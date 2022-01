Bienne s'impose 8-7 face à Berne +++ Gisin fait une pause

Benzema et Valverde raflent le clasico et hissent le Real en finale Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Grâce à son roi Karim Benzema et un héros inattendu nommé Fede Valverde, le Real Madrid a raflé le clasico face au FC Barcelone (3-2 ap) et s'est qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Elle aura lieu dimanche à Riyad, en Arabie Saoudite. Cette 100e victoire du Real dans l'histoire des clasicos porte le sceau de Benzema: le capitaine merengue, époustouflant depuis le début de saison, a lancé Vinicius en profondeur pour le premier but (25e), puis a lui-même remis le Real devant (72e). Mais le Barça est revenu par deux fois, d'abord grâce à un but chanceux de Luuk de Jong juste avant la pause (42e), puis sur un but de la tête du prodige Ansu Fati (84e), décisif dès son retour de blessure. Mais c'est un autre joueur qui a fait chavirer les coeurs des Madridistes en prolongation: le milieu de terrain uruguayen Fede Valverde, entré en jeu en fin de partie (82e) à la place de l'éternel Luka Modric, a hissé la "Maison blanche" en finale en concluant un contre express à la 98e minute. Les Madrilènes connaîtront jeudi leur adversaire dimanche en finale (19h30). Ce sera soit l'Atlético Madrid, champion d'Espagne en titre, soit l'Athletic Bilbao, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en janvier 2021 à Séville, opposés jeudi dans la deuxième demi-finale (20h00).

Bienne revenu de nulle part terrasse Berne Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Au terme du match le plus prolifique de la saison, Bienne s'est imposé 8-7 après prolongation contre Berne. Gaëtan Haas a inscrit le but décisif alors que les Seelandais n'ont jamais mené du match... Ce derby bernois fleurait bon les rencontres des années 80 où les scores-fleuves étaient foisons. Cette fois-ci, l'absence de rigueur défensive a permis aux spectateurs de vivre un spectacle complètement fou avec une issue la plus incertaine. Les Seelandais n'étaient-ils pas menés 3-0 après 12 minutes de jeu ? Ainsi, jusqu'à la 57e, Berne virait en tête. Mike Künzle a inscrit le 7-7 pour sa deuxième réussite de la soirée. Ce match fou ne pouvait que se jouer en prolongation. Las, Simon Moser a perdu ses nerfs et boxé un Biennois alors que le jeu était arrêté devant le but de Philipp Wütrich. Sur la même action, le banc bernois écopait d'une deuxième pénalité pour comportement incorretc. Les Seelandais ne laissaient pas passer leur chance à 5 contre 3. Haas, en difficulté jusque-là, ne manquait pas la cible à la 64e. Dans cette soirée "portes ouvertes", Kahun et Daugavins ont brillé avec quatre points côté du CP Berne. Chez les Seelandais, Luca Cunti est crédité de trois assists. Trois sur trois pour les Zurich Lions. Les Zurichois ont battu Lugano 3-2 à la Resega pour fêter un troisième succès cette saison face aux joueurs de Chris McSorley. Ils ont surtout fait une bonne affaire en repoussant leur plus sérieux adversaire pour la sixième place qualificative directement pour les play-off. Avec un but et deux assists, le capitaine Patrick Geering a été le guide des Lions, qui ont fêté leur sixième succès de rang. Complètement à côté de ses patins contre Genève-Servette - premier match après une pause de 19 jours - Davos s'est repris contre Langnau (4-1). Les Grisons, qui avaient déjà perdu deux fois cette saison à domicile contre les Tigers, ont assuré leur succès en 37'' à la 48e minute grâce à des buts de Julian Schmutz et Simon Knak marqués pendant les 5 minutes de pénalité infligée à Yannick Blaser. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 34/71. 2. Rapperswil-Jona Lakers 35/67. 3. Bienne 36/66. 4. Zoug 33/65. 5. Davos 36/65. 6. Zurich Lions 36/64. 7. Lugano 35/51. 8. Genève-Servette 34/47. 9. Lausanne 33/46. 10. Berne 34/46. 11. Ambri-Piotta 36/40. 12. Langnau Tigers 36/32. 13. Ajoie 34/18.

