Berrettini forfait +++ Mory Diaw suspendu 2 matchs

Berrettini renonce au début de saison sur terre battue Matteo Berrettini s'octroye une pause. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G MABANGLO Matteo Berrettini, no 6 mondial, a annoncé son forfait pour les tournois de Monte-Carlo, Madrid et Rome après son opération fin mars à la main droite. L'Italien est donc forfait au moins jusqu'à la mi-mai, faisant une croix sur le début de la saison de terre battue après avoir déjà dû renoncer au tournoi de Miami en mars. "Suivant les conseils des experts médicaux, mon équipe et moi avons décidé de ne pas forcer les délais de rétablissement", a expliqué Berrettini, 25 ans, sur Instagram. "Ne pas participer à ces événements, en particulier Rome, a été une décision extrêmement difficile mais que j'estime juste pour pouvoir revenir au meilleur niveau", a-t-il ajouté. Il avait subi le 29 mars "une petite opération" pour "garantir un rétablissement rapide et complet" de sa main droite.

Le gardien Mory Diaw suspendu trois matches Image: KEYSTONE/TI-PRESS La Commission de discipline de la Swiss Football a infligé une suspension de deux matches au portier du Lausanne-Sport, Mory Diaw. Le Français est sanctionné pour son geste envers les supporters du Servette FC. Dimanche à l'occasion de la victoire 4-1 de Lausanne dans le derby, Diaw avait fait un doigt d'honneur en direction des fans servettiens en fin de rencontre. Même si l'action avait échappé à l'arbitre et à la VAR, la sanction a pu être appliquée. Une photo du geste incriminé a circulé sur les réseaux sociaux. Diaw manquera un match supplémentaire. Au cours de la partie, il avait récolté son quatrième avertissement de la saison, qui équivaut automatiquement à un match de suspension.

Dany Gelinas entraînera Viège Dany Gelinas, en mars 2019 lors de la promotion du HC Sierre en Swiss League. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Franco-Canadien Dany Gelinas n'a effectué qu'un court trajet pour poursuivre sa tâche d'entraîneur en Swiss League. L'ancien coach du HC Sierre dirigera pendant deux saisons le EHC Viège. Gelinas (55 ans) a passé les quatre dernières saisons à Graben. Il avait participé à la promotion du club valaisan en Swiss League. Cette saison, les Sierrois se sont hissés en quarts de finale où ils sont tombés en cinq matches contre Olten. Auparavant, il a également entraîné à Lausanne, Ajoie, Bâle et Sion. Il a également entraîné à divers niveaux (juniors et actifs) en France et en Slovénie. Daniel Wobmann reprend, lui, le poste de directeur sportif du HC Viège. Il sera également l’assistant de Dany Gelinas et garantira ainsi un suivi sur le banc viégeois après avoir relancé les Hauts-Valaisans depuis fin 2021 comme entraîneur. Wobmann avait déjà occupé le poste de directeur sportif de 2012 à 2014 avec un titre de champion de Swiss League à la clé.

Une 3e défaite en 8 matches pour la Suisse Image: KEYSTONE/AP/John Locher L'équipe de Suisse a subi mercredi sa troisième défaite dans le championnat du monde messieurs de Las Vegas. Le skip Yannick Schwaller et ses partenaires se sont inclinés 7-4 devant les Etats-Unis dans le cadre du 13e tour. La formation de Berne Zähringen, qui avait remporté ses quatre matches précédents, a cédé dans le "money time". La Team USA du skip Korey Dropkin a forcé la décision en volant une pierre dans le 9e comme dans le 10e end, après avoir pris l'avantage 5-4 à l'issue de la 8e manche. Quatrièmes avec un bilan de cinq victoires pour trois défaites, les curleurs suisses sont toujours idéalement placés pour se hisser dans le top 6 et disputer ainsi la phase à élimination directe. Leur prochain match est prévu jeudi dès 18h heure suisse, face à l'Italie de Joël Retornaz.

Un 6e succès en 7 matches pour Atlanta Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta a dominé Washington 118-103 mercredi pour son dernier match à domicile dans la saison régulière de NBA. Neuvièmes de la Conférence Est avec 42 succès pour 38 défaites, les Hawks peuvent toujours espérer accrocher la 7e place. Cette victoire, la sixième dans leurs sept dernières sorties, s'est dessinée dans le troisième quart lorsque Trae Young a pris les choses en mains. Le meneur All Star des Hawks a inscrit 16 de ses 30 points au cours de cette période, au terme de laquelle son équipe comptait 12 points d'avance (95-83). Clint Capela a quant à lui réussi 19 points (à 9 sur 11 au tir), 7 rebonds et 4 interceptions, en 25 minutes passées sur le parquet. L'intérieur genevois ne fut même pas le meilleur rebondeur des Hawks, Danila Gallinari ayant pour sa part terminé la rencontre avec 10 prises. Les Hawks ont donc gagné 27 des 41 matches qu'ils ont disputés à domicile cette saison, dont 19 des 22 derniers. Ils devront vraisemblablement remporter leurs deux dernières rencontres dans le championnat régulier, à Miami vendredi et à Houston dimanche, pour obtenir une 7e place occupée par Cleveland (43-37). Une 7e place qui offrira l'avantage du parquet dans le premier barrage face au 8e.

