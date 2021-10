Bienne est de nouveau leader en National League +++ Ajoie bat Zurich

Bienne repasse en tête, Ajoie se paie Zurich Image: KEYSTONE/PostFinance Bienne est de nouveau leader en National League grâce à sa victoire 4-1 à domicile contre Lugano. Dans le même temps, Ajoie a réussi l'exploit de battre Zurich 4-3 à Porrentruy. Et revoilà Bienne au sommet. Avec un match de plus que Fribourg, certes, mais au sommet quand même. Et pendant près de deux tiers, ce sont les Seelandais qui ont montré pourquoi ils étaient dans les hauts du championnat. Meilleurs que les Tessinois, plus agressifs, les joueurs d'Antti Törmänen ont joué une excellente partition. D'abord craintif et paresseux, Lugano s'est réveillé pour mettre de la pression sur la cage du très bon Joren van Pottelberghe. L'ancien portier davosien n'aura été battu qu'une fois. Ce fut à la 36e par Libor Hudacek. Intenable, le Slovaque en est à six goals en seulement cinq matches. Mais à la 53e, c'est bien le dernier rempart biennois qui s'est interposé devant Thürkauf pour préserver l'avantage d'un but de ses couleurs. Le but de la délivrance pour les Biennois est tombé à la 57e de la canne de Viktor Lööv. L'imposant défenseur suédois, de plus en plus utile dans le jeu seelandais, s'est pour une fois risqué à monter. Il faut dire qu'avec les absences de Yakovenko (blessé) et Rathgeb (suspendu), il était nécessaire que le Suédois ose davantage. Ajoie: une victoire de Coupe Décidément, Ajoie aime bien affronter les équipes dont le nom commence par Z. Après avoir battu le champion Zoug chez lui plus tôt dans la saison, voilà que les Jurassiens ont réussi un deuxième exploit en venant à bout du Zurich de Rikard Grönborg et de sa constellation de vedettes. Si la logique avait été respectée et au vu des occasions, les Lions auraient dû l'emporter 4-1. Mais voilà, le sport a parfois ce petit côté imprévisible qui fait son charme. Pour éviter un huitième revers de rang, les Ajoulots ont pu compter sur un opportunisme affolant et un Tim Wolf de parade. Les Zurichois ont en effet dominé 59-24 au niveau des tirs. Mais les Jurassiens avaient un aimant à lucarne ce soir, comme le prouvent les buts de Macquat, Fortier et Devos. En fait, Gary Sheehan est parvenu sur un soir à insuffler à ses troupes la magie de la Coupe. A Berne, on a voulu créer un choc psychologique. Alors lundi, des supporters ont eu le droit d'aller dans le vestiaire des Ours. But de la manoeuvre: raviver la flamme et redonner au club de la capitale une identité de battant. Le message a visiblement été bien reçu par les joueurs avec une victoire 5-1. En fait, les hommes de Lundskog ont réglé l'affaire en moins de dix minutes. Kahun (4e), Praplan (5e) et Jeremi Gerber (9e) ont permis aux Ours de se confectionner un joli matelas. Et les Bernois ne se sont pas arrêtés avec le 4-0 de Kahun (18e) et le 5-0 de Praplan à une seconde de la deuxième sirène. Avec un Luca Hollenstein auteur d'un joli blanchissage, Zoug a battu Ambri-Piotta 2-0. Dans le dernier match de la soirée, Rapperswil a battu Davos 4-1.

Kontaveit peut toujours rêver du Masters Image: KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV Anett Kontaveit (WTA 14) peut toujours espérer décrocher le dernier ticket disponible pour le Masters WTA de Guadalajara (10-17 novembre). L'Estonienne a conservé ses chances intactes en se qualifiant pour les demi-finales à Cluj-Napoca. Titrée à Ostrava et à Moscou cet automne, Anett Kontaveit a dominé l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 59) 6-3 6-1 en quart de finale à Cluj-Napoca pour cueillir son 13e succès d'affilée en indoor. Elle a remporté 24 de ses 26 derniers matches, elle qui avait également conquis un titre fin août à Cleveland. Les données du problème sont plutôt simples pour Anett Kontaveit, qui a égalé ce lundi le meilleur classement de sa carrière. L'Estonienne de 25 ans, qui affrontera la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 99) en demi-finale samedi, doit soulever le trophée dimanche en Roumanie pour dépasser la Tunisienne Ons Jabeur à la Race et obtenir sa qualification pour le Masters.

