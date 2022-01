Benzema cambriolé +++ 168 Suisses à Pékin

168 athlètes suisses iront à Pékin Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT 168 athlètes représenteront la Suisse aux JO qui débuteront le 4 février à Pékin. Selon le chef de mission Ralph Stöckli, l'objectif de Swiss Olympic est d'égaler les 15 médailles remportées en 2018. 75 femmes et 93 hommes feront donc le voyage en Chine. Les dernières incertitudes concernant les sélectionnés ont été levées avec notamment les 22 skieuses et skieurs qui feront partie de l'équipe de ski alpin. Cette équipe sera emmenée par Marco Odermatt, six fois vainqueur cette saison et leader du classement général de la Coupe du monde. Le Nidwaldien est l'atout majeur d'une équipe pouvant légitimement espérer décrocher des médailles dans les onze disciplines. Les autres cartes de Swiss Ski sont Beat Feuz, Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Wendy Holdener et Michelle Gisin. Les dernières places de l'équipe ont été attribuées à Noémie Kolly, Priska Nufer, Aline Danioth, Andrea Ellenberger et Yannick Chabloz. Les adeptes du skicross font également partie des prétendants au métal à Pékin. Avec toutefois un absent de taille: Marc Bischofberger. Le médaillé d'argent des Jeux de Pyeongchang a échoué face à une forte concurrence interne. La sélection ne comprend pas non plus Sanna Lüdi, qui s'est blessée dimanche en chutant à Idre Fjäll, mais qui pourrait être nommée ultérieurement par Swiss Olympic. La curleuse Silvana Tirinzoni, 42 ans, est l'athlète la plus âgée de l'équipe suisse, tandis que le sauteur à ski et quadruple champion olympique Simon Ammann participe à ses septièmes Jeux olympiques!

Daniil Medvedev qualifié presque dans la douleu Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Il n'y a pas eu vraiment péril en la demeure, mais il a dû tout de même s'employer pendant 3h30'. Daniil Medvedev a dû retrousser ses manches pour se hisser en quart de finale de l'Open d'Australie. Tête de série no 2, le Russe a battu 6-2 7-6 (7/4) 6-7 (4/7) 7-5 l'Américain Maxime Cressy (ATP 70), l'un des derniers adeptes du service-volée sur le Circuit. La balle de deuxième sauvée presque par miracle et la perte de la troisième manche traduisent les difficultés traversées par Daniil Medevdev dans cette rencontre. "C'est si ennuyeux", lâchait-il d'ailleurs dépité sur le court face à cet adversaire qui ne lui donnait aucun rythme. Mercredi, le grandissime favori du tournoi retrouvera sa filière habituelle dans un quart de finale qui promet. Daniil Medvedev sera opposé à Félix Auger-Aliassime (no 9) dans une rencontre qu'il ne prendra pas à la légère. Sur la lancée de la victoire du Canada à l'ATP Cup à Sydney dont il fut le grand artisan, Félix Auger-Aliassime a laissé une grande impression lundi face à Marin Cilic (no 27) qu'il a battu 2-6 7-6 (9/7) 6-2 7-6 (7/4). N'a-t-il pas concédé la moindre balle de break dans les trois dernières manches ?

Alizé Cornet: la France qui (re)gagne Image: KEYSTONE/EPA/DAVE HUNT La 63e tentative fut la bonne pour Alizé Cornet. A Melbourne, la Française s'est qualifiée pour la première fois pour un quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. 61e joueuse mondiale, Alizé Cornet s'est imposée 6-4 3-6 6-4 devant Simona Halep (no 14) dans un match disputé dans la fournaise de la Rod Laver Arena. Elle avait mené 6-4 3-1 40-30 avant d'accuser un terrible passage à vide qui a permis à la Roumaine de gagner les seize derniers points de ce deuxième set improbable. Alizé Cornet a toutefois su rebondir alors que tous les feux étaient au vert pour Simona Halep. Sa faculté de faire jouer le coup de trop à l'adversaire dans des conditions de jeu aussi extrêmes a payé. A 32 ans, Alizé Cornet redonne avec Gaël Monfils, également qualifié pour les quarts de finale, ses lettres de noblesse à un tennis français en souffrance. Mercredi, elle défiera l'Américaine Danielle Collins (no 27) pour une place dans le dernier carré.

