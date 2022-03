Benzema assomme le PSG +++ Vers un derby lémanique explosif

Ligue des champions: Benzema bourreau du PSG Karim Benzema a fait le malheur du PSG Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid est revenu de nulle part pour se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions. Il a battu le Paris Saint-Germain 3-1 après avoir perdu 1-0 à l'aller au Parc des Princes. Ce succès, qui a longtemps semblé inespéré, porte le sceau de Karim Benzema. A lui tout seul, l'attaquant français, pour la 500e titularisation de sa carrière avec le club merengue, a signé un hat-trick d'anthologie (61e/76e/78e) qui a mis k-.o. les champions de France. Ceux-ci pensaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Mbappé à la 39e, après une passe en profondeur de Neymar. Déjà auteur du but lors du match aller, le numéro 7 du PSG a martyrisé la défense blanche par sa vitesse. Mais cela n'a finalement pas suffi. Grossière erreur Les Parisiens ont sombré après une grossière erreur de Donnarumma sur le 1-1. Cette réussite heureuse a totalement changé la face de la partie et relancé les Madrilènes. Et peut-être que, pour les Parisiens, le souvenir de la funeste remontada subie contre Barcelone le 8 mars 2017 est revenu hanter les esprits... Caramba, encore raté, pourrait-on dire! Malgré les énormes investissements consentis depuis des années, ce n'est donc pas encore cette fois que le PSG inscrira son nom au palmarès de la Ligue des champions. Envies d'ailleurs Ce nouvel échec va sans doute signifier la fin de l'aventure parisienne pour l'entraîneur Mauricio Pochettino, dont il se dit qu'il aimerait retourner en Angleterre. Les propriétaires qataris vont peut-être tenter de faire venir Zinédine Zidane sur le banc, avec l'espoir d'enfin décrocher leur Graal. Cela va aussi renforcer Kylian Mbappé dans son envie d'aller voir ailleurs. Libre au terme de la saison, l'attaquant n'a pas prolongé malgré les efforts de son club pour lui faire signer un nouveau contrat. Depuis longtemps, le Real Madrid lui fait la cour, et l'attraction semble réciproque. Ses prestations lors de cette double confrontation lui ont fait une sacrée publicité... City gère Manchester City a pour sa part composté comme prévu son billet pour les quarts de finale. Les hommes de Pep Guardiola avaient mis fin à toute incertitude dès le match aller à Lisbonne, où ils s'étaient imposés 5-0 contre un Sporting dépassé. Au retour, les champions d'Angleterre n'ont pas forcé outre mesure. La partie s'est conclue sur un terne 0-0.

Genève-Servette reste dans la course à la 6e place Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Vainqueur 4-1 d'Ajoie, Genève-Servette reste dans la course pour la sixième place de la qualification de National League. Samedi, il recevra Lausanne dans un match électrique. Pour la première fois de la saison, les Genevois ont empoché la totalité de l'enjeu face aux Ajoulots. Ils se sont mis dans la meilleure des situations avec l'ouverture du score de Daniel Winnik après 26'' de jeu. Ensuite, Tanner Richard a profité d'une des rares erreurs de Tim Wolf pour doubler la mise (8e). Le jeune Arnaud Schnegg a inscrit son premier but en National League lorsqu'il a réduit le score à 3-1 en deuxième période. La statistique des tirs de la première période - 25-2 pour Genève-Servette ! - dit tout de la domination totale des joueurs de Jan Cadieux. Par la suite, les Jurassiens sont parvenus à mieux résister. Les Genevois payant aussi un lourd tribut d'un programme démentiel. Berne n'en finit pas de décevoir en cette fin de qualification. Les joueurs de la capitale se sont inclinés à domicile contre Ambri-Piotta (1-5) et ne sont encore pas officiellement qualifiés pour les play-off. Leur adversaire du jour restant mathématiquement en course. Pour cette quatrième défaite au cours des cinq derniers matches, les joueurs de Johan Lundskog ont été menés dès la 11e sur l'ouverture du score de Dario Bürgler en supériorité numérique. L'ancien "Bernois" André Heim a pu savourer son 2-0 avant qu'Elias Bianchi assure la troisième victoire consécutive des Léventins. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 2,000/47/94 (159-118). 2. Zoug 1,960/50/98 (174-122). 3. Rapperswil-Jona Lakers 1,857/49/91 (154-125). 4. Zurich Lions 1,857/49/91 (161-123). 5. Bienne 1,708/48/82 (146-123). 6. Davos 1,673/49/82 (139-122). 7. Lausanne 1,667/48/80 (147-139). 8. Genève-Servette 1,660/50/83 (139-127). 9. Lugano 1,469/49/72 (151-146). 10. Berne 1,260/50/63 (133-143). 11. Ambri-Piotta 1,163/49/57 (121-142). 12. Langnau Tigers 0,745/47/35 (124-187). 13. Ajoie 0,469/49/23 (87-218).

