Bencic se hisse en 16e de finale +++ Teichmann échoue au 2e tour

Teichmann échoue au 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Aaron Doster Finaliste malheureuse à Cincinnati dix jours plus tôt, Jil Teichmann (WTA 44) a échoué dès le 2e tour de l'US Open. La gauchère s'est inclinée 6-4 6-1 devant la solide Anett Kontaveit (no 28). Jil Teichmann a été nettement dominée par l'Estonienne, elle aussi en pleine confiance après avoir cueilli le titre samedi dernier sur les courts en dur de Cleveland. Le no 2 helvétique n'a pourtant pas démérité, réussissant 19 coups gagnants pour 14 fautes directes. Mais la native de Barcelone s'est heurtée à un roc jeudi, résistant jusqu'à 4-4 avant de concéder cinq jeux d'affilée. Anett Kontaveit a elle-même armé 20 "winners", tout en ne commettant que 7 erreurs non provoquées au cours d'une partie qui a duré 70' seulement. Jil Teichmann n'est jamais parvenue à s'emparer de la mise en jeu adverse. Elle s'est bien procuré quatre balles de break - la première à 6-4 2-0, les trois autres dans le dernier jeu du match -, mais Anett Kontaveit les a écartées avec autorité.

Le retour de Fribourg Ca rigole pour Fribourg en Europe Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg-Gottéron poursuit son parcours immaculé en Champions League. Les Dragons ont renversé une situation compromise pour s'imposer 4-3 à Trinec. Tout avait plutôt mal commencé pour les joueurs de Christian Dubé. A la 14e, ces derniers étaient en effet menés 3-0 et complètement dépassés par les événements. Comme s'ils étaient restés dans le bus. Et puis comme c'est le cas depuis maintenant une quinzaine d'années, les Dragons ont pu compter sur leur capitaine Julien Sprunger pour relever la tête. Le no 86 a réduit l'écart à la 23e, puis à la 26e sur power-play au sortir d'un magnifique mouvement. Juste avant la deuxième pause (40e), DiDomenico a pu égaliser et instiller le doute sous les casques tchèques. Des doutes encore plus grands à la 43e après le 4-3 signé Raphael Diaz. Gottéron a su tenir le fort dans les dernières minutes pour quitter la Tchéquie avec cette troisième victoire dans les valises.

Bencic se hisse sereinement en 16e de finale Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Belinda Bencic (no 11) poursuit sereinement sa route à l'US Open. La championne olympique de simple, demi-finaliste en 2019 à Flushing Meadows, s'est hissée au 3e tour en dominant Martina Trevisan (WTA 106) 6-3 6-1. La St-Galloise a mis 72' pour vaincre la résistance de l'Italienne, qui n'avait pas les armes pour faire douter une adversaire décidément en pleine confiance. Elle n'a connu qu'une petite baisse de régime dans cette partie, concédant le break pour laisser la gauchère florentine recoller à 3-3 dans le set initial. Belinda Bencic, qui s'était déconcentrée après avoir manqué trois balles de double break à 2-0, a cependant réagi à la perfection. Elle a ainsi remporté 12 des 13 derniers points de la première manche, signant deux nouveaux breaks au passage. Et elle a survolé les débats dans un deuxième set à sens unique. Cette victoire, la 11e en 12 matches de simple joués depuis le début des JO de Tokyo, lui permet de se hisser pour la sixième fois en 16e de finale d'un tournoi majeur. C'est la troisième fois qu'elle atteint ce stade de la compétition à New York, où elle avait joué son premier quart de finale de Grand Chelem en 2014. Belinda Bencic, qui n'avait alors que 17 ans, rêve forcément de faire au moins aussi bien sept ans plus tard. Euphorique depuis Tokyo, où elle avait également cueilli l'argent en double au côté de Viktorija Golubic, elle devra vaincre Jessica Pegula (no 23) ou Misaki Doi (WTA 97) samedi pour atteindre le 4e tour.

