Berrettini en finale +++ Widmer en Bundesliga

Betschart/Hüberli en quarts de finale, les messieurs éliminés Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Nina Betschart et Tanja Hüberli ont porté haut les couleurs de la Suisse au tournoi de Gstaad. Le duo de Suisse centrale est la seule équipe helvétique à avoir atteint les quarts de finale. Betschart/Hüberli ont passé sans encombre leur premier match à élimination directe face aux Australiennes Taliqua Clancy/Mariafe Artacho 21-15 21-15 et se sont ainsi qualifiées pour quatrième fois de suite pour les quarts de finale sur le World Tour. Samedi, elles affronteront les têtes de série no 2, les Brésiliennes Agatha/Duda. La paire helvétique a ainsi déjà réussi sa répétition générale pour les Jeux olympiques. Peu de duo se sont montrés aussi constants que la Zougoise et la Schwytzoise sur le circuit cette saison. En revanche, la chance n'a pas souri à Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré au cours de ce dernier tournoi avant les JO. Les championnes d'Europe, venues dans l'Oberland avec de grandes ambitions, ont échoué en huitièmes de finale face aux Canadiennes Heather Bansley/Brandie Wilkerson 15-21 15-21. Belle résistance En revanche, toutes les paires masculines ont en effet été éliminées au stade des 8es de finale. Mirco Gerson/Adrian Heidrich ont cependant livré une belle réplique aux Norvégiens Anders Mol/Christian Sörum, têtes de série no 1. Les Suisses ont remporté la manche initiale (21-19) et ont pu croire à l'exploit. Mais les favoris ont réagi et gagné les deux derniers sets (22-20 15-11) malgré une belle résistance de la paire suisse, qualifiée pour les JO de Tokyo. Au Japon, Gerson et Heidrich espèrent créer l'une ou l'autre surprise face aux équipes mieux classées, ou au moins les pousser dans leurs derniers retranchements. Pour leur part, Florian Breer/Marco Krattiger ont été battus de peu par les Polonais Piotr Kantor/Bartosz Losiak, après une belle bataille (21-18 21-17). Les deux duos masculins suisses finissent ainsi au 9e rang ex-aequo, ce qui doit être considéré comme un bon résultat.

Cavendish gagne et égale le record de Merckx Image: KEYSTONE/EPA Le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck) a gagné la 13e étape du Tour de France, vendredi à Carcassonne, et égalé le record des 34 succès sur la Grande Boucle du légendaire Eddy Merckx. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a gardé le maillot jaune après cette étape de transition dans le Languedoc. Cavendish, porteur du maillot vert du classement par points, s'est imposé pour la quatrième fois depuis le départ de Brest, treize ans après ses premières victoires dans le Tour. A Carcassonne, le natif de l'île de Man a devancé... son coéquipier, le Danois Michael Morkov, qui n'a pas semblé forcer jusqu'à la ligne. Le Belge Jasper Philipsen a pris la troisième place. Quasi-chômeur à la fin de l'année dernière, Cavendish (36 ans) est revenu au premier plan cette saison en retrouvant l'équipe dirigée par Patrick Lefevere. Il a renoué avec le succès au Tour de Turquie et a été titularisé tardivement pour le Tour, en remplacement du maillot vert 2020, l'Irlandais Sam Bennett. A l'inverse de Merckx, le champion toutes catégories du cyclisme qui a gagné sur tous les terrains dans le Tour entre 1969 et 1975, Cavendish a obtenu ses 34 victoires au sprint, son domaine de prédilection. Dans l'étape de quelque 220 kilomètres reliant Nîmes à Carcassonne, le Britannique a bénéficié du travail de son équipe qui a contrôlé la course. La formation belge a verrouillé le peloton d'abord derrière trois coureurs, le Français Pierre Latour, l'Israëlien Omer Goldstein et l'Américain Sean Bennett, puis dans le final. La Deceuninck, aidée à l'occasion par l'équipe Alpecin du Belge Jasper Philipsen, a laissé le trio échappé dès le 27e kilomètre à moins de cinq minutes. Sans prendre le moindre risque puisqu'elle s'est rapprochée à 2 minutes à 100 kilomètres de l'arrivée. Goldstein et Latour, les derniers à tenir bon, ont été repris à l'approche des 50 derniers kilomètres peu après une chute massive qui a jeté à terre une bonne vingtaine de coureurs et provoqué trois abandons (Roger Kluge, Simon Yates, Lucas Hamilton). A l'approche du final, Quentin Pacher a tenté sa chance en solitaire, aux 45 kilomètres. Le Français a résisté jusqu'aux 19 kilomètres. Cavendish a signé la 155e victoire de sa carrière, sa 52e dans les grands tours puisqu'il s'est imposé aussi 15 fois dans le Giro et 3 fois à la Vuelta. Le record des victoires d'étapes dans un grand tour est toutefois détenu par l'Italien Mario Cipollini, vainqueur à 42 reprises dans le Giro entre 1989 et 2003. Samedi, la 14e étape s'adresse aux baroudeurs entre Carcassonne et Quillan, dans la haute vallée de l'Aude. Le parcours de 183,7 kilomètres comporte cinq côtes ou cols dans les contreforts des Pyrénées. Note: 1re version

