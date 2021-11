Berrettini pas sûr de continuer +++ Djokovic se dit «choqué»

Berrettini prendra une décision mardi Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Matteo Berrettini, contraint d'abandonner sur blessure dimanche lors de son premier match dans le Masters ATP à Turin, a passé lundi des examens. L'Italien décidera mardi, en fonction des résultats, de poursuivre ou non ce tournoi. Son deuxième match, contre le Polonais Hubert Hurkacz, a été programmé à 21h. "Mon équipe technique et médicale est en train d'évaluer les examens d'aujourd'hui et la situation en général. Je vous ferai savoir dès qu'une décision sera prise", a écrit dans un message sur Instagram le no 7 mondial qui, en cas de forfait, sera remplacé par son compatriote Jannik Sinner. Matteo Berrettini a dû abandonner au début du second set contre le champion olympique Alexander Zverev, victime d'une blessure aux abdominaux. "Je dois regarder avec le médecin, et si ce n'est pas trop grave je pourrai peut-être rejouer", avait expliqué le finaliste de Wimbledon dimanche soir.

La Suisse avec Gavranovic, Mbabu et Frei Image: KEYSTONE/TI-PRESS L'équipe dévoilée hier par Keystone-ATS était la bonne. Murat Xakin affrontera la Bulgarie ce soir à Lucerne avec Mario Gavranovic dn pointe et Kevin Mbabu sur le flanc droit de la défense. Le Tessinois et le Genevois sont deux des trois joueurs qui entrent dans l'équipe par rapport au match de vendredi à Rome. Fabian Frei prendra logiquement la place de Manuel Akanji, suspendu, en défense centrale. La Suisse doit vaincre le plus largement possible ce soir pour espérer se qualifier directement pour la phase finale de la Coupe du monde au Qatar. Son sort est toutefois lié au résultat du match qui opposera l'Italie à l'Irlande du Nord à Belfast. Le capitaine Xherdan Shaqiri honorera ce soir sa 100e sélection, onze ans, huit mois et douze jours après sa première. Le 3 mars 2010, il avait été titularisé à Saint-Gall par Ottmar Hitzfeld lors de la défaite 3-1 devant l'Uruguay en match amical. Le Bâlois est désormais le cinquième membre du club des cent derrière Heinz Hermann (118 sélections), Alain Geiger (112), Stephan Lichtsteiner (108) et Stéphane Chapuisat (103). Xherdan Shaqiri sera, bien sûr, honoré au coup d'envoi par le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami. Auparavant, Stephan Lichtsteiner, Admir Mehmedi et Johan Djourou seront présentés au public lors d'une cérémonie au cours de laquelle le président de l'ASF Dominique Blanc rendra hommage à leur carrière internationale. La Suisse évoluera dans la composition suivante ce soir: Sommer; Mbabu, Schär, Frei, Widmer; Okafor, Freuler, Zakaria, Vargas; Shaqiri, Gavranovic.

