Tadej Pogacar assomme la course et Stefan Küng Image: KEYSTONE/EPA/Christophe Ena Le Slovène Tadej Pogacar a assommé le Tour de France et Stefan Küng. Le tenant du titre a remporté la 5e étape, un contre-la-montre de 27 km en Mayenne, avec 19'' d'avance sur le Thurgovien. Au classement général, le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin) conserve son maillot jaune avec 8'' d'avance sur Pogacar, qui a mis ses plus sérieux concurrents pour la victoire finale à plus d'une minute et demie. Ainsi, le Colombien Rigoberto Uran pointe à 1'29'', l'Equatorien Richard Carapaz à 1'44'' et son compatriote Primoz Roglic à 1'48''. La défaite était particulièrement amère pour Stefan Küng, dont le faciès trahissait la déception - légitime - au moment où Pogacar a passé la ligne à une moyenne de 51 km/h. Le Thurgovien avait pensé avoir fait tout juste. Tant le Belge Wout van Aert ou les Danois Jonas Vingegaard et Kasper Asgreen, qui avaient tous un premier temps intermédiaire meilleur que le champion d'Europe, ont failli dans la deuxième partie de la course. Tous sauf un ! L'incroyable Pogacar qui avait déjà assuré son succès l'an dernier au classement final par le biais d'une victoire ébouriffante du contre-la-montre sur les routes de la Planche des Belles Filles. Küng, vainqueur cette saison du "chrono" du Tour de Suisse, avait ainsi dominé tous les autres rouleurs mais il a buté sur Pogacar. Il reste au rouleur de la Groupama-FDJ à rassembler ses forces et son moral pour l'avant-dernière étape du Tour, un contre-la-montre de 30 km entre Libourne et Saint-Emilion. L'autre rouleur suisse, Stefan Bissegger a pris la 18e place à 1'22'' du vainqueur. Le Thurgovien s'est fait une belle frayeur dans une courbe à droite après avoir été troublé par une moto, qui n'avait rien à faire là. Le coureur de l'équipe EF a également été l'un des seuls à devoir s'élancer sur des routes mouillées. Mathieu van der Poel a une nouvelle fois bluffé son monde en arrachant la 5e place du contre-la-montre, un exercice qu'il pratiquement très rarement. Au terme d'un effort colossal dans les derniers kilomètres, le petit-fils de Raymond Poulidor est parvenu à conserver son maillot jaune.

Benitez nouvel entraîneur d'Everton Image: KEYSTONE/EPA/NIGEL RODDIS Rafael Benitez, ancien entraîneur de Liverpool, est devenu mercredi le nouvel entraîneur d'Everton, a annoncé le club anglais sur son site officiel. Le Madrilène de 61 ans, passé également par Valence, le Real Madrid et Newcastle, s'est engagé pour une durée de trois ans avec le club britannique et devient le premier entraîneur à manager Everton et Liverpool, les deux équipes du Merseyside, depuis les années 1890. Il succède à Carlo Ancelotti, qui a quitté le club pour le Real Madrid début juin. "Je suis ravi de rejoindre Everton. J'ai été fortement impressionné par l'ambition montrée par les hauts représentants du club et leur désir de mener le club vers le succès", a déclaré Benitez dans un communiqué publié mercredi. "Rafa nous a beaucoup impressionnés par ses connaissances et son expérience mais, surtout, par la passion et la faim qu'il a montrées pour rejoindre notre club", a ajouté de son côté Farhad Moshiri, actionnaire principal. La nomination de Benitez, qui avait à l'époque émis des critiques contre les "Tofees" alors qu'il était à Liverpool, n'est pas du goût de tous les supporters d'Everton. Lundi, la police du Merseyside a indiqué l'ouverture d'une enquête après la découverte d'une banderole menaçant Benitez: "On sait où tu habites, ne signe pas", accrochée près de son domicile de Caldy. D'autres banderoles avaient été affichées près du Goodison Park d'Everton.