Le Champion en titre tombe à Los Angeles Image: KEYSTONE/AP/Mark LoMoglio Pas de huitième sacre cette année pour Tom Brady. Le légendaire quarterback a connu l'élimination en quart des play-off avec Tampa Bay, battu 30-27 à Los Angeles par les Rams. Face au Champion en titre, les Rams ont forcé la décision grâce à un "field goal" de Matt Gay dans les derniers instants de la partie pour conserver l'espoir de disputer le Super Bowl le 13 février prochain sur leur pelouse d'Inglewood. Los Angeles, qui avait mené 27-3, a concédé l'égalisation à 42'' de la fin du match. Agé de 44 ans, Tom Brady n'a pas voulu se prononcer sur son avenir à la fin du match. Il avait toutefois laissé entendre ces derniers temps son intention de prolonger sa carrière.

Un quatrième succès de rang pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Rusty Jones Cela va bien mieux pour Atlanta et Clint Capela ! Les Hawk se sont imposés 113-91 à Charlotte pour cueillir un quatrième succès de rang qui les replace dans la course aux play-off. Cette rencontre a été marquée par l'extrême maladresse des Hornets. LaMelo Ball et ses coéquipiers ont, ainsi, raté les... dix-neuf premiers tirs à 3 points qu'ils ont tentés. Face à cet incroyable gâchis, les Hawks ont eu la partie facile. Ils atteignaient la pause avec un avantage de 11 points (55-44) avant d'enfoncer le clou dans un troisième quarter remporté 30-22. Clint Capela a fait le job avec ses 7 points et ses 8 rebonds pour son deuxième match après sa blessure à la cheville. Aligné durant 26 minutes, le Genevois a été crédité d'un différentiel de +16, le deuxième le plus élevé de la soirée.

X-Games: Andri Ragettli gagne en slopestyle Le sourire pour Andri Ragettli Image: KEYSTONE/AP The Aspen Times Andri Ragettli a vite oublié sa déception du Big Air (7e) aux X-Games à Aspen. Le Grison s'est en effet imposé en slopestyle dans la station américaine et a donc obtenu la médaille d'or. Ragettli (23 ans) a devancé le Canadien Max Moffatt et l'Américain Alex Hall. Le Suisse a ainsi remporté une quatrième médaille dans le cadre des X-Games, une deuxième en or après celle du Big Air l'an dernier. Ce succès va lui donner un gros moral avant les Jeux olympiques de Pékin. Samedi, il avait dû se contenter de la 7e place en Big Air, après n'avoir réussi qu'un seul de ses six sauts. Ragettli disputait simplement sa deuxième compétition depuis sa grave blessure à un genou subie en mars 2021, à Aspen justement. Il avait cueilli la victoire en Coupe du monde à Font Romeu le week-end dernier pour son retour.

Sofia Goggia veut défendre son titre olympique en descente Une grosse chute pour Sofia Goggia Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Sofia Goggia, championne olympique en titre de la descente, souffre d'une entorse au genou gauche après sa chute dimanche à Cortina. Elle espère pouvoir défendre son titre lors des JO (4-20 février). La skieuse âgée de 29 ans souffre d'une "entorse au genou gauche, avec une lésion partielle du ligament croisé déjà opéré en 2013" et d'une "petite fracture du péroné", a précisé la Fédération italienne. Elle souligne que Goggia va immédiatement débuter son "parcours de soins avec l'objectif d'être au départ de la descente féminine de Pékin 2022 programmée le mardi 15 février". Coup d'arrêt "Je suis désolée, c'est un coup d'arrêt mal venu à un moment aussi important de la saison, mais dès les prochaines heures je vais commencer la physiothérapie pour essayer de défendre le titre olympique dans la discipline que j'aime le plus", a déclaré "SuperSofia", cité dans ce communiqué diffusé à l'issue d'examens menés dans une clinique de Milan. Goggia a de nouveau lourdement chuté dimanche matin lors du Super-G de Cortina d'Ampezzo, huit jours seulement après une spectaculaire sortie de piste lors de la descente de Zauchensee, en Autriche. Elle s'était rapidement relevée et avait pu rejoindre l'aire d'arrivée sur ses skis, mais en se plaignant d'une douleur au genou.