Kristoffersen Jakobsen s'impose à Crans, Nef 5e Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Kristoffer Jakobsen a remporté mercredi soir le slalom exhibition de Crans-Montana, devant les Italiens Stefano Gross et Manfred Mölgg. Meilleur Suisse, Tanguy Nef a terminé 5e. Troisième à Madonna di Campiglio et 2e à Val d'Isère cet hiver en slalom, Kristoffer Jakobsen s'est imposé avec une marge de 0''18 sur Stefano Gross. Le Suédois de 27 ans, qui ne compte aucun succès en Coupe du monde, succède au palmarès à Luca Aerni et empoche ainsi les 25'000 francs promis au vainqueur. Seul Suisse présent dans une cinquième et dernière manche qui réunissait cinq des 21 skieurs engagés, Tanguy Nef a pris tous les risques mais a commis une faute rédhibitoire sur un parcours d'à peine 30 secondes. Le Genevois, qui s'était classé 3e de la "demi-finale", a concédé 1''63 au vainqueur. Trois Suisses ont échoué lors de l'avant-dernière manche. Luca Aerni, qui a manqué la finale pour 0''02, a pris la 6e place, Daniel Yule la 7e et Marc Rochat la 8e. Lauréat des deux premières éditions et favori de cette épreuve, le Français Clément Noël a connu l'élimination en "demi-finale".

Itten revient prématurément à Glasgow Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Cedric Itten quitte la lanterne rouge de la Bundesliga Greuther Fürth et revient aux Glasgow Rangers. Le leader du Championnat d'Ecosse a activé la clause de retour de l'international helvétique. Dans un premier temps, le prêt de l'attaquant de 25 ans devait durer jusqu'à la fin de la saison. En douze matches de Bundesliga avec le néo-promu, Itten a inscrit deux buts. Le Bâlois possède un contrat valable jusqu'à l'été 2024 avec les Rangers.

Anthony Sauthier rejoint Yverdon-Sport Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Petit coup de théâtre dans le monde du football romand. Le capitaine du Servette FC, Anthony Sauthier (31 ans le 5 février) rejoint Yverdon-Sport en Challenge League jusqu'à la fin de la saison. Longtemps titulaire indéboulonnable sur le flanc droit servettien, Sauthier a perdu de son aura depuis le début de la saison. Alain Geiger semblait lui préférer de plus en plus Moussa Diallo au poste de latéral droit. Le Valaisan de Genève arrivait en fin de contrat au mois de juin cette année et le club ne semblait pas disposé à lui offrir une prolongation. Sauthier avait fait ses débuts en Super League sous les couleurs du FC Sion en 2009-2010. Il avait ensuite rejoint Servette alors en Challenge League pour la saison 2013-2014. Il a disputé 251 matches avec les Grenats jusqu'à son départ. Le club a d'ailleurs confirmé dans un tweet qu'il ne serait pas prolongé. A Yverdon, sous les ordres de Uli Forte, il retrouvera son ancien coéquipier Koro Koné. Le club vaudois occupe la 7e place de Challenge League.

Michelle Gisin, fatiguée, fait une pause C'est le temps de la pause pour Michelle Gisin. Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Michelle Gisin ne figure pas dans la sélection de Swiss-Ski pour les épreuves de vitesse du week-end à Zauchensee. L'Obwaldienne se sent fatiguée et s'impose une pause dans la compétition. Gênée dans sa préparation de la saison par une mononucléose, Gisin était pourtant revenue forte en Coupe du monde. Avant le Nouvel-An, elle avait pris la troisième place du géant à Courchevel et était montée sur le podium pour la première fois de l'hiver en slalom à Lienz. Toutefois, le programme intensif avec des courses dans les quatre disciplines a laissé des traces dans l'organisme de la skieuse d'Engelberg. Après son élimination mardi soir dans le slalom de Schladming, la troisième du classement général de la Coupe du monde avait eu de la peine à cacher ses émotions au micro de la SRF. "Les trois dernières semaines ont été si intensives. C'est certainement extrêmement cool que je puisse disputer toutes les courses. Maintenant, je suis vraiment très, très fatiguée et c'est pourquoi je suis aussi un peu émotive. J'ai besoin maintenant d'une pause et j'espère que je serai de nouveau prête pour Cortina", avait lâché la championne olympique du combiné 2018. Le week-end d'après, Cortina organisera une descente et un Super-G. A Zauchensee, où Gisin était montée pour la dernière fois sur le podium - 3e - d'une course de vitesse il y a deux ans, figurent également une descente et un Super-G au programme.

Entraînement de la descente de Wengen: Hintermann 5e Niels Hintermann dans le ciel bleu de Wengen Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Niels Hintermann (5e) a été le Suisse le plus en vue lors du deuxième et dernier entraînement de descente à Wengen. Le Zurichois a perdu une seconde par rapport à l'Autrichien Max Franz. Ce second entraînement s'est déroulé sur une piste raccourcie, le départ étant donné au-dessus du Hundschopf. Ce sera aussi le cas pour la descente de vendredi, mais pas pour la vraie descente du Lauberhorn prévue samedi. Franz a devancé de 0''56 le Norvégien Aleksander Kilde et de presque une seconde l'Italien Dominik Paris. Outre Hintermann, Stefan Rogentin (8e) et Marco Odermatt (10e) ont figuré dans les dix premiers. Le leader de la Coupe du monde, qui découvre la piste de Wengen, a réussi de beaux passages dans quelques endroits difficiles. Feuz s'économise Le triple vainqueur Beat Feuz n'a pas tout donné, comme souvent à l'entraînement. Le Bernois a perdu environ deux secondes et demie et s'est classé 30e. L'Autrichien Vincent Kriechmayr n'a pas pu s'aligner en raison d'un test Covid-19 positif. Le double champion du monde de Cortina va ainsi manquer les deux descentes au programme ce week-end. Mais il ne perd pas espoir de s'aligner jeudi lors du super-G.

