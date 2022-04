Bienne éliminé ++ Milan bute sur Bologne

Vögele sortie d'emblée Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Stefanie Vögele (WTA 141) n'a pas passé le cap du premier tour à Bogota. L'Argovienne de 32 ans s'est inclinée rapidement 6-0 6-3 devant l'Italienne Sara Errani (WTA 104). L'année dernière Vögele avait atteint les quarts de finale dans la capitale colombienne. Cette année, elle ne compte qu'une seule victoire dans un tableau final sur le circuit WTA. C'était à Lyon à la fin février. Sara Errani (WTA 104), 34 ans et finaliste de Roland-Garros en 2012, n'avait gagné aucun match sur le circuit principal en 2022. Sa dernière victoire dans un tournoi WTA datait du mois de juillet dernier. Errani mène désormais 4-2 dans leur face-à-face. In-Albon face à la tenante du titre Une deuxième Suissesse figure par ailleurs dans le tableau final à Bogota, Ylena In-Albon (WTA 142). La Valaisanne n'a pas été gâtée lors du tirage au sort: elle doit en effet affronter la tête de série no 1 du tableau, la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano (WTA 33), tenante du titre sur "sa" terre battue.

Milan bute sur Bologne, suspense total en tête Zlatan Ibrahimovic et Milan n'ont pas su vaincre Bologne Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'AC Milan reste seul en tête de la Serie A. Mais les deux points perdus à domicile contre Bologne (0-0) en clôture de la 31e journée, entretiennent un suspense total pour le scudetto. En effet Naples, 2e, et l'Inter Milan, 3e, soufflent dans le coup des Rossoneri. Incapable de trouver la faille malgré des occasions à foison, beaucoup par maladresse (31 tirs, 6 cadrés seulement), un peu à cause d'un gardien de Bologne solide sur sa ligne, Milan ne compte plus qu'une longueur d'avance sur le Napoli, vainqueur dimanche de l'Atalanta (3-1), et quatre sur les Nerazzurri, relancés par leur succès sur la Juventus (1-0). Sachant que l'Inter compte un match en retard, contre cette même équipe de Bologne, le trio de tête se tient donc potentiellement en un seul point à sept journées de la fin.

Bienne éliminé, ce sera Fribourg-Zurich en demi-finale Dmitry Shikin encaisse le 1-0 de Sven Andrighetto Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Bienne a craqué lors du septième match de son quart de finale de National League face à Zurich. Les joueurs d'Antti Törmänen se sont inclinés 3-1. La statistique ne parlait pas en faveur des Seelandais avant cette rencontre décisive. Depuis l'introduction du septième match en play-off en 1998, il y en a eu 39 et l'équipe à domicile s'est imposée à 32 reprises. On peut désormais parler de 33 sur 40. Menés 3-2 dans la série, les Lions zurichois ont donc réussi à renverser la vapeur. Après avoir littéralement volé l'acte VI à Bienne, les hommes de Rikard Grönborg ont compté sur leurs vedettes pour passer l'écueil. L'ouverture du score est tombée à la 22e de la canne de Sven Andrighetto à la suite d'un très bon travail de Denis Hollenstein. Le 2-0 a été inscrit à la 48e via Denis Malgin en infériorité numérique avec une jolie passe de Pedretti. Les Biennois ont réduit le score à la 51e grâce à Luca Cunti, mais le centre seelandais aurait dû être sur le banc des pénalités après avoir mis sa canne dans le visage de Yannick Weber. Les arbitres ont d'ailleurs été médiocres dans cette partie décisive en sifflant des punitions imaginaires et en cherchant à compenser derrière. Le pilule est dure à avaler pour les Biennois qui avaient tout pour bien faire et qui ont bien failli égaliser en toute fin de match. Mais ils se sont heurtés à un Jakub Kovar très à son affaire. Zurich file en demi-finales et affrontera Fribourg dès vendredi à St-Léonard. Alors que dans le dernier quart de finale, il faudra là aussi un septième match mercredi pour départager Rapperswil et Davos. Menés 3-0, les Grisons sont revenus à 3-3 après leur victoire 7-3 dans le sixième acte. Le vétéran Andres Ambühl, déjà auteur de l'égalisation samedi, a réussi un doublé.

