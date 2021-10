Bencic face à Rogers +++ Des footballeuses en colère

Belinda Bencic (WTA 10) et Jil Teichmann (WTA 39) affronteront respectivement Shelby Rogers (WTA 44) et Irina-Camelia Begu (WTA 61) au 2e tour du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells.

Deux autres matches se jouaient ce mercredi et des interruptions du jeu similaires se sont produites, entre le North Carolina Courage et le Racing Louisville à Cary, en Caroline du Nord, et entre les Portland Thorns et le Houston Dash dans l'Oregon.

Riley a été licencié la semaine passée après les allégations d'agressions sexuelles proférées à son endroit par deux anciennes joueuses. Sinead Farrelly a ainsi témoigné dans un article du site The Athletic avoir été contrainte à des rapports forcés quand elle jouait sous ses ordres au Philadelphia Independence. Et avec Mana Shim, elles ont également affirmé qu'à une autre occasion, lorsque Riley les entraînait au sein des Portland Thorns en 2015, il les avait forcées à s'embrasser dans son appartement.

Les joueuses du Washington Spirit et du Gotham FC ont interrompu leur match durant plus d'une minute pour protester contre les agressions sexuelles dont disent avoir été victimes d'anciennes joueuses.

Puis l'électricité a jailli, quand le Britannique s'en est verbalement pris à l'Américain, qui avait plus tôt maintenu ses accusations de tricherie à son endroit pour expliquer sa défaite lors de leur dernier combat. Et alors que les insultes s'intensifiaient, le promoteur de Fury, Bob Arum, a opposé son veto au traditionnel face-à-face devant clore l'évènement médiatique.

D'autant plus privée de ballon en infériorité numérique, l'Italie s'est battue jusqu'au bout pour poursuivre sa série d'invincibilité. Lorenzo Pellegrini a même inscrit le but de l'espoir à la 83e, sur une contre-attaque menée au côté de Federico Chiesa après un corner espagnol. Mais l'Espagne a résisté jusqu'au bout.

Pablo Paez Gavira, dit Gavi, a été titularisé par Luis Enrique pour la demi-finale de Ligue des nations contre l'Italie. Agé de 17 ans et 60 jours, il bat le record de précocité d'Angel Zubieta Redondo, qui avait revêtu le maillot de l'équipe d'Espagne pour la première fois à 17 ans et 284 jours, en 1936.

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), qui disputait sa première course depuis son second titre de champion du monde conquis à Louvain le 26 septembre, n'a lui pas participé à la bataille finale. Le Français s'est relevé rapidement après une tentative d'attaque au bas de l'ascension finale.

Au terme des 189 kilomètres de course, le triple vainqueur du Tour d'Espagne a été le plus costaud lors de l'ascension finale vers la basilique de Superga, qui domine Turin. Il s'est imposé dans un duel avec le Britannique Adam Yates (Ineos).

Le "quatre" suisse se battra pour l'or ce soir

Comme en 2015, le "quatre" suisse se battra pour la médaille d'or dans le tournoi de poursuite par équipes aux Championnats d'Europe à Granges.

Dans le tour principal, la Suisse a dominé la Russie et affrontera le Danemark en finale.

Le meilleur temps réalisé en qualification mardi avait laissé espérer un résultat positif. Désormais, les Suisses ont obtenu la certitude qu'avec Claudio Imhof, Valère Thiébaud, Simon Vitzthum et Alex Vogel, ils possèdent l'un des quartettes les plus rapides de ces Européens.

Contre les Russes, qui se sont complètement désunis dans les derniers 1000 m, les Suisses ont même réussi à les rejoindre et à les dépasser. Ils se sont assuré ainsi une quatrième médaille européenne dans cette discipline et se sont qualifiés pour la troisième fois en finale. Il y a six ans (avec Stefan Küng et Silvan Dillier) et en 2018 (avec Stefan Bissegger), les Suisses s'étaient inclinés en finale contre la Grande-Bretagne et l'Italie.

Ce mercredi soir, les Suisses tenteront de glaner l'or à leur troisième essai contre le Danemark. Les Danois ont pris leur revanche dans le tour principal contre l'Italie après la défaite en finale olympique à Tokyo.

Comme les Suisses n'ont pas été crédités d'un temps dans le tour principal après avoir rejoint les Russes, il est difficile d'établir une comparaison avec le Danemark. Lors du dernier temps intermédiaire pris après 3000 m, les Scandinaves étaient passés 1''5 plus vite que les Suisses.