L'ATP et la WTA rassurées, Djokovic choqué Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler L'ATP a affirmé lundi suivre "de près" la situation de la Chinoise Peng Shuai, disparue depuis une dizaine de jours après avoir accusé de viol un ancien haut dirigeant communiste du pays. "Nous avons été soulagés par les récentes assurances reçues par la WTA (réd: l'association des joueuses professionnelles) qu'elle était en sécurité, et nous continuerons de surveiller la situation de près", affirme lundi le président de l'ATP, Andrea Gaudenzi, dans un communiqué. "Nous sommes profondément inquiets des incertitudes concernant la sécurité immédiate et la localisation de la joueuse", ajoute l'ancien joueur italien, en insistant sur le fait que l'ATP "soutient fermement l'appel de la WTA à une enquête approfondie, juste et transparente concernant les accusations de violences sexuelles à l'encontre de Peng Shuai". La WTA rassure Parallèlement à l'enquête demandée par la WTA, son président, Steve Simon, a indiqué au New York Times que la WTA "avait reçu confirmation, de plusieurs sources incluant la fédération chinoise, qu'elle est en sécurité et pas menacée physiquement". Simon a toutefois précisé au quotidien américain que personne lié au WTA Tour n'a encore pu joindre directement la joueuse chinoise pour en avoir confirmation. Peng Shuai, âgée de 35 ans, a accusé sur les réseaux sociaux l'ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli, qui a été de 2013 à 2018 l'un des hommes politiques les plus puissants de Chine, de l'avoir contrainte à une relation sexuelle avant d'en faire sa maîtresse. Cette accusation explosive avait été brièvement postée le 2 novembre sur le compte officiel Weibo (un équivalent chinois de Twitter) de la joueuse, ex-no 1 mondial en double. Dès le 4 novembre, la Chine avait bloqué toute référence à ce message attribué à Peng Shuai, même s'il est impossible de confirmer s'il avait bien été écrit par la joueuse elle-même, son entourage se refusant à tout commentaire. Si la censure avait rapidement fait disparaître le message de l'internet chinois, des captures d'écran s'étaient néanmoins répandues comme une traînée de poudre. Depuis, la joueuse n'a pas communiqué ou fait d'apparition publique et Zhang Gaoli n'a jamais réagi publiquement à ses accusations. Djokovic: "C'est terrible" Novak Djokovic a trouvé "choquante" lundi la situation de Peng Shuai: "Je n'ai pas beaucoup d'informations sur le sujet, j'en ai entendu parler il y a une semaine et honnêtement, c'est choquant qu'elle ait disparu", a réagi le Serbe en conférence de presse après son entrée en lice victorieuse aux Masters ATP de Turin. "Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Espérons qu'elle sera (re)trouvée, qu'elle va bien. C'est terrible, je peux juste imaginer ce que doit ressentir sa famille", a-t-il ajouté. Chris Evert a rejoint les rangs des inquiets qui, sur les réseaux sociaux comme Twitter, affichent le hashtag #WhereIsPengShuai. L'Américaine aux 18 titres majeurs s'est dite "très perturbée" par cette situation: "Je connais Peng depuis qu'elle a 14 ans. Nous devons tous être préoccupés. C'est grave. Où est-elle ? Est-elle en sécurité ? La moindre information serait appréciée", a-t-elle tweeté.

Suisses et Suissesses en forme avant les Européens Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les équipes qui représenteront la Suisse dès samedi aux Européens de Lillehammer tiennent la forme. Le CC Genève du skip Peter De Cruz et le CC Aarau de Silvana Tirinzoni ont brillé lors du tournoi Grand Chelem de Chestermere au Canada le week-end dernier. Les Argoviennes et les Genevois ont atteint les demi-finales en Alberta, s'inclinant face à des adversaires qui figureront parmi leurs principaux rivaux en Norvège. Les doubles championnes du monde ont été battues 5-4 par la Suède de la championne olympique Anna Hasselborg, alors que les médaillés de bronze des Mondiaux 2021 ont été dominés 7-2 par l'Ecosse du skip Bruce Mouat.

Djokovic domine Ruud en deux sets Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Novak Djokovic a entamé de manière idéale le Masters ATP à Turin. Le no 1 mondial a dominé le "rookie" norvégien Casper Ruud (no 8) 7-6 (7/4) 6-2 en ouverture du groupe vert, dans lequel figurent également Stefanos Tsitsipas (no 4) et Andrey Rublev (no 5). A la peine en début de match avec un break concédé d'entrée dans un jeu où il a chuté en reculant sur un lob de Casper Ruud, Novak Djokovic a su serrer sa garde dans les instants décisifs du premier set pour s'éviter toute mauvaise surprise. Il a ainsi remporté les quatre derniers points du tie-break pour virer en tête. Titré dans le Masters 1000 de Paris-Bercy huit jours plus tôt, le Serbe de 34 ans a en revanche survolé les débats dans la deuxième manche pour conclure cette partie en 1h30'. Il s'est notamment montré bien plus percutant sur son engagement dans le deuxième set, Casper Ruud ne marquant alors que 3 points à la relance. Cette victoire est la 39e décrochée dans le cadre du Masters pour Novak Djokovic, qui vise un sixième titre pour sa 14e participation au grand rendez-vous de fin d'année. Un seul joueur a fait mieux, Roger Federer, qui en est pour sa part à 59 matches remportés dans ces "ATP Finals" que le Bâlois a remportés à six reprises.

