Benzema fixé fin novembre +++ Imhof vise le bronze

Dario Cologna souffre d'un genou Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Dario Cologna souffre d'une entorse du ligament croisé postérieur et d'une contusion du ménisque. Le Grison de 35 ans s'est blessé à un genou en chutant lors d'un entraînement de ski à roulettes à Davos, annonce Swiss-Ski. La date à laquelle le quadruple champion olympique pourra à nouveau s'entraîner à plein régime dépend du processus de guérison, précise la Fédération suisse. Selon elle, il devrait pouvoir s'aligner en ouverture de saison à Ruka (27/28 novembre) s'il se rétablit comme prévu.

Kilde forfait pour le géant de Sölden Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Aleksander Aamodt Kilde ne disputera pas le géant d'ouverture de la Coupe du monde dimanche à Sölden. Le Norvégien a annoncé son forfait vendredi sur les réseaux sociaux. Vainqueur du général de la Coupe du monde 2019/20, Aleksander Aamodt Kilde a décidé de se concentrer sur sa préparation pour les premières courses de vitesse de cet hiver olympique. Il entrera donc en scène fin novembre à Lake Louise au Canada. Le Norvégien de 29 ans a été victime d'une déchirure des ligaments croisés du genou droit en janvier dernier à l'entraînement. Il avait été contraint de mettre un terme à sa saison, renonçant notamment aux Championnats du monde de Cortina d'Ampezzo en février.

Fin du procès, Benzema fixé sur son sort le 24 novembre Image: KEYSTONE/AP/Efrem Lukatsky Karim Benzema devra attendre un mois pour savoir si le tribunal le juge coupable de complicité de tentative de chantage. Le procès de "l'affaire de la sextape" a pris fin vendredi et le jugement a été mis en délibéré au 24 novembre. Le parquet avait requis jeudi dix mois de prison avec sursis contre Benzema, star du Real Madrid et ex-coéquipier en équipe de France de Mathieu Valbuena, victime présumée d'un chantage autour d'une vidéo intime et dont le "ressenti" a été au centre des plaidoiries des avocats de la défense. Une "enquête à charge" L'un des avocats de Benzema, Me Antoine Vey, a critiqué une "enquête à charge" contre son client et demandé sa relaxe. "L'élément intentionnel de l'infraction" reprochée à l'attaquant de 33 ans n'est pas caractérisé, a-t-il martelé. Le dossier a été construit sur le "ressenti" du plaignant Mathieu Valbuena, a-t-il argué, dénonçant les "hypothèses et les spéculations" avancées par l'accusation. "Il n'est jamais trop tard pour faire du droit, c'est vous le dernier rempart", a demandé au tribunal l'autre avocat de Benzema, Me Sylvain Cormier. Même argument pour Me Tewfik Bouzenoune, conseil de l'intermédiaire Younes Houass, qui a également regretté que ce soit "le ressenti de la victime qui conditionne les poursuites pénales". "Cirque médiatico-judiciaire" De manière générale, tous les avocats de la défense ont stigmatisé un dossier faible, qui ne méritait pas à leurs yeux un tel traitement de la part de l'accusation et un tel écho dans la presse. "On peut se demander ce qui intéresse vraiment les Français dans cette affaire. Le sexe ? L'argent ? Le football ? Pas la chose judiciaire en tout cas", s'est demandé Antoine Vey. Autre avocat de l'attaquant du Real Madrid, Me Cormier a, lui, tonné contre un "cirque médiatico-judiciaire" au cours duquel "on a infligé à Karim Benzema une sorte de +marche de la honte+ à l'américaine" lors de son passage devant la juge d'instruction en 2015. "Si on est dans l'orthodoxie du droit, la relaxe doit être générale", a assené Me Serge Money, avocat de Mustapha Zouaoui, la "cheville ouvrière" du projet. Benzema "s'inclut dans cette équipe" "On n'aurait pas passé autant de temps sur ce dossier s'il n'y avait pas eu Karim Benzema", avait reconnu jeudi lors des réquisitions le procureur Julien Eyraud. A ses côtés, l'autre procureure, Ségolène Marés, avait estimé que les écoutes prouvaient que la star du Real Madrid "s'inclut dans cette équipe et s'associe dans ce projet" de tentative de chantage autour d'une vidéo intime. En plus des dix mois de prison avec sursis, l'accusation a requis une amende de 75'000 euros contre l'attaquant de l'équipe de France, candidat au Ballon d'or et absent du procès. Contre les quatre autres prévenus de cette affaire, qui gravitent dans le milieu du football et constituent "une vraie brochette de comédiens" selon les mots du procureur Julien Eyraud, le ministère public a requis des peines allant de 18 mois avec sursis à quatre ans de prison.

