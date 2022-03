Berra suspendu +++ Josi prolifique

National League: Fribourg privé de son gardien samedi à Lugano Un match de suspension pour Reto Berra Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Fribourg-Gottéron devra évoluer sans Reto Berra lors de sa prochaine rencontre de National League samedi à Lugano. Sa doublure Connor Hughes devrait le remplacer. Le gardien titulaire du leader a écopé d'un match de suspension pour avoir donné un coup avec le bout de sa canne contre Anton Lander (Zoug) lors de la partie de mercredi soir perdue 4-3 par Gottéron. Berra devra aussi s'acquitter d'une amende de 2500 francs, frais de procédure inclus.

Deux points de plus pour Roman Josi Image: KEYSTONE/FR170221 AP Roman Josi est très bien parti pour battre son record personnel de 65 points sur une saison établi en 2020. A Seattle, le capitaine de Nashville a comptabilisé deux points de plus. Roman Josi a délivré ses 40e et 41e assists de la saison lors de la défaite 4-3 des Predators face à la nouvelle franchise. Avec désormais 55 points en 52 matches, Roman Josi est en train de vivre le plus bel exercice de sa carrière. Mais il espère surtout que son équipe, quatrième de la Central Division, patinera encore une fois en play-off. Après cette défaite à Seattle, la qualification des Predators ne tient toutefois plus qu'à un fil. Leur marge sur la barre n'est plus que d'un point. A Seattle, Roman Josi a délivré ses deux passes décisives sur le 1-0 de Philip Tomasino (14e) et sur le 2-0 de Matt Duchene (27e). Mais les Kraken, qui restaient tout de même sur une série de sept défaites de rang, ont renversé la situation avec trois buts inscrits en l'espace de... 2'39''.

Super League: le FC Zurich file vers le titre Assan Ceesay ouvre le score Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le FC Zurich file vers le titre de champion. Lors de la 24e journée de Super League, le leader s'est imposé 2-0 à Lucerne pour prendre désormais 13 points d'avance sur les Young Boys. Cette nouvelle victoire, acquise grâce à des réussites de Ceesay (17e) et Gnonto (78e), démontre la solidité et la sérénité des Zurichois. Ils ont ainsi parfaitement saisi l'occasion d'augmenter leur avance après la défaite de YB mardi à Genève contre Servette. Même si Lucerne a tenté de bousculer le FCZ en début de rencontre, il n'a pas vraiment inquiété Brecher. La réussite initiale des visiteurs, tombée sur leur première action dangereuse, a été superbe: servi par Guerrero, Dzemaili a trouvé Ceesay démarqué, et ce dernier n'a pas raté l'occasion. Le joker Gnonto, qui avait relayé Ceesay, a signé le numéro deux après un corner.

National League: le choc au sommet pour le champion en titre Herzog va inscrire le 3-2 pour Zoug Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Dominé 6-2 mardi à la BCF Arena, Zoug a pris sa revanche contre Fribourg-Gottéron. Les champions en titre ont battu le leader de National League 4-3 après une partie serrée. Les visiteurs ont mené deux fois en début de rencontre grâce à des réussites de DiDomenico (4e) et Desharnais (12e). L'inévitable Hofmann avait égalisé une première fois (9e). Zoug a pris l'avantage dans le tiers médian après des buts de Suri (27e) et Herzog (36e), mais Gottéron est revenu à égalité peu après par Mottet (37e). Le tenant du trophée a fait la décision en power-play par Herzog (44e). Malgré la sortie de Reto Berra dès 58'04, les Fribourgeois ne sont pas parvenus à arracher les prolongations. Dans l'autre match de la soirée, Davos s'est imposé 3-2 face à Bienne. Les Grisons ont fait la course en tête dans ce duel et ont résisté jusqu'au bout. Knak (12e), Stransky (31e) et Rasmussen (46e) ont marqué pour le HCD, les Seelandais répliquant par Hischier (25e) et Sallinen (59e).