Yule sur le podium comme à Wengen, premier succès de McGrath Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Atle Lie McGrath a remporté à Flachau l'avant-dernier slalom Coupe du monde de l'hiver. Le Norvégien de 21 ans s'est imposé avec 0''29 d'avance sur le champion olympique, le Français Clément Noël. Daniel Yule a été de loin le meilleur Suisse dans ce slalom disputé sous la lumière artificielle. Le Valaisan a pris la troisième place à 0''64 de McGrath, qui après trois places sur le podium, triomphe pour la première fois. Yule n'aura fait qu'une fois mieux cette saison avec sa deuxième place à Wengen. Les Suisses se sont retrouvés à six dans la deuxième manche avec des points pour Luca Aerni (10e), Loïc Meillard (17e), Ramon Zenhäusern (21e), Tanguy Nef (22e) et Marc Rochat (26e). Dans la lutte pour la victoire au classement de la discipline, le Norvégien Henrik Kristoffersen mène toujours malgré sa contre-performance à Flachau (16e). Il compte 371 points avec une confortable avance sur son compatriote Lucas Braathen (323).

Formule 1: Haas fait revenir Magnussen à la place de Mazepin Kevin Magnussen va retrouver la F1 Image: KEYSTONE/AP/JOHN RAOUX Le Danois Kevin Magnussen (29 ans) revient en formule 1. Il a signé un contrat de plusieurs années avec l'écurie Haas, pour qui il avait roulé de 2017 à 2020. Magnussen remplace le Russe Nikita Mazepin, devenu indésirable en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Le Danois a par le passé couru 119 Grands Prix, fêtant un podium (2e) pour sa première course en Australie en 2014 sur McLaren-Mercedes. Il a piloté pour McLaren et Renault avant d'arriver chez Haas au début 2017. Après la fin de son aventure en 2020, il a couru l'an passé en IndyCar et était pressenti pour rejoindre Peugeot en WEC en 2022.

Slalom de Flachau: Daniel Yule bien placé après la 1re manche Image: KEYSTONE/AP/Marco Tacca Daniel Yule a été le meilleur Suisse lors de la 1re manche du slalom Coupe du monde de Flachau. Le Valaisan occupe le 4e rang provisoire, à 1''06 de l'Autrichien Johannes Strolz. Dans la station rendue célèbre par Hermann Maier, Strolz s'est livré à une impressionnante démonstration lors de son parcours. Cela lui a permis de creuser de gros écarts. Son dauphin, l'étonnant Norvégien Atle Lie McGrath, est à 0''97, juste devant le champion olympique français Clément Noël, qui a perdu 1''00. Les autres Suisses plus loin Yule, dont le meilleur résultat cet hiver est un 2e rang à Wengen, est suivi par le Britannique Dave Ryding, 5e à 1''09, et l'Autrichien Manuel Feller (à 1''22). A part Yule, les autres Helvètes n'ont pas pu entrer dans le top 10. Tanguy Nef est 13e à 1''60 juste devant Loïc Meillard (14e à 1''67). Ramon Zenhäusern, Marc Rochat et Luca Aerni ont tous fini à plus de deux secondes. Leader du classement de la spécialité, Henrik Kristoffersen, parti avec le dossard no 1, a évité de justesse l'élimination. Le Norvégien a toutefois perdu beaucoup de temps puisqu'il a fini à 2''67 du leader. Sa place en finale n'est pas encore totalement assurée.