Berrettini domine Hurkacz en quatre sets Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Matteo Berrettini (no 7) disputera sa première finale de Grand Chelem dimanche à Wimbledon. L'Italien de 25 ans a nettement dominé les débats face au tombeur de Roger Federer, Hubert Hurkacz (no 14), battu 6-3 6-0 6-7 (3/7) 6-4 dans la première demi-finale. Sacré au Queen's une semaine avant le début de cette quinzaine, Matteo Berrettini a cueilli vendredi sur le Centre Court londonien son 11e succès consécutif sur gazon. De quoi aborder en pleine confiance la finale, qui l'opposera à Novak Djokovic (no 1) ou à Denis Shapovalov (no 10) dimanche dès 15h (heure suisse). Son succès est d'ailleurs historique. Matteo Berrettini est en effet le premier Italien, hommes et femmes confondus, à se hisser en finale du simple à Wimbledon. Il cherchera à offrir au tennis masculin italien son quatrième trophée majeur, le premier depuis le sacre d'Adriano Panatta en 1976 à Roland-Garros. Onze jeux d'affilée Hubert Kurkacz, qui avait lui-même infligé un 6-0 à Roger Federer en conclusion de leur quart de finale, a pourtant bien démarré sa première demi-finale majeure. Le Polonais de 24 ans s'est en effet procuré une balle de break alors qu'il menait 3-2. Mais il a ensuite subi les foudres d'un Matteo Berrettini impressionnant (60 coups gagnants, pour seulement 18 fautes directes). Porté par un service monstrueux (22 aces au total, 86% de points gagnés derrière sa première balle, aucun break concédé), Matteo Berrettini s'est adjugé 11 jeux de suite pour mener 6-3 6-0 1-0. Il a certes manqué son affaire dans le jeu décisif du troisième set, mais s'est parfaitement repris en signant le break d'entrée dans la quatrième manche. Il n'a dès lors plus lâché son os.

FC Bâle: Widmer va tenter sa chance en Bundesliga Silvan Widmer dans une posture acrobatique lors de l'Euro 2021 Image: KEYSTONE/AP/Anton Vaganov L'international suisse Silvan Widmer (28 ans) quitte le FC Bâle. Il va tenter sa chance en Bundesliga avec le club de Mayence. Widmer évoluait sur les bords du Rhin depuis trois ans. Il avait auparavant joué pendant cinq saisons en Serie A avec Udinese. En 117 matches officiels avec le FCB, le latéral ou milieu droit a inscrit neuf buts et donné 17 assists. A Mayence, où il retrouvera Edimilson Fernandes, Widmer s'est engagé pour trois ans.