Tristan Scherwey forfait pour les Jeux olympiques Tristan Scherwey: pas de JO pour lui Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le sélectionneur Patrick Fischer ne pourra pas compter sur Tristan Scherwey (30 ans) lors des Jeux olympiques de Pékin (4 au 20 février). L'attaquant du CP Berne va être opéré à un pied. Scherwey sera indisponible jusqu'à la mi-mars environ. Il avait disputé les trois derniers Mondiaux avec l'équipe de Suisse et avait aussi participé aux JO de Pyeongchang en 2018.

Bayern Munich: Coman prolonge jusqu'en 2027 Image: KEYSTONE/AP POOL/MARTIN MEISSNER L'international français Kingsley Coman (25 ans) a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2027, a annoncé le club bavarois. L'actuel contrat de l'attaquant prenait fin en 2023. Coman évolue au Bayern depuis la saison 2015-2016, alors qu'il était arrivé en prêt de la Juventus. Acheté par le "Rekordmeister" en 2017, il a conquis avec le club allemand six titres de Bundesliga et la Ligue des champions 2020, en marquant en finale l'unique but du match contre le Paris Saint-Germain.

Super League: Spielmann quitte YB pour Lausanne-Sport Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Lausanne-Sport a engagé le milieu offensif Marvin Spielmann (25 ans), qui évoluait aux Young Boys. La nouvelle recrue du LS a signé un contrat valable jusqu'à fin juin 2024. Spielmann était arrivé dans le club bernois en été 2019, en provenance de Thoune. Avec YB, il a fêté deux titres de champion de Suisse et un succès en Coupe. Il avait d'ailleurs inscrit le but décisif en finale contre Bâle (2-1) le 30 août 2020, permettant aux Bernois de réussir leur premier doublé depuis 1958 et leur première victoire en Coupe depuis 1987. En 56 apparitions avec les Young Boys, Marvin Spielmann a marqué six buts et donné huit passes décisives.

WEC: Louis Delétraz roulera en LMP2 avec le team Prema Orlen Image: Keystone/SERGEY SAVRASOV L'année 2022 sera chargée pour Louis Delétraz. Le pilote genevois disputera le championnat du monde d'endurance (WEC) parallèlement à son engagement en IMSA outre-Atlantique avec Tower Motorsport. En WEC, Delétraz (24 ans) courra en LMP2 pour l'équipe italienne Prema Orlen, au volant d'une Oreca 07 propulsée par un moteur Gibson. Il retrouvera comme coéquipier l'expérimenté Polonais Robert Kubica (37 ans), avec qui il avait gagné le titre en European Le Mans Series (ELMS) l'an passé. Le troisième pilote sera le jeune Italien Lorenzo Colombo (21 ans). Un job à finir "C'est incroyable de continuer avec l'unique Robert Kubica après notre titre en 2021 et d'être rejoints par Lorenzo Colombo. Avec Robert, nous avons un job à finir au Mans", a publié Delétraz. Il faisait référence aux dernières 24 Heures, quand la voiture du team WRT qu'il partageait avec le Polonais et le Chinois Yifei Ye était tombée en panne à moins de cinq minutes de l'arrivée alors qu'elle était en tête de la catégorie LMP2. L'équipe Prema est réputée pour ses excellents résultats en monoplace dans les formules de promotion. Elle effectuera ses débuts en WEC. "Il n'y a pas besoin de présenter ce team. J'ai roulé contre eux durant plusieurs années en monoplace et les succès qu'ils ont pu obtenir parlent pour eux. L'équipe aura beaucoup à apprendre en endurance, mais nous avons de grandes ambitions, des personnes talentueuses et beaucoup de motivation. Je me réjouis de cette saison", a encore écrit Louis Delétraz.