Le LHC inflige une 15e défaite de suite à Ajoie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne HC a souffert dimanche lors du match marquant le 100e anniversaire du club. Mais les hommes du coach John Fust ont évité l'humiliation face à Ajoie, s'imposant 5-4 devant la lanterne rouge de National League grâce à un doublé de Damien Riat. Formé à Genève-Servette, Damien Riat a notamment inscrit le but de la victoire - la cinquième pour Lausanne dans ses six dernières sorties - à 35 secondes de la fin d'un match au scenario complètement fou. L'attaquant de 24 ans s'est également fait l'auteur du 3-3, à la 52e minute. Incapable de gagner la moindre partie depuis le 19 novembre, Ajoie a pourtant vendu chèrement sa peau dimanche. Le promu, qui a trouvé à deux reprises la faille en supériorité numérique, a mené trois fois au score. Mathias Joggi a même permis aux Jurassiens de prendre une dernière fois l'avantage (4-3) à 3'01'' de la fin. Mais Lausanne n'a rien lâché, inscrivant le 4-4 à peine 20 secondes plus tard sur une réussite de Jiri Sekac (2 buts et 1 assist dimanche). Ajoie n'a donc pas pu éviter sa 15e défaite consécutive et égale donc le triste record en la matière, propriété du... LHC version 1995/96 et de La Chaux-de-Fonds (2000/2001).

Saut: Gregor Deschwanden aux portes du top 10 Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Gregor Deschwanden a manqué de peu une place dans le top 10 lors du concours Coupe du monde à Titisee-Neustadt. Le Lucernois, 15e samedi, a pris le 11e rang dimanche après des sauts de 127 et 133,5 m. Gregor Deschwanden a manqué de peu une place dans le top 10 lors du deuxième concours Coupe du monde à Titisee-Neustadt. Le Lucernois, 15e samedi, a pris le 11e rang dimanche après des sauts de 127 et 133,5 m. Podium similaire Comme la veille, la victoire est revenue au leader de la Coupe du monde, l'Allemand Karl Geiger (131/143 m), grâce à un saut phénoménal en finale. Il a précédé le Slovène Anze Lanisek et un autre Allemand, Markus Eisenbichler. Le trio gagnant a ainsi été identique à celui de samedi. En tête après la première manche, le Japonais Ryoyu Kobayashi (135/131,5 m) a manqué son affaire en finale et reculé au 4e rang. Simon Ammann n'a pas réussi à se qualifier pour la finale. Le vétéran a ainsi dû se contenter de la 35e place.

Ligue 1: Bordeaux gagne le match qu'il fallait Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Bordeaux a gagné le match qu'il fallait pour que Vladimir Petkovic reste sur le banc. Les Girondins ont en effet battu Strasbourg 4-3 lors de la 22e journée de Ligue 1. Ce succès, obtenu contre un adversaire qui restait sur une excellente série, va faire du bien au moral des Bordelais. Il porte la signature du Coréen Hweng, auteur d'un magnifique triplé (17e/39e/90e). Elis (21e) a inscrit l'autre but de son équipe. Strasbourg a réagi en vain avec un doublé de Gameiro (43e/57e) et une réussite tardive de Waris (97e). Grâce à ces trois points bienvenus, les Girondins sortent de la zone dangereuse et se retrouvent au 17e rang avec un point d'avance sur Metz, trois sur Lorient et huit sur Saint-Etienne, très mal en point.

Premier League: difficile mais précieux succès des Reds Image: KEYSTONE/AP/Adam Davy Liverpool ne perd pas l'espoir dans la course au titre. Les Reds ont gagné 3-1 à Londres contre Crystal Palace, ce qui leur permet de revenir à neuf points de Manchester City avec un match en moins. Les visiteurs ont dominé en première mi-temps et marqué par van Dijk (8e) et Oxlade-Chamberlain (32e). Après le thé, les Eagles ont mis leurs adversaires en difficulté et Alisson a dû sauver à plusieurs reprises. Edouard a réduit l'écart (55e), mais Liverpool a fini par assurer son succès grâce à un penalty transformé par Fabinho (89e).