RM sur 100 m libre pour Chalmers Kyle Chalmers est le nouveau recordman du monde du 100 m en petit bassin Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOE GIDDENS Kyle Chalmers a battu vendredi le record du monde du 100 m libre en petit bassin lors de l'étape de Coupe du monde de Kazan. L'Australien efface des tablettes la précédente marque établie par le Français Amaury Leveaux en décembre 2008. Médaillé d'argent sur la distance aux JO de Tokyo derrière l'Américain Caeleb Dressel, Kyle Chalmers a réalisé 44''84, améliorant de 0''10 le précédent record. L'Australien de 23 ans a remporté le 100 m lors de trois des quatre étapes de la Coupe du monde en petit bassin disputées ce mois-ci.

YB plusieurs mois sans von Ballmoos Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay David von Ballmoos va être absent un bon moment. Le gardien de but titulaire d'YB, qui s'est luxé l'épaule gauche en retenant un penalty lors de la défaite en Coupe contre Lugano, devra subir une opération, comme le révèlent des examens complémentaires. Selon les Young Boys, l'international suisse de 26 ans sera indisponible plusieurs mois. Von Ballmoos a également dû subir une intervention chirurgicale début 2018 pour la même blessure à son autre épaule. Il avait manqué toute la seconde moitié de la saison. Guillaume Faivre, le numéro 2 à Berne, a aussi été absent ces derniers temps. Reste à savoir si le Neuchâtelois sera en mesure de rejouer samedi à Saint-Gall. Lors de la défaite 1-0 à Lugano mercredi, c'est le jeune Abdullah Laidani, 18 ans, qui a remplacé von Ballmoos.

Huitième record en cinq semaines pour Ugolkova Maria Ugolkova en grande forme. Image: KEYSTONE/EPA/Szilard Koszticsak Maria Ugolkova a une nouvelle fois battu son record de Suisse du 100 m 4 nages en petit bassin. Lors de l'étape de Coupe du monde à Kazan (RUS), la Zurichoise d'adoption a nagé en 58''47. Ugolkova (32 ans) a ainsi abaissé de 0''34 sa marque établie il y a trois semaines. Sur les cinq dernières semaines, elle a battu à huit reprises un record national. Kazan sera le théâtre la semaine prochaine des Championnats d'Europe en petit bassin. Sur 200 m 4 nages, la nageuse du SC Ustrer-Wallisellen sera l'une des principales candidates au podium.

La Suisse réfléchit à une éventuelle candidature Image: KEYSTONE/EDDY RISCH L'Association suisse (ASF) réfléchit à une candidature pour l'organisation de l'Euro féminin 2025, révèle vendredi le site de SRF. Elle a pris un premier contact avec l'UEFA pour signaler son intérêt. Il s'agit, précise SRF, "d'un premier pas, qui n'engage à rien. Le processus de candidature est long." L'ASF a jusqu'à mars prochain pour adresser une demande formelle et jusqu'à octobre 2022 pour le dépôt d'une éventuelle candidature finale. Le tirage au sort de l'Euro 2022 qui aura lieu l'été prochain en Angleterre, effectué jeudi à Manchester, a impressionné Tatjana Haenni, directrice du football féminin à l'ASF. "Cela a encore renforcé notre sentiment qu'un Euro en Suisse pourrait booster le football féminin chez nous." La réflexion est en cours.