Gstaad: les paires masculines éliminées en 8es de finale Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les espoirs suisses reposent sur les filles au tournoi World Tour de Gstaad. Toutes les paires masculines ont en effet été éliminées au stade des 8es de finale. Mirco Gerson/Adrian Heidrich ont cependant livré une belle réplique aux Norvégiens Anders Mol/Christian Sörum, têtes de série no 1. Les Suisses ont remporté la manche initiale (21-19) et ont pu croire à l'exploit. Mais les favoris ont réagi et gagné les deux derniers sets (22-20 15-11) malgré une belle résistance de la paire suisse, qualifiée pour les JO de Tokyo. Au Japon, Gerson et Heidrich espèrent créer l'une ou l'autre surprise face aux équipes mieux classées, ou au moins les pousser dans leurs derniers retranchements. Pour leur part, Florian Breer/Marco Krattiger ont été battus de peu par les Polonais Piotr Kantor/Bartosz Losiak, après une belle bataille (21-18 21-17). Les deux duos masculins suisses finissent ainsi au 9e rang ex-aequo, ce qui doit être considéré comme un bon résultat.

Viktorija Golubic renonce finalement Image: KEYSTONE/EPA/VICKIE FLORES Quart de finaliste à Wimbledon, Viktorija Golubic (WTA 66) ne sera finalement pas la tête d'affiche du Ladies Open de Lausanne, dont les trois coups seront donnés ce lundi. La Zurichoise a décidé de ne pas honorer la wild card que lui avaient délivrée les organisateurs. Elle a écouté la voix de la sagesse. Viktorija Golubic a estimé qu'un retour sur terre battue après sa campagne sur gazon et avant les Jeux de Tokyo qui se dérouleront sur un revêtement en dur était sans doute trop périlleux. L'attachement à un tournoi qu'elle a remporté en 2016 à Gstaad pour l'unique titre de sa carrière explique toutefois son hésitation avant de trancher. Les organisateurs auraient pu, dans un monde idéal, se rabattre sur Belinda Bencic. Contrairement à Viktorija Golubic, la Saint-Galloise a décidé de jouer un tournoi la semaine prochaine. Mais elle a jeté son dévolu sur celui de Prague qui se déroulera sur dur. Quatre Suissesses dans le tableau Malgré le renoncement de Viktorija Golubic, le Ladies Open reste le tournoi des Suissesses. Quatre d'entre elles figurent dans le tableau principal de ce tournoi WTA 250 avant l'attribution de la troisième invitation et le verdict des qualifications: Jil Teichmann (WTA 55), Stefanie Vögele (WTA 121), Susan Bandecchi (WTA 218) et Simona Waltert (WTA 243). Blessée à un pied en mai dernier à Strasbourg, Jil Teichmann espère retrouver au plus vite le niveau de jeu qui lui a permis cette année de se hisser dans le dernier carré du tournoi de Dubaï grâce notamment à des succès sur Petra Kvitova, Ons Jabeur et Cori Gauff. Sa défaite mercredi à Hambourg face à la 198e mondiale Elena-Gabriela Ruse rappelle l'étendue de la tâche qui l'attend. Avec une demi-finaliste de Roland-Garros L'opposition proposée aux Suissesses sera de qualité malgré les forfaits de dernière minute de Sloane Stephens (WTA 73) et d'Alizé Cornet (WTA 58), la finaliste de 2019. Tenante du titre, Fiona Ferro (WTA 51) s'avance ainsi comme l'une des autres favorites du tournoi. La Niçoise, qui a payé elle aussi cette année un certain tribut aux blessures, demeure une joueuse redoutable sur terre battue. Demi-finaliste à Roland-Garros, la Slovène Tamara Zidansek (WTA 47) aura également son mot à dire. Public admis Cette édition 2021 du Ladies Open sera le premier tournoi organisé cette année en Suisse qui ressemblera au monde d'avant. Alors que le Geneva Open avait dû en mai dernier composer avec les restrictions imposées à la fois par les autorités sanitaires et par l'ATP, le Ladies Open pourra accueillir du public. Les spectateurs devront toutefois présenter une preuve d'immunité au Covid-19 pour assister aux rencontres, à savoir un certificat de vaccination, un test PCR négatif ou un test rapide antigénique.