Alain Casanova: "Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir !" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ! Alain Casanova veut encore y croire. Malgré la froide réalité des chiffres, l'entraîneur de Lausanne ne désarme pas. "Je vois un club qui ne lâche rien. Je vois aussi des joueurs très malheureux ce soir. Je le suis aussi pour eux, lâche le Français. Mais j'ai l'espoir que les efforts consentis quotidiennement vont payer très vite. Ce soir, nous ne méritions pas de perdre. Il aurait été normal et logique de remporter ce derby." Seulement, l'issue de ce derby a été scellée à la 63e minute avec la réussite de Baltazar. "Sion marque sur sa seule situation du match, rage Alain Casanova. Nous, nous avons eu les possibilités pour ouvrir le score bien avant, puis pour égaliser par la suite. Mais cela ne veut toujours pas nous sourire". "Je sais aussi que Lausanne ne se retrouve pas dans cette situation par hasard. A nous de travailler pour l'améliorer, poursuit-il. Il reste encore douze matches. Et j'ai pris conscience que bien des équipes ne sont pas vraiment supérieures au Lausanne-Sport." Seulement, ces équipes, elles, savent comment trouver le chemin des filets...

Lausanne: un pas de plus vers la Challenge League Le regard perdu de Zeki Amdouni vaut tous les discours. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne a fait un pas de plus vers la Challenge League. Battus 1-0 à Sion dans un derby sans saveur, les Vaudois ont concédé une huitième défaite de rang en championnat. Avant d'affronter le FC Zurich et les Young Boys, ce déplacement à Tourbillon aurait dû permettre à la formation d'Alain Casanova de briser son infernale spirale et de cueillir les trois points de la victoire pour entretenir le fil de l'espoir. Malheureusement pour elle, la main heureuse de Paolo Tramezzani a décidé du sort de ce derby. A l'heure de jeu, l'Italien, qui avait retrouvé le banc à la faveur d'un recours suspensif, lançait, en effet, Luca Zuffi et Gaëtan Karlen dans la bataille pour donner un souffle à son équipe qui n'avait cessé de balbutier son football depuis le coup d'envoi. Trois minutes à peine après leur introduction, les deux jokers conjuguaient leur talent pour placer Baltazar dans une position idéale. Le Brésilien savait exploiter cette offrande pour transformer l'unique véritable occasion des Sédunois du match. Alain Casanova peut-il tenir ? Malgré un ascendant certain et un jeu parfois bien léché grâce à la patte gauche d'Adrien Trebel, Lausanne n'a pas pu échapper au funeste sort qui est le sien depuis le 11 décembre. Le changement d'entraîneur opéré après la lourde défaite concédée le 30 janvier devant Saint-Gall a sans doute accéléré la chute du club. L'engagement comme "pompier" d'un homme qui ignore tout du football suisse est l'une des fautes majeures du directeur sportif Souleymane Cissé. Alain Casanova présente, ainsi, depuis son intronisation un bilan cataclysmique: cinq défaites en championnat et une élimination en Coupe de Suisse contre un néo-promu de la catégorie inférieure. Le Français aura, surtout, réussi l'exploit de diriger pendant un mois une équipe qui n'a marqué qu'un seul but - sur penalty - en 540 minutes de jeu. L'ancien entraîneur de Toulouse et de Lens peut-il survivre devant la brutalité de ces chiffres.

Roman Abramovic a décidé de vendre Chelsea Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL C'est officiel, Chelsea est à vendre. Roman Abramovich l'a confirmé dans un communiqué. L'homme d'affaires russe avait acheté le club londonien en 2003. Chelsea a connu depuis de gros succès. Les Blues ont ainsi gagné notamment deux fois la Ligue des champions, en 2012 et 2021. Ils ont aussi été cinq fois champions d'Angleterre. Dans un communiqué publié sur le site de Chelsea, le milliardaire âgé de 55 ans, a annoncé sa "décision de vendre le club", invoquant "la situation actuelle". L'invasion russe en Ukraine est évidemment une raison majeure qui explique le choix d'Abramovich. Il a indiqué que la décision avait "incroyablement difficile à prendre" et qu'elle lui faisait mal.

