Bienne mate le LHC ++ Pas de succès à domicile pour Gremaud et Ragettli

Bienne mate le LHC, Fribourg se sort du piège d'Ambri Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Bienne est bien l'adversaire le plus dangereux du moment pour Genève-Servette le leader de National League. Les Seelandais se sont nettement imposés 4-1 contre Lausanne. Les Biennois pointent désormais à deux points des Genevois. Pour la deuxième fois de la saison, les Lausannois ont subi la loi de Bienne. Dans une partie truffée d'erreurs, les joueurs d'Antti Törmanen ont su faire parler leur réalisme avec le duo infernal Fabian Hofer - Jesper Olfsson. L'Autrichien a inscrit deux buts et réalisé deux assists, tandis que le Suédois, venu de Langnau, a marqué un doublé. Le troisième homme de cette ligne, c'est Gaëtan Haas. On voit la formidable force de frappe dont dispose le coach biennois. Les Vaudois ont payé parfois très cher leurs erreurs individuelles à l'image du mauvais choix d'Aurélien Marti derrière sa cage, qui a conduit au 3-1. Le LHC se retrouve plongé dans le doute après avoir concédé sa troisième défaite de rang. Même Punnenovs a dû laisser sa place à Tobias Stephan à la 45e minute après le 4-1. Le Zurichois n'avait plus joué depuis sept matches. Fribourg Gottéron revient sérieusement dans la course aux six premières places. Les joueurs de Christian Dubé ont gagné 2-1 sur la glace d'Ambri-Piotta et se retrouvent à deux points de leur adversaire du soir. Ce succès porte aussi la griffe du portier Connor Hughes. Le remplaçant de Reto Berra a paré trente-trois tirs des Tessinois. Il n'avait pourtant pas fait la meilleure impression sur l'ouverture du score de Kneubühler dès la 2e minute. Mais par la suite, il s'est largement repris pour offrir à ses couleurs un troisième succès lors des quatre derniers matches. Julien Sprunger en supériorité numérique et Mauro Jörg en infériorité numérique ont également pris une belle part dans le succès de Gottéron. Fin de série noire pour Ajoie Ajoie en a fini avec sa série de sept défaites. Les Jurassiens ont battu 4-1 un HC Lugano, toujours très inquiétant. Les Ajoulots ont marqué l'importantissime 2-0 à un dixième de seconde de la première sirène par Kevin Bozon. Les Tessinois ont réduit le score à la 47e par Riva. Ajoie a finalement passé l'épaule par Guillaume Asselin, qui a transformé son penalty et par Jonathan Hazen, qui s'est vu attribué un but réglementaire. Bonne semaine pour Rapperswil-Jona. Les Lakers ont battu Kloten 4-2 après avoir pris le meilleur sur Genève-Servette mardi. Le Tchèque Roman Cervenka s'est fait l'auteur de trois passes décisives. Pour leur deuxième match dans leur nouvel écrin, les Zurich Lions ont battu 4-0 les Langnau Tigers. Le Français Alexandre Texier en a profité pour inscrire son premier but de la saison. Les Zurichois, une fois qu'ils auront rattrapé leurs matches en retard ne seront pas loin de la première place avec leur défense de fer.

Pas de succès à domicile pour Gremaud et Ragettli Image: KEYSTONE/YANIK BUERKLI Près de 10'000 spectateurs ont suivi à Coire la première épreuve du Big Air comptant pour la Coupe du monde. Seules les victoires suisses ont fait défaut. Les spécialistes suisses du Big Air se sont bien comportés devant leur public. Chez les dames, Mathilde Gremaud est tombée lors de la première manche, mais la Fribourgeoise s'est totalement reconcentrée pour réussir encore deux bons sauts. Lors de la deuxième manche, la championne olympique a reçu la meilleure note. Finalement, elle s'est retrouvée classée au 3e rang pour son 13e podium en Coupe du monde. La victoire est revenue à la Française Tess Ledeux (20 ans) avec plus de dix points d'avance. Il s'agissait de son dixième succès en Coupe du monde. Ragettli seulement quatrième Andri Ragettli a causé une certaine déception. Le Grison a manqué le podium pour son premier concours à Coire. Après un premier saut très réussi, Ragettli a perdu des points dans les deux sauts en finale et est passé à la quatrième place à 0,75 point de la deuxième place. Le Norgévien Birk Ruud, champion olympique, a montré un véritable show qui lui a valu la victoire. Il s'est imposé devant les jeunes pousses que sont le Canadien Noah Porter MacLennan (2e) et l'Américain de 18 ans, Troy Podmilsak (3e).