Belinda Bencic barre la route à une prodige Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Belinda Bencic (WTA 21) disputera ce jeudi les huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Charleston. Elle s'est qualifiée à la faveur de son succès devant Linda Fruhvirtova (WTA 188). La Championne olympique a battu 6-1 7-6 (8/6) la prodige tchèque de 16 ans. Linda Fruhvirtova avait brillé la semaine dernière à Miami où elle s'etait hissée en huitième de finale après avoir éliminé notamment Elise Mertens et Victoria Azarenka. A deux points de la défaite la veille face à la Chinoise Xiyu Wang (WTA 149), Belinda Bencic a dû cravacher dans le second set. Linda Fruhvirtova a, en effet, mené 3-0 service à suivre avant de servir pour le gain de la manche à 5-4. Mais son bras s'est tendu au moment de conclure même si elle a livré un jeu décisif presque abouti. En huitième de finale, Belinda Bencic sera opposée à Madison Keys (WTA 24), demi-finaliste du récent Open d'Australie. Elle reste sur une défaite face à l'Américaine l'an dernier à Doha sur un score sans appel de 6-4 6-1. Sur la terre battue qui n'est pas la surface de prédilection des deux joueuses, Belinda Bencic aura peut-être l'occasion de prendre sa revanche sur la lancée de sa demi-finale de Miami.

Un nouveau triplé pour Karim Benzema Image: Keystone/EPA/NEIL HALL Extraordinaire Karim Benzema ! Trois semaines après son triplé contre Paris, le capitaine de Real Madrid a signé un nouvel exploit en Ligue des Champions. Karim Benzema a également inscrit les trois buts du Real Madrid lors du succès 3-1 à Stamford Bridge face à Chelsea en match aller des quarts de finale. Il a marqué les deux premiers de la tête en l'espace de trois minutes (21e et 24e) sur des centres de Vinicius Junior et de Luka Modridc Il a inscrit le troisième dans la... cage vide juste après le repos après une bourde à la relance d'Edouard Mendy. Décidément, Karim Benzema a l'art de faire déjouer les meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarruma le mois dernier, Edouard Mendy mercredi soir. Le 3-1 de Benzema a brisé net l'élan de Chelsea. Les Londoniens avaient, en effet, repris espoir avec la réduction du score de Kai Harvetz à la 40e. Meilleur homme de son équipe, l'Allemand avait coupé un centre de Jorginho pour rallumer la flamme de l'espoir dans les rangs du Champion en titre. Avec ce résultat, les Londoniens seront confrontés à une véritable mission impossible mardi prochain à Madrid. On voit mal comment ils pourraient rétablir la situation face à une équipe emmenée par un joueur en état de grâce. Auteur désormais de 13 buts lors de ses 7 derniers matches, Karim Benzema rêve d'enlever une cinquième Ligue des Champions pour assurer, enfin, la conquête du Ballon d'Or qu'il mérite mille fois. Villarreal bat le Bayern Villarreal a également porté très haut les couleurs du football espagnol. La formation d'Unai Emery s'est imposée 1-0 devant le Bayern Munich dans son antre de la Ceramica. Ce succès ne souffre aucune discussion. Les "tombeurs" de la Juventus ont témoigné d'une réelle maîtrise et d'une immense rigueur pour battre l'un des grands favoris de l'épreuve. Le seul but de la rencontre est tombé très tôt. A la 8e minute, le Néerlandais Arnaut Danjuma pouvait surgir sur un centre de Giovani Lo Celso. Sur cette action, l'Argentin avait abusé sur le flanc gauche de la défense bavaroise un Alphonso Davies qui disputait son premier match de l'année. Aligner un joueur en manque de compétition dans un tel match ne fut sans doute pas l'idée du siècle.