3e étape de Tirreno - Adriatico: Caleb Ewan remporte le sprint Belle victoire pour Caleb Ewan Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI L'Australien Caleb Ewan a remporté au sprint la 3e étape de Tirreno - Adriatico entre Murlo et Terbi. L'Italien Filippo Ganna (Ineos)) a conservé le maillot azzurro de leader. Ewan (Lotto), qui n'avait pu se mêler à la bataille lors du premier sprint massif mardi, a pris sa revanche et fêté le 55e succès de sa carrière professionnelle. Il a coiffé sur le fil le Français Arnaud Démare dans cette étape de 170 km. Démare a mené le sprint, mais n'a pas tenu la distance. Le Néerlandais Olav Kooij, 2e mardi, a pris la 3e place. Pogacar attaque Au général, Filippo Ganna reste leader devant le Belge Remco Evenepoel (à 0'11) et Tadej Pogacar (à 0''14). Le Slovène, vainqueur sortant, et le champion du monde français Julian Alaphilippe ont été les grands animateurs de la dernière partie de l'étape, en s'échappant à moins de 30 kilomètres de la ligne dans un groupe de quatre, à la faveur d'un sprint intermédiaire. Ils ont compté jusqu'à 25 secondes d'avance, mais n'ont pu résister à l'effort des équipes de sprinters et ont été repris à 13 km du but.

4e étape de Paris - Nice: Stefan Küng 4e du chrono Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les spécialistes suisses du chrono n'ont pas réussi d'exploit lors de la 4e étape de Paris - Nice. Stefan Küng s'en est le mieux sorti en prenant un bon 4e rang à 10'' du vainqueur. Sur les 13,4 km du parcours entre Domérat et Montluçon, les Jumbo-Visma ont fait une nouvelle démonstration de force. Le Belge Wout van Aert s'est imposé avec 2'' d'avance sur le Slovène Primoz Roglic et 6'' sur l'Australien Rohan Dennis. Un triplé donc, comme lors de la 1re étape. La formation néerlandaise écrase vraiment la course. Van Aert en jaune Van Aert s'est ainsi emparé du maillot jaune. Il possède 10'' d'avance sur Roglic et 28'' sur un autre de ses coéquipiers, le Français Christophe Laporte, qui avait gagné la 1re étape. Stefan Bissegger a pour sa part terminé 8e à 21''. Le Thurgovien avait gagné le contre-la-montre de Paris - Nice l'an passé. Le vainqueur de l'édition 2021, l'Allemand Maximilian Schachmann, a déclaré forfait avant le départ. Il en a été de même pour l'Australien Ben O'Connor, fiévreux. Jeudi, la 5e étape sera longue de 188,8 kilomètres. Elle passera de la Loire à l'Ardèche et franchira le col de la Mure (7,6 km à 8,3 %), à 33 kilomètres de l'arrivée jugée à Saint-Sauveur-de-Montagut.