Les Zurich Lions prêtent un gardien à Fribourg-Gottéron Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Les Zurich Lions ont prêté le gardien Jeffrey Meier à Fribourg-Gottéron jusqu'au 23 décembre. Il formera le duo des gardiens avec Connor Hughes en attendant le retour de Reto Berra, blessé. Meier n'a disputé cette saison qu'un seul match de Swiss League avec les GCK Lions. Il est vrai que le Zurichois (24 ans) s'était blessé au pied juste avant le début de la saison. Le prêt dure jusqu'au 23 décembre, soit la dernière journée avant la pause. Toutefois, les Zurich Lions peuvent rappeler leur portier plus tôt en cas de blessure de Simon Hrubec ou Ludovic Waeber. Meier rentrerait plus tôt également en cas de retour précoce de Reto Berra.

Simona Halep provisoirement suspendue pour dopage Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG La Roumaine Simona Halep, ancienne no 1 mondiale, a été provisoirement suspendue pour dopage après avoir été testée positive au Roxadustat, une substance prohibée. L'annonce a été faite vendredi par l'International Tennis Integrity Agency (ITIA). L'échantillon de Halep, 31 ans, prélevé lors de l'US Open fin août, a montré des traces de Roxadustat, un médicament qui stimule la production de globules rouges et est utilisé dans le traitement des patients souffrant de problèmes rénaux, a indiqué l'ITIA dans un communiqué.

Gut-Behrami: "Fit ne signifie pas toujours rapide" Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami s'est montrée de fort bonne humeur devant les médias à Sölden après une présentation de son fabricant de skis. Marco Odermatt avait également le moral au beau fixe à deux jours de sa première course de la saison. Lara Gut-Behrami avait évoqué jeudi que ses deux médailles d'or ces dernières années - deux aux Mondiaux 2021 et une en février aux JO - l'avaient beaucoup aidée pour trouver une certaine détente. "Cela m'a certainement manqué auparavant. J'essayais juste de faire ce que je pouvais et je ne voulais pas forcer", souligne la Tessinoise, qui se sent plus en forme à 31 ans qu'à 21... "Fit ne signifie pas forcément rapide. Mais c'est clair: je suis en forme et j'essayerai tout pour être rapide." Même la question de savoir si elle visait le grand globe de cristal, qu'elle a remporté en 2016, lui a arraché un sourire. "Lorsque j'ai gagné le classement général, je prenais course après course." Nouvelle victoire à Sölden#? Marco Odermatt, le dernier vainqueur du gros globe, est à la recherche d'une confirmation. Sa très grande avance sur ses poursuivants en fin de saison fait du Nidwaldien le favori logique à sa propre succession. Les grandes attentes suscitées par ses résultats ne désarçonnent pas Odermatt. D'autant qu'il souligne avec son triomphe au classement général, "Il a rempli son plus grand objectif dans ski". Bien sûr, le Nidwaldien ne serait pas mécontent de rééditer la victoire obtenue à Sölden l'an dernier. "Sölden est bon pour la confiance, si tu es bon". En même temps, il est aussi conscient que "beaucoup d'autres coureurs veulent et peuvent s'imposer. L'été s'est tiré en longueur, ce qui peut changer des choses. Peut-être que de nouveaux athlètes vont émerger. On verra bien ce que la course de dimanche nous réservera." Mais même s'il ne réalise pas une toute grande performance sur le glacier du Rettenbach, il restera assez de temps à celui qui compte onze victoires en Coupe du monde pour affiner les réglages.

Franck Ribéry met un terme à sa carrière professionnelle Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS Franck Ribéry (39 ans) a officialisé la fin de sa carrière professionnelle. L'ancien international français a pris la décision en raison de douleurs persistantes à un genou. "La douleur à mon genou n'a fait qu'empirer et les médecins sont formels: je n'ai plus le choix, il faut que j'arrête de jouer. Je dois donc mettre un terme à ma carrière de joueur professionnel", a expliqué Ribéry, qui évoluait depuis l'été 2021 à la Salernitana, en 1re division italienne. Ribéry a été sélectionné 81 fois en équipe de France, inscrivant 16 buts. Il avait disputé la finale de la Coupe du monde en 2006 en Allemagne. Après deux saisons à Marseille, où il s'est vraiment révélé, l'ailier a fait les beaux jours du Bayern Munich, où il a évolué de 2007 à 2019 et remporté de nombreux trophées, dont la Ligue des champions en 2013 et neuf fois le championnat d'Allemagne. Après sa longue aventure en Bavière, il a joué en Italie, d'abord à la Fiorentina puis à la Salernitana.