Van Gaal chute à vélo, en chaise roulante mardi Image: KEYSTONE/EPA Le sélectionneur des Pays-Bas Louis Van Gaal devra coacher son équipe depuis un fauteuil roulant lors du match mardi à Amsterdam contre la Norvège, décisif pour la qualification pour le Mondial 2022. L'entraîneur âgé de 70 ans s'est blessé au bassin en chutant à vélo, annoncent lundi les médias néerlandais. L'accident est survenu dimanche soir, alors que Van Gaal revenait à l'hôtel avec son équipe, après l'entraînement. Une opération ne sera pas nécessaire, mais le technicien est tenu d'utiliser des béquilles et un fauteuil roulant.

Hiérarchie quasi figée Novak Djokovic compte plus de 3000 points d'avance sur Daniil Medvedev. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le classement mondial est quasi inchangé au 15 novembre par rapport à la semaine précédente. Les modifications sont minimes et ne concernent pas le top 10. Celui-ci est toujours emmené par Novak Djokovic devant Daniil Medvedev. Roger Federer reste 16e et Stan Wawrinka est 81e (+ 2 places). Henri Laaksonen demeure de justesse dans les cent premiers (97e, tout près de son meilleur rang en 2017, 93e). Classement ATP au 15 novembre 2021: 1. (semaine précédente 1.) Novak Djokovic (SRB) 10'940 pts. 2. (2.) Daniil Medvedev (RUS) 7640. 3. (3.) Alexander Zverev (GER) 6540. 4. (4.) Stefanos Tsitsipas (GRE) 6540. 5. (5.) Andrey Rubley (RUS) 4950. 6. (6.) Rafael Nadal (ESP) 4875. 7. (7.) Matteo Berrettini (ITA) 4568. 8. (8.) Casper Ruud (NOR) 3760. 9. (9.) Hubert Hurkacz (POL) 3706. 10. (11.) Félix Auger-Aliassime (CAN) 3308. Puis: 16. (16.) Roger Federer (SUI) 2385. 81. (83.) Stan Wawrinka (SUI) 822. 97. (99.) Henri Laaksonen (SUI) 751. 189. (181.) Marc-Andrea Hüsler (SUI) 357. 241. (243.) Dominic Stricker (SUI) 247.

Herren à Lugano, Haussener à Fribourg Yannick Herren tentera de rebondir au Tessin Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Fribourg-Gottéron et Lugano procèdent à un échange d'attaquants. Yannick Herren est prêté par les Dragons au club tessinois jusqu'à la fin de la saison, et Timo Haussener suit le chemin inverse. Herren (30 ans) reste cependant sous contrat avec Gottéron jusqu'à la fin de l'exercice 2022, précise lundi le club fribourgeois. Ces derniers temps, ce joueur expérimenté, qui a disputé plus de 500 matches de National League pour Kloten, Lausanne et Gottéron et compte douze sélections en équipe de Suisse, ne jouait plus qu'un rôle secondaire à Fribourg. L'échange des deux joueurs se fait avec effet immédiat.