Kariem Hussein d'attaque après sa suspension Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Kariem Hussein fera son retour à la compétition le 1er mai et est en excellente forme après un stage d'entraînement à Dubaï, annonce-t-il mercredi. Le Thurgovien a hâte de réaliser les minima pour les Mondiaux de Eugene (USA). Le champion d'Europe 2014 du 400 m haies apparaît très affûté sur des photos accompagnant son dernier bulletin d'information. Il y révèle avoir pu s'entraîner "dans des conditions optimales" pendant douze jours à Dubaï, en janvier, et avoir un mois d'avance dans sa préparation par rapport à l'an dernier. Hussein s'apprête à faire son retour après une suspension de neuf mois qui l'a privé des JO de Tokyo l'an dernier. Le jeune médecin avait pris un bonbon de Gly-Coramine juste après sa victoire en finale des Championnats de Suisse à Langenthal, à fin juin, sans se douter, a-t-il affirmé, qu'il s'agissait d'un produit interdit. Sa suspension prendra fin à mi-avril. Kariem Hussein (32 ans) entend réaliser rapidement les minima pour Eugene (15-24 juillet), afin de relâcher la pression. Il ne précise pas où il effectuera son retour sur la piste, mais la date du 1er mai correspond aux meetings de Genève, Bâle et Sion. En attendant, Hussein met la dernière touche à sa préparation en Suisse, se gardant la possibilité de quitter le Plateau pour se préparer au Tessin ou du côté de Bad Ragaz si la météo était mauvaise. Sur le plan purement professionnel, l'athlète peaufine encore son travail de doctorat en médecine et suit une nouvelle formation de chiropraticien depuis le début de l'année, en même temps que son père, à Hambourg, annonce-t-il encore.

Nikita Mazepin crée une fondation pour les sportifs russes Le Russe Nikita Mazepin, au centre, va aider les sportifs de son pays. Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ Le pilote russe Nikita Mazepin, évincé la semaine dernière de l'écurie de Formule 1 Haas après l'invasion russe en Ukraine, a annoncé mercredi la création d'une fondation pour soutenir les sportifs perdant leur emploi "pour des raisons politiques". Cette fondation "se consacrera à aider les athlètes qui, pour des raisons politiques indépendantes de leur volonté, perdent leur capacité à concourir au plus haut niveau", a expliqué le pilote de 23 ans lors d'une conférence de presse virtuelle. "Elle sera financée par Uralkali, en utilisant l'argent qui avait été prévu pour le partenariat en Formule 1 cette saison", a-t-il continué. Sponsor titre de Haas depuis 2021, le groupe russe Uralkali a vu son contrat rompu "avec effet immédiat" par l'écurie américaine samedi dernier, en même temps que le contrat de Mazepin. Mazepin, 23 ans, est le fils du milliardaire et oligarque russe Dmitry Mazepin, actionnaire du groupe Uralkali, spécialisé dans la production de potasse. En réaction à l'offensive russe en Ukraine, nombre de fédérations sportives internationales ont décidé de bannir les athlètes russes et d'annuler les manifestations sportives prévues en Russie, dans le sillage des recommandations du CIO. "La fondation allouera des ressources financières et non financières à ces athlètes qui ont passé leur vie à se préparer pour les Jeux olympiques ou paralympiques, ou d'autres événements de haut niveau, pour découvrir qu'ils sont finalement interdits de compétition et sanctionnés collectivement simplement en raison du passeport qu'ils détiennent", a continué Mazepin. Athlètes de partout Baptisée "We Compete As One", le nom de la fondation rappelle celui de l'initiative de la F1 en faveur de la diversité "We Race As One". La fondation aidera les "athlètes de toutes les zones de conflit" et "commencera avec l'équipe paralympique de Russie, qui a été bannie des Jeux de Pékin", a-t-il précisé. La décision "injuste" de Haas de se séparer de lui "n'était pas fondée sur une directive de l'organe directeur du sport ou dictée par des sanctions prises contre moi, mon père ou sa société", a-t-il relevé, alors que la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a décidé d'autoriser les pilotes russes ou bélarusses à participer sous drapeau neutre. "J'étais prêt à courir sous bannière neutre", a-t-il assuré, questionné sur cette faisabilité, vu les liens entre son père et Vladimir Poutine. Mécontentement De son côté, dénonçant dans un communiqué une décision "déraisonnable", Uralkali "entend protéger ses intérêts conformément aux procédures légales applicables et se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires et de réclamer des dommages-intérêts". "Comme la majeure partie du financement du sponsoring pour la saison 2022 a déjà été transférée à Haas (...), Uralkali demandera le remboursement immédiat des sommes perçues par Haas."