Thibaut Monnet arrête sa carrière Image: KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU L'ancien international suisse Thibaut Monnet annonce qu'il met fin à sa carrière. Victime d'une commotion cérébrale en août dernier, l'attaquant du HC Sierre "ne veut plus prendre de risques". A l’arrêt depuis sept mois, Thibaut Monnet (40 ans) ne s'estime plus en mesure de poursuivre sa carrière, confie-t-il lundi dans Le Nouvelliste. Le joueur, au bénéfice du plus beau palmarès du hockey valaisan comme l'écrit le quotidien, a disputé plus de 1200 matches au plus haut niveau du Championnat de Suisse (aujourd'hui National League et Swiss League) ces deux dernières décennies, dont 932 en 1re division. Monnet a été champion de Suisse avec les Zurich Lions en 2008 et 2012. Il a disputé sept Championnats du monde avec la Suisse, faisant partie de l'équipe médaillée d'argent en 2013 en Suède. Il compte 149 capes internationales (58 points). Aujourd'hui, après sa commotion subie le 27 août dans un match de préparation contre Viège, Thibaut Monnet dit se sentir de mieux en mieux mais reste suivi par un spécialiste, à Sion.

Koulibaly encore visé par des insultes racistes Image: KEYSTONE/EPA/KHALED ELFIQI Le défenseur sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly a de nouveau été la cible d'injures racistes, à la fin du match dimanche à Bergame contre l'Atalanta (3-1). Le club bergamasque a promis d'agir. "Tout comportement non conforme aux principes de civilité et d'éducation, défendus depuis toujours par ce club, sera combattu avec force", a promis l'Atalanta dans un communiqué publié lundi sur son site. "Nous ne voulons pas donner de la visibilité à des individus qui n'ont rien à faire dans notre environnement et en conséquence, sans clameurs ni généralisations, nous agirons auprès des instances compétentes afin de protéger l'image du club et de la ville de Bergame", a-t-elle ajouté. Une vidéo a circulé dimanche sur les réseaux sociaux où étaient audibles des injures racistes adressées à Kalidou Koulibaly dans le stade de Bergame, au moment où il quittait la pelouse après la rencontre. Le défenseur sénégalais a déjà été plusieurs fois la cible de tels comportements cette saison, notamment à Florence et récemment à Vérone. Le retour des spectateurs dans les tribunes cette saison, après une année de matches à huis clos quasi complet pour cause de pandémie, s'est accompagné du retour des incidents racistes en Italie. Outre Koulibaly, son coéquipier nigérian Victor Osimhen et le gardien français de l'AC Milan Mike Maignan ont notamment été la cible de cris racistes. Les sanctions restent toutefois rares face à ce phénomène endémique en Italie. En octobre, le capitaine de l'équipe d'Italie, le Toscan Giorgio Chiellini, avait confié sa "honte" après les insultes ayant visé Koulibaly à Florence.

Lander va quitter Zoug Image: KEYSTONE/URS FLUEELER L'attaquant international suédois Anton Lander quittera Zoug au terme de la saison pour retourner dans son club d'origine, Timra IK (1re div). Celui qui était arrivé en Suisse centrale l'été dernier en provenance du Lokomotiv Yaroslavl (KHL) recourt ainsi à sa clause de sortie, pour raisons familiales. Lander (30 ans) compte un assist en trois matches disputés durant les play-off en cours, pour lesquels Zoug s'est qualifié pour les demi-finales. Il avait comptabilisé 31 points, dont 12 buts, dans la saison régulière, rappelle le club lundi.

Carlos Alcaraz gagne cinq places à l'ATP Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER L'Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur à Miami, bondit de cinq places au classement ATP pour s'emparer du 11e rang mondial. Iga Swiatek, également gagnante en Floride, monte sur le trône féminin. Alcaraz, présenté à 18 ans comme le nouveau Rafael Nadal, ne compte que 29 points de retard sur le 10e mondial, le Britannique Cameron Norrie, qui gagne deux rangs. Si Novak Djokovic conserve son trône de no 1 mondial avec une marge infime sur son dauphin Daniil Medvedev (10 points), qui va être absent des courts un à deux mois pour soigner une hernie, Nadal chute du podium. L'Espagnol, blessé à une côte, s'est fait ravir la troisième place par l'Allemand Alexander Zverev, quart de finaliste à Miami. Après la retraite de l'Australienne Ashleigh Barty, no 1 à fin mars et qui s'est retirée du classement, c'est désormais Iga Swiatek qui s'empare de la place de leader. A Miami, la Polonaise a remporté son troisième trophée d'affilée après Doha et Indian Wells. Elle précède la Tchèque Barbora Krejcikova, qui passe de la 4e à la 2e place. Demi-finaliste à Miami, la St-Galloise Belinda Bencic bondit du 28e au 21e rang.