Un assist mais la défaite pour Hischier Image: KEYSTONE/AP/John Munson New Jersey a subi dimanche une deuxième défaite consécutive en NHL. Les Devils se sont inclinés 4-3 aux tirs au but sur la glace des New York Rangers, qui ont quant à eux cueilli un troisième succès de rang. Capitaine des Devils, Nico Hischier a réussi un assist dans cette partie sur le 3-3, inscrit par Pavel Zacha à 3'44'' de la fin du temps réglementaire. Le centre valaisan en est désormais à 9 points en 14 matches cette saison. Son équipier Jonas Siegenthaler ne s'est pas illustré dimanche au Madison Square Garden. Battus pour la septième fois dans cet exercice 2021/22, les Devils ont qui plus est perdu leur gardien titulaire Mackenzie Blackwood. Celui-ci s'est blessé sur l'action du 3-2 des Rangers signé Kaapo Kakko à la 47e. Il a cédé sa place deux minutes plus tard, soumis au protocole commotion de la NHL.

Atlanta bat les Bucks et met fin à sa série de 6 défaites Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a renoué avec la victoire dimanche en NBA. Battus lors de leurs six matches précédents, Clint Capela et les Hawks se sont imposés 120-100 devant le champion en titre Milwaukee. La franchise géorgienne a fait la course en tête dans cette partie, menant 58-44 à la mi-temps. Elle a vu les Bucks revenir à six points à l'entame du troisième quart (58-52) mais a pu reprendre définitivement le large grâce à un partiel de 6-0 réussi dans la foulée et conclu par un dunk de Clint Capela. L'intérieur genevois a terminé cette partie avec 12 points (à 6 sur 10 au tir), 13 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour un différentiel de +8. L'homme du match fut Trae Young: le meneur des Hawks s'est fait l'auteur de 42 points, avec un 8/13 à 3 points, 10 assists et 8 rebonds. Les Bucks dans le dur Les Hawks ont livré leur meilleur match de la saison, évoluant dans le registre qui leur a permis d'atteindre la finale de la dernière Conférence Est. Leur jeu de transition a fait merveille face à des Bucks eux aussi à la peine: Giannis Antetokounmpo (26 points) et ses équipiers ont été battus lors de 7 de leurs 10 derniers matches.

Muguruza affrontera Badosa en demi-finale Muguruza jouera les demi-finales du Masters Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco La première demi-finale du Masters WTA sera 100% espagnole. Garbiñe Muguruza (no 6) s'est qualifié pour le dernier carré, dimanche à Guadalajara, grâce à son succès sur Anett Kontaveit (no 8). Elle affrontera donc Paula Badosa (no 7). Lauréate à Roland-Garros 2016 et à Wimbledon 2017, Garbiñe Muguruza devait impérativement l'emporter pour rester en course. Ce qu'elle a fait solidement, 6-4 6-4 en 1h28', stoppant à douze le nombre de victoires consécutives de l'Estonienne. Déjà assurée de sa place dans le dernier carré, Anett Kontaveit finit première du groupe Teotihuacan et attend encore de connaître l'identité de son adversaire en demi-finale. Ce sera la Bélarusse Aryna Sabalenka (no 1) ou la Grecque Maria Sakkari (no 4), opposées lundi soir dans le groupe Chichen Itza. En attendant, Anett Kontaveit a subi la loi de Garbiñe Muguruza, qui avait le mors aux dents et a pris son service d'entrée de premier set. Ce scénario s'est répété dans la seconde manche, maîtrisée par l'Espagnole, à qui le Mexique réussit puisqu'elle a remporté deux fois le tournoi de Monterrey. Vain succès de Pliskova La grande perdante du jour est Karolina Pliskova (no 3) qui comptait sur une victoire d'Anett Kontaveit, conjuguée à celle obtenue 0-6 6-4 6-4 contre Barbora Krejcikova (no 2) plus tôt dimanche, pour disputer une quatrième demi-finale consécutive. Mais sa victoire se sera au final avérée vaine.