Swiss Indoors: Nick Kyrgios forfait Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Nick Kyrgios (27 ans) ne disputera pas les Swiss Indoors la semaine prochaine à Bâle. L'Australien ne figure plus sur la liste des participants du tournoi. Les raisons du retrait du finaliste de Wimbledon ne sont pas connues. Kyrgios (ATP 21) avait récemment déclaré forfait avant un quart de finale contre Taylor Fritz à Tokyo.

New Jersey redresse la barre Nico Hischier: un grand match contre les Islanders. Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Cela va beaucoup mieux pour le capitaine Nico Hischier et New Jersey ! Après deux défaites initiales, le Valaisan et les Devils ont parfaitement redressé la barre. Victorieux 4-2 d'Anaheim mardi, New Jersey s'est imposé 4-1 à New York face aux Islanders. Buteur contre les Ducks, Nico Hischier a inscrit le 4-1 dans la cage vide. Crédité d'un bilan de +3, le Valaisan avait auparavant tenu un rôle essentiel avec deux passes décisives pour le 2-0 et le 3-0 inscrits par le Tchèque Ondrej Palat, désigné homme du match. Nico Hischier ne fut pas le seul buteur suisse de la soirée. Janis Moser a trouvé le chemin des filets lors de la défaite 6-2 d'Arizona à Montréal. Le Biennois a marqué son premier but de la saison à la 47e dans une rencontre qui était jouée depuis longtemps. Le Canadien menait, en effet, 5-0 après les deux premiers tiers. Une première victoire pour Timo Meier et San Jose Timo Meier et San Jose ont enfin cueilli une victoire après cinq défaites lors de leurs cinq premiers matches. Les Sharks se sont imposé 3-2 devant les Rangers au Madison Square Garden grâce à une réussite d'Erik Karlsson après 49 secondes de jeu dans la prolongation. Timo Meier, qui disputait son 400e match en NHL, a adressé la passe décisive au Suédois dans une séquence à 3 contre 3. Roman Josi et Nino Niederreiter ont concédé une quatrième défaite de rang avec Nashville. Les Predators se sont inclinés 5-3 à Columbus après avoir mené 3-1 à la fin du deuxième tiers. A noter enfin la déroute de Los Angeles à Pittsburgh, battu 6-1 avec un Kevin Fiala qui a accusé un bilan de -3, et le succès 3-2 en prolongation de Toronto devant Dallas sans Denis Malgin, prié de suivre le match depuis les tribunes...

La défaite de trop pour Steven Gerrard Bye bye Steven... Image: KEYSTONE/AP/John Walton Steven Gerrard a été démis de ses fonctions d'entraîneur d'Aston Villa. La légende de Liverpool paie au prix fort la défaite 3-0 à domicile des Villans face à Fulham. Aston Villa occupe la 17e place de la premier League, à égalité de points (9) avec le 18e et premier relégable, Wolverhampton. Villa n'a gagné que deux de ses onze matches de championnat cette année. La déroute de jeudi a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la hiérarchie du club, qui a limogé Steven Gerrard après seulement onze mois à la tête de l'équipe. Steven Gerrard avait mené Aston Villa à la 14e place la saison dernière. Il était arrivé des Rangers pour remplacer Dean Smith novembre 2021, avec un contrat de trois ans et demi. Le club avait espoir que l'ancien joueur de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre fasse monter le club dans le haut du classement. Mais à la place, Aston Villa lutte désormais contre la relégation. Aston Villa, propriété des milliardaires Nassef Sawiris et Wes Edens, serait prêt à payer l'un des salaires les plus élevés de la Premier League pour recruter le meilleur remplaçant pour Steven Gerrard, si l'on en croit les médias britanniques. Le nom de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et de Tottenham, Mauricio Pochettino, a été mentionné pour le poste, tout comme celui de l'ancien entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel.

Barcelone toujours à 3 points du Real Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Battu dans le Clasico dimanche dernier, le FC Barcelone reste à trois longueurs du Real Madrid à l'issue de la 10e journée de Liga. Les Catalans ont surclassé Villarreal 3-0 jeudi soir. Une semaine avant l'affiche décisive de Ligue des champions face au Bayern Munich, le Barça a rapidement débloqué la situation grâce à l'inévitable Robert Lewandowski, auteur d'un doublé express (30e et 35e). Ansu Fati a scellé le score dès la 38e.