Messi est libre pour la première fois, mais jusqu'à quand ? Image: KEYSTONE/EPA/Sebastiao Moreira Pour la première fois, Lionel Messi est libre: le FC Barcelone reste confiant quant à une prolongation du contrat de sa superstar, mais à partir de jeudi, il n'est plus salarié du club catalan... La planète football est tenue en haleine. C'est le feuilleton du mercato d'été : depuis son premier contrat signé sur un bout de serviette le 14 décembre 2000, la superstar Lionel Messi, qui vient de fêter ses 34 ans le 24 juin, a toujours été liée au Barça. Et même si le président du club blaugrana Joan Laporta a joué l'apaisement mercredi, en lâchant un bref "Tranquilo" aux journalistes, l'avenir du légendaire N.10 argentin fait trépigner d'impatience les supporters blaugrana... et fait rêver, en secret, les richissimes clubs d'Europe. Selon la presse, une proposition de contrat a été envoyée à Messi, qui n'a toujours pas accepté... Mais le club reste confiant. Pourtant, la partie n'était pas gagnée d'avance. Dix mois après le Burofax Il y a dix mois, le no 10 signifiait son envie de quitter la Catalogne en envoyant un "Burofax" resté célèbre à la direction du club. Un courrier qui avait déclenché toutes les alarmes au sein de l'institution catalane, et qui avait mené à la démission du président Josep Maria Bartomeu, en octobre 2020. Depuis lors, Messi, taiseux comme d'habitude, n'a jamais donné le moindre indice. La "Pulga" (puce, en espagnol), n'a donné que deux interviews: une en décembre, et une à la fin du championnat, où il a toujours répété qu'il n'a "encore rien décidé". "C'est très spécial d'être le capitaine de l'équipe où j'ai joué toute ma vie", a toutefois confié Messi le soir du sacre en Coupe du Roi 4-0 contre l'Athletic Bilbao, le seul trophée glané par le Barça cette saison, le 17 avril à Séville. Et la "Puce" risque de ne pas s'exprimer de sitôt, trop occupée à épater le continent sud-américain lors d'une Copa America qu'il survole avec l'Argentine: meilleur buteur avec 3 réalisations, meilleur passeur avec 2 passes, il a également qualifié l'Albiceleste pour les quarts contre le Equateur (dimanche à 03h00, heure française). Mais les raisons d'y croire sont multiples pour le Barça. D'abord, parce que Messi est venu en personne déposer son bulletin dans l'urne lors de l'élection pour la présidence du club catalan en mars dernier, une grande première. La clé Laporta L'élection de Laporta, avec qui il entretient une bonne relation, a pesé dans la balance. Et depuis son retour aux commandes, le président n'a cessé de tout mettre en oeuvre pour retenir sa star, malgré le contrat stratosphérique révélé le 1er février, qu'il a dû arranger dans le cadre des limites financières du Barça, qui est dans le rouge. Surtout, le cadre sportif est redevenu viable, après une année 2020 à oublier. Sous Ronald Koeman, le Barça a recruté le compatriote et grand ami de Messi Sergio Aguero, et un avant-centre de métier avec Memphis Depay, et a fait éclore Ansu Fati, Pedri et Riqui Puig, les jeunes de la "Masia" (le prestigieux centre de formation catalan), pour hisser à nouveau le Barça au devant de la scène. Certes, il y a encore eu des désillusions sportives: la déception de la claque face au Paris SG en C1 (4-1, 1-1), la frustration d'avoir dilapidé ses chances dans le sprint finale de la Liga... Mais au milieu de tout ça, Messi, enthousiasmé par la sensation d'avoir réussi à rebâtir une équipe compétitive, a encore signé une saison stratosphérique: il a fini meilleur buteur du championnat d'Espagne (30 buts en 35 matches), a dépassé le Roi Pelé pour devenir le meilleur buteur de l'histoire dans un seule et même club, et est devenu au passage, en mars, le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches au Barça, devant les 767 apparitions de la légende blaugrana Xavi. Selon la presse, des visuels sur la prolongations de Messi ont circulé en début de semaine. Son nouveau contrat comprendrait une prolongation de deux ans au Barça, puis un départ vers la MLS, à l'Inter Miami, pour y finir sa carrière de joueur et continuer de représenter les intérêts du club catalan à l'internationale. Malgré tout, l'incertitude ronge encore les fans catalans, inquiets de voir leur idole libre. Alors, "se queda" ou "se va" ?

