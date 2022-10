Berra absent 3 mois ++ Lukaku rechute

Trois mois d'absence pour Reto Berra Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Fribourg-Gottéron doit composer pendant Reto Berra pendant trois mois supplémentaires. Le portier des Dragons, qui souffre d'une pathologie lombaire, doit se soumettre à une intervention chirurgicale. Le staff médical du club estime que la rééducation du Zurichois prendra environ trois mois, souligne le communiqué. L'état de santé de Reto Berra - dont la dernière apparition devant le filet fribourgeois remonte au 7 octobre à Davos - sera réévalué en janvier 2023. La charge de défendre la cage des Dragons incombera donc à Connor Hughes et à Jeffrey Meier jusqu'au retour aux affaires de l'international suisse. Prêté par les Zurich Lions, Jeffrey Meier est à disposition de Fribourg-Gottéron jusqu’à fin décembre 2022.

Lukaku à nouveau blessé aux ischio-jambiers Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'attaquant international belge Romelu Lukaku a contracté une "entorse à l'ischio-jambier de la cuisse gauche", a annoncé l'Inter Milan lundi. Sa participation au Mondial 2022 n'est toutefois pas remise en question. Buteur mercredi dernier en Ligue des champions face à Plzen, Romelu Lukaku (29 ans) s'est blessé moins d'une semaine après avoir fait son retour à la compétition. C'est déjà en se blessant à ce même muscle lors d'un entraînement qu'il avait été tenu à l'écart des terrains depuis fin août. L'attaquant devra être "réévalué dans les prochains jours", selon son club. A cause de cette blessure, il manquera la rencontre entre l'Inter et le Bayern Munich, mardi dans le groupe C de la Ligue des champions. Il y a de fortes chances pour qu'il ne puisse pas non plus participer au choc de dimanche contre la Juventus.

Le Conseil d'administration exige le départ d'Alpstaeg Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le Conseil d'administration du FC Lucerne demande le départ de l'actionnaire majoritaire du club, Bernhard Alpstaeg. Il exprime son soutien total au président Stefan Wolf et au directeur sportif Remo Meyer, à trois jours d'une Assemblée générale extraordinaire qui s'annonce houleuse. M. Alpstaeg avait critiqué les deux hommes lors d'une interview à Blick TV début octobre. Le patron de Swisspor avait notamment exigé le départ de Remo Meyer, lui reprochant notamment son manque d'engagement. Il avait pourtant accepté de ne plus exprimer publiquement ses désaccords au moment de nommer Stefan Wolf à la présidence en février 2021. Inacceptable "Après tous ces incidents, il est impossible pour le conseil d'administration actuel d'envisager l'avenir avec Bernhard Alpstaeg. Les incidents de ces derniers jours ont montré que toute une région soutient la direction actuelle du club", explique le FCL dans un communiqué. "Il est inacceptable qu'une seule personne mette en péril l'avenir de 173 collaborateurs", écrit encore le club de Suisse centrale, demandant à Bernhard Alpstaeg de céder ses actions. Celles-ci devront revenir "à des personnalités intéressées" et être "mieux réparties dans toute la Suisse centrale", est-il souligné. "Le FC Lucerne appartient à tout le monde et est bien plus grand qu'un individu", conclut le communiqué du FCL, qui regrette que M. Alpstaeg "ne respecte pas les règles du jeu". Le club de Suisse centrale, vainqueur de la Coupe de Suisse 2021, estime que "le modèle de l'actionnaire majoritaire doit être supprimé". Alpstaeg garde le cap Bernhard Alpstaeg, qui détient 52% des actions du club (les 48% restants étant détenus par le vice-président Josef Bieri) et avait aussi annoncé vouloir remplacer l'ensemble du Conseil d'administration, s'est également exprimé lundi dans un communiqué. Il maintient ses projets, même si lui et sa famille se sentent "insultés et menacés par une campagne de dénigrement trompeuse et sans précédent soutenue par la direction du club".

