Bencic reprend +++ Shaqiri à la maison

"Je sais qu'avec nos très jeunes joueurs, on va finir par rivaliser. Ils vont prendre de l'expérience, et à la fin de la saison, vous verrez...", a glissé Piqué mardi soir. Une méthode Coué à vite mettre en pratique.

Et les jeunes pousses, à l'image d'Eric Garcia fautif sur le but de Thomas Müller, mais aussi de Riqui Puig, Pedri, Gavi, Oscar Mingueza, Alex Balde, Yusuf Demir, Sergino Dest ou Ronald Araujo, doivent encore accumuler de l'expérience avant de prétendre pouvoir rivaliser au plus haut niveau.

Les blessés, nombreux et surtout en attaque (Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Sergio Agüero, Martin Braithwaite...), n'ont pu aider. Les cadres, à l'instar d'un Jordi Alba qui a joué malade et qui s'est blessé, d'un Sergio Busquets lessivé ou d'un Sergi Roberto sifflé à sa sortie, ne peuvent plus porter l'équipe seuls.

"Le match a confirmé l'impression de désolation qui poursuit le Barça ces derniers jours. Un match long et inutile pour le Barça, une espèce de couloir de la mort au bout duquel il n'y avait d'autre espoir que la défaite. Personne ne pouvait espérer autre chose", a taclé Alfredo Relaño, président d'honneur du quotidien As et voix respectée du football espagnol, dans un éditorial mercredi.

D'après les médias catalans, le président Joan Laporta et ses plus proches associés ont tenu une réunion d'urgence dans les bureaux du Camp Nou tard dans la nuit, après le match, sans annoncer de décision dans l'immédiat.

Une impuissance partagée par l'icône blaugrana Gerard Piqué au coup de sifflet final: "C'est comme ça, on est ce qu'on est. Dans l'immédiat, c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a une nette différence, c'est clair. Pour être franc, aujourd'hui on ne fait pas partie des grands favoris".

Le constat d'échec dans la presse madrilène et catalane est sans appel ce mercredi matin. "Pauvre Barça", a titré Marca, le journal le plus vendu en Espagne. "Triste réalité", a affiché le quotidien catalan Sport à sa une sur fond noir. "Très, très loin", a pour sa part titré le journal sportif en catalan L'Esportiu.

Le Barça y a perdu ses trois derniers matches de C1, encaissant dix buts et n'en marquant qu'un seul ! Et la cinglante défaite face au Bayern mardi, un an après l'historique déroute 8-2 de Lisbonne en quart de finale de l'édition 2019-2020, n'a fait que confirmer des impressions déjà connues.

Désormais orphelins de Lionel Messi, les Catalans n'ont plus gagné un match de Ligue des champions depuis le 2 décembre 2020 contre le modeste Ferencvaros (3-0). Jadis forteresse, le Camp Nou est devenu un terrain où les autres géants d'Europe n'ont plus peur de livrer bataille.

Il y aura donc au moins cinq Suisses dans le tableau final de ce Challenger, Henri Laaksonen (ATP 119) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 160) ayant été admis directement. Antoine Bellier (ATP 472), Jakub Paul (ATP 569) et Remy Bertola (ATP 581) ont quant à eux reçu une wild card pour les qualifications, auxquelles Sandro Ehrat (ATP 395) prendra également part.

Ces invitations reviennent aux espoirs Dominic Stricker (ATP 287), Leandro Riedi (ATP 763) et Jérôme Kym (ATP 1113), tous en lice samedi et dimanche en Coupe Davis à Bienne face à l'Estonie.

Le patron de la fédération internationale d'athlétisme, Sebastian Coe, a lui aussi appelé à un réexamen du statut du cannabis. "Ce n'est pas déraisonnable aujourd'hui d'avoir un réexamen", a-t-il estimé pendant les JO en juillet. "C'est sensé, rien n'est inscrit dans le marbre. On s'adapte et on réévalue à l'occasion".

Son cas a ouvert un débat sur la présence de la marijuana sur la liste des produits interdits de l'AMA. De nombreuses célébrités, athlètes et politiques, ont fustigé une règle qu'elles jugent dépassée et inutile.

Les deux rencontres du groupe G se sont conclues sur des nuls. Lille et Wolfsburg (avec Mbabu et Steffen/jusqu'à la 61e) en sont restés à 0-0. Le FC Séville et Salzbourg ont fait 1-1, les deux buts étant inscrits sur penalty. Les Autrichiens en ont par ailleurs manqué deux autres!

La vie sans Lionel Messi en C1 a mal commencé pour le FC Barcelone. Dans l'affiche de la soirée (groupe E), les Catalans ont été battus 3-0 chez eux par un Bayern Munich plus solide et réaliste. Müller (34e) et Lewandowski (56e/85e) ont concrétisé la supériorité des Bavarois. L'autre rencontre du groupe a vu Dynamo Kiev et Benfica Lisbonne (Seferovic sur le banc) partager l'enjeu 0-0.

Remo Freuler a inscrit un but pour Atalanta, qui a fait 2-2 à Villarreal. Ces deux équipes évoluent dans le groupe F de la Ligue des champions, avec YB et Manchester United.

Ligue des champions: l'euphorie chez les joueurs de YB

Image: KEYSTONE/EPA

Les joueurs des Young Boys ne cachaient pas leur joie quelques minutes après leur magnifique succès contre Manchester United (2-1). Ils avaient bien conscience d'avoir réussi un sacré exploit.

Michel Aebischer (au micro de Blue): "C'était un match incroyable. D'abord le but contre nous, on a continué à jouer, à tenter. A la fin, avec un peu de chance, on gagne ce match. Avec un homme de plus, on voulait aller chercher quelque chose. On savait qu'on pouvait bien faire tourner le ballon, même contre Manchester United. Le coach a mis des joueurs offensifs et ils ont fait la différence."

Sentiment extraordinaire

Nicolas Mouni Ngamaleu (au micro de Blue): "On a des fans qui nous poussent du début à la fin. Après, gagner contre Manchester, c'est un sentiment extraordinaire. Pour moi, marquer cela représente beaucoup, cela prouve que le travail que je fais depuis le début de la saison commence à payer."

Jordan Siebatcheu (au micro de Blue): "Il a fallu du sang-froid face à De Gea. Mes coéquipiers me font confiance. Quand le coach a donné le onze de départ, ils m'ont dit que j'allais rentrer et que j'allais marquer."

Au-delà des limites

David Wagner: "Nous avons déjà gagné quelques matches cette saison. Mais battre Manchester United en Ligue des champions, c'est unique pour notre club. Je me réjouis pour tous ceux qui étaient là ce soir. Je les remercie chaleureusement pour le soutien. Nos joueurs ont été au-delà de leurs limites, et c'est seulement possible quand on bénéficie d'un tel appui."