Tournoi WTA de Lyon: Golubic passe en trois sets Difficile qualification pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/AP/TERTIUS PICKARD Viktorija Golubic (WTA 35) a dû batailler durant trois sets pour atteindre les 8es de finale du tournoi WTA 250 de Lyon. Elle a gagné 1-6 6-4 6-4 au 1er tour contre la Japonaise Mai Hontama (WTA 130). La Japonaise a remplacé au dernier moment la Belge Greet Minnen (WTA 78) dans le tableau final. Tête de série no 3, Viktorija Golubic (29 ans) a parfaitement su se ressaisir après un début de partie cauchemardesque: la Zurochoise était en effet menée 5-0 après 17' de jeu par Mai Hontama, qui avait été battue au 2e tour des qualifications. La quart de finaliste du dernier Wimbledon se mesurera jeudi en 8e de finale à la Russe Vitalia Diatchenko (WTA 118), qu'elle n'a encore jamais affrontée. Viktorija Golubic, qui a obtenu cette semaine le meilleur classement de sa carrière, aurait quitté le top 50 de la hiérarchie si elle avait connu la défaite mercredi. Elle avait en effet atteint la finale l'an dernier au Palais des sports de Gerland, après être sortie des qualifications.

Guerre en Ukraine: les Brésiliens racontent leut fuite du pays Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Après deux jours de périple pour fuir l'Ukraine en guerre, une quinzaine de footballeurs brésiliens ont enfin pu rentrer chez eux. Ils sont soulagés, mais très éprouvés par "l'horreur" du conflit. "Le plus dur, c'est tout ce que nous avons vu sur la route, des gens qui sont morts et n'avaient rien à voir avec toute cette situation", a confié aux journalistes Pedrinho, attaquant du Shakhtar Donetsk, à son arrivée à l'aéroport de Guarulhos, près de Sao Paulo. "J'avais dans mes bras ma fille de quatre mois et je voulais juste qu'elle aille bien. C'était une horreur, des images terribles, des villes détruites. Ça reste gravé dans mon esprit", a ajouté ce joueur de 23 ans formé aux Corinthians de Sao Paulo et passé par le Benfica Lisbonne. "Tout ce que je veux, à présent, c'est passer du temps avec ma famille. À chaque fois que je leur parlais, je leur disais adieu, parce que je me disais que c'était peut-être la dernière fois que j'entendais leur voix", a-t-il raconté. "Bruit des bombes" Le Shakhtar, qui dispute régulièrement la Ligue des champions, a depuis une quinzaine d'années une véritable légion brésilienne dans son effectif: ils sont 13 actuellement, si l'on compte Junior Moraes, né à Santos, près de Sao Paulo, mais naturalisé ukrainien. Quand l'offensive russe sur l'Ukraine a commencé, jeudi dernier, ils se sont réfugiés avec femmes et enfants dans un hôtel de la capitale, où les ont rejoints leur compatriote Vitinho et l'Uruguayen Carlos De Pena, joueurs du Dynamo Kiev. Avant le début du conflit, il y avait environ 500 Brésiliens en Ukraine. Il n'en reste à présent qu'une centaine, selon l'ambassade du Brésil à Kiev. "Tout a explosé du jour au lendemain. Jeudi matin, nous étions chez nous et nous avons commencé à entendre le bruit des bombes, des avions de chasse. C'était le début du cauchemar", a dit De Pena. Pleurer dans les toilettes "C'était compliqué d'organiser une évacuation parce qu'il y avait beaucoup de gens désespérés et en fuite, les troupes russes se rapprochaient de la capitale", a-t-il raconté. Il a aussi révélé qu'il se cachait dans les toilettes pour pleurer à chaque fois qu'il recevait des messages de proches. "On entendait des explosions sans arrêt. La nourriture a commencé à manquer. C'était dur de garder son calme", a renchéri Marlon, défenseur de 26 ans du Shakhtar, qui était le porte-parole des footballeurs dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux pour réclamer l'aide du gouvernement brésilien. Train de nuit Confinés à l'hôtel trois jours durant, les joueurs et leurs familles ont fini par se rendre en toute hâte à la gare centrale de Kiev, grâce à une escorte mise en place par l'UEFA et la Fédération ukrainienne. On venait de leur dire que la situation "allait empirer", selon Pedrinho. C'était le début d'un périple de 17 heures en train et 15 heures d'autocar. Ils ont traversé la frontière pour atteindre la Roumanie, d'où ils ont pu prendre l'avion pour le Brésil. "À notre départ, il faisait très sombre, on ne savait pas ce qu'on pourrait croiser en chemin. On a voyagé de nuit, quand les conflits sont plus intenses", a raconté Maycon, milieu du Shakhtar, qui a fait ce voyage éprouvant avec ses parents, son épouse et leurs deux enfants. L'avenir professionnel des footballeurs brésiliens qui évoluent en Ukraine reste flou, toutes les compétitions locales étant suspendues. Ils pensent surtout à leurs coéquipiers restés dans le pays en guerre. "L'Ukraine souffre énormément et ça nous rend très tristes, nous avons de grands amis là-bas, j'espère que tout va s'améliorer", dit Maycon.