L'équipe de Suisse en course pour l'or Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les cavaliers suisses sont en passe de remporter une médaille aux Championnats d'Europe de Riesenbeck. Le quatuor helvétique aborde le dernier des trois tours en pole position. Le quartet de Michel Sorg a été très solide. Seul Bryan Balsiger avec Courage a fait tomber une barre sur un oxer. Tant Elian Baumann avec Campari, Martin Fuchs sur Leone Jei, que Steve Guerdat sur Maddox se sont montré irréprochables. Contrairement aux JO de Tokyo, ces Européens se déroulent selon le format traditionnel - avec un total de cinq manches jusqu'à dimanche, ainsi que les plus mauvais résultats d'équipe barrés. La Suisse reste donc avec ses 5,47 points de pénalité qu'elle avait accumulés lors de la chasse de mercredi. L'Allemagne a pris 4 points de pénalité et la Suède 8. Les Allemands sont deuxièmes avec 8,77 points, la Suède juste derrière avec 11,59 et la Belgique, tenante du titre, quatrième avec 17.34. Afin de dépasser la Suisse lors du dernier tour vendredi, l'Allemagne doit espérer une faute des Suisses, la Suède deux et la Belgique trois. C'est également un Suisse qui figure en tête du classement individuel. Martin Fuchs, tenant du titre, est en tête avec 1,31 point de pénalité. Elian Baumann et Steve Guerdat sont en 4e position ex-aequo avec 2,15 points.

"Superman" Lopez domine le Gamoniteiru, Roglic reste en rouge Image: KEYSTONE/EPA/Manu Bruque Le Colombien de la Movistar Miguel Angel Lopez a été le plus fort dans la montée finale vers le Gamoniteiru pour la 18e étape du Tour d'Espagne. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) reste leader. Miguel Angel Lopez s'est extirpé du groupe des favoris à cinq kilomètres de l'arrivée, a repris puis déposé l'Espagnol David De la Cruz (UAE) à trois kilomètres de la ligne et a tenu tête à Roglic dans les derniers hectomètres pour s'offrir une victoire de prestige, dans le brouillard, lors de la première montée dans la Vuelta de ce col réhabilité pour l'occasion. "Superman" Lopez a franchi la ligne 14 secondes devant Roglic, deuxième juste devant Enric Mas (Movistar) et Egan Bernal (Ineos-Grenadiers). Le classement général ne bouge pas après cette dernière étape de haute montagne de la Vuelta 2021: Roglic écrase la course avec 2'30 d'avance sur Mas et près de trois minutes sur Bernal. 7e de l'étape et d'une grande aide pour son leader Jack Haig, Gino Mäder pointe désormais au 8e rang du général à 7'48 de Roglic.

Fabian Frei rappelé après l'isolement de Xhaka Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Murat Yakin a fait appel au milieu de terrain bâlois Fabian Frei pour suppléer la défection de Granit Xhaka, positif au Covid-19, en vue des deux prochains matches capitaux de l'équipe de Suisse. Fabian Frei, annonce jeudi l'ASF, a été rappelé aussi bien pour le choc contre l'Italie, dimanche à Bâle pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, que pour la rencontre de mercredi prochain à Belfast contre l'Irlande du Nord, toujours dans le cadre de ces éliminatoires. Fabian Frei compte 14 sélections en équipe nationale mais n'avait plus été convoqué depuis mars 2018. Comme annoncé mercredi, le cas positif et la mise en isolement de Granit Xhaka, capitaine et maître à jouer de la sélection, constituent un coup dur pour la sélection de Murat Yakin. Par ailleurs, l'ASF communique le forfait d'Eray Cömert. Le défenseur central de Bâle souffre d'une commotion cérébrale à la suite d'un choc mercredi à la fin de la première mi-temps du match amical contre la Grèce (2-1). Il a quitté la sélection. Pour qu'il puisse à nouveau être aligné, selon les règles de l'UEFA, un joueur victime d'une commotion doit avoir passé au moins cinq jours sans symptômes après son choc.