Remplacer Xhaka, le casse-tête de Petkovic Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Qui pour remplacer Granit Xhaka pour le quart de finale de la Suisse à l'Euro contre l'Espagne? La question est sur toutes les lèvres après la suspension du vaillant capitaine. Vendredi à St-Pétersbourg, la sélection de Vladimir Petkovic sera privée de son pilier du milieu de terrain après que Xhaka s'est vu infliger un deuxième carton jaune à l'Euro lors de la bataille victorieuse contre la France en 8es de finale (3-3, 5-4 tab). Les deux papables pour prendre sa place l'espace d'un match sont Denis Zakaria et Djibril Sow. Une troisième option reste envisageable mais peu probable. 93 sur 98 Remplacer Xhaka s'avère d'autant plus délicat que l'homme ne manque jamais un rendez-vous. En 98 parties avec l'équipe de Suisse, il a été titulaire 93 fois. Sa dernière absence en match officiel remonte à environ cinq ans, pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, contre la Hongrie. Dans les grands tournois, Xhaka a passé 1140 minutes sur le terrain sous l'ère Petkovic, un carton plein. Lors de l'absence du joueur d'Arsenal contre la Hongrie, la Suisse s'était tout de même imposée 3-2. Mais l'importance de l'ancien champion du monde M17 est apparue crûment il y a deux ans contre le Danemark à Bâle, pour les qualifications de cet Euro. La Suisse menait 3-0, avant d'encaisser trois buts en fin de match après la sortie de Xhaka. Petkovic a trois jours pour préparer son équipe à se passer de son capitaine, qui s'est encore comporté comme un vrai leader contre la France. Outre Zakaria et Sow, le sélectionneur a sous la main Edimilson Fernandes. Mais le coach bosno-suisse n'a jamais misé sur lui jusqu'à présent, encore moins pour le poste de milieu central. Il est très peu vraisemblable également qu'il fasse appel aux anciennes qualités de Fabian Schär comme milieu défensif pour le relancer à un poste stratégique. Qualités différentes Option no 1, Zakaria a joué 24 minutes contre le Pays de Galles (1-1) dans cet Euro. Sow a dû se contenter de 6' contre l'Italie (0-3). Le hic est que tous les deux ont un style de jeu très différent de celui de Xkaha. Ils sont des éléments dynamiques couvrant beaucoup de terrain entre les deux surfaces de réparation, tandis que Xhaka excelle comme maître à jouer, stratège et métronome au centre du terrain. Son poste est quasiment le seul où il n'existe pas de numéro 2 avec des qualités se rapprochant de celles du titulaire. Outre ses talents de joueur, "Granit est le coeur et le cerveau de l'équipe", comme le relève le gardien Yann Sommer. Sans lui, Petkovic devra adapter le style de jeu, peut-être même modifier son système. Note optimiste, le coach a toujours su élargir son cadre au cours des trois dernières années, avec des alternatives valables. Davantage de joueurs que par le passé sont prêts aujourd'hui à endosser des responsabilités, à afficher le tempérament sans lequel cette sélection ne pourra pas entrevoir de nouvel exploit. Depuis le grand chambardement il y a trois ans, Petkovic a permis à seize nouveaux joueurs de faire leurs débuts en équipe nationale. Contre la France, les remplaçants ont tenu un rôle décisif. Kevin Mbabu a centré pour le 2-3, Mario Gavranovic a égalisé à 3-3 et Christian Fassnacht a récupéré le ballon à mi-terrain sur ces deux buts. Rappel encourageant En outre, en prolongation, Fabian Schär s'est révélé un patron efficace au centre de la défense. Enfin, Ruben Vargas et Admir Mehmedi ont brillé lors des tirs au but, leurs nerfs ne flanchant pas à l'heure de transformer les deux derniers, les plus difficiles. Pierluigi Tami, le directeur de l'équipe nationale, souligne le rôle essentiel des remplaçants dans cette équipe: ils doivent être à la hauteur techniquement mais aussi dans la mentalité, sans jamais se cacher. A ces conditions-là, la Suisse a encore toutes ses chances. Et Tami se souvient que lors de la phase finale de l'Euro 2011 des M21, alors qu'il était à la tête de la sélection suisse, Xhaka avait manqué la demi-finale contre la République tchèque. La Suisse avait quand même passé l'obstacle.