Davos renverse une situation compromise et file en demi-finale Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Davos a réussi l'exploit de se qualifier pour les demi-finales de National League. Les Davosiens ont remporté le 7e match à Rapperswil 3-1 après avoir été menés 3-0 dans la série. Quelle force de caractère chez ce Davos-là. Moribonds, au bord de l'élimination, les joueurs de Christian Wohlwend sont parvenus à faire mentir les pronostics. Comme Lugano en 2006, Zoug en 2007 et Davos - déjà - en 2008, les Grisons ont réussi à se qualifier après avoir été menés 3-0. Ce succès, les Davosiens sont allés le chercher durant le tiers médian. Une ouverture du score du buteur patenté Matej Stransky à la 25e et une première réussite de Simon Knak à la 34e ont placé le HCD dans une situation idéale. Les Saint-Gallois ont comme souvent dans cette série été plus dangereux que leurs adversaires, mais les Grisons ont été plus opportunistes. Le doublé de Simon Knak à la 53e a validé le succès du Rekordmeister. Ambühl et ses coéquipiers vont se rendre à Zoug vendredi pour le début des demi-finales. Bien que la qualification soigne les bobos et procure un surplus d'énergie, ce sera extrêmement difficile face au champion en titre qui a sorti Lugano en quatre manches.

Le Team De Cruz se sépare Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI C'est une page de l'histoire du curling romand qui se tourne. Après une belle carrière et six médailles internationales, les quatre hommes ont décidé de se séparer. La médaille de bronze décrochée à Pyeongchang restera sans doute le plus beau souvenir de Peter De Cruz, Valentin Tanner, et Benoît Schwarz. Le quatrième homme, Sven Michel, est arrivé plus tard en remplacement de Claudio Pätz, bronzé en Corée du sud. En 2015, c'est l'argent européen qui a récompensé leur beau parcours au Danemark. Ils ont ensuite décroché du bronze à deux reprises en 2016 et 2017. Au niveau mondial, ils ont remporté quatre fois le bronze en 2014, 2017, 2019 et 2021.

Jo-Wilfried Tsonga rangera sa raquette après Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Jo-Wilfried Tsonga va ranger sa raquette. Le Français a annoncé sur les réseaux sociaux son intention de mettre un terme à sa carrière dans deux mois après Roland-Garros. A bientôt 37 ans - il les fêtera le 17 avril -, Jo-Wilfried Tsonga estime ne plus avoir les moyens sur le plan physique pour évoluer à son meilleur niveau. Tombé au 220e rang mondial, le Vaudois d'adoption a enlevé son 18e et dernier titre à l'automne 2019 à Metz. Jo-Wilfried Tsonga présente l'un des plus beaux palmarès du tennis français avec un succès en Coupe Davis en 2018, deux titres en Masters 1000 à Paris-Bercy en 2008 et à Toronto en 2014. Il fut, par ailleurs, finaliste de l'Open d'Australie en 2008 face à Novak Djokovic et du Masters de Londres en 2011 devant Roger Federer. Joueur d'attaque avec une première balle et un coup droit très percutants, Jo-Wilfried Tsonga aurait sans doute pu espérer encore davantage s'il avait pu à la fois s'appuyer sur un retour de service bien plus performant et s'il n'avait pas été trop souvent freiné par des blessures. Mais il restera comme le joueur qui a livré le match parfait en demi-finale de l'Open d'Australie 2008 face à Rafael Nadal qu'il avait battu 6-2 6-3 6-2.

Le maillot de "la main de Dieu" aux enchères Image: KEYSTONE/AP/EL GRAFICO/STR Qui pourra s'offrir le mythique maillot que portait Diego Maradona quand il a crucifié l'Angleterre à la Coupe du monde de 1986? Deux ans après la mort du "Pibe de Oro", l'objet va être mis aux enchères par Sotheby's, qui espère le vendre plus de 5 millions de dollars. Depuis plus de 35 ans, ce maillot bleu portant le numéro 10 a eu pour unique propriétaire l'ancien milieu de terrain anglais Steve Hodge. Bien inspiré, il avait échangé le sien avec Maradona à la fin du match remporté par les Argentins (2-1) et resté l'un des plus controversés de l'histoire de la Coupe du monde. L'ex-joueur anglais, qui en a fait le titre de son autobiographie ("The man with Maradona's shirt") et avait confié le maillot au National Football Museum de Manchester pour y être exposé, promettait encore à la mort de Maradona que l'objet n'était pas à vendre et qu'il avait une "valeur sentimentale incroyable". Mais le temps semble venu. Prix de départ: 4 millions de livres Dans le communiqué de Sotheby's qui annonce la vente, Steve Hodge se dit "certain que le nouveau propriétaire sera très fier de posséder" ce maillot, qui "a une signification culturelle profonde pour le monde du football, le peuple argentin et le peuple anglais". Sotheby's, qui l'exposera dans ses locaux à Londres pendant la vente sur internet (du 20 avril au 4 mai), a fixé le prix de départ à 4 millions de livres, soit plus de 5,2 millions de dollars, a indiqué son responsable pour le streetwear et les objets de collection modernes, Brahm Wachter. Le but du siècle dans la foulée Le 22 juin 1986, au stade Azteca de Mexico, tout s'est joué en quelques minutes lors de ce quart de finale lourd de symboles, quatre ans après la guerre des Malouines entre les deux pays. A la 51e minute, juste après un ballon détourné dans sa surface par Steve Hodge, le capitaine argentin s'élève devant le gardien anglais Peter Shilton et semble marquer de la tête, alors qu'il s'est aidé de la main. "La main de Dieu", dira Maradona après la rencontre. Mais quatre minutes plus tard, l'Argentin se rachète. Parti de sa défense, il élimine quatre joueurs anglais puis Shilton au bout d'une chevauchée fantastique et marque "le but du siècle". Portée par Maradona, dont la mort à 60 ans, en 2020, a jeté le pays dans le deuil, l'Argentine allait remporter au Mexique sa seconde Coupe du monde.