Victoire de Tim Merlier sur la 4e étape Stefan Bissegger (Education First) tient bon au Tour du Benelux. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le Belge Tim Merlier (Alpecin) a remporté la quatrième étape du Tour du Benelux en devançant au sprint le Danois Mads Pedersen, à Ardooie (BEL). Le Thurgovien Stefan Bissegger reste leader du général. A la veille de la cinquième étape durant laquelle le peloton gravira quinze petites côtes entre Riemst et Bilzen, toujours en Belgique, Bissegger compte 13 secondes d'avance sur le Danois Kasper Asgreen, 20'' sur l'Australien Luke Durbridge (AUS) et 20'' également sur un autre Thurgovien, Stefan Küng. Spécialiste du contre-la-montre et de la piste, Bissegger sera mis à rude épreuve lors de l'étape de vendredi.

Jan Kovar nommé meilleur joueur (MVP) de la saison Image: KEYSTONE/EPA/Claus Fisker Le Tchèque Jan Kovar a été désigné meilleur joueur (MVP) de la saison 2020-21. L'attaquant de Zoug avait dominé le classement des compteurs aussi bien de la saison régulière que des play-off. Kovar, 31 ans, a inscrit 63 points lors de la phase qualificative de National League et 15 points en play-off, au terme desquels son équipe a décroché le titre, son premier depuis 1998. Cela a fait de lui le Topscorer du Championnat. Largement de quoi mériter son titre de MVP, dans le cadre des Swiss Ice Hockey Awards. Pour la nouvelle saison, Kovar a été désigné capitaine de l'équipe par l'entraîneur de Zoug Dan Tangnes.

Troisième médaille d'or pour Marcel Hug Image: KEYSTONE/AP/Simon Bruty Marcel Hug se profile comme la star masculine des JO paralympiques de Tokyo. Il a décroché son troisième titre en trois courses en dominant la finale du 800 m en fauteuil roulant (T54). Le Thurgovien, une nouvelle fois, a fait honneur à son surnom de "Swiss silver bullet", en référence à son casque argenté et à sa pointe de vitesse. L'homme s'était déjà imposé sur 5000 m et 1500 m. Doté d'un nouveau fauteuil "high tech", mais aussi au faîte de sa forme, Marcel Hug, 26 ans, n'a pas été inquiété pour s'imposer en 1'33''68. Ainsi, en l'espace de moins de deux heures, les Suisses et Suissesses ont décroché jeudi cinq médailles à Tokyo, dont trois en or. Cela porte le total de la délégation helvétique à 12 médailles, dont six du plus beau métal.

Elena Kratter médaillée de bronze à la longueur Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Elena Kratter a conquis la quatrième médaille suisse de la journée, jeudi, aux Paralympiques de Tokyo. Elle a pulvérisé son record personnel pour remporter le bronze au saut en longueur. Arrivée au Japon avec une meilleure marque de 4m69 (T63), Elena Kratter a fait mieux à quatre reprises pour porter son record en fin de concours à 5m01, malgré la pluie. Elle n'a pas pu menacer l'Australienne Vanessa Low, double amputée et médaillée d'or avec un record du monde à 5m28, mais ce podium avait un goût de victoire pour l'orthopédiste schwytzoise âgée de 25 ans. La Suisse compte désormais onze médailles à Tokyo, dont cinq en or en athlétisme.

L'or et un deuxième titre pour Manuela Schär sur 400 m Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Manuela Schär a poursuivi la razzia suisse et sa moisson personnelle en parathlétisme, aux JO paralympiques de Tokyo. La Lucernoise a décroché l'or du 400m, sa quatrième médaille en autant de courses. Dans la catégorie T54 en fauteuil roulant, qui rassemble les athlètes sans gêne au niveau des bras, Manuela Schär a bouclé son tour de piste en 53''59, au terme d'une course en crescendo et maîtrisée de bout en bout. "Les conditions étaient difficiles avec la pluie, mais ce c'était les mêmes pour tout le monde. Ce titre est pour moi une petite surprise. C'est un peu comme si je volais, à ces Jeux. Heureusement, il me reste deux jours de récupération avant le marathon de dimanche", s'est réjouie la championne au micro de SF DRS. Rien n'arrête Manuela Schär. Elle avait entamé ces JO par une médaille d'argent sur 5000 m, suivie par l'or sur 800m, l'argent sur 1500 m, et donc jeudi un deuxième sacre, sur 400 m. Quelques minutes avant elle, sa compatriote Catherine Debrunner s'était imposée sur la même distance, mais en T53 (handicap un peu plus important). Manuela Schär, 36 ans, compte désormais sept médailles paralympiques à son palmarès, dont deux remontent à 2004 déjà. Elle a apporté jeudi une dixième médaille à la Suisse à Tokyo, dont cinq en or.