Abel Braga a commencé son travail à Lugano Image: KEYSTONE/Ti-Press Lugano est entré dans la nouvelle saison de Super League avec l'entraîneur Abel Braga à la barre. Le Brésilien de 68 ans a accepté l'offre du club tessinois malgré un changement de propriétaire. Après trois séances d'entraînement et un usage intensif de la vidéo, Braga a tenu sa première conférence de presse ce mercredi. Le successeur de Maurizio Jacobacci a fait bonne impression et a fait admirer ses bonnes connaissances de la langue française. Il a choisi de venir en Europe en raison d'une situation très compliquée au Brésil en raison de la pandémie du coronavirus, qui empêche un bon déroulement de la compétition, a-t-il expliqué. L'ancien entraîneur de Marseille s'est dit "surpris positivement" par le niveau de son niveau club. Braga avait été désigné entraîneur de la saison 2020-2021 en février alors qu'il officiait à International Porto Alegre. Il a finalement signé un contrat d'une saison avec une option. Le Brésilien avait hésité à signer son engagement après la vente du club par le président Angelo Renzetti aux investisseurs Thyago Rodrigo de Souza et Giammarco Valbusa.

Djokovic domine Anderson en trois sets Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Novak Djokovic (no 1) s'est hissé pour la 15e fois au 3e tour à Wimbledon, en 16 apparitions sur le gazon londonien. Le double tenant du titre s'est imposé 6-3 6-3 6-3 au 2e tour face au Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 102) dans un "remake" de la finale 2018. Programmé en ouverture sur le Centre Court, Novak Djokovic a donc validé son ticket pour les 16es de finale alors que quelques parties du 1er tour - dont celle de Belinda Bencic - n'avaient pas encore démarré. Mais cette troisième journée devrait être épargnée par la pluie, et le 1er tour devrait être terminé aujourd'hui. Novak Djokovic n'a pas connu la moindre difficulté face à Kevin Anderson, si ce n'est à nouveau quelques glissades. Impressionnant de régularité, le Serbe n'a commis que 6 fautes directes mercredi, pour 25 coups gagnants. Et il n'a pas eu à faire face à la moindre balle de break dans une rencontre qui a duré 1h41'. La quête d'un 20e titre majeur ne devrait pas être trop entravée au 3e tour pour Novak Djokovic. Il se mesurera à l'Italien Andreas Seppi (ATP 90), qu'il a battu à 12 reprises en 12 duels, ou à l'Américain Denis Kudla (ATP 114), face à qui il s'est imposé deux fois en deux affrontements.