Louis van Gaal annonce souffrir d'un cancer Louis van Gaal souffre d'un cancer de la prostate Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Le sélectionneur des Pays-Bas Louis van Gaal a déclaré lors d'une interview télévisée dimanche soir qu'il souffrait depuis un certain temps d'un cancer de la prostate. La maladie ne l'empêchera pas, selon lui, de se rendre au Qatar pour le Mondial (21 novembre-18 décembre). Les joueurs "ne le savent pas", a déclaré Louis van Gaal, 70 ans, à la télévision RTL. Il a ajouté qu'il avait déjà subi 25 irradiations, notamment le soir pendant les camps d'entraînement de la sélection néerlandaise. "Cela fait partie de ma vie", a-t-il ajouté, invité sur un plateau de télévision à l'occasion de la sortie prochaine d'un film sur sa vie, intitulé Louis. "J'ai traversé tellement d'épreuves dans ma vie, de maladie et de mort, je suis probablement devenu plus riche en tant que personne à cause de toutes ces expériences", a poursuivi van Gaal, qui en est à son troisième mandat à la tête des "Oranje" (après 2000-2001 et 2012-2014). Testé positif au Covid-19 en mars, le technicien avait suscité une controverse le mois dernier en estimant que la décision d'organiser le Mondial au Qatar était "ridicule" et en accusant la FIFA d'avoir été uniquement motivée par "l'argent et des intérêts commerciaux".

Hischier marque en vain face aux Islanders Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Nico Hischier a atteint pour la deuxième fois la barre des 50 points sur une saison en NHL. Le capitaine des Devils a inscrit dimanche son 19e but dans cet exercice 2021/22, dans un match perdu 4-3 face aux New York Islanders. Le centre valaisan, qui a marqué le dernier but de cette rencontre à 1'06'' de la fin, est donc bien parti pour améliorer son record personnel (52 points). Ce record date de sa première saison en NHL (2017/18), la seule dont il a pu disputer tous les matches. Les Devils ont encore 13 parties à leur programme en saison régulière. Mais ils manqueront pour la quatrième fois consécutive les play-off, auxquels Nico Hischier n'a jusqu'ici goûté qu'à une seule reprise (défaite 4-1 face à Tampa Bay au 1er tour en 2018). Les play-off, Minnesota devrait en revanche sauf accident pouvoir y prendre part. Le Wild de Kevin Fiala a cueilli dimanche une 9e victoire dans ses 10 derniers matches, s'imposant 5-1 à Washington pour conforter sa 2e place dans la Central Division.

Les Lakers scotchés à la 11e place à l'Ouest Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Les Lakers voient les barrages qualificatifs pour les play-off de NBA s'éloigner de plus en plus. La franchise de Los Angeles a subi dimanche sa sixième défaite de rang, s'inclinant 129-118 face à Denver. L.A. a longtemps tenu tête aux Nuggets (129-118) avant de craquer dans le "money time". Car au final, l'absence de LeBron James, tenu de reposer sa cheville gauche douloureuse pour la quatrième fois dans les six derniers matches, a inévitablement pesé. Il avait marqué 38 points vendredi face aux New Orleans Pelicans. Les Lakers, qui se sont heurtés à un Nikola Jokic en feu (38 points, 18 rebonds, 6 assists), restent engoncés à la 11e place de la Conférence Ouest avec 31 victoires pour 47 défaites. Ils sont toujours devancés par San Antonio (10e/33-45), qui a battu Portland 113-92 dimanche. Les deux équipes ont encore quatre matches à jouer en saison régulière...

Italie: lutte acharnée en tête de la Serie A Insigne inscrit le premier but de Naples sur penalty Image: KEYSTONE/AP/Alberto Mariani Naples a mis la pression sur l'AC Milan en allant s'imposer 3-1 à Bergame contre Atalanta lors de la 31e journée de Serie A. Les rossoneri recevront pour leur part Bologne lundi soir. Les deux leaders comptent 66 points, mais Naples a disputé une partie de plus. Contre l'Atalanta (avec Remo Freuler jusqu'à la 83e), les Napolitains ont marqué par Insigne (13e/penalty), Politano (37e) et Elmas (81e). Les Bergamasques avaient réduit l'écart grâce à De Roon (58e). Zakaria de retour L'Inter Milan est revenu à trois points du duo de tête en remportant 1-0 le choc à Turin contre la Juventus. Un penalty de Calhanoglu dans le temps additionnel de la première mi-temps a fait la différence. Pour la Juve, Denis Zakaria est entré à la 34e. L'international suisse n'avait plus joué depuis sa sortie sur blessure contre Empoli le 26 février. Il a failli égaliser à la 73e, son tir étant dévié par Handanovic sur son poteau.