Catherine Debrunner domine le 400 m Image: KEYSTONE/AP/Joel Marklund Catherine Debrunner s'est offert un premier titre aux JO paralympiques, à Tokyo, en survolant la finale du 400 m (T53 en fauteuil roulant). La Thurgovienne a réalisé une forme de course parfaite. Après sa mésaventure de la veille, marquée par des problèmes au départ sur 100 m (6e), Debrunner a remis les pendules à l'heure sur sa distance de prédilection, sur laquelle elle détient déjà les titres européen et mondial. Elle a effectué un départ très rapide, sous la pluie et sur une piste détrempée, pour déboucher largement en tête dans la dernière ligne droite. Elle n'a rien lâché et s'est très nettement imposée, en 56''18. Quatre jours plus tôt, l'enseignante de 26 ans avait déjà obtenu le bronze sur 800 m. "J'espérais qu'il pleuve car je m'étais préparée à cela. Quand j'ai vu mon avance après le deuxième virage, je me suis dit que je devais tenir jusqu'au bout" a déclaré à SF DRS la radieuse parathlète. La Suisse compte désormais neuf médailles aux Paralympiques de Tokyo, dont sept en athlétisme.

Une sélection helvétique talentueuse Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Stefan Küng, Stefan Bissegger et Marlen Reusser sont les principaux noms dans la sélection de Swiss Cycling pour les Championnats d'Europe et du monde, ce mois, à Trente (ITA) et dans les Flandres. Küng et Bissegger, les deux Thurgoviens, disputeront le contre-la-montre aux Européens (8-12 septembre) tout comme aux Mondiaux (19-26 septembre). Ils comptent parmi les meilleurs dans cette spécialité. Küng a pris la 4e place aux JO de Tokyo et est champion d'Europe en titre, et Bissegger vient de remporter le contre-la-montre au Tour du Benelux (2e étape). Il fait lui aussi partie des meilleurs mondiaux. "Tous deux font partie des prétendants aux médailles", se félicite jeudi Swiss Cycling. Il en va de même pour la Bernoise Marlen Reusser, vice-championne olympique du clm. La Suisse sera représentée par 13 femmes et 22 hommes aux Championnats d'Europe, catégories de la relève comprises. Côté romand et en élite, la Genevoise Elise Chabbey disputera la course en ligne et le clm à Trente, tandis que les Valaisans Simon Pellaud et Sébastien Reichenbach ainsi que le Jurassien Yannis Voisard ont été retenus pour la course en ligne. La sélection pour les Championnats du monde comprendra probablement 11 femmes et 15 hommes. Elise Chabbey s'alignera dans la course en ligne. Toutes les places ne sont pas encore attribuées. La deuxième partie de la sélection sera effectuée après les Championnats d’Europe.

Nora Meister en bronze sur 400 m libre Nora Meister en bronze sur 400 m Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA Après l'athlétisme en fauteuil roulant et le handbike, la Suisse compte désormais une médaille en natation grâce à Nora Meister, aux Paralympiques. La jeune femme a décroché le bronze sur 400 m libre. L'Argovienne de 18 ans était détentrice du record du monde de la discipline depuis les Championnats d'Europe de Funchal en mai, lors desquels elle avait gagné deux fois l'or. A Tokyo, elle s'est fait déposséder de sa marque par la Chinoise Jiang Yuyan. Mais pour ses premiers JO Paralympiques, à Tokyo, Nora Meister a confirmé les espoirs placés en elle. C'est déjà la huitième médaille suisse (trois d'or, trois en argent et deux en bronze) à ces Jeux. Les six premières avaient été obtenues en athlétisme et la septième, mercredi, par l'inusable Heinz Frei en handbike.