Imhof roulera pour le bronze Imhof est en finale pour la 3e place aux Mondiaux de Roubaix Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Claudio Imhof disputera le match pour la médaille de bronze dans le tournoi de poursuite individuelle des Mondiaux sur piste de Roubaix vendredi soir. Le Thurgovien défiera Filippo Ganna. Médaillé de bronze dans la spécialité aux récents Européens de Granges, Claudio Imhof s'est qualifié pour la petite finale en signant un nouveau record de Suisse. Il a réalisé 4'07''609, soit 1''25 de mieux que la marque établie à Granges. Claudio Imhof fera figure d'outsider face à la star Filippo Ganna, qui s'est montrée 1''2 plus rapide que le Thurgovien lors des qualifications. Décevant vendredi après-midi, l'Italien n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale qui opposera le recordman du monde Ashton Lambie à un autre Transalpin, Jonathan Milan.

Mondiaux: Mboyo 12e du concours général Une belle prestation pour Henji Mboyo Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Henji Mboyo (22 ans) s'est illustré lors du concours général des Mondiaux de Kitakyushu. Le Zurichois a pris un très bon 12e rang au terme d'une prestation solide et dénuée de grosses erreurs. Pour sa première finale à ce niveau, Mboyo a livré la marchandise. Il s'est ainsi amélioré de plus de 1,5 point par rapport à la qualification et s'est montré très propre sur les six agrès. Cela lui a permis d'égaler le meilleur résultat d'un Suisse au concours général des championnats du monde depuis 1950. En 2017 à Montréal, Pablo Brägger avait lui aussi terminé 12e. Ecart infime Le titre est revenu au Chinois Zhang Boheng, victorieux de très peu devant le champion olympique japonais Daiki Hashimoto. L'écart entre les deux hommes n'a été que de 0,017 point au terme du concours.

WEC: débuts pour Ogier en novembre Image: KEYSTONE/EPA ANA-MPA Le Français Sébastien Ogier, septuple champion du monde des rallyes, fera ses débuts en endurance au volant d'une Toyota lors du "rookie test" à Bahreïn le 7 novembre. L'équipe japonaise l'a confirmé. "Comme tout le monde le sait, courir en endurance dans l'avenir est un rêve pour moi et le test de Bahreïn est important pour en apprendre plus sur la voiture et sur mon propre niveau", a commenté Ogier. "C'est un grand défi et je travaille dur pour être prêt, mais j'ai vraiment hâte." Nouvelle orientation Le Français, qui court pour Toyota en WRC, a d'ores et déjà moulé son baquet, piloté sa future voiture sur simulateur pendant deux jours et rencontré les ingénieurs qui travailleront avec lui lors de son essai. La saison prochaine, Ogier, qui aura 38 ans le 17 décembre, ne disputera plus le championnat du monde des rallyes dans son entier. Il participera à quelques manches choisies, toujours au volant d'une Toyota. Cela doit lui permettre de passer plus de temps en famille mais aussi de se reconvertir progressivement en endurance. Il a en ligne de mire les 24 Heures du Mans, que le constructeur japonais vient de remporter quatre fois d'affilée. Près d'un huitième titre Deuxième pilote le plus titré dans l'histoire du rallye, derrière son compatriote Sébastien Loeb (9 titres), il est en course pour un huitième sacre en fin de saison. Ogier est en tête avec 17 points d'avance sur son dernier rival, son équipier britannique Elfyn Evans, et une manche encore à disputer à Monza du 19 au 21 novembre, valant au maximum 30 points au championnat.