Euro 2021: l'Angleterre pas soutenue par ses voisins Image: KEYSTONE/EPA/Frank Augstein Le Royaume-Uni ne l'est pas tant que cela quand on parle de football. L'équipe d'Angleterre ne jouit ainsi pas d'une grande cote de popularité chez ses voisins gallois ou écossais. Anciennes blessures, désaccords politiques ou arrogance supposée des supporters anglais: bon nombre de fans gallois, écossais ou encore nord-irlandais soutiendront l'Italie plutôt que l'Angleterre lors de la finale de l'Euro dimanche soir. Alors que toute l'Angleterre a explosé de joie mercredi après la première qualification de son équipe en finale d'un tournoi majeur depuis 1966, les amateurs de football des nations voisines ont montré moins d'enthousiasme. Ils affirment d'ailleurs souvent pouvoir encourager "n'importe qui, sauf l'Angleterre". Grand rival "Demander aux fans du Pays de Galles de soutenir l'Angleterre, c'est comme demander aux fans d'Everton de soutenir Liverpool", relève sur Twitter le journaliste sportif Tom Williams. Car l'Angleterre est "le grand rival du Pays de Galles, en termes sportifs", rappelle-t-il. "Oui, c'est une équipe sympathique, avec un manager sympathique, mais vous ne pouvez pas activement soutenir vos rivaux", relève-t-il. Selon un sondage en ligne réalisé par l'émission Good Morning Britain, 63% des supporters en Ecosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord soutiendraient l'Italie. A l'origine de ce désamour, des raisons similaires d'une nation à l'autre. "Arrogance" "Le Pays de Galles a subi des siècles d'oppression de la part de l'Angleterre, et le gouvernement de Boris Johnson ne pense à nous que quand il a le temps", explique la journaliste Laura Kemp dans le média régional Wales Online. "Sans oublier ces Néandertaliens qui saccagent les bars et endroits partout où ils passent", ajoute-t-elle en parlant des supporters anglais, irritée par leur "arrogance" et leur façon de "se croire tout permis". Les Anglais rétorquent qu'ils sont malheureusement jugés sur leurs supporters les plus extrêmes et que ce qui est perçu comme de l'arrogance n'est en fait qu'une façon d'encourager leur équipe. Au coeur des reproches, "Football's coming home" ("Le football revient à la maison"), une chanson enregistrée pour l'Euro 1996, qu'entonnent souvent les fans anglais. Une formulation bien présomptueuse, vu les échecs répétés de l'Angleterre depuis leur sacre à domicile lors de la Coupe du monde 1966, relèvent les critiques. "Le football revient à la maison? Donc, l'Angleterre posséderait ce sport. Je ne pense pas", écrit dans le Times l'ancien international écossais Graeme Souness, légende de Liverpool. Dérision Mais la chanson du groupe The Lightning Seeds est en réalité aux antipodes des habituels chants de supporteurs cocardiers, tournant plutôt en dérision l'optimisme aveugle des fans anglais. C'est un chant "sur un rêve qui ne se réalise jamais, sur une gloire passée et les occasions manquées", explique sur Twitter l'animateur de la BBC Dan Walker, c'est une chanson sur "un espoir qui, malgré la douleur, ne disparaît jamais." Si les quatre nations sont heureuses de soutenir leur équipe commune lorsqu'elles concourent sous un seul drapeau aux Jeux olympiques, leur participation individuelle aux tournois de football met en évidence des divisions politiques et identitaires exacerbées par le Brexit. Pouvoir central Pour les trois plus petites, l'Angleterre, avec ses 56 millions d'habitants et siège du pouvoir central, incarne le conservatisme, la domination coloniale et des siècles d'oppression. Voir le Premier ministre Boris Johnson ou la ministre de l'Intérieur Priti Patel arborer le maillot de l'Angleterre "alors qu'ils prétendent représenter le gouvernement britannique" fait grincer des dents le présentateur TV écossais Stuart Cosgrove, convaincu qu'ils "n'en auraient pas fait autant si l'Écosse était allée aussi loin" dans le tournoi.