France: nouveau pépin physique pour Pogba Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL La participation de Paul Pogba à la Coupe du monde est de plus en plus compromise. Plusieurs médias italiens rapportent lundi que l'international français souffre d'une fatigue musculaire à une cuisse, un souci supplémentaire après son opération du genou droit. Ni le club ni les agents du joueur n'ont répondu aux demandes de confirmation de l'AFP concernant ce pépin physique, décrit dans les médias italiens comme une fatigue musculaire qui pourrait l'éloigner des terrains une dizaine de jours. Le champion du monde 2018 a récemment repris l'entraînement avec son club, la Juventus Turin, après son opération au genou droit début septembre. Vendredi, l'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, a estimé qu'il était "peu probable" que le milieu de 29 ans rejoue un match du championnat italien avant le Mondial. Le premier match de la France au Qatar aura lieu le 22 novembre contre l'Australie. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, doit annoncer la liste des joueurs retenus pour la compétition le 9 novembre. Il avait déclaré mardi que la "porte reste ouverte" pour les multiples cadres de l'équipe blessés, notamment Paul Pogba ou Raphaël Varane, espérant que le milieu puisse avoir du temps de jeu avant la compétition "car il est en déficit par rapport aux autres".

Partenariat entre Coupe Davis et ATP dès 2023 Image: KEYSTONE/AP/DOLORES OCHOA La Coupe Davis fera partie intégrante du calendrier de l'ATP Tour dès 2023. L'ATP, la Fédération internationale (ITF) et Kosmos Tennis, détenteur des droits de la compétition par équipe, ont annoncé lundi "former une alliance stratégique sans précédent" à partir de l'année prochaine. Ce nouveau partenariat doit permettre une collaboration stratégique en matière de gouvernance et d'évolution de la compétition. L'ATP se voit ainsi attribuer deux des six sièges du nouveau Comité de la Coupe Davis, au côté de l'ITF et de Kosmos. Ce partenariat réunit officiellement l'ATP et l'ITF autour de la Coupe Davis pour la première fois de l'histoire, "dans un effort conjoint visant à maximiser le succès de la compétition". La phase finale et les tours de qualification de la Coupe Davis - qui représentent trois semaines de compétition - intégreront le calendrier de l'ATP Tour en 2023. Les joueurs devraient donc pouvoir planifier plus aisément leur saison. A noter que le format de la phase finale (quarts de finale, demi-finales et finale en un seul lieu) est conservé, précise le communiqué diffusé par les différentes parties.

Gregor Kobel dans le onze idéal du "Kicker" Gregor Kobel tient la grande forme. Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Bonne nouvelle pour Murat Yakin ! Au moins un de ses gardiens tient la grande forme à la veille de la Coupe du monde. Gregor Kobel traverse, en effet, une période faste avec le Borussia Dortmund. Décisif contre Manchester City en Ligue des Champions mardi dernier, le Zurichois a été le grand artisan samedi du succès 2-1 du BVB à Francfort. Sa performance lui vaut une première nomination cette saison dans le onze idéal du "Kicker". No 3 dans la hiérarchie des gardiens de Murat Yakin derrière Yann Sommer et Jonas Omlin qui sont tous les deux blessés, Gregor Kobel reste sur un match bien laborieux avec l'équipe de Suisse. Le 5 juin dernier à Lisbonne pour sa troisième sélection, il n'avait pas pu empêcher la déroute des siens (4-0) face au Portugal.

Une première victoire pour les Lakers Image: KEYSTONE/AP/Michael Owen Baker Les Lakers ont enfin ouvert leur compteur. Après cinq défaites initiales, la franchise de Los Angeles a gagné son premier match de la saison. Sur leur parquet, les Lakers ont battu 121-110 Denver. Le duo formé par LeBron James (26 points) et par Anthony Davis (23 points) a été décisif pour offrir au nouvel entraîneur Darvin Ham cette première victoire. Venu du banc, Russell Westbrook a, pour sa part, inscrit 18 points. Les Lakers étaient, jusqu'à dimanche, la dernière équipe à n'avoir pas gagné un seul match.