Trois assists pour Roman Josi Image: KEYSTONE/AP/Mark Zaleski Roman Josi et Timo Meier brillent toujours de mille feux sur les rinks de la NHL. Le Bernois et l'Appenzellois se sont montrés une fois de plus décisifs mardi soir. A Nashville, Roman Josi a délivré trois assists lors du succès 5-4 en prolongation des Predators face à Colorado. C'est la quatrième fois cette saison que le capitaine comptabilise au moins trois points dans une rencontre. Avec ses 12 buts et ses 25 passes décisives, il est le deuxième défenseur le plus prolifique de la NHL au sein d'une équipe qui a signé un cinquième succès de rang, son douzième lors de ses quatorze derniers matches. Timo Meier demeure toutefois le Suisse le plus percutant. L'Appenzellois a ouvert le score lors d'une séquence de jeu de puissance lors de la victoire 3-2 de San Jose à domicile devant le Detroit de Pius Suter. Timo Meier a signé sa 15e réussite de la saison pour comptabiliser désormais 39 points. Cette victoire, la troisième de rang, permet aux Sharks de basculer du bon côté de la barre. Un troisième joueur suisse a comptabilisé un point au cours de la soirée. Philipp Kurashev a délivré un assist lors du succès 4-2 de Chicago à Columbus. Le Zurichois présente désormais une fiche de 10 points avec 2 buts et 8 passes décisives.

Djokovic admet avoir commis des "erreurs" Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Novak Djokovic a admis des "erreurs" dans son formulaire d'entrée en Australie et dans son comportement après avoir été testé positif au Covid-19. Sa participation à l'Open d'Australie est en suspens. Dans un message publié mercredi sur Instagram, le numéro un mondial de tennis, non vacciné, a indiqué que son équipe avait fourni des informations complémentaires aux autorités australiennes, qui doivent décider de l'éventuelle annulation de son visa et de son expulsion. "Nous vivons une époque difficile dans une pandémie mondiale et parfois des erreurs surviennent", a plaidé Djokovic, qui s'entraîne actuellement en vue de participer à l'Open d'Australie à partir de lundi. Djokovic a été vu en public à Belgrade au lendemain du 16 décembre, date à laquelle il a été testé positif selon les informations qu'il a fournies à l'immigration australienne. Se disant victime de "désinformations" qu'il juge "très blessantes" pour sa famille, il a expliqué qu'il n'avait pas encore reçu le résultat de son test, effectué la veille, au moment d'apparaître en public le 17 décembre. "Une erreur humaine" Le joueur de 34 ans est arrivé en Australie la semaine dernière, avec une exemption de vaccination contre le Covid-19, due à un test positif daté du 16 décembre. Après un test antigénique négatif effectué le 16 décembre en parallèle du test PCR, il participait, le 17, au lancement d'un timbre en Serbie et à une rencontre avec des jeunes joueurs de tennis. Des photographies publiées par la Fédération de tennis de Belgrade montraient Djokovic avec des responsables de la fédération et une vingtaine d'adolescents, tous sans masque. Le joueur assure avoir effectué avant cette rencontre un deuxième test antigénique, aussi négatif. "Je n'avais pas de symptôme et je me sentais bien. Et je n'avais pas reçu la notification du test PCR positif avant la fin de cet événement", explique-t-il. Djokovic reconnaît en revanche une "erreur de jugement", celle d'avoir reçu, alors malade asymptomatique, des journalistes du quotidien français L'Equipe pour une interview. "Je me suis senti obligé de continuer et de réaliser l'interview de L'Equipe, car je ne voulais pas laisser tomber le journaliste, mais j'ai veillé à respecter la distanciation sociale et à porter un masque, sauf lorsque mon portrait était fait", a-t-il expliqué. Il plaide aussi "l'erreur humaine" pour avoir coché la mauvaise case dans le formulaire d'entrée en Australie. Ce dernier a été largement diffusé par les médias australiens et montre que le joueur a coché la case confirmant qu'il n'a pas voyagé dans les 14 jours précédents son arrivée en Australie le 5 janvier. Or, le joueur était, dans ces deux semaines, en Serbie puis en Espagne. "C'était une erreur humaine et certainement pas délibérée".

Genève sans souci Marc-Antoine Pouliot inscrit le 3-0 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Genève-Servette s'est bien remis de sa défaite dans le derby lémanique. Les Aigles ont dominé Davos 4-0 aux Vernets. Comme d'habitude, les étrangers du GSHC ont donné le ton. On pense au 2-0 de Vatanen et au 3-0 de Pouliot, désormais suisse, sur une passe délicieuse de Tömmernes qui a fait tomber le défenseur davosien Thomas Wellinger. Et Jan Cadieux a pu compter sur un très bon Tanner Richard, auteur de l'ouverture du score à la 5e. A noter que ce sont des cannes grisonnes qui ont été les dernières à toucher le puck sur les deux premières réussites. Sans Bromé, Stransky ni Nussbaumer, les Grisons ont semblé relativement inoffensifs. On peine à retrouver le Davos qui fut un temps leader de National League. Sans quelques parades déterminantes de Gilles Senn, l'addition aurait pu être plus lourde. Dans l'autre cage, Dominic Nyffeler a eu la joie de connaître un premier blanchissage. Pas mal pour un pigiste venant de Kloten en Swiss League pour pallier l'absence de Gauthier Descloux.