Dominique Gisin: "L'argent ne doit jamais être un problème" Dominique Gisin s'engage dans l'Aide sportive suisse. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Fondation de l'Aide sportive suisse, qui fête ses 50 ans samedi lors d'un gala à Zurich, a aidé à ce jour quelque 20'000 sportifs pour un total de 150 millions de francs. C'est l'occasion de faire le point avec Dominique Gisin, déléguée du conseil de fondation. La championne olympique de descente en 2014 assume des fonctions stratégiques et représentatives, parallèlement à la préparation de son master à l'EPFZ. Elle siège aussi au conseil d'administration des Remontées mécaniques du Titlis. Elle souligne pour Keystone-ATS l'importance du gala de samedi. "Nous attendons plus de 600 invités du monde du sport, d'anciens athlètes mais aussi des champions en activité. De nombreuses personnalités ayant grandement oeuvré en faveur du sport en Suisse ces dernières années, pour l'Aide sportive mais aussi Swiss Olympic et diverses fédérations, seront aussi présentes." Pas d'obstacle financier L'ancienne skieuse aujourd'hui âgée de 36 ans estime que l'Aide sportive est une "institution extrêmement importante en Suisse. Les athlètes ont besoin d'une aide financière directe. Beaucoup dépendent de ce soutien, car l'argent qu'ils gagnent avec leurs résultats ne suffit souvent pas à assurer un salaire. Notre vision est que l'argent ne soit jamais un obstacle financier sur le chemin qui mène à l'éclosion des talents et à l'élite." Les piliers sur lesquels repose l'Aide sportive sont solides, relève Dominique Gisin. "Il y a les fonds des loteries, mais aussi le soutien de nos partenaires économiques, celui de la population. Ces apports n'ont pas été affectés par le Covid." Le sport s'est massivement développé durant les dernières décennies. Les besoins financiers ont explosé. "Tout est devenu très professionnel. De nombreux Etats apportent une aide financière directe, ce qui n'est pas le cas en Suisse. Nous essayons de compenser avec l'Aide sportive. Beaucoup de nouveaux sports se sont ajoutés. Nous voulons qu'aucun sportif d'élite n'ait de souci à se faire pour payer son loyer."

U:n but et une étoile pour Nino Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/Chris Seward L'état de grâce est toujours de mise pour Carolina. Victorieux 3-0 de Boston sur leur glace, les Hurricanes ont cueilli leur sixième succès en... six rencontres. Carolina a réussi le plus beau début de saison de l'histoire de la franchise. Nino Niederreiter est, bien sûr, l'un des artisans de cette magnifique série. Le Grison a inscrit son troisième but de la saison avec sa réussite en jeu de puissance pour le 2-0. Sa performance a été récompensée par la troisième étoile. Fin de série en revanche pour Timo Meier ! L'Appenzelois n'a, pour la première fois depuis le début de la saison, comptabilisé aucun point lors de la défaite 4-0 à domicile de San Jose devant Montréal. Les Sharks concèdent un troisième revers de rang après avoir entamé l'exercice sur quatre victoires...

Les Hawks désarmés à Washington Image: KEYSTONE/AP/Alex Brandon Deux de chute pour Atlanta ! A Washington, les Hawks ont concédé leur deuxième défaite de la saison. Ils se sont inclinés 122-111 à l'issue d'une rencontre qu'ils n'ont jamais maîtrisée. A l'image de Clint Capela qui n'a cueilli que 4 rebonds pour accuser un différentiel de -11 malgré ses 11 points inscrits, Atlanta a été désarmé devant une formation métamorphosée par son nouveau coach Wes Unseld Jr. Washington est en passe de tourner magistralement la page Russell Westbrook, transféré cet été aux Lakers. Washington a mené 64-55 à la pause avant de creuser un écart de 20 points (84-64) pour cueillir sa quatrième victoire en cinq rencontres. La soirée a été marquée par les premières défaites de la saison de Golden State et de Chicago qui se sont inclinés à domicile. Les Warriors ont été battus 104-101 par Memphis, les Bulls 104-103 par les Knicks. Victorieux 122-91 à Houston, Utah demeure, ainsi, la seule équipe invaincue de la Ligue.