Verstappen devrait prolonger pour 4 ans avec Red Bull Max Verstappen, champion du monde de Formule 1, devrait prolonger son contrat avec l'écurie Red Bull "pour quatre à cinq ans". C'est du moins ce qu'affirme le quotidien De Telegraaf mercredi. D'après le journal néerlandais, Max Verstappen (24 ans), dont le contrat devait expirer fin 2023, "va s'inscrire dans la durée dans son équipe actuelle". Le Néerlandais devenir le pilote F1 le mieux rémunéré avec "un salaire estimé à 50 millions d'euros par saison". Son rival Lewis Hamilton (Mercedes), septuple champion du monde sous contrat jusqu'à fin 2023 également, est pour le moment le pilote le mieux payé. Huitième sportif le mieux loti au monde en 2021, selon le magazine Forbes, le Britannique toucherait 62 millions de dollars rien que pour ses activités sportives, dont un salaire fixe de 55 millions (soit un peu moins de 50 millions d'euros...). Interrogé par l'agence néerlandaise ANP, un porte-parole de Red Bull n'a voulu ni infirmer, ni confirmer l'information. "Nous ne commentons pas cette publication, mais pouvons dire avec certitude que les pourparlers sont à un stade très avancé. Nous espérons pouvoir communiquer avant la fin de cette semaine", a déclaré le porte-parole.

Russes et Bélarusses participeront sous bannière "neutre" Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Fin du suspense: les sportifs russes et bélarusses ont été autorisés mercredi à participer aux Jeux paralympiques de Pékin qui débutent vendredi. Alors que l'ombre d'une exclusion planait sur les athlètes des deux pays, l'organisation internationale a décidé de les laisser concourir, mais sous bannière "neutre". "Ils concourront sous le drapeau paralympique et ne figureront pas au tableau des médailles", a précisé le Comité international paralympique dans un communiqué diffusé sur son site internet. Au diapason de la condamnation générale de nombreux gouvernements, les instances sportives internationales ont entamé la rupture avec Moscou depuis quelques jours après l'invasion de l'Ukraine. Le CIO a exhorté lundi les fédérations à bannir de toutes les compétitions les Russes mais aussi les Bélarusses, dont le pays collabore à l'invasion. Le doute planait depuis quelques jours quant à leur participation aux Paralympiques de Pékin, en raison de la proximité immédiate de l'événement, qui aura lieu du 4 au 13 mars. "Un défi gigantesque" Autre interrogation: les sportifs paralympiques ukrainiens réussiront-ils à rejoindre la Chine pour participer aux épreuves ? L'espace aérien de l'Ukraine est en effet fermé, et les transports terrestres sont très perturbés depuis le début de l'invasion russe. "Faire venir l'équipe à Pékin sera un défi gigantesque", a concédé la semaine dernière Andrew Parsons, le président du CIP. La fédération ukrainienne paralympique a assuré mardi via un tweet que ses 29 sportifs (dont 9 guides) s'envoleraient bien pour les Jeux. L'équipe était censée arriver à Pékin mercredi, depuis un pays non précisé. Lors de l'édition 2018 à Pyeongchang, les Ukrainiens s'étaient illustrés avec plusieurs podiums en ski et en biathlon. La délégation avait décroché 22 médailles (dont 7 en or) et terminé sixième du classement.