Un deuxième but pour Denis Malgin Image: KEYSTONE/AP/Alex Gallardo Buteur le 12 octobre face à Montréal lors de l'ouverture de la saison, Denis Malgin a retrouvé le chemin des filets. La réussite du Soleurois n'a toutefois pas empêché la défaite de Toronto à Anaheim. Les Maples Leafs se sont inclinés 4-3 sur un but de Trevor Zegras après 2'15'' de jeu dans la prolongation. Anaheim a mis, ainsi, un terme à une série de sept défaites de rang alors que Toronto, qui menait pourtant 3-1, s'incline pour la quatrième fois de suite. Denis Malgin a marqué le 2-1 à la 18e minute. Sur un service en or de William Nylander, l'ancien joueur de Lausanne et de Zurich devait battre de manière imparable en backhand le gardien John Gibson. La défaite a également été au rendez-vous pour Janis Moser et Philipp Kurashev. Arizona et le défenseur biennois ont été battus 3-2 à domicile par les Rangers. Pour leur part, Chicago et le Zurichois, auteur d'un assist pour son sixième point de la saison, se sont inclinés 4-3 sur leur glace au shootout face à Minnesota. Victorieux pour la 62e fois d'une séance de penalties, Marc-André Fleury a établi un nouveau record pour un gardien de NHL.

Verstappen remporte au Mexique une 14e victoire cette saison Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Mais qui peut le stopper? Max Verstappen (Red Bull), déjà assuré de son 2e titre de champion du monde, a remporté à Mexico un 14e Grand Prix en 2022, un record de succès lors d'une même saison de F1. Parti en pole position, le Néerlandais a largement devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le local de l'étape, l'autre Red Bull du Mexicain Sergio Pérez, pour la 20e manche sur 22 sur le circuit des Frères Rodriguez. Assuré du titre depuis le Japon il y a deux courses déjà, Verstappen remporte là sa 34e victoire. A 25 ans, il est le 6e pilote le plus prolifique de l'histoire de la F1 et a en ligne de mire la légende brésilienne Ayrton Senna et ses 41 succès. Red Bull, titrée chez les constructeurs dimanche dernier à Austin, continue son cavalier seul. Imbattable depuis neuf courses désormais avec une dernière défaite le 10 juillet en Autriche (Leclerc), elle se comporte mieux en piste qu'en dehors, après avoir été sanctionnée pour avoir dépassé le plafond budgétaire 2021. L'écurie a remporté 16 des 20 courses disputées, en comptant les deux de Pérez. Devant une foule acquise à sa cause, Pérez aurait bien voulu en ajouter une troisième. Porté par les "Checo! Checo!" de ses supporters déchaînés, notamment dans l'assourdissant stadium Foro Sol, le Mexicain n'a pas pu faire mieux. Il se console en doublant Leclerc à la 2e place au général. En ce week-end de célébrations à Mexico, avant le Dia de muertos, la fête a donc été quasiment totale pour les 395.000 spectateurs venu remplir les tribunes depuis vendredi. Au panthéon des victoires lors d'une même saison, Verstappen dépasse désormais les Allemands Michael Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013), à égalité avec 13 succès. Au pourcentage de victoires en revanche, "Schumi" reste pour le moment en tête avec 13 victoires sur 18 courses. Il faudra donc faire les comptes en fin de saison pour voir qui détient "réellement" le record.

Le Real accroché à domicile par le promu Gérone Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Hold-up au Bernabéu ! Le Real Madrid a été accroché 1-1 par le promu Gérone dimanche pour la 12e journée de Liga, mais reprend les commandes du classement un point devant son dauphin, le FC Barcelone. Les Catalans avaient battu samedi sur le fil Valence (1-0). Les Madrilènes ont trouvé la faille à la 70e par Vinicius, qui a coupé du droit un centre signé Fede Valverde, mais ont cédé dix minutes plus tard sur un penalty transformé par Cristhian Stuani après une main litigieuse de Marco Asensio dans la surface. Le Santiago-Bernabéu est entré en éruption à la 89e, quand Rodrygo a cru redonner l'avantage aux siens... mis l'arbitre a annulé son but, estimant qu'il a tiré dans le ballon alors que le gardien adverse le contrôlait. Mais l'espoir s'est envolé dans le temps additionnel, avec l'expulsion sur deuxième carton jaune de Toni Kroos (90e+2). Le premier rouge de la carrière de l'Allemand (club et sélection confondus). Un nul au goût amer pour les Merengues, cinq jours après avoir concédé leur première défaite de la saison sur le terrain de Leipzig (3-2) en Ligue des champions.