Guillaume Maillard poursuit sa progression Guillaume Maillard fait son chemin en National League Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Auteur de l'ouverture du score dans la victoire du LHC 3-2 lors du derby lémanique à Genève, Guillaume Maillard semble sortir de sa coquille. L'attaquant a inscrit son 4e but de la saison. A-t-il trouvé son flow? Avec quatre buts marqués lors de ses douze derniers matches, Guillaume Maillard donne l'impression de jouer plus libéré. L'ancien junior du club, rapatrié par le LHC lors de l'échange avec Vermin, Moy, Bozon et Douay, amène de la fraîcheur au club vaudois. Placé en quatrième ligne au début de saison, puis en troisième avec Bozon et Jäger, le Vaudois a cette fois profité d'un changement de ligne pour se retrouver avec Bertschy. Et lorsque l'on a la chance de jouer avec de meilleurs joueurs, on dispose de davantage d'opportunités. "Ce que je fais différemment cette année, c'est que je tire plus, assène Maillard. Je dois utiliser davantage mon shoot. Après, je ne joue pas en power-play ni en box-play ce qui fait qu'on ne peut pas prévoir quand mes goals vont arriver. Je fais un bon match et je me crée des occasions. Ce qui est sûr c'est que c'est mon quatrième goal cette saison et que je n'ai jamais été aussi prolifique." Avec une production offensive en hausse, Guillaume Maillard apparaît décontracté sur la glace: "Je pense que je suis un joueur qui manque de régularité et j'espère que cette forme de constance va s'installer dans mon jeu. Je prends des années d'expérience et je sais mieux où me placer pour marquer des buts." Cette bonne place, il l'a aussi trouvée parce que son coach lui octroie sa confiance. De la quatrième ligne, il est passé à la troisième. Mais cette montée dans le "lineup" n'a pas lieu de lui faire choper la grosse tête: "Le rôle est différent. Si je joue en quatrième ligne, mon rôle sera davantage porté sur l'aspect défensif et de ne pas prendre de goals. Maintenant c'est clair que si je peux jouer avec des joueurs un peu plus fort techniquement les occasions vont certainement arriver." Du coup, entre le devoir défensif et la liberté offensive, a-t-il une préférence? "Mon style de jeu correspond plus à une ligne offensive, mais il y a d'autres bons joueurs dans l'équipe. Je pense que je profite aussi du fait que certains ne sont pas là en ce moment pour montrer de quoi je suis capable."

Genève-Servette: ardeur et frustrations Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette a perdu un derby lémanique qu'il était en train de gagner. Mais la poisse a décidé de se taper l'incruste du côté des Vernets. On pourrait pointer du doigt le coach et dire que les joueurs ne croient plus en son discours. On pourrait, oui. Mais ce ne serait pas la vérité. Ou tout du moins ce ne serait pas analyser de manière correcte cette 14e défaite genevoise de la saison. Parce que les Aigles ont poussé pour aller chercher ce 3-2 libérateur en fin de match face à des Lausannois coupables de trop de punitions évitables. Parce qu'ils ont été meilleurs que leur adversaire durant les quarante dernières minutes de la rencontre. Mais il a suffi de quelques détails pour que la pièce tombe du mauvais côté pour les Grenat. Cette action de Sekac à la 59e qui permet au LHC de mettre le 3-2 alors que les Vaudois évoluent en infériorité numérique et la canne de Frick qui prive Noah Rod du 3-3 dans la même minute et alors que Gauthier Descloux avait cédé sa place à un sixième joueur de champ. Une ligne mince entre victoire et défaite "Il y a beaucoup de chances de marquer, des cages ouvertes, confesse l'entraîneur genevois Pat Emond. Les gars sont très nerveux, mais ce n'est pas l'engagement qui manque. On ne donne pas grand-chose. Seulement on ne trouve pas la solution en fin de match et on se fait punir derrière." Et le Québécois de réitérer ses encouragements à ses joueurs: "Ca fait longtemps que l'engagement est là. Les joueurs sont très crispés. A Berne, on aurait pu tuer le match après 40 minutes, mais on a joué pour ne pas prendre le deuxième plutôt que d'aller chercher à marquer le troisième et au hockey tu ne peux pas jouer comme ça. La ligne est mince entre avoir du succès ou pas. Je le répète, je n'ai rien à redire sur l'ardeur des gars. Là, on a joué le premier tiers sur les talons, comme la fin à Berne. On joue serré et on ne donne pas beaucoup de chances à l'adversaire. On doit faire davantage dans les détails." Malgré ce nouveau coup sur la tête, le coach ne baisse ni les bras, ni la tête et encore moins les yeux. Mais il conclut sur une formule qui résume bien la situation actuelle: "Avant, on trouvait des façons de gagner, là on trouve des façons de perdre. Mais tout le monde veut s'en sortir."