Tour: la spectatrice à la pancarte en garde à vue Image: KEYSTONE/AP La spectatrice à l'origine de la chute de très nombreux coureurs du Tour de France, dont plusieurs ont été blessés, avec sa pancarte samedi en Bretagne a été placée en garde à vue. L'information a été révélée par RTL. "La femme a été identifiée formellement. Elle est en garde à vue depuis quelques minutes, l'audition commence à peine", a assuré à l'AFP cette source, qui a précisé qu'elle était de nationalité française. "Un suspect est en garde à vue", a de son côté confirmé à l'AFP le procureur de la République de Brest Camille Miansoni, précisant qu'il s'agissait bien d'une femme. "Nous en saurons plus d'ici demain matin", a-t-il ajouté. Mardi, il avait indiqué à la presse que l'enquête progressait "bien". "Les choses avancent bien et on espère arriver à élucider cet évènement dans un délai raisonnable", avait-il assuré, évoquant le recueil de "plusieurs témoignages" après l'appel à témoins lancé. "Evidemment, il faut les recouper, il faut les vérifier", avait-il ajouté, se disant "confiant". L'enquête judiciaire ouverte dans le cadre de cette affaire a été confiée à la brigade de gendarmerie de Landerneau. Samedi, lors de la première étape du Tour, une spectatrice qui agitait une pancarte en tournant le dos au sens de la course avait été percutée par le peloton, provoquant la chute de nombreux coureurs à 45 km de l'arrivée. L'enquête a été ouverte pour "blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence". Les coureurs du Tour de France ont manifesté mardi leur mécontentement face à la multiplication des chutes, en mettant pied à terre pendant une minute, 500 m après le départ de la 4e étape entre Redon et Fougères.

Selina Rutz-Büchel doit renoncer Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Selina Rutz-Büchel déclare forfait pour les Jeux de Tokyo. La double championne d'Europe en salle du 800 m ne s'est pas remise suffisamment du coronavirus qu'elle a attrapé en avril. La Saint-Galloise préfère mettre fin à sa saison. Elle a encore des séquelles du virus, en particulier à l'entraînement. Et dans la vie de tous les jours, elle est régulièrement en proie à des vertiges. Plusieurs fois ces dernières semaines, elle a été victime de rechutes alors qu'elle espérait être sur la bonne voie. "Même si mon grand rêve de l'année ne se réalisera pas, je suis fière et reconnaissante de voir jusqu'où ma préparation a pu m'amener", écrit-elle sur son site internet. "La santé est la chose la plus importante dans la vie. Je mettrai tout en oeuvre pour me remettre de la maladie et être en mesure de poursuivre de nouveaux rêves." Selina Büchel, 29 ans, avait échoué de peu à entrer en finale aux JO 2016 à Rio.

Jil Teichmann vite sortie Image: KEYSTONE/EPA AAP/DAVE HUNT Jil Teichmann peine à se remettre dans le bain. Elle s'est inclinée au 1er tour de Wimbledon (6-2 6-2) devant l'Italienne Camila Giorgi. De retour après une blessure à un pied, la Biennoise née à Barcelone revenait sur le circuit après son impasse à Roland-Garros. Teichmann (WTA 55) a accumulé les fautes directes - 20 au total - et n'aura tenu le "choc" que durant le premier tiers de la manche initiale. Giorgi (WTA 62) a ensuite déroulé son jeu, malgré une première balle peu efficace. Elle a conclu sur un revers gagnant. La victoire de l'Italienne, bonne joueuse sur gazon, n'est aucunement une surprise. Teichmann ne disputait que son deuxième Wimbledon, après 2019, pour deux éliminations au 1er tour. Elle a déjà annoncé qu'elle n'irait pas aux JO de Tokyo.