Fury prendra sa retraite après le combat contre Whyte Image: KEYSTONE/AP/John Walton Tyson Fury a affirmé qu'il prendra sa retraite après son combat du 23 avril contre son compatriote Dillian Whyte à Londres. Le Britannique, qui défendra alors son titre de champion du monde WBC des lourds , estime qu'il n'a "plus rien à prouver". Tout le monde rêvait, en cas de victoire contre Whyte, son challenger officiel, d'un combat de réunification des titres contre le vainqueur de la revanche entre son compatriote Anthony Joshua et l'Ukrainien Oleksander Usyk qui lui a ravi ses ceintures WBA, IBF et WBO en septembre dernier. Mais en marge d'un évènement qui s'est déroulé mardi à Londres pour présenter son combat du 23 avril, Fury a assuré qu'il serait "complètement à la retraite" après avoir affronté Whyte. "Ce que je veux faire après la boxe, c'est lézarder sur une plage, boire des piña colada, conduire des Ferrari et vivre sur un bateau, point barre. Voilà ce que je ferai", a insisté le boxeur de 33 ans. Interrogé sur ses ambitions d'unification des ceintures, le "Gipsy King", le surnom qu'il s'est donné, a rétorqué qu'il était "double champion du monde invaincu, (qu'il avait) 150 millions sur (son) compte en banque et plus rien à prouver à qui que ce soit".

Hansjörg Wyss réfléchit à racheter Chelsea Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Hansjörg Wyss, l'un des hommes les plus riches de Suisse, a déclaré mercredi qu'on lui avait proposé d'acheter Chelsea. Le propriétaire du club de Premier League, l'oligarque russe Roman Abramovitch, s'est mis en retrait après l'invasion de l'Ukraine. "Je me laisse encore quatre ou cinq jours de réflexion. Abramovitch demande trop en ce moment. Chelsea lui doit 2 milliards de livres, sauf que Chelsea n'a pas d'argent. Cela signifie que ceux qui achètent Chelsea doivent dédommager Abramovitch", a expliqué à Blick le milliardaire et philanthrope bernois. "Abramovitch fait partie des plus proches conseillers et amis de Poutine", a déclaré Hansjörg Wyss. "Comme tous les autres oligarques, il est paniqué. Il veut se débarrasser rapidement de Chelsea. Avec trois autres personnes, j'ai reçu mardi une offre pour acheter Chelsea à Abramovitch." Wyss, 86 ans et fondateur de l'entreprise de fabrication de matériel médical Synthes, a déclaré à Blick qu'il avait été sondé mardi, avec trois autres personnes. Cette annonce intervient après qu'Abramovitch a déclaré samedi qu'il prévoyait de confier ses parts dans le club aux administrateurs de la Fondation Chelsea. Le milliardaire a enfin affirmé qu'il ne ferait pas opération "seul". "Si j'achète Chelsea, ce sera avec un consortium de six à sept investisseurs".

Elina Svitolina "en mission" Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Sierra "J'étais en mission pour mon pays": jupe bleue et tee-shirt jaune, Elina Svitolina a battu mardi la Russe Anastasia Potapova au tournoi WTA de Monterrey, au Mexique. "Toutes les primes que je gagne ici iront à l'armée, alors merci pour le soutien", a déclaré l'Ukrainienne très émue, sous les applaudissements du public, après sa facile victoire (6-1, 6-2) contre la jeune Russe de 20 ans, 81e mondiale. Le visage grave, la tête de série numéro 1 a plusieurs fois porté sa main droite au coeur après sa victoire. L'Ukrainienne et la Russe ont échangé des salutations de rigueur à la fin du match. Elina Svitolina (WTA 15) avait dans un premier temps envisagé de boycotter son match pour protester contre l'invasion de son pays par Moscou. L'épouse de Gaël Monfils avait prévenu lundi qu'elle refuserait de jouer contre des Russes ou des joueuses du Bélarus, sauf si elles arboraient des couleurs neutres. L'ATP et la WTA ont indiqué dans un communiqué que les Russes et les Bélarusses pourraient continuer de participer à des tournois, mais "pas sous le drapeau" de leur pays "jusqu'à nouvel ordre".