Kyrgios confirme renoncer aux JO Kyrgios renonce aux JO de Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Nick Kyrgios a confirmé vendredi qu'il ne participerait pas aux JO de Tokyo. L'Australien souligne que l'absence de spectateurs a été un élément important dans sa prise de décision. Le 60e joueur mondial avait déjà laissé planer le doute sur sa participation aux JO lorsqu'il avait abandonné sur blessure à Wimbledon la semaine dernière. Il s'est en outre plaint des mesures de quarantaine imposées par les autorités japonaises à l'occasion des Jeux et il avait fait savoir qu'il ne voulait pas participer si le public n'était pas présent. "L'idée de jouer dans un court vide ne me convient pas. Ca n'a jamais été le cas", a indiqué Nick Kyrgios (26 ans) sur les réseaux sociaux. "Je ne voudrais pas priver un athlète australien en bonne santé de cette opportunité de représenter le pays", a-t-il ajouté. Connu pour tirer une grande énergie du public, Nick Kyrgios a indiqué que renoncer aux Jeux n'avait pas été une décision prise à la légère. "C'était mon rêve de représenter l'Australie aux Jeux et je sais qu'il est possible que je n'aie jamais plus cette opportunité, mais je me connais", a expliqué celui qui s'était déjà retiré de l'équipe des JO de Rio 2016 à cause d'un litige avec les responsables australiens au sujet de son comportement.

Phoenix prend l'avantage 2-0 Image: KEYSTONE/AP/Matt York Les Phoenix Suns ont repoussé jeudi les assauts d'un Milwaukee revanchard pour s'imposer une seconde fois chez eux (118-108) en finale du championnat NBA. Giannis Antetokounmpo était pourtant en fusion (42 points) dans le camp des Bucks, qui n'auront pas le droit à l'erreur dimanche à Milwaukee dans le match no 3. Après avoir peiné en tout début de rencontre, les Suns ont pris l'ascendant avant la pause pour ne plus relâcher leur étreinte. Milwaukee n'a jamais donné l'impression d'être en mesure d'imposer son basket, affichant une certaine résignation qui rappelait celle de l'acte I et qui ne peut qu'inquiéter pour la suite de la série. Des Bucks plus agressifs Critiqués pour leurs choix défensifs du premier match, les Bucks avaient pourtant abordé cette seconde manche avec un plan de marche défensif complètement revu. Décidés à ne plus se laisser piétiner par Chris Paul et Devin Booker à mi-distance, comme mardi, les visiteurs quadrillaient la raquette et ses environs. Milwaukee a d'ailleurs privé Phoenix du moindre tir à 2 points dans le premier quart-temps. Muets de près, les Suns ne sont ainsi parvenus à exister qu'à trois points, au point de tenter leur chance 14 fois durant les 12 premières minutes, avec une belle réussite (8 shoots convertis). En attaque, les Bucks avaient aussi bouleversé leurs schémas de jeu et s'exprimaient tout en agressivité, près du panier, quand beaucoup leur avaient reproché un manque de mordant au match no 1. Cette stratégie s'appuyait, sans surprise, sur l'abattage de Giannis Antetokounmpo, auteur de trois dunks dès le premier quart. Chris Paul, le maestro Mais les belles velléités de Milwaukee allaient assez rapidement s'évaporer et Phoenix reprenait pied à deux points, alors même que les Bucks calaient en attaque. Khris Middleton (2/10 avant la pause) et Jrue Holiday (3/14) s'en sont ainsi remis à leur tir extérieur, sans succès. Tout comme au premier match, les Suns ont atteint la pause avec l'écart le plus conséquent de la première mi-temps (56-45). Au retour des vestiaires, il a fallu un Antetokounmpo quasiment inarrêtable, auteur de 20 points (5/6) dans le seul troisième quart-temps, pour empêcher les Bucks de décrocher. Le double MVP a inscrit 30 points au total en deuxième mi-temps (à 7/12 au tir). Mais les Suns ont rayonné sous l'influence du maestro Chris Paul (23 points et 8 passes décisives). En deuxième mi-temps, le meneur a été assisté par Devin Booker (31 points au total) et Mikal Bridges (27 points).

