop tournant pour que l'on puisse tirer tous les enseignements voulus avant le grand rendez-vous olympique.

Yann Sommer détourne deux penalties Yann Sommer: ses exploits n'ont pas emp Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Yann Sommer ne peut pas à lui tout seul gommer toutes les carences de Mönchengladbach. Malgré deux penalties détournés par le Bâlois, le Borussia s'est incliné 2-1 devant le Bayer Leverkusen. A Mönchengladbach, la formation de Gerardo Seoane s'est imposée 2-1 sur des réussites de Robert Andrich (51e) et de Patrick Schick (74e). Nico Elvedi a sauvé l'honneur pour le Borussia à la 81e minute. Mais l'homme du match fut bien sûr Yann Sommer qui a réussi le même exploit que le 14 novembre 2020, le soir où il avait détourné deux penalties de Sergio Ramos dans une rencontre Suisse - Espagne en Ligue des Nations (1-1). Cette fois,il s'est interposé sur la frappe de Schick à la 51e sur celle de Kerem Demirbay à la 80e. Déjà remarquable la semaine dernière lors du succès 2-1 à Munich face au Bayern, le gardien de l'équipe de Suisse entame l'année sur des bases magnifiques. Plus tôt dans la journée, le Bayern Munich s'était imposé 4-0 à Cologne grâce notamment à un triplé de Robert Lewandowski. Les Bavarois ont maintenu ainsi une avance de 6 points au classement sur le Borussia Dortmund.

Jan Scherrer, deuxième, devance Shaun White Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Jan Scherrer a confirmé sa grande forme au Laax Open. Le Saint-Gallois de 27 ans a pris la deuxième place d'un concours de half-pipe qui réunissait le gratin mondial. L'épreuve a été remportée par le Japonais Ayumu Hirano tandis que la star américaine Shaun White a pris la troisième place. Pour Scherrer, il s'agit d'un premier podium sur ce prestigieux rendez-vous de la Coupe du monde dans la station grisonne après trois quatrièmes places. Le deuxième Suisse présent dans la finale, Pat Burgener a pris le sixième rang. La finale a été marquée par de nombreuses chutes. A l'image de l'Australien Scotty James, tombé dans chacun des deux runs. Chez les dames, l'Américaine Chloe Kim s'est adjugé pour la quatrième fois le concours de half-pipe après 2017, 2018 et 2021. La championne olympique de 2018 et double championne du monde, qui a vécu deux années en Valais durant sa jeunesse, a brillé dans le demi-tube grison avec une hauteur de vol inégalé. Elle s'est imposée devant la Japonaise Mitsuki Ono et l'Espagnole Queralt Castellet. Aucune Suissesse ne s'était qualifiée pour la finale des huit meilleures.

Une 12e victoire de rang pour City Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Et de 12 ! Manchester City poursuit sa série fantastique. Victorieux 1-0 de Chelsea, les Mancuniens ont cueilli un douzième succès de rang en Premier League. Cette victoire porte la griffe de Kevin De Bruyne. Le capitaine a forcé la décision à la 70e sur une frappe enroulée de toute beauté. Il a offert à ses couleurs un succès mille fois mérité. Venu avant tout pour arracher le 0-0, Chelsea n'a, en effet, pratiquement rien montré à Manchester. Titularisé pour la première fois de l'année en championnat, Romelu Lukaku a bénéficié de l'unique chance des Londoniens avec une frappe détournée par Ederson à la 48e. Avec ce nouveau succès, City laisse désormais Chelsea à 13 points. Liverpool accuse, pour sa part, 14 points de retard sur le Champion en titre mais les Reds ont joué deux matches de moins.

Kriechmayr prive Feuz d'un 4e succès à Wengen Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Persona non grata pour certains, Vincent Kriechmayr a fait fi des critiques en remportant la descente de Coupe du monde de Wengen samedi. Beat Feuz doit se contenter du 2e rang, Marco Odermatt du 4e. Forfait pour les entraînements en raison d'une quarantaine mais autorisé à s'aligner vendredi après avoir pu s'aligner sur un simulacre de manche d'entraînement, Vincent Kriechmayr a donc privé Beat Feuz d'un quatrième succès historique sur le Lauberhorn. L'Autrichien de 30 ans s'est offert une 10e victoire à ce niveau. Déjà victorieux en 2019 à Wengen, Vincent Kriechmayr - qui skie pour une marque dont le président de la FIS Johan Eliasch est le patron - a fait la différence sur le dernier tiers du mythique tracé bernois. Beat Feuz le devançait encore de 0''01 après 1'27'' de course, mais a notamment manqué son affaire dans le "S" final. La déception est moindre pour Marco Odermatt, 2e la veille mais sur un parcours raccourci. Le prodige nidwaldien a moins bien négocié le "Kernen-S" que vendredi, échouant à 0''46 du vainqueur et à 0''02 de la troisième marche du podium occupée par Dominik Paris. Mais il confirme qu'il peut désormais aussi jouer la gagne en descente. Les adieux de Janka Carlo Janka a quant à lui disputé samedi sa 287e et dernière course sur le front de la Coupe du monde. Le Grison de 35 ans, qui n'est pas allé au bout de son effort, a été ovationné par le public. Il avait fêté à Wengen le plus beau de ses 11 succès à ce niveau en remportant la descente en 2010.