Naples domine Bologne et reste en tête Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Naples s'est logiquement imposé 3-0 sur son terrain contre Bologne, jeudi soir lors du dernier match de la 10e journée du Championnat d'Italie. Les Napolitains conservent donc la tête du classement à égalité de points avec l'AC Milan, qu'ils ne devancent toujours qu'à la différence de buts (+19 contre +14). Face à Bologne, qui restait sur une défaite à domicile contre Milan (2-4) le 23 octobre, l'équipe de Luciano Spalletti - contraint de suivre la rencontre depuis les tribunes en raison d'une suspension- a parfaitement maîtrisé son sujet. Fabian Ruiz a ouvert le score dès la 18e, d'une frappe enroulée du pied gauche en pleine lucarne. Les Napolitains ont pris le large juste avant la mi-temps, à la faveur d'un penalty accordé par l'arbitre Marco Serra après visionnage de la VAR et transformé en force par Lorenzo Insigne (41e). Le champion d'Europe a ensuite réussi le doublé en seconde période, encore sur un penalty transformé en force (62e).

Lausanne remporte trois points très précieux à Genève La joie des joueurs du LHC apr Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Le deuxième derby lémanique de la saison de National League a souri une fois encore à Lausanne. Les Vaudois se sont imposés 3-2 jeudi sur la glace de Genève-Servette grâce à Jiri Sekac. Lausanne pensait d'abord à ne pas encaisser le 3-2 lorsque Genève s'est retrouvé en power-play à moins de quatre minutes de la fin du temps réglementaire. A ce moment, le gain d'un point ne semblait pas une si mauvaise opération que cela pour les Vaudois. Mais Jiri Sekac a pu récupérer le puck en zone défensive. Et le Tchèque a continué son chemin jusque devant Gauthier Descloux, qu'il a battu du revers. A 4 contre 5, avec 1'46'' à jouer! Une défaite mortifiante de plus pour Genève et une sorte d'allégorie de ce début de saison pour les Aigles. Maillard montre la voie Lausanne avait pris ce derby par le bon bout en agressant le bloc genevois. Et les Vaudois ont logiquement ouvert le score grâce à Guillaume Maillard à la 8e sur un assist intelligent de Bertschy. Sans faire beaucoup de bruit, le numéro 11 des Lions a inscrit son quatrième but de la saison. Si l'on se souvient de l'échange qui a envoyé Vermin et Moy aux Vernets en retour de Bozon, Douay, Cajka et Maillard, le directeur des opérations hockey vaudois, Petr Svoboda, attendait beaucoup de Guillaume Maillard. Blessé une grande partie de la saison passée, l'attaquant de 23 ans est en train de se révéler. Le LHC a doublé la mise au moment où la pression genevoise commençait gentiment à monter. Après un débordement tout en puissance, Bertschy - encore lui - a pu servir Almond sur un plateau. De retour dans l'alignement lausannois depuis deux matches, le polyvalent canado-Suisse prouve son utilité dans l'effectif. Genève revient, en vain A Genève, on a peu de sujets de satisfaction en ce début de saison. Mais s'il y a un domaine dans lequel les Aigles peuvent exceller, c'est bien le power-play, avec des étrangers très habiles dans ce domaine. Et rien de tel qu'un avantage numérique performant quand le jeu à 5 contre 5 ne produit que peu de situations dangereuses. Winnik (37e) et l'omniprésent Tömmernes (41e) ont ainsi permis aux Grenat de revenir dans la partie. Et les joueurs des Vernets ont ensuite poussé en profitant des punitions vaudoises. Mais Jiri Sekac a marqué ce but si cruel pour eux. Et comme pour accentuer encore plus la peine des Genevois, Frick a sauvé sur la ligne devant Rod à la 59e. Non, ce Genève-là n'est pas verni. Et la question revient une fois encore: Pat Emond va-t-il rester à la bande du GSHC?

Pays-Bas, Suède et Russie pour la Suisse Les Suissesses se mesureront notamment aux Pays-Bas lors de l'Euro 2022 Image: KEYSTONE/WALTER BIERI L'équipe de Suisse dames affrontera les Pays-Bas, tenants du titre, la Suède et la Russie lors du tour final de l'Euro 2022 en Angleterre (6-31 juillet). Le tirage au sort de la phase de poules a été effectué mercredi à Manchester. La sélection de Nils Nielsen disputera son premier match dans le groupe C le 9 juillet à Leigh face à la Russie. Euro dames 2022. Les groupes de la phase préliminaire. A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord. B: Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande. C: Pays-Bas, Suède, Russie, Suisse. D: France, Italie, Belgique, Islande.