Regez s'offre un doublé à Idre Fjäll Image: KEYSTONE/AP/Anders Wiklund/TT Ryan Regez a frappé fort ce week-end à Idre Fjäll. Le Bernois a remporté les deux épreuves organisées en Suède, cueillant les cinquième et sixième succès de sa carrière pour prendre la tête de la Coupe du monde. Solide, le Vaudois Romain Détraz a terminé 7e puis 5e. Impérial samedi en finale, Ryan Regez s'est imposé grâce à un finish spectaculaire dimanche. Le Bernois de 28 ans a devancé sur le fil le Suédois David Möbarg (2e), la photofinish ayant été nécessaire pour départager les deux hommes. Romain Détraz a quant à lui remporté la petite finale dimanche pour s'offrir son troisième top 8 de l'hiver. Sandra Näslund a elle aussi signé un doublé, décrochant sur "sa" neige ses huitième et neuvième victoires de la saison en dix courses. En l'absence de Fanny Smith qui soigne une contusion osseuse, Sanna Lüdi a signé les meilleures performances helvétiques chez les dames en se classant 9e puis 8e.

Feuz devance Odermatt pour un doublé suisse Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Beat Feuz a apporté la plus belle des réponses à Kitzbühel. Modeste 8e vendredi, le Bernois a triomphé pour la troisième fois en descente sur la Streif dimanche, lui qui avait triomphé à deux reprises l'an dernier. La Suisse a même réussi un doublé, Marco Odermatt terminant 2e à 0''21. Privée de podium vendredi pour la première fois depuis février 2020 en descente, l'équipe de Suisse a donc parfaitement réagi. En premier lieu Beat Feuz. En souffrance vendredi, l'Emmentalois a forcé la décision dans le schuss final dimanche pour s'offrir un 16e succès en Coupe du monde, le 13e dans la discipline-reine. Une disette d'un an Le quadruple détenteur du Globe de la spécialité débloque ainsi son compteur en cette saison 2021/22, quelques jours après la naissance de sa deuxième fille. Il avait même laissé échapper la victoire lors des neuf précédentes descentes de Coupe du monde, son dernier succès remontant justement à Kitzbühel l'an dernier. Toujours aussi impressionnant, Marco Odermatt s'offre lui son 11e podium de l'hiver en 17 courses disputées, le troisième en descente. Déjà 2e à Bormio puis lors de la première descente de Wengen, le prodige nidwaldien aurait même pu fêter son premier succès dans la discipline-reine sans une petite faute commise dans la traverse. Hemetsberger 3e à 0''90 Beat Feuz et Marco Odermatt ont ainsi permis à la Suisse de fêter son premier doublé sur la Streif depuis 1992, lorsque Franz Heinzer, Daniel Mahrer et Xavier Gigandet avaient signé un triplé helvétique. Le dernier doublé suisse dans la discipline-reine remontait au mois de novembre 2018, à Beaver Creek (Feuz devant Mauro Caviezel). Feuz et Odermatt ont même écrasé la concurrence dimanche après-midi. Troisième, l'Autrichien Damiel Hemetsberger a ainsi concédé 0''90 à Beat Feuz, qui se replace par ailleurs au 2e rang du classement de descente à seulement huit longueurs du leader Aleksander Aamodt Kilde (6e dimanche).

Loeb devient le vainqueur le plus âgé en WRC Image: KEYSTONE/EPA/Reporter Images Sébastien Loeb (M-Sport Ford) est devenu dimanche le pilote le plus âgé à gagner en championnat du monde (WRC). Le Français, qui aura 48 ans le 26 février, a remporté le Rallye Monte-Carlo avec 10''5 d'avance sur Sébastien Ogier (Toyota). Avec sa nouvelle copilote Isabelle Galmiche, Sébastien Loeb s'est offert une 80e victoire en WRC et un 8e Monte-Carlo. Le nonuple champion du monde égale ainsi le record de succès en Principauté détenu par son compatriote Sébastien Ogier, malheureux 2e après une crevaison dans l'avant-dernière spéciale. Olivier Burri (Polo GTI) a par ailleurs terminé au 20e rang de ce Rallye Monte-Carlo, qui marquait l'ouverture du championnat du monde 2022. Le pilote jurassien, associé au Français Anderson Levratti, a concédé 22'53''0 à Sébastien Loeb.