Formule 1: Verstappen et McLaren en tête d'un sondage de popularité Max Verstappen est le pilote le plus populaire Image: KEYSTONE/EPA/Mark Sutton / POOL Le Néerlandais Max Verstappen, actuel leader du championnat du monde, est le pilote le plus apprécié des fans de Formule 1. Cela ressort d'un grand sondage. Verstappen précède les Anglais Lando Norris et Lewis Hamilton. Au niveau des écuries, c'est McLaren qui est la plus populaire. Selon le sondage réalisé par Nielsen Sports pour le compte de la F1, Verstappen a recueilli 14,4% des voix chez quelque 167'000 fans répartis dans 187 pays. S'il est logiquement en tête des suffrages aux Pays-Bas, Verstappen est aussi le plus plébiscité aux États-Unis et au Japon, et chez les 25-34 ans. Son dauphin est un invité surprise: Lando Norris (13,7%). Le pilote britannique de McLaren est très populaire auprès des jeunes (16-24 ans) et des femmes, sans avoir encore remporté de GP de F1. Hamilton recule Sur la troisième marche du podium se trouve Hamilton, qui était le plus populaire lors du dernier sondage de ce type effectué en 2017. Lui qui bénéficiait de plus 20% des suffrages exprimés, à l'époque, chute à moins de 13%, même si sa cote reste solide chez les Britanniques, les Brésiliens et les Canadiens. S'agissant des équipes, McLaren arrive en tête du sondage avec 29,5%, soit presque deux fois plus qu'en 2017, raflant la moitié des voix auprès du public féminin. L'écurie est en tête dans toutes les régions du monde sauf l'Asie-Pacifique qui plébiscite Red Bull. Ferrari chute L'écurie autrichienne, deuxième du sondage, est très populaire aux Pays-Bas, d'où est natif Verstappen, au Japon, du fait de son motoriste Honda, et au Mexique, patrie de son deuxième pilote Sergio Pérez. Longtemps plébiscitée par les fans, Ferrari est désormais 3e, passant de 32% des voix en 2017 à 18% en 2021. C'est mieux que Mercedes, seulement 4e avec 11,9% des suffrages, contre 16,2% lors du dernier sondage. La domination de la marque allemande, septuple championne du monde des constructeurs, a lassé de nombreux fans de F1... jusqu'à l'arrivée au sommet de Verstappen. Le pilote néerlandais compte six points d'avance sur Hamilton (Mercedes), septuple champion du monde, avant le Grand Prix des Etats-Unis prévu dimanche à Austin, au Texas.

Meier et les Sharks sur leur lancée Les Sharks ont battu Ottawa 2-1 jeudi Image: KEYSTONE/AP/Adrian Wyld Timo Meier et les Sharks tiennent la forme en ce début de saison en NHL. San José a cueilli jeudi à Ottawa son troisième succès en trois matches avec un nouvel assist de son attaquant appenzellois. Les Sharks sont allés s'imposer 2-1 sur la glace des Senators, qui ont pourtant ouvert la marque à la 11e. Ils ont forcé la décision dans le deuxième tiers sur des réussites de l'ex-pigiste de Genève-Servette Logan Couture (22e) et de Kevin Labanc (35e). Auteur de 31 points en 54 matches lors d'une saison 2020/21 compliquée pour les Sharks, Timo Meier a été crédité d'un assist sur le 1-1. L'international helvétique en est déjà à 5 points - dont 4 assists - dans ce championnat 2021/22. Les Devils de Nico Hischier et de Jonas Siegenthaler ne sont en revanche pas parvenus à décrocher une troisième victoire en trois sorties. New Jersey s'est en effet incliné 4-1 à Newark face aux Washington Capitals d'Alexander Ovechkin (2 assists jeudi). Montréal est par ailleurs toujours en quête d'un premier succès et même d'un premier point après cinq matches cette saison. Les Habs se sont inclinés 4-1 à domicile face aux Hurricanes de Nino Niederreiter, qui est resté "muet" dans cette partie.

Capela et les Hawks démarrent fort Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Les Hawks de Clint Capela ont démarré la saison NBA de manière idéale. Atalanta a écrasé Dallas 113-87 jeudi, grâce notamment au traditionnel double double de son pivot genevois. Surprenant finaliste de la Conférence Est la saison dernière, Atlanta a réussi une démonstration collective face aux Mavericks de Luka Doncic (18 points, 11 rebonds, 7 assists). Six Hawks ont ainsi inscrit 10 points ou plus, le plus prolifique étant Cam Reddish (20 points en sortant du banc). Clint Capela, qui a subi une injection au tendon d'Achille début août pour soigner une inflammation tenace, s'est régalé sous les panneaux. Le Meyrinois a marqué 12 points - à 6/6 sur tir -, capté 13 rebonds et réalisé 2 contres en 21' passées sur le parquet, pour un différentiel de +17. Les Hawks, qui évoluaient sans leur ailier Danilo Gallinari (blessure à l'épaule), ont forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 35-20. Ils ont ainsi pu gérer leur acquis lors de l'ultime période, entamée sur le score de 86-64 et lors de laquelle Capela est resté sur le banc.