Marc Marquez de retour ce week-end à Austin Image: KEYSTONE/AP/Achmad Ibrahim Le sextuple champion du monde MotoGP Marc Marquez fera son retour à la compétition ce week-end à Austin, a annoncé mercredi son écurie Honda. L'Espagnol a manqué deux Grands Prix en raison de sa violente chute à l'échauffement en Indonésie. En proie à des troubles de la vision depuis, le pilote de 29 ans a "reçu l'autorisation de son équipe médicale" pour s'aligner au Grand Prix des Amériques, quatrième manche de la saison. "Je suis très heureux d'être de retour, c'est super de revenir et surtout sur l'un de mes circuits préférés. Quelle que soit la situation, j'aime vraiment rouler au Texas et j'y ai des souvenirs incroyables", explique Marc Marquez dans le communiqué. Six fois champion en catégorie reine entre 2013 et 2019, Marc Marquez s'était cassé le bras droit lors du premier Grand Prix 2020. Cette fracture et des complications l'avaient privé de l'ensemble de la saison. Les débuts d'un calvaire. Il était progressivement revenu mais fin 2021, une nouvelle chute à l'entraînement, en motocross, l'avait écarté des deux dernières courses de l'année, à cause d'un problème de diplopie (doublement de la vision) cette fois. Le 20 mars dernier, Marquez avait chuté lourdement, déclarant forfait quelques heures avant le Grand Prix d'Indonésie et réveillant ses problèmes de vision. Absent en Argentine la semaine dernière, il espère être de retour pour de bon aux Etats-Unis.

Ronald Koeman redeviendra sélectionneur en 2023 Image: KEYSTONE/EPA EFE/JUANJO MARTIN Limogé du FC Barcelone en octobre, Ronald Koeman redeviendra le sélectionneur national des Pays-Bas en 2023. Il succédera à Louis van Gaal après la Coupe du Monde au Qatar, a annoncé mercredi la Fédération néerlandaise de football (KNVB). Il avait déjà occupé ce poste de 2018 à 2020. "J'attends avec impatience cette nouvelle collaboration. Il y a un peu plus d'un an et demi, je n'avais certainement pas quitté l'équipe nationale néerlandaise par mécontentement", a déclaré Ronald Koeman, cité dans un communiqué.

Nicola Spirig à la retraite en fin de saison Image: KEYSTONE/EPA/BARBARA WALTON Nicola Spirig mettra un terme à sa fabuleuse carrière en fin d'année. La Zurichoise de 40 ans a participé à cinq JO, devenant championne olympique en 2012 à Londres avant de se parer d'argent quatre ans plus tard à Rio. Sacrée sept fois championne d'Europe en individuel, Nicola Spirig avait signé le plus bel exploit de sa carrière lors des Jeux de Londres. Après un finish légendaire, une photo finish étant nécessaire pour départager la Zurichoise et sa dauphine suédoise Lisa Norden. Quatre ans plus tard, elle avait cueilli l'argent, après avoir mis naissance à son premier enfant. Mariée depuis 2013 avec l'ancien triathlète Reto Hug, avec qui elle a eu trois enfants, Nicola Spirig a su concilier mieux que personne vie de famille et carrière sportive, revenant au plus haut niveau après ses trois grossesses. La 6e des JO de Tokyo 2021 s'attaquera à un ultime défi majeur le 5 juin, le projet Sub8, au cours de laquelle les triathlètes féminines tenteront de passer sous les 8 heures pour un Ironman (3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42,195 km de course à pied).