Avoir raté l'égalisation contre l'Angleterre fait très mal à Müller Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Avoir raté une énorme occasion d'égaliser face à l'Angleterre mardi lors des huitièmes de finale de l'Euro "fait un mal de chien", a confié mercredi Thomas Müller. L'attaquant allemand, lancé à la perfection par son coéquipier Kai Havertz, s'est retrouvé seul face au gardien anglais Jordan Pickford à 9 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais sa frappe croisée a raté le cadre, au grand soulagement du public de Wembley. "Il était arrivé ce moment qui reste dans ta mémoire à la fin, qui t'empêche de dormir la nuit. Celui pour lequel tu travailles, t'entraînes et vis en tant que footballeur. Ce moment, où tu as seul la possibilité (d'égaliser) pour ton équipe et d'envoyer toute une nation de football en extase", a-t-il raconté mercredi sur Instagram. "Avoir cette opportunité pour l'Allemagne et la gâcher, ça fait un mal de chien", a posté Müller, sous une photo prise juste après son échec alors qu'il était agenouillé, la tête dans les mains, sur la pelouse londonienne. Cinq minutes plus tard, les Three lions ont doublé la marque d'une tête d'Harry Kane. Vainqueurs 2-0 du match, ils joueront en quart contre l'Ukraine. L'Allemagne, elle, fait un peu mieux qu'en 2018, quand elle était rentrée à la maison dès les phases de poules. Mais cette élimination en huitième de finale plombe à nouveau la Mannschaft, quadruple championne du monde. Thomas Müller, 31 ans, exclu de la sélection allemande après l'échec au Mondial 2018, avait été rappelé en mai, tout comme Mats Hummels (Dortmund) par le sélectionneur Joachim Löw. Mais il n'a pas marqué un seul but durant l'Euro.

Connor McDavid élu MVP Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Connor McDavid a été élu pour la deuxième fois, après 2017, joueur par excellence (MVP) de NHL. Le capitaine des Edmonton Oilers n'est que le deuxième homme, après le légendaire Wayne Gretzky, à être choisi à l'unanimité. McDavid a été le meilleur pointeur de la saison régulière, avec 33 buts et 72 assists. Au terme de ce vote organisé par l'Association professionnelle des journalistes attitrés au hockey (PHWA), le Canadien de 24 ans a été préféré pour le Trophée Hart à l'ex-joueur des Zurich Lions Auston Matthews (Toronto Maple Leafs) et à Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche). Adam Fox, des New York Rangers, a été choisi comme meilleur défenseur, palmarès auquel il succède au capitaine de Nashville Roman Josi. Le Bernois figurait cette année encore sur la liste des candidats mais n'a fini que 14e. Pour le choix du rookie de l'année, Pius Suter est sorti en 11e position. C'est le Russe Kirill Kaprizov qui a obtenu ce Calder Trophy. Il est le coéquipier de Kevin Fiala à Minnesota.

Le relais de la flamme partiellement à huis clos à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/HIRO KOMAE Certaines parties du relais de la flamme olympique dans la ville hôte Tokyo ne se dérouleront pas sur la voie publique en raison de craintes liées au coronavirus. Le relais de la flamme olympique, qui commence à Tokyo à partir du 9 juillet, aura lieu principalement lors de cérémonies à huis clos pendant les huit premiers jours de son passage dans la capitale, conformément aux mesures de lutte anti-Covid, a déclaré Koichi Osakabe, un responsable du gouvernement de Tokyo. "Nous organiserons chaque jour une cérémonie à l'endroit où se termine le relais (prévu) du jour", a-t-il expliqué, ajoutant qu'une centaine de coureurs seront affectés quotidiennement par ce changement de programme. Les 47 départements traversés Les modifications concernent principalement les tronçons du relais situés en dehors des 23 arrondissements centraux de Tokyo. Une décision sur les étapes dans ces zones centrales, plus densément peuplées, sera prise ultérieurement, a ajouté M. Osakabe. La flamme fera son entrée dans le nouveau stade olympique de Tokyo le 23 juillet après avoir traversé les 47 départements du Japon. Dans certains départements déjà, les autorités locales ont interdit le relais sur la voie publique ces derniers mois, les porteurs de la flamme devant se contenter de cérémonies à huis clos dans des parcs ou d'autres espaces réservés. L'ombre du Covid A un peu plus de trois semaines de l'ouverture des Jeux, l'ombre du Covid-19 continue de planer sur ces JO. Deux membres de la délégation olympique ougandaise ont été testés positifs à leur arrivée à Tokyo ce mois-ci, ce qui a entraîné un renforcement des règles applicables aux équipes arrivant tôt au Japon. Le quotidien Yomiuri a rapporté mercredi que l'ensemble d'une équipe pourrait désormais être mise en quarantaine si un seul de ses membres était positif et que les délégations pourraient être enjointes de manger en silence. Tokyo et six autres départements restent soumis à des mesures de "quasi-état d'urgence" sanitaire jusqu'au 11 juillet. Mais avec la recrudescence actuelle des cas à Tokyo et les inquiétudes sur le variant Delta, ces restrictions seront probablement prolongées jusqu'aux Jeux, selon des médias locaux.