Bâle assure l'essentiel face à Nicosie Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a rempli sa mission jeudi en Conference League. Les joueurs du coach Patrick Rahmen ont battu l'Omonia Nicosie 3-1 au Parc St-Jacques pour décrocher leur deuxième succès en trois matches dans le groupe H. Les Rhénans restent donc idéalement placés pour accrocher la 1re place de cette poule, qui sera synonyme de qualification directe pour les 8es de finale. Ils affichent 7 points soit autant que Qarabag Agdam, face à qui ils avaient fait match nul 0-0 lors de la 1re journée en Azerbaïdjan. Un 21e but pour Cabral L'inévitable Arthur Cabral a une nouvelle fois frappé jeudi soir. Le néo-international brésilien a inscrit le but de la victoire - le 2-1 - à la 41e en transformant sans trembler un penalty obtenu par Edon Zhegrova, lequel avait "trouvé" la main de Jordi Gomez sur son tir du pied gauche. Le FCB a ensuite continué de dominer les débats mais ne s'est mis à l'abri qu'à la 88e, sur une contre-attaque conclue par Zhegrova. Son portier Heinz Lindner avait dû s'avouer vaincu à la 27e, sur un penalty sifflé par l'arbitre Stéphanie Frappart pour une obstruction d'un Eray Cömert bien naïf sur ce coup. Omonia Nicosie a pu alors égaliser grâce à son capitaine Jordi Gomez, Bâle ayant ouvert la marque huit minutes plus tôt sur une réussite du Canadien Liam Millar. Mais les Chypriotes n'ont quasiment jamais mis en danger l'arrière-garde bâloise après cette action, se contentant de deux tirs cadrés durant cette partie. Retrouvailles le 4 novembre La "revanche" entre les deux équipes est prévue le 4 novembre en terre chypriote, où Bâle tentera de garder le même rythme que Qarabag Agdam. Le FCB se rendra ensuite à Almaty pour y affronter le Kairat (25 novembre) avant d'accueillir Qarabag Agdam le 9 décembre lors d'une ultime journée qui pourrait bien s'avérer décisive.

Mélanie Meillard renonce au géant de Sölden Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Présente dans la sélection de Swiss-Ski pour l'ouverture de la Coupe du monde, Mélanie Meillard ne disputera finalement pas le géant de Sölden samedi, annoncent différents médias. La Neuchâtelo-Valaisanne n'est pas encore prête à en découdre après une chute survenue à l'entraînement deux semaines plus tôt. Mélanie Meillard a annoncé sa décision jeudi soir en conférence de presse. Des contusions à son genou gauche, qui a déjà été opéré à deux reprises, l'empêchent de prendre le départ sur le glacier autrichien. "Sölden est une piste difficile et pour moi il était plus sage de renoncer", a-t-elle confié. La jeune femme de 23 ans, qui explique avoir "eu peur" en chutant à Diavolezza à l'entraînement, espère être prête pour le slalom de Levi dans un mois. C'est en Finlande qu'elle avait obtenu son meilleur résultat la saison dernière (9e).

NL: Desharnais à Fribourg jusqu'en 2023 Image: KEYSTONE/PostFinance David Desharnais (35 ans) a prolongé son contrat avec Fribourg-Gottéron pour une saison supplémentaire, annonce le leader de National League dans un communiqué. L'attaquant québécois était revenu sur les bords de la Sarine au début de l'exercice 2019/20. Il est désormais lié aux Dragons jusqu'en 2023. Ancien joueur de Montréal, des New York Rangers et d'Edmonton en NHL, David Desharnais avait effectué une première pige à Fribourg durant le "lock-out" de 2012/13 (16 points en 16 matches). Depuis son retour à l'été 2019, le centre s'est fait l'auteur de 80 points en 102 rencontres de National League, dont 12 en 16 parties dans cet exercice 2021/22.

Maria Sakkari qualifiée pour le Masters Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Maria Sakkari (WTA 7) est la cinquième joueuse officiellement qualifiée pour le Masters WTA. La Grecque a validé son ticket en se qualifiant jeudi pour les quarts de finale du tournoi de Moscou. Demi-finaliste à Roland-Garros et à l'US Open mais toujours en quête d'un premier trophée cette année, Maria Sakkari rejoint Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova et Karolina Pliskova dans les rangs des qualifiées. Elle sera la première Grecque à prendre part au grand rendez-vous de fin de saison. Le Masters WTA, qui devait initialement se disputer en Chine, a été déplacé à Guadalajara en raison de la pandémie de Covid-19. La ville mexicaine accueillera les huit meilleures joueuses de simple de l'année du 10 au 17 novembre.

Dix mois de prison avec sursis requis contre Benzema Karim Benzema risque 10 mois avec sursis dans l'affaire de la sextape Image: KEYSTONE/AP/Efrem Lukatsky Le parquet a requis jeudi à Versailles dix mois de prison avec sursis et 75'000 euros d'amende contre Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid est accusé de complicité de tentative de chantage dans "l'affaire de la sextape". La victime présumée de cette affaire est son ancien coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena. Contre les quatre autres prévenus, poursuivis dans cette affaire pour tentative de chantage, le ministère public a requis des peines allant de 18 mois de prison avec sursis à quatre ans de prison.