Young Boys bat Bâle et s'envole au classement Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Young Boys a remporté 3-1 le choc contre le FC Bâle. Les Bernois s'envolent en tête du classement de Super League avec sept points d'avance sur Servette. Dans un stade du Wankdorf rempli de plus de 31'000 spectateurs, les joueurs de la capitale n'ont pas volé leur succès. Ils ont complètement dominé la première mi-temps face à des Bâlois bien empruntés. Ils se sont surtout montrés réalistes avec deux buts au cours de la première période alors que les Rhénans n'ont pratiquement pas approché la cage de von Ballmoos. Les Bernois ont ouvert le score sur une combinaison sur coup franc. Kastriot Imeri a surpris toute la défense adverse en tirant à ras terre en direction de Fabian Rieder, totalement oublié par l'adversaire, qui n'a pas manqué la cible (7e). Le match était lancé. Comme Elia à la 23 minute. Le Bernois seul face à Marwin Hitz, a trouvé le chemin des filets pour doubler la mise. Les Rhénans ont repris des couleurs en deuxième période après l'entrée de Michael Lang. Ils ont bénéficié d'un penalty pour une faute de main d'Itten. Dans un excellent réflexe, von Ballmoos détournait l'essai de Darian Males sur le poteau et Zesiger sauvait (51e). Une minute plus tard, Bradley Fink réduisait le score suite à un débordement de Lang. Ndoye se procurait encore une occasion d'égaliser mais le Vaudois tirait juste à côté. Lang était exclu à la 88e pour un geste dangereux. Les Bernois en profitaient pour assurer leur succès d'un superbe tir lobé de Sierro (93e). Il concluait un derby animé, mais le réveil de Bâle fut trop tardif. Les joueurs d'Alexandre Frei se retrouvent désormais à 14 points de leur adversaire du jour. Winterthour gagne encore Dans l'autre match de la fin d'après-midi, Winterthour a décroché un quatrième succès. Les Zurichois se sont imposés 1-0 contre St-Gall. L'unique but de la partie a été l'oeuvre de Nishan Burkart à la 22e minute après une grossière erreur de Leonidas Stergiou. Le joueur de Winterthour a alors placé un tir à ras terre inarrêtable pour Zigy. Winterthour laisse ainsi son voisin du FC Zurich à six points et se rapproche à deux points du trio Bâle, Grasshopper et Lugano.

Lausanne ramène un point de Zurich Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Zurich a remporté le duel des Lions de National League face à Lausanne. Les Alémaniques l'ont emporté 5-4 ap alors qu'ils étaient menés 3-0 à la 24e. Le LHC peut à la fois s'en vouloir et être satisfait de ramener un point de son déplacement. Les Vaudois ont entamé la partie de la meilleure des façons en ouvrant la marque après 85 secondes sur un but très bizarre de Cory Emmerton, placé en défense par John Fust en raison des différentes absences au sein du contingent. Le LHC a doublé la mise à la 7e par Bozon. Et malgré une évidente domination zurichoise, les Vaudois sont parvenus à inscrire le 3-0 à la 24e grâce à Emmerton une fois encore. Mais les Zurichois ont finalement fait sauter le verrou lausannois en profitant notamment des punitions infligées aux Lions de Malley. Wallmark (33e) et Andrighetto (40e) ont profité des supériorités numériques, comme Sekac entre les deux buts du "Z". Avec un ZSC désireux de satisfaire son public, les Lausannois ont dû faire le dos rond et accepter la domination alémanique. Bodenmann a égalisé à la 57e. Puis en prolongation, l'indiscipline vaudoise a permis à Lehtonen de crucifier Punnenovs à la 64e. Ce point n'arrange pas la situation du club romand au classement puisque les Vaudois se traînent toujours à la 13e place. Dans l'autre partie de ce dimanche après-midi, Kloten a bouclé un week-end parfait en battant Davos 5-2. Reste encore la rencontre entre Langnau et Rapperswil qui aura lieu à 20h.