Privés de Trae Young, les Hawks reviennent à 2-2 Image: KEYSTONE/AP/Curtis Compton L'absence de son meneur Trae Young n'a pas empêché Atlanta d'égaliser à 2-2 face à Milwaukee en finale de la Conférence Est de NBA. Les Hawks se sont imposés 110-88 sur leur parquet face à des Bucks qui ont perdu Giannis Antetokounmpo mardi soir. Le "Greek Freak" s'est en effet blessé au genou gauche en tombant lourdement après avoir tenté de contrer un dunk de Clint Capela alors qu'il restait 7'16'' à jouer dans le troisième quart. Les Bucks, qui se sont retrouvés menés 62-52 après cette action, ont concédé dans la foulée un partiel de 25-10. La blessure de Giannis Antetokounmpo, victime d'une hyper-extension du genou gauche, pourrait bien constituer un tournant dans cette série. Le Grec est forcément incertain pour le cinquième match, prévu jeudi à Milwaukee, où Atlanta tentera de décrocher un troisième succès dans la série. 21 points pour Lou Williams Les Hawks ont su gérer l'avance de 25 points (87-62) qui était la leur au terme du troisième "quarter". Lou Williams (21 points, 8 assists, 5 rebonds) a parfaitement tenu son rôle de meneur en l'absence de Trae Young, blessé à une cheville après avoir marché sur le pied d'un arbitre dans l'acte III. Bogdan Bogdanovic (20 points, 5 assists, 4 interceptions, 3 rebonds) et Kevin Huerter (15 points, 7 assists, 6 rebonds) ont également répondu présent dans le camp des Hawks. Clint Capela ne fut pas en reste, cumulant 15 points et 7 rebonds en 28' passées sur le parquet. Il affiche en outre un différentiel de +18. Capela touché au visage L'intérieur genevois d'Atlanta a néanmoins vécu une fin de soirée difficile. Il a rejoint prématurément les vestiaires la tête recouverte d'une serviette, à 3'28'' du "buzzer", après avoir reçu un coup de coude au visage. La nature de sa blessure n'était pas connue mardi en fin de soirée.

C'est le "coeur brisé" que Serena Williams a dû abandonner Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Serena Williams a déclaré avoir eu "le coeur brisé" de devoir abandonner à cause d'une blessure à la jambe, mardi au 1er tour de Wimbledon. L'Américaine de 39 ans a réagi sur les réseaux sociaux après avoir renoncé à s'exprimer en conférence de presse. "Mon amour et ma gratitude vont vers les fans et l'équipe qui font qu'être sur le Centre Court est si spécial", a souligné Serena Williams, dont les chances de décrocher un 24e titre du Grand Chelem semblaient réalistes dans cette quinzaine londonienne. "Ressentir la chaleur et le soutien extraordinaires du public aujourd'hui (mardi) quand je suis entrée sur le court et quand j'en suis sortie m'ont énormément touchée", a ajouté Serena Williams, qui avait quitté le stade immédiatement après son abandon, survenu alors qu'elle en était à 3-3 au premier set face à Aliaksandra Sasnovich.