Andy Murray reverse ses primes aux enfants ukrainiens Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi Andy Murray vient en aide aux enfants souffrant du conflit en Ukraine. L'ancien no 1 mondial s'est engagé à reverser à l'Unicef tout le prize money qu'il touchera sur le circuit ATP cette année. L'argent doit permettre d'acheter des médicaments et du matériel destiné à l'enseignement. "Il est important que les enfants aient toujours accès à la formation en période de guerre", a souligné l'Ecossais, par ailleurs ambassadeur de l'Unicef, l'oeuvre d'entraide des Nations unies pour l'enfance.

L'international suédois Jacob de la Rose signe à Gottéron Image: KEYSTONE/EPA/MARK CRISTINO L'attaquant international suédois Jacob de la Rose jouera pour Fribourg-Gottéron la saison prochaine. Il quitte Färjestad pour devenir le 5e joueur étranger sous contrat avec Fribourg en 2022-23. De la Rose (26 ans) a signé pour un an. Ce joueur de 1m89 a inscrit 15 points en 41 matches de Championnat cette saison en Suède. Il a porté les couleurs de son pays aux JO de Pékin et compte plus de 250 matches à son actif en NHL, de 2014 à 2021, avec les Canadiens de Montréal, St-Louis et Detroit. Il a été champion du monde en 2018 avec la Suède. "Jacob est un joueur de centre qui évolue bien dans les deux sens de la patinoire. Sa robustesse, son caractère et son intelligence de jeu en feront sans doute un élément important", se réjouit mercredi sur le site du club le directeur sportif et entraîneur des Dragons Christian Dubé. Les autres "mercenaires" de Gottéron pour la saison prochaine sont Marcus Sörensen, Juuso Vainio, Ryan Gunderson et David Desharnais.

La Pologne en finale de barrages, au grand dam de la Suède Image: KEYSTONE/EPA/MALTON DIBRA La FIFA a officialisé la qualification de la Pologne en finale de barrages pour accéder au Mondial 2022, conséquence de l'exclusion de son adversaire russe. Cela a provoqué les critiques de la Suède. "Suite à la décision du 28 février" suspendant les équipes russes de toutes les compétitions de la FIFA et l'UEFA, la Pologne affrontera directement le vainqueur de la confrontation Suède-République Tchèque, le 29 mars, indique l'instance mondiale. La FIFA choisit au passage d'ignorer le recours déposé quelques heures plus tôt par la Fédération russe devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), demandant notamment la suspension de la sanction et donc la réintégration de la Sbornaïa dans la course au Mondial qatari. En écartant le scénario d'un tournoi à trois entre Pologne, Suède et République tchèque, ou le repêchage d'une autre sélection pour les barrages, l'instance favorise par ailleurs les Polonais, un choix immédiatement dénoncé par la Fédération suédoise. "La chose la plus raisonnable et juste sportivement aurait été que la Pologne ait un nouvel adversaire en demi-finale", a estimé Hakan Sjöstrand, le président de la fédération. "Nous comprenons que c'est un casse-tête difficile à résoudre pour la FIFA, mais néanmoins le principe de jouer dans les mêmes conditions, c'est-à-dire jouer et gagner deux matches de compétition pour atteindre la phase finale de la Coupe du monde, devrait s'appliquer", a-t-il déploré. Le sélectionneur suédois, Janne Andersson, a lui aussi dénoncé une décision "complètement insensée d'un point de vue sportif", même s'il a salué l'exclusion de la Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Galmarini range sa planche Image: KEYSTONE/DPA/INA FASSBENDER Nevin Galmarini, champion olympique de géant parallèle en 2018, met un terme à sa carrière. Le Grison disputera sa dernière compétition de Coupe du monde à Berchtesgaden (GER) les 19 et 20 mars. Galmarini (36 ans) détient l'un des plus beaux palmarès du snowboard suisse. Outre son titre aux JO de Pyeongchang en 2018, il a décroché l'argent à ceux de Sotchi en 2014, une médaille de bronze aux Mondiaux (toujours en géant parallèle) et une victoire au général de la Coupe du monde, en 2018. "J'ai atteint tous mes objectifs sportifs et réalisé tous mes rêves. J'ai aussi rencontré des gens extraordinaires qui ont enrichi ma vie", déclare le champion dans un communiqué diffusé mardi. Nouveaux horizons Père de jumeaux (Eddie et Louie), Galmarini estime que le "l'heure de la retraite sportive a sonnée", après seize ans de professionnalisme. Après sa formidable saison 2017/18, il a été absent du circuit pendant près de deux ans, jusqu'en décembre 2020, en raison de tenaces douleurs au dos. Cette période très difficile a aussi joué un rôle dans sa décision d'arrêter, même s'il se dit fier d'avoir pu se qualifier pour ses 4es JO, à Pékin, où il n'a malheureusement pas été en mesure d'évoluer à son meilleur niveau (21e). "Au cours des derniers mois, j'ai ressenti le désir d'évoluer et de découvrir de nouveaux horizons", explique-t-il encore. Galmarini se laisse encore le temps de définir de quoi son avenir sera fait. Il va se consacrer à sa famille et choisir ses priorités, lui qui est au bénéfice d'un master en administration et en management. "Je me réjouis de lancer ma nouvelle carrière", conclut-il.