Une passe de trois pour Felix Auger-Aliassime Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Etre né un 8 août vous prédispose à enlever les Swiss Indoors ! Tel est l'enseignement livré par Felix Auger-Aliassime (ATP 9) à Bâle. Le Canadien succède, en effet, à Roger Federer, avec lequel il partage la même date d'anniversaire, au palmarès du tournoi rhénan. Il s'est imposé 6-3 7-5 en finale devant Holger Rune (ATP 25). Titré à Florence et à Anvers, il remporte un troisième tournoi en trois semaines pour réussir une passe de trois qui traduit bien son état de grâce actuel. Il est désormais invaincu en treize rencontres. A Bâle, Felix Auger-Alissime a parfaitement maitrisé son sujet. Il triomphe, en effet, sans avoir lâché le moindre set en cinq rencontres. Victorieux des 51 jeux de service qu'il a disputés depuis mercredi, il est le troisième joueur à signer une telle performance en 2022 après Taylor Fritz à Eastbourne et Nick Kyrgios à Washington. Opposé en finale à un adversaire qui n'avait également pas concédé un seul break avant dimanche, Felix Auger Aliassime a pris la main très tôt dans la rencontre. Il a ravi le service du Danois au quatrième jeu. Dans le second set, le Canadien devait effacer une balle de 2-0 et 2 de 5-3 avant de signer le break décisif à 5-5. Poussé à la limite des trois sets par Marc-Andrea Hüsler mercredi, Felix Auger-Aliassime avoue avoir livré le meilleur match de sa vie jeudi face à Miomir Kecmanovic qu'il a battu 6-1 6-0 en 50 minutes. Il a évolué ensuite dans le même registre, notamment samedi avec son succès 6-3 6-2 devant le no 1 mondial Carlos Alcaraz, pour conclure victorieusement dimanche. A 22 ans, il semble avoir passé le cap décisif pour être désormais capable de s'inviter à la table des grands. Roger Brennwald: "La semaine de tous les superlatifs" Cette édition 2022 fut, on le sait, la première depuis l'annonce de la retraite de Roger Federer. Directeur des Swiss Indoors, Roger Brennwald estime que le tournoi a su déjà se "réinventer". "Cette semaine fut celle de tous les superlatifs, lâche-t-il avec force. Nous avons pu admirer les nouveaux joyaux du Circuit avec Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime et Holger Rune. Les Suisses ont également bien joué." Roger Brennwald se dit ravi de l'affluence qui se chiffre pour 2022 à 67'100 spectateurs. Les 3000 billets perdus par rapport à 2019 s'expliquent en premier lieu par la réduction de la capacité de la salle dictée par des questions de sécurité. Il espère obtenir un soutien plus prononcé de la part des autorités bâloises dans la négociation d'un nouveau contrat pour l'utilisation de la Halle St. Jacques. Le contrat actuel court jusqu'en 2023. "Il ne faut rien exclure", glisse Roger Brennwald à la question de savoir si les Swiss Indoors se disputeront toujours à Bâle.

Xhaka se fait une frayeur mais pas Arsenal Image: KEYSTONE/AP/David Cliff Arsenal a conservé son rythme de croisière dans le Championnat d'Angleterre. Les Londoniens se sont imposés 5-0 contre le néo-promu Nottingham Forest. Cette partie des extrêmes entre le premier et la lanterne rouge mettait également aux prises deux joueurs suisses Granit Xhaka et Remo Freuler, habituels partenaires au milieu de terrain de l'équipe de Suisse. Xhaka a clairement remporté le duel. S'il fut à la préparation du 3-0, il a également fourni un gros travail dans les oppositions et a bien distribué le jeu. Le public et Murat Yakin ont connu un moment de frayeur quand le capitaine de l'équipe nationale a été victime d'une faute grossière de Gibbs-White en fin de première mi-temps. Le Bâlois a semblé touché à la cheville et a dû être soigné sur le terrain. Il s'est finalement relevé et a repris le jeu. Il est finalement sorti à la 75e minute. Grâce à ce large succès, Arsenal retrouve sa place de leader avec deux points d'avance sur Manchester City.