Matteo Berrettini blessé aux abdominaux Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno La fête a tourné court pour Matteo Berrettini au Masters de Turin. Touché aux abdominaux, le Romain a été contraint à l'abandon devant Alexander Zverev. L'Italien a jeté l'éponge alors qu'il était mené 7-6 (9/7) 1-0. Il a, semble-t-il, fait un faux mouvement sur un coup droit. Après avoir été soigné pendant six minutes, il est revenu sur le court pour jouer et perdre un point sur sa mise en jeu. Incapable de frapper à pleine puissance, il a logiquement abandonné sans pouvoir dissimuler ses larmes. Il paraît bien improbable qu'il soit en mesure de tenir sa place mardi contre Hubert Hurkacz. Le premier remplaçant du Masters est Jannik Sinner. Alexander Zverev sera, quant à lui, opposé à Daniil Medvedev dans la finale de ce groupe. Malgré le score serré et les deux balles de set qu'il a dû écarter sur sa mise en jeu à 6-5, l'Allemand a exercé un ascendant indéniable dans une partie qui a souligné combien les conditions de jeu pouvaient être rapides à Turin.

L'Espagne, la Serbie et la Croatie qualifiés pour la Coupe du monde Mitrovic, le bourreau du Portugal Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca L'Espagne, la Serbie et la Croatie joueront la phase finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ces trois pays ont obtenu leur billet dimanche, non sans mal. Dans le groupe B, l'Espagne a battu la Suède 1-0 grâce à une réussite de Morata à la 86e. Le match a été terne et fermé, tout comme le 0-0 qui avait sanctionné le duel entre ces mêmes équipes cet été lors de l'Euro. Les Suédois disputeront donc les barrages. Un succès leur était nécessaire pour priver la Roja de la première place. Consternation au Portugal La Serbie a réussi un gros coup dans le groupe A en allant s'imposer 2-1 au Portugal pour se qualifier et envoyer la Seleccao en barrages. Les Portugais avaient ouvert le score dès la 2e par Sanches, mais les Serbes ont répliqué par Tadic (33e). Une tête de Mitrovic à la 90e les a propulsés en tête du groupe, plongeant Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers dans la consternation. Sous la pluie, la Croatie a décroché son billet pour la phase finale. Les finalistes de l'édition 2018 ont battu la Russie 1-0 dans le match décisif du groupe H. Un autogoal malheureux du genou de Koudriachov (81e) a fait le bonheur des Croates et le malheur des Russes, condamnés à disputer les barrages. La Croatie finit avec 23 points, soit un de plus que son adversaire dominical. Alioski buteur Dans le groupe J, l'Allemagne, déjà qualifiée, a fini avec un succès 4-1 en Arménie. La Macédoine du Nord a assuré quant à elle une place en barrages grâce à son succès 3-1 contre l'Islande. Le premier but a été inscrit par Alioski, ancien joueur de Super League avec Lugano.

Lewis Hamilton remporte le GP du Brésil en partant de la 10e place Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté un fantastique Grand Prix du Brésil à Interlagos. Le septuple champion du monde britannique était pourtant parti en 10e position sur la grille. Hamilton a ainsi fêté le 101e succès de sa carrière en formule 1, son sixième en 2021. Il a aussi et surtout pu réduire l'écart au championnat sur Max Verstappen (Red Bull-Honda) à 14 points, alors que trois courses restent à disputer. Le Néerlandais a terminé 2e devant Valtteri Bottas (Mercedes). Folle remontée Comme la veille lors du sprint, qu'il avait entamé dernier, Hamilton a rapidement gagné des positions pour se retrouver 2e après 18 des 71 tours derrière Verstappen. Il a porté une première attaque au 48e tour, mais le Néerlandais a fermé la porte et tous deux ont dû élargir leur trajectoire. Sa seconde tentative, au 59e tour, a été la bonne. Le Britannique s'est ensuite envolé vers la victoire qui a sans doute été l'une des plus belles de sa carrière. Tout reste donc possible dans la lutte pour le titre avant les trois derniers Grands Prix au Moyen-Orient, au Qatar, en Arabie Saoudite et à Abou Dhabi.