Un 60e point magistral pour Roman Josi Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Son soixantième point fut peut-être son plus beau de la saison. Roman Josi a donné la victoire à Nashville devant Dallas grâce à un but inscrit à 1'22'' de la sirène. Sur leur glace, les Predators se sont imposés 2-1 face aux Stars sur le quinzième but de leur capitaine qui traverse vraiment une saison exceptionnelle. Roman Josi a forcé la décision sur un lancer depuis la ligne bleue qui a trompé le portier Jake Oettinger, sans doute gêné par le trafic. "Battre une équipe qui nous devançait d'un point au classement est une grande victoire, se félicite le Bernois qui a obtenu la première étoile. Nous n'avons jamais lâché après avoir été menés au score." Cette victoire permet aux Predators de compter une marge de quatre points sur la barre dans une Conférence Ouest bien plus indécise que la Conférence Est. Un doublé pour Kevin Fiala Egalement engagé dans cette lutte pour les play-off. Minnesota s'est donné un peu d'air. Le Wild a battu 5-2 sur sa glace les Rangers grâce à un doublé de Kevin Fiala. Le Saint-Gallois a franchi pour la troisième année consécutive la barre des 20 buts. Auteur désormais de 51 points, Kevin Fiala a inscrit le 3-2 à la 30e et le 5-2 à la 39e pour obtenir la deuxième étoile. Cette soirée fut également marquée par la belle remontada de New Jersey devant Colorado. Les Devils ont battu 5-3 la meilleure équipe de la Ligue après avoir été menés 3-0... Ils ont signé cet exploit en l'absence de leur capitaine Nico Hischier, annoncé blessé au bas du corps. Passeur sur le premier but des Devils, Jonas Siegenthaler a comptabilisé son 14e point de la saison. 17 buts en 2 matches pour Arizona Un autre défenseur suisse a délivré une passe décisive mardi soir. Janis Moser a inscrit son 11e point de l'exercice lors du succès 9-2 d'Arizona à Detroit. Victorieux 8-5 d'Ottawa samedi, les Coyotes sont devenus la première équipe à inscrire au moins huit buts lors de deux matches consécutifs depuis Pittsburgh lors de la saison 1995/1996.