Servette met fin à sa malédiction d'octobre Fofana ( Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Servette a renoué avec la victoire en Super League jeudi en allant s'imposer 3-2 au Letzigrund face à Grasshopper. Ce succès - le premier fêté au mois d'octobre depuis leur retour dans l'élite en 2019 - permet aux Grenat de rester à cinq longueurs du leader Young Boys au terme de la 12e journée. L'équipe de l'entraîneur Alain Geiger a forcé la décision dans une deuxième mi-temps débridée. Incapables de conserver l'avantage de deux buts obtenu à la suite d'un doublé de Boubacar Fofana (56e et 60e, sur penalty), les Servettiens ont trouvé les ressources pour éviter un troisième nul consécutif. La délivrance est venue du pied gauche de Patrick Pflücke, lequel s'est montré le plus prompt pour récupérer un ballon relâché par le portier des Sauterelles Justin Hammel (77e). Grasshopper était revenu à hauteur du SFC grâce à un autre doublé, signé par Hayao Kawabe (67e et 72e). Dominateur mais inoffensif avant la pause, Servette pouvait s'estimer heureux de ne pas être mené au score après 45' de jeu. Jérémy Frick avait ainsi signé une double parade décisive à la 13e, sur des tentatives de Renat Dadashov, avant d'être sauvé par son poteau droit sur un tir de Kawabe. Le portier genevois n'a en revanche pas tremblé après le troisième but de son équipe. Bâle manque le coche Deuxième match programmé jeudi, le "Klassiker" entre Bâle et le FC Zurich s'est conclu sur un score nul et vierge qui n'arrange aucune des deux équipes. L'ambitieux FCB du coach Alex Frei se retrouve ainsi à 13 points du leader YB... Les Rhénans ont d'ailleurs quitté la pelouse sous les huées de leurs supporters. Bâle a pourtant pu évoluer en supériorité numérique dès la 13e minute, après l'expulsion d'Ivan Santini pour un coup de coude. Les Rhénans ont monopolisé le ballon (69% de possession de balle, 14 tirs à 3) mais sont restés "muets" pour la quatrième fois dans leurs cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Toujours en quête d'un premier succès dans ce championnat, la lanterne rouge Zurich accuse pour sa part six longueurs de retard sur le FC Winterthour (9e). Le champion en titre a néanmoins pu enchaîner un quatrième match consécutif sans défaite en Super League, une maigre consolation pour le nouveau coach Bo Henriksen.

Xhaka offre la victoire à Arsenal Image: KEYSTONE/EPA/Neil Hall Arsenal poursuit son parcours sans faute en Europa League. Les Gunners ont cueilli jeudi leur quatrième succès en quatre sorties, s'imposant 1-0 face au PSV Eindhoven grâce à une réussite de leur international suisse Granit Xhaka. Dominateurs, les hommes du coach Mikel Arteta ont dû patienter jusqu'à la 71e minute pour forcer la décision dans un match initialement prévu le 15 septembre mais reporté à la suite du décès de la Reine Elisabeth II. Xhaka a alors trouvé la faille d'une superbe demi-volée du pied droit armée au point de penalty. Cette victoire permet à Arsenal de prendre cinq longueurs d'avance sur le PSV Eindhoven en tête de ce groupe A. Les deux équipes se retrouveront jeudi prochain aux Pays-Bas, alors que le FC Zurich tentera de décrocher dans le même temps ses premiers points en accueillant Bodö/Glimt.

ManU: Ronaldo exclu du groupe pour le match contre Chelsea Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo n'a pas été retenu dans le groupe de Manchester United pour le match de Premier League contre Chelsea samedi. Cette sanction a été prise en réaction à la décision du Portugais de partir avant la fin du match contre Tottenham (2-0) mercredi. Ronaldo (37 ans), remplaçant contre les Spurs, avait quitté le stade avant la fin du match. "Le reste de l'équipe est entièrement concentré sur la préparation de ce match", écrit également Manchester United dans un communiqué jeudi.

Super League: le FC Zurich opposé aux play-off Le FC Zurich: pas fan des play-off Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le nouveau mode de championnat prévu dès 2023/2024 est contesté. Le FC Zurich a demandé au comité de la Swiss Football League de renoncer aux play-off pour le titre et les places européennes. Le club ne remet pas en cause l'augmentation à douze clubs en Super League, ni la séparation en deux groupes (clubs classés 1-6 et 7-12) après une première partie de championnat. Selon le FCZ, les play-off sont sportivement injustes. En fin de saison, le hasard, des blessures, des suspensions, des maladies ou des décisions arbitrales (VAR) peuvent avoir une influence décisive sur l'issue de telles rencontres. Le mode de championnat doit être clair, pas compliqué et compréhensible par tous. Le FC Zurich rappelle en outre que les réactions chez les supporters ont été très négatives quant à l'introduction de play-off.