La flamme olympique arrive à Tokyo pour un relais sans public Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko La flamme olympique est arrivée à Tokyo vendredi pour une cérémonie dans un stade vide. Les autorités japonaises et les organisateurs ont décidé la veille d'interdire les spectateurs. A exactement deux semaines de la cérémonie d'ouverture des Jeux prévue le 23 juillet, la flamme olympique a été portée sur scène dans une lanterne et remise symboliquement à Yuriko Koike, la gouverneure de Tokyo. Les organisateurs de Tokyo-2020 et les responsables japonais ont annoncé jeudi soir leur décision d'interdire aux spectateurs d'assister aux épreuves sportives dans la capitale. Le public devrait être autorisé sur certains sites hors de Tokyo, comme dans le département de Fukushima. Cela signifie que les JO-2020 reportés à cet été pour cause de pandémie seront les premiers de l'histoire olympique à se dérouler en grande partie à huis clos. Celui-ci a été décidé en lien avec la décision du gouvernement japonais de réinstaurer un état d'urgence sanitaire - le quatrième depuis le début de la pandémie - à Tokyo jusqu'au 22 août. Les Jeux doivent s'achever le 8 août. Tribunes vides Le relais de la flamme olympique était censé susciter de l'enthousiasme, mais il a été interdit sur la voie publique dans plusieurs départements et à Tokyo même. A la place, de petites cérémonies d'allumage de la flamme sont organisées symboliquement sans public. Vendredi, cinq trompettistes masculins en costume ont joué une mélodie entraînante, sous un kiosque qui les abritait de la bruine, devant les médias et une poignée d'officiels. Mais les tribunes sont restées vides au stade du parc olympique de Komazawa, dans la banlieue sud de la capitale, qui avait été construit pour les Jeux olympiques de Tokyo en 1964. "Je suis heureuse que nous accueillions le relais de la flamme avec ces héritages que nous montrons fièrement chez nous et à l'étranger", a déclaré Mme Koike. Mais la gouverneure de Tokyo, qui a récemment été hospitalisée pour épuisement, a toussé trois fois pendant son bref discours et plusieurs fois par la suite. Jeudi, elle avait estimé que le huis clos pendant les JO à Tokyo était un "crève-coeur", tout en appelant les habitants à suivre les compétitions chez eux "de manière sûre". Eviter la propagation des cas En annonçant l'état d'urgence, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga avait souligné la nécessité "d'éviter que les infections ne se propagent à nouveau dans tout le Japon, compte tenu de l'impact des nouveaux variants". Le Delta, plus contagieux, représenterait désormais environ 30% des cas au Japon. Alors que l'archipel nippon a été relativement épargné jusqu'ici par la pandémie de Covid-19, avec moins de 15'000 décès officiellement recensés depuis début 2020, son programme de vaccination n'a accéléré qu'à partir de mai. À peine plus de 15% de la population a été entièrement vaccinée jusqu'à présent, et des experts craignent que le variant Delta ne provoque une nouvelle vague susceptible de submerger les hôpitaux du Japon.

Simeone prolonge jusqu'en 2024 avec l'Atlético Madrid Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ L'entraîneur de l'Atlético Madrid Diego Simeone a prolongé son contrat jusqu'en 2024, a annoncé jeudi le champion d'Espagne en titre. Le technicien argentin occupe ce poste depuis décembre 2011. Diego Simeone a remporté 316 matches sur 527 avec l'Atlético, soit plus que n'importe quel autre entraîneur du club. Il a surtout soulevé huit trophées, dont deux de Liga (2014, 2021) et deux Europa League (2012, 2018). "El Cholo" a en outre atteint à deux reprises la finale de la Ligue des champions, en 2014 et 2016, s'inclinant deux fois contre le Real Madrid.