Liga: le FC Barcelone nouveau dauphin du leader Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone continue sa remontée en Liga. Les Catalans ont battu le FC Séville 1-0 dans le choc de la 30e journée et occupent désormais le 2e rang, à 12 points du Real Madrid. Après avoir galvaudé plusieurs occasions, Barcelone a enfin trouvé l'ouverture sur une belle frappe à la limite de la surface du jeune prodige Pedri (72e). Le Barça a joué un match de moins que le leader. Atlético Madrid et le FC Séville ont autant de points que les hommes de Xavi, mais avec une rencontre de plus.

Carlos Alcaraz confirme en s'imposant à Miami Carlos Alcaraz, un futur grand champion Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Carlos Alcaraz (ATP 16) est devenu à 18 ans le plus jeune vainqueur du tournoi Masters 1000 de Miami. L'Espagnol a battu en finale le Norvégien Casper Ruud (ATP 8) en deux sets, 7-5 6-4. Une tornade a tout emporté sur son passage à Miami: Carlos Alcaraz s'affirme bien comme le phénomène appelé à bientôt régner sur le tennis mondial. Dans la moiteur tropicale floridienne, un vent de fraicheur a soufflé fort et on se dit que l'Espagne du tennis a vraiment de la chance. Alors que Rafael Nadal, vainqueur du dernier Open d'Australie et seul recordman du nombre de titres du Grand Chelem (21), n'en finit pas de renaître à 35 ans, son successeur désigné est déjà prêt à prendre la relève. Ruud, qui disputait lui aussi sa première finale d'une épreuve de cette catégorie juste en-dessous des quatre Majeurs, en a fait les frais, battu en deux manches. Irrésistible ascension Alcaraz a remporté le troisième tournoi de sa carrière, le plus prestigieux, après ceux glanés sur terre battue à Rio de Janeiro en février et à Umag, en Croatie, l'an dernier. Le natif d'El Palmar, bourg localisé près de Murcie dans le sud-est de l'Espagne, acte ainsi son irrésistible ascension, démarrée de façon tonitruante en septembre dernier lorsqu'il avait éliminé, au bout d'un combat épique de plus de quatre heures, le Grec Stefanos Tsitsipas au 3e tour de l'US Open.

MotoGP: premier succès pour Aleix Espargaro et Aprilia Image: KEYSTONE/AP/Nicolas Aguilera Aleix Espargaro (Aprilia) a remporté le Grand Prix d'Argentine MotoGP à Termas de Rio Hondo. L'Espagnol a ainsi fêté son premier succès en championnat du monde, toutes catégories confondues. L'aîné des frères Espargaro, qui avait signé la pole position, a été surpris au départ par son compatriote Jorge Martin (Ducati). Il l'a suivi de près durant la grande partie de la course avant de le dépasser à cinq tours de la fin. Ce metteur au point réputé, âgé de 32 ans, a ainsi connu son heure de gloire pour son 200e GP dans la catégorie reine, le 284e au total. Larmes de joie "Cela a été long! Je suis si heureux. Il y avait beaucoup de pression, la course n'a pas été facile, j'ai parfois manqué d'adhérence. C'est juste un rêve d'être en tête du championnat", a-t-il dit, après avoir ravalé ses larmes de joie. Les Espagnols ont écrasé la course, prenant les quatre premières places. Derrière le vainqueur, Martin a fini 2e à 0''807 devant les Suzuki d'Alex Rins (à 1''330) et Joan Mir (à 1''831). Tenant du titre, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a connu un GP difficile bouclé au 8e rang. Aleix Espargaro a fait coup double puisqu'il se retrouve aussi en tête du championnat du monde. Il a aussi en prime offert à Aprilia sa première victoire en MotoGP. Dans les autres catégories, l'Italien Celestino Vietti (Kalex) a gagné en Moto2, alors que l'Espagnol Sergio Garcia (GasGas) l'a emporté en Moto3. La prochaine course aura lieu dès dimanche prochain à Austin pour le GP des Amériques.