Naomi Osaka s'exprime dans le Time Image: KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY Naomi Osaka s'est dite très "impatiente de jouer à Tokyo" dans une tribune publiée jeudi dans le magazine Time. La Japonaise avait renoncé à Roland-Garros pour régler ses problèmes d'anxiété. Egalement absente à Wimbledon, Naomi Osaka déclare qu'elle ne "pourrait pas être plus enthousiaste à l'idée de jouer à Tokyo". La deuxième joueuse mondiale a pris plusieurs semaines pour se "ressourcer et passer du temps avec (ses) proches". La Japonaise, qui ne pourra pas concourir devant son public après la décision d'organiser les Jeux presque entièrement à huis clos, s'était retirée de Roland-Garros fin mai après avoir refusé de se présenter face aux médias pour préserver sa santé mentale. Elle avait reçu une amende de 15'000 dollars. "Mesures pour protéger les athlètes" La lauréate de l'Open d'Australie 2021, qui avait alors expliqué que les conférences de presse d'après-match étaient préjudiciables pour sa santé, pense toujours que cet exercice obligatoire est "dépassé et a besoin d'être rafraichi", comme elle l'écrit dans le magazine américain. "Je pense que nous pouvons améliorer ce format, le rendre plus intéressant et agréable pour chaque partie" note-t-elle. "Moins de (rapports) sujets contre objet, plus (de rapports) de pair à pair", souligne Naomi Osaka, qui espère que les autorités sportives "adopteront des mesures pour protéger les sportifs, en particulier les plus fragiles", en permettant peut-être parfois aux joueurs de renoncer aux obligations médiatiques sans être punis. "Normal de ne pas aller bien" Naomi Osaka révèle avoir reçu le soutien de personnalités comme Michelle Obama ou l'ancien nageur américain Michael Phelps. Ce dernier lui a notamment dit qu'en parlant, elle avait peut-être sauvé une vie. "Si c'est vrai, alors tout cela en valait la peine", écrit Naomi Osaka, qui est aussi revenue sur sa situation personnelle. "Il peut y avoir des moments pour chacun d'entre nous où nous devons faire face à des problèmes derrière les coulisses. J'espère que les gens peuvent s'identifier et comprendre qu'il est normal de ne pas aller bien et qu'il est normal d'en parler. Il y a généralement de la lumière au bout de chaque tunnel", ajoute-t-elle.

Pliskova bat Sabalenka en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth La finale du simple dames de Wimbledon mettra aux prises Ashleigh Barty (no 1) et Karolina Pliskova (no 8). La Tchèque a rejoint l'Australienne en battant Aryna Sabalenka (no 2) 5-7 6-4 6-4 en demi-finale. Tombeuse de la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 66) en quart, Karolina Pliskova disputera à 29 ans la deuxième finale de Grand Chelem de sa carrière. Elle avait subi la loi d'Angelique Kerber lors de la première, lors de l'US Open 2016. La Tchèque, qui n'avait jusqu'ici jamais dépassé les 8es de finale sur le gazon londonien, a su garder tout son calme à l'issue d'un premier set dans lequel elle a manqué les huit balles de break dont elle a bénéficié. Elle a témoigné d'une remarquable efficacité dans les deux dernières manches. 5-2 pour Barty Ex-no 1 mondial, Karolina Pliskova n'a ainsi pas dû faire face à la moindre balle de break dans les deux derniers sets. Elle a quant à elle converti les deux opportunités qu'elle s'est procurées dans les deuxième et troisième manches, signant le break d'entrée dans le dernier set. Déjà titrée en Grand Chelem (Roland-Garros 2019), Ashleigh Barty partira avec les faveurs du pronostic samedi en finale. L'Australienne affiche un bilan de 5-2 face à Karolina Pliskova, face à qui elle reste sur trois succès. La Tchèque a gagné leur dernier duel livré sur gazon, en 2016 à Nottingham.

Björn Kuipers arbitrera Angleterre - Italie Image: KEYSTONE/EPA/Valentin Ogirenko C'est à Björn Kuipers qu'incombera la tâche d'arbitrer la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie dimanche à Wembley (21h). Le Néerlandais de 48 ans a déjà officié à trois reprises dans ce tournoi. Il a arbitré deux rencontres de la phase de poules (Danemark - Belgique et Slovaquie - Espagne) puis le quart de finale entre le Danemark et la République tchèque. Durant sa carrière internationale entamée en 2006, Björn Kuipers a notamment dirigé la finale de la Ligue des champions 2014 entre le Real et l'Atlético Madrid. Il est présent lors